Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Virada

O Palmeiras depende de uma virada para avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Após a derrota por 1 a 0 diante do Barcelona de Guaiaquil na noite desta quarta-feira, ainda no Estádio Monumental, o técnico Cuca projetou uma evolução antes do reencontro com os equatorianos. “A primeira metade foi agora e a segunda é dentro de um mês. Até lá, vamos melhorar em todos os sentidos. Nós, como mandantes, somos muito fortes, assim como o Barcelona aqui”, disse Cuca, uma vez que o Palmeiras não perde em casa desde julho de 2016. O jogo de volta entre Palmeiras e Barcelona de Guaiaquil está marcado para as 21h45 (de Brasília) do dia 9 de agosto, no Estádio Palestra Itália. O time alviverde precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar, enquanto os equatorianos se classificam às quartas de final com um empate em São Paulo.

Preparar

“Vamos nos preparar bem para jogar em casa uma final em que saímos perdendo por 1 a 0”, avisou Cuca. “No Brasil, com a força da nossa torcida, com certeza temos boas chances de reverter, mesmo que seja difícil, porque o Barcelona é um bom time, que reúne força e velocidade”, comentou Cuca. O experiente goleiro Fernando Prass também manifestou confiança na possibilidade de reverter no Palestra Itália a vantagem estabelecida pelo Barcelona de Guaiaquil como mandante. Se sofrer um gol em São Paulo, o time alviverde precisará ganhar por 3 a 1. “De qualquer forma, teríamos que vencer. O placar de 0 a 0 nos obrigava a vencer. Continuamos tendo que vencer, mas o 1 a 0, ao invés de dar a classificação, leva para os pênaltis. Claro que o resultado de derrota é ruim, mas temos condições de reverter o placar em casa”, apostou o camisa 1. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão. Com 19 pontos ganhos, 10 a menos que o líder Corinthians, o time alviverde ocupa o quarto lugar do torneio nacional.

Destaque

Mesmo sendo o principal destaque do Santos na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-PR, nesta quarta-feira, na Vila Capanema, pela ida das oitavas de final da Libertadores, o meia Lucas Lima acabou sendo substituído por Levir Culpi aos 42 minutos do segundo tempo. Após sair para entrada de Emiliano Vecchio, o camisa 10 mostrou descontentamento, reclamou bastante com o auxiliar Elano e chegou a chutar um copo d’água no banco de reservas. O comandante santista, porém, viu a ‘bronca’ de Lucas de forma positiva. “O fato de jogadores saírem descontentes é muito legal. O cara não quer sair, quer ficar. Ninguém vai sair sorrindo, gente. Mas não pode sair chutando tudo. É uma coisa que resolvemos dentro de casa, é como nas discussões de família”, disse. Levir Culpi, inclusive, fez questão de elogiar o meia após o triunfo desta quarta-feira. “O Lucas Lima tem aproveitamento ótimo na parte central do campo, não pela lateral. É jogador de seleção brasileira pela parte central”, concluiu o treinador. Com a vitória sobre o Furacão, o Santos leva uma imensa vantagem para o jogo de volta. Agora, o Peixe pode até ser derrotado por 1 a 0 ou 2 a 1, na Vila Belmiro, no próximo dia 10 de agosto, que consegue a classificação para as quartas de final da Libertadores.

Contratação

O lateral esquerdo Guilherme Arana interessa ao Bordeaux-FRA há alguns meses, mas, pela primeira vez, um membro do clube francês falou abertamente sobre sua contratação. Em entrevista ao jornal Sud Ouest, o maior da região da equipe, o técnico Jocelyn Gourvennec confirmou as discussões com o Corinthians, mas deixou claro que a intenção do Timão em mantê-lo até dezembro pode “melar” o negócio. A publicação, que cita “as hesitações que provém, notavelmente, da recusa do clube brasileiro de transferir um de seus principais elementos nesse verão (meio de temporada no Brasil)”, colheu do treinador um depoimento bastante elogioso ao camisa 12 corintiano. “É um jogador que nos interessa há muito tempo. Não é uma transferência simples porque o Corinthians está em plena temporada e eles estão bem, são líderes. Sobre a vontade de trazer o jogador e de vê-lo jogar, nós estamos de acordo”, avaliou Gourvennec, que abriu um leque de opções para o setor, atualmente dono de Diego Contento, italiano com contrato até o final do ano, e Maxime Poundjé, que interessa a outros clubes europeus. “Mas também há outros jogadores que nos interessam. Esperar até janeiro não é o ideal. Não podemos nunca dizer nunca mas isso não me convém totalmente”, concluiu o técnico, que já tem sob a sua batuta o ex-corintiano Malcom, negociado justamente na metade de uma temporada europeia, em fevereiro de 2016.

Comandante

Dois dias após a saída de Rogério Ceni do cargo de treinador, o São Paulo anunciou, nesta quarta-feira, por meio do presidente Leco, o seu novo comandante. Dorival Júnior, que ficou pouco mais de um mês desempregado, irá assumir o Tricolor. O ex-treinador santista havia se reunido nesta semana, em Florianópolis, onde tem residência, com o diretor executivo de futebol tricolor Vinícius Pinotti. No encontro a proposta do clube do Morumbi foi apresentada, e Dorival precisou de poucas horas para aceitá-la. Embora tenha sido anunciado como novo treinador da equipe, Dorival Jr só deve começar a trabalhar na próxima semana por conta de um problema familiar. Para o clássico contra o Santos, no próximo domingo, Pintado assumirá o comando do Tricolor com o auxílio do técnico do time sub-20 André Jardine. A equipe do Morumbi é o terceiro grande paulista que Dorival Júnior irá treinar. O ex-jogador de 55 anos comandou o alvinegro praiano, sua última equipe, em duas oportunidades e o Palmeiras em 2014, quando o alviverde quase foi rebaixado pela terceira vez. O veterano técnico foi demitido do clube da baixada santista após derrota para o Corinthians por 2 a 0, em Itaquera. No momento, o time do litoral de São Paulo não vinha jogando o mesmo futebol dos últimos dois anos, tendo um rendimento abaixo do normal, inclusive quando atuava na Vila Belmiro. Neste ano, o Peixe não disputou a final do Campeonato Paulista pela primeira vez em oito anos.

Substituir

A Chapecoense anunciou no início da madrugada desta quinta-feira a contratação do técnico Vinicius Eutrópio. Ele estava sem clube desde o início de junho, quando foi demitido do Santa Cruz, e chega para substituir Vagner Mancini, demitido na última segunda-feira. A Chape promete informar o tempo de contrato ainda nesta quinta. A apresentação de Eutrópio será na manhã da sexta-feira, mas ele já chega a Chapecó nesta quinta-feira para comandar os primeiros treinos na Arena Condá de olho no confronto com o Atlético-PR, em casa, no domingo, às 11h, pelo Brasileirão. A Chapecoense está em 15 no Brasileirão, com 14 pontos. O novo comandante tem 51 anos e foi ex-jogador de futebol. O primeiro time que comandou foi o Ituano, em 2009. No mesmo ano treinou o Fluminense, clube onde fora auxiliar uma temporada antes. Também passou por Ponte Preta, América-MG, Figueirense, ASA e a própria Chapecoense, em 2015. Ele tem boas relações com o presidente da Chapecoense, Plinio David De Nês Filho, o maninho, o que facilitou o acordo. No entanto, a primeira opção da diretoria era Enderson Moreira, empregado no América-MG, que recusou o convite.

Pendurados

Quatro jogadores do Corinthians entram em campo pendurados neste sábado, às 19h, quando a equipe enfrenta a Ponte Preta pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena de Itaquera. Além do meia-atacante Marquinhos Gabriel, que é reserva, o volante Gabriel, o meia Rodriguinho e o atacante Jô têm dois cartões amarelos na competição. O fato preocupa porque o jogo seguinte será na quarta-feira, às 21h45, contra o rival Palmeiras, no Allianz Parque. Diante da Ponte Preta, aliás, o Corinthians não poderá contar com um jogador por suspensão devido a acúmulo de cartões amarelos, que é o lateral-direito Fagner. Seu substituto deverá ser o jovem Léo Príncipe, e a escalação será a seguinte: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. O time deve ser confirmado nos treinamentos desta quinta e sexta-feira. Romero volta contra a Ponte Preta e tira o lugar de Clayson. Além do paraguaio e de Fagner, apenas Gabriel foi desfalque do Corinthians por suspensão nas primeiras 11 rodadas do Brasileirão, em que o time do técnico Fábio Carille somou 29 pontos em 33 possíveis.

Confronto

O Atlético esteve irreconhecível na noite desta quarta-feira, na derrota por 1 a 0, para o Jorge Wilstermann, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O time jogou mal e só conseguiu apresentar algum perigo após os 35 minutos do segundo tempo. Para alguns atletas, o gramado do estádio Felix Capriles foi bastante criticado. O volante Elias lamentou das condições do gramado e lembrou que os jogadores do Palmeiras também reclamaram do local quando enfrentaram o Jorge Wilstermann. “Não é desculpa não, mas interfere. O campo é ruim. O Palmeiras veio aqui e reclamou. A gente veio aqui e está reclamando. O resultado de 1 a 0 não é difícil de se virar. A batida até ajuda, o problema é o gramado. Grama fofa, difícil de trocar a bola. Contamos com o apoio do torcedor. Precisamos melhorar para chegar a esse jogo decisivo e poder reverter o resultado”, destacou o camisa 8 do Galo. O goleiro Victor reconheceu que o Galo não estava bem e acredita na virada no jogo de volta, daqui um mês, no dia 9 de agosto, no Independência. “O gramado, às vezes, não facilitava para jogar com a bola no chão. A bola fica muito viva. O adversário está mais acostumado a jogar. Não podemos usar como desculpa, não estávamos em um bom dia, mas não foi uma catástrofe. Dá para virar no jogo da volta. O campo, aparentemente, é bom, mas é irregular. Ele quica bastante. A gente sabe que não foi um bom jogo. A gente precisa evoluir para buscar a classificação na volta. Não pode achar que foi um resultado catastrófico”, finalizou.

Vantagem

Apesar da grande vantagem obtida em Santiago, o técnico Zé Ricardo espera que os jogadores do Flamengo não considerem o duelo com o Palestino ganho e mantenham o foco para o jogo da volta. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador rubro-negro parabenizou sua equipe, que mesmo com o rigoroso frio da Cordilheira dos Andes conseguiu se impor fora de casa com uma goleada. “Com o frio ficamos um pouquinho congelados no início do jogo e realmente no segundo tempo cobramos mais para que pudéssemos acelerar e fazer um gol fora de casa, que seria importante. Mas não esperávamos que saíssem sete gols. Alguns gols saíram por falhas individuais, mas acho que depois, no segundo tempo, produzimos o suficiente para ter uma boa vantagem”, disse o treinador rubro-negro. Para Zé Ricardo, o Flamengo demorou a engrenar e encontrou alguma dificuldade no primeiro tempo. No intervalo, o técnico pediu para a equipe acelerar o ritmo porque era importante marcar gols fora de casa. Ele disse que as duas equipes abusaram muito das bolas altas, mas que o Flamengo acabou sendo mais feliz do que o adversário. Em relação ao clássico do próximo sábado, contra o Vasco, em São Januário, Zé Ricardo confirmou o retorno de Diego e Paolo Guerrero que foram poupados no Chile e disse que só vai definir a equipe no treinamento de sexta-feira. O treinador disse que os jogadores do Flamengo sabem que no clássico, eles sempre precisam dar algo a mais. “Estamos com a cabeça no Vasco para poder fazer um bom jogo lá e sair com a vitória”, finalizou.

Acidente

Com o filho afetado por um acidente doméstico, Alejandro Guerra desfalcou o Palmeiras na derrota por 1 a 0 diante do Barcelona de Guaiaquil, sofrida na noite desta quarta-feira, no Estádio Monumental. O técnico Cuca relatou o desespero do venezuelano, mas garantiu que a situação não influenciou no placar das oitavas de final da Copa Libertadores. Com apenas três anos de idade, o filho de Guerra sofreu um afogamento em uma piscina e está internado, o que levou o venezuelano a retornar ao Brasil antes do jogo nesta quarta-feira. De acordo com comunicado emitido pelo Palmeiras durante a tarde, o estado da criança é estável. “Ao meio-dia, você vê ele (Guerra) correndo de um lado para o outro, desesperado, com um desencontro de informações. Todo o mundo sente. Quem é pai, sente. Não tem um que não liga para a casa na mesma hora. Então, qualquer ser humano sente. Nem precisa ser palmeirense”, declarou Cuca. O técnico pretendia escalar Guerra como titular diante do Barcelona de Guaiaquil. Sem o meia, ele improvisou o veterano Zé Roberto, sacado para a entrada de Roger Guedes na etapa complementar. Segundo o treinador, a situação dramática vivida pelo venezuelano não teve influência no resultado.

Situação

Após o jogo contra o Atlético, na derrota por 3 a 1, no último domingo, o técnico Mano Menezes garantiu que sua equipe não levaria mais três gols em uma partida. Antes daquele jogo, a equipe celeste já tinha sofrido outros três contra o Palmeiras e a situação já tinha se repetido dois jogos antes, contra o Grêmio. Na reapresentação na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, o técnico Mano Menezes fez trabalhos voltados para os homens da defesa celeste. E o principal destaque apareceu justamente no gol. O jovem Rafael, que perdeu sua condição de titular recentemente após o colega Fábio reclamar sua titularidade via imprensa, voltou a ser escolhido por Mano Menezes. Não se sabe ainda se a situação vai permanecer. Durante o mesmo momento, Fábio estava do outro lado do campo, fazendo trabalhos separados com o preparador Robertinho.

Marcação

Evidentemente Fábio é um dos culpados. Mas não o único. Então, os outros jogadores responsáveis pela marcação do Cruzeiro também estava fazendo os trabalhos na Toca da Raposa II. Na direita, Ezequiel foi poupado por cansaço muscular. Ele deu vaga a Romero e depois Hudson. O lateral direito, porém, não deve ser problema para o jogo contra o Palmeiras. Os zagueiros Léo e Caicedo, junto com Diogo Barbosa completaram a defesa. No meio, Cabral e Henrique foram os homens. Antes das atividades, Mano Menezes se juntou com os jogadores da defesa e conversou por um longo período. Ele ainda deve mostrar novidades no decorrer da semana até o confronto contra o Palmeiras, no domingo, no Mineirão.

Criticado

Em 2016, Erazo era titular da Libertadores e chegou até o fim do ano sendo um dos homens importantes da zaga atleticana – embora criticado em vários momentos. Em 2017, entretanto, a vida do defensor não anda nada fácil. A atual realidade do jogador é estar entregue ao departamento médico, sem chances e fora dos planos e vendo os garotos da base pegando sua vaga. Erazo terminou a última temporada na final contra o Grêmio. Ao término do ano, criticado, o equatoriano afirmou jogar “no sacrifício” para ajudar o Galo. Na virada do ano, a expectativa de ter dias melhores finalizou logo nos primeiros treinos: o zagueiro saiu do gramado da Cidade do Galo acusando dores no joelho no quarto dia de pré-temporada. De lá até hoje não conseguiu sair 100%. O zagueiro voltou a ser relacionado dois meses depois, mas não entrou em campo. A partida de volta foi só em maio, contra o Sport Boys. Depois, outros dois jogos pelo Campeonato Brasileiro e atuações pra lá de questionáveis. Sem poder contar 100% com Erazo, o Galo correu atrás de soluções caseiras. O jovem Gabriel já é uma realidade desde o ano passado. Mas novos nomes apareceram e ambos agradam o técnico Roger Machado.

Clássico

O principal deles é Bremer, utilizado no clássico contra o Cruzeiro, o garoto ganhou a confiança da comissão técnica e garantiu sua vaga na Copa Libertadores. Inclusive, vale ressaltar, o jovem entrou no lugar de Erazo, que não faz mais parte da lista. A vida extracampo de Erazo também não colaborou com o jogador. No dia anterior à final do Campeonato Mineiro, Erazo se envolveu em uma briga doméstica e o caso virou um Boletim de Ocorrência da Polícia Militar que foi divulgado nas redes sociais. Com tantos problemas, o nome de Erazo apareceu nas especulações no Rio Grande do Sul. Ele seria envolvido na negociação com Valdívia, mas o Inter preferiu não ter o zagueiro em Porto Alegre. Nos bastidores, o defensor pode procurar outro clube para jogar, mas há uma ausência de ofertas. Diante de tudo isso, Erazo não faz mais parte dos planos. Encostado no Galo, oficialmente o clube responde que o jogador está em tratamento. Mas o nome do atleta sequer aparece no press kit, entregue a imprensa antes dos jogos.

Referência

Éverton Ribeiro marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo na noite desta quarta-feira. Principal referência do time alternativo que o técnico Zé Ricardo levou a campo contra o Palestino, o meia foi fundamental no segundo tempo e acabou selando a goleada por 5 a 2 no Chile. Embora seja novato no elenco rubro-negro, Éverton Ribeiro contou com o apoio de seus companheiros nos minutos finais da partida, quando a equipe já vencia por 4 a 2. Após sofrer pênalti, o meia fez questão de partir para a cobrança e não foi impedido. No final, ele não decepcionou. “Sim, pedi para bater (o pênalti)”, disse Éverton Ribeiro ao canal Fox Sports ao ser questionado sobre o que havia conversando com o técnico Zé Ricardo. “Ele (Zé Ricardo) e meus companheiros que estavam na lista para bater foram solícitos e me deixaram ter a honra de fazer meu primeiro gol com o manto do Flamengo”. Com a classificação ás oitavas de final da Copa Sul-Americana praticamente assegurada, o Flamengo volta o seu foco no Campeonato Brasileiro, onde já neste sábado terá pela frente o clássico contra o Vasco, em São Januário. O segundo confronto contra o Palestino acontece apenas no próximo dia 9 de agosto, no Rio de Janeiro.

Financeira

O presidente Romildo Bolzan até deu o recado e garantiu que “não será Luan quem sairá” em uma eventual transferência, essencial para manter a saúde financeira do Grêmio. Mas a declaração do mandatário não surtiu efeito para arrefecer o interesse sobre o camisa 7 gremista. Referência absoluta da equipe de Renato Gaúcho e um dos atletas e um dos principais atletas do país, o meia-atacante desperta o interesse do Sampdoria, da Itália, de acordo com a SkySports, da Itália. Em sua publicação, hospedada no site da emissora italiana, o jornalista Gianluca Dimarzio afirma que o clube italiano está disposto e já prepara uma oferta que se aproxima dos 18 milhões de euros (R$ 66,6 milhões) pelo jogador. O Grêmio, por sua vez, quer um valor na casa dos 25 milhões de euros (perto de R$ 92 mi). O interesse do Sampdoria, aliás, abre uma disputa interna por Luan. No último domingo, o jornal Tuttosport noticiou o interesse do Inter de Milão em contar com o atleta. O Liverpool, da Inglaterra, também já sinalizou como potencial destino para o atleta.

Especulações

Como é de praxe, as especulações sobre o futuro de Luan entraram em pauta após a vitória do Grêmio sobre o Godoy Cruz, na última terça-feira, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores. O jogador negou propostas e relegou seu destino ao clube e a seu empresário, Jair Peixoto. O meia-atacante chegou a pedir que questionassem o presidente para saber quem são as duas peças que podem deixar o clube na janela europeia. “Não me passaram porque não há nada. Sempre digo para eles me passarem quando tiver uma coisa certa. Foi o presidente que falou. Então perguntem a ele quem são esses dois que podem sair, porque eu não sei” disse o jogador. O Grêmio nega que tenha recebido qualquer proposta oficial recente por Luan. No entanto, deixa aberta a possibilidade de saída caso chegue alguma investida “irrecusável”. A preocupação tricolor reside na extensão do contrato do atleta – até setembro de 2018. Como ele pode assinar em março com qualquer clube sem custos, a demora pela renovação pode atrapalhar justamente na possível venda, já que os valores oferecidos diminuem com a proximidade do fim do vínculo. Até o momento, o aumento salarial e bônus já estão acertados. Há, porém, uma diferença substancial no que pensam clube e agente quanto à multa rescisória. O Grêmio quer aumentá-la para 25 milhões de euros. A posição do empresário Jair Peixoto, porém, é deixá-la próxima dos 20 milhões de euros, para estar em um valor mais razoável dentro do atual mercado.

Recusado

O Guangzhou Evergrande divulgou um comunicado nesta quinta-feira no qual diz ter recusado uma oferta de, segundo noticia-se na imprensa chinesa, € 20 milhões (R$ 75 milhões) do Barcelona por Paulinho. Apesar das fortes investidas de grandes times europeus pelo volante da seleção brasileira, o time chinês dirigido por Felipão faz jogo duro e só vai liberá-lo caso receba o valor da multa rescisória, de € 40 milhões (R$ 150 milhões). “Paulinho renovou seu contrato em janeiro de 2017 e é um jogador importate para o nosso projeto a longo prazo. Nosso clube deu uma resposta formal ao Barcelona, explicado que rejeitamos sua oferta por Paulinho, que não está a venda. Queremos agradecer ao Barcelona por ter demonstrado um alto grau de admiração por Paulinho” disse o comunicado do clube, sem citar valores. O jogador, que tem contrato com o Guangzhou até junho de 2020, conversava com o Barcelona e, segundo o próprio revelou em entrevista recente, estava balançado diante da oferta do gigante espanhol.

Carreira

“Houve contato com meu representante, sim. Houve oferta, sim, e isso tudo estão conversando. Mas hoje eu me encontro num momento muito feliz na minha vida e na minha carreira. Quando você se encontra em um momento como esse é difícil para você decidir” disse o volante. O jogador tem se destacado na temporada pelo clube, líder do Campeonato Chinês, e é hoje nome certo no time de Tite para a Copa do Mundo. Mesmo com alto investimento, não seria fácil substituir Paulinho com um jogador estrangeiro. Recentemente, a Federação Chinesa de Futebol impôs nova lei que obriga os clubes a pagarem como multa o mesmo valor que desembolsarem nos jogadores contratados que não sejam chineses. Ou seja, gastariam dobrado na aquisição de qualquer atleta em transferências acima de € 6,63 milhões (cerca de R$ 24,5 milhões).

Desafios

Dorival Júnior terá importantes desafios no comando do São Paulo. Anunciado na quarta-feira, o profissional vai ser apresentado na próxima segunda-feira, em virtude de problemas particulares a resolver nos próximos dias em Florianópolis. Ele assinou contrato até dezembro de 2018. Por isso, ele não vai treinar a equipe domingo, contra o Santos, seu ex-clube, na Vila Belmiro. Pintado vai dirigir o Tricolor interinamente, auxiliado por André Jardine. O GloboEsporte.com lista abaixo o cenário a ser encontrado pelo novo comandante. A reunião em Florianópolis entre o diretor de futebol Vinicius Pinotti e Dorival foi considerada muito boa pelos dois lados. Na conversa, o São Paulo indicou que buscaria peças pontuais. Uma delas, não mencionada no papo, é Matheus Jesus. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, afirmou na semana passada que ele será atleta do Tricolor. Pessoas próximas ao jogador dizem que detalhes separam o anúncio do acerto por empréstimo repassado pelo Estoril, de Portugal, até o fim de 2018, com opção de compra. Além dele, o São Paulo também busca um zagueiro. Aderlan, do Valencia, pode ser contratado. Hoje, Dorival terá Rodrigo Caio, Lugano, Arboleda e Douglas à disposição. Lucão está afastado.

Valorizado

O nome de Dorival é aprovado por jogadores do São Paulo. A avaliação é de que se trata de um técnico vencedor, que gosta de jogar ofensivamente e sabe unir o grupo. O fato de ser transparente com os atletas também é algo valorizado. A base desse elenco é considerada boa pelo treinador. E o Tricolor lhe indicou a intenção de não vender mais jogadores. Inclusive Rodrigo Caio, alvo constante nas janelas europeias. O comandante gosta do futebol do zagueiro e perguntou a seu respeito, mas ouviu que não há ideia de perdê-lo. Neste ano, as principais saídas foram de David Neres, Lyanco, Luiz Araújo, Maicon e Thiago Mendes. Cueva, em baixa tecnicamente, também é alvo dos europeus. O São Paulo recebeu de um representante turco a informação de que chegaria uma proposta pelo jogador, mas isso nunca se confirmou. Esse representante, aliás, sequer informou a equipe interessada. O comentarista Caio Ribeiro tem a informação de que o peruano e Rodrigo Caio serão alvos de ofertas nesta janela de transferências. Ainda que possa receber propostas, Cueva está em baixa no São Paulo. Na comissão técnica há a ideia de que o meia precisa competir mais. Há algumas semanas, o peruano piorou a condição física e, por isso, fez um trabalho à parte para se recuperar, ainda sob o comando de Rogério Ceni. Ele, inclusive, chegou a ganhar cinco quilos. Na visão dos profissionais do Tricolor, por uma falta de cobrança interna e também um certo relaxamento do próprio jogador.

Propostas

A expectativa por Leo Valencia continua no Vasco. A diretoria negocia com o empresário Fernando Felicevich e esperava uma resposta na quarta-feira, mas ela não veio. O agente e Leo Valencia ainda analisam as propostas que receberam e consideram a do Cruz-Maltino interessante. A promessa de Felicevich é definir o futuro do jogador nos próximos dias. Há a possibilidade de que saia uma definição ainda nesta quinta-feira. O clube confia na negociação com o empresário, apesar de saber que o meia chileno tem outros agentes que dizem representá-lo – Edison Pereira, por exemplo, é quem conversa com o Botafogo, que também está otimista para contratar o jogador. Desde 2016, Valencia já esteve ligado a três empresários. Ele trabalhava com José Hervía até setembro do ano passado. Depois, passou a trabalhar com Edison Pereira, que garante que ainda representa o jogador. Entretanto, relatos da imprensa chilena apontam que o meia o trocou por Fernando Felicevich recentemente. Felicevich é apontado como um dos principais empresários do mundo – teve perfil publicado na revista Forbes em 2016. Ele trabalha com os principais jogadores chilenos, como Alexis Sánchez, Arturo Vidal e Gary Medel – todos em grandes clubes da Europa.

Constrangido

Maicosuel pediu para não receber salários do São Paulo até voltar a jogar. A solicitação feita há algumas semanas foi atendida pela diretoria. O jogador ficou constrangido e incomodado por não poder atuar mais logo após a estreia pelo Tricolor, contra o Vitória, no dia 8 de junho, no Morumbi. Durante sua primeira partida, Maicosuel sentiu dores no adutor da coxa direita, ao fazer um movimento de finalização. Por isso, foi substituído no intervalo para não agravar o problema. Ele tem uma tendinite no local. Após um exame isocinético, também foi detectado um desequilíbrio muscular e desde então Maicosuel faz um trabalho de reequilíbrio e fortalecimento. Esse déficit pode ter contribuído para o jogador ter sentido a dor. Mas o desequilíbrio, por si só, não o impediria de jogar. Neste momento, Maicosuel sente bem menos dores para finalizar e a previsão interna é de que em breve ele volte a treinar no campo, mas não a ponto de ficar à disposição para o clássico de domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. O atleta de 31 anos faz todos os outros movimentos sem restrições no Reffis do CT da Barra Funda. Na avaliação do departamento médico do clube, a escalação de Maicosuel não foi precipitada. Os exames não detectaram nenhuma lesão no jogador antes da contratação. O jogador viajou de Minas Gerais para São Paulo, foi avaliado, apresentado, treinou e se concentrou no dia 7 de junho, uma quarta-feira. No dia 8, quinta, foi titular e jogou por 45 minutos.

Histórico

O Santos quer diminuir ao máximo o risco de contratar Nilmar para, assim, poder ver o jogador por mais tempo em campo do que no departamento médico. Preocupado com o histórico de lesões do jogador de 32 anos, o Peixe pediu uma série de avaliações ao atleta. Foram três dias de testes desde segunda-feira. Agora, Nilmar aguarda a resposta do departamento médico para assinar contrato até o fim de 2018, com salário abaixo do teto salarial do clube (R$ 200 mil) e bônus por produtividade. Os exames foram conduzidos pelo médico Rodrigo Zogaib, especialista em articulações, e pelo fisioterapeuta Luiz Rosan, reconhecido pela recuperação cirurgia e prevenção de lesões. Nilmar passou por quatro análises principais. Com todos os resultados em mãos, o departamento médico do Santos acredita que pode ter um panorama da situação de Nilmar e saber quando e quanto o atacante conseguirá treinar e jogar. Sem pressa, os profissionais vão fazer a análise e dizer à diretoria se ela deve avançar ou não na negociação. A expectativa é por um desfecho até sexta-feira.

Desperta

Um dos destaques do Fluminense no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, Marquinhos Calazans, de 21 anos, já desperta o interesse de clubes da Europa. Nesta quarta-feira, a Atalanta, da Itália, formalizou uma proposta de três milhões de euros (R$ 11,2 milhões) pelo atacante ao Tricolor, que considerou o valor considerado baixo e não aceitou fazer negócio. As tratativas não estão encerradas, mas o jogador demonstrou o interesse de continuar no clube das Laranjeiras. Em entrevista ao programa “Tá na Área”, Calazans disse que os seus pais e os seus empresários gerenciam a sua carreira para que ele possa se concentrar nas partidas e revelou que a sua meta para 2017, apesar de considerar complicada, é ajudar o Fluminense ao título do Campeonato Brasileiro. “Essa parte eu deixo mais para os meus pais e os meus empresários. Desde quando eu era novo, eles sempre me tiraram dessa parte. O objeto é fazer eu focar dentro do campo. Eles sabem o que fazem. Eu quero ficar no Fluminense e dar alegria para a torcida tricolor (…). Todo o jogador tem as suas metas e os seus sonhos. Acho que esse ano a minha meta é ser campeão brasileiro pelo Fluminense. Sei que no momento está um pouco complicado pela distância que o Corinthians abriu, mas é um sonho que eu tenho desde garoto. E nesse momento é possível realizar e vou atrás dessa meta”. Calazans fez questão de elogiar o trabalho do técnico Abel Braga. De acordo com o atacante, o treinador é o profissional certo para trabalhar nas Laranjeiras pela atenção que ele dedica aos jovens jogadores.

Competição

Em uma partida repleta de alternativas na Vila Capanema, em Curitiba, o Santos venceu o Atlético Paranaense por 3 a 2, pelo primeiro encontro valendo pelas oitavas de final da Libertadores da América. Com o resultado, a equipe alvinegra vai levar para a casa a vantagem de poder garantir a vaga para a sequência da competição mesmo com um empate. O Furacão começou embalado e, aos seis minutos, Nikao aproveitou cruzamento para estufar a rede e abrir o placar. O Peixe chegou ao empate aos 25 minutos, com Kayke tocando por cima de Weverton. A virada veio na segunda etapa, com Bruno Henrique, aos 11 minutos, Kayke, com um golaço, aumentou a vantagem e Ederson descontou para o Rubro-Negro. As equipes se encontram novamente para o jogo de volta no dia 10 de agosto, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

Envolvidos

Em semana de clássico com o Flamengo, uma polêmica agitou o Vasco nesta quarta-feira. Vazaram relatos nas redes sociais, com fotos e vídeos, de um churrasco entre os jogadores na noite da última segunda-feira, dia que retornaram pela manhã de Curitiba (PR) da partida do fim de semana passado e que ganharam de folga. A exposição incomodou a diretoria, que reuniu os envolvidos e depois todo o elenco para dar o recado de evitar este tipo de situação. O churrasco aconteceu em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Contou com a participação do grupo musical “Semente do Samba”, responsável por divulgar as fotos pelo perfil no Instagram. O fato aconteceu por conta de uma brincadeira no recreativo da véspera do jogo com o Coritiba. A equipe que perdesse pagaria um churrasco para a que saísse com a vitória. Gilberto, Douglas, Mateus Vital, Jomar, Thalles, Henrique, Manga e Bruno Gallo são alguns dos jogadores que estiveram no evento. Em entrevista coletiva após o treino na tarde desta quarta-feira, em São Januário, o atacante Luis Fabiano comentou sobre o incidente. De volta ao time titular no clássico de sábado com o Flamengo após ter cumprido suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, Fabuloso ressaltou que a diretoria já conversou com os jogadores que estiveram no churrasco e que o assunto está superado. Ele garantiu ainda que o fato não atrapalhará a equipe na busca da vitória no Clássico dos Milhões.

Churrasco

“Não fui convidado (risos). Jogador no tempo livre pode fazer o que quiser. Com responsabilidade. Não vejo problema no churrasco, nós apostamos no rachão. Mas como é uma semana importante, uma vírgula vira uma frase, um churrasquinho vira um churrascão. Os juvenis deram mole (risos). Mas vão aprender. Não vai nos atrapalhar no clássico. Foram chamados, já conversaram com a diretoria. Está superado. O meu churrasco é diferente, mais light. Se vencermos eu pago. Não será um churrasco doido igual ao deles (risos)” afirmou o camisa 9. Há também relatos de brigas no evento, o que foi negado pelo Vasco e pelos envolvidos. O lateral-direito Gilberto, no sábado passado, após o treinamento o qual seu time no recreativo “ganhou” o churrasco dos atletas que estavam na equipe derrotada na atividade, chegou a comentar sobre a aposta. “Joga sempre a minha equipe contra o time do Nenê. Como de costume, marquei gol, dois dessa vez, e conseguimos vencer. Dessa vez, ganhamos um churrasco deles. Esse ano está complicado para o Nenê. Começou bem, com quatro vitórias, mas recuperamos. Quando jogamos de forma séria, nosso time vai melhor e os resultados acontecem. O Pikachu é o destaque, amuleto, nosso goleiro” afirmou o lateral-direito na ocasião. O Vasco volta a treinar na manhã desta quinta-feira em São Januário.

Reforço

Anunciado nesta quarta-feira como reforço do FC Akhmat Grozny, da Rússia, o atacante Léo Jabá publicou em suas redes sociais um texto de despedida do Corinthians. Ele assinou contrato de cinco temporadas. A transferência custou 2 milhões de euros aos russos (aproximadamente cerca de R$ 7,5 milhões) e rendeu cerca de R$ 4,1 milhões ao Timão, que negociou 55% dos direitos econômicos que detinha do atleta e ainda manteve 20%. O percentual restante pertencia ao próprio jogador e empresários. Em sua mensagem de adeus, Léo Jabá agradeceu ao Corinthians, aos profissionais com quem trabalhou e também à Fiel torcida. Ele afirmou que será eternamente grato e avisou: “Podem ter certeza que serei mais um na torcida pelo sucesso desse clube”. Já o Akhmat Grozny não poupou elogios ao atacante de 20 anos ao anunciar a contratação dele: “Jogo elegante, técnica brilhante, capacidade de escolher a posição e parar o ataque, chamando a atenção dos olheiros de toda a Europa”.

Renovado

O atacante foi um dos poucos jovens do elenco profissional que não teve o contrato renovado nos últimos meses. O vínculo dele com o Timão vai até o fim de 2018. A diretoria alvinegra já admitia perder o atleta nesta janela de transferências. “Faço esse post para agradecer ao Sport Club Corinthians Paulista por todos os momentos no clube. Desde a base, minha vontade era de marcar meu nome na história com títulos e grandes atuações. No entanto, é chegado o momento de um novo desafio na minha carreira: atuar na Europa. Agradeço à todos os profissionais que me ajudaram a crescer como atleta e como homem nesses quase 7 anos de Corinthians. Dos seguranças à comissão técnica, vocês ajudaram a nascer um Léo Jabá muito melhor dentro e fora de campo. Serei grato eternamente por isso. Agradeço à torcida corintiana por todo o carinho que sempre tiveram comigo seja nas redes sociais ou até mesmo pessoalmente. Podem ter certeza que serei mais um na torcida pelo sucesso desse clube. Por fim, agradeço aos meus empresários e meus familiares por estarem sempre do meu lado e me orientando para que eu evolua cada dia mais. Obrigado por tudo e… Vai, Corinthians!”.

Liberou

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) liberou nesta quarta-feira o estádio Serra Dourada, em Goiânia, a voltar a receber partidas oficiais. O vice-presidente do órgão, Paulo César Salomão Filho, revogou a interdição da casa do futebol goiano, que acabou fechada pela justiça após uma briga generalizada no clássico entre Goiás e Vila Nova, válido pela Série B do Brasileirão. O STJD atestou o recebimento de laudos e outros documentos que comprovam as medidas tomadas para evitar que confusões voltem a acontecer. Desta maneira, Atlético-GO, Goiás e Vila Nova poderão voltar a utilizar o estádio. A grande briga que acabou forçando a interdição do Serra Dourada aconteceu na décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, torcedores do Goiás e do Vila Nova protagonizaram após o clássico cenas violentar no setor das gerais, desativado, porém, de fácil acesso para ambos. Quatro dias depois, o STJD decidiu agir pedindo a interdição do estádio por não reunir condições de evitar confrontos entre torcedores. Apenas com vistoria da CBF, alegando que medidas necessárias foram tomadas, o Serra Dourada seria novamente liberado. Goiás e Vila Nova perderam cinco mandos de campo cada um como punição pelo comportamento de parte de seus torcedores. Ambas das equipes terão de atuar a, no mínimo, 200km de Goiânia.

Recolocar

O Goiás apresentou o seu mais novo reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o meia Andrezinho foi apresentado no CT do clube goiano e prometeu recolocar o Goiás na elite do futebol nacional. “Vim empolgado e espero contar com a força do torcedor esmeraldino para colocar o Goiás no lugar que ele merece. Tenho certeza que o Goiás dá todas as condições para os atletas mostrarem em campo seu talento. Por tudo isso, o Goiás não merece estar no lugar que está”, exaltou Andrezinho. Sem espaço no Vasco, o meia foi emprestado ao Goiás e já realizou treinamento com seus companheiros, nesta quarta. Em treino comandado pelo técnico Silvio Criciúma, Andrezinho foi visto em trabalho físico e, posteriormente, em um treino com bola. O Goiás volta a campo nesta sexta-feira, quando enfrenta o Luverdense, em casa, às 20h30 (de Brasília). Andrezinho ainda não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O meia de 33 anos ainda reforçou o caráter de líder, afirmando que por onde passou tentou ajudar os jogadores mais jovens. Com passagens vitoriosas por Flamengo, Internacional, Botafogo e futebol chinês, Andrezinho também defendeu a Seleção Brasileira.

Primeira

O Náutico finalmente conquistou a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Visitando o ABC de Natal, no Estádio Frasqueirão, o clube pernambucano venceu por 1 a 0, com gol de Gilmar, anotado no segundo tempo, pela 12ª rodada do torneio nacional. O primeiro tempo foi morno e faltoso em Natal. O Náutico, desesperado por vitórias, começou ligeiramente melhor ao esboçar uma pressão sobre os donos da casa. No entanto, o Timbu falhou no último passe e pouco ameaçou a meta do goleiro Edson. O ABC tampouco mostrou poder de criação e se conformou em apostar nos contra-ataques, que não foram efetivos. O time alvinegro voltou melhor para o segundo tempo e mandou um recado aos nove minutos, quando Caio Mancha recebeu bom passe de Eltinho e bateu de pé esquerdo, carimbando a trave do goleiro Tiago Cardoso.

Estratégia

Bem postado na defesa, o Náutico voltou a se arriscar no ataque. E a estratégia funcionou. Aos 21 minutos, Erick tentou o drible dentro da área, a bola sobrou no pé de Suéliton, que cruzou. Gilmar veio de trás, subiu entre os zagueiros e testou firme, sem chances para Edson, abrindo o placar para os pernambucanos. Com o resultado, o Timbu chegou aos cinco pontos ganhos, mas continua na 20ª e última colocação, dentro da zona de rebaixamento, portanto. O time alvirrubro, que contabiliza nove derrotas, dois empates e uma vitória, buscará dar sequência à sua reabilitação na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Juventude, na Arena Pernambuco. Já o ABC estaciona nos 12 pontos, na 18ª posição, podendo ainda cair na tabela ao final da rodada. O próximo desafio dos potiguares é o confronto com o Londrina, também daqui a uma semana, às 19h15, no Estádio do Café.

Contentar

O Paysandu perdeu mais uma oportunidade de somar pontos em casa e se distanciar da zona de rebaixamento da Série B nesta terça-feira. Recebendo o Londrina, o Papão começou bem e dava indícios de que iria conseguir o resultado positivo em Belém, no entanto, após os 90 minutos, teve de se contentar com a derrota por 2 a 1 no estádio da Curuzu. Anunciado como no treinador do Paysandu no último dia 24 de junho, Marquinhos Santos sofreu sua primeira derrota à frente da equipe paraense. O resultado teve um gosto ainda mais amargo pelo fato de o atacante Bérgson ter perdido um pênalti no final do jogo após marcar o gol na primeira cobrança que o árbitro mandou voltar, acusando invasão da defesa adversária na área. Com a derrota, o Paysandu se manteve na 16ª colocação na tabela, mas poderá ser ultrapassado e figurar a zona de rebaixamento da Série B com as partidas do fim de semana. Já o Londrina assumiu provisoriamente a oitava colocação e segue sem grandes riscos no campeonato.

Temporada

Talvez a pergunta que Lucca mais respondeu desde que chegou à Ponte Preta foi sobre o “gostinho especial de enfrentar o Corinthians”. Prestes a encarar o ex-clube pela quarta vez na temporada, o atacante, dessa vez, tem motivos para se motivar ainda mais: a final do Campeonato Paulista. Depois de uma campanha de sucesso, em que eliminou Santos e Palmeiras no mata-mata, a Macaca parou justamente no Corinthians, o último degrau antes de comemorar o título. A derrota por 3 a 0 em Campinas, na primeira partida, praticamente decidiu o destino da taça. E não sai da cabeça de Lucca até hoje. O artilheiro da Ponte no ano é, possivelmente, a maior aposta para enfrentar o atual líder do Campeonato Brasileiro (o Corinthians tem 29 pontos, sete acima do Grêmio, segundo colocado). Com Lucca, a Macaca desafia também o jejum de mais de um ano sem vencer fora de casa pelo torneio nacional. Mas nem isso transforma a equipe em zebra para sábado. “Zebra a gente não é. Já mostramos que temos condições de bater grandes clubes. Fizemos isso no Paulista, fizemos grandes jogos no Brasileiro. É uma dificuldade imensa jogar lá, estádio lotado, torcida empurra. Mas vamos saber sofre. Nenhum time está conseguindo fazer um jogo 100% sem sofrer, nem o Corinthians. Vamos impor nosso jogo, quem sabe dá certo”.

Ousados

A noite da última quarta-feira começou cheia de palpites ousados, antes de o Atlético-PR ser derrotado pelo Santos por 3 a 2, na Vila Capanema, pelas oitavas de final da Libertadores. De torcedores confiantes no atacante Grafite até placares elásticos, a expectativa era positiva para o Furacão. Dentro de campo, contudo, o jogo não seguiu o mesmo roteiro. O Atlético-PR abriu o placar e o meia Nikão foi ovacionado, mas o Santos conseguiu o empate ainda no primeiro tempo. Sem drama: era só “ajustar o meio-campo”, diziam alguns torcedores. “Tem que colocar o Carlos Alberto”, outros arriscavam. Na etapa complementar, o tom foi do adversário. O Santos chegou a abrir dois gols de diferença no placar, e foi quando os atleticanos perderam a paciência. Xingaram o técnico Eduardo Baptista de “burro”, pediram sua saída. Sobrou até para a Liga Mundial de Vôlei na Arena da Baixada. O atacante Ederson descontou, para dar esperança a alguns, mas ficou a derrota na conta do Furacão. O jogo de ida da Libertadores é somente no próximo mês. Na Vila Belmiro, em 10 de agosto, Santos e Atlético-PR disputam a vaga nas quartas de final da competição.

Dirigentes

A “bola não entra por acaso”. O título do livro de Ferran Soriano, ex-vice-presidente do Barcelona, se transformou em uma máxima do futebol. Vez ou outra, dirigentes dos mais variados clubes citam a publicação, que aborda como uma administração profissional contribuiu para fazer do clube catalão uma das maiores potências esportivas do mundo. No Vitória, a bola não entra há algum tempo. Após o entusiasmo do início da temporada, com elenco montado “para ganhar uma competição nacional”, o Rubro-Negro acumulou eliminações na Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Atualmente, o time ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com nove pontos conquistados em 11 rodadas. Acaso? Resultado de erros cometidos? Para o presidente Ivã de Almeida, uma situação passageira, que deve mudar até o fim da Série A. “Estamos trabalhando no sentido de afinar para frente. Nós temos aí casos concretos de que, nessa fase, tinha um clube que tinha 20 pontos e foi rebaixado. Foi o Inter. Tinha 20 pontos na 9ª rodada [do Brasileiro de 2016] e foi rebaixado. O Botafogo tinha nove pontos e foi para a Libertadores. Então não pode pegar isso e falar que o Vitória vai cair” ponderou o dirigente.

Empresário

Fora dos planos do Santa Cruz, o meio-campo Léo Costa e o atacante Everton Santos devem deixar o clube. Sem querer contar com o futebol dos atletas, o Tricolor procurou o empresário, que representa ambos, e abriu a negociação para a rescisão dos contratos. A conversa está sendo conduzida pelo gerente de futebol, Ataíde Macedo, que preferiu não detalhar o andamento do processo. “Existe negociação, mas não podemos confirmar nada ainda – disse o dirigente. Everton Santos e Leo Costa foram contratados cercados de expectativa, mas não conseguiram render o esperado. O atacante até jogou mais e chegou a ser artilheiro do Campeonato Pernambucano, com seis gols marcados. No entanto, passou o último mês no departamento médico, por conta de uma lesão no joelho e iniciou a transição nesta semana”. Leo Costa é outro que não caiu nas graças da torcida. Apesar de ter se destacado no início da temporada, chegando a marcar três gols nas primeiras rodadas, teve muitas lesões e acabou perdendo espaço. A última – a terceira – fez com que passasse dois meses no departamento médico, também iniciando a transição nesta semana.

Principal

Sondado por clubes europeus, Erick é, sem dúvida, a principal peça do Náutico na temporada. Ele, que subiu aos profissionais no mês de janeiro, rapidamente assumiu o papel de destaque. Não à toa, é o artilheiro do Timbu na temporada, com sete gols. Na Série B, no entanto, ele não desencantou. Até balançou as redes, na derrota por 1 a 0, para o CRB-AL, mas estava impedido. Aos 19 anos, tem recebido conselhos para ter calma e encerrar o jejum que dura 14 partidas. A última vez que Erick marcou foi no dia 10 de abril. O Náutico venceu o Santa Cruz, por 2 a 1, no Arruda. Ele nunca tinha passado tanto tempo sem marcar, desde a promoção ao grupo principal. Um dos mais experientes do Alvirrubro, com 33 anos, o atacante Gilmar é o aconselhador do garoto. “Concentrei com Erick duas vezes. Ele é um menino muito bom e tem uma coisa positiva, que, hoje, alguns meninos não têm. Meninos dessa “geração Neymar”, que não ouvem. E ele ouve. Quando Erick pega a bola, incentivo a ir para cima, ele é habilidoso, bom, tem qualidade. Converso com ele para levantar a cabeça quando tiver a bola. Na tabela, é difícil o marcador pegar. Ainda mais um cara como ele, habilidoso. Acredito que os gols vão sair em breve. Ele vai nos ajudar muito. Individualmente, ele está sendo importante”.

Departamento

Todo treinador quer um elenco recheado de opções. Foi mais ou menos assim que o técnico Givanildo Oliveira encontrou o grupo do Santa Cruz. Com a chegada dele, atletas que estavam no departamento médico havia algum tempo ressurgiram. Assim, aumentaram o leque o treinador. De todas as vagas, quatro parecem garantidas no momento. O goleiro Julio Cesar segue como unanimidade, apesar das boas atuações de Jacsson quando acionado. No meio de campo, Elicarlos e Derley não sofrem concorrência, assim como o atacante Ricardo Bueno, lá na frente. Lateral direita é a posição que Givanildo tem mais peças. Vítor iniciou o ano como titular, mas se machucou há cerca de dois meses. Só deve voltar no final de setembro. Nininho assumiu a vaga, mas passou cerca de 15 dias no departamento médico, e Gabriel Vallés foi utilizado. Giva ganhou, ainda, o reforço de Alex Travassos, regularizado na última quinta-feira e pronto para ser utilizado. Zaga Givanildo não mexeu, nos treinamentos, na dupla de zaga utilizada por Adriano Teixeira, mas a concorrência para Jaime e Bruno Silva está forte. Artilheiro do Santa no ano, com oito gols, Anderson Salles trabalha normalmente depois de um período no departamento médico e aguarda uma vaga. O outro concorrente é Sandro, que chegou do Ceará e é um dos poucos do elenco que conhece Givanildo.

Bastidores

A saída de Sport e Náutico da Liga do Nordeste, anunciada na segunda-feira, gerou uma grande repercussão nos bastidores e, dois dias depois, veio a reação por parte de outros filiados. Em nota assinada por 10 clubes-fundadores e replicada por eles em canais oficiais, foi reforçado o apoio à instituição e ressaltada a importância da Copa do Nordeste para o fortalecimento do futebol da região. O torneio está garantido no calendário de competições da CBF até 2022 e sofrerá mudanças a partir de 2018, com a redução de 20 para 16 clubes participantes – 12 têm vaga assegurada pelos estaduais, e outros quatro virão de uma fase preliminar. ABC, América-RN, Confiança, Botafogo-PB, Ceará, CSA, CRB, Bahia, Fluminense de Feira e Treze assinaram o manifesto divulgado nesta quarta-feira. O Vitória, que também é clube-fundador, havia publicado em seu site oficial uma nota em que lamenta a desfiliação de Sport e Náutico da Liga, e o presidente Ivã de Almeida garantiu que o Rubro-Negro “está firme com a instituição”.

Denunciar

O volante Rodrigo Souza decidiu procurar a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol para denunciar o Náutico e ter o direito de voltar a jogar. Segundo o atleta, o clube pernambucano está se recusando a assinar a sua rescisão de contrato, impedindo assim a regularização pelo CRB. Vice-presidente do Timbu, Emerson Barbosa rebateu a declaração nesta quarta. “É um assunto resolvido. Pagamos o boleto da rescisão contratual do Rodrigo nesta quarta-feira e ele poderá jogar normalmente no CRB. Tudo está resolvido” disse Barbosa. Contratado pelo Galo em 22 de junho, Rodrigo depende da rescisão contratual com o Timbu para poder ter o vínculo com o CRB assinado e, assim, ter o nome publicado no BID da Confederação Brasileira de Futebol. Ainda segundo o jogador, de 29 anos, além de não ter a liberação do contrato por parte do clube pernambucano, ele ainda tem alguns meses de salários a receber. Rodrigo trabalhou no Timbu com o técnico Dado Cavalcanti, agora no CRB, no início desta temporada e chegou a disputar cinco partidas na Série B. Com o treinador, ele foi titular em todas as partidas durante o período em que Dado esteve no Náutico.

Declarou

Por meio de uma mensagem nas redes sociais, o Corinthians declarou solidariedade a Alejandro Guerra, jogador do rival Palmeiras que estava concentrado para uma partida da Copa Libertadores, mas voltará ao Brasil por conta de um acidente doméstico sofrido por seu filho de três anos nesta quarta-feira, em São Paulo. “Estamos juntos neste momento difícil. Que a criança se recupere o mais rápido possível. #ForçaGuerra”, publicou o Timão no Twitter. Assael Guerra, filho do jogador do Palmeiras, sofreu um acidente na casa do jogador, em Alphaville, e está internado no Hospital Albert Einstein do Morumbi, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do Corpo de Bombeiros de Barueri e pelo Palmeiras. Não há maiores detalhes sobre a gravidade do acidente, apenas que o estado de saúde da criança é estável. Um áudio que circula nas redes sociais dá conta de que houve um afogamento durante a festa de aniversário da esposa de Guerra.

Válida

Sem ganhar há seis rodadas no Campeonato Brasileiro, o Coritiba volta a campo na segunda-feira para encarar o Sport, dentro de casa, em partida válida pela 12º rodada da competição. Segundo o lateral Léo, voltar a ganhar é fundamental para o Coxa continuar firma na parte de cima da tabela de classificação. Se vencer o Sport, o Coritiba chegará a marca de 19 pontos, podendo assumir até a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. “O Sport é uma equipe forte e que sempre faz grandes partidas atuando em sua casa, diante do seu torcedor. Temos que fazer um jogo de muito equilíbrio para buscar os três pontos. Vamos procurar ter intensidade durante os noventa minutos para conquistar este objetivo” afirmou Léo. Para o jogo de segunda-feira, a expectativa no Coritiba é que o meia Anderson volte a ser titular do time. Ele deve ficar com a vaga do suspenso Jonas. Assim, o Coxa deve ter a seguinte formação: Wilson; Léo, Márcio, Werley e William Matheus; Matheus Galdezani, Tiago Real e Anderson; Rildo, Kleber Gladiador e Henrique Almeida.

Escolhido

O atacante Lucas Pratto foi o escolhido para falar com a imprensa e, como era de se esperar, respondeu muitas questões relacionadas à saída de Rogério Ceni do comando do São Paulo. O argentino fez questão de defender o ex-técnico são-paulino. “O desempenho em campo foi muito ruim, abaixo das expectativas. Coletivamente e taticamente, não fizemos o que o treinador queria. Rogério é um técnico muito capacitado, tinha uma comissão que se preparou muito, e a gente não conseguiu ajudar dentro de campo, coletivamente”, lamentou. Pratto, que chegou do Atlético-MG em fevereiro, garantiu que não havia nenhum tipo de problema entre o elenco e Ceni. Para ele, o fato de os resultados não terem surgido se deu por conta de uma série de detalhes que não deram certo. “O grupo sempre esteve com ele, as estatísticas mostram que a gente corria igual ou mais que o rival. Mas como finalizamos, como corríamos, esse era o problema. São detalhes, quem está aqui sabe como nos trabalhávamos com o Rogério. Eram detalhes, momentos de tranquilidade no ataque, de saber a hora de sair jogando ou dar um chutão”, analisou.

