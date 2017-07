Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Decisiva

A semana seria decisiva para o Atlético-MG: a sequência de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, com Botafogo, Cruzeiro e Jorge Wilstermann, nesta ordem. As suas primeiras batalhas foram vencidas, com a vitória sobre o Glorioso, no meio de semana, e o triunfo sobre o Cruzeiro na tarde deste domingo, no Independência, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado coloca o Atlético-MG em sétimo lugar, rodadas após estar na zona de rebaixamento, com 16 pontos conquistados. O Cruzeiro, por sua vez, foi ultrapassado pelo Atlético, ficou na 13ª posição, com 14 tentos. O Cruzeiro foi muito superior nos 30 primeiros minutos do jogo, sendo mais intenso, mas forte, indo pra cima do Galo e espremendo o clube preto e branco no seu campo defensivo. O Atlético passou a ser superior nos 30 minutos do primeiro tempo e seguiu até o fim. E detalhe: foi mais eficiente, pois conseguiu a virada ainda na etapa inicial e complementou na etapa final. O Galo volta a campo na próxima quarta-feira, pela Copa Libertadores, contra o Jorge Wilstermann. Pelo Campeonato Brasileiro o time alvinegro enfrenta o Botafogo, no domingo, às 16h (de Brasília), no Engenhão. Já os celestes esperam o Palmeiras, no Mineirão, no mesmo dia e horário.

Colocação

O São Paulo está na zona de rebaixamento. Neste domingo o Flamengo não deu chances ao Tricolor paulista na Ilha do Urubu e confirmou o favoritismo diante dos rivais, que acabaram caindo para a 17ª colocação ao serem derrotados por 2 a 0. Embalados na nova casa – o time ainda não perdeu no estádio Luso Brasileiro -, os rubro-negros mais uma vez mostraram um bom futebol e contaram com dois golaços, um de Guerrero e outro de Diego, para somar três pontos e reassumir a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Com um elenco cada vez mais enxuto, o São Paulo sofreu novamente e segue sem perspectiva de melhora. Embora tenha dificultado a vida do Flamengo no início de jogo, o time se abalou com o primeiro gol dos rivais e daí em diante pouco assustou o goleiro Thiago. Já o Flamengo segue demonstrando que deverá brigar pelo título do Brasileirão novamente. Após bater na trave no ano passado, o time de Zé Ricardo se reencontrou na Ilha do Urubu e não perde há seis rodadas. Fora da Libertadores, o renomado elenco rubro-negro deverá se dividir entre a Copa do Brasil e o Nacional, ainda que também dispute a Sul-Americana.

Campanha

O Corinthians desponta com a melhor campanha entre todos os campeões do Brasileiro desde 2003, quando começou a disputa por pontos corridos, considerando-se as primeiras 11 rodadas de cada edição da competição. A vitória sobre o Botafogo por 1 a 0 no domingo (2) consolidou essa posição destacada e até então inédita na história mais recente do Brasileiro. O aproveitamento de 87% do time, com 29 pontos, supera também o de todas as equipes que lideravam os últimos 14 Brasileiros depois de 11 jogos. Único invicto do campeonato, o Corinthians já alcançou mais pontos que nas três vezes em que se tornou campeão a partir de 2003, com 11 rodadas disputadas. Em 2005, ao terminar seu 11º jogo, estava com 19 pontos. Em 2011, com 26; e em 2015, com 20. Nesse início impactante de Brasileiro, o Corinthians é quem obteve mais vitórias (9) e melhor saldo de gols (14). Embora a competição não tenha atingido nem 1/3 dos jogos programados, os números até agora indicam o Corinthians como o grande favorito ao título.

Pontuação

Em jogo fraco no primeiro tempo e muito movimentado na etapa final, Coritiba e Vasco empataram por 2 a 2 em partida disputada na noite deste domingo, na Vila Capanema, em Curitiba. O time carioca saiu na frente com Thalles, o Coxa virou com dois gols marcados por Kleber e o Vasco voltou a deixar tudo igual com Wagner. O resultado fez o Coritiba manter a invencibilidade em casa, enquanto o Vasco segue sem vencer como visitante. Com o ponto conquistado, o a equipe paranaense chegou aos 16 pontos na oitava colocação. O time de São Januário tem a mesma pontuação, mas está na sexta posição. O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente, mas o Vasco esteve um pouco melhor. O Coritiba retornou mais ofensivo para o segundo tempo e conseguiu a virada em jogadas do Gladiador, mas acabou sofrendo o empate quando sua torcida já festejava a vitória. Na próxima rodada, o Coritiba vai receber o Sport, no Couto Pereira. O Vasco vai encarar o Flamengo, em São Januário.

Suspensão

O Corinthians mais uma vez não repetirá sua escalação no próximo sábado, diante da Ponte Preta, em Itaquera. Nesse domingo, Fágner, que estava pendurado, levou mais um cartão amarelo e terá de cumprir suspensão na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência natural seria novamente a improvisação de Paulo Roberto, mas, Fábio Carille abriu a possibilidade de voltar a utilizar o jovem Léo Príncipe no setor. “O Léo Príncipe voltou a treinar essa semana. Vamos ver terça, quarta, para ter a melhor decisão para o jogo de sábado”, explicou o comandante corintiano, com um semblante otimista. Reserva natural de Fágner, Léo Príncipe sofreu um estiramento muscular no bíceps femural da coxa no segundo duelo com Universidad de Chile, pela primeira fase da Copa Sul-Americana, dia 10 de maio. Desde então, o jovem de 20 anos vem tratando o problema para ficar à disposição. Outras preocupações para o confronto com a Macaca são os atletas pendurados com dois cartões amarelos. Afinal, Gabriel, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Jô podem ficar de fora do clássico contra o Palmeiras, no Palestra Itália, se forem advertidos com cartão no próximo sábado. Quem volta ao time é Romero. O atacante paraguaio cumpriu suspensão contra o Botafogo e viu Clayson ser utilizado em seu lugar. Tudo indica que o camisa 11 retome a condição de titular na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Polêmico

O Sport segue se recuperando no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Leão recebeu o Atlético-PR, na Ilha do Retiro, e conseguiu a vitória pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pela 11ª rodada do torneio. O triunfo, porém, veio com gol polêmico de Diego Souza, anotado após pênalti marcado em bola que não bateu na mão do zagueiro Wanderson. Apesar da polêmica, o Sport garantiu sua segunda vitória seguida e chegou à 11ª posição no Brasileirão, com 15 pontos. Já o Atlético-PR é o 14º colocado, com 14 pontos. Ambas as equipes voltam a atuar pelo Campeonato Brasileiro somente no próximo final de semana. No domingo, às 11h(de Brasília), o Atlético-PR visita a Chapecoense, na Arena Condá. Já na segunda-feira, às 20h(de Brasília), o Sport vai ao Couto Pereira para enfrentar o Coritiba. As duas equipes, porém, têm compromissos por competições internacionais neste meio de semana. Na quarta-feira, às 19h15(de Brasília), o Atlético-PR recebe o Santos, no Durival Britto, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Já na quinta-feira, em duelo válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana, o Sport será o anfitrião diante do Arsenal de Sarandí-ARG, na Ilha do Retiro, em jogo marcado para as 21h45(de Brasília).

Distintos

Avaí e Ponte Preta mediram forças neste domingo, na Ressacada, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiram sair do zero. Em jogo com dois tempos distintos, sendo a primeira etapa com boas chances e a segunda muito truncada, com muitos erros de passe, o duelo terminou empatado em 0 a 0. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. A Ponte Preta se manteve na 11ª colocação, com 15 pontos, e chegou a seu segundo jogo sem vencer na Série A. Já o Avaí é o vice-lanterna, com nove pontos. A Ponte Preta volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 19h(de Brasília), quando visita o Corinthians, na Arena de Itaquera. Já o Avaí atuará no domingo, também às 19h(de Brasília), visitando o Grêmio, na Arena do Grêmio.

Resultado

Vitória e Bahia ficaram no 0 a 0 em partida realizada neste domingo, no Barradão. Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, os rivais baianos não conseguiram balançar as redes, apesar de terem feito um jogo bem disputado. O resultado acabou sendo ruim para as duas equipe, porém é um pouco melhor para o Tricolor Baiano. Enquanto o Vitória segue na zona de rebaixamento com 9 pontos somados, o Bahia acaba se aproveitando da derrota do São Paulo para o Flamengo e acaba saindo da zona de rebaixamento com os mesmos 11 pontos dos paulistas. Na próximo final de semana, as equipes voltam a campo para a disputada a 12ª rodada da competição. O Rubro-Negro fará um duelo importante contra o Atlético-GO, no sábado, no estádio do Serra Dourada, em Goiânia. Já o Esquadrão de Aço recebe o Fluminense no próximo domingo na Arena Fonte Nova.

Retranca

O Corinthians esbarrou na retranca do Botafogo na tarde desse domingo. Encontrou dificuldades, terminou o primeiro tempo sem acertar o gol, mas contou com a estrela de seu técnico para vencer o Botafogo diante de 40.658 pessoas em Itaquera e abrir sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro depois de 11 rodadas disputadas. Jô, que perdera um pênalti no início da segunda etapa, mais uma vez foi o autor do gol salvador, mas as entradas de Marquinhos Gabriel e, principalmente, de Pedrinho, apostas de Carille, foram cruciais para que o Timão alcançasse o 25º jogo invicto no ano um novo 1 a 0. Apesar do início promissor do Corinthians, com Clayson já atormentando a defesa botafoguense com menos de um minuto de jogo, aos poucos o time carioca foi minando a empolgação dos mandantes com seu sistema defensivo muito bem montado com todos os homens atrás da própria intermediária. Apesar de contar com a paciência da Fiel, o excesso de erros de passes fez com que os comandados de Carille não conseguissem ficar em condições de finalizar as jogadas. O Botafogo chegou a dar pelo menos três presentes ao Timão com saídas mal feitas. Nenhuma, porém, acabou bem aproveitada pelo Corinthians.

Superioridade

A quarta vitória seguida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro veio apenas na reta final da partida, graças a um gol contra de Machado. O placar, porém, não refletiu a superioridade dos reservas do Verdão sobre os suplentes do Grêmio na tarde deste sábado, no Pacaembu. Apesar da vocação ofensiva, o Grêmio limitou-se a se defender em quase toda a primeira etapa, levando perigo apenas com ataques pelo lado direito, às costas de Egídio, muito mal na partida. Everton, centroavante tricolor, não conseguiu aparecer no jogo em meio aos zagueiros Juninho e Luan. Já o Palmeiras, mesmo sem conseguir abrir o placar, fez uma boa etapa inicial. O setor de meio-campo, com o estreante Bruno Henrique, Zé Roberto e Michel Bastos, mostrou um entrosamento de quem já atua junto há algum tempo juntos, deu segurança defensiva ao Verdão e ainda criou diversas jogadas. À frente, Borja se mostrou mais participativo, mas pecou nas finalizações, enquanto Keno levou perigo com jogadas individuais. O desenho da partida se manteve na segunda etapa, com o Palmeiras amplamente superior no confronto, apesar de Michel Bastos cair de rendimento. A única chance gremista veio em jogada que Zé Roberto tentou cortar e mandou contra o próprio gol, mas Egídio salvou em cima da linha.

Rasteiro

O Grêmio, porém, não teve a mesma sorte. Aos 32 minutos, Raphael Veiga avançou pela direita, cruzou rasteiro para trás, e Machado mandou contra o próprio gol. Léo até tentou alcançar, mas a bola morreu nas redes. De quebra, o Palmeiras ainda manteve o tabu de nunca ter perdido para o Grêmio no Pacaembu. No confronto entre os dois times no Paulo Machado de Carvalho, que deixou de ocorrer entre 1993 e 2012, o Verdão soma 12 vitórias e apenas três empates nos 15 jogos disputados. Já pelo Brasileirão o Alviverde acumula cinco triunfos sobre os gaúchos. As duas equipes agora voltam seus focos para os principais objetivos da temporada. O Palmeiras visita o Barcelona de Guayaquil, quarta-feira, no Equador, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Já o Grêmio, na mesma fase da competição, encara o Godoy Cruz, terça-feira, na Argentina.

Dominado

O torcedor do Santos acompanhou dois times diferentes neste sábado. O primeiro, que iniciou o jogo contra o Atlético-GO, no estádio Olímpico, em Goiânia, foi apático, mal tecnicamente e facilmente dominado pelo Dragão, que abriu o placar com Andrigo. Já a outra equipe, beneficiada com a expulsão de Jorginho logo na volta do intervalo, mostrou força para pressionar o adversário durante toda a segunda etapa e buscar o empate em 1 a 1 com Thiago Maia, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate foi ruim para os dois clubes. Com 17 pontos, o alvinegro subiu para a quarta colocação, mas pode ser ultrapassado por até seis times. Já o Atlético-GO, por sua vez, segue na lanterna do Brasileirão, com apenas sete pontos. Agora, o Peixe ‘vira a chavinha’ e mira suas forças na competição mais importante para os santistas na temporada. Na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), o Santos pega o Atlético-PR, na Vila Capanema, no Paraná, pelo confronto de ida das oitavas de final da Libertadores. Já o Dragão de Goiânia preocupa-se apenas com o Campeonato Brasileiro, onde entrará em campo no próximo sábado, diante do Vitória, no Serra Dourada. Já o Alvinegro Praiano, pela competição nacional, joga somente no dia 9, na Vila Belmiro, contra o rival São Paulo.

Derrota

O técnico Rogério Ceni não perdoou a arbitragem após a derrota do São Paulo para o Flamengo por 2 a 0. Segundo o treinador, a falta marcada pelo árbitro Leandro Vuaden, que resultou no gol de Guerrero, não existiu. Com o resultado, o Tricolor caiu para a 17ª colocação na tabela e agora figura na zona de rebaixamento, e o ex-goleiro acredita que o juiz do duelo na Ilha do Urubu teve influência direta no resultado. “O time vinha bem até que o Vuaden conseguiu encontrar uma falta para o Flamengo. Mais do que isso, conseguiu botar dez metros de distância na barreira. Quem bateu falta a vida inteira sabe que a chance de gol é muito grande. Quando o Júnior [Tavares] foi bater uma falta, ele também colocou dez metros de distância a favor do São Paulo, mas naquele momento já não adiantava mais”, disse Rogério Ceni. Restando apenas o Campeonato Brasileiro para disputar, o São Paulo retorna para a capital paulista ainda neste domingo. Com folga programa na segunda-feira, o elenco volta a trabalhar apenas na próxima terça e terá uma semana inteira para realizar ajustes para o clássico fora de casa contra o Santos, no próximo domingo.

Esquema

O Corinthians bateu o Botafogo por 1 a 0 em Itaquera na tarde desse domingo. O gol foi marcado por Jô, mas Fábio Carille foi o grande nome do duelo ao mudar o esquema da equipe e apostar nos jogadores que acabaram sendo fundamentais para o trinfo corintiano. Na entrevista coletiva concedida logo após a partida, o técnico do Timão não deixou de valorizar o próprio trabalho, mas refutou qualquer protagonismo. “Estrela…Eu não me apego muito nisso. Tem um ex-técnico que eu admiro muito, que é Muricy (Ramalho), que dizia ‘aqui é trabalho’. E aqui é trabalho também. Todos os jogadores sabem o que tem que fazer em campo, um grupo muito equilibrado. A ideia (no intervalo) era mudar o jogo, colocar jogadores que vão para o drible. Depois, o Pedrinho também. Jogador inteligente, que apesar de armador, tem o um contra um muito forte também”, comentou, antes de detalhar melhor sua análise do confronto que levou o Corinthians a abrir sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. “Aconteceu tudo que a gente tinha planejado, ainda mais quando se confirmou a escalação do Botafogo com um homem só na frente. Vi um time rodando bastante a bola, com paciência, para entrar na defesa. No segundo tempo foram 15 finalizações, nove certas, contra nenhuma do adversário. A ideia de Marquinhos Gabriel aberto na ponta, com Jadson por dentro e jogadores agudos pelos lados funcionou muito bem. Mais uma vitória merecida”.

Empate

O técnico Milton Mendes garantiu que estava satisfeito com o primeiro ponto conquistado pelo Vasco, fora de casa, no Campeonato Brasileiro e disse esperar que o empate alcançado em Curitiba signifique o início de uma nova fase do Vasco no Campeonato . Na entrevista coletiva, o técnico cruz-maltino disse que a partida diante do Coritiba teve dois tempos absolutamente distintos. Mendes explicou que, no primeiro tempo, o Vasco conseguiu neutralizar o que o adversário tinha de melhor e fazer as jogadas que estavam programadas. No segundo tempo, a equipe paranaense foi mais eficiente, mas que o Vasco mostrou personalidade e conseguiu reagir quando tudo parecia perdido. “Seria muito injusto se saíssemos daqui com uma derrota”. O treinador lamentou que o volante Jean e o meia Douglas tenham recebido o terceiro cartão amarelo e estejam impossibilitados de enfrentar o Flamengo, sábado, em São Januário. Milton Mendes explicou que será mais fácil substituir Jean porque Douglas tem um papel muito definido no meio campo da sua equipe. “Vamos perder muita qualidade com a saída do Douglas. Ele tem um potencial enorme”.

Desempenho

O técnico Zé Ricardo se confessou muito orgulhoso pelo desempenho do Flamengo que derrotou o São Paulo e completou a quarta vitória seguida na nova casa, na Ilha do Urubu. Na entrevista coletiva, o treinador rubro-negro disse que seus jogadores estão de parabéns pela terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro o que mostra que o time está subindo de produção outra vez. “O gramado ficou um pouco pesado por causa da chuva, mas os atletas foram bastante eficazes. O Flamengo está crescendo novamente. E em boa hora”, avaliou o treinador. Zé Ricardo explicou porque optou por Mancuello no lugar de Conca, no banco de reservas. O treinador disse que Mancuello teve uma excelente semana de treinamentos e mereceu a nova oportunidade. O técnico do Flamengo disse que deve poupar alguns titulares para o confronto diante do Palestino, pela Sul-Americana. Ele disse que a comissão técnica vai fazer uma avaliação para ver quem são os mais desgastados para montar a equipe. O atacante Paolo Guerrero comentou o gol de falta que abriu o caminho da vitória rubro-negra. Em entrevista à Rádio Tupi, o atacante peruano lembrou que Zico e Petkovic se destacaram nas bolas paradas e ele pretende se igualar aos ídolos, porque está apenas começando a bater faltas.

Negativo

O Botafogo sofreu a terceira derrota consecutiva, mas o técnico Jair Ventura disse que, apesar do resultado negativo, a equipe está de parabéns porque, apesar dos desfalques, lutou até o final. Na entrevista coletiva, o técnico do time de General Severiano afirmou que as derrotas incomodam porque o Alvinegro tem um espírito de competitividade muito grande, mas que é preciso esquecer o que passou e pensar nos próximos desafios. “Agora é passar a borracha porque a equipe tem coisas boas pela frente”. Jair disse que precisou poupar jogadores para o confronto da Libertadores, diante do Nacional, do Uruguai, e que o risco foi calculado, e que mesmo assim, quase surpreendeu o Corinthians. O treinador reconheceu que, apesar da luta do seu time, o Corinthians mereceu o resultado. “Não merecemos a vitória, longe disso. O Corinthians foi superior, principalmente no segundo tempo”. Destaque do Botafogo, defendendo, inclusive, um pênalti cobrado por Jô, o goleiro Gatito Fernández disse que o primeiro tempo da equipe carioca foi muito bom e conseguiu bloquear o Corinthians. No segundo, o time não conseguiu segurar a bola na frente e o Corinthians veio para cima e acabou conquistando a vitória.

Comemorou

A vitória do Atlético Mineiro sobre o Cruzeiro, por 3 a 1, de virada, no Independência, na tarde deste domingo, passou pelo pé e a cabeça do homem gol, Fred. O jogador foi responsável por marcar o segundo e terceiro do Galo e comemorou bastante o resultado. “Coisa linda, graças a Deus. Nós sofremos muito sem a saída no início do jogo, o Cruzeiro pressionava, eu estava desesperado para a bola chegar no Cazares e no Robinho. Se a bola chegar nesses caras eu faço gol, e a bola chegou e eu consegui”, detalhou o atacante. O meia Cazares, que fez um belo gol que foi o empate, e ainda deu o passe para Fred fazer o terceiro, comemorou o resultado e já pensa no duelo contra o Jorge Wilstermann, na quarta-feira, pela Copa Libertadores. “Jogamos muito, saiu o gol e agora vamos tranquilos pensar na quarta. Graças a Deus nos soltamos em campo, agora vamos focar no jogo de quarta”, finalizou o camisa 10. Os jogadores do Atlético se reapresenta nesta segunda-feira, na Cidade do Galo, já pensando do confronto da quarta, pela Copa Libertadores.

Acréscimos

O Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro, por 3 a 1, na tarde deste domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, de virada. Após o revés, o goleiro Fábio lamentou a derrota e a forma como tudo ocorreu, já que a Raposa abriu o placar logo nos primeiros minutos, mas viu a reação preto e branca nos acréscimos do primeiro tempo com uma virada em dois minutos. “A gente jogou bem os 44 minutos, até pouco tempo antes de terminar a partida, sofremos o gol na bola parada, a equipe do Atlético acreditou no término e fez a jogada e conseguiu fazer mais um gol. Depois o jogo desandou pra nós, não soubemos reagir dentro dessas dificuldades. futebol é desse jeito”, destacou. A derrota para o Atlético lembrou também o empate do Cruzeiro com o Palmeiras, no meio de semana, pela Copa do Brasil, que levou três gols em 20 minutos. Para Fábio a equipe não vem oscilando, mas reconhece que é preciso estar o tempo todo atento na partida.

Experiente

O atacante Paolo Guerrero voltou a balançar as redes no Campeonato Brasileiro e ajudar o Flamengo a vencer o São Paulo, no último domingo, pelo placar de 2 a 0. O centroavante peruano marcou em cobrança de falta, ainda no primeiro tempo da partida, e abriu o placar na Arena do Urubu. O experiente atacante, conhecido por sua qualidade dentro da área, afirmou estar treinando cobranças de falta todos os dias, com o objetivo de aprimorar seus chutes. “Treino quase todos os dias cobranças de falta. Estava esperando há muito tempo, e estou feliz pela oportunidade. Tive a chance de acertar e é lindo comemorar aqui na Ilha, ganhar aqui. Temos um bom aproveitamento e fico muito feliz de jogar aqui”, avaliou Guerrero na saída de campo. O atacante também comentou sobre o fator casa do Flamengo. Em três partidas realizadas na Ilha do Urubu pelo Campeonato Brasileiro, o Mengão venceu em todas as oportunidades. Além da vitória deste domingo, contra o São Paulo, o clube carioca também bateu a Chapecoense, por 5 a 1, e a Ponte Preta, por 2 a 0.

Preocupação

Um dos setores que mais geram preocupação ao Cruzeiro atualmente é a defesa. Isso porque o número de gols sofridos têm sido grande, algo que já incomoda até o comandante central, Mano Menezes, que garantiu que isso não vai acontecer mais. Em três jogos grandes, com equipes com potencial ofensivo, Atlético, Grêmio e Palmeiras, a Raposa levou nove gols, cada adversário citado acima fez três tentos. E em cinco duelos, são 10 gols sofridos, um rendimento insatisfatório. Diante de Atlético e Palmeiras, inclusive, a situação fica ainda mais grave, já que os gols sofridos foram com espaço de tempo menor. O Galo conseguiu dois gols em dois minutos enquanto a Verdão marcou três tentos em menos de 20 minutos. Mano Menezes, no entanto, não crê em apagão de sua equipe e já identificou qual é o erro, embora não tenha conseguido dar resolução ao assunto. O Cruzeiro volta a campo apenas no próximo domingo, contra o Palmeiras, no Mineirão, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

Ovacionado

O Sport venceu o Atlético-PR neste domingo, na Ilha do Retiro, com gol marcado após pênalti mal assinalado pelo árbitro. O tento da vitória, porém, teve um grande significado, já que foi anotado por Diego Souza, principal jogador rubro-negro nas ultimas temporadas e que se vê em meio a negociações com o Palmeiras, seu ex-clube. Ovacionado pela torcida durante todo o jogo, o meia falou sobre as conversas com a equipe paulista, afirmando não decidir sozinho a respeito de sua saída. “Muito foi especulado sobre isso, de que eu que decido. Eu não decido nada. Eu tenho contrato, sempre fui feliz aqui dentro. As conversas estão acontecendo a todo momento. Mas eu estou com a cabeça tranquila. Estou em um lugar aonde as pessoas me recebem muito bem e cuidam de mim. Desta vez estou com a cabeça serena”, desabafou o meia ao Premiere. O camisa 87, porém, relembrou o seu grande objetivo no momento, que é seguir sendo convocado pela Seleção Brasileira para conseguir disputa a Copa do Mundo de 2018. “Cada dia que passa estou trabalhando mais forte porque eu tenho um objetivo a ser alcançado, que é continuar mantendo dentro da lista de convocados para a Seleção Brasileira. Tenho que manter um bom nível de atuações”, afirmou.

Permanência

Apesar das desconversas a respeito da permanência no Sport ou a saída para o Palmeiras, Diego Souza foi claro sobre seu desejo no momento. “Minha vontade sempre foi ficar aqui, voltei para cá porque gosto daqui. Então estou de corpo e alma aqui, não tenho problemas”, declarou. O meia encerrou analisando a vitória e afirmando que esperará a opinião de ambos os clubes e seus representantes para decidir seu futuro. “Mais uma vez um time aguerrido do Atlético-PR, conseguimos a vitória e o caminho a ser seguido é esse. Esta semana as coisas irão acontecer. Mas como falei, não tenho o que decidir. Eles que decidem e depois que decidirem eu verei o que fazer”, finalizou. Com o gol marcado, Diego Souza chegou ao tento de número 50 com a camisa do Sport. A partida diante do Atlético-PR, porém, pode ser sua última pela Leão da Ilha pelo Brasileirão. Isto porque o meia completou seis partidas com a equipe pernambucana no torneio e, se realmente for se transferir, não poderá mais atuar na competição por ultrapassar o limite de jogos permitidos por uma mesma equipe da elite nacional.

Arbitragem

O Atlético-PR foi derrotado pelo Sport por 1 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, após sofrer um gol de pênalti mal marcado pela arbitragem. Apesar do erro e da escalação de um time misto, o Furacão teve uma atuação muito abaixo do esperado, tendo sua primeira finalização a gol somente aos 38 minutos do segundo tempo. Ciente da necessidade de melhora, o goleiro Weverton admitiu que a equipe não vem tendo bons jogos. “Ninguém é besta mais, o torcedor não é bobo, não somos bobos. Não vamos vir aqui falar que jogamos bem. Não jogamos bem, não temos jogado bem. Acho que até aqui o ano estava sendo planejado de uma forma boa. Classificamos para a Libertadores, passamos para a fase de grupos, depois para as eliminatórias, conseguimos nos recuperar no Brasileirão, que não tínhamos começado bem. Mas agora estamos passando por uma fase decisiva, e não estamos bem”, admitiu. O goleiro afirmou ficar chateado com a situação e pregou que todos os jogadores criem consciência das responsabilidades para que o Furacão dê a volta por cima na sequência da temporada. A decisão de quarta-feira é diante do Santos, às 19h15(de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Atlético-PR irá mandar a partida no Estádio Durival Britto, já que a Arena da Baixada está sendo usada para a disputa da fase final da Liga Mundial de vôlei.

Comandada

Com mais de 12 mil gols em 105 anos de vida, o Santos é o clube que mais balançou as redes na história do futebol mundial. Porém, a equipe comandada por Levir Culpi não tem feito jus ao histórico ofensivo do Peixe. Em seis jogos com o novo técnico, o alvinegro marcou apenas quatro vezes. O baixo número de gols tem influenciado bastante na campanha santista no Campeonato Brasileiro. Mesmo estando na quinta colocação, com 17 pontos, o Santos vem de duas partidas sem triunfar (derrota para o Sport, na Vila, e empate com o Atlético-GO, no último sábado, em Goiânia). Além disso, o Peixe tem ainda o quarto pior ataque de toda a competição, com apenas 10 gols marcados em 11 rodadas. O time comandado por Levir só está à frente de Avaí (5), Atlético-GO (8) e Vitória (9), todos na zona de rebaixamento. O rival São Paulo, que também figura na ‘degola’, está empatado com o alvinegro, com 10 tentos anotados no Brasileirão. “Falta aproveitar as oportunidades, o time tem que estar mais vivo. Tivemos volume legal (no empate do último sábado), faltou conclusão, um pouco mais de calma. Não está legal ainda. Não é o que estamos procurando”, explicou o técnico Levir Culpi. Nesta quarta-feira, o Santos precisará esquecer o momento ruim na competição nacional. Afinal, os santistas terão pela frente a ‘decisão’ contra o Atlético-PR, às 19h15 (de Brasília), na Vila Capanema, no Paraná, pelo confronto de ida das oitavas de final da Libertadores.

Enalteceu

Paulo Roberto não entrou em campo na sofrida vitória do Corinthians neste domingo contra o Botafogo, por 1 a 0, no entanto, o volante enalteceu o fato de todos os jogadores do atual elenco alvinegro saberem a função que deve ser feita caso sejam acionados. Para o reforço do Timão, a eficiência da equipe de Fábio Carille vem fazendo a diferença neste Campeonato Brasileiro. “Se perguntar para quem não jogou, todos vão saber o que tem que ser feito. Se precisar, eles vão saber qual é a função de cada um e vão corresponder do mesmo modo que os titulares. Essa rotatividade tem sido um diferencial. Quando um não pode jogar, o outro mantém o nível da equipe”, disse o atleta convidado do programa Mesa Redonda , da TV Gazeta. Com o triunfo sobre os botafoguenses em Itaquera, o Corinthians abriu sete pontos de vantagem para o vice-líder Grêmio, que perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras neste sábado. Mais tranquilos na ponta da tabela, os jogadores vem ganhando confiança, e Paulo Roberto garante que o pouco poderio ofensivo do Timão no início do trabalho de Fábio Carille já faz parte do passado.

Acompanhar

O volante Júlio Baptista tem dedicado pouco tempo a acompanhar o São Paulo, clube que o revelou no início dos anos 2000. No dia em que o time comandado por Rogério Ceni perdeu por 2 a 0 para o Flamengo e entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o veterano estava elegantemente trajado para uma série de compromissos em São Petersburgo, na Rússia – o principal deles, a decisão da Copa das Confederações. Só diminuiu o seu passo apressado quando ouviu algumas perguntas em português, da Gazeta Esportiva. “O que está acontecendo com o São Paulo é normal”, disse Júlio Baptista, que foi companheiro de Ceni quando passou pelo time profissional do clube do Morumbi, entre 2000 e 2003. “Todo início de trabalho tem as suas dificuldades. O São Paulo não atravessa um grande momento, mas ou o clube tem paciência e espera para colher os frutos daquilo em que apostou, no caso o Rogério, ou será a mesma coisa que acontece sempre: troca de técnico”, sorriu. Aos 35 anos, Júlio Baptista está sem clube desde que foi dispensado pelo Orlando City, dos Estados, em novembro do ano passado. Ele nega ter encerrado a carreira de atleta, mas também não se mostra à vontade para falar sobre o seu futuro profissional – muito menos sobre um hipotético retorno ao time que o lançou para o futebol.

Importante

O Palmeiras conquistou uma importante vitória contra o Grêmio no último sábado no Pacaembu com um time alternativo. Tirando preciosos pontos do vice-líder, o Verdão acabou ajudando o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, que agora possui uma vantagem de nada mais, nada menos que sete pontos para o Tricolor Gaúcho. Embora tenha contribuído para o sucesso dos rivais, o lateral esquerdo Juninho garante que o elenco não liga para aquilo que não envolve a equipe do Palestra Itália. “Não é questão e ajudar. Precisávamos da vitória para encostar no Grêmio e no Corinthians, então fizemos nosso papel”, disse o jogador, convidado do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta . “Aos poucos agente foi se acertando desde a primeira rodada. Isso faz a diferença no grupo porque um vai ajudando o outro. Sempre tentamos ajudar os companheiros para chegar às primeiras colocações, que é o nosso objetivo no Campeonato Brasileiro”, completou Juninho. Com o triunfo de sábado sobre o Grêmio, no Pacaembu, o Palmeiras encostou no Tricolor gaúcho e chegou aos 19 pontos, porém segue dez atrás do Corinthians, líder do torneio nacional. Juninho não admite que o Verdão está em perseguição ao rival, mas foca na ponta do Brasileirão.

Qualidade

Estreando neste domingo como comentarista do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Muller não poupou o São Paulo de críticas após nova derrota, desta vez para o Flamengo, por 2 a 0, na Ilha do Urubu. O ex-atacante campeão mundial com o clube do Morumbi apontou a baixa qualidade do atual elenco de Rogério Ceni como o principal motivo para a equipe estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. “O São Paulo, já não é de agora, sempre soube vender bem seus jogadores, haja visto esse ano. Estamos falando de jogadores medianos, não de nomes que disputaram Copa do Mundo. São jogadores que ainda nem se tornaram realidade. A diretoria do São Paulo eu critico porque faz contratações por conveniência. Toda semana chega um jogador para jogar. Minha indignação é com quem contrata”, afirmou Muller. Do atual elenco tricolor, os únicos poupados de críticas pela torcida são Jucilei, Lucas Pratto e Rodrigo Caio, os dois primeiros contratados esse ano. Compactuando com a opinião de boa parte dos são-paulinos, Muller enalteceu o futebol de poucos atletas e se disse envergonhado com a atual situação do Tricolor.

Incompetente

“As duas únicas boas contratações do São Paulo foram Jucilei e Pratto. Agora, são dois jogadores apenas, e a história do clube é muito rica. A vergonha que o são-paulino como eu passa é muito grande, porque o erro começa lá em cima com a diretoria incompetente e chegam jogadores com cinco anos de contrato ganhando R$ 400 mil por mês que quase não jogam”, comentou. Atual 17º colocado na tabela, o São Paulo não tem apenas 33% de aproveitamento neste Campeonato Brasileiro. Para Muller, embora o Tricolor seja um dos maiores clubes do país, está se comportando como uma agremiação pequena. “A medida que o Rogério Ceni vai falando com o jogador, o jogador já não acredita mais no que ele fala, independente de ele ser ídolo do clube. O São Paulo hoje é um time que, infelizmente, vai brigar para não cair para a segunda divisão. A grandeza do clube a diretoria jogou por terra. O São Paulo é pior que o Sport? Pior que o Atlético-PR? Não, mas na prática o São Paulo joga como um clube pequeno”, concluiu.

Ofensivo

O Avaí até lutou, mas não conseguiu sair do zero neste domingo em partida contra a Ponte Preta, na Ressacada, pelo Campeonato Brasileiro. Em jogo fraco tecnicamente, as chances foram escassas principalmente no segundo tempo, e os times não foram efetivos para balançar as redes. Um dos nomes do setor ofensivo do Leão, o atacante Joel lamentou o resultado dentro de casa. “Acho que temos que nos lamentar pelo empate dentro de casa. Tive duas boas chances, um cabeceio no primeiro tempo e depois um chute cruzado de perna direita. O jogo foi pegado, disputado. A equipe da Ponte Preta também é bem postada. Brigamos até o final, infelizmente não conseguimos o resultado, mas temos que trabalhar forte esta semana e concentrar na próxima partida”, declarou o atacante camaronês ao Premiere. Com o resultado, o Avaí segue em uma condição ruim na tabela de classificação. O Leão da Ressacada é o vice-lanterna da competição, com apenas nove pontos. A chance de recuperação será somente no próximo domingo, em jogo de muita dificuldade para os catarinenses. O Avaí vai até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, em jogo marcado para as 19h(de Brasília), na Arena gremista. O duelo será válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Penalidade

Jô marcou o gol da vitória do Corinthians sobre o Botafogo na tarde desse domingo, em Itaquera, mas por pouco não deixou o duelo alvinegro como vilão. Isso porque logo aos cinco minutos do segundo tempo, o camisa 7 desperdiçou uma penalidade máxima. Foi o terceiro erro do centroavante na marca da cal em cinco cobranças no ano. E chama a atenção o fato do jogador ter batido todas no mesmo lugar: canto esquerdo do goleiro, rasteiro. “Eu escolhi bater. Tenho que treinar um pouco mais, mas fico feliz que acabei fazendo o gol para ajudar nossa equipe”, comentou Jô, sem demonstrar muita preocupação com a falha. “Já tenho 30 anos. Não vou me abalar por um pênalti perdido. Não foi o primeiro e não será o último”, completou. Jadson sempre foi o batedor oficial do Corinthians, desde sua primeira passagem pelo clube. O camisa 10, inclusive, marcou cobrou e marcou um gol de pênalti no último clássico contra o São Paulo. Após o jogo, o meia avisou que não vê problema em dividir a responsabilidade.

Dificuldades

“O Jô chegou e pediu para bater. Eu falei ‘tudo bem’. É tudo na questão de conversa. O mais importante é que depois dele nos ajudou com um gol e somamos mais três pontos”, disse o experiente jogador, focado sempre no desempenho coletivo. “Tivemos muitas dificuldades. A equipe deles veio com uma postura tática defensiva. Nós tivemos maturidades, trabalhamos a bola, criamos várias chances e a bola acabou entrando. O importante é seguir embalado. Temos de continuar com os pés no chão”, avisou. Em sua entrevista coletiva, Fábio Carille também falou sobre o lance que deixou o jogo contra o Botafogo tenso até o gol da vitória, apenas aos 34 minutos da etapa final. O técnico corintiano, no entanto, não soube explicar o motivo de Jadson não ter ido para a batida. “Eles treinaram esses dias e treinaram muito bem. O Jadson vem se queixando de dor. Mas, para falar a verdade, eu não sei porque decidiram por ele. É coisa deles ali. O Jadson vem se queixando de uma dor, não levamos (para a Colômbia). Contra o Grêmio ele se queixou de uma dor no adutor”, observou o comandante alvinegro, sem negar que a insistência de Jô no mesmo canto já virou assunto interno.

Objetivo

O Guarani foi a Natal com o objetivo de conquistar os três pontos e voltar ao topo do Campeonato Brasileiro da Série B. E, graças a um gol de Lenon, já aos 35 minutos da etapa final, o Bugre alcançou seu ideal diante do ABC. Vitória por 1 a 0 no estádio Frasqueirão que deixa o time de Campinas na ponta do nacional de acesso à elite, com os mesmos 22 pontos do Juventude, mas com uma vitória a mais (7 a 6), e afunda os nordestinos na zona de rebaixamento, agora na 18ª posição, com apenas 12 pontos ganhos. E pensar que o jogo do novo líder por pouco não teve de ser adiado. Poucos minutos antes da bola rolar, uma queda de luz no palco do confronto válido pela 11ª rodada da Série B comprometeu os preparativos e atrasou em uma hora o início da partida. Após todos os problemas resolvidos, o Guarani mostrou que nem mesmo o atraso poderia interferir na sua busca pelos três pontos. Com menos de um minuto de jogo, Samudio recebeu dentro da área e assustou os donos da casa, que cinco minutos depois assuntou novamente em finalização de longe de Bruno Nazário.

Torcida

O Internacional perdeu a invencibilidade no estádio Beira-Rio. O Colorado recebeu a visita do Boa Esporte, em partida válida pela 11ª rodada da Série B, e sem apresentar um grande futebol, acabou derrotado pelo placar de 1 a 0. Ao final da partida, parte da torcida colorada vaiou o time. O Inter acabou pagando pela fragilidade da defesa. O sistema, que não sofria gols a três partidas, acabou deixando o Boa Esporte tocar a bola com tranquilidade na entrada da área e Diones marcou o gol da vitória. O clube também sofreu para criar jogadas e pouco incomodou o time mineiro. Com a derrota em casa, o Inter pode até deixar o G4 da Série B do Brasileirão. O time do técnico Guto Ferreira estacionou na quarta posição, com 17 pontos e pode ser ultrapassado pelo América-MG, que entra em campo às 19h00 (de Brasília) e possui um ponto a menos que os gaúchos. Já o Boa Esporte chegou à 15 pontos e subiu para a décima posição. No próximo sábado, o Inter enfrenta o Criciúma, novamente em casa. Enquanto o BEC recebe o CRB, também no sábado.

Competição

Jogando em casa, o Oeste venceu o Santa Cruz pelo placar de 2 a 0 em partida realizada na Arena Barueri pela Série B do Campeonato Brasileiro e deixou a zona de rebaixamento da competição. Os gols da vitória foram marcados por Velicka, aos 42 minutos do primeiro tempo, e Fernando Aguiar, chutando de trás do meio de campo já aos 47 minutos. Com o resultado, o Rubrão subiu seis posições na tabela de classificação, deixa a zona de rebaixamento e agora aparece na 11ª colocação com 15 pontos. A pontuação da equipe paulista é um número maior que o rival pernambucano, que ocupa a 13 posição. Na próxima rodada, o Oeste joga novamente em casa e recebe o Vila Nova na Arena Barueri pela décima segunda rodada da competição. Já o Santa Cruz tem a chance de se recuperar na partida diante do Brasil de Pelotas, no estádio Arruda, na próxima sexta-feira.

Enfrentaram

Embalados na Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Criciúma se enfrentaram, em partida válida pela 11ª rodada da competição nacional. As equipes não conseguiram balançar as redes e ficaram no empate por 0 a 0. A partida foi muito movimentada no primeiro tempo, com o Vila Nova aparecendo melhor no ataque e desperdiçando duas boas chances, com Moisés e Alan Mineiro. Já no segundo tempo, o Vila passou a errar mais passes e perdeu poder ofensivo. Nos últimos minutos de jogo, o Criciúma ainda acertou a trave do time da casa. Com o empate, o Vila Nova se manteve na terceira posição da Série B, mas ainda pode ser ultrapassado até o fim da rodada. Com 19 pontos, os goianos possuem um jogo a mais que Internacional, com 17 pontos, e América-MG, com 16. Enquanto isso, o Criciúma subiu para a sétima posição, mas também pode perder a colocação. No próximo sábado, o Vila enfrenta o Oeste, penúltimo colocado, fora de casa. Já o Tigre catarinense tem missão difícil. A equipe enfrenta o Internacional, no estádio Beira-Rio, também no sábado, às 16h30 (de Brasília).

Desempate

O América venceu o Brasil de Pelotas, na noite deste sábado, por 3 a 0, no Independência, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado faz o Coelho subir algumas posições na tabela da competição, alcançando a terceira colocação com 19 pontos conquistados, mesma quantidade do Vila Nova, mas levando a melhor nos critérios de desempate. O time do Sul está na 14ª, com 14 tentos. O resultado na fria noite mineira foi justo. O América foi o melhor time durante toda a partida, tinha todas as ações do jogo, queria o resultado e, por isso, conseguiu um gol no primeiro tempo e dois no segundo. O Brasil atuou mais no contra-ataque, mas pouco acertou. O América vai agora ao Durival de Brito, enfrentar o Paraná, na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Brasil vai até o Arruda, enfrentar o Santa Cruz, no mesmo dia, às 19h15.

Emprestado

O zagueiro Pablo mostrou confiança na relação a sua permanência no Corinthians. Ele está emprestado pelo Bordeaux (FRA) até o fim desta temporada, e as partes negociam para que ele seja comprado pelo Timão. No último sábado, Fernando César, empresário do defensor, se reuniu com o diretor de futebol Flávio Adauto e com o gerente de futebol Alessandro Nunes. “A chance de eu ficar é 99,9%. Já começamos a conversar. E se começamos a conversar é porque a chance de dar certo é muito grande. Acredito que dará certo, tem tudo para dar. Estou feliz, minha família também, então a chance é muito grande” afirmou Pablo, após a vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Botafogo, neste domingo. “Tem a proposta do clube, tem a minha e temos de chegar a um consenso. É só essa parte mesmo, e isso vamos tirar de letra. Acredito que nos próximos dias pode ter uma definição sobre isso” acrescentou o zagueiro, que desconversou ao falar sobre o tempo de contrato que negocia. Pablo tem valor de compra fixado em 3 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões). Os dirigentes do Corinthians dizem não ter pressa para fechar a permanência do zagueiro. A partir de julho, porém, caso outro clube faça uma proposta, o Timão tem oito dias para exercer a preferência. Contratado no início deste ano, Pablo é um dos principais destaques do Corinthians e tem 35 jogos, todos como titular, e dois gols. Ele não participou da Flórida Cup em janeiro.

Reforços

Os reforços não param de chegar ao Náutico. No último fim de semana, desembarcaram no Recife o lateral-direito Léo e o atacante Leilson. Além deles, o lateral-esquerdo Henrique já treina no clube desde a última semana. Porém, nenhum deles deve ficar regularizado para o confronto desta terça-feira, contra o ABC-RN, em Natal. O técnico Beto Campos não se mostrou otimista quanto a ter novas peças à disposição e adiantou que deve manter a base que vem jogando. “Tenho atletas chegando. Ainda para o próximo jogo, eles não terão condição e eu vou manter a mesma base. Não vai ter nenhum outro que entre no BID até terça-feira. Desde que eu entrei, mudanças de jogadores, foi só a entrada de Breno. E Léo Carioca que ficou no banco”. De cara nova, a única chance é do zagueiro Léo Carioca estrear. Ele atuou com Beto Campos no Novo Hamburgo-RS (campeão gaúcho neste ano). Contra o CRB-AL, o jogador ficou apenas no banco de reservas e não foi utilizado. De resto, as mudanças que Beto Campos pode fazer na equipe serão por opção técnica. Afinal, nenhum jogador ficou suspenso ou retorna após um período no departamento médico. São exatamente as mesmas peças que estão à disposição. “Estamos trabalhando para sair dessa situação, mas o momento é ruim para nós. Temos erros, tomamos gols… É difícil porque sofremos derrotas em cima de derrotas”.

Nordestino

Givanildo Oliveira assume o comando da equipe do Santa Cruz nesta segunda-feira e vai se deparar com um cenário raro em sua carreira. Com um histórico forte no futebol nordestino e especialmente em Pernambuco, ele quase sempre conhece boa parte dos jogadores nos times que assume. Mas no Arruda isso será completamente diferente. Do atual grupo coral, os únicos jogadores que trabalharam com Giva foram o goleiro Julio Cesar e o zagueiro Sandro. Uma das principais referências do time do Santa Cruz nesta temporada, Julio Cesar foi jogador de Givanildo Oliveira no ano passado, quando defendia o Náutico. Os dois lutaram juntos pelo acesso para a Série A até a última rodada e Julio, assim como no Arruda, também era um dos líderes do time. Recém-chegado ao Arruda, o zagueiro Sandro é outro velho conhecido do técnico Givanildo Oliveira, mas as lembranças não são as melhores possíveis. Ele estava no Ceará, último clube do novo comandante, onde não era titular e jogou pouco nesta temporada. Apesar disso, pode sair na frente na disputa com os demais zagueiros por conta do conhecimento que tem do trabalho de Giva. Se terá trabalho para conhecer os jogadores do elenco, Givanildo vai encontrar velhos conhecidos na comissão técnica e na diretoria do clube. O gerente de futebol Ataíde Macedo já trabalhou com o treinador no clube, assim como os preparadores físicos Jailton Cintra, Clóvis Calado e Joelson Corrêa. Adriano Teixeira, que era interino e volta ao posto de auxiliar, já foi jogador de Givanildo.

Destaque

Alexandre Pato foi o grande destaque na vitória do Tianjin Quanjian sobre o Guangzhou Evergrande, pelo Campeonato Chinês. Neste domingo, a equipe do brasileiro venceu por 4 a 3, num jogo bastante movimentado. No segundo tempo, depois de virar a partida, o ex-atacante do São Paulo brilhou, anotando um golaço. Ele arrancou com a bola do meio de campo, passou por um zagueiro e bateu na saída do goleiro. “Hoje fizemos um pedaço da história do futebol chinês! E essa vitória é muito importante para a história do Tianjin Quanjian! Obrigado a todos” celebrou Pato em mensagem nas redes sociais. Mesmo jogando fora de casa, o Guangzhou Evergrande abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Yu Hanchao aproveitou assistência de Alan e concluiu certeiro para o fundo da rede. Paulinho, volante do Evergrande, também se destacou, marcando dois gols na etapa complementar. O esforço do ex-corintiano, no entanto, não foi o suficiente para evitar o revés. O outros gols dos donos da casa foram marcados por Ke Sun, Kwon e Youngpo.

Comentarista

A derrota para o Flamengo na tarde deste domingo por 2 a 0 levou o São Paulo ao sexto jogo seguido sem vencer no Brasileirão, sendo dois empates e quatro derrotas. A má fase levou o time comandado por Rogério Ceni para a zona de rebaixamento, com 11 pontos, na 17ª colocação. Durante a transmissão da partida, Walter Casagrande ligou o alerta para o Tricolor. De acordo com o comentarista, o time não está acostumado a ficar nas últimas colocações e precisa de mudanças. “Está na zona de rebaixamento perdendo essa partida para o Flamengo. O rendimento do São Paulo durante o Campeonato Brasileiro, chuta pouco em gol, faz poucos gols e perde muitas partidas. Já perdeu bastante. Entrou na zona de rebaixamento. Na minha opinião, tem que mudar rapidamente porque o risco de cair para a segunda divisão é iminente. Olha o jogo que o São Paulo vem fazendo. Sofre em todas as partidas, já perdeu seis, está na zona de rebaixamento neste momento e é uma equipe que não está acostumada a estar ali. Vai sofrer para sair dali”. Durante o jogo, Casão também fez questão de mostrar a discrepância da qualidade entre os dois elencos. Para o comentarista, é bom o treinador tricolor prestar atenção, porque o futebol que seu time exibe não tem sido bom desde o início do ano. Segundo ele, o São Paulo não consegue medir forças com nenhum outro clube.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com