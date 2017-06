Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Espantar

Precisando de bons resultados para espantar a zona do rebaixamento, o Atlético-MG viajou até Chapecó com um time misto e conseguiu vencer a Chapecoense na Arena Condá por 1 a 0. Depois de um primeiro tempo marcado pelo gol de Marlone e por muitas faltas dos dois times, o Galo conseguiu segurar a pressão dos donos da casa no segundo tempo e garantiu a vitória. Com os três pontos conquistados, o Atlético foi a 13 e deixou a zona do rebaixamento, terminando a rodada na 14ª posição. A Chape, também com 13, perdeu três posições e agora é a 13ª equipe, logo à frente do Galo. Na próxima rodada, o time mineiro volta para o Independência para o clássico estadual contra o Cruzeiro, no domingo, às 16h (de Brasília). A Chape, por sua vez, viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense na segunda, às 20h, ainda sem local definido. Aos 34 da etapa complementar, mais uma jogada aérea e mais uma vez a Chape quase empata. Reinaldo foi ao fundo e cruzou na segunda trave, Rossi entrou sozinho, mas não conseguiu pegar em cheio e a bola foi para fora.

Comando

O técnico do Santos, Levir Culpi, perdeu seu primeiro jogo no comando da equipe no último sábado, para o Sport, na Vila Belmiro, e fez questão de pedir apoio para buscar um título nesta temporada. Na avaliação do treinador, por se tratar de um ano de eleição, o clima interno não favorece a equipe. “Ninguém gosta de jogar pressionado. Está todo mundo torcendo ao seu favor e é muito interessante de jogar. É um ano difícil para o Santos, além de ser político. Vocês sabem como funciona, mais do que eu, que estou chegando agora”, disse o comandante, preocupado com a pressão que possa recair sobre os atletas. O próximo desafio será na quarta-feira, contra o Flamengo, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Ilha do Urubu. Além do mata-mata nacional, o clube tenta fazer boa campanha no Brasileiro e a conquista do tetracampeonato na Libertadores da América, que começa na primeira semana de julho.

Vantagem

Líder do Brasileirão com quatro pontos de vantagem em relação ao Grêmio, vice-líder vencido em seu estádio neste domingo, o Corinthians dará prioridade ao torneio nacional e decidiu poupar jogadores do compromisso que tem nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Patriotas (COL). A partida diante do modesto time estrangeiro é válida pela segunda fase da Copa Sul-Americana e ocorrerá no estádio La Independencia, na cidade de Tunja. O Timão treina na cidade nesta terça-feira, quando o técnico Fábio Carille confirmará a escalação. A única certeza é que alguns jogadores não participarão da viagem à Colômbia por conta do elevado nível de desgaste da sequência de partidas em meio e fim de semana. Ausências certas são de jogadores mais experientes e frequentes nos últimos jogos, como Jô e Jadson. Peças que têm atuado em todos os últimos compromissos também devem ser poupadas, como Pablo, Guilherme Arana e Maycon.

Suspensão

Gabriel, que não jogou no fim de semana por suspensão, deve retornar ao time titular. Segundo Carille, as decisões dependerão dos exames médicos realizados entre domingo e segunda-feira. O único desfalque certo é o atacante Clayson, que já jogou a competição pela Ponte Preta e não pode ser inscrito. “Tenho um time na cabeça para a Colômbia. Algumas coisas serão feitas, mas vamos esperar a reapresentação, médico, preparação física. Mas algumas mudanças vão acontecer, sim” confirmou o treinador corintiano logo após a vitória contra o Grêmio na décima rodada do Brasileirão. Alguns jogadores que têm entrado frequentemente devem ganhar chances como titulares, que são os casos de Moisés, Camacho, Marquinhos Gabriel e Kazim. Além de diminuir o desgaste físico, as mudanças também servirão para dar mais minutos de jogo na temporada aos reservas mais frequentes. Todos os titulares retornam ao time na próxima rodada do Brasileirão, que será domingo, às 16h, contra o Botafogo, na Arena Corinthians.

Protestar

A crise do São Paulo ganhou um novo capítulo no início da noite deste domingo. Após o empate diante do Fluminense, por 1 a 1, no Morumbi, a principal torcida organizada do clube, a Independente, se dirigiu ao portão principal do estádio para protestar contra o time e, principalmente, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Com o som dos batuques de fundo, os “organizados” bradavam palavras de ordem contra o mandatário. “Ei, Leco! Vai tomar no c…”. Havia ainda três faixas com dizeres ofensivos à atual gestão: “Leco, venda a sua honra. Respeita a nossa história”, “2 anos lutando para não cair” e “Pior presidente da história”. A primeira faixa se referia à política de vendas de Leco, que negociou neste ano David Neres, Lyanco, Luiz Araújo e Maicon com a Europa. Já a segunda atacou a campanha do Campeonato Brasileiro de 2016, em que o Tricolor chegou a brigar contra o rebaixamento durante a maior parte do torneio, algo que está se repetindo no começo da edição 2017.

Carreira

O goleiro Cássio já afirmou diversas vezes que mudou sua visão sobre a carreira na temporada 2017, dando início a esses assuntos justamente em uma entrevista à Gazeta Esportiva, no começo do ano. Uma das mudanças, por sinal, se dá no desejo de defender a Seleção Brasileira, que parece não ser mais um desejo tão latente para o arqueiro corintiano. Exaltado pela excelente performance diante do Grêmio no último domingo, quando fez uma defesa importante em chute de Luan, na pequena área, e depois pegou pênalti batido pelo mesmo armador, já na parte final da vitória por 1 a 0, o arqueiro ouviu que o técnico Tite esteve no local para acompanhar o duelo. Comandado pelo atual treinador da Seleção Brasileira durante três temporadas, no total, o camisa 12 não viu tanta importância na presença de Tite em Porto Alegre. Para ele, o trabalho realizado ao lado do antigo comandante tem muito mais importância do que a boa atuação. “Tite me conhece, sabe do meu potencial. Não é momento de falar de Seleção, é momento de elogiar a equipe do Corinthians. É fruto de ter muita gente me ajudando. É um conjunto de coisas que me deixa com a cabeça boa”, avaliou o jogador, pouco depois do apito final da partida na Arena do Grêmio.

Adversário

O Corinthians teve uma grande atuação na tarde deste domingo, diante do vice-líder Grêmio, na casa do adversário. Controlando a maior parte do jogo, o Alvinegro conseguiu seu gol com Jadson, no começo do segundo tempo, em grande jogada de Paulo Roberto, e depois viu Cássio fechar o gol, pegando inclusive um pênalti, para assegurar a vitória por 1 a 0. Com o resultado, o primeiro triunfo do Timão na casa dos gremistas, o clube do Parque São Jorge mantém sua invencibilidade na temporada, chega a 26 pontos conquistados na tabela do Brasileiro e abre quatro pontos justamente dos gaúchos, ainda vice-líderes com 22. Na próxima rodada da competição, os comandados de Fábio Carille terão pela frente o Botafogo, no domingo, dia 2 de julho, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera. Antes, porém, têm uma viagem para Tunja, na Colômbia, local do jogo de ida contra o Patriotas-COL, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Já Renato e sua trupe visitam o Palmeiras, no sábado, três dias depois de receber o Atlético-PR, também na Arena, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Classificação

O Palmeiras enfim venceu a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, algo que não ocorria desde 2013. Na tarde deste domingo, com gols do meia venezuelano Alejandro Guerra, o time alviverde ganhou por 2 a 1 e subiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Com 16 pontos e vindo de três vitórias consecutivas, o Palmeiras sobe para o quarto lugar do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Flamengo (17), Grêmio (22) e Corinthians (26). O Botafogo (15) pega o Avaí às 20 horas de segunda-feira, no Engenhão. Já a Ponte Preta segue com os mesmos 14 pontos e cai para a 11ª posição do torneio. Na 11ª rodada do Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Grêmio e a Ponte Preta, o Avaí. Às 21h45 de quarta-feira, no Palestra Itália, o time alviverde pega o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Às 19h15 de quinta, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, a equipe de Campinas encara o Sol de América, no Moisés Lucarelli.

Colocação

O Flamengo não mostrou um bom futebol neste domingo, mas venceu por 1 a 0 o Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 17 pontos e vão dormir na terceira colocação da Série A. Já os baianos seguem com dez e entram na zona de rebaixamento. O Esquadrão de Aço foi melhor na partida até a expulsão do zagueiro Lucas Fonseca, ainda no primeiro tempo. A partir daí, o Rubro-Negro teve mais posse de bola, mas sofria com os contra-ataques dos donos da casa, que eram mais perigosos. Só que no segundo tempo, após assistência sem querer de Éverton Ribeiro, a bola sobrou para Berrío finalizar para a rede e decretar a vitória carioca em Salvador. Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o São Paulo, no domingo, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, o Bahia joga o clássico contra o Vitória, no Barradão.

Pressionado

O São Paulo está em ebulição. O empate por 1 a 1 diante do Fluminense, neste domingo, no Morumbi, culminou na quinta rodada seguida sem vitórias para o time paulista. Para piorar, após a partida, dezenas de torcedores foram para a frente do estádio protestar contra o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Em sua entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni deu razão ao sentimento de fúria da torcida e disse não se sentir pressionado por ela: “Torcedor paga ingresso para ver o time vencer. Futebol é muito impulsivo, imediatista. Sai frustrado do estádio. Talvez, amanhã, não pense isso. Mas o torcedor é o principal patrimônio e temos que trazê-los para o nosso lado”, começou. “É natural que saia frustrado, são dois jogos sem vencer aqui, e fica chateado, saindo mais um domingo desgostoso, começando mais uma semana sem o time ganhar. Temos de entender a forma de expressão do torcedor. Torcedor me vê como treinador e protesta. Eles desvincularam minha imagem de goleiro, vocês (jornalistas) que precisam desvincular também. O que precisamos é apresentar placares superiores”, acrescentou. Ciente das críticas e dos resultados ruins, Rogério Ceni sinalizou que o trabalho atual deverá colher os frutos apenas no ano que vem e avisou que não entregará o cargo antes do fim de seu contrato, em 2018.

Personagem

O goleiro Cássio tornou-se o grande personagem da vitória do Corinthians sobre o Grêmio, na tarde deste domingo, ao fazer grande defesa em chute de Luan, da pequena área, e depois pegar um pênalti justamente do camisa 7 gremista. Em tempos de muito estudo e departamento de inteligência nos times, porém, o arqueiro mostrou sinceridade ao admitir que não estudou como o adversário cobrava penalidades. “Para ser bem sincero, não estudei. Vinha estudando outros pênaltis, não pegava um (risos)”, disse o jogador, reconhecendo ainda que tinha uma certa noção do que poderia acontecer. “Mas sabia que ele dava paradinha, então esperei bastante e fui feliz de fazer a defesa”, comentou o camisa 12. Envolvido no lance, o armador gremista não quis dar muitos méritos para o alvinegro. Na sua avaliação, o fato de ter pegado mal na bola facilitou bastante o trabalho do ídolo da Fiel, que deu rebote e viu Balbuena chegar para mandar a escanteio. “Fui eu que errei. Peguei errado e ficou fácil para ele. Faz parte. A gente fez um grande jogo. Acabei perdendo pênalti que poderia mudar o jogo. É trabalhar para que a bola possa entrar”, avaliou o atleta de 24 anos, um dos melhores jogadores da competição.

Escalado

Integrante do time sub-20 do Palmeiras, o jovem Gabriel Furtado foi escalado como titular pelo técnico Cuca para enfrentar a Ponte Preta neste domingo. Emocionado pela estreia na equipe principal, o jovem chorou e ganhou parabéns do treinador em Campinas. Cuca sofre uma carência momentânea na cabeça de área, uma vez que Arouca, Felipe Melo, Moisés e Thiago Santos estão em recuperação de problemas físicos e o recém-chegado Bruno Henrique ainda não estreou. Assim, ele resolveu apostar em Gabriel Furtado, de apenas 17 anos, emprestado pelo Paraná até janeiro de 2018. “Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade, ao elenco e ao Cuca. É muito emocionante. Foi difícil passar por tudo que passei, mas consegui superar. Tenho que agradecer à minha mãe, à minha coroa, devo tudo a ela”, disse o atleta, emocionado, em entrevista à Rádio Globo. Gabriel Furtado teve atuação segura no primeiro tempo e participou do segundo gol ao receber de Guerra e tocar para Erik, que por sua vez passou para finalização certeira do venezuelano. Desgastado fisicamente, o jovem acabou substituído por Fabiano no intervalo.

Volante

O volante Paulo Roberto foi um dos destaques da equipe do Corinthians na tarde deste domingo, na Arena do Grêmio, fazendo boa partida e a jogada do gol de Jadson, o único do triunfo na casa do adversário. Substituto do suspenso Gabriel, o atleta, criticado no momento da sua contratação, disse não ter ficado surpreso com a grande atuação. “Eu estou bastante tranquilo, faço o meu trabalho e não tenho que provar nada para ninguém. Busco sempre contribuir, fazer o que o treinador pede e não deixar as críticas me afetarem”, afirmou o meio-campista, explicando a ousadia no lance do tento alvinegro, no começo do segundo tempo. “Vi um clarão muito grande no meio deles, escutei o Jô gritando e consegui dar o passe para o gol. É muito importante”, continuou o jogador, que, na primeira etapa, já havia feito incursão no meio da defesa adversário, deixando Geromel no chão, mas parou em boa defesa de Grohe.

Centroavante

Envolvido no lance, o centroavante Jô celebrou o bom desempenho apresentado pelo Timão no teste mais difícil da competição, contra o vice-líder, na casa do adversário. Para ele, a concentração demonstrada será necessária também nas partidas que estão pela frente. “Foi decisão, mais uma guerra. São 38 finais, passamos por mais uma. Próximo jogo contra o Botafogo em casa, antes tem Sul-Americana, mas vai ser outra final no Brasileiro”, avaliou o camisa 7, com opinião semelhante à de Jadson, goleador da tarde. “Sabia da importância do jogo, nunca tínhamos ganho na casa do Grêmio. Foi jogo muito importante. A equipe soube explorar contra-ataques, fico feliz em voltar a fazer gols e pela equipe estar em sequência vitoriosa”, concluiu o meio-campista.

Consecutiva

O Palmeiras alcançou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao ganhar por 2 a 1 da Ponte Preta na tarde deste domingo, em Campinas. Satisfeito, o técnico Cuca tratou de valorizar a suada vitória, a primeira sobre o adversário no Moisés Lucarelli desde 2013. No primeiro tempo, após receber passe de Tchê Tchê, Guerra tocou na saída do goleiro Aranha para abrir o placar. Lucca empatou logo depois para a Ponte Preta em um chute da entrada da área, mas Guerra recolocou o Palmeiras em vantagem após boa trama com Gabriel e Erik. “Vencer aqui em Campinas é muito difícil. O time tem a força da arquibancada e sabe jogar. Se você não fizer uma partida competitiva, não sai com um bom resultado. Competimos bem durante o jogo e marcamos gols bonitos, em lances com trocas de passes envolventes, principalmente o segundo”, declarou Cuca. Na etapa complementar, o Palmeiras não conseguiu criar chances para aumentar a vantagem e acabou pressionado intensamente pela Ponte Preta, que desperdiçou uma grande chance com Léo Artur. Procurando ganhar tempo em cada bola parada, o time alviverde foi capaz de defender a vitória. “Esse tipo de jogo te faz lembrar muito da Libertadores, que também é assim. Você não tem tantas oportunidades de gol. São partidas pegadas e guerreadas palmo a palmo. Se entendermos que precisamos atuar dessa forma, com a mesma volúpia, vamos passar bem. Perdemos alguns pontos importantes, mas há tempo para recuperar”, disse Cuca.

Carinhosa

O técnico Levir Culpi ganhou um problema extra-campo na última semana, com a notícia de que o meia Lucas Lima havia acertado sua transferência para o Barcelona, e viu a situação eclodir após a derrota por 1 a 0 para o Sport, no sábado. Xingado pela torcida, o armador negou os rumores e disse que não seria burro de fazer um anúncio desses. Para o treinador, é necessário que a torcida seja carinhosa com o camisa 10. “É um problema criado. Conversei com o Lucas e ele está consciente, não teve uma sequência tão boa depois que se machucou, ainda sofre um pouco com sua forma física. Está centrado, quer jogador no Santos. Não tenho uma referência oficial pela diretoria, que será negociado ou não. O problema é ficar em cima do atleta…”, começou o comandante, procurando deixar o jogador mais tranquilo dentro de campo. “É muita responsabilidade, acima do que ele pode suportar. Ele tenta fazer o melhor, tem uma qualidade técnica acima da média, mas é vulnerável. Ele está conosco, nós somos Santos e ele também. Acho impossível uma situação dessas. É importante uma fase final nessa situação. Temos que abraça-lo, ele é um jogador importantíssimo para a sequência do campeonato”, continuou Levir. Recém-chegado ao cargo, o treinador explicou que não controla a vida dos jogadores fora de campo ao ser questionado sobre a presença de Lucas em uma roda de pôquer, no mesmo dia em que ele perdeu a partida contra o Vitória, na Bahia, alegando uma gripe.

Empate

Fluminense arrancou o empate com o São Paulo, neste domingo, no Morumbi. Com o resultado, os tricolores terminaram sem derrota a semana com jogos fora de casa. Contra os paulistas, a equipe das Laranjeiras contou a boa mira de Wendel para sair de campo com mais um ponto na classificação do Campeonato Brasileiro. O jogador admitiu que teve sorte no lance. “Foi sorte o gol. Falei rola para mim que eu vou chutar e me dei bem. A gente precisa somar pontos fora de casa e dentro também. Vamos que vamos”, disse. O atacante Henrique Dourado afirmou que o Fluminense poderia ter conseguido os três pontos, mas fez questão de valorizar o resultado no Morumbi. “Poderíamos ter saído daqui com os três pontos, mas não foi uma boa tarde para mim. Só que é importante pontuar fora de casa e por isso temos que ficar felizes com este resultado”, declarou. O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, contra a Universidad Católica de Quito-EQU, no Maracanã. Pela Série A, o próximo compromisso será na segunda-feira da semana que vem, contra a Chapecoense, novamente no Rio de Janeiro.

Dominaram

O Vasco fez valer mais uma vez o mando de campo e venceu por 1 a 0 o Atlético-GO, neste domingo, em São Januário. O resultado fez os cruzmaltinos chegarem aos 15 pontos na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. Já os goianos seguem com apenas seis, na zona de rebaixamento. Os vascaínos dominaram as ações durante os 90 minutos, mas só marcaram uma vez, com Nenê, ainda no primeiro tempo. O Atlético-GO ainda buscou pressionar na etapa final, mas esbarrou na falta de qualidade da equipe. Na próxima rodada, o Vasco vai até o Sul para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, no domingo. Já o Atlético-GO vai receber o Santos, no sábado, no Olímpico de Goiânia. Os cariocas melhoraram a marcação e passaram a avançar com mais intensidade. Tanto que aos 26 minutos, Douglas recebeu passe na entrada da área e chutou para boa defesa de Felipe. Os cruzmaltinos controlavam o confronto para não serem pressionados e voltaram a assustar aos 36, em cabeceio de Breno. Nos minutos finais, o Vasco administrou o resultado e impediu os avanços dos goianos. Assim, os donos da casa puderam sair do gramado com os três pontos de São Januário.

Equilibrada

Em partida equilibrada, o Grêmio foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, na Arena, e perdeu a primeira atuando em casa em 2017. Com o resultado, o Timão segue líder e invicto na competição. O Tricolor Gaúcho ainda teve com Luan, no final da partida, a chance de empatar o confronto em uma penalidade máxima, mas parou nas mãos do goleiro Cássio. O jogador assumiu a falha. “Eu que errei. Foi mais erro meu. A gente fez um grande jogo. A gente merecia a vitória pelo volume de jogo”, avaliou o atleta ao sair de campo. Os números de Luan cobrando pênaltis assustam, em seis oportunidades este ano, o jogador converteu apenas três. Em coletiva, o técnico Renato Portaluppi elogiou a equipe adversária e ressaltou que o Grêmio não vai vencer todas as partidas.. “O Corinthians é uma equipe que se defende muito bem. Foi um jogo de poucas oportunidades pela maneira estática que o Corinthians joga. Eles trabalham muito no erro do adversário e procuram se aproveitar disso. Nós erramos e sofremos com o gol. Não foi o nosso dia, mas é aquilo que eu falo, muita coisa pela frente. Mais cedo ou mais tarde nós iríamos tropeçar, infelizmente foi hoje diante de um adversário que estava brigando pela primeira posição com a gente”, destacou.

A partida estava equilibrada até o gol do Corinthians, em um chute de fora da área, que passou entre as pernas do goleiro Marcelo Grohe e tirou a tranquilidade do grupo gremista de criar.

Sequência

O comandante do Tricolor saiu em defesa do arqueiro e rechaçou que não houve falha. “Não vem tendo queda. O jogador do Corinthians chutou praticamente cara-a-cara com ele. A bola passou no meio das pernas, mas não acredito que tenha sido uma falha. São coisas que acontece. Ele nos ajuda muito e vai continuar nos ajudando”, afirmou. Com uma sequência de duelos importantes e com pouca folga no calendário, o treinador adiantou que vai utilizar time reserva no próximo confronto pelo Brasileirão. “Quarta-feira joga o time principal e no sábado descansa, pois temos Libertadores na próxima terça-feira e ninguém aguenta. Não gostaria de poupar, eu sou obrigado porque daqui a pouco tá todo mundo no Departamento Médico. O desgaste é muito grande. A cada três dias a gente joga. Os jogadores são seres humanos”, revelou. Nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Grêmio encara o Atlético-PR, na Arena, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. No sábado, às 16h (de Brasília), o time viaja para São Paulo, onde joga contra o Palmeiras, no Pacaembu, pela 11ª rodada da Série A. Na terça-feira, dia 04 de julho, às 19h15 (de Brasília), o Tricolor Gaúcho enfrenta o Godoy Cruz-ARG, no Estádio Mundialista Mendoza, na Argentina.

Crescimento

A vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense fora de casa neste domingo deu tranquilidade para o técnico Roger Machado continuar seu trabalho no Atlético-MG. Depois de utilizar um time misto, Roger comemorou o resultado e o crescimento do elenco reserva do Galo. “Satisfeito pela produção do time, um jogo diferente. Nos momentos que deu pra jogar, a gente jogou. Não permitia muito primeira ou segunda bola. Feliz por esses 3 pontos fora de casa. Importante. De 9 pontos fora conquistamos 7”, afirmou o treinador na entrevista coletiva após o jogo. Um dos nomes que estreou pelo time do Galo, justamente contra seu pai, foi o zagueiro Matheus Mancini. Roger fez questão de elogiar a boa partida feita pelo defensor e por toda a linha defensiva da equipe do Galo. “Acabamos hoje com cinco ou seis jogadores da casa, jogadores jovens que estão recebendo uma primeira chance. É importante para que a gente tenha peças de reposição para entrar em campo em horas importantes”, analisou o treinador. Agora na sequência, o Atlético enfrenta o Botafogo na quinta-feira, no Independência, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time volta a campo no domingo, para pegar o Cruzeiro também em casa.

Continuidade

Mesmo depois de mais uma derrota no Brasileirão, a terceira seguida, o técnico Vagner Mancini pode ficar tranquilo no comando da Chapecoense. Após o clima tenso depois da partida contra o Atlético-MG deste domingo, o presidente da Chape, Plínio David de Nês afirmou com veemência que banca o treinador e toda a equipe de futebol para continuarem o trabalho que vem sendo feito. “Estou convicto na decisão que tomamos de dar continuidade ao trabalho que temos. Acreditamos no Mancini e esse trabalho vai continuar. Queremos ficar entre os dez primeiros. Vamos continuar firmes com esse propósito”, afirmou o Presidente na entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0. Antes de Maninho, quem falou com a imprensa foi o próprio Mancini. Chateado com mais uma derrota, o treinador ressaltou os pontos positivos da partida, em que, segundo ele, a Chape foi superior e atacou mais do que o rival mineiro. “O Atlético defendeu bem e conseguiu um gol no contra-ataque. Tínhamos a maioria defensiva. Não me lembro de outro ataque do Galo. A Chape dominou na segunda etapa também. Tentou de todas as formas, pecou nas finalizações. Buscou o gol, teve mais posse. É uma situação do futebol. As vezes a bola não entra”, analisou Mancini.

Permaneceu

Jogando em casa, o Cruzeiro venceu o Coritiba por 2 a 0 em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, neste domingo, no estádio Mineirão. Os gols da vitória foram marcados por Thiago Neves e Rafael Sóbis. Com o resultado, a Raposa foi a 14 pontos e assumiu a nona colocação do Brasileirão. Já o clube paranaense perdeu a chance de terminar a rodada dentro da zona de classificação para a Libertadores, permaneceu com 15 pontos e caiu para a oitava colocação. O próximo jogo do time mineiro será contra o Palmeiras, no Palestra Itália, na quarta-feira, dia 28 de junho, às 21h45 (de Brasília). Já no Brasileirão, o próximo rival dos comandados de Mano Menezes é o Atlético-MG, no Independência, no domingo, dia 2 de julho, às 16h (de Brasília). Já o Coxa recebe o Vasco na próxima rodada, no mesmo dia, só que às 19h (de Brasília). Nos minutos finais da partida, o Cruzeiro até conseguiu chegar bem ao ataque, entretanto sempre esbarrou na defesa adversária. No último lance da partida o Coxa até balançou a rede adversária, mas o juiz marcou impedimento.

Embolado

De virada, o Atlético Paranaense chegou a sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao bater o Vitória por 4 a 1, na Arena da Baixada, seguindo com sua arrancada de recuperação dentro da competição. Com o resultado, o Furacão chegou aos 14 pontos, embolado no meio da tabela, na 11ª posição. Já o Leão, com oito pontos, segue na zona de rebaixamento. O jogo começou movimentado, mas foi de bola parada, aos 16 minutos da primeira etapa, que Fred abriu o placar para os visitantes, em cobrança de falta perfeita. De cabeça, Wanderson deixou tudo igual, aos 43 minutos. Na segunda etapa, Nikão recebeu e chutou no cantinho para virar. Ederson ampliou, aos 11 minutos e Matheus Rosseto fechou a contagem, aos 35 minutos. Na próxima rodada, o Atlético Paranaense encara o Sport, domingo, na Ilha do Recife. Já o Vitória recebe no mesmo dia o Bahia, em clássico a ser disputado no Barradão. O quarto quase aconteceu aos 25 minutos, com Ederson entrando na área e carimbando a trave. O Vitória chegava esporadicamente, os 32 minutos, Patric cobrou falta e a bola foi direto pela linha de fundo. Virou goleada aos 35 minutos, com Matheus Rosseto arriscando de longe porá fazer um golaço. Com a vitória encaminhada, o Atlético deixava o tempo passar e tocava bola.

Escolha

Depois de perder para a Ponte Preta por 1 a 0 no meio de semana, quando poupou nove jogadores, o Cruzeiro voltou a vencer neste domingo. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no Mineirão, Mano Menezes explicou a sua escolha por não utilizar sua boa parte de seus titulares no meio de semana. “Hoje as equipes que repetiram sua escalação foram derrotas. A Ponte perdeu para o Palmeiras em casa e o Grêmio sofreu para o Corinthians na Arena e saiu derrota. A gente tem que fazer escolhas difíceis, com ajuda e respaldo da direção”, comentou. “Acho que o torcedor viu uma evolução da equipe hoje e era importante vencer, o jogo da quinta-feira levou em conta a partida seguinte em nossa casa. Hoje o torcedor não ia se contentar com jogo bonito e algo que não fosse os três pontos”, completou. Além disso, o treinador elogiou a sua equipe e falou que a Raposa está com uma base agora. “A equipe teve confiança em uma estrutura que definimos e que é a ideal. A partir dessa estrutura a gente evolui alguns pontos importantes recuperamos a confiança, contudo ainda sofremos na bola parada”. Mano Menezes também falou sobre o adversário e explicou porque o time ainda não melhorou na defesa das bolas paradas. “O Coritiba foi um grande adversário e deu para perceber essa confiança. Tivemos que tomar cuidado o tempo inteiro para não tomar o gol”.

Comentou

O Coritiba perdeu, neste domingo, para o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão. Com o resultado, a equipe paranaense chegou ao seu quinto jogo sem vencer e o quarto sem marcar gol. Após o jogo, o zagueiro Márcio comentou a situação do Coxa. “Acho que não tem o que explicar. A gente só tem que trabalhar, focar no nosso trabalho. Nós tivemos dois jogos difíceis fora de casa. Agora, dentro de casa, nós temos que fazer o resultado”, comentou o jogador de 24 anos. Quem também comentou sobre a derrota para a Raposa foi o treinador Pachequinho, que declarou que o jogo “não fluiu da forma” como ele imaginava e elogiou o primeiro tempo da sua equipe. “Na realidade enfrentamos dois grandes adversários. Contra o grêmio foi muito equilibrado e tivemos um primeiro tempo muito bom. A gente teve poucas situações de gols, sofremos pressão, algo que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Depois do primeiro gol as coisas começaram a ficar mais difíceis e imaginávamos que nosso segundo tempo seria melhor, declarou.

Vibração

O ataque voltou a produzir, a sinergia com o torcedor funcionou e o Atlético Paranaense, ao bater o Vitória, de virada, por 4 a 1, na Arena da Baixada, confirmou sua reação no Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Baptista não escondeu a vibração pelo resultado, deixando de lado a pressão dos primeiros jogos após sua chegada. “A gente vibra porque estamos vendo o dia a dia. Sou apaixonado pelo que eu faço. E quando vejo as coisas acontecendo bem, a gente vibra com eles”, disse o treinador, que destacou a ascensão do time nas últimas quatro rodadas. “Essa equipe saiu de uma adversidade muito grande. Éramos últimos colocados, com dois pontos. E com força, trabalho, simplicidade, o grupo colocou a equipe numa boa qualificação. Ganhar quatro seguidas no Brasileiro não é para qualquer um”, emendou. O comandante rubro-negro já começou a pensar no jogo do meio de semana, quando muda a chave para a Copa do Brasil, competição pela qual encara o Grêmio. “Agora temos uma série de desafios. Tem a Copa do Brasil, o próprio Brasileiro, e a Libertadores. A equipe vem ganhando corpo em um momento importante”, avaliou. Eduardo ainda falou sobre ficar sem atuar na Arena, especialmente diante do Santos, pela Libertadores da América, mas acredita que se o time souber manter o padrão, o local da partida não terá tanto peso. “Temos que saber que o Atlético, seja onde jogar, será o mesmo time de raça, de organização, de buscar vitória. Isso que podemos prometer aos torcedores”, concluiu.

Segurar

Mesmo depois de começar vencendo na Arena da Baixada, o Vitória acabou derrotado pelo Atlético-PR por sonoros 4 a 1. Principal vítima da partida, o goleiro Fernando Miguel lamentou a falta de força da equipe baiana, mas já falou de foco para a sequência no Brasileirão. “Não conseguimos segurar a equipe deles que é muito forte em casa. Agora temos que pensar no próximo jogo, que é um clássico difícil em casa”, afirmou Fernando Miguel na saída de campo deste domingo. O time visitante saiu na frente com um gol de Fred no primeiro tempo, mas ainda na etapa inicial sofreu o empate dos pés de Wanderson. Nikão, Ederson e Matheus Rossetto, no segundo tempo, fecharam o placar para o Furacão. Com o resultado, o Vitória não conseguiu deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe segue com oito pontos na 18ª colocação, três pontos atrás dos primeiros times longe da degola. Na próxima rodada, após o meio de semana com jogos da Copa do Brasil, o Vitória volta para Salvador, no domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Bahia no clássico estadual, em seu estádio, no Barradão.

Mercado

Alvo do mercado europeu, Thiago Mendes desconversou acerca de seu futuro após o empate do São Paulo com o Fluminense, por 1 a 1, no Morumbi, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O volante deixou a cargo do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, a decisão sobre o seu destino. “Acho que só o presidente pode explicar isso. Tudo que chega, chega pra ele”, disse, antes de ressaltar. “Estou com a cabeça focada no São Paulo e no trabalho que estou fazendo para ajudar o time a sair dessa situação o mais rápido possível”, acrescentou o atleta, que no começo do mês chegou a receber uma proposta do Lille-FRA – o clube acabou levando apenas Luiz Araújo. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni citou que era difícil de o clube não fazer algumas vendas em razão da vontade dos atletas, referindo-se aos jogadores que já haviam deixado o Tricolor. Indagado sobre o impasse envolvendo Thiago Mendes, o treinador fez elogios ao volante e deixou a situação na mão da diretoria. Figura presente no time titular do São Paulo, Thiago Mendes teve o contrato renovado em março até o fim de 2021. Na última quarta-feira, entrou no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR, em Curitiba, após se recuperar de uma lesão no joelho direito. Neste domingo, voltou a ser titular, mas não conseguiu evitar novo tropeço tricolor.

Lanterna

Guarani e Náutico saíram do gramado do Brinco de Ouro em situações ainda mais opostas na Série B do Brasileiro. Se antes de a bola rolar, o Bugre era o vice-líder, agora o Alviverde campineiro ocupa a primeira colocação, enquanto o Timbu continua como lanterna. Em jogo com três pênaltis, Fumagalli converteu as duas cobranças que teve e garantiu a vitória por 2 a 1, na noite deste sábado, no fechamento da décima rodada. Giovanni, também da marca da cal, descontou para os visitantes. Com o resultado, o Guarani voltou a ganhar após dois jogos, manteve a invencibilidade em casa – agora com cinco triunfos em seis partidas – e chegou aos 19 pontos, tomando a liderança do Juventude no número de vitórias: seis contra cinco. Na parte de baixo da tabela, segue o jejum do Timbu. Foi a oitava derrota em dez jogos. Com apenas dois pontos, está a caminho do rebaixamento para a Série C. Após uma maratona de jogos às terças e aos finais de semana, os times ganham um respiro. O Guarani só volta a campo no próximo sábado, quando encara o ABC, fora de casa, às 19h. O Náutico, por sua vez, tenta a reabilitação contra o CRB-AL, na sexta-feira, às 21h30, na Arena Pernambuco.

Enterrou

O Sport enterrou um tabu histórico ao bater o Santos por 1 a 0, na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano jamais havia triunfado no estádio alvinegro. Até então, eram 12 derrotas e cinco empates. Com gol de Osvaldo, que aproveitou um erro do zagueiro Noguera, a equipe também garantiu a primeira vitória como visitante nesta edição do torneio – acumulava três placares negativos e um empate fora de casa. De quebra, derrubou uma invencibilidade de cinco jogos do Peixe. O resultado tirou o Sport momentaneamente da zona do rebaixamento da competição. A equipe dirigida por Vanderlei Luxemburgo foi a 12 pontos, na 12ª colocação. Já o time de Levir Culpi, que conheceu sua primeira derrota no comando do Santos (em quatro jogos), vê ameaçada sua posição dentro do G6: com 16 pontos, na terceira posição, o Peixe tem ao menos cinco rivais diretos colados na tabela. Na próxima rodada, os santistas saem de casa e visitam o Atlético-GO, no sábado (1º de julho), às 19h (de Brasília). Antes de voltar a campo pelo Brasileirão, porém, o time paulista terá compromisso pela Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, encara o Flamengo, no jogo de ida das quartas de final, às 21h45, no estádio Luso-Brasileiro. Os pernambucanos também têm confronto no meio de semana. Na quarta, disputam, enfim, a segunda decisão do Campeonato Pernambucano, contra o Salgueiro. Pelo Brasileiro, o desafio seguinte será no domingo (2), diante do Atlético-PR, às 16h, na Ilha do Retiro.

Tropeço

Mais um tropeço dentro de casa. Depois de perder para o Londrina e empatar com o Internacional, o Santa Cruz, novamente, não conseguiu vencer diante de sua torcida. Desta vez na Arena de Pernambuco, o time de Adriano Teixeira saiu atrás do Figueirense e conseguiu o empate no segundo tempo. Fim de jogo: 1 a 1. O empate não foi um grande resultado para ninguém. O time catarinense, que saiu na frente e não conseguiu segurar a vantagem, mantém-se na zona de rebaixamento. É o vice-lanterna, com 9 pontos em 10 jogos. Na próxima rodada, pega o Londrina, em casa. Os pernambucanos seguem fora do G-4. Agora, ocupam a oitava posição, a dois pontos do grupo de cima. Próximo compromisso é contra o Oeste, na casa do adversário. O primeiro tempo foi mais do Figueira. Com bom poder de marcação, o time visitante conseguiu neutralizar as principais ofensivas do Santa, que só teve uma chance e, depois disso, limitou-se apenas a chutes de média distância. Afora isso, a equipe de Marcelo Cabo apertou a saída de bola e conseguiu criar chances a partir de erros do Santa. O belo gol de Henan nasceu assim, em uma falha de Roberto.

Futuro

A novela entre Lucas Lima, Santos e Barcelona terá mais um capítulo nesta segunda-feira, quando está prevista uma reunião entre o meia e o pai de Neymar, Neymar da Silva Santos, na NR Sports, empresa responsável pela gestão da carreira do meia, em Santos. O encontro pode definir o futuro do jogador. O pai de Lucas Lima e o empresário Edson Khodor também devem participar. Na última semana, o jogador anunciou para amigos, durante uma roda de pôquer, que tinha se acertado para se transferir ao Barcelona em janeiro, quando termina seu vínculo com o Santos. Após a derrota para o Sport, no último sábado, porém, Lucas Lima, irritado, negou a informação. A possibilidade de que o atleta assine com o Barcelona acendeu uma luz de alerta na Vila Belmiro. O atleta só poderá negociar com outras agremiações a partir de 1 de julho, quando faltarão seis meses para o fim do atual contrato. Por isso, o Santos pretende notificar os catalães para cobrar explicações. Todos os envolvidos negam que exista qualquer proposta além da que o Santos entregou para renovação por Lucas Lima. Dirigentes do clube alvinegro acreditam que as especulações que ligam o camisa 10 ao Barcelona fazem parte de uma estratégia do pai de Neymar e do empresário Wagner Ribeiro para colocar o atleta em evidência.

Ultrapassar

Mesmo atuando na sua Arena, o Grêmio não conseguiu impor o seu ritmo de jogo e foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, gol do meia Jadson, aos seis minutos da segunda etapa. Com o resultado, o Tricolor gaúcho não conseguiu ultrapassar o Timão, que segue na ponta do Brasileirão, agora 26 pontos em 10 rodadas disputadas, quatro a mais que o Tricolor gaúcho, que permanece na vice-liderança. Motivados com as recentes atuações do time comandado pelo técnico Renato Gaúcho, que vinha de quatro vitórias (sobre Chapecoense, Bahia, Fluminense e Coritiba) e um empate com o Cruzeiro nas últimas cinco partidas, os gremistas fizeram a sua parte e lotaram o estádio. Ao todo, 50.116 espectadores adquiriram ingresso para conferir o duelo, registrando o maior público pagante do campeonato até o momento – público presente: 54.022 / renda: R$ 2,09 milhões. A antiga marca pertencia ao jogo Flamengo x Atlético-MG, pela primeira rodada da competição. Na ocasião, 42.575 torcedores foram ao Maracanã para acompanhar o jogo, que terminou empatado por 1 a 1. Dos cinco jogos com maior presença de torcedores pagantes na edição deste ano, o Corinthians está presente em quatro, sendo que apenas contra o Grêmio foi visitante. Nos duelos em que teve o mando de campo contra o São Paulo (42.443), o Santos (40.169) e o Bahia (34.250), o Timão registrou o terceiro, o quarto e o quinto melhor público, respectivamente. Dentro de campo, a equipe dirigida por Fábio Carille correspondeu ao apoio das arquibancadas e fez a sua parte, conseguindo três vitórias – 3 a 2 sobre o Tricolor Paulista, 2 a 0 diante do Peixe e 3 a 0 contra o Esquadrão de Aço.

Enfrentará

O empate do São Paulo com o Fluminense em 1 a 1 fez o time igualar a pior sequência sem vitórias do ano: cinco partidas. Nesse período, a equipe de Rogério Ceni somou três derrotas (Corinthians, Atlético-MG e Atlético-PR) e dois empates (Sport e Fluminense). Em março, o Tricolor ficou o mesmo número de jogos sem vitória, mas com quatro empates (ABC, Ituano, Botafogo-SP e Corinthians) e uma derrota (Palmeiras). No próximo domingo, o São Paulo enfrentará o Flamengo, no Rio de Janeiro, para tentar evitar a sequência mais negativa da temporada. O alento para o técnico é a semana só de treinos. O Tricolor vem de uma maratona de sete jogos em 22 dias – a última semana só de treinos aconteceu no fim de maio, começo de junho. Depois dessa sequência, o time agora luta para sair da parte debaixo da tabela. São 11 pontos em dez jogos no Brasileirão. E na única competição que resta ao clube no ano, a posição é incômoda: a primeira fora da zona de rebaixamento. “O São Paulo é grande e não deveria passar por essa situação, brigando embaixo. Tinha de estar na parte de cima. Mas é futebol e acontece. Temos de trabalhar para tirar o São Paulo dessa situação” disse Thiago Mendes. Nesta segunda-feira, o elenco do São Paulo está de folga. A volta aos trabalhos acontece na terça-feira, no CT da Barra Funda, de olho no duelo com o Flamengo, no próximo domingo, na Ilha do Urubu.

Destacada

Wendel, 19 anos, foi o melhor em campo no empate por 1 a 1 entre Fluminense e São Paulo, neste domingo, no Morumbi, e teve sua atuação ainda mais destacada ao cumprir uma ordem do técnico Abel Braga e de seu auxiliar, Leomir: soltar o pé. O garoto vinha sendo orientado a chutar mais a gol. Foi o que ele fez aos seis minutos do segundo tempo, quando deu uma pancada de fora da área e venceu o goleiro Renan Ribeiro. Naquele momento, o São Paulo vencia o jogo por 1 a 0. Foi o gol de empate. O lance fez justiça dupla: ao Fluminense, que vinha crescendo gradativamente na partida, e a Wendel, que se apresentava como principal jogador da equipe, criando jogadas pela esquerda de ataque. No gol, ele recebeu toque curto de Scarpa, puxou para a direita e mandou uma pancada – diante de uma defesa estática do adversário. “O pessoal no vestiário brincou que foi sorte. Sorte nada! Eles me mandam chutar. Eu chuto pouco” disse o jogador depois do jogo. O “eles” referido por Wendel têm nome: Abel e Leomir. Nos treinamentos, cientes da capacidade técnica do volante, eles têm insistido para que ele arrisque mais a gol. “O Abel pede. E o Leomir também. Ele fica treinando comigo. Esse gol tem a ajuda dele”.

Contrato

Diego Lugano começa sua última semana de contrato sem decidir se prossegue como jogador do São Paulo depois de sexta-feira, dia em que acaba seu vínculo atual. O zagueiro de 36 anos tem em mãos uma oferta para renovar por mais seis meses, com drástica redução salarial, e ainda não deu uma resposta definitiva. O uruguaio pretendia responder até o último domingo, mas segue indeciso. Ele vem mantendo conversas diárias com seus representantes e também ocorrem encontros com dirigentes. Apesar da demora para conclusão do caso, há uma pressa, principalmente de quem cuida de sua carreira. Primeiramente, Lugano não gostou nada da oferta de renovar por seis meses, com drástica redução salarial e direito à parte da renda de um jogo de despedida em dezembro. A insinuação de aposentadoria foi um dos principais motivos da irritação, mas seu desagrado é grande pela forma como a diretoria conduziu a negociação, deixando para agir nos momentos finais. Sentiu que só recebeu a proposta por pressão da torcida. A única decisão de Lugano é que ele não vai aposentar. Ele tem recebido consultas de clubes do exterior, como o Union Española, do Chile, e só não permitiu que seus empresários abrissem negociações porque dá prioridade ao Tricolor.

Aproximou

O Ceará se aproximou do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Marcelo Chamusca, realizada no Estádio Presidente Vargas, o time alvinegro ganhou do Oeste por 3 a 0, resultado que deixa o grupo de elite mais perto. Com 15 pontos ganhos, o Ceará sobe para o sexto lugar do campeonato. O Internacional, primeiro integrante do G4, tem apenas dois pontos a mais. Já o Oeste, em situação delicada, segue com os mesmos 12 pontos e figura no 17º posto, dentro da zona de rebaixamento. Na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h30 (de Brasília) do próximo sábado, o Ceará tenta manter a escalada na tabela de classificação contra o Paraná, no Durival de Britto. Ao mesmo tempo, na Arena Barueri, o Oeste busca a reabilitação diante do Santa Cruz.

Consolidando

O Vila Nova está se consolidando cada vez mais no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Atuando como visitante no Serra Dourada, o Tigrão venceu o clássico contra o Goiás, por 2 a 0, com dois gols do ex-corintiano Alan Mineiro, aproveitando erros infantis da defesa esmeraldina no primeiro tempo. O triunfo teve um sabor especial para o Vila Nova, que ainda não havia vencido o seu grande rival na temporada, amargando duas derrotas e um empate. Foi para o Goiás, inclusive, que o Tigrão sucumbiu na decisão do Campeonato Goiano, sendo batido nas duas partidas. Com o resultado, o Vila Nova subiu da quarta para a terceira colocação, com 18 pontos ganhos. O time colorado tentará manter a boa fase contra o Criciúma, na próxima sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Serra Dourada. Já o Goiás, que perdeu três posições e caiu para o sétimo lugar, continuou com 14 pontos e buscará a reabilitação já na terça, às 19h15, diante do vice-líder Juventude, em Caxias do Sul.

Ingressou

A saga de 21 anos sem vitórias xavantes contra o time colorado segue. O Internacional derrotou o Brasil-PEL por 1 a 0, no Estádio Bento Freitas, e ingressou no G4 da Série B. Foi a terceira vitória da equipe do Beira-Rio contra o adversário somente neste ano – as anteriores aconteceram no Campeonato Gaúcho e na Primeira Liga. O único gol da partida foi marcado por Fabinho. O técnico Rogério Zimmermann escalou uma equipe bem diferente, sem sete titulares. Na defesa, colocou o zagueiro Cirilo no lugar de Leandro Camilo. Já Evaldo, não jogou por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Enquanto, João Afonso, Marlon e Bruno Lopes começaram na reserva, o meia Wagner e o goleiro Eduardo Martini nem no banco ficaram. O Internacional volta a campo no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, contra o Boa Esporte. No mesmo dia, o Xavante também retorna volta a jogar pela Série B. O confronto será contra o América-MG, no Estádio Independência, às 19h (de Brasília). As partidas são válidas pela 11ª rodada da Segunda Divisão.

Rebaixamento

O Coelho bateu o Luverdense por 3 a 0, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. O resultado joga o América para o G4, e, por outro lado, deixa o time da casa dentro da zona de rebaixamento para a Série C. O América construiu sua vitória no primeiro tempo. Primeiro com Renan Oliveira, antes da metade da etapa inicial, e o segundo quase no finalzinho, com Luan, de pênalti. Na etapa final, o alviverde de Minas Gerais apenas segurou sua vantagem e não se arriscou. No penúltimo minuto do tempo regulamentar, o Coelho deu números finais ao confronto com Neto Moura. A vitória coloca o América na 3ª colocação, com 16 pontos, dois a menos que o líder Juventude. Já o Luverdense tem 11 tentos e está na 18ª posição. O América volta a campo no próximo sábado (01), no Independência, em Belo Horizonte, às 19h (de Brasília). O Luverdense vai ao Mangueirão, enfrentar o Paysandu, na próxima sexta-feira, às 19h15.

Desembarca

O Paysandu tem novo técnico. Marquinhos Santos, de 38 anos, foi oficializado na manhã deste sábado como comandante do Papão na sequência da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele desembarca em Belém na próxima segunda-feira para assumir o cargo. O último trabalho do treinador havia sido no Fortaleza, de onde saiu no início de maio. No Pará, ele chega para substituir Marcelo Chamusca, que aceitou proposta para ir para o Ceará, também na segunda divisão nacional. Santos tem passagens por diversos clubes do futebol nacional, como Coritiba, Bahia e Figueirense. Ele também foi técnico da Seleção Brasileira, nas categorias sub-15 e sub-17. No Papão, o objetivo de Marquinhos será recuperar a equipe na Série B. Após um começo promissor, chegando a liderar a competição, os paraenses estão há seis jogos sem ganhar, com dois empates e quatro derrotas. Na última sexta, revés por 2 a 1, de virada, para o CRB. Com 12 pontos, o time está perto da zona de rebaixamento, precisando de reação rápida. A estreia do novo comandante deve ser já na próxima sexta-feira, em casa, contra o Luverdense, em duelo de duas equipes que, no momento, estão na parte de baixo da tabela.

Confusões

O clássico entre Goiás e Vila Nova, pela Série B do Campeonato Brasileiro, foi repleto de confusões entre as torcidas. Um torcedor, identificado como Davi Ícaro da Silva, foi morto com tiro na nuca, antes da partida. Depois do jogo, vencido pelo Tigrão por 2 a 0, novos problemas, desta vez dentro do Serra Dourada. Membros das duas torcidas entraram em conflito e a pancadaria se instalou, com torcedores saindo feridos. O Vila se manifestou oficialmente sobre o caso, divulgando nota de repúdio. “Lamentável o que aconteceu após o jogo, o Vila jogou muito bem e a torcida do Vila deu um show, mas no final tivemos esse episódio lamentável. Tão logo eu vi a situação, corri para pedir meu torcedor para se afastar. O Vila é um clube de paz e espero que a justiça seja feita”, declarou o presidente, Ecival Martins. A polícia goiana segue investigando o caso. De acordo com o jornal O Popular, a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídio (DIH) tendo sido acionada para apurar os motivos e identificar a autoria do assassinato de Davi.

Prioridades

A negociação envolvendo o Barcelona e Paulinho parece estar ganhando força a cada dia. Visando contratar um meio-campista nesta janela, o nome do brasileiro é uma das prioridades no radar catalão. Porém, o Guangzhou Evergrande, clube de Paulinho na China, não parece disposto a perder o seu volante. Quem garante isto é o próprio treinador da equipe: Luiz Felipe Scolari. “A multa rescisória do Paulinho é 40 milhões de euros (aproximadamente R$150 milhões). Nenhum clube chinês deixaria um de seus jogadores ir embora por valor menor que a multa, porque é complicado encontrar um substituto à altura depois que as novas normas foram implantas”, declarou o treinador ao Mundo Deportivo. Estas novas normas foram criadas no intuito de brecar as negociações milionárias que foram frequentes no País nas últimas temporadas. Com vínculo assinado até o final de 2020, o brasileiro tem o interesse de vestir a camisa do Barcelona, que deve oferecer 25 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões). Em alta no Guangzhou, onde é uma das estrelas do time e treinado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, responsável por levá-lo para a Copa do Mundo de 2014, Paulinho ressurgiu na Seleção Brasileira desde a chegada do técnico Tite, que tem plena confiança em seus serviços e o promoveu a titular do meio-de-campo canarinho.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com