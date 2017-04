Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

América

A Copa América de 2019, que tem o Brasil como sede, será disputada por 16 seleções. Dez delas são integrantes da Conmebol (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela) e as seis vagas restantes serão definidas entre equipes convidadas. As disputas serão realizadas em sete cidades e oito estádios. Até agora seis cidades já foram escolhidas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Porto Alegre. A sétima será decidida entre Fortaleza e Recife. A capital paulista é a única que terá partidas disputadas em dois estádios. São eles as Arenas Palmeiras e Corinthians. Nas outras capitais, apenas os estádios utilizados durante a Copa do Mundo de 2014 devem ser utilizados. O esperado é que o Beira-Rio seja a sede gaúcha.

Decisões

Apesar de já ter os locais determinados, as decisões não serão anunciadas oficialmente até que o Comitê Organizador Local da Copa América 2019 seja formalizado. O plano dos organizadores do campeonato era manter as partidas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil para que fosse evitado o extenso deslocamento das delegações. Mas, com o aumento do número de participantes, novas cidades precisaram ser escolhidas como sede. Está será a última disputa da Copa América em ano ímpar. A partir de 2020, o torneio será realizado paralelamente a Eurocopa, reabrindo as edições em 2024, 2028, 2032 e assim sucessivamente.

Novidade

A Copa do Mundo de 2018, que será realizada na Rússia, terá uma novidade tecnológica. Segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, este será o primeiro Mundial a utilizar o árbitro de vídeo para analisar lances polêmicos. “No Mundial de 2018 vamos ter árbitro de vídeo, porque até agora os resultados são muito positivos”, declarou o executivo durante discurso na abertura do Congresso da Conmebol, em Santiago, Chile, nesta quarta-feira. “Não é possível que, em 2017, quase todo mundo no estádio ou em casa veja em segundos se o árbitro cometeu um erro, e o único que não possa ver seja o árbitro”, completou Infantino, que assumiu a presidência da Fifa em fevereiro de 2016. O uso do árbitro de vídeo já vem sendo testado em diversas competições na Europa, contudo o que era visto no replay não estava sendo comunicado para o juiz em campo. Além disso, no Mundial de Clubes de 2016 a tecnologia foi utilizada e chegou a ser efetivamente usada no confronto entre Atlético Nacional e Kashima Antlers, gerando alguma polêmica.

Classifica

Em uma lista em que classifica os melhores 50 treinadores de futebol do planeta, o jornal francês L’Equipe não deixou de mencionar Tite, atual treinador da Seleção Brasileira. O comandante da canarinho aparece na publicação europeia ocupando a posição 22, acima de nomes como o compatriota Luis Felipe Scolari, Rafa Benitez e Louis Van Gaal. Ao traçar o perfil do brasileiro, o jornal ainda comenta que “pouco conhecido na Europa, Tite é um dos mais respeitados treinadores no Brasil. Desde sua chegada, a Seleção Brasileira ganhou seus sete jogos de qualificação para o Mundial 2018. Tite é inspirado pelo futebol italiano, com seu conhecimento tático e a sua sede de aprender sempre. Admirador de Ancelotti, prático e confortável com jogadores como o italiano, sabe consolidar suas estrelas e colocou o grupo em condições ideais”.

Vencedor

Com relação a Felipão, o 41º da lista, o jornal diz que “após terrível queda na Copa do Mundo de 2014, ele poderia parar com tudo. Já vencedor da Copa do Mundo de 2002 com o Brasil, que não tinha nada a provar. Mas, convencido de que ele ainda tinha um papel a desempenhar no futebol, Luiz Felipe Scolari decidiu pelo exílio na China em 2015, em busca de redenção. No comando do Guangzhou Evergrande, ele ganhou tudo que havia para vencer”. Nomes com currículo extenso, tendo como alguns de seus feitos o título da Liga dos Campeões, Rafa Benítez e Van Gaal são 27º e 37º, respectivamente. Outros técnicos lembrados são Marcelo Gallardo (River Plate), em 33º, e Oscar Tabarez (Uruguai), em 40º. Até momento, o jornal revelou apenas as posições de 50º até 21º e deverá informar os 20 primeiros escolhidos em breve. Nomes como os de Pep Guardiola, José Mourinho, Carlo Ancelotti e Diego Simeone ainda não apareceram e devem estar entre as posições mais altas da relação.

Projeções

Preocupado com a decisão do Campeonato Paulista, o técnico Fábio Carille também já começou a fazer projeções para o Campeonato Brasileiro. Ele ouviu da diretoria de que o seu elenco será reforçado para o segundo semestre de 2017. “É muito provável que cheguem alguns jogadores para o Campeonato Brasileiro. Estamos voltados para as finais do Campeonato Paulista agora, mas sabemos das nossas necessidades. É provável que cheguem de três a quatro jogadores”, previu Carille, em entrevista à ESPN Brasil , nesta quarta-feira. Apesar de assumir a expectativa de ganhar novos jogadores em seu elenco, o treinador ponderou que “é um pouco chato” indicar as posições carentes no Corinthians. Um dos alvos da diretoria é o atacante Clayson, da Ponte Preta, rival na decisão estadual.

Reforço

O Atlético-PR confirmou o meia-atacante Guilherme, do Corinthians, como reforço até 2018. O clube anunciou a contratação através de seu site oficial na tarde desta quarta-feira. O jogador de 28 anos comentou sobre a negociação e o novo desafio. “Foi uma negociação boa e bem correta. A alegria é enorme de poder vestir esta camisa do Atlético Paranaense. Fico feliz que tenha dado tudo certo. Tenho amigos que já jogaram aqui, além do Jonathan, Thiago Heleno e o Nikão que ainda estão no Clube. Também já enfrentei o Atlético algumas vezes, principalmente no Caldeirão que é a Arena. Estou podendo comprovar a grandeza e a potência que é o clube. Para mim, é uma satisfação enorme poder fazer parte desta história e escrever uma nova página na minha carreira” falou o jogador ao site oficial do clube. O jogador de 28 anos disputou apenas quatro partidas com a camisa do Corinthians na temporada atual – não marcou nenhum gol. Antes do clube paulista, ele já tinha passado por clubes como Cruzeiro, Atlético-MG, Dynamo Kiev-UCR, CSKA-RUS e Antalyspor-TUR.

Desviados

A Conmebol tornou públicas as provas de que pelo menos US$ 129 milhões (quase R$ 410 milhões) foram desviados no futebol sul-americano entre 2000 e 2015. Envolvidos na investigação acreditam que os desvios foram maiores e superam os US$ 150 milhões. As evidências exibidas pela Conmebol são resultado de uma investigação interna da própria entidade, conduzida nos últimos dez meses pelo escritório de advocacia americano Quinn Emanuel, que fez trabalho semelhante na Fifa. A diferença é que a Fifa não tornou público o resultado de sua investigação. O período analisado pela investigação (2000-2015) compreende às gestões de Nicolas Leoz, Eugenio Figueredo e Juan Angel Napout, que hoje estão presos. As provas apresentadas pela Conmebol são devastadoras para Leoz, que está em prisão domiciliar em Assunção e aguarda o julgamento de um pedido de extradição para os Estados Unidos.

Filiados

Os desvios de dinheiro se davam por duas formas: 1) Dirigentes da Conmebol embolsavam diretamente dinheiro que deveria ser da entidade, de seus filiados, do futebol em geral; 2) Dirigentes da Conmebol realizavam pagamentos injustificados a terceiros. Foram vasculhados todos os e-mails e documentos eletrônicos de funcionários da Conmebol, além de documentos contábeis, registros bancários e contratos – tanto eletrônicos quanto impressos. Mais de 2 milhões de documentos foram analisados, e 40 entrevistas pessoais foram conduzidas. Todo esse material foi enviado para Nova York, onde corre o “Caso Fifa” e também para o Ministério Público do Paraguai. A maneira como a investigação foi apresentada gerou controvérsia entre os países que formam a Conmebol. Houve quem tentasse manter a imprensa fora do auditório onde se apresentou o resultado da auditoria. A resistência acabou vencida por um argumento lógico: um documento apresentado a quase 50 pessoas fatalmente vazaria – e a Conmebol perderia o “bônus” de ter publicado o relatório por vontade própria.

Cerimônia

O Campeonato Brasileiro terá pelo segundo ano consecutivo uma cerimônia de abertura da competição. Assim como em 2016, o evento acontecerá no estádio da equipe que levantou a taça no ano anterior. Com isso, a festa será realizada no Palestra Itália, às 16h(de Brasília) do próximo dia 14 de maio, quando o atual campeão Palmeiras recebe o Vasco. A expectativa é que a cerimônia seja parecida com a ocorrida em 2016, que marcou a estreia deste tipo de evento no Campeonato Brasileiro. Produzida pela CBF, a festa deve apresentar as 20 equipes que brigarão pelo título em 2017 com bandeiras representando cada uma delas.

Torneio

Além disso, o logo oficial do torneio deve ser exibido. A principal atração para os torcedores deve ser a exibição do troféu do Campeonato Brasileiro de 2017. O objeto estará no gramado do Palestra Itália e será mostrado para as duas torcidas presentes no estádio. Na feste de 2016, realizada na Arena Corinthians, o troféu ficou exposto em um ambiente personalizado para que os torcedores pudessem tirar fotos ao lado da taça. A cerimônia, que foi realizada antes do jogo entre Corinthians e Grêmio, ainda contou com a presença do cantor Péricles, que foi o convidado musical escolhido para animar os torcedores presentes nas arquibancadas.

Ansiedade

Há um mês o atacante Clayton assinava contrato com o Corinthians. De lá para cá muita coisa aconteceu, inclusive a classificação para a final do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta. Porém, mesmo podendo conquistar seu primeiro título pelo Timão em tão pouco tempo, o camisa 9 não anda muito satisfeito. Clayton tem se cobrado bastante. Ele entende que precisa render mais e “desencantar” logo. Ele atuou em seis partidas até o momento, apenas uma como titular, e ainda não balançou as redes. O último jogo dele foi justamente o que o abalou mais. Clayton teve ótima chance de marcar nos minutos finais contra o Internacional, pela Copa do Brasil, na Arena, mas desperdiçou, de dentro da área. O erro fez o jogador se cobrar bastante e ficar ainda mais ansioso para balançar as redes. Paralelamente, ele vê a concorrência crescer. Kazim se recuperou de lesão e passou a ser o substituto direto de Jô. No último domingo, em clássico contra o São Paulo, o técnico Fabio Carille preferiu a entrada de Léo Jabá no lugar de Romero. Já no treinamento da última quarta-feira, quando Jadson não foi a campo, o escolhido para entrar na equipe foi outro jovem, Pedrinho, de 19 anos. Mesmo assim, a comissão técnica alvinegra segue confiando em Clayton, que foi trocado por empréstimo com o Atlético-MG por Marlone, e assinou contrato até o fim do ano. Além de agradar o técnico Fabio Carille, ele chegou com o aval do auxiliar Cuca, com quem trabalhou no Figueirense.

Coração

Os jogos do Palmeiras na Copa Libertadores testam o coração do torcedor. Na noite desta quarta-feira, o Verdão fez um péssimo primeiro tempo e foi para o intervalo perdendo por 2 a 0. Na segunda etapa, após mudanças de Eduardo Baptista, o Alviverde conseguiu a virada por 3 a 2. Sem ter jogado com o esquema de três zagueiros nesta temporada, o Palmeiras sofreu para trocar uma sequência de quatro passes certos no primeiro tempo. Miguel Borja, isolado no ataque, também não era capaz de dominar os chutões da zaga alviverde, fazendo com que o Peñarol chegasse a emplacar 61% de posse de bola. Com uma péssima atuação, os uruguaios não tiveram problema para abrir o placar aos 12 minutos. Yerry Mina sofreu um puxão de Affonso dentro da área e se jogou. O atacante uruguaio aproveitou cruzamento da direita e, livre, mandou para as redes. Na marcação, o Palmeiras se desenhava em um 5-4-1, com a linha de meio-campistas muito próxima da área palmeirense, e Boja marcando no centro do gramado. Já sem a bola, o 3-6-1 de Eduardo Baptista não funcionava e, com apenas 30 minutos, Yerry Mina já subia ao ataque como atacante para tentar produzir ofensivamente.

Atuação

O Verdão fazia sua pior atuação no ano e, com 39 minutos, o Peñarol ampliou. Em boa jogada trabalhada, que teve os palmeirenses apenas assistindo, o time uruguaio cruzou pela direita, Petrik desviou de cabeça para trás e a bola sobrou para Junior Arias, que emendou um voleio e fez o segundo. Para o segundo tempo, o Palmeiras mudou seu esquema de jogo e retornou com o 4-2-3-1, tendo as entradas de Tchê Tchê e Willian nas vagas de Vitor Hugo e Egídio, com Michel Bastos sendo deslocado para a lateral esquerda. E a nova formação alviverde precisou de apenas três minutos para diminuir a desvantagem com um golaço de Willian. Jean cruzou da direita, Borja brigou pela bola e ela sobrou para o Bigode, que dominou, chapelou um adversário, e emendou chute de primeira, que desviou e foi no ângulo. Se no primeiro tempo Yerry MIna não teve sucesso ao se aventurara ao ataque, com 17 da segunda etapa, o colombiano foi as redes. Guerra brigou pela bola na esquerda e ela chegou a Jean do lado oposto. O lateral mandou na área e o zagueiro subiu bem de cabeça para mandar para as redes. A postura do Palmeiras era totalmente diferente no segundo tempo e, aos 27 minutos, o Verdão virou o jogo. Tchê Tchê acionou Guerra pelo meio, e o venezuelano, totalmente livre, arriscou chute da entrada da área. Guruceaga espalmou e, no rebote, Jean cruzou rasteiro e Willian só empurrou para as redes para fazer se segundo tento e virar a partida.

Apostando

O Santos novamente não encantou seu torcedor. Apostando mais uma vez na posse de bola, o Peixe foi lento e irritou parte dos mais de 6 mil santistas que estiveram na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira. Porém, a equipe comandada por Dorival Júnior contou com o brilho de Bruno Henrique e de dois colombianos para largar na frente contra o Paysandu nas oitavas de final da Copa do Brasil. Buscando o jogo desde o início, o atacante titular anotou um golaço no início do segundo tempo e abriu a contagem. Já na reta final, Copete aproveitou cruzamento de Vladimir Hernández e decretou o triunfo santista por 2 a 0. As duas equipes voltam a se enfrentar apenas no próximo dia 10 de maio, uma quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Com a vantagem de ter marcado duas vezes na Vila, o Peixe pode perder por até um gol de diferença na volta que mesmo assim avança para as quartas do torneio mata-mata. Antes da partida de volta, porém, os dois clubes precisarão ‘virar a chavinha’ e esquecer a Copa do Brasil. O alvinegro concentra suas forças agora na Libertadores, onde encara o Independiente Santa Fe, no próximo dia 4, às 21h45, no Pacaembu, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental. O Paysandu, por sua vez, faz o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense neste domingo, às 16h, contra o rival Remo, no Mangueirão.

Equilíbrio

O Atlético Paranaense fez valer seu força na Arena da Baixada e, com uma vitória suada, mas fundamental para seus planos, diante do Flamengo, por 2 a 1, e assumiu a liderança do Grupo 4 da Libertadores da América. Faltando duas rodadas para o fim, o Furacão chegou aos sete pontos, na ponta da classificação. Logo atrás vem o time carioca, com seis pontos ganhos. O time da casa conseguiu abrir o placar aos 35 minutos da primeira etapa, em momento de equilíbrio da partida. Thiago Heleno aproveitou levantamento para cabecear por cima de Muralha e balançar a rede. Na segunda etapa, aos 43 minutos, Felipe Gedoz aproveitou contra-ataque para fazer o segundo. Um minuto depois, Willian Arão descontou. O Atlético Paranaense volta a campo no dia 3 de maio, quarta-feira, diante do San Lorenzo, na Arena da Baixada. No mesmo dia o Flamengo encara a Universidad Catolica, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A defesa do Furacão só assistia e torcia. O alívio veio aos 43 minutos, com Gedoz recebendo na área e, livre, batendo forte para a rede. Ainda deu tempo para um susto. Aos 44 minutos, depois de confusão na área, Willian Arão completou para o gol para descontar. Porém, desta vez a reação parou aí.

Surpreendeu

O meia Marquinhos Gabriel surpreendeu a todos no Corinthians e treinou normalmente na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, mostrando já estar recuperado do desconforto muscular na coxa direita que o tirou da partida contra o São Paulo, no último domingo, no Campeonato Paulista. Caso reúna condições de entrar em campo contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, ele torna-se uma opção ofensiva para o técnico Fábio Carille. O local da lesão é motivo de preocupação para o departamento médico corintiano, já que foi lá que Marquinhos sentiu um estiramento ainda na terceira rodada do Paulista, contra o Santo André, e ficou fora por quase dois meses. Neste período de tempo, o armador também passou por uma cirurgia para a retirada de uma hérnia inguinal descoberta após frequentes reclamações de dores no púbis. Tudo ocorreu apenas dois dias depois de Marquinhos desperdiçar um pênalti na partida diante do Internacional, válida pela quarta fase da Copa do Brasil, que motivou algumas declarações em sua defesa por parte do elenco e do técnico Fábio Carille Incomodado com as críticas, ele chegou a dizer que sairia do Timão caso não se sentisse útil ao clube.

Confusão

Apesar da alegria palmeirense pela vitória de virada sobre o Peñarol, e o belo jogo durante os 90 minutos, nem tudo foi festa no Estádio Campeón del Siglo. Ao final da partida, uma confusão generalizada ocorreu em campo e se estendeu às arquibancadas. O início do entrevero entre jogadores do Palmeiras e do Peñarol não ficou claro, mas o goleiro Fernando Prass começou a discutir com o meia Nandez. O goleiro alviverde ficou pedindo a expulsão do adversário, que peitou o camisa 1. Na sequência, Felipe Melo chegou na confusão e o meio-campista Myer, que ficou no banco de reservas, foi para cima do camisa 30. O volante alviverde recuou, contido por Zé Roberto e, quando o uruguaio se aproximou, Felipe desferiu dois socos no adversário. A confusão se ampliou e os atletas tentaram correr para o vestiário, mas o portão estava fechado e impediu o acesso dos atletas. Quando foi aberto, Felipe Melo foi retirado pelos seguranças para o vestiário, enquanto Myer seguia perseguindo o palmeirense aos gritos de “Vem Felipe, no mano-a-mano. Vem pra cima”.

Segurança

Em seguida, os outros jogadores do Palmeiras chegaram ao vestiário, já contidos pelos seguranças. O atacante Willian bradava que toda a confusão era uma “vergonha”. Fernando Prass gritava com os uruguaios dizendo: “Parabéns, causaram tudo isso. Você é machão, né? Vai tomar no…”. Com os atletas todos juntos, ouviu-se gritos de “aqui é Palmeiras. Vão embora. Chupem essa!”, além de diversos xingamentos em espanhol. A confusão se estendeu também para as arquibancadas, quando torcedores do Palmeiras e do Peñarol entraram em confronto. Os rivais atiraram latas de lixo e outros objetos entre si, e tentaram se agredir através das grades de proteção. Os seguranças do estádio e a polícia foram omissos e permitiram que parte dos uruguaios invadissem a torcida do Palmeiras, o que quase iniciou um confronto mais grave. Enfim, a polícia chegou e acalmou a situação, afastando as torcidas adversárias. Após o gol de empate do Palmeiras, uma bomba explodiu no meio da torcida alviverde, o que já havia causado tumulto. A confusão ocorre justamente contra um adversário uruguaio, que ficou marcado pela declaração de Felipe Melo em sua apresentação. Na ocasião, o volante declarou que daria “tapa na cara de uruguaio se fosse necessário”. Meses depois, o camisa 30 voltou atrás na declaração e disse que se tratava apenas de uma expressão para demonstrar sua vontade em campo.

Incômodo

O técnico Edgardo Bauza, mostrou incômodo com a forma como terminou sua passagem pela seleção argentina. O ex-são-paulino, inclusive, fez críticas a Jorge Sampaoli, tratado como favorito para assumir o cargo. Em entrevista ao jornal La Capital, o Patón falou em “falta de ética” do atual treinador do Sevilla. “Em entrevista recente, ele disse que não conversou com a AFA e eu sei que eles se falam há meses. Não me parece ético, mas a ética não funciona no futebol”, reclamou o bicampeão da Libertadores, por LDU, em 2008, e San Lorenzo, em 2014. Bauza também comentou como foi sua relação com a Federação do país, principalmente no fim de sua passagem. “Tudo está ligado à política. Eu sabia que já estava fora da seleção desde antes da demissão. Se não tivesse vencido o Chile, eles me demitiam ali”, declarou, relembrando o jogo vencido pelos hermanos diante do atuais campeões continentais, por 1 a 0. Desde o momento em que assumiu a seleção, o ex-técnico do São Paulo revelou o desejo de treinar em uma Copa do Mundo. Por isso, o treinador não esconde a frustração. “Participar de um Mundial era o que faltava em minha carreira. Saí do São Paulo e não foi por dinheiro, até porque ganhava mais lá”, finalizou. Bauza assumiu a Argentina em agosto, após a saída de Gerardo Martino. Em oito partidas pelas Eliminatórias, ele venceu três, com dois empates e outras três derrotas. Os hermanosocupam o quinto lugar, na zona de repescagem para a próxima Copa.

Exaltou

O volante Gabriel exaltou na tarde desta quarta-feira o estilo “brigador” do Corinthians, que levou o clube à final do Campeonato Paulista, diante da Ponte Preta, a partir das 16h (de Brasília) do domingo, no Moisés Lucarelli. Na avaliação do meio-campista, a equipe alvinegra segue uma linha adotada por equipes como o Atlético de Madrid e a Juventus, ambos semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa e com bons resultados recentes no futebol europeu. “A gente espera muito respeito de ambas as partes, mas vamos para lá para vencer o jogo. Acredito que, por partida, a gente tem umas cinco chances de gol clara, então teremos de aproveitar”, explicou o meio-campista, antes de citar os dois exemplos para defender a proposta mais defensiva do Timão. “Você pega a Juventus e o Atlético de Madrid, é bonito ver eles jogarem. Mas o Corinthians não pode jogar assim, falam que é feio não propor o jogo. Essa é a nossa característica, sempre ter uma marcação forte e, com a bola no pé, saber jogar para conseguir chegar ao gol. A equipe vem evoluindo, estamos na final por méritos, e vai ser um jogo de muita pegada. Vão ser dois grandes jogos”, avaliou Gabriel, quase uma “personificação” do estilo corintiano.

Destacar

Como acontece habitualmente nas derrotas, o técnico Zé Ricardo evitou criticar os jogadores do Flamengo após a partida diante do Atlético Paranaense, nessa quarta. Em entrevista coletiva, o treinador do rubro-negro carioca preferiu destacar o desempenho da equipe no segundo tempo. O comandante admitiu que esperava encontrar muitas dificuldades na Arena da Baixada, principalmente pela qualidade do adversário, mas esperava que o Flamengo pudesse alcançar um resultado melhor pelo o que fez em campo. “Sabemos que jogar aqui não é fácil, mas parabenizo nossa equipe, que fez um grande jogo, principalmente no segundo tempo”, analisou. O flamenguista explicou a ausência do meia Everton, que estava escalado na prévia. O treinador revelou que o jogador estava se recuperando de um entorse no tornozelo e estava nos planos, mas acabou sendo vetado pelo departamento médico, após avaliação pouco antes da bola rolar. Para Zé Ricardo, o Flamengo teve a infelicidade de sofrer o primeiro gol quando estava melhor em campo e chegou a perder oportunidades reais para empatar, antes de sofrer o segundo gol.

Classificação

Com a Arena da Baixada lotada, o Atlético Paranaense bateu o Flamengo por 2 a 1 e assumiu a liderança do Grupo 4 da Libertadores da América, dando um passo importante rumo à classificação, embora o discurso seja de manter os pés no chão e o alerta total. O volante Otávio, que voltou ao time após se recuperar de lesão, agradeceu o apoio do torcedor, já que a previsão era de um duelo duro, como realmente foi durante os 90 minutos. “Sabíamos da dificuldade que iríamos encontrar, mesmo em casa. Com ajuda da torcida fomos felizes, fizemos dois gols”, disse o jogador, que não deixou de chamar a atenção do grupo para o apagão nos minutos finais, quando quase se complicou novamente em casa.

Defesa

“O que aconteceu no finalzinho não pode acontecer, mas estamos muito felizes com a vitória”, emendou. Reintegrado ao grupo após uma pequena crise, Paulo André entrou normalmente como titular e ajudou a defesa atleticana. Satisfeito com o resultado, o defensor, entretanto, alerta que a luta continua. “O Flamengo tem uma bela equipe. Jogarem melhor aqui do que lá, duas semana atrás. Nossa torcida ajudou muito e conseguimos uma vitória que nos dá um passo a mais. Agora temos dois jogos dificílimos. Precisamos de quatro pontos para poder garantir a classificação”, avaliou. Mas o grande destaque rubro-negro foi o zagueiro Thiago Heleno, autor do primeiro gol da partida. O jogador, aliás, revelou que a intenção no lance era cruzar, mas a bola entrou, Melhor para o Furacão. “Nosso time hoje foi muito forte, com intensidade boa. Minha intenção no gol era botar a bola dentro da área. Fico muito feliz”, concluiu.

Oitavas

Com dois gols do atacante Guilherme, já na segunda etapa, o Botafogo derrotou o Sport por 2 a 1, de virada, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado fez justiça ao Botafogo, que atuou com dez jogadores desde o final do primeiro tempo. O Sport saiu na frente com um gol de Samuel Xavier, mas não soube aproveitar a vantagem numérica e ainda desperdiçou um pênalti, defendido por Gatito Fernandez. Agora, para se classificar no confronto de volta com a equipe pernambucana, no dia 31 de maio, o Alvinegro precisa de um empate na Ilha do Retiro. Derrotas por um gol, a partir de 3 a 2, também servem para os cariocas. Aos 36 minutos, após cruzamento na área, o zagueiro Matheus Ferraz acertou a trave esquerda em chute de virada. Um minuto depois, o Botafogo desempatou. Guilherme foi lançado na corrida, se livrou de Matheus Ferraz e bateu cruzado para marcar o segundo gol. Nos minutos finais, o Sport ainda tentou buscar o empate, mas o Botafogo se defendeu com muito empenho e conseguiu o excelente resultado, considerando o fato de ter atuado com dez por mais de 45 minutos.

Dramática

O vestiário do Botafogo era só alegria depois da vitória dramática contra o Sport, no estádio Nilton Santos. E o técnico Jair Ventura era um dos mais empolgados. Na entrevista coletiva, logo após o jogo, o treinador disse que estava vivendo um sentimento de orgulho por dirigir uma equipe formada por homens que vão ao limite em busca do objetivo. Jair ainda afirmou que, apesar do pouco tempo de profissão, não recorda de uma virada com um tempo inteiro com um jogador a menos, contra um time de Série A, “forte como é o Sport”. O treinador alvinegro explicou que fez sua preleção, antes do jogo, em cima do desempenho da equipe na Pré-Libertadores. Passou aos jogadores que ninguém pegou tantas equipes difíceis quanto o Botafogo. “Isso nos deu uma bagagem, de saber jogar um mata-mata. Hoje fizemos isso”. Jair reconheceu que a vantagem alcançada é mínima, mas que o Botafogo se acostumou a jogar bem fora de casa. “Por tudo que aconteceu hoje, é uma grande vantagem”, salientou. O treinador alvinegro elogiou o atacante Guilherme, autor dos dois gols, e disse que ele foi escalado ao lado de Sassá porque vem apresentando um bom desempenho em treinos e jogos. E admitiu que Pimpão queria começar jogando, mas ele preferiu guardar o atacante para o segundo tempo, já que ele vem muito desgastado por jogos seguidos.

Liderança

Em jogo truncado e difícil, o Atlético-MG venceu o Libertad, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Independência, em duelo válido pela quarta rodada do grupo 6 da Libertadores. O resultado deixa o Galo na liderança da chave, com sete pontos, ao lado do Godoy Cruz-ARG, mas melhor no saldo de gols. A partida foi muito difícil para os comandados de Roger Machado. No primeiro tempo, o Galo esbarrou em um adversário que se defendeu mais do que atacou, o que atrapalhou o andamento geral da partida. Na etapa complementar, no entanto, o Atlético conseguiu deslanchar e fez os gols para voltar à ponta do grupo. O Galo volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Sport Boys, fora de casa, na Bolívia. Já o Libertad, que tem quatro pontos, encontra o Godoy Cruz, na quinta, também longe de seus domínios. No finalzinho, já com Cazares em campo, o Galo aproveitou que o Libertad se jogou para o ataque e conseguiu o segundo gol. Fred recebeu a bola na frente, cruzou e Rafael Moura tentou aproveitar. A bola, entretanto, sobrou para o equatoriano, que empurrou de bico para o fundo das redes.

Competição

A vitória do Atlético-MG sobre o Libertad na noite desta quarta-feira, por 2 a 0, no Independência, pela Libertadores, foi sofrida, com bastante dificuldade. Na opinião do técnico Roger Machado, o triunfo teve também teve o jeito da competição, com muita raça. “Foi com bastante luta, com muito futebol, nos dois tempos, nas duas formas distintas de jogar. Tivemos o controle quase total da partida, criamos boas oportunidades no primeiro tempo e o placar não foi alterado. No segundo tempo percebi o adversário mais fechado, optei pela troca, trancando os três zagueiros e liberando os lados. Foi com estilo de Libertadores, com luta e a torcida apoiando o tempo inteiro”, destacou o treinador. O Alvinegro encontrou muita dificuldade durante o jogo. No primeiro tempo a equipe teve a bola nos pés, foi mais imponente, mas não conseguiu penetrar na defesa adversária, que se comportava com postura tática interessante. Na volta do intervalo, Roger observou a dificuldade e colocou o atacante Rafael Moura no jogo. Para Machado, o triunfo alvinegro foi construído com trabalho coletivo, com jogadores trocando passes e sabendo o momento certo para construir o resultado positivo. “Foi com entrega, com doação, estilo de Libertadores. Os gols foram construídos coletivamente, com a bola no chão. O Otero não estava mal, pelo contrário, fazia bons cruzamentos e bons chutes, mas nas vitórias pessoais o Maicosuel estava melhor”, decretou.

Beneficiado

O Fluminense garantiu a classificação para a próxima fase da Primeira Liga ao empatar por 1 a 1 com o Brasil de Pelotas, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Los Larios, em Duque de Caxias. O Tricolor terminou empatado na classificação com a equipe gaúcha, mas acabou beneficiado pelos critérios de desempate por ter menos cartões vermelhos do que o adversário. Mesmo representado por uma equipe reserva, o Tricolor das Laranjeiras foi superior durante a maior parte do jogo, mas desperdiçou muitas oportunidades e acabou se contentando com o empate. O Brasil foi muito lutador, mas não mostrou talento para sair com a vitória. O jogo ficou equilibrado, mas com poucas jogadas de área. Só aos 37 minutos é que a torcida voltou a se agitar. Rodrigo Silva chutou, a bola desviou na zaga e quase enganou Diego Cavalieri. Precisando da vitória, o time de Pelotas aumentou a pressão em busca do segundo gol, mas o Fluminense conseguiu segurar o resultado.

Ressaltou

O técnico Abel Braga elogiou o desempenho da equipe do Fluminense, mesmo formada apenas por reservas, que garantiu a classificação para a próxima fase da Primeira Liga, ao empatar com o Brasil de Pelotas. Na entrevista coletiva, o treinador ressaltou que seu time, ainda que composto por garotos, se preocupa apenas em jogar ofensivamente. “Meu time só joga bola. Não tem nem volante de parar jogada”, declarou. O treinador ainda disse que tinha avisado aos seus jogadores que o adversário ia jogar apenas por uma bola, e que o Fluminense tomou o gol por desatenção. Abel lembrou que o Tricolor desperdiçou muitas chances para construir uma vitória tranquila. Ainda assim, o técnico se confessou feliz por ter alcançado mais um objetivo na temporada com um time de garotos, mas fez questão de criticar o comportamento da torcida tricolor. Abel disse que até entende que a torcida não venha em grande número numa partida disputada numa noite chuvosa de quarta-feira, mas que apareçam para incentivar os garotos. “Tem que vir, mesmo se for para xingar”.

Torcedores

O Santos novamente não mostrou um futebol vistoso. Apostando na posse de bola, o Peixe foi lento e irritou parte dos mais de 6 mil torcedores que estiveram na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira. Mesmo assim, o alvinegro conquistou a vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu e abriu boa vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro David Braz, por sua vez, admitiu que a equipe comandada por Dorival Júnior não vem fazendo boas apresentações nas últimas partidas. Porém, o defensor destacou a força defensiva do Papão e valorizou o triunfo santista. “Eu acho que nem sempre a gente vai conseguir fazer o que os torcedores e a imprensa querem. Não vamos vencer sempre por 4 a 0. O Paysandu veio muito fechado, com duas linhas de quatro. Tivemos dificuldade, mas conseguimos fazer os dois gols em um chute longe e em uma bola parada. A gente não esta vencendo de goleada, que é o que o torcedor espera, mas conseguimos um bom resultado para o jogo de volta”, explicou Braz na saída do gramado.

Exaltados

Os ânimos estavam exaltados após mais uma vitória heroica do Palmeiras na Copa Libertadores sobre o Peñarol. Além da confusão em campo, que motivou declarações fortes do presidente Mauricio Galiotte e do diretor de futebol Alexandre Mattos, o técnico Eduardo Baptista mostrou nervosismo na entrevista coletiva. O motivo da irritação do técnico, que gritou nas repostas, foi uma notícia divulgada por um blogueiro de que ele escalaria o atacante Róger Guedes à pedidos do diretor Alexandre Mattos, que seria pressionado pelo agente do atleta. Além disso, o boato indicava que o treinador teria brigado com o atacante Róger Guedes antes da partida semifinal do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta. A versão oficial do clube é de que o jogador teve problemas físicos. “Colocaram algumas coisas sobre a minha pessoa que vão além do campo, além da parte tática. Eu escutei de uma pessoa importante, um cara de que sou fã, que o Róger Guedes jogou contra a Ponte Preta porque o Alexandre Mattos escalou, que eu era um treinador ‘maleável’. Eu sou um cara sério, batalhei para estar aqui e exijo respeito! Essa pessoa não falou a fonte. O Willian não jogou contra a Ponte porque ele ficou uma semana sem treinar, só treinou quatro horas antes. Se cobrou tanto em 2014, após a Copa do Mundo, que os treinadores estudassem, e estou vendo um monte de treinador surgindo. As pessoas têm de ter responsabilidade. Se tiver a fonte, fala a fonte, fala quem falou”, disse o técnico, gritando durante a resposta.

Escalação

“Você pode questionar uma substituição, uma escalação, eu respeito isso. Mas vocês conhecem a minha família, me conhecem como homem, conhecem meu pai, e eu respeito vocês. Falar mentira, falar que eu sou maleável, isso é ofender o homem. Você não foi leal! Fala quem foi a fonte! Quando você dá uma notícia, fala de onde veio! Porque você está falando com um cara sério aqui dentro, que dá a vida trabalhando”, completou. O treinador ainda falou sobre os boatos de que o elenco palmeirense estaria rachado. O factoide indicava que o grupo de jogadores se separou pela exigência de Róger Guedes ser titular, e que a bronca de Felipe Melo no atacante teria esse motivo. “Não tem mimimi, não tem briga, não tem p… nenhuma! Pode falar o que for, pode criticar o que for. Futebol hoje está parecendo revista de fofoca. O futebol está acima e eu procuro estar acima. Chega uma hora que ofende o homem, e eu sou homem para c… Se eu cair, se amanhã eu sair, será de cabeça erguida, saio olhando no olho de cada um. Eu não tenho fontes que não posso informar, minha fonte é o dia-a-dia, é o trabalho. É muita gente que fala de futebol e não sabe o que diz, aí ataca um homem, ataca um cara como o Felipe, um exemplo como Felipe Melo é, um cara profissional. Pode até me criticar, mas eu vou falar, é o momento que tenho para falar. A partir de hoje não adianta perguntar de pressão, se o Róger brigou… Quer falar comigo, pergunta de futebol, senão vai queimar pergunta”, finalizou o treinador.

Lamentou

Apenas 6.266 torcedores estiveram na Vila Belmiro na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Paysandu, nesta quarta-feira, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Brasil. Jogadores e comissão técnica do Peixe ficaram frustrados com o baixo público, ainda mais por conta da promoção que o clube fez, deixando os ingressos de graça para sócios adimplentes. O técnico Dorival Júnior lamentou bastante ver o estádio com poucos santistas e acredita que o desempenho do time pode estar influenciando na ausência do torcedores. “A expectativa era grande para que tivéssemos nossa casa tomada para o torcedor. Quando saímos do Canal 2 e entramos na rua frontal, sabemos mais ou menos o público que teremos. Mas quando viramos hoje, só tinha o nosso ônibus. É uma situação difícil. Todos sabem o que o Santos pode produzir e estejam aguardando de repente isso acontecer”, explicou o treinador em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Papão. Mesmo sendo poucos, os mais de 6 mil santistas não gostaram nada da atuação do Peixe, principalmente no primeiro tempo. Antes do intervalo, diversas vaias foram ouvidas na Vila Belmiro. Um dos mais cobrados foi Vitor Bueno. Apagado e inseguro, o camisa 7 pouco produziu durante a partida e foi bastante criticado quando foi substituído por Arthur Gomes, aos 16 minutos do segundo tempo. Dorival, por sua vez, defendeu o jogador e relativizou os protestos na Vila Belmiro.

Acreditando

“Ele (Bueno) já foi muito aplaudido. É normal, acontece. É quando o profissional busca forças para se recuperar. Confio muito e continuei acreditando depois do primeiro tempo. Voltou relativamente bem, criando duas ou três oportunidades, mas caiu um pouco em razão daquilo que vinha produzindo. Temos que tentar fazer com que ele readquira a confiança, é fator importante. Temos que estar ao lado dele pra que volte a jogar como sempre atuou. A torcida do Santos, aquela que ajuda e participa, tem se mostrado presente, sempre ao lado. Temos que nos apoiar nesses. Os demais vão entrando no mesmo ritmo e percebendo que os campeonatos estão difíceis”, concluiu o comandante santista. Com a vantagem de ter marcado duas vezes na Vila, o Peixe pode perder por até um gol de diferença na volta que mesmo assim avança para as quartas do torneio mata-mata. As duas equipes voltam a se enfrentar apenas no próximo dia 10 de maio, uma quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará.

Vestiário

A confusão após o apito final no jogo entre Palmeiras e Peñarol poderia ter sido ainda pior. Após o desentendimento entre os atletas em campo, funcionários do estádio fecharam os portões que levavam ao vestiário, e os jogadores do Verdão ficaram presos em campo. “Esperamos que a Conmebol tome providências. O Palmeiras veio jogar futebol. Jogamos e ganhamos em campo. Se o Palmeiras não traz 20 seguranças, teríamos uma tragédia aqui hoje. Os portões foram fechados. Agora o presidente do Peñarol conversou comigo, o pessoal da Conmebol, que os portões foram fechados por questão de segurança. Os jogadores iam morrer lá dentro, virou campo de guerra! Esperamos que a Conmebol seja mais rigorosa, que tenha policiamento”, afirmou o presidente Maurício Galiotte. Em campo, Felipe Melo chegou a trocar socos com o Mier, jogador uruguaio que estava no banco de reservas. O diretor de futebol Alexandre Mattos explicou a ação do volante e repudiou os acontecimentos. “Estava muito claro que se a gente conseguisse a vitória, iria ter esse vandalismo. Temos que parar de falar que isso é Libertadores, porque não é, isso é MMA, é outra coisa. O que tentaram fazer com o Felipe Melo, se ele não se defende… O Prass está sangrando, o Willian está machucado. Tomara que a Conmebol, que tem um presidente que parece diferente, faça alguma coisa. A gente espera que realmente ele seja diferente e puna quem tem de punir. Fica aqui a nossa lamentação e um pedido para a Conmebol tomar uma providência. Isso acaba com o futebol sul-americano”, disse o diretor.

Treinamentos

Eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, o São Paulo só voltará a campo em 11 de maio, contra o Defensa y Justicia-ARG, pelo duelo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Até lá, serão 16 dias só de treinamentos, período em que a equipe poderá fazer as correções necessárias, mas que entediará os jogadores. “É chato ficar sem jogo mesmo, não gostamos”, afirmou o centroavante Gilberto, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira. Em seguida, contemporizou. “O lado bom é que poderemos treinar mais, corrigir o que o Rogério quiser corrigir”, acrescentou. No último domingo, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Corinthians, em Itaquera, e não conseguiu reverter a desvantagem de dois gols, construída no Morumbi. Artilheiro do time no ano, com 11 gols, Gilberto ainda não se conforma com a eliminação. “Foi a primeira vez que não chego na final em estaduais. Estou sem acreditar, tínhamos totais condições para isso, mas aconteceu”, lamentou o camisa 17, campeão pernambucano (2011), gaúcho (2012 e 2013) e carioca (2015), com Santa Cruz, Internacional e Vasco, respectivamente.

Tranquila

Podia ser uma vitória tranquila? Difícil. Mas se derrota para o Atlético-PR não chega a comprometer a classificação rubro-negra – se vencer a Católica no Maracanã, pode garantir até a classificação antecipada -, provoca reflexão da eficiência do setor ofensivo numa competição que não perdoa vacilos. Foram 18 tentativas a gol – o maior índice do time nos quatro jogos da Libertadores -, com cinco de Guerrero, e um roteiro semelhante ao de Santiago, onde o Fla foi derrotado para a Católica. No Chile, o Flamengo finalizou 13 vezes – cinco a menos que em Curitiba. Guerrero tentou cinco vezes – igualzinho contra a Católica. Em Curitiba, se é verdade que Guerrero se desdobrou para criar jogadas, foi até a ponta em alguns momentos e critou chances para os companheiros, também é real que não fez o que tem feito com regularidade nos últimos tempos: faltou o gol. “Não dá para dizer se tem uma explicação. A gente tem que exaltar as chances criadas que temos. Mesmo com a pressão inicial deles, tivemos chances claras de gol. Temos que caprichar um pouco mais, ter um pouco mais de concentração na hora da finalização para poder nos dar essa vantagem. Mas com certeza vamos aprimorar para as próximas partidas” analisou Willian Arão, após o jogo.

Cirurgia

Sem Diego, em recuperação de cirurgia, e Everton, vetado por dores no tornozelo, o Flamengo dependeu demais da inspiração do peruano. E os coadjuvantes não foram nada bem. Gabriel perdeu chance livre na área no fim da partida e protagonizou, ainda, lance emblemático. Quando Guerrero deu de calcanhar para o ponta, o atacante abriu os braços e esperou a bola de volta. O jogador demorou a devolver e passou nas pernas do marcador. Trauco também foi mal. Foi quem mais errou passes – sete vezes. O melhor coadjuvante de Guerrero foi William Arão. Mais solto até as mudanças de Zé Ricardo no meio do segundo tempo, Arão aproveitou o “cinturão” formado por Márcio Araújo, Romulo, Gabriel e Trauco, que marcavam bastante, para participar mais da armação – como na ajeitada que deu para o lateral Pará no início do segundo tempo. Como Diego no Chile, Arão finalizou três vezes. Em desvantagem no placar, Zé Ricardo mexeu bastante na equipe no segundo tempo. Em nenhum momento da partida o Flamengo ficou retraído em seu campo. Ao contrário, controlava o meio de campo e chegava com paciência próxima da área do Atlético-PR. Matheus Sávio substituiu Renê – Trauco voltou para a lateral esquerda -, Mancuello entrou na vaga de Márcio Araújo e Leandro Damião no lugar de Romulo.

Expectativa

Até o fim do primeiro tempo, a expectativa da torcida do Sport, no jogo contra o Botafogo, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, era encaminhar a classificação. Mesmo fora de casa, o Leão saíra na frente e estava com um jogador a mais. Apesar disso, ao fim do duelo, saiu derrotado por 2 a 1 – o que incomodou bastante o técnico Ney Franco. “Estamos todos frustrados. Estivemos muito perto de ganhar e ganhar bem aqui. Tivemos o controle do jogo, mas, em dois lances que a gente estava no ataque o adversário conseguiu roubar duas bolas, pegou nossa defesa no mano a mano e venceu. Para ele, as substituições que fez não foram determinantes para o mau resultado do Leão, mas criticou os erros da equipe”. “Nossa equipe se comportou bem no primeiro tempo em termos de marcação. Conseguimos fazer um gol logo no início. No primeiro tempo, não tomamos muitos sustos. Por incrível que pareça, conseguimos ter o domínio, rodar a bola no segundo tempo, mas isso não conta muito no futebol. Tivemos um pênalti, uma bola na trave, mas não conseguimos muito mais que isso. Pouca força ofensiva”.

Precaver

A Ponte Preta resolveu se precaver antes das partidas contra o Corinthians, que valem o título do Campeonato Paulista. O clube de Campinas restringiu o contato da imprensa com os seus principais destaques, instruídos a não conceder entrevistas, e definirá a sua formação para o jogo de domingo a portas fechadas. Procurados para comentar a decisão, por intermédio de suas assessorias de imprensa particulares, o atacante Lucca e o zagueiro Yago, por exemplo, foram impedidos de se manifestar por determinação do departamento de comunicação da Ponte Preta. Os dois jogadores estão emprestados pelo Corinthians à rival. Quem também está sendo poupado dos microfones nesta semana é o centroavante William Pottker. Futuro reforço do Internacional, o atleta chegou a ter um acordo para defender o Corinthians após o Campeonato Paulista, porém a presença dele em uma partida da Copa do Brasil fez o clube do Parque São Jorge desistir do negócio.

Atacante

Já o também atacante Clayson ainda interessa ao Corinthians, motivo pelo qual a Ponte Preta deverá adotar mais cautela contra eventuais polêmicas em torno dele. Entre torcedores, há quem compare a situação com a de Rui Rei, expulso na final do Paulista de 1977, que trocou o time de Campinas pelo paulistano no ano seguinte. Alheia a paralelos com a primeira decisão de Paulista que disputou com o Corinthians, há quatro décadas, a Ponte Preta também esconde a sua escalação para a primeira partida da final, no Moisés Lucarelli. A principal dúvida é em relação ao substituto do zagueiro Marllon, suspenso, que poderá ceder espaço aos ex-corintianos Fábio Ferreira ou Kadu. Na quarta-feira, o técnico Gilson Kleina observou os seus reservas em ação em um jogo-treino contra o Primavera de Indaiatuba, derrotado por 1 a 0. O escolhido para falar em entrevista coletiva foi o volante Elton, que não dá margem a qualquer controvérsia com o Corinthians.

Carentes

Em busca de reforços para posições carentes do elenco no segundo semestre, o Corinthians observa e até já iniciou contatos com representantes de alguns jogadores e clubes nas últimas semanas. Um destes nomes é do lateral-direito Dodô, revelação das categorias de base do Coritiba e titular da Seleção Brasileira no último Sul-americano sub-20. Apesar do interesse alvinegro na contratação do jogador de 18 anos já ser conhecido pelo Coxa, a negociação promete não ser simples por conta de uma dívida do Corinthians. No início do ano, o Timão tirou o turco Kazim do Couto Pereira por R$ 1,25 milhão, mas até agora não pagou a entrada e nem as duas primeiras parcelas da compra – a terceira já vence no início de maio. A dívida será o principal obstáculo do Corinthians na busca pela contratação de Dodô. A contratação de um lateral-direito é um dos principais focos do Corinthians no momento, pois o clube enxerga a necessidade de outra peça para disputar com Léo Príncipe a condição de sombra de Fagner no time titular. Bem avaliado internamente, Dodô é profissional do Coritiba desde o ano passado e já atuou 34 vezes pela equipe principal. Neste ano, ele foi titular da Seleção Brasileira no Sul-americano sub-20 e ainda não conseguiu uma sequência convincente de atuações após o retorno.

Lateral

Dodô tem 50% dos direitos econômicos detidos pelo Coritiba, clube com o qual tem contrato até 30 de junho de 2018. Inclusive em razão do pouco tempo restante para o fim do vínculo, a multa rescisória do lateral é considerada baixa: 2 milhões de euros (R$ 6,9 milhões). A questão é que o Corinthians não dispõe do recurso, e pensa até mesmo no empréstimo com valor dos direitos fixado ao fim do vínculo como alternativa de negócio. Pelo que apurou o LANCE! , a possibilidade não é considerada pelo Coritiba, que só aceita a transferência em caráter definitivo. Oficialmente, as duas diretorias dizem que não existe negociação em curso. Revelação da base coxa-branca, Dodô é natural da cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, mas chegou ao Coritiba aos 15 anos, em 2014, e logo se destacou nas divisões inferiores. No passado, ele chegou a ser rejeitado em testes nas categorias de base do Corinthians.

Decisivos

Herói da vitória do Botafogo contra o Sport, balançando as redes duas vezes, Guilherme vive seu melhor momento desde que chegou no Botafogo. Antes, ele se destaca pelas assistências, tendo dado quatro na temporada. E agora ele adicionou ao seu repertório os gols decisivos, tanto contra o Atlético Nacional e os dois do triunfo pela Copa do Brasil, dentro do Estádio Nilton Santos. A grande atuação rendeu elogios do técnico Jair Ventura, que lembrou das críticas na época em que recomendou a contratação do atacante – que estava encostado no Grêmio – e enalteceu a evolução do atleta dentro do Botafogo. “Quando encarou o Botafogo no ano passado (pelo Grêmio), jogou muito bem. Liguei para algumas pessoas conhecidas do Guilherme na época, e depois a gente conversou e trouxe. Quando chegou no Botafogo, foi “O pior cara do mundo, reserva do reserva do Grêmio” critica o técnico, que completa: “Eu falei na preleção para o Guilherme: “Cara, você tem um drible muito fácil pela esquerda. Você tem que tentar pela direita também.” Agora, ele marcou mais dois gols assim. Isso dignifica o trabalho. Maior prazer” disse Jair.

Repórter

Não foram apenas os jogadores do Peñarol que tentaram agredir os atletas do Palmeiras na confusão no Estádio Campeón del Siglo, após o jogo desta quarta-feira pela Copa Libertadores. O diretor de futebol Alexandre Mattos e o goleiro Fernando Prass relataram que um repórter uruguaio usou um tripé para tentar acertar os alviverdes. “O Egídio me relatou que tinha jornalista do Uruguai pegando tripé para bater, um deles deu no Egídio. Segurança com boca inchada, Willian e Prass machucados. Felizmente, o Palmeiras teve a lucidez de se proteger, senão a tragédia seria muito pior aqui hoje”, afirmou o diretor de futebol. “Me chutaram, deram soco na boca. É impressionante como o capitão do time, o Nández, chega a uma covardia premeditada, porque fecharam o portão. É um baita exemplo, parabéns para o Nández. Vão se vangloriar porque deram porrada. Vamos ver essa cena mais uma vez e vão falar que isso é Libertadores. Se a entidade que comanda não for rigorosa e punir, vai seguir. Tinha jornalista com tripé tentando acertar jogadores do Palmeiras”, corroborou o goleiro Fernando Prass. Ao final do confronto, o presidente Mauricio Galiotte pediu duras punições ao Peñarol e aos envolvidos na confusão. De acordo com o mandatário, o Verdão previu o risco de confusão e foi a Montevidéu com 20 seguranças particulares.

Artilharia

No domingo, a dupla Fla-Flu dá início à decisão do Campeonato Carioca, às 16h, no Maracanã. Além do título estadual, dois atletas entrarão em campo visando a artilharia do torneio: Guerrero, do Flamengo, e Richarlison, do Fluminense. O peruano está na frente, com nove gols, mas o jovem camisa 70 do Tricolor vive grande fase. A disputa vai esquentar ainda mais os clássicos. Antes mesmo da bola rolar, a expectativa por Guerrero na briga pela artilharia já existia no Flamengo. Com nove gols em nove partidas do Rubro-Negro no Estadual – todas como titular -, o centroavante peruano está correspondendo. Levando em consideração que Guerrero balançou as redes adversárias 19 vezes em 2016, sua primeira temporada completa pelo Rubro-Negro, o atacante tem tudo para fazer seu melhor ano com a camisa do Flamengo. Marcando nas finais contra o Tricolor, o peruano pode ajudar na conquista de seu primeiro título no Rio de Janeiro, além de garantir a artilharia no Carioca. Por outro lado, os números do atacante tricolor podem ser considerados surpreendentes. Afinal, Richarlison não iniciou o ano como titular de Abel Braga e ainda perdeu as quatro rodadas iniciais do Estadual, já que estava a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 no Torneio Sul-Americano, no Equador.

Esquema

O retorno veio na hora em que o Fluminense mais precisou. Abel apostou na entrada de Richarlison no lugar do lesionado Scarpa e o esquema com três atacantes funcionou. Em 10 jogos no Carioca – sete como titular -, o camisa 70 fez oito gols, além de ter dado três assistências. Nos clássicos, Richarlison só não balançou a rede do Flamengo. Foram três gols contra o Botafogo, em duas partidas, e um contra o Vasco na semifinal disputada no último domingo. Além de Richarlison e Guerrero, um terceiro nome está na disputa pela artilharia do Carioca. Trata-se de Adriano, do Nova Iguaçu, que tem os mesmos nove gols do concorrente do Flamengo. Assim, o atacante, que já encerrou sua participação no Estadual, terá que secar os demais candidatos para, ao menos, dividir o posto de goleador ao fim dos clássicos Fla-Flu decisivos.

Enfrenta

Até o dia 4 de maio, quando enfrenta o Santa Fe, pela Libertadores, o Santos terá uma dúvida na escalação, pelo menos é o que indica o técnico Dorival Júnior. Na vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, pela Copa do Brasil, o Peixe teve Matheus Ribeiro na lateral esquerda e Copete, autor do segundo gol, no fim. Ambos são candidatos à vaga de Jean Mota, suspenso, que vinha substituindo o lesionado Zeca. “Matheus foi bem, inicialmente. Pelo período que não vinha atuando, acabou dando uma caidinha e o Cope entrou. Já executou a função, fortaleceu a equipe e conseguimos o segundo gol”. “Copete era possibilidade real, até outro dia era mais do que titular, sempre rendendo em alto nível. Tenho Copete como um desses que fazem parte do grupo e que tenho confiança. Hoje estamos com jogadores que nos passam essa confiança, mesmo os que não atuam. Sairemos fortalecidos de tudo que vem acontecendo” disse o treinador, sem dar pistas de quem será o lateral-esquerdo. Após uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, Zeca retorna ao time em cerca de um mês após tratamento.

