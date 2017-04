Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Sensação

Depois de terminar a primeira fase na liderança e se tornar a grande sensação do Campeonato Gaúcho em 2017, o Novo Hamburgo fez história na noite desse domingo ao eliminar o Grêmio e confirmar a vaga na grande final do Estadual. Em casa, no Vale do Aço, onde ainda está invicto, o Noia arrancou um empate em 1 a 1 no tempo normal, mesmo resultado do duelo de ida, na Arena, e se deu melhor nos pênaltis, com uma disputa que terminou 7 a 6 após de 18 cobranças ao todo. Com isso, o Novo Hamburgo evitou mais um Gre-Nal. No próximo domingo, o título começa a ser decidido entre a equipe do interior e o time colorado no Beira-Rio. O Grêmio não sabe o que é ser campeão gaúcho desde 2010, quando venceu o Internacional na decisão. Desde então, o rival de Porto Alegre colecionou seis títulos em sequência.

Organizado

Ciente da necessidade de usar tudo o que podia para chegar à final, o Novo Hamburgo fez questão de jogar no seu estádio e voltar a ter a marcação e a força de vontade, aliado a um time organizado, como grande trunfo para bater de frente com uma das maiores equipes do Brasil. Dessa forma, a semifinal teve um início bastante truncado, com poucas chances reais de gol, muito por culpa de uma certa sonolência dos gremistas. Dessa forma, a etapa inicial praticamente não teve os famosos “melhores momentos”. Aos 39, o Noia até teve uma boa oportunidade para abrir o placar após rápido contra-ataque, mas João Paulo isolou de frente para o gol. Na segunda etapa, ciente de que o empate sem gols era tudo que o Novo Hamburgo queria, Renato Gaúcho resolveu ousar. O técnico colou Lucas Barrios no lugar do lateral Edilson e mandou seu time ao ataque. E as estrelas, tanto de Renato quando de Barrios, brilharam aos 19 minutos. Depois de jogada de Pedro Rocha, o argentino teve tranquilidade para finalizar no contrapé do goleiro Matheus para abrir o placar. Mas, se faltava criatividade ao Noia, a solução foi a bola parada. Aos 28 no segundo tempo, Preto cobrou escanteio na área e Júlio Santos subiu sozinho para deixar tudo igual. Na comemoração, um torcedor do Novo Hamburgo caiu da arquibancada na beira do campo e a partida teve de ser paralisada para a entrada da ambulância e o atendimento ao torcedor.

Confirmação

Após cerca de cinco minutos, já com a confirmação de que o torcedor estava bem e foi levado ao hospital, a bola voltou a rolar. Os últimos minutos foram de muita pressão do Grêmio. Pedro Rocha e Geromel tiveram grandes chances de marcar, mas Matheus trabalhou bem e a defesa do Novo Hamburgo conseguiu afastar o perigo. Dessa forma, a semifinal foi decidida nos pênaltis. Na marca da cal, as duas equipes deram um show de erros. Pelo lado do Grêmio, Maicon e Barrios iniciaram convertendo duas cobranças. João Paulo, então, marcou para o Novo Hamburgo, mas Preto acertou a trave e iniciou a sequência de erros. Lincoln chutou para fora, mas viu Marcelo Grohe defender o chute de Assis. Matheus, então, entrou em ação e defendeu a cobrança de Pedro Rocha. No fim Léo e Pablo para o time da casa, e Luan, para os visitantes, enfim marcaram gols. Já na disputa alternada, Marcelo Oliveira, Ramiro e Arthur fizeram para os gremistas. Júlio Santos, Juninho Silva e Renan Ribeiro converteram para o Noia. O rótulo de vilão sobrou para o argentino Kannemann, que parou na boa defesa de Matheus. Para fechar, Amaral mandou paras redes e confirmou o Novo Hamburgo na grande final do Campeonato Gaúcho, contra o Internacional.

Conquistou

Flamengo conquistou a segunda vaga na final do Campeonato Carioca de 2017, aos derrotar o Botafogo por 2 a 1 na tarde deste domingo, no Maracanã. O peruano Paolo Guerrero marcou os dois gols do Rubro-Negro, e Sassá diminuiu, todos no segundo tempo. O adversário do Fla na final será o Fluminense, que no sábado venceu o Vasco por 3 a 0, na outra semifinal. A decisão será em dois jogos, a serem disputados em dois domingos seguidos, nos dias 30 de abril e 7 de maio. Antes da final, o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, pela quarta rodada do grupo 4 da Libertadores. O Flamengo lidera com 6 pontos, dois a mais que os paranaenses. Já o Bota tem compromisso pela Copa do Brasil, também na quarta, no Engenhão. O adversário será o Sport, na primeira partida das oitavas de final.

Avançar

O Cruzeiro está garantido na final do Campeonato Mineiro. Neste domingo, o time celeste não teve problemas para vencer o América-MG por 2 a 0 no Mineirão, com dois tentos de Arrascaeta, e avançar à decisão do Estadual. A primeira partida, no Independência, terminou em empate por 1 a 1. Buscando abrir o placar logo no início, o América-MG começou o jogo pressionando no Mineirão. Ruy recebeu belo lançamento, avançou em direção à linha de fundo e cruzou rasteiro, buscando Hugo Almeida. Mas Léo, atento, chega por baixo e corta para escanteio. O Cruzeiro adotava postura mais defensiva, porém, não conseguiu encaixar seus contra-ataques. Aos 18, o Coelho teve nova oportunidade, mas parou na trave. Pará fez cruzamento rasteiro para Gustavo Blanco, que tentou a finalização na área, mas errou. A bola ainda sobrou para Renan Oliveira, que chutou com capricho, no canto de Rafael, que nem se mexeu e viu a bola bater no poste e sair.

Classificação

Jô só enfrentou o São Paulo neste domingo, dia de São Jorge, porque o zagueiro Rodrigo Caio inocentou o rival em uma jogada de cartão amarelo há uma semana, no Morumbi. E foi justamente o centroavante, em um lance com suspeita de impedimento, quem abriu caminho para o empate por 1 a 1 em Itaquera e a consequente classificação do Corinthians à decisão do Campeonato Paulista. O argentino Lucas Pratto igualou o placar. A adversária da final será a Ponte Preta, algoz de Santos e Palmeiras nas fases anteriores, em uma histórica reedição dos três confrontos que decidiram o Campeonato Paulista de 1977. Há 40 anos, o Corinthians superou o time de Campinas com um gol do ídolo Basílio e encerrou um jejum de quase 23 anos sem a conquista de um título expressivo.

Estigma

Para alcançar a decisão e acabar com o estigma de quarta força do Estado, crítica decorrente da temporada ruim de 2016 e dos investimentos escassos no elenco de 2017, o Corinthians já havia derrotado o São Paulo na primeira partida das semifinais. No último domingo, fez 2 a 0 no Morumbi, com gols de Jô, de novo, e do meia Rodriguinho. Ao São Paulo, restará esperar o compromisso de volta da Copa Sul-Americana para disputar um novo mata-mata. O reencontro com o Defensa y Justicia, com o qual o time de Rogério Ceni empatou por 0 a 0 na Argentina, será em 11 de maio, no Morumbi. Um dia antes, o Corinthians visitará a Universidad de Chile, que bateu por 2 a 0 em Itaquera, em Santiago.

Eliminado

O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Corinthians, nas semifinais, e está fora da Copa do Brasil após ter caído precocemente, na quarta fase, para o Cruzeiro. O clube segue vivo na Copa Sul-Americana, competição que disputou apenas uma partida até agora, o frustrante empate sem gols com o modesto Defensa y Justicia-ARG, e terá o Campeonato Brasileiro pela frente. Na prática, o torcedor tricolor não tem muito com o que se orgulhar. Mas, para Rogério Ceni, que assumidamente gosta de trabalhar com avaliação de estatísticas, esses são “números frios” ou apenas “análise de resultado”. Dar adeus a dois objetivos em menos de uma semana, perder em ambas oportunidades no Morumbi, diante de seu torcedor, ou sucumbir perante ao arquirrival não parecem ser notícias que preocupem o técnico do São Paulo. Ao fazer um balanço do seu trabalho até aqui, o ex-goleiro e ídolo maior do clube se mostrou otimista e satisfeito.

Dedicação

“Na Copa do Brasil, pegamos o Cruzeiro, um time forte. Vou fazer um levantamento para ver o que o trabalho mostra. O número frio a gente já sabe. Mas eu gosto muito do meu trabalho, gosto muito do trabalho da comissão, gosto muito da dedicação dos jogadores. Fomos com 23 (jogadores) para a Florida Cup e hoje temos sete, oito opções a mais. Talvez esse elenco fique mais enxuto para o Brasileiro. Agora vamos parar, repensar, traçar uma estratégia e seguir com ela no Brasileiro. A minha expectativa é fazer, sim, com que esse time chegue à Libertadores em 2018”, avaliou Rogério Ceni, lançado na carreira de treinador justamente pelo São Paulo, no início do ano. “Honestamente, acho que o time vem sendo menos irregular nas últimas rodadas. Vocês mesmo destacaram que o time no começo do ano sofria dois gols por jogo e fazia três. Hoje baixamos a média de gols feitos, mas diminuímos muito a de gols sofridos. Para você defender mais, tem de abrir mão de algumas peças ofensivas. De positivo, tanto no meu time quanto no nosso trabalho, é que nossa vocação é ofensiva, o time foi construído para ganhar jogos, para agredir, não foi construído para ser defensivo. Foi construído para jogar com, no mínimo, três homens de frente”, continuou.

Aproveitamento

Em 2017, o São Paulo já fez 25 jogos, contando os dois da Copa Flórida, durante a pré-temporada. São 11 vitórias, dez empates e quatro derrotas. Foram 44 gols marcados e 30 sofridos, o que dá um saldo de 14 gols e um aproveitamento de 61%. “Existe análise de performance e de resultado, ou seja, o número frio e o número real. Temos 60% a mais de gols feitos do que sofridos, é um time que propõe jogo, que joga para a frente. Joga invariavelmente no 4-3-3, 4-4-2 ou até 4-2-4, como no fim do jogo com o Cruzeiro. Perdemos o nosso principal armador, que é o Cueva, em sete jogos, e ainda não tínhamos o Thomaz, então tivemos que improvisar. Chegamos à semifinal do Paulista, que é o mínimo que um grande clube pode fazer”, disse, empolgado mesmo depois de ter saído de Itaquera sem a vaga na grande final do Estadual. “Vamos ter alguns dias para repensar o planejamento, mas vejo com otimismo o que esse time pode produzir em um campeonato de pontos corridos. Ganhamos corpo, o time é mais competitivo, mesmo a classificação não vindo. Fico feliz com os jogadores. Trabalharam bem, competiram de igual para igual”, elogiou o treinador.

Preparação

Pela primeira vez desde o começo da temporada, o Corinthians terá uma semana inteiro para treinos, descanso e preparação antes da final do Campeonato Paulista, no próximo domingo, contra a Ponte Preta. Por conta de jogos do Estadual, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Timão não conseguiu parar desde a pré-temporada. Já foram 26 partidas em 2017, sendo três amistosas. O técnico Fabio Carille aproveitou a brecha no calendário para recuperar atletas e aprimorar questões táticas e técnicas. Contudo, lamentou o fato de isso acontecer por conta da eliminação na Copa do Brasil, na última semana, para o Internacional. “Infelizmente temos uma semana limpa, queríamos tanto ter passado na Copa do Brasil, infelizmente isso não aconteceu. Agora chegamos em força igual com a Ponte na questão de preparação. Teremos tempo de recuperar os atletas, muitos estão jogando com dores. A partir de quarta vamos preparar bem a equipe para a final” declarou.

Realizadas

O Botafogo visivelmente sentiu o peso das viagens realizadas nas duas últimas semanas, quando jogou na Colômbia e Equador pela Libertadores, e não conseguiu manter o ritmo diante do Flamengo, neste domingo. Na semifinal do Campeonato Carioca, o Alvinegro acabou derrotado por 2 a 1, no Maracanã. Fora da disputa pelo título, o técnico Jair Ventura fugiu das tradicionais desculpas e admitiu que sua equipe, mesmo dando o máximo, não conseguiu o objetivo. O técnico foi direto nas declarações pós-derrota e se disse satisfeito com o que viu, apesar do desfecho. “Sou tipo de treinador que não trabalha com desculpas. Time de guerreiros, lutamos, tentamos colocar de lado a situação das viagens, corremos riscos jogando com todos os jogadores, mas isso mostra que não abdicamos do Carioca. Demos o nosso máximo, mas nem sempre é suficiente” afirmou o treinados na coletiva após a partida.

Prioridade

Jair Ventura negou que a equipe tenha abdicado do Estadual, mas admitiu mais uma vez que a prioridade é a Copa Libertadores. Os titulares alvinegros estavam há 11 dias longe do Brasil, em viagens pela competição continental, e voltaram somente neste sábado, depois de baterem o atual campeão Atlético Nacional, em Medelim, e de conquistarem um importante empate contra o Barcelona-EQU, na cidade de Guaiaquil. “Não escondemos em nenhum momento que a prioridade é a Libertadores. Lutamos muito ano passado. Ficar de fora da final nunca é bom, mas se procurar um lado bom é o lance do desgaste físico. Mas eu queria estar disputando essa final. Não estamos felizes porque isso. Fica a lição, demos o máximo, time lutou, de parabéns. Fomos guerreiros, não deu” falou com sinceridade. Fora do Estadual, o Alvinegro não ficará parado. Na semana que vem, no dia 2 de maio, tem novo duelo pela Libertadores, contra o Barcelona de Guyaquil, no Rio de Janeiro. O duelo coloca frente à frente os dois líderes do Grupo 1, e uma vitória deixará bem próxima a classificação à próxima fase. Antes, porém, a equipe comandada por Jair estreia na Copa do Brasil recebendo o Sport no Engenhão, na próxima quarta-feira, em partida de ida das oitavas de final.

Presenças

Fábio Carille não está melindrado porque a Ponte Preta contará com dois funcionários do Corinthians na decisão do Campeonato Paulista. Ao contrário. Após eliminar o São Paulo, o técnico defendeu as presenças do atacante Lucca e do zagueiro Yago, emprestados ao clube de Campinas, contra a sua equipe. “São excelentes profissionais e têm que jogar, sim. A partir do momento em que não vamos utilizá-los, eles estão no direito de participar. Parabenizo os dois”, comentou Carille. Até recentemente, o Corinthians se protegia com uma cláusula contratual para não enfrentar os jogadores que emprestava a outros clubes. O expediente passou a ser proibido. Carille ainda aproveitou o assunto para lembrar que não queria ceder Lucca a Ponte Preta. “Conheço mais o Yago, mas pedi ao Lucca para ficar. Ele não começaria o ano jogando, mas brigaria pela posição. Ele saiu por decisão dele. Está lá agora e está bem”, repetiu o treinador.

Acontecimento

Ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre deu um susto neste domingo ao sofrer um acidente com carro de rali. Ele disputava uma prova no Rio Grande do Sul quando o carro capotou a 200 km/h, mas passa bem. Depois do acidente, o ex-dirigente alviverde foi procurado pela TV Gazeta e confirmou que não sofreu ferimentos graves. Minimizando o acontecimento, Nobre ainda brincou com o fato de ter ganho maior visibilidade como piloto depois de ter assumido o comando do Verdão. “Eu sofri mais de 10 a 12 acidentes assim mais feios. Eu diria que 5 pelo menos iguais ao de hoje, mas eu não era conhecido, eu era só o Paulo Nobre. Hoje eu sou Paulo Nobre ex-presidente do Palmeiras. Mais engraçado porque por causa disso o rali passa a ser conhecido no Brasil”, afirmou o corredor. Paulo Nobre, de 49 anos, estava disputando a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Rali, no sul do País, ao lado do co-piloto Gabriel Morales, que também passa bem. Com bom humor mesmo após o ocorrido, o palmeirense fanático, que tem longa carreira no automobilismo, falou sobre os riscos da carreira de corredor e fez questão de lembrar o time do coração. “Está tudo tranquilo. Infelizmente não vai ser o meu último acidente, mas é inevitável. Quando você está a 200 km/h na terra, qualquer erro é fatal. Mas está tudo sobre controle, a gente bateu, capotou mais estava de cinto. Agora é bola pra frente, seguir no rali e com o Palmeiras no coração”, finalizou.

Adversário

Mesmo sem ter o adversário da decisão do Campeonato Paulista definido, o técnico Gilson Kleina garantiu que a Ponte Preta fará de tudo para disputar o primeiro jogo da final no estádio Moisés Lucarelli. Mesmo assim, o treinador afirmou que irá respeitar o direito da Federação Paulista de Futebol (FPF) de decidir o local das partidas. “No que depender de nós, não a existe possibilidade de abrirmos mão de fazer a primeira partida no Moisés Lucarelli. Vamos respeitar qualquer tipo de definição da Federação, mas no que depender da gente temos que estar do lado do nosso torcedor, que dá energia e combustível aos atletas”, declarou o treinador. As partidas em casa foram determinantes para que a Macaca chegasse à decisão do Estadual. Nas quartas de final, a equipe venceu o Santos por 1 a 0 no Majestoso, o que lhe permitiu perder pelo mesmo placar no duelo da volta e vencer o confronto nas disputas de pênalti. Na semi, a Ponte Preta venceu bem o Palmeiras por 3 a 0 no primeiro encontro, o que lhe deu uma ótima vantagem para o jogo de volta, quando segurou a pressão e foi derrotada pelo placar mínimo.

Reclamações

Os jogadores do São Paulo até registraram suas reclamações sobre a arbitragem no confronto com o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista, mas admitiram que as eliminações, tanto no Estadual, quanto na Copa do Brasil, que ocorreu no meio de semana, diante do Cruzeiro, foram praticamente definidas em casa, no estádio do Morumbi, onde o Tricolor perdeu para ambos os adversários por 2 a 0. “A gente sabe que perdemos as duas classificações no primeiro jogo. Contra o Cruzeiro, uma injustiça muito grande, tivemos o domínio dos dois tempos e em duas bolas paradas tomamos dois gols. Lá (em Minas) tivemos oportunidades, sonhamos, criamos chances claras, e não conseguimos. E hoje novamente perdemos a classificação no Morumbi. Aqui a gente sabe a dificuldade que é jogar, reverter 2 a 0”, comentou Rodrigo Caio, à TV Globo. O zagueiro evitou entrar no mérito do gol de Jô nesse domingo. Personagem do ato de honestidade de Rodrigo Caio no duelo de ida, o atacante do Corinthians aparece impedido no início do lance que culminou na abertura do placar em Itaquera. A jogada ainda gera muita dúvida por causa de um eventual toque de Lucas Pratto antes da bola chegar em Jô, o que tornaria o gol legal. De qualquer forma, o jogador do São Paulo preferiu ressaltar a necessidade da equipe em aprender com os próprios erros.

Competições

“Isso aí já faz parte do passado. O que eu fiz foi uma pequena coisa, não é nada demais, qualquer um poderia ter feito o gol. Ficamos tristes. (Gol) impedido novamente, como foi no Morumbi, mas a gente tem que continuar trabalhando. Saímos de duas competições, mas demos o melhor. Infelizmente saímos de duas competições nos jogos no Morumbi. Que isso sirva de exemplo”, completou. Outro atleta são-paulino que deixou o gramado da Arena de Itaquera cabisbaixo com a segunda eliminação em apenas cinco dias foi Jucilei. Assim como Rodrigo Caio, o volante interpretou como impedimento os dois gols de Jô nos clássicos, tanto no primeiro quanto no segundo duelo, mas voltou a chamar atenção para o peso de perder no Morumbi. “Sentimento ruim. No jogo em casa, no Morumbi, perdemos de 2 a 0 e, em clássico, não pode sair perdendo de 2 a 0. Mas a arbitragem tem que ter muito cuidado. Gol no Morumbi impedido, hoje também, não estou colocando desculpa. Infelizmente prejudica. É levantar a cabeça, temos a Sul-Americana e Brasileiro, para iniciar bem. Agora é descansar para começar uma nova etapa”, avaliou o ex-corinthiano Jucilei, reforço do Tricolor para a temporada 2017.

Confronto

O lateral Matheus Ribeiro deve começar como titular no duelo do Santos contra o Paysandu, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, válido pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior ainda não esboçou o time principal que encara o Papão, porém, a tendência é que o jovem 24 anos ‘roube’ a vaga de Jean Mota. A alteração deve acontecer por uma questão de entrosamento. Mesmo gostando das atuações de Mota, o comandante sabe que não poderá contar com ele para a partida diante do Independiente Santa Fe, no próximo dia 4, no Pacaembu, pela fase de grupos da Libertadores. Afinal, o meia improvisado como lateral foi expulso no empate em 0 a 0 com os colombianos, na última quarta e precisará cumprir suspensão automática. Por conta disso, Dorival deve promover a entrada de Matheus Ribeiro para que ele ganhe entrosamento e ritmo de jogo contra o Papão e esteja bem preparado para o assumir novamente o posto diante do Santa Fe. Contratado no final do ano passado junto ao Atlético-GO, Matheus Ribeiro ainda não conseguiu deslanchar no Peixe. Lateral-direito de origem, ele é ambidestro e também pode atuar pelo lado esquerdo. Após folga neste domingo, o elenco santista volta a treinar na manhã desta segunda-feira. A expectativa é que Dorival Júnior esboce o possível time que entrará em campo contra o Paysandu.

Honestidade

Pela primeira, Rogério Ceni falou abertamente, sem poupar comentários, sobre a tão repercutida decisão de Rodrigo Caio em se acusar ao árbitro e, consequentemente, livrar Jô de um cartão amarelo na primeira semifinal contra o Corinthians, no Morumbi. Por causa do ato de honestidade do zagueiro, o atacante pôde atuar nesse domingo e ainda acabou marcando um gol polêmico, que ajudou a decretar a eliminação do Tricolor no Estadual e confirmou a presença dos alvinegros na grande decisão com a Ponte Preta. De cara, Rogério Ceni deixou claro que não falaria sobre o que aconteceu no vestiário durante o intervalo do jogo em questão. Muitos boatos e informações de bastidores concluíram que o técnico são-paulino não só não teria gostado da atitude de Rodrigo Caio, como também teria repreendido o atleta frente aos seus companheiros. Em Itaquera, Ceni despistou e deixou claro que, na sua visão, o caráter do jogador não pode ser medido por uma atitude em campo. “Zero repercussão (no vestiário). Nenhum jogador ficou contra, nenhum comentou nada. Assunto de vestiário é tratado no vestiário. As especulações que são levadas até a mídia, eu respeito, porque vocês estão aqui para extrair o máximo de informações. Mas, o Rodrigo Caio está com a consciência tranquila, porque fez a coisa certa. Na minha concepção, o Jô dá um tranco no Rodrigo Caio, e o Rodrigo só pisa no Renan por causa do tranco. O árbitro achou passível de amarelo, o Rodrigo discordou do árbitro. Mas, não acho que muda o caráter dele aquele lance. Com o cartão ou sem, ele continua sendo o mesmo jogador para mim”, avisou Rogério Ceni, sem deixar de cutucar a forma como a imprensa agiu durante a semana.

Intervalo

“Honestamente, eu não vi o lance naquele momento, não vi porque o árbitro deu o cartão e porque tirou. Depois, no intervalo, me falaram. Eu acho que o árbitro está vendo. Às vezes acontece o gol impedido, o bandeira está ali para ver o impedimento, e não ergueu a bandeira. Se ele não ergueu, o jogador não vai correr para marcar. Existe uma linha muito tênue entre o fair play e a pessoa querer tirar proveito disso, dar notícia. Se falou mais disso durante a semana entre tantas coisas ruins. No Mineirão tivemos momentos em que não houve fair play e passou batido, ninguém falou nada. Adoro o Rodrigo, adoro o Maicon, são acima da média e não temos que crucificar ninguém, pelo contrário”, continuou. A citação de Maicon por parte do comandante tricolor se deve às diversas críticas que seu capitão sofreu depois de deixar claro, em entrevista coletiva no dia seguinte à derrota para o Corinthians, que teria uma atitude diferente a de Rodrigo Caio no mesmo lance. “Estamos falando de um cartão amarelo, não tentem tratar isso como uma situação criminal, como assassinato. Por gentileza, que a declaração dele seja tratada no âmbito que aconteceu. Aí vão dizer se escolho a decisão do Maicon ou do Rodrigo, mas eu respeito a forma como cada um se sente. A grande virtude é saber conviver com pessoas de diferentes pensamentos com harmonia. O Rodrigo e o Maicon são extremamente amigos. Trataram o depoimento do Maicon como crime hediondo, mas estamos falando de um cartão amarelo”, reforçou Ceni.

Tristeza

O Campeonato Paulista não era a prioridade do Palmeiras na temporada, mas a eliminação deste sábado doeu nos jogadores e membros da comissão técnica palmeirense. Os alviverdes admitiram a tristeza, mas já focam na Copa Libertadores da América, principal objetivo no ano. “Às vezes para aprender tem de doer na carne. E doeu. O choro do Dudu após o jogo, a tristeza de todos na comissão técnica, diretoria, e dos jogadores precisa servir de lição”, afirmou o técnico Eduardo Baptista, que relatou como estava o vestiário ao final do confronto. “O vestiário estava muito triste, mas quando nos fechamos, alguns jogadores pediram a palavra e deram depoimentos importantes. Por isso acreditamos que houve essa maturação. A lição foi muito dura. Entramos devagar e fomos eliminados em Campinas. Eles sentiram isso. Bom que eles mesmos falaram”, completou o treinador do Verdão. O Palmeiras volta suas atenções agora para a Copa Libertadores, e retorna a campo nesta quarta-feira, quando visita o Peñarol-URU, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, no Uruguai. O Verdão lidera o Grupo 5 do torneio sul-americano com sete pontos, um a mais que o Jorge Wilstermann-BOL. Já os rivais uruguaios tem três pontos, contra apenas um do Atlético Tucumán.

Baixada

Os torcedores do Santos que moram na Baixada já devem ter esquecido qual foi a última vez que a equipe comandada por Dorival Júnior atuou dentro da Vila Belmiro, afinal, o Peixe não joga dentro de casa há quase um mês. A última partida em Urbano Caldeira foi no dia 29 de março, contra o Novorizontino, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. De lá pra cá, o alvinegro já fez três jogos, sendo o último contra o Independiente Santa Fe, na quarta-feira passada, na Colômbia, pela Copa Libertadores. Além disso, o Santos também encarou a Ponte Preta em duas oportunidades pelas quartas do Paulistão, uma em Campinas e a outra no Pacaembu, onde acabou sendo eliminado nos pênaltis. Ao todo, serão 27 dias sem uma partida profissional do Peixe dentro da Vila. Porém, a espera chegará ao fim nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando os santistas receberão o Paysandu, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. “Estou com saudades de jogar na Vila Belmiro. Espero que o torcedor compareça e nos ajude neste difícil desafio. Queremos sair com uma vitória para ter uma vantagem no jogo de volta. Mais um campeonato começa para nós e não pensamos em outra coisa a não ser o título. O Santos joga todas as competições para ser campeão. Estamos confiantes e vamos para cima”, afirmou Thiago Maia.

Semifinal

O Flamengo se impôs na semifinal do Campeonato Carioca, e venceu o Botafogo por 2 a 1 na tarde deste domingo, no Maracanã. A vitória classificou o Rubro-Negro para a final do Estadual, diante do Fluminense, que será disputada em dois jogos. Após a partida desta tarde, o técnico Zé Ricardo destacou as campanhas de Flamengo e Fluminense, e viu a ambos como merecedores de disputar o título. Com 27 e 26 pontos na soma dos dois turnos, respectivamente, as duas equipes obtiveram as duas melhores campanhas na competição. O treinador ainda fez questão de descartar o favoritismo da equipe da Gávea na decisão, ao contrário do que fez o técnico Abel, que no sábado apontou o adversário como principal concorrente ao título. “Merecidamente tem a final Fla x Flu, pontuação geral acabou prevalecendo. Final não tem favorito. Flu é equipe competitiva, agradável de ver jogar. Time talentoso, jovem, não encaro o Fla favorito, apesar do que Abel disse. Vão ser dois grandes jogos, disse Zé Ricardo na entrevista coletiva no Maraca”, avaliou o comandante da Gávea.

Campanha

Apesar de ressaltar a boa campanha de ambos os rivais, Zé focou no desempenho rubro-negro. Ele elogiou a atuação de Paolo Guerrerro, autor dos dois gols do Fla, e exaltou a entrega dos jogadores. “Antes de mais nada parabenizar desempenho, fizemos o que treinamos. Eles, sem vaidade nenhuma, jogaram fora de sua posição, caso do Arão. Ideia era ter três homens de frente pressionando e Paolo desmanchando a zaga do Botafogo. Primeiro tempo aconteceu, mas faltou aproximação. Decidimos inverter Gabriel para o centro depois e acho que merecemos a vitória,” afirmou. Antes da primeira partida da final do Carioca, que será disputada no próximo domingo, o Flamengo tem um compromisso importante pela Libertadores. Na quarta-feira, a equipe enfrenta o Atlético-PR na grama sintética da Arena da Baixada. O Fla lidera o Grupo 4 da competição com 6 pontos em três rodadas, e é seguido de perto pela Universidad Católica-CHI, com 5, e o Furacão, com 4. O Grupo 4, considerado o grupo da morte, é um dos mais embolados, o que torna a partida em Curitiba de grande importância para as duas equipes. Zé Ricardo vê o elenco preparado para enfrentar o momento decisivo da temporada.

Furacão

O Atlético-PR sofreu, mas garantiu vaga na grande final do Campeonato Paranaense. Neste domingo, o Furacão visitou o Londrina, no Estádio do Café, precisando segurar a vantagem no jogo de ida, mas acabou perdendo por 2 a 1. Com isso, a classificação foi definida somente na decisão por pênaltis. Desta vez, porém, o Rubro-Negro levou a melhor e acabou vencendo por 5 a 3 para garantir a vaga na decisão. Com a classificação garantida, o Atlético-PR garantiu lugar na final para enfrentar o Coritiba, que se classificou ao eliminar o Cianorte na outra semifinal. A grande decisão do Campeonato Paranaense será realizada em dois jogos, que estão agendados para os dois próximos domingos. O horário e os locais de partida ainda serão definidos. Com o gol sofrido em um momento crucial, o Londrina diminuiu o ritmo de jogo. Com isso, o jogo se encerrou com placar de 2 a 1 para os mandantes e a decisão do classificado para a final foi para a disputa por pênaltis. Nas cobranças, o Atlético-PR, que iniciou a disputa, foi perfeito e converteu todos os seus cinco chutes. Já pelo lado do Londrina, Rafael Gava acabou vendo Santos resvalar na bola e sua finalização bater na trave. Com isso, o Furacão conseguiu levar a melhor nos pênaltis e vencer por 5 a 3.

Negativo

O Coritiba entrou em campo, neste domingo, precisando reverter o placar negativo do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paranaense. Jogando no Couto Pereira, o Coxa venceu o Cianorte, por 3 a 1, e confirmou vaga na grande final do Estadual. Na primeira partida, o Cianorte venceu em seu território por 1 a 0, com isso, o Coxa entrou em campo precisando vencer por, no mínimo, dois gols de diferença. No primeiro tempo, Henrique Almeida e Kléber Gladiador marcaram para o Coritiba, e Vinícius descontou para o Cianorte. Já no segundo tempo, Iago balançou as redes e confirmou a vitória. A grande final do Estadual colocará frente a frente Coritiba e Atlético-PR. O Coxa decide o segundo jogo da final no estádio Couto Pereira, por ter melhor campanha. Na segunda etapa, o técnico Pachequinho colocou Matheus Galdezani em campo, e a substituição surgiu efeito. Dois minutos após entrar em campo, o meia construiu a jogada do terceiro do Coxa. O meia ligou para o atacante Iago, que ajeitou e chutou cruzado, no alto, balançando as redes e dando mais tranquilidade ao Coxa. Com a bola nos pés, o Coritiba passou a administrar o placar. Enquanto isso, o Cianorte tentava ir ao ataque na base dos cruzamentos, mas não conseguia aproveitar e acabou derrotado.

Vantagem

O Sport entrou em campo neste domingo precisando de um empate para ir à final do Campeonato Pernambucano e aproveitou muito bem a vantagem. Visitando o Náutico depois de vencer por 3 a 2, de virada, no jogo da ida, o Rubro-Negro saiu atrás com gol de Giovanni, mas garantiu o resultado neutro com Giovanni, ainda no primeiro tempo, para sair com a vaga. A igualdade nesta tarde garantiu o Leão em sua segunda decisão consecutiva do Estadual, depois do vice-campeonato de 2016. Maior campeão de Pernambuco com 40 conquistas, a equipe hoje comandada por Ney Franco vai atrás de seu 41ª título, diante do Salgueiro, que eliminou o Santa Cruz. A final do Pernambucano terá o mesmo formato de toda a fase eliminatória do torneio, com confrontos duplos. O primeiro jogo será realizado no dia três de maio, na Ilha do Retiro, e o campeão será conhecido no dia 7, na casa do Salgueiro. O começo do primeiro tempo na Arena Pernambuco foi muito intenso, com o Náutico dominando as ações e chegando com qualidade ao ataque. Logo aos oito minutos, os donos da casa carimbaram uma bola na trave, depois de bela jogada individual do atacante Erick, que deixou dois defensores para trás e mandou uma bomba de perna direita.

Qualidade

A equipe alvirrubra seguiu melhor, com mais qualidade na troca de passes, mas perdeu o ritmo ofensivo e o confronto acabou esfriando. O Sport até que chegou bem e perdeu grande chance com André cabeceando sozinho e mandando para fora, aos 22 minutos, mas as chances não passaram disso. Após diversas trocas de posse de bola no meio e muitas faltas, a emoção passou a tomar conta da primeira etapa, conforme o intervalo se aproximava. E foi exatamente depois dos 30 minutos de bola rolando, mais exatamente aos 31, que o placar foi inaugurado pelo Timbu. Após cobrança de escanteio, o volante Giovanni subiu mais que todo mundo, próximo ao primeiro pau, para estufar as redes. Depois de sair atrás, o Leão resolveu acordar e acabou com a festa da torcida mandante dois minutos depois de levar o gol. Em cobrança de falta próxima à linha do meio-campo, o volante Fabrício mandou para o meio da área e o zagueiro Matheus Ferraz subiu entre dois marcadores para acertar o canto esquerdo do goleiro Tiago Cardoso. Nos primeiros momentos dos 45 minutos finais, o Rubro-Negro entrou querendo definir a vaga na final. Logo aos dois minutos o atacante Rogério tentou de fora da área e mandou por cima da meta, muito perto de selar a virada. Depois do bom começo dos visitantes, o Náutico, que precisava da vitória para pelo menos levar a decisão dos pênaltis, passou a controlar as ações e implantar forte pressão. O Sport, porém, se manteve consistente na defesa e encaminhou o empate para ir à decisão.

Decisão

Jogando em casa, o Vitória bateu o Vitória da Conquista por 5 a 0, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Baiano, neste domingo. Com o resultado, o Leão da Barra avançou para a grande final do Estadual, já que o primeiro confronto terminou em 1 a 1. Na grande decisão do Campeonato Baiano, a equipe de Argel Fucks irá encarar o seu maior rival, o Bahia. A primeira final será na quarta-feira, dia 3 de abril, com mando do Vitória e o segundo clássico será no domingo dia 7 de abril. O Vitória voltou com tudo para a segunda etapa e fez o seu terceiro gol. Com um minuto, David fez a jogada pelo lado direito e cruzou. Paulinho finalizou, o goleiro fez a defesa, a bola bateu em Feita e entrou no gol. O quarto gol dos mandantes veio aos 18 minutos. O volante Uillian Correa chutou de fora da área e a bola foi no canto esquerdo do goleiro do Vitória da Conquista. Com o jogo em seus últimos minutos, os comandados de Argel Fucks marcaram o quinto gol do jogo e fecharam a goleada. Paulinho recebeu a bola na esquerda, pedalou e cruzou. Geferson subiu na segunda trave e cabeceou para o gol.

Returno

O Criciúma entrou em campo neste domingo, no Heriberto Hulse, apenas para cumprir tabela no Campeonato Catarinense diante da Chapecoense, que foi campeã do returno da competição, em jogo que marcou a última rodada do torneio antes da final. Apesar de não ter maiores pretensões, o Tigre conseguiu se sobressair e saiu de campo com uma vitória pelo placar de 1 a 0, terminando o segundo turno na vice-liderança. A partida teve um primeiro tempo de amplo domínio do Cricíuma. Com mais efetividade no ataque, o Tigre conseguiu criar diversas jogadas e exigir muito do goleiro Elias, que salvou a Chape em diversas oportunidades. A equipe da casa chegou até a abrir o placar aos 23 minutos, em finalização de Alex Maranhão. No entanto, foi marcada a posição de impedimento pelo auxiliar e o jogo foi para o intervalo sem gols anotados. Já no segundo tempo, a Chape conseguiu se recuperar e criar as principais oportunidades, principalmente em finalizações perigosos do atacante Túlio de Melo. Apesar do maior domínio do Verdão do Oeste, foi o Criciúma quem marcou o gol para sair com a vitória. Aos 36 minutos, após cobrança de escanteio, Adalgiso Pittbull aproveitou desvio de Raphael Silva e apareceu livre na segunda trave para completar para rede e decretar o triunfo do Tigre.

Resultado

Após o resultado, o Criciúma se despede da disputa do Campeonato Catarinense e agora foca suas atenções na busca pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia na Série B será no próximo dia 13 de maio, um sábado, quando recebe o Santa Cruz, às 16h30(de Brasília), no Heriberto Hulse. Já a Chapecoense foca sua preparação na luta pelo título do Estadual. O primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense diante do Avaí será no próximo domingo, às 16h(de Brasília), na Ressacada. Antes, a equipe de Chapecó tem um importante compromisso pela Copa Libertadores, já que visita o Nacional-URU na próxima quinta-feira, às 19h30(de Brasília), no Parque Central. Com a confirmação de que Avaí e Chapecoense farão a final do Campeonato Catarinense, a última rodada do segundo turno do Estadual serviu para definir os rebaixados para a disputa da segunda divisão em 2018. Os três times que corriam risco de queda venceram suas partidas. No entanto, quem se deu melhor foi o Inter de Lajes. Entrando na rodada com a vantagem de precisar apenas vencer para escapar da degola, o Colorado Lajeano venceu o Avaí por 2 a 0 em casa e conseguiu se livrar. Com isso, o Metropolitano, que venceu o Figueirense fora de casa por 3 a 1, e o Almirante Barroso, que bateu o Tubarão por 2 a 1 em seus domínios, acabaram rebaixados mesmo com o triunfo.

Pressionados

As redes não balançaram na noite deste domingo, no Amigão, mas o Treze venceu. O Galo não marcou gols, mas saiu de campo vitorioso. Até porque este duelo com o Campinense começou, na verdade, na última quinta-feira, quando o Alvinegro venceu por 2 a 1. Com isso, só precisava do empate neste domingo. E os trezeanos souberam jogar com o regulamento. Se fecharam bem atrás, sem, no entanto abdicar de atacar. Foram pressionados em alguns momentos e resistiram bem. Tomaram bola na trave. Mas também deram seus sustos no arquirrival. E se mantiveram firmes no propósito durante os dois tempos de jogo. E nos sete minutos de acréscimo que o árbitro Éder Caxias deu no segundo tempo. No fim, o 0 a 0 ao apito final foi a senha para jogadores e torcedores fazerem uma festa que durou ainda alguns minutos após o fim do jogo. O Treze está de volta a uma final de Campeonato Paraibano. Enfim, o Treze volta a figurar numa final de Campeonato Paraibano. Quatro anos depois de perder para o Botafogo-PB na decisão do estadual de 2013, o Galo está novamente numa disputa direta pelo título. E de novo contra o Belo, algoz daquele ano. Nessas três temporadas nas quais não foi campeão nem vice, o Alvinegro de Campina Grande chegou a disputar um quadrangular decisivo, em 2015, mas terminou a competição na terceira colocação.

Decisiva

Treze e Botafogo-PB vão se encontrar nos dois próximos fins de semana. No próximo domingo (dia 30 de abril), o Galo recebe o Belo no Amigão, em Campina Grande. No domingo seguinte (dia 7 de maio), a última e decisiva partida vai ser realizada no Almeidão, em João Pessoa. Como tem melhor campanha geral, o Botafogo-PB joga por empate na soma dos dois resultados. O Belo fez 46 pontos ao todo na competição, contra 33 do Treze. Assim, o Galo precisa vencer pelo menos um dos dois jogos e, se perder o outro, precisa somar um melhor saldo de gol que o adversário. Com a classificação para a final, o Treze garantiu também vagas na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Série D do próximo ano. Resta ainda uma definição com relação ao Nordestão. Com as mudanças no regulamento da competição regional, apenas o campeão estadual vai direto para a fase de grupos; o vice-campeão vai precisar passar por uma fase preliminar.

Garantir

Se depender da empolgação do meia Marcelinho Paraíba, não tem quem segure o Treze na decisão do Campeonato Paraibano. Para o camisa 10 alvinegro, após eliminar o Campinense nas semifinais, o Galo agora vai para cima do Botafogo-PB na tentativa de garantir o título do estadual, que não vem desde o ano de 2011. “Eu vim para o Treze para fazer isso. Esse grupo é formado por homens e isso é o que tem feito a diferença. Minha contratação foi pra levar o time de volta para a final do Campeonato Paraibano e agora nós vamos ser campeões” afirmou com muita empolgação o jogador trezeano. Marcelinho Paraíba abriu o caminho para a vitória que garantiu ao Treze a possibilidade de voltar a disputa do título do Campeonato Paraibano depois de quatro anos. O Galo superou a Raposa ao vencer o primeiro jogo por 2 a 1 e empatar neste domingo sem gols no Estádio Amigão. Além da chance de brigar pelo título estadual, o Alvinegro também se garantiu na Série D, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil de 2018. Agora, os comandados de Celso Teixeira têm dois compromissos diante do Botafogo-PB para ver quem fica com a taça do Campeonato Paraibano. O primeiro confronto acontece já no próximo domingo, em Campina Grande. A partida decisiva está marcada para o dia 7 do mês que vem, no Estádio Almeidão em João Pessoa.

Comandados

Jogando no Independência relativamente cheio, o Atlético-MG conseguiu vencer o URT por 3 a 0, neste domingo, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Os comandados de Roger Machado precisavam apenas de um empate para se classificar, já que tiveram a melhor campanha na fase de grupos e o primeiro confronto terminou em 1 a 1. Os gols foram marcados por Rafael Moura – que recebeu o terceiro amarelo e está fora do primeiro jogo da final -, Robinho, de pênalti, e Otero. Este foi o primeiro jogo do goleiro Victor na temporada. Os jogos das finais serão realizados nos próximos dois finais de semana (30 de abril e 7 de maio). O adversário do Galo será definido ainda neste domingo, às 18 horas, no Mineirão, no confronto entre Cruzeiro e América-MG. A Raposa precisa apenas de um empate para avançar de fase. Como o time alvinegro teve a melhor campanha na fase de grupos, poderá definir a final em sua casa. No apagar das luzes, Otero marcou o terceiro gol do jogo. Cazares escorregou, mas conseguiu dar passe para Marcos Rocha. O lateral cruzou muito bem e Otero marcou o gol de cabeça para dar números finais à partida.

Reserva

O Campeonato Gaúcho já conhece seu primeiro finalista. Neste domingo, jogando no Estádio Centenário, o Internacional mostrou muita luta e a estrela do goleiro Keiller, o terceiro reserva do Colorado, brilhou no tempo normal e na decisão por pênalti para que a equipe eliminasse o Caxias e garantisse sua vaga na final. No tempo normal, os mandantes venceram por 1 a 0. Keiller entrou em campo justamente pela lesão do titular Marcelo Lomba, que aos cinco minutos do primeiro tempo, cobrou tiro de meta, caiu no gramado com a mão na coxa e precisou ser substituído após atendimento médico. No tempo normal, o jovem ainda defendeu um pênalti cobrado por Gilmar, que eliminaria o Internacional. A marcação da arbitragem, inclusive, dificultou o Internacional durante todo o restante da partida, já que os colorados começaram a reclamar veementemente com o árbitro Daniel Bins. Na sequência, Brenner chegou por trás, empurrou o juiz e acabou expulso. Essa foi a segunda decisão por pênaltis do Internacional em uma semana. Depois de eliminar o Corinthians em Itaquera, também nas penalidades, pela Copa do Brasil, mais uma vez, o Inter mostrou ótimo poder de concentração no momento decisivo e garantiu a classificação. A equipe converteu suas cinco cobranças com D’Alessandro, Vitor Cuesta, Valdivía, Nico López e Diego. Agora, o Internacional aguarda o vencedor do confronto entre Novo Hamburgo e Grêmio para saber quem irá enfrentar na final do Campeonato Gaúcho. No primeiro jogo, na Arena tricolor, as duas equipes empataram em 1 a 1.

Gramados

O goleiro Victor voltou aos gramados em grande estilo. O jogador de 34 anos foi bem nas poucas vezes em que foi exigido e o Atlético-MG ganhou do URT por 3 a 0, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, jogando um ótimo futebol na estreia do seu ídolo na temporada. Victor passou os últimos quatro meses se recuperando de uma grave lesão no ombro direito sofrida durante um jogo beneficente, em dezembro, no início de suas férias. Após o jogo deste sábado, ele falou sobre a sensação de voltar a defender a camisa do Galo. “Um misto de emoção, felicidade e alivio. Depois de tanto sofrimento que passei nesses quatro meses. Só eu, meus familiares e aqueles que estão mais próximos sabem a dificuldade que foi para chegar neste momento”, afirmou o camisa 1.

Momentos

Um jovem de 20 anos viveu momentos históricos graças a uma notícia ruim para o Internacional. O goleiro Keiller, terceiro reserva do Colorado, entrou na vaga do lesionado Marcelo Lomba, defendeu um pênalti no tempo normal e agarrou outra cobrança na disputa de penalidades para classificar o Colorado à final do Campeonato Gaúcho e eliminar o Caxias. Apesar do sucesso do goleiro nesta tarde de domingo, o Internacional fará um requerimento à Federação Gaúcha de Futebol para inscrever mais um atleta da posição nas finais do Gauchão. O vice de futebol do Inter confirmou a informação em zona mista após o jogo. “Não considero um erro (ter inscrito apenas três goleiros), mas uma má sorte de, em um campeonato curto, ter dois goleiros lesionados. O regulamento deveria prever uma possibilidade de, em caso de lesão, como na Copa do Mundo, poder inscrever mais um goleiro” afirmou o dirigente. Segundo o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, porém, o regulamento não permite a inscrição de um novo atleta. O Inter não se manifestou sobre a situação clínica de Marcelo Lomba, que sentiu a lesão após cobrar tiro de meta, mas a intenção da direção do clube indica que o problema pode ser grave.

Disputa

O Corinthians voltou a ceder um empate por 1 a 1 em Itaquera – mesmo resultado da partida contra o Internacional, na quarta-feira, quando o time de Fábio Carille acabou eliminado na disputa por pênaltis. Desta vez, contudo, só houve comemoração. A igualdade com o São Paulo assegurou a classificação à decisão do Campeonato Paulista. “O mais importante é que estamos na final”, bradou o goleiro Cássio, sobre alguns erros cometidos pelo Corinthians no clássico. Como de costume, o time da casa foi bastante comedido ofensivamente, ainda mais porque tinha a vantagem de 2 a 0 adquirida no jogo de ida, no Morumbi. Foram muitos também os passes errados. “Mas hoje era diferente do jogo contra o Inter”, contrariou o meia Rodriguinho. “Tínhamos uma vantagem interessante, o que fez o São Paulo pressionar desde o começo, e ainda marcamos mais um gol. Assim, não nos atiraríamos feito loucos ao ataque. Estamos de parabéns. Vamos brigar pelo título”, acrescentou. Companheiro de Rodriguinho na armação corintiana, Jadson também não lamentou tanto o fato de o Corinthians ter sido vazado pelo argentino Lucas Pratto após abrir o placar com gol do centroavante Jô, no final do primeiro tempo. “Devemos ser maduros para saber controlar um pouco mais o jogo, mas é algo que vamos pegando com o tempo”, disse o experiente meia. O novato Maicon concordou que houve queda de rendimento. “Fizemos um bom primeiro jogo contra o São Paulo. Nesse segundo, estivemos um pouco abaixo, mas marcamos o gol. É uma classificação justa. Fizemos o que o professor Fábio propôs”, comentou o volante.

Jogadores

Não importa o sistema tático ou a distribuição dos jogadores. O meio-campo é o setor mais decisivo do futebol atual. Divida o gramado em três retângulos de mesma largura, são as ações daquela área central que possibilitam à equipe ter mais chances de fazer o gol no terço final ou de se defender com segurança no inicial. Faltou, no empate por 1 a 1, em Itaquera, força ao São Paulo no meio-campo para eliminar o Corinthians. Por vários fatores, o mais importante deles, talvez, a sintonia de Cueva, cuja atuação pode ser comparada àquela estação de rádio que alterna nitidez e chiados. Mas não foi só isso. Há dois meses, Michael Beale, auxiliar inglês de Rogério Ceni, classificou Cueva e Cícero como seus “mágicos” do meio-campo. Não houve magia em Itaquera, e isso favoreceu quem tinha o privilégio de administrar uma vantagem de 2×0. O São Paulo não jogou mal. Deixou novamente a impressão que falta alguma coisa para se nivelar aos times mais fortes do país. Como temos dito há semanas, é normal que falte, a partir da soma de dois fatores: a opção por um método de jogo que exige um processo de lapidação maior e a falta de treinos para uma comissão técnica novata colocar isso em prática.

Garantida

Com vaga garantida na final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense entrou em campo com os reservas na última rodada do returno contra o Criciúma. Apesar da derrota, o time fez a melhor campanha do estadual e disputa a final da competição contra o Avaí, campeão da primeira fase. Apesar de viver um melhor momento, o técnico da Chape não acredita em favoritismo na final. Vagner Mancini rechaçou qualquer tipo e favoritismo da Chapecoense na disputa da taça contra o Avaí. Segundo o treinador, o adversário pode voltar a ter as boas atuações do início do estadual, quando bateu o time verde e branco por 3 a 0. “Eu não vejo desta forma (Chapecoense favorita). Se vivemos um bom momento hoje, o Avaí viveu um bom momento no começo e pode, em 180 minutos, voltar a ser o Avaí do primeiro turno. Não podemos de maneira alguma achar que vamos ter um ligeiro favoritismo, porque é só olhar para toda as semifinais e finais de qualquer estadual do Brasil, é surpresa em São Paulo, surpresa em Pernambuco. Temos que estar atentos” alertou o treinador. Antes de jogar a final do Campeonato Catarinense contra o Avaí, a Chapecoense encara Nacional-URU, pela Libertadores. O jogo acontece na próxima quinta-feira, às 19h30, em Montevidéu.

Negociar

Flamengo e Internacional voltaram a negociar por Marcelo Cirino. Depois da desistência do clube gaúcho, as partes estão se aproximando de novo de um acerto. O atacante, com poucas chances no grupo de Zé Ricardo, não foi relacionado para a partida contra o Botafogo, que classificou o Flamengo para a decisão do Campeonato Carioca. Os clubes ainda não se pronunciam sobre a negociação. Na Gávea, apesar de não comentarem o assunto – devido a inúmeras reviravoltas no caso – a expectativa é por desfecho positivo desta vez. Cirino entrou em campo pela última vez contra Atlético-PR no Maracanã, na vitória por 2 a 0. O atacante seria reforço do colorado para o Campeonato Brasileiro da Série B. Anteriormente, o Internacional anunciou a desistência do negócio em março. O imbróglio, que se arrastava desde dezembro, envolvia ainda a negociação com Atlético-PR e o grupo de investidores Doyyen. Na oportunidade, não houve acerto com o Furacão. Além de comprar 25% dos direitos de Cirino, o Colorado cederia por empréstimo o volante Eduardo Henrique à equipe do Paraná. Os paranaenses desejavam um contrato de dois anos, mas os gaúchos pretendiam apenas um. O negócio acabou desfeito.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com