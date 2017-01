Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Felicidade

Abel Braga não escondeu a felicidade com a exibição do Fluminense no primeiro clássico da temporada. Após o Tricolor derrotar o Vasco e assumir a liderança do seu grupo no Campeonato Carioca, o treinador apontou que o espírito coletivo demonstrado pela equipe foi fundamental para o resultado. “Hoje fez muito calor, jogamos na terça-feira e o Vasco não, mas cumprimos o que combinamos”, exaltou. Na entrevista coletiva, Abel disse que a sua satisfação com a vitória foi semelhante à sentida pelo torcedor que compareceu ao Engenhão. O técnico disse que ver a alegria da torcida foi muito bom, mas que isso não significa que tudo está perfeito com a equipe. “Erramos muito até os 20 minutos do primeiro tempo. Só depois assumimos o controle do jogo”, ressaltou. Além de exaltar o jogo coletivo, Abel não poupou elogios aos equatorianos Orejuela e Sornoza e disse que o aproveitamento do volante Luiz Fernando lhe dá mais opções para as próximas partidas. “Orejuela foi fantástico, o Sornoza foi bem. Eu tenho um grupo feliz. E que não deixará de ser assim nas derrotas”, disse. Abel ressaltou a vantagem no jogo aéreo diante do Vasco, time, que segundo o treinador tricolor, é o que mais aproveita a bola parada no Brasil. “Futebol tem dessas coisas. Hoje fizemos coisas interessantes, logo em um clássico contra dois meias fantásticos, como o Nenê e o Andrezinho”, elogiou. Empolgado com a vitória, o time da Laranjeiras volta a campo contra o Resende. A partida será realizada em Moça Bonita, às 16h30 da próxima quarta-feira.

Reconheceu

O técnico Cristovão Borges reconheceu que o desempenho do Vasco no clássico diante do Fluminense foi abaixo do esperado. O treinador disse que, apesar da evidente melhora no segundo tempo, o Vasco foi inferior ao adversário e o resultado foi merecido. Na entrevista coletiva, Cristovão afirmou que a partida foi decidida no primeiro tempo quando o Fluminense abriu uma vantagem de dois gols e deu um passo importante para a vitória. “Não conseguimos jogar, aceitamos a marcação, não tivemos posse de bola. No segundo tempo, melhoramos e criamos chances até de empatar”, disse o comandante. O técnico do Vasco disse que a intenção da diretoria é reforçar o elenco e acredita que na próxima semana, o torcedor vascaíno poderá ter boas notícias. Enquanto isso não acontece, Cristovão garante que vai seguir trabalhando para fazer a equipe melhorar de produção a partir da próxima partida. Cristovão disse que a entrada de Guilherme no segundo tempo melhorou a equipe e garantiu que outros jovens serão lançados no decorrer das partidas, mas mostrou serenidade diante do resultado negativo. “Nas derrotas também tiramos lições e aprendemos”. Cristovão segue esperando a recuperação de Marcelo Mattos e acredita que a presença do volante vai dar mais consistência ao time. Muriqui já deve ser aproveitado na próxima partida. E o treinador também espera a estreia do meia Wagner que ainda não pode jogar por problemas de documentação.

Empate

Loco Abreu deixou sua marca, mas o Bangu não passou de um empate com a Portuguesa, por 2 a 2, na estreia das duas equipes no Campeonato Carioca. A presença do atacante uruguaio fez o estádio de Moça Bonita, local da partida deste domingo, quebrar o seu recorde de público da década entre times considerados de menor investimento do futebol do Rio de Janeiro. Cerca de 1.938 pessoas pagaram ingressos para ver o uruguaio em ação. O Bangu saiu na frente, aos dois minutos, com um gol de Leandro Chaves, de cabeça. A Portuguesa empatou aos 31 minutos com um gol de Fabinho, após cobrança de escanteio. Loco Abreu ainda cabeceou uma bola no travessão no final da etapa inicial, mas deixou o dele aos 18 minutos, trazendo o desempate ao Bangu em cobrança de pênalti. O centroavante uruguaio, porém, não fez a tradicional cavadinha e preferiu tocar com categoria no canto esquerdo de Marcelo Moretto. Quando tudo indicava que o Bangu conquistaria a vitória, a Lusa da Ilha do Governador chegou ao empate aos 40 minutos do segundo tempo, através de Romarinho. As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira. O Bangu vai encarar o Vasco, em Moça Bonita, enquanto a Portuguesa vai visitar o Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira.

Polêmica

A primeira rodada do Campeonato Mineiro já teve muita polêmica com os gigantes da capital. Enquanto o Atlético-MG é acusado de vencer o América-TO com gol de pênalti que não existiu, o Cruzeiro entrou no debate. Após a vitória diante do Villa Nova, nesse domingo, por 2 a 1, o técnico Mano Menezes cutucou o maior rival, em entrevista coletiva, que estava tranquilo com seu triunfo por ter sido “limpinho”. “A vitória foi limpa, o que sempre deixa a gente contente, pois o gol foi natural, certinho, não teve pênalti duvidoso, nada. Isso me deixa tranquilo”, declarou o comandante, que apontou algumas dificuldades apresentadas pela equipe. O detalhe é o seguinte: no jogo contra o Villa Nova, no segundo tempo, o Cruzeiro contou com a sorte para não ter o volante Henrique expulso. O jogador fez falta por trás e já tinha o cartão amarelo. A árbitro, no entanto, apenas marcou a infração. No caso atleticano, o juiz Gabriel Murta estava bem posicionado no lance e observou que o atacante Fred foi puxado pela camisa. A queda do alvinegro na área causou muitos debate em Belo Horizonte, sobretudo por ter sido crucial para a vitória preta e branca. Vale lembrar que os grandes rivais de Minas se enfrentam nesta quarta-feira, no Mineirão, pela Primeira Liga.

Triunfo

O primeiro triunfo do Vitória no Campeonato Baiano não foi fácil. Contra o Juazeirense, o Leão abriu 2 a 0 com gols de Kieza e viu os adversários descontarem no forte calor de Juazeiro do Norte. Para o treinador Argel Fucks, apesar da evolução, a equipe ainda tem muito o que melhorar para a temporada. “É muito difícil jogar aqui. O calor é muito forte e o gramado é muito irregular. E a gente evoluiu em relação ao primeiro jogo, mas ainda precisa evoluir muito. A gente dá um passo importante, começa bem a briga pelo bicampeonato”, afirmou o treinador após a partida. Argel também elogiou algumas jogadas, mas ressaltou que a parte física também precisa melhorar. A vitória sobre o Juazeirense contou com diversas estreias, como a dos meias Cleiton Xavier e Pisculichi e do atacante Pineda. “Pisculichi está buscando seu espaço. Entrou quando a gente estava ganhando, principalmente pela saída do Gabriel Xavier, para manter o esquema com dois meias. Queria muito ver o Pineda jogando. Não adianta ver só em treino, tem que ver no jogo. E é o que eu digo: é o jogador quem vai se escalar”, analisou Argel.

Integrante

O técnico Osmar Loss foi oficializado na manhã desta segunda-feira como integrante da comissão técnica de Fábio Carille, passando a trabalhar diretamente com a equipe profissional do Corinthians. A mudança já havia sido acertada no começo deste ano, mas acabou adiada para o final do mês com o intuito de deixar Loss encerrar um ciclo de quatro anos nas categorias de base do clube, coroado com o título da Copa São Paulo diante do Batatais. Osmar estava no sub-20 desde 2013 e ostenta um currículo invejável para a função desempenhada. Desde a sua admissão, o Alvinegro disputou quatro edições da Copinha, principal competição de base do território nacional, chegando em todas as finais e sendo campeão nos anos 2015 e 2017. Seu aproveitamento no torneio é de 94% com 31 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Semelhante

A ideia agora é que ele faça trabalho semelhante ao realizado por Carille entre 2009 e 2016, ajudando na adaptação de jovens atletas ao time de cima e ministrando trabalhos específicos para o elenco. Contente com a possibilidade de progredir na carreira e continuar dentro do Parque São Jorge, Loss já havia reconhecido que esperava ansiosamente por um convite oficial de Carille após vencer mais uma Copinha. “É gratificante a gente poder, em quatro competições, chegar a quatro decisões. Já era o maior vencedor, agora chegamos a quatro finais seguidas, algo que acho difícil de repetir porque é uma competição muito difícil. Despedida ainda não é porque não tem nada de convite oficial. Mas a minha carreira sempre foi pautada em chegar ao profissional. Admito que já respondi tanto sobre isso que estou ansioso para que o convite chegue logo”, comentou.

Atacante

O atacante Lucas Barrios iniciou a temporada com o objetivo de recuperar sua imagem no Palmeiras. Para reverter a impressão ruim que ficou no ano passado, o paraguaio disse que recusou diversas propostas feitas por clubes brasileiros. Ele agradeceu o interesse em seu futebol, mas afirmou ter uma dívida a ser paga com a torcida alviverde. Barrios disse que foi exclusivamente sua a decisão de ficar no Palmeiras. “Não quis sair. Muitos times me procuraram no Brasil. E estou muito agradecido a todos eles, porque valoriza o que fiz em 2015 e o momento que joguei no Palmeiras”, declarou. O paraguaio foi o autor do gol alviverde no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, no Palestra Itália. O atacante se redimiu com a torcida ao anotar o tento, já que havia desperdiçado uma chance clara minutos antes de balançar as redes. “Estou muito feliz no Brasil. É algo pessoal, não quero deixar a imagem que ficou em 2016. O treinador (Cuca) jogava com outro sistema. E, no momento em que estava atuando, tive a má sorte de ir para a seleção e perdi o meu lugar. É algo pessoal. Quero ficar no Palmeiras para ajudar o time com gols. Quero mostrar o que me faz estar aqui”, afirmou.

Relevância

Muitos podem questionar a relevância de se fazer um jogo-treino contra uma equipe muito inferior tecnicamente, como o São Paulo fez na manhã deste domingo, em Cotia, quando acabou goleando o Columbus Crew, dos Estados Unidos, por 7 a 0. Mas a atividade serviu para Rogério Ceni testar formações que ainda não havia observado em prática nesta pré-temporada e para evidenciar alguns erros que ainda precisam ser corrigidos antes da estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 5, frente ao atual vice-campeão Osasco Audax. Tudo isso foi levado em conta pelo elenco, que aprovou a ideia de fazer um último teste antes da bola rolar para valer. “O jogo-treino foi muito bom para dar mais ritmo de jogo. A equipe se comportou bem e soube conquistar a vitória. Além disso, foi importante para o Rogério observar os jogadores de olho na estreia do Campeonato Paulista. Queremos começar o ano bem, com o pé direito, porque a nossa meta é ter uma temporada vitoriosa”, comentou o atacante Luiz Araújo, antes de o discurso reforçado por Bruno. “Nossa preparação tem sido excelente. Junto com o Rogério temos acertado o time para adquirir mais confiança antes do Paulista. O jogo-treino foi bom, porque sempre tiramos algumas lições em partidas assim. Vamos corrigir alguns erros para chegarmos bem na estreia do Estadual. Vamos em busca de vitórias desde o primeiro jogo”, disse o lateral.

Técnico

O meia Raphael Veiga já poderia estar trabalhando com o técnico Eduardo Baptista desde a última temporada. Em 2016, o jovem de 21 anos fez sua estreia pelo Coritiba e logo foi indicado pelo reinador que ainda comandava a Ponte Preta. Hoje, comandando Veiga no Palmeiras, Baptista teceu diversos elogios ao jogador. “Muito da reação do Coritiba no ano passado foi quando o Rafael entrou no time e já começou a despertar a atenção. Logo no começo, eu já indiquei pra Ponte Preta dizendo que era diferenciado. Depois ele começou a jogar mais e ficou maior do que o poderio financeiro que a Ponte tinha. O amistoso contra a Ponte Preta era uma curiosidade minha, porque ele vinha treinando bem, então queria vê-lo jogando no estádio, com pressão e ele parece não sentir. Temos que ter paciência e dar trabalho para ele. Com a qualidade que tem, pode participar mais do jogo, mas a personalidade dele é um ponto favorável”, disse o treinador em entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta. Rafael Veiga foi titular nos dois jogos amistosos do Palmeiras nesta pré-temporada, contra Chapecoense e Ponte Preta. O Verdão, no entanto, ainda não conta com Moisés, camisa 10 da equipe, e Guerra, melhor jogador da última edição da Copa Libertadores. Assim, Eduardo Baptista espera que o jovem aproveite bem as oportunidades antes que vem recebendo para ganhar confiança no Alviverde.

Preparação

O Corinthians iniciou a sua última semana de preparação para a temporada nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, e aproveitou a ensolarada manhã paulistana para realizar alguns exames físicos e clínicos no elenco. Sem o meia Rodriguinho, ainda recuperando-se de dores no joelho esquerdo, os atletas trabalharam rapidamente com bola e testaram a velocidade no gramado mais curto do local. Presente por apenas meia hora na parte externa do CT, o grupo de jogadores fez uma grande roda de “bobinho”, sem a presença do técnico Fábio Carille, e aqueceu por cerca de 10 minutos. Repleta de brincadeiras, a atividade foi sucedida pelo primeiro teste do dia, que pedia um “pique” de cerca de 30m a cada um dos membros do elenco, avaliado de perto pelo departamento de desempenho corintiano.

Indicações

Nessa parte, os alvos de gozações foram os zagueiros Vilson e Yago. Enquanto os dois seguiam as indicações do fisiologista alvinegro, Fedato Filho, alguns atletas já pediam que eles soltassem o “freio de mão”. No momento da corrida, que durava cerca de 5s, os companheiros riram bastante alegando lentidão dos defensores. Bem humorados, tanto Vilson quanto Yago também riram bastante da situação ao final do teste. Os destaques foram o colombiano Steven Mendoza e o volante Paulo Roberto, ambos com ótimo desempenho no arranque. Conhecido como “Speed” pela velocidade, Mendoza já havia impressionado os profissionais desde a sua chegada, em 2015, quando “sobrou” nos exames. Paulo Roberto, por sua vez, até surpreendeu os jogadores. “Olha lá, tá rápido o garoto (sic)”, comentou um atleta.

Reforço

Novo reforço para o ataque da Ponte Preta na temporada, o mineiro Ramón estreou com o pé direito. Literalmente. Foi com a perna destra que o atacante converteu o pênalti que decretou o empate da Macaca com o Palmeiras no amistoso deste domingo. Feliz em balançar as redes, o jogador comemora sua primeira grande chance em um clube da elite do futebol brasileiro. “Fiquei muito feliz com o interesse da Ponte Preta no ano passado ainda, quando assinei o pré-contrato. Chego muito feliz e motivado. É a minha primeira Série A de Brasileiro e o meu primeiro Paulistão também. Estou bem empenhando em ajudar a Ponte”, afirmou Ramon ao site da equipe campineira. Revelado nas categorias de base do Atlético-PR, Ramon chegou a atuar pelo Jahn Regensburd, da segunda divisão alemã, antes de voltar para o Brasil. Em terras tupiniquins, passou por Esportivo, Santa Cruz-RS e Boa Esporte e se destacou pelo Lajeadense, em 2015, atuando em 30 partidas e marcando 14 gols. Na última temporada, teve boa sequência no Brasil de Pelotas, onde jogou 49 partidas e balançou as redes 12 vezes.

Goleiro

Depois de representar a Seleção Brasileira no Jogo da Amizade contra a Colômbia, o goleiro Weverton retornou ao Atlético-PRe já fez sua primeira participação oficial pela temporada de 2017 com a equipe. Neste domingo, o Furacão enfrentou o Rio Branco na estreia do Campeonato Paranaense e empatou por 1 a 1. Na ocasião, o camisa 12 foi titular e analisou o resultado como positivo. Ansioso para o início da Libertadores, o defensor já projetou o primeiro desafio. O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira contra o Millonarios, em jogo válido pela segunda fase da Copa Libertadores. Diante deste próximo confronto, o campeão olímpico destacou o fato de já estar atuando para dar continuidade ao ritmo de jogo. “Para goleiro, quanto mais jogar, melhor. Foi importante estar aqui e agora vamos pensar na quarta-feira. Precisamos jogar bem, fazer um bom resultado em casa, porque depois é jogo difícil lá na Colômbia. Vamos procurar fazer o melhor e vencer”, avisou. Apesar de não ter saído vitorioso, o ponto conquistado na primeira partida da temporada foi valorizado pelo jogador. “O time foi muito bem. Esse é o caminho. É difícil jogar aqui e temos que entender que o Paranaense é isso. Gramado irregular, que fica difícil tocar a bola. Mas o resultado foi justo e temos que levar as coisas boas da partida”, disse.

Zagueiro

A história de Heltton Matheus Cardoso Rodrigues mexeu com o futebol brasileiro nas últimas semanas e gerou muitas discussões entre revolta, compreensão e complacência. Responsável por falsificar a própria identidade para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Paulista, o jovem zagueiro de 22 anos, que atuava com o nome de Brendon Matheus, amigo de infância de Heltton no Rio de Janeiro e que hoje está preso diante da acusação de tráfico e roubo a um posto de gasolina, revelou ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, que pretende voltar à Jundiaí para se desculpar pessoalmente e contou que pensa em pagar essa dívida pessoal no futuro. Tudo isso porque sua ex-equipe foi punida com a eliminação da Copinha depois da descoberta do caso. O Paulista faria a grande final contra o Corinthians. “Não estou com medo (de ir a Jundiaí) porque quando eu menti não tive medo, então, eu tenho que ser homem e assumir pessoalmente, porque quando eu menti eu menti pessoalmente. Se Deus quiser, se daqui para frente eu engrenar e me formar um grande jogador, quero voltar em Jundiaí, se me aceitarem. Por um preço? Não. Mas pela dívida que eu tenho”, contou o jovem criado em São Gonçalo, na favela da Catarina.

Momentos

“Se eu puder fazer alguma coisa por aquele povo, porque querendo ou não, Jundiaí estava morto, o futebol estava morto. O jogo dos profissionais não dava 200 pessoas. Começou a Taça e a gente chegou a 13 mil pessoas no estádio. Isso foi um marco. Os momentos mais felizes da minha vida foram no clube. Se eu puder ajudar e eles aceitarem, eu vou ajudar. Pela forma como fui criado, a gente costuma reparar quando erra”, completou. Com o documento falso, Heltton, além de ser chamado de Brendon, também tinha apenas 19 anos. Assim, ele fez testes no Ceará, passou pelo América de Natal e disputou a mesma Copa São Paulo no ano passado pelo Nacional-SP. Agora, arrependido e disposto a se retratar e pagar por tudo o que fez, Heltton aproveitou a entrevista ao Mesa Redonda para revelar o motivo de não ter falado a verdade quando teve a oportunidade.

Oportunidade

“Eu tive a oportunidade de falar a verdade um dia antes do jogo da semifinal. Houve uma reunião, onde os diretores e treinadores me colocaram na mesa e perguntaram sobre o fato ocorrido, e eu me omiti. Não falei a verdade. Até porque eu senti que se naquele momento eu revelasse tudo, eu ia acabar me prejudicando, como eu me prejudiquei, mas achei que seria mais ainda, porque não teria ninguém a meu favor, eu estaria sozinho. Então, me omiti, mas desde o momento que saí da minha casa com essa atitude. Eu sempre pensei em jogar com meu nome, com a minha idade. Naquele momento não falei a verdade por medo mesmo, omissão, covardia, mas sempre pensei em me entregar e falar toda a verdade”, disse, sem procurar dar desculpas. “No Catarina, quem me conhece sabe, não tenho necessidade de fazer sensacionalismo, mas de cinco que nascem, quatro estão fardados a fazer coisa ruim. Mas, se todo mundo que passasse por uma situação ruim quisesse cometer um crime, o Brasil estaria pior do que está. Não estou aqui para amenizar, estou aqui para assumir, na verdade, porque a vítima não sou eu, são meus colegas de time que não tiveram oportunidade de jogar a final, meu treinador Humberto, que fez um trabalho excelente”, continuou.

Temporada

Rogério Ceni tem evitado dar qualquer tipo de dica sobre quem será o goleiro titular do São Paulo a partir do dia 5, quando a equipe estreia na temporada contra o Osasco Audax, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O técnico especula até mesmo um rodízio de jogadores na posição de tempos em tempos. Mas, aos poucos, Sidão vai ganhando a confiança e a predileção daquele que eternizou a camisa 01 do Tricolor do Morumbi. No último sábado, no último grande teste do elenco são-paulino antes dos jogos oficiais, Rogério Ceni colocou Sidão desde o começo e ao lado da base que deve compor o time titular do São Paulo neste início de ano. Foram dois tempos de 25 minutos assim. Em seguida, o comandante trocou todos os jogadores e Denis atuou pelo mesmo tempo, mas em um time que deve ter a maioria dos atletas apenas como suplentes no próximo domingo. Essa pode ter sido a recompensa pela atuação de Sidão na Copa Flórida. Nos dois jogos do São Paulo em Orlando, dois empates por 0 a 0, o que levou a duas disputas por pênaltis. E tanto contra River Plate como no clássico frente ao Corinthians, o clube do Morumbi saiu vencedor por causa do goleiro de 34 anos, que pegou dois pênaltis em casa duelo.

Desmotivar

Rogério Ceni pode até manter Denis como titular nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista para não desmotivar de vez aquele que foi seu reserva por sete anos. Mas, a situação do atual camisa 1 é complicada. Tanto torcedores quanto diretores querem Sidão como titular em sua maioria. O Ex-goleiro de Audax e Botafogo chegou a pedido do próprio técnico e sua atuação nos Estados Unidos pesou nos bastidores, por mais que Ceni tente minimizar. A não ser por uma grande eventualidade, como uma lesão, cada vez mais parece questão de tempo que Sidão se torne o dono da posição. Isso torna o futuro de Denis no clube incerto, já que Renan Ribeiro também tem sido elogiado por Rogério Ceni e tem um contrato mais longo com o São Paulo. “Queremos manter alto nível nessa posição, que é única. Esperei quatro anos na minha época, quando o Zetti jogava, e depois atuei 19 anos seguidos. O Renan ficou um pouco atrás pela lesão, mas quando voltar irá acirrar ainda mais a disputa”, comentou Rogério Ceni em entrevista coletiva na última sexta-feira.

Torcida

O primeiro teste oficial do Santos em 2017 serviu para animar a torcida. Sem dificuldade, o Peixe goleou o Kenitra, do Marrocos, por 5 a 1, no último sábado, no Pacaembu. Os jogadores santistas, porém, nem tiveram muito tempo para comemorar o triunfo. Isso por que o elenco já se reapresentou no domingo no CT Rei Pelé. Os jogadores que atuaram mais de 60 minutos no amistoso contra os marroquinos foram submetidos apenas a exercícios regenerativos no Cepraf (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol). Os demais participaram de um treino contra o Santos B. Já nesta segunda-feira, o grupo volta a treinar no período da tarde, a partir das 15h30. E para o restante da semana, o técnico Dorival Júnior espera contar com todos os reforços disponíveis.

Poupados

Além de Kayke, Matheus Ribeiro e Vladimir Hernández, que atuaram contra o Kenitra, o comandante aguarda por Leandro Donizete, Cleber e Bruno Henrique. O zagueiro e o volante foram poupados dos treinamentos da última semana e por isso não entraram em campo no Pacaembu. Os dois devem participar das atividades desta semana, ficando disponíveis para a estreia do Santos no Campeonato Paulista, contra o Linense, nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já o atacante Bruno Henrique, anunciado como reforço na última sexta-feira, foi para a Alemanha resolver questões da mudança e deve iniciar os treinamentos com o grupo nos próximos dias. A presença dele na estreia ainda é uma incógnita. Assim que o jogador se apresentar, a comissão técnica avaliará seu condicionamento físico e só depois irá definir se ele entrará em campo.

Vitória

O técnico Zé Ricardo ficou muito satisfeito com a exibição do Flamengo na vitória sobre o Boavista, na primeira rodada do Campeonato Carioca , e fez questão de destacar o comportamento do volante Romulo e do lateral esquerdo Trauco, os estreantes da noite. Na entrevista coletiva, o treinador rubro-negro disse que os dois jogadores cumpriram com brilho as suas tarefas em campo. “O Romulo teve uma atuação equilibrada e ainda mostrou ter um bom passe longo. Já o Trauco fez bem a recomposição defensiva. Quando ele foi para o ataque, mostrou bastante personalidade”, disse o treinador. Em relação ao Boavista, Zé Ricardo disse que esperava uma partida difícil. Além de ser comandado por um técnico experiente como Joel Santana, o adversário estava fazendo a preparação para o Campeonato Carioca desde dezembro e estavam mais evoluídos fisicamente do que o Flamengo. “Tirando os quatro grandes, considero o Boavista a equipe com maior peso hoje pelos nomes que lá estão. Além do professor Joel Santana, que é um super vencedor na função de treinador, tem uma comissão técnica extremamente experiente, com o Mello como preparador físico, e atletas que já passaram por diversos clubes. Tivemos um início de jogo bastante favorável, mas demos um pouco de campo para o Boavista. No segundo tempo, não sofremos tanto”, completou.

Segunda

O Madureira conseguiu a segunda vitória consecutiva no Campeonato Carioca. Em partida disputada na noite deste domingo, no estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, a equipe de Conselheiro Galvão derrotou o Macaé, de virada, por 2 a 1 e assumiu a liderança do Grupo B com seis pontos ganhos. O Macaé, dirigido por Renê Simões, saiu na frente logo aos três minutos com um gol contra de Jorge Felipe que tentou bloquear um chute de Charles Chad e acabou colocando nas próprias redes. O Madureira empatou aos 33 minutos com Douglas Lima que se aproveitou da desatenção da defesa macaense. No segundo tempo, as duas equipes procuraram o gol da vitórias, mas o Madureira acabou sendo mais feliz. Aos 48 minutos, Jeferson Maranhão aproveitou cruzamento de Geovani Maranhão para deslocar o goleiro Milton Raphael e definir o resultado do jogo.

Empresário

Não foi dessa vez. A diretoria do Vitória e o empresário de Marinho, Jorge Machado, estiveram reunidos por algumas horas na tarde desta quarta-feira, em Salvador, na Bahia. No entanto, não houve acordo. O agente apresentou a proposta oficial do Flamengo para contratar o atacante, mas a quantia oferecida não agradou ao Rubro-Negro Baiano, que só aceita negociar o atleta pelo valor da multa rescisória, de cinco milhões de Euros, cerca de R$ 17 milhões. O diretor de futebol do Vitória, Sinval Vieira, explicou que haverá uma nova reunião nesta quinta, pela manhã. “Ainda não chegamos a nenhum acordo. Amanhã (quinta) vamos nos reunir novamente, às 10h. O Flamengo propôs um valor inferior ao valor da multa, e isso nós não vamos aceitar. Não podemos errar nesse caso”, disse o dirigente ao jornal Correio , da Bahia. O atacante de 26 anos já disse que tem o interesse em defender o Flamengo neste ano, mas a situação não depende dele. Caso não consiga contratar Marinho, o Rubro-Negro vai partir para buscar outras opções. O atacante paraguaio Cecilio Domínguez, do Cerro Porteño, e o meia-atacante Marcos Guilherme, do Atlético-PR, são outras alternativas. O Fla garante que vai contratar pelo menos um atacante, mas não descarta trazer dois, dependendo das oportunidades de mercado.

Contornos

A confusão entre Botafogo e Portuguesa por conta do Estádio Luso-Brasileiro ganhou contornos policiais. A equipe da Ilha do Governador alega que o Glorioso vem retirando do local equipamentos que deveriam, por contrato, permanecer. O clube de General Severiano interpreta de maneira diferente. Ontem, o caso foi parar na 37ª Delegacia de Polícia e os representantes da Lusa só não saíram com boletim de ocorrência na hora pois não havia impressora. A relação entre dirigentes do Botafogo e da Portuguesa está estremecida desde que foi confirmado o fim da parceria que resultou na transformação do Luso-Brasileiro em Arena Botafogo no segundo semestre deste ano. O novo capítulo da confusão foi publicado originalmente pelo site FutRio. A empresa AKF Construções e Montagens é quem vem fazendo o desmonte da estrutura do Luso-Brasileiro. Para o ano que vem, o Flamengo é quem acordou para utilizar o estádio e, inclusive, vai ampliar a capacidade.

Apresentado

Depois de uma semana de treinos, o lateral-esquerdo Bruno Cortez foi apresentado oficialmente na manhã desta segunda-feira, no Centro de Treinamento Luiz Carvalho. Nova opção de Renato, o jogador citou os melhores momentos vividos em Botafogo e São Paulo e diz que está motivado para “honrar” a camisa do Grêmio. Cortez assinou contrato por uma temporada com o Tricolor após rescindir o vínculo com o São Paulo. Será uma nova alternativa para a lateral – atualmente, o titular absoluto é Marcelo Oliveira. Mas com o problema de jogadores na defesa, o clube gaúcho pode utilizar Cortez já nos primeiros jogos do Gauchão ou na Primeira Liga. “Tenho que agradecer a Deus pelo que aconteceu e a oportunidade de jogar me um clube grandioso como o Grêmio. Agradecer aos meus companheiros que me deixaram à vontade. Estou muito motivado em estar aqui e poder estar honrando esta camisa do Grêmio e todos que apostam em mim. O fato de treinar com o grupo já motiva cada vez mais” comentou o lateral. Seus melhores momentos ocorreram entre 2011 e 2012, em Botafogo e São Paulo. Nos dois clubes, acabou escolhido como melhor lateral do Brasileirão e do Paulistão, respectivamente. Mas entrou em desgraça em 2013, no clube paulista, e acabou repetidamente emprestado para Benfica, de Portugal, Criciúma e Albirex Niigata, do Japão, onde passou os últimos dois anos.

Despedida

Após quase um ano, D’Alessandro voltou a disputar uma partida oficial pelo Inter. Assim como em sua despedida – 0 a 0 com o São José no dia 3 de fevereiro de 2016, com título da Recopa Gaúcha –, o argentino viu o time ficar no empate, desta vez em 1 a 1 com o Veranópolis. Se não foi o expoente da equipe, conseguiu tramar algumas jogadas com os companheiros. Ainda mostrou sua liderança ao ir até a arquibancada tentar acalmar os ânimos dos torcedores que protagonizaram uma violenta briga no Antônio David Farina. Assim como o restante do time, o meia não começou bem. Errou passes que não costuma falhar. Chegou a ligar um contra-ataque que o goleiro Danilo Fernandes salvou em um desses equívocos durante o complicado primeiro tempo dos comandados de Antônio Carlos Zago. Quando a partida foi paralisada em razão da confusão criada por torcedores do Inter nas arquibancadas, D’Alessandro mostrou por que é uma voz forte no vestiário. Com seu prestígio perante aos fãs, tentou acalmá-los e pediu para que a briga encerrasse. Ao ouvir reclamações dos torcedores, não se furtou e os repreendeu. O episódio serviu para ligá-lo. Depois da confusão, começou a mostrar que ainda tem a contribuir com o time. Em uma cobrança de falta, colocou a bola na cabeça de Diego, que acertou a trave.

Negócio

O clássico contra o Cruzeiro, justamente no segundo jogo oficial da temporada e logo na primeira rodada da Primeira Liga, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, parece não ter sido um bom negócio para o Atlético-MG. O clube terá desfalques importantes para o duelo mais importante do Estado com as lesões de Robinho, que sofreu fratura na coluna e ficará por volta de três semanas fora, e Luan, que foi poupado da estreia no Mineiro por conta de dores no joelho direito. Mas a lista de atletas considerados titulares não se resume aos dois apenas. Luan ainda não está vetado, mas como ficou fora contra o América TO, um jogo de menor importância, a tendência é que a comissão técnica não escolha um jogo da exigência de um clássico, contra o maior rival, como o primeiro jogo do atleta na temporada. Além deles, o zagueiro Erazo, que vem sofrendo com dores no joelho direito, o goleiro Victor, que se recupera da cirurgia no ombro direito, e o atacante Fred, que levou cinco jogos de suspensão na Primeira Liga por conta da expulsão ano passado, contra o Atlético-PR, quando ainda atuava pelo Fluminense.

Punido

O Inter poderá ser punido pela briga de suas torcidas durante o empate em 1 a 1 com o Veranópolis, neste domingo, no jogo de abertura do Gauchão. Assim que sair a súmula da partida, O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) oferecerá denúncia contra o clube, antecipa o procurador Alberto Franco. A Procuradoria ainda aguarda a súmula do árbitro Daniel Soder. Porém, as imagens deixam claro o episódio. E, conforme Alberto Franco, o Colorado deve ser denunciado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê perda de mando de campo de um a 10 jogos, em caso de punição. “É preciso esperar a súmula. Aí se oferece as provas e a denúncia. O Inter será denunciado”. A briga generalizada no espaço destinado à torcida do Inter no Estádio Antônio David Farina, em Veranópolis, interrompeu a abertura do Gauchão 2017 ainda no primeiro tempo do duelo entre VEC x Inter neste domingo. Alguns torcedores trocaram chutes e socos na arquibancada e também arremessaram pedras durante a confusão. Há ocorrência de feridos. O relógio apontava 18 minutos de partida quando iniciou a pancadaria nas arquibancadas do Antônio David Farina entre torcedores das organizadas do Inter, Camisa 12 e Popular. Durante a confusão, os torcedores trocaram chutes, socos e arremessaram pedras uns nos outros. Algumas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico dentro do campo.

Goleada

Desde que chegou ao Paraná Clube, o atacante Ítalo tem mostrado que gosta de chamar atenção. O jovem atacante de 19 anos já se identificou como o “artilheiro do povo” e, na tarde deste domingo, após a goleada de 5 a 0, sacou um novo apelido: “Gabriel Jesus”, como o atacante do Manchester City e titular da Seleção. O Gabriel Jesus do Paraná Clube tem duas partidas e um gol, na vitória de 2 a 0 sobre o Avaí, na Copa Primeira Liga. Neste domingo ele passou em branco, mas deixou a sua marca que combina bastante com o estilo ousado e sem meias palavras que exibe fora de campo. No final da partida, ele deu uma lambreta no marcador do Foz, quando estava acuado pela marcação e pela linha de fundo do campo. A bela jogada deu início ao quinto gol do Paraná Clube. “Não foi nada com desrespeito ao adversário. Achei o melhor que eu tinha pra fazer no momento e fui feliz no lance”, disse em entrevista coletiva. Apesar da pouca modéstia, Ítalo tem demonstrado qualidade em campo e foi um dos poucos jogadores que o técnico Wagner Lopes manteve entre o jogo contra o Avaí e a estreia no Paranaense. O atacante ainda completou que, sim, gosta de lances bonitos e ousados.

Mundiais

O volante Gabriel, ex-Palmeiras e hoje tido como principal reforço do Corinthians para 2017, endossou a Fifa na polêmica recente a respeito dos títulos mundiais de clubes. Alguns dias após a entidade confirmar que só considera Mundial os campeonatos disputados a partir de 2000, o meio-campista abriu um sorriso ao ser questionado sobre o tema e não demorou a concordar com o comunicado. “Se a Fifa falou… a gente vai discutir com a Fifa? Deixa a Fifa mandar, a gente está aqui para jogar e trazer mais título para essa torcida comemorar”, comentou o jogador, evitando se alongar muito sobre o tema. “A gente deixa para a parte do torcedor esse negócio de brincar, zoar, mas o que dá para dizer é que são títulos que poucos têm. E o Corinthians, como a Fifa disse, é bimundial”, respondeu o atleta, que concedeu entrevista ao lado do lateral esquerdo Moisés. Sabatinado logo na sequência, o defensor adotou a linha do companheiro na sua resposta, seguida de algumas risadas dos presentes à sala de imprensa do CT Joaquim Grava. “Eu penso isso aí que o Gabriel falou. Se a Fifa falou, Moisés vai discutir? Se a Fifa falou, está falado. A gente deixa para os torcedores ali na resenha do bar, brincando com os amigos. Mas foi a Fifa que falou”, lembrou.

Comunicado

A discussão voltou à tona após um comunicado da organização reguladora do futebol mundial reconhecendo a existência de títulos “em âmbito mundial” antes do torneio realizado no Brasil, em 2000, mas reconhecendo como campeões apenas aqueles que levaram a taça após o triunfo corintiano sobre o Vasco, nos pênaltis, no Maracanã. “Não foi até 2000 que a Fifa organizou o estreante Mundial de Clubes das Fifa, com representantes de todas as seis confederações. Os vencedores dessa competição, que passou a ser organizada anualmente a partir de 2005, são aqueles considerados oficialmente pela Fifa como campeões mundiais de clubes”, definiu a Fifa. Dessa forma, ficam reconhecidos oficialmente apenas Internacional (2006), São Paulo (2005) e o Corinthians, em duas oportunidades (2000 e 2012), como os clubes brasileiros detentores do título. As alfinetadas, porém, tem como grande alvo o Palmeiras, que não conseguiu chegar à conquista recentemente, mas considera a Copa Rio de 1951 como o primeiro Mundial de Clubes da história.

Tropeços

Após sofrer derrotas nos jogos durante a pré-temporada, o Flamengo iniciou bem o Campeonato Carioca. Os Rubro-Negros golearam o Boavista por 4 a 1, no sábado, em Natal. O meia Diego exaltou o resultado após os tropeços contra Vila Nova-GO e Serra Macaense-RJ. “O resultado foi muito importante. Em momento nenhum, o ano ficou conturbado para nós, pois sabíamos que estava tudo sob controle. Às vezes começa a ser criada uma situação que, ao meu ver, era injusta. Preparação é para você errar, perder gols. Isso pode acontecer nesse momento. Era muito importante vencer na estreia com o Boavista”, disse. Mesmo com o resultado elástico, Diego crê que a equipe pode melhorar nos próximos jogos. “Não falando especificamente da bola aérea, pode ser um ponto em que temos que evoluir, mas têm outros. Não estamos aqui para nos enganar, estamos crescendo, mas há outros pontos para evoluir. Existiram mais pontos positivos do que negativos com a vitória por 4 a 1, mas temos que melhorar sim”, declarou. “Não encaramos exatamente dessa forma, não estamos esperando a Libertadores. O nosso jogo mais importante é o contra o Macaé, até porque se começamos a perder jogos, isso começa a gerar desconfiança. Vamos chegar para Libertadores sem dúvida de forma preparada. Lá vamos discutir. O jogo mais importante é sempre o próximo “, finalizou.

Bicampeão

Atual bicampeão, o Vasco iniciou o Campeonato Carioca deste ano com derrota para o Fluminense. A derrota não foi bem digerida pelos cruzmaltinos, que foram dominados em campo, principalmente no primeiro tempo. O meia Nenê viu o revés como justo, mas só criticou o placar elástico para um clássico. “Não sei se três é justo, mas a derrota foi justa”, disse. Nenê afirmou que o Vasco teve a chance de reagir na partida no início do segundo tempo, quando criou algumas boas chances de gol. Para o meia, o Gigante da Colina precisa mostrar melhora já no próximo jogo. “No segundo tempo melhoramos, mas não fizemos o gol e tomamos um no contra-ataque. Não podemos entrar dessa maneira. No próximo jogo, não podemos cometer os mesmos erros. Isso não pode acontecer, não existe o Vasco, pela grandeza que tem, perder clássico dessa maneira”, declarou. O Vasco volta a campo nesta quinta-feira, contra o Bangu, em Moça Bonita. Para esta partida, os cruzmaltinos esperam contar com a estreia do meia Wagner, que precisa ser regularizado, além do atacante Muriqui, entregue ao Cappres para recondicionamento físico.

Robusto

O Botafogo apresentou, nesta segunda-feira, o atacante Joel. O camaronês chega para ser mais uma opção de ataque para o técnico Jair Ventura, em temporada na qual os cariocas voltam a disputar a Libertadores, precisando de um elenco mais robusto. O jogador ressaltou que está bem fisicamente, mas lembrou que não está no mesmo nível do restante dos jogadores, pois chegou mais tarde ao clube. Ele afirmou que pode atuar em qualquer posição do setor ofensivo. “Do meio para a frente, onde precisar vou estar à disposição. Cheguei um pouquinho depois, já vinha treinando, mas é diferente. Me sinto bem, portanto estou participando normal, parte física e técnica”, disse o ex-jogador do Santos. Joel destacou a importância da Libertadores para o Botafogo. O atacante admitiu que a equipe precisa melhorar em alguns aspectos antes do confronto contra o Colo Colo-CHI, nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, pela fase preliminar do torneio continental.

Lamentação

O meia Philippe Coutinho é um dos principais destaques do Liverpool, sendo também titular da Seleção Brasileira, comandada por Tite. Ainda assim, seu início de passagem pela Europa, contratado pela Inter de Milão, não foi fácil. Sem grande destaque, o atleta acabou liberado pelos italianos, o que é, até os dias atuais, motivo de lamentação na equipe. “Ter vendido Coutinho é um dos maiores arrependimentos que tenho, em 20 anos de Inter de Milão”, afirmou o diretor esportivo do clube, Piero Ausilio, ao site Espn FC. “Tenho grandes memórias de Philippe, como atleta e também no convívio”, finalizou. O brasileiro chegou a Milão em 2010, após se destacar no Vasco, clube que o revelou. Na Itália, porém, não se destacou, perdendo espaço no elenco. Assim, em 2012, acabou emprestado ao Espanyol, de Barcelona. De volta à Internazionale, o meia ficou apenas seis meses e, em janeiro de 2013, acertou sua transferência para o Liverpool. Na Inglaterra, cresceu a cada temporada, até assumir o protagonismo atual no time de Jurgen Klopp. Aos 24 anos, o jogador é constantemente ligado ao Barcelona, além de ganhar cada vez mais espaço na Seleção Brasileira. Enquanto isso, a Inter patina na Itália, ficando fora da briga pelo título nos últimos anos.

Qualidade

O Grêmio vem movimentando bastante seu elenco para a temporada de 2017. Com a saída do volante Walace, um dos destaques da equipe no último ano, a equipe agora busca bons jogadores para repor o setor defensivo. Procurando reforços de qualidade e não “de peso”, o vice-diretor de futebol Odorico Roman afirmou que o Tricolor gaúcho chegou, inclusive, a recusar o badalado meia Jadson, vinculado no Corinthians e no Atlético-MG. “O Jadson foi oferecido ao Grêmio, mas os valores propostos ficaram muito acima do que a gente acredita. Nos valores propostos não existe nenhuma possibilidade dele vir. Não quero criar essa expectativa”, reforçou Odorico durante a coletiva de apresentação do lateral Bruno Cortez. Sem detalhar os valores da negociação, Odorico também falou sobre a saída de Walace. “Ele tá na Alemanha fazendo exames médicos. Estamos olhando volantes e zagueiros também. A gente deve ter uma definição nos próximos dias sobre novas contratações para o grupo. O clube tinha 60% dos direitos do atleta e ele foi vendido por um valor significativo”, acrescentou. “Temos que trazer jogadores bons, não caros, populares. Isso que estamos procurando. Esse valor vai servir para o Grêmio fazer alguns pagamentos. Temos salários, prêmios, alguns atrasos”, confessou o vice de futebol.

Suspensas

O Internacional anunciou que vai punir as torcidas organizadas do clube, que arranjaram confusão durante a estreia dos gaúchos no estadual, no último domingo, em empate por 1 a 1 com o Veranópolis, fora de casa. A partida chegou a ser paralisada pelo árbitro Daniel Soder, ficando interrompida por mais de 15 minutos. A briga ocorreu entre torcidas do próprio Colorado. Um torcedor chegou a levar uma pedrada na cabeça, e a Tropa de Choque precisou intervir. Em nota oficial no site do clube, o Inter revelou que as organizadas envolvidas no problema estão suspensas, preventivamente. Além disso, a agremiação garantiu que a identificação dos participantes da confusão vem sendo feita desde o domingo, continuando nos próximos dias. Por fim, o Colorado fez questão de pedir o apoio da torcida em geral do time, agradecendo a todos que foram a Veranópolis assistir o duelo de estreia no Gaúcho. “Aproveitamos para agradecer aos colorados que estiveram hoje em Veranópolis e apoiaram o time durante nosso primeiro compromisso oficial de 2017”, diz a nota. Na quarta-feira, o Inter estreia no Beira-Rio, contra o Brasil de Pelotas, pela Primeira Liga. O duelo começa às 19h30 (de Brasília), e marca a primeira partida do clube na competição regional.

Cutucou

O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, na quarta-feira, no Mineirão, pela Primeira Liga, já começou. Neste domingo, após a vitória da Raposa sobre o Villa Nova, o técnico Mano Menezes cutucou o Galo por bater o América-TO com um gol de pênalti questionável. De acordo com o treinador celeste, sua vitória foi “limpinha, sem pênalti duvidoso”. Na manhã desta segunda-feira, na reapresentação na Cidade do Galo, os alvinegros responderam a provocação do técnico adversário. Segundo o zagueiro, Gabriel, o treinador foi infeliz ao dar sua opinião. “A gente recebe a provocação normalmente. Ele foi infeliz. Todo mundo viu que foi pênalti. A gente deixa para lá. Sabemos o que temos que fazer, da força de nosso elenco. É a opinião dele. Estamos focados no trabalho que temos que desempenhar”, declarou. Já o goleiro Giovanni evitou dar ainda mais assunto para o caso e preferiu focar suas atenções na próxima partida. “Eu vou evitar polêmica. Cabe a ele responder essa polêmica. Meu foco é em defender o Atlético, fazer o que o Roger tem pedido para a gente”, finalizou. O lance citado por Mano Menezes e defendido pelos atleticanos foi o pênalti em cima do atacante Fred – convertido por ele mesmo. O camisa 99 do Galo dominou a bola na área e, quando tentou virar, foi puxado pela camisa. O juiz estava bem posicionado e marcou a penalidade.

Sucedido

Passando férias no Brasil, o zagueiro Gil aproveitou a segunda-feira para visitar os seus ex-companheiros no CT Joaquim Grava. O jogador do Shandong Luneng, da China, até posou para uma fotografia ao lado do lateral direito Fagner, publicada pelo Corinthians em suas redes sociais. A presença de Gil no CT fez com que muitos torcedores se manifestassem a favor de seu retorno na internet. O zagueiro foi bem-sucedido no Corinthians entre 2013 e 2016, conquistando um Campeonato Paulista, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Brasileiro e chegando à Seleção Brasileira. Disputou 184 partidas e marcou sete gols. Desde a perda de Gil – e depois de Felipe, que foi para o Porto -, o Corinthians tem sofrido defensivamente. A mais recente aposta para a zaga é Pablo, que chegou do francês Bordeaux (o antigo titular havia vindo do Valenciennes, também da França) por empréstimo de um ano e estreará no amistoso contra a Ferroviária, na noite de quarta-feira, em Itaquera.

Desequilíbrio

O Santos pode ter duas novidades em relação aos jogadores que venceram o Kenitra, no sábado, por 5 a 1, no Pacaembu. Cleber e Leandro Donizete treinaram em campo nesta segunda-feira e podem ficar no banco de reservas na estreia do Paulistão, na sexta-feira, contra o Linense, às 21h, na Vila Belmiro. O zagueiro já havia treinado com bola no domingo, em um jogo-treino contra o Santos B. Nesta segunda, participou de uma atividade em campo reduzido de dois toques. Ele se recuperava de um desequilíbrio muscular nas coxas e panturrilha. Já Leandro Donizete tratava uma tendinite na região da panturrilha da perna direita e fez exercícios sob supervisão do preparador físico Marco Alejandro, depois de ter participado do aquecimento junto do elenco. Como estavam no departamento médico até semana passada, não devem começar o estadual como titulares. O zagueiro David Braz, com uma ruptura muscular na panturrilha direita, e o atacante Ricardo Oliveira, ainda em pré-temporada, estão fora da partida.

Comandado

Alexandre Pato já sabe qual será o período que ficará no futebol chinês. Segundo informações do site “UOL”, o atacante firmou um acordo de três anos com o Tianjin Quanjian, time que subiu recentemente à elite do país. O Tianjin Quanjian, comandado pelo italiano Fabio Cannavaro, vai pagar cerca de 18 milhões de euros (R$ 60,5 milhões) pela transferência do jogador do Villarreal. Pato não participou da vitória do Villarreal por 2 a 0 em cima do Granada, em partida que aconteceu no sábado. Por falar no último dia 28, foi nele que Pato passou por exames médicos em Roma, onde o clube chinês realiza pré-temporada. O salário dele, contudo, ainda não foi revelado. Aos 27 anos e sem acordo com o Corinthians, que possuía seus direitos, Pato foi ao Chelsea por empréstimo e rejeitou transferência para o futebol chinês e, em julho de 2016, chegou ao Villarreal, participando de 24 partidas pelo clube e marcando seis gols.

Propostas

A janela de transferência de jogadores dos principais países europeus está perto de fechar e o São Paulo poderá sofrer algumas baixas antes mesmo de o Campeonato Paulista começar. A diretoria tem evitado especular, mas três atletas receberam propostas, todas vindas do empresário Giuliano Bertolucci, e os dirigentes do clube do Morumbi sabem que precisam negociar para aliviar o caixa. O mercado de Bélgica, Alemanha, França, Itália, Holanda, México, Portugal, Espanha e Turquia, entre outros, fecha nesta terça-feira para a contratações de jogadores do Brasil. Um dos nomes mais cotados para sair é do zagueiro Lyanco (19 anos), que interessa à Juventus, de Turim. O time italiano ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 16,7 milhões) pelo atleta, mas o São Paulo fez uma contraproposta. Já o Ajax está disposto a abrir os cofres para ter o atacante David Neres, de 19 anos, revelação das categorias de base do São Paulo e que está com a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-20, no Equador.

Intenção

Ele é titular da equipe e a proposta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões), divulgada pelo Yahoo!, está mexendo com o clube paulista, que inicialmente tinha a intenção de segurar o atleta para valorizá-lo mais. Outro nome que pode sair é o atacante Luiz Araújo, de 20 anos. O Lille, da França, havia feito uma proposta, subiu o valor para 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 21,6 milhões) e aguarda uma resposta. O técnico Rogério Ceni chegou a conversar com seu atleta, explicou que ele pode se valorizar ainda mais nesta temporada e já pediu para ficar. Mas os altos valores estão mexendo com o atleta e com a diretoria tricolor. Rogério Ceni já avisou a diretoria que não abre mão de todos os jogadores e, pelos valores, é possível que os dirigentes negociem até dois atletas com o futebol europeu. A tendência é a saída de Lyanco, pois o treinador possui zagueiros em bom número no grupo e apenas um dos atacantes. Esta terça-feira, último dia de janela, será bastante agitada no Morumbi.

Recusar

O Corinthians acha que fez bem ao recusar a proposta do Fenerbahce (TUR) pela contratação do meia Rodriguinho. O clube brasileiro tem contrato com o jogador de 28 anos somente até dezembro e sabe que assumiu o risco de vê-lo sair de graça ao fim da temporada. Este risco, porém, foi calculado. E a rejeição à oferta europeia por um de seus destaques ao longo da última temporada, comemorada. São duas as principais razões da satisfação da diretoria alvinegra, sendo uma do ponto de vista técnico e outra mais política. Rodriguinho é peça primordial no planejamento de equipe do técnico Fabio Carille. Ele é titular da segunda linha de quatro no esquema 4-1-4-1, e de longe o mais habituado ao setor, por já ter trabalhado com Tite em 2015. Seus concorrentes são Guilherme, que é mais armador, e Fellipe Bastos, que está no clube há duas semanas. Perder um titular na reta final da pré-temporada seria um baque na programação de 2017 – ainda mais um titular que foi o principal destaque técnico da equipe no segundo semestre do ano passado. Do lado político, a manutenção de Rodriguinho é vista como uma vitória da gestão do presidente Roberto de Andrade.

Desmanches

O mandatário alvinegro foi bombardeado por conta dos desmanches do ano passado – em apenas dois intervalos de tempo, saíram Gil, Ralf, Renato Augusto, Jadson, Malcom, Vagner Love, Bruno Henrique, Luciano e André. Toda a base do time campeão brasileiro de 2015 foi desmontada. Neste ano, a venda de Uendel ao Internacional já foi mal vista por muitas pessoas influentes da política corintiana, e a pressão voltaria caso Rodriguinho fosse negociado. Resistência às propostas por seus principais jogadores é um elemento que dá força à diretoria neste momento de instabilidade política. Agora, o Corinthians precisa completar o trabalho com Rodriguinho, que tem vínculo apenas até dezembro e pode assinar pré-contrato com outro clube a partir do meio do ano. Além de estender o contrato do meia, o Timão precisará oferecer um substancial aumento de salário e também comprar parte dos direitos econômicos que hoje não lhe pertencem – o clube tem 50% do montante, contra 40% do Capivariano e 10% do América-MG. Caso os empresários do meia, insatisfeitos com a recusa ao Fenerbahce, rejeitem a renovação, Rodriguinho sairá de graça em 2018, quatro anos depois de ser comprado ao América-MG por R$ 4 milhões. Rodriguinho foi seduzido pela oferta europeia e desejava a transferência, mas desde o início das conversas deixou claro que não entraria em conflito com o Corinthians.

