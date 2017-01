Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Geração

A Seleção Brasileira não encantou e esteve longe de mostrar todo o potencial de sua nova geração, mas fez o suficiente para superar o Equador, anfitrião do Sul-Americano Sub-20, na noite desta quarta-feira. Em um duelo marcado pela dificuldade dos jogadores em controlar a bola no gramado castigado do estádio de Riobamba e pelas inúmeras confusões entre os atletas durante os pouco mais de 90 minutos de disputa, a equipe de Rogério Micale soube aproveitar a superioridade numérica para fazer 1 a 0 no placar logo na estreia das duas equipes. O resultado deixa o Brasil, maior campeão do torneio com 11 títulos, na liderança do Grupo A, com três pontos. Colômbia e Paraguai, que empataram mais cedo, somam um ponto cada, enquanto Equador, derrota nesta quarta, e Chile, que folgou na rodada, ficam zerados. O Grupo B, que dá seu pontapé inicial nesta quinta, tem Argentina, Bolívia, Peru, Uruguai e Venezuela. Sem o peso da estreia, a Seleção volta a campo já nesta sexta-feira, às 20 horas (horário de Brasília), no mesmo palco da estreia. Já os donos da casa buscam a reação frente a Colômbia, às 22h15 (horário de Brasília), também na sexta e no mesmo local.

Temporada

O Grêmio anunciou, a contratação do atacante Jael, que defendeu o Joinville em 2016. O atacante de 28 anos assinou um contrato de uma temporada após ser aprovado nos exames médicos. O atleta natural de Várzea Grande começou a sua carreira como profissional do Criciúma e ficou conhecido como Jael, o Cruel, por causa dos vários gols marcados por onde passou. O atacante foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro da Série B em 2014 pelo Joinville, mas também já atuou em clubes de mais expressão nacional, como Flamengo, Bahia e Cruzeiro. Ele também já teve três passagens no exterior, jogando na Suécia, Coreia do Sul e China. Esta foi a quarta contratação realizada pelo departamento de futebol do Grêmio, clube que irá disputar cinco competições na temporada de 2017. Além de Jael, os laterais Léo Moura e Leonardo Goes e o volante Michel já foram contratados. O Tricolor já vinha buscando a contratação de um atacante, mas não estava sendo feliz nas negociações. Kayke chegou a fazer exames médicos, mas não foi aprovado, e o time gaúcho também tentou contratar o uruguaio Gabriel Fernández.

Expectativas

Dois dos novos reforços contratados para a reconstrução da Chapecoense, o lateral Diego Renan e o zagueiro Nathan foram oficialmente apresentados pelo clube. Em entrevista coletiva, os atletas falaram sobre a responsabilidade de chegar à equipe catarinense neste momento e projetaram suas expectativas para a temporada. Diego Renan agradeceu a oportunidade dada pela diretoria e mostrou confiança em seus companheiros de grupo para que a Chapecoense faça outra grande temporada em 2017. “Gostaria de agradecer a confiança da diretoria e da comissão técnica. Estou muito honrado de fazer parte desta reconstrução da Chapecoense. Sei da responsabilidade que teremos, mas estou muito confiante e acreditando em todos que vieram para cá. O pensamento é ter um grande ano e dar alegria a esta cidade e às pessoas que me receberam com muito carinho. Estou muito feliz de estar aqui e espero que 2017 seja um ano vitorioso”, declarou o lateral. Já Nathan demonstrou felicidade por poder disputar a Copa Libertadores pela primeira vez na carreira e afirmou que buscará manter o legado deixado pelos jogadores que foram vítimas do acidente aéreo ocorrido em novembro de 2016.

Comando

Depois de ter desaparecido no começo da semana, sendo encontrado por policiais em um motel, Marcelo Cabo seguirá no comando do Atlético Goianiense para o início da temporada de 2017. Quem confirmou a continuidade do trabalho foi o diretor de futebol da equipe, Adson Batista, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira. “Ele sabe que errou e está muito arrependido. Não poderíamos tomar uma decisão diferente. Não poderíamos aniquilar a carreira dele” afirmou o diretor. “Ele sabe que vai trabalhar na corda bamba, não há margem para erro” salientou Adson Batista. Ainda segundo o dirigente, Marcelo Cabo teve um problema familiar no dia de seu desaparecimento. “Ele me comunicou que teve uma discussão familiar e um surto. Disse que bebeu muito e que já passou por essa situação”. Adson afirmou ainda que o elenco tem uma grande aceitação para o treinador. “O grupo foi unânime em abraçar o Marcelo Cabo. Vamos dar todo apoio”. Marcelo Cabo chegou ao comando do Atlético-GO em 2016. Com um belo trabalho, o treinador não só conseguiu levar a equipe ao acesso à Serie A, mas levantar o título da Série B.

Futuro

Depois de rescindir seu contrato com o Tianjin Quanjian, equipe chinesa pela qual atuou na temporada de 2016, o meio-campista Jadson está voltando para o Brasil para decidir seu futuro. Nesta quinta-feira, o jogador publicou uma foto dentro do avião já no Aeroporto de Roissy, em Paris, junto a seu empresário, Marcelo Rubalinho. “Partiu Brasil. Que Deus abençoe mais essa viagem! Estou chegando”, comentou Jadson em sua publicação. Agora sem vínculos, o brasileiro está na mira de Atlético-MG e seu ex-clube, o Corinthians. Nesta quarta, o Galo se colocou em prontidão para satisfazer as exigências pedidas por Jadson e Rubalinho. Já aos 33 anos, o meia deseja um contrato longo, de no mínimo três anos, para certa estabilidade. A equipe mineira ainda estaria disposta a pagar 600 mil reais de salários mensais, quantia inferior a seu ordenado no exorbitante futebol chinês, mas acima dos padrões brasileiros. Jadson foi um dos pilares do acesso do Tianjin à elite do Campeonato Chinês. Líder de assistências da equipe treinada pelo italiano Fábio Cannavaro, o brasileiro ficou insatisfeito com a diretoria do clube, que estaria disposta a pagar muito mais por novos reforços do futebol europeu, como Diego Costa, Cavani e Benzema.

Entrevista

Nesta quinta-feira, o atacante brasileiro Gabriel Jesus deu seus primeiros passos como jogador do Manchester City. Já com a documentação oficializada, Gabriel pousou pela primeira vez com a camiseta da equipe e também deu sua primeira entrevista, para o canal dos Citizens. Logo nos primeiros contatos, o jovem craque se mostrou entusiasmado para jogar. “Estou encantado com a grandeza do clube, o planejamento, a estrutura. O CT é muito grande. Gostei bastante, não vejo a hora de começar a jogar”, falou Jesus, destacando, também, o frio da cidade de Manchester. Gabriel contou que, logo antes de chegar, já pediu o número 33, camisa que usa desde sua subida ao profissional do Palmeiras. O brasileiro também voltou a falar do peso de Pep Guardiola para sua decisão final. “Ele foi o único técnico que me ligou. Fiquei bastante contente se tratando dele, de tudo que ele fez”, revelou o atacante. Sobre o técnico, o jovem atacante já identificou semelhanças entre Guardiola e si mesmo. “Uma coisa que eu vi é que, assim como eu, ele é fissurado por futebol, vive 24 horas o futebol. É importante que eu seja assim igual ele e espero aprender. Vou me doar o máximo para aprender cada vez”, afirmou.

Campeonato

Campeão da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016 com o Palmeiras, Jesus admitiu que deixou a equipe brasileira com sentimento de dever cumprido. “Deixei bem claro que minha vontade era permanecer até o fim do ano porque queria conquistar mais um campeonato. E consegui. Saí de lá com a cabeça erguida e satisfeito com o campeonato que a gente fez”, falou. Agora em um campeonato muito disputado, Jesus quer aproveitar suas primeiras chances para já ir se adaptando ao estilo do futebol inglês. “Assistindo dá para ver que é um jogo muito duro, intenso. Espero me adaptar o mais rápido possível. Nos primeiros contatos que eu tiver vou procurar ver tudo, me adaptar. Só depende de mim fazer para que fique fácil”, concluiu.

Clássico

Fábio Carille poderá ter um clássico pela frente, em jogo que vale troféu, logo no seu segundo compromisso como técnico efetivo do Corinthians. Após a goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, na quarta-feira, ele aguarda o jogo entre São Paulo e River Plate, da Argentina, para conhecer o seu oponente na decisão da Copa Flórida. “Neste momento, não penso em adversário”, garantiu Carille, que prioriza a montagem e o entrosamento de uma equipe titular para o Campeonato Paulista. “Penso na nossa forma de jogar, de trabalhar, em os atletas terem entendimento. Não estou preocupado com adversário, mas com o que o Corinthians pode render”, repetiu. Contra o Vasco, o técnico já mostrou que realmente se importava mais em dar corpo ao Corinthians de 2017. Na véspera da partida, adiantou – e cumpriu – que trocaria todo o time titular no intervalo, com o intuito de não desgastar demasiadamente ninguém e dar ritmo também aos reservas. Mesmo com essa postura, o Corinthians envolveu o Vasco e construiu uma goleada. “O conjunto me surpreendeu”, disse Carille, quando lhe questionaram sobre as individualidades do time. “Já conheço a capacidade de cada um. O Kazim, por exemplo, conheço desde quando ele estava na Turquia. O Marlone vinha jogando com a gente. Então, prefiro destacar o conjunto”, explicou, citando dois atletas que estavam ao seu lado.

Retornar

Torcida e diretoria querem ver Jonathan Calleri vestindo a camisa do São Paulo novamente. Até o jogador já manifestou publicamente o desejo de retornar ao clube do Morumbi, com o qual se identificou no ano passado ao marcar 16 gols em 31 jogos. No entanto, os detentores dos direitos econômicos do atacante argentino tornam o negócio difícil de se concretizar. Guillermo Calleri, pai do jogador de 23 anos, se reuniu com os empresários de Jony na Inglaterra, onde afirmou que o filho gostaria de retornar ao Brasil para voltar a se valorizar. Os investidores, por sua vez, não gostaram da sugestão e bateram o pé pela permanência do atacante na Europa. Esses empresários gastaram R$ 40 milhões para comprar Calleri do Boca Juniors e emprestá-lo ao Tricolor com um contrato de seis meses no ano passado. Por isso, eles querem que o argentino siga no West Ham até o fim de maio, quando seu vínculo com o clube inglês se encerra. Na equipe inglesa, contudo, Calleri atuou por apenas nove partidas e não joga desde outubro, chegando a ser utilizado pelo time sub-23. Assim, uma outra possibilidade seria ele se transferir para outro clube europeu. O Las Palmas, da Espanha, manifestou desejo de contar com o atleta por empréstimo. No entanto, o argentino não retribuiu o mesmo interesse.

Trajetória

Desempenho

O Palmeiras manteve sua base campeã brasileira e trouxe atletas de renome no mercado para se reforçar em 2017, mas vive uma expectativa essencial sobre o desempenho da equipe em 2017: o início de trabalho de Eduardo Baptista como treinador do clube, maior mudança com relação à última temporada. Para ajudar nisso, o elenco tem “mergulhado” no esquema 4-1-4-1, definido pelo comandante para a equipe. Com relação aos dois últimos anos, a maior variação é a imposição de um volante á frente da defesa com maior liberdade ao segundo, formando uma linha à frente com um meia e dois pontas. No jogo-treino contra o União Barbarense, por exemplo, Felipe Melo foi o “1” em frente à defesa, enquanto Roger Guedes, Tchê Tchê, Michel Bastos e Dudu formaram o segundo “4”. Alecsandro foi o centroavante. Junto com a defesa formada por Fernando Prass; Jean, Antonio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto, essa é a formação que deve encarar a Chapecoense, no sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena Condá. Com viagem marcada para sexta-feira, o grupo palmeirense tem escutado bastante as orientações de Eduardo, tanto no campo quanto nos momentos em que estão vendo vídeos abordando a disposição ideal dentro das quatro linhas.

Irreverente

Um dos reforços que o Corinthians contratou para a temporada chamou positivamente a atenção logo no primeiro compromisso do ano. Vindo do Coritiba, o irreverente atacante inglês naturalizado turco Kazim marcou um gol e deu uma assistência para o meia Marquinhos Gabriel fechar o placar na vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, nesta quarta-feira, pela Copa Flórida. “Fui bem. Foram os meus primeiros 45 minutos com essa camisa. Estou feliz, e é só o começo”, sorriu Kazim, lembrando que ainda está em fase de adaptação. “Os meus primeiros 15 minutos foram um pouco lentos porque é um novo time para mim. Não estou acostumado. Depois, fui bem. O time confia em mim, o que é ótimo”, comemorou. Kazim quer que a torcida do Corinthians também confie nele. Assim como já fazia nos tempos do Coritiba, o jogador está se esforçando para aprimorar os seus conhecimentos de português e mostrar-se ambientado ao futebol brasileiro. “Tento falar. É muito importante porque jogo aqui. Não vim ao Brasil só pegar dinheiro e não aprender a cultura. Acho muito importante aprender. A minha esposa é brasileira, e os meus filhos falam português”, comentou Kazim, por enquanto reserva do time dirigido por Fábio Carille.

Propostas

Esta semana, o Santos avançou na negociação por Bruno Henrique, do Wolfsburg. Após adiar a reunião duas vezes, os alemães sentaram para conversar com o representante do Peixe, que apresentou duas propostas para fechar com o atacante. A definição deve sair até o final desta semana. Apesar de ainda não darem o negócio como certo, os santistas estão otimistas no negócio e já contam com o jogador para resolver um outro problema do técnico Dorival Júnior. No final de 2016, o comandante havia pedido que o clube buscasse um meia que pudesse ser o substituto de Lucas Lima. Após negociar com vários nomes, incluindo Guerra, que foi para o Palmeiras, o alvinegro acabou ficando sem reforços para o meio-campo. Porém, caso a contratação de Bruno Henrique seja concretizada, o técnico ganhará dois jogadores para a posição. Afinal, Vitor Bueno e Jean Mota, que atuaram pelos lados do ataque no ano passado, são meio-campistas de origem. Como o Peixe já trouxe Vladimir Hernández, Kayke e ainda está próximo do jogador do Wolsfburg, Dorival acredita que os meias podem voltar para a sua verdadeira posição, auxiliando o camisa 10 do Santos na armação de jogadas.

Contratação

“Anelka é do Galo”. Toda vez que uma estrela do futebol mundial está perto de um clube brasileiro, volta à tona a postagem de Alexandre Kalil, presidente do Atlético-MG em 2014, que anunciou nas redes sociais a contratação do astro francês. Como é sabido, o reforço virou mico. Não é diferente agora com a tentativa do Corinthians em contratar Didier Drogba. Além de revelar o motivo pelo qual a sua negociação com o clube mineiro deu errado, Anelka opinou ao GloboEsporte.com que o amigo marfinense, com quem atuou no Chelsea e na China, se daria muito bem no Brasil. “Se fizeram uma oferta para o Drogba jogar no Brasil, ele irá porque ama desafios e ama o futebol. Drogba é um grande jogador. Ele ainda pode marcar gols. Se você colocar bons jogadores perto dele, ele vai fazer gols. Drogba é uma pessoa boa, tenho certeza que as pessoas no Brasil iriam amá-lo, dentro e fora de campo” afirmou o francês, em entrevista por telefone. Fã do futebol brasileiro, Anelka ficou perto de realizar o desejo de jogar por aqui. Em 2014, Alexandre Kalil, então presidente do Atlético-MG, fez uma proposta pelo jogador que estava de saída do West Bromwich, da Inglaterra. Enquanto o francês ainda negociava com o clube brasileiro, Kalil anunciou no Twitter que o jogador já estava contratado. Mas não estava. Além disso, a desorganização das tratativas enfureceu Anelka.

Adversário

O atacante Neymar inicia nesta quinta-feira um duelo de R$ 200 milhões contra um adversário que promete ser duro. O Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) começará julgamento de recurso do atleta contra multa aplicada pela Receita Federal, que considera que o jogador omitiu R$ 63,6 milhões ao receber pagamentos através das empresas do pai. A sessão é às 14h, em Brasília. Neymar foi autuado e considerado culpado em decisão unânime pela Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro por sonegação fiscal em março de 2015. A sanção de R$ 188,8 milhões (valor que se aproxima dos R$ 200 milhões, com juros) levou ao bloqueio de bens do atleta, que não conseguiu reverter o congelamento na Justiça Federal. O Carf é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, mas independente do Fisco. Ele é a última instância administrativa para tentar evitar a multa. A decisão é colegiada, com a participação de oito conselheiros, quatro deles indicados pela Fazenda, os outros quatro representantes do contribuinte, indicados por confederações econômicas nacionais, como, por exemplo, a CNI (Confederação Nacional das Indústrias). Esse equilíbrio desaparece se houver um empate, entretanto. O voto de qualidade é sempre do presidente da turma julgador, em regra um auditor indicado pelo Fisco. O histórico do Conselho, de acordo com advogados ouvidos pela reportagem, pende para a Receita.

Defensor

“Em geral, nos últimos anos, o Carf decide a favor da Fazenda” afirmou o advogado tributarista Marcos Neder, defensor de Neymar Em 2015, o Carf foi alvo da Operação Zelotes, que desmantelou uma quadrilha que atuava no órgão para atenuar ou anular cobranças do Fisco – o esquema investigado envolvia processos de R$ 19 bilhões. “O Conselho vive um momento delicado. Os conselheiros estão olhando com lupa, especialmente casos de valores expressivos. Se os conselheiros se sentem inseguros, há possibilidade maior de decidirem pró-Receita” disse o presidente da Abat (Associação Brasileira de Advocacia Tributária), Halley Henares. O processo de Neymar é relatado pela conselheira Bianca Rothschild, uma representante dos contribuintes – a relatoria é sorteada. Após a leitura do relatório, o advogado de defesa faz a sustentação oral em trinta minutos, mesmo tempo dado ao procurador da Fazenda. Em seguida, os conselheiros votam. A previsão é de que o julgamento leve em torno de quatro horas. Há a possibilidade, porém, de que o caso não tenha uma definição nesta quinta. Os conselheiros podem pedir vista no processo para que tenham a chance de analisar melhor as provas. A análise de outras ações também podem atrasar a sessão. Assim, a decisão ficaria para a próxima reunião da turma, em fevereiro.

Decisão

Por mais que o encontro seja mais cedo desta vez, o duelo entre Flamengo e Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior ainda remete ao ano passado. No duelo válido pelas quartas de final desta quinta-feira, os dois finalistas de 2016 voltam a medir forças. Há quase um ano, os cariocas levaram a melhor na decisão que foi aos pênaltis, no Pacaembu. Agora, novamente duas das principais forças da Copinha, buscam vaga na semi. A partida será disputada às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O SporTV transmite, e o GloboEsporte.com acompanha em Tempo Real. Os dois times avançaram da fase anterior com roteiros diferentes. O Corinthians passou pelo Internacional sem dificuldades. A equipe do técnico Osmar Loss dominou completamente os gaúchos, abrindo 3 a 0 logo na primeira etapa. A partida terminou 3 a 1, com o Timão avançando de fase com sobras. “Tenho certeza que será um grande jogo. O Flamengo está fazendo uma grande campanha novamente. O Corinthians fazendo a campanha de 100%, como fez o ano passado até o momento da decisão. Nós temos que encarar como encaramos o jogo com o Internacional. Foi um jogo muito jogado, com muita estratégia, com muita qualidade dos dois lados. E é isso que eu espero que isso aconteça no jogo com o Flamengo” disse o treinador corintiano.

Embalado

O Rubro-Negro, por sua vez, avançou com emoção. Mesmo embalado pela boa fase do destaque Vinicius Junior e atuando com certa superioridade na maior parte do confronto contra o Cruzeiro, o gol da classificação só veio aos 46 minutos do segundo tempo. Antes, a equipe mineira havia empatado o jogo aos 38. “Lógico que isso motiva demais. Isso dá uma confiança muito grande ao grupo. Mas a gente sempre pede equilíbrio a eles. Para que eles não fiquem empolgados demais porque não conquistamos nada. Isso é passo a passo, jogo a jogo. Sinto que o grupo, apesar de jovem, tem amadurecido muito” analisa o técnico rubro-negro, Gilmar Popoca. No ano passado, o Flamengo venceu o Corinthians na decisão por pênaltis. O título veio em um jogo de casa cheia no Pacaembu. O técnico rubro-negro acredita que uma rivalidade natural existirá na partida desta quinta. Além de enaltecer também o rival, espera uma disputa saudável. “Acho que a rivalidade vai existir sempre. São duas grandes equipes do futebol brasileiro. Há sempre uma rivalidade, seja sub-12, sub-13, sub-17, profissional. Realmente a torcida do Corinthians é uma torcida que cria esse clima todo, querem ganhar sempre. Lógico que isso (final do ano passado) também motiva o Corinthians de querer tirar a gente da competição logo. Rivalidade vai existir sempre” completou Popoca.

Interino

Fábio Carille estava orgulhoso após a sua primeira partida como técnico efetivo do Corinthians. Comandante interino da equipe no ano passado, entre a demissão de Cristóvão Borges e a contratação de Oswaldo de Oliveira, ele esperançou a torcida com uma vitória por 4 a 1 sobre o Vasco na noite desta quarta-feira, pela Copa Flórida. “O que a gente mais busca é jogar bem. Além do 4 a 1, um baita resultado, o que nos deixa feliz é como a equipe se comportou dentro de campo. Sabemos que podemos melhorar, e isso acontecerá por meio do trabalho”, comentou Carille. Escutando a entrevista que o seu treinador concedia, o meia Marlone, autor do segundo gol corintiano sobre o Vasco, concordou com acenos de cabeça. O técnico já convenceu o elenco a respeito da importância da organização tática.

Trabalhando

“Fomos uma equipe bem trabalhada, compacta desde lá atrás, fazendo pressão alta. Essa é a cara do Corinthians neste ano. Estamos trabalhando. Tudo o que a gente fez durante a semana fluiu em campo”, comentou Marlone, satisfeito. “A cara do Corinthians é essa, de uma equipe organizada e bem compacta”, repetiu. Uma equipe organizada e bem compacta é o que buscava Tite quando estava no Corinthians. Discípulo do atual técnico da Seleção Brasileira, Carille não disfarça que copia o discurso que tanto ouviu quando era auxiliar. “Nunca escondi isso de ninguém. Sei que o Carille começa a entrar mesmo futebol agora, mas a linha de trabalho do Tite deu certo e vou dar continuidade. Faço treinos muito parecidos com os dele e busco um time compactado, com triangulações, sempre chegando com muitos jogadores à frente”, reforçou o técnico novato.

Marcando

Marcado pela garra dentro de campo durante sua passagem pelo Atlético-MG, o volante Leandro Donizete prometeu seguir com o mesmo estilo no Santos. O novo camisa 30 do Peixe, que foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira, afirmou que vai continuar marcando forte os adversários. Ele, porém, fez questão de dizer que não é um atleta maldoso. “Sou viril na marcação, sim, mas não sou maldoso. Marco em cima, sem dar espaço. Às vezes incomodo, mas tenho poucas expulsões e amarelos na história. Vou continuar trabalhando assim, não vou mudar porque a imprensa fala mal. Tenho minhas qualidades. Vou dar a minha vida no Santos e seguir marcando como no Atlético, Coritiba…”, afirmou Donizete. O volante, por sua vez, também quer ser um ‘professor’ aos jogadores mais jovens do elenco santista. Isso porque o Santos volta a disputar uma Copa Libertadores da América após quatro anos ausente. Muitos atletas do Peixe nunca jogaram o torneio. Campeão da competição continental pelo Atlético-MG em 2013, Donizete quer preparar os Meninos da Vila para a edição de 2017.

Goleada

O Palmeiras realizou nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, seu primeiro jogo-treino do ano, com direito a goleada por 4 a 0 sobre o União Barbarense. O destaque da goleada, que foi disputada em três tempos de 35 minutos, ficou por conta do atacante Keno, autor de dois gols na segunda parte. Felipe Melo, por sua vez, participou junto com o time titular na etapa inicial e parece aos poucos se estabelecer na equipe. O primeiro time que foi a campo teve Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Roger Guedes, Tche Tche, Michel Bastos e Dudu; Alecsandro. Composta na maior parte por jogadores que já estavam no elenco campeão do Brasileiro no ano passado, ainda retomando o ritmo, a equipe tomou alguns sustos do adversário e viu Felipe Melo mostrar bastante vigor físico. Bastante participativo, ele orientou os companheiros e dividiu duas bolas em que parecia jogar Libertadores. Os primeiros 35 minutos terminaram 1 a 0 para a equipe, com gol contra do volante Eduardo Eré após escanteio cobrado por Jean. Moisés, que entraria na vaga de Michel Bastos, realizou um trabalho específico para retomar a melhor condição física. O meia Rafael Marques, o colombiano Mina e o venezuelano Guerra também não participaram, ficando apenas na parte interna da Academia.

Situação

Ainda em busca de um volante, após as saídas de Leandro Donizete e Júnior Urso, o Atlético Mineiro segue com o sonho de contratar Elias. Atualmente no Sporting-POR, a equipe alvinegra sondou a situação do jogador e chegou à conclusão que, nos moldes propostos pelo clube português, à contratação seria impossível. Mas uma postagem no Facebook chamou a atenção e deixou vivo o sonho de ter o atleta no elenco. O presidente do Sporting, Roberto de Carvalho, usou o Facebook para desabafar sobre alguns assuntos em torno do futebol. Sobre o plantel, no entanto, o mandatário confirmou que o elenco sofrerá algumas alterações. “O plantel sofrerá um emagrecimento neste mercado de inverno, o que vai fortalecer o grupo. Precisamos dos melhores focados, e determinar, mais uma vez, a linha da exigência extrema que existe neste clube”, destacou. O Atlético Mineiro buscou contato com o Sporting para averiguar a situação de Elias. Segundo Eduardo Maluf, o valor pedido pelo clube português para a liberação do volante era de 6 milhões de euros. O Galo, entretanto, desejava algo mais barato ou até um empréstimo.

Preocupação

Inaugurado em 21 de julho de 2016, dia do aniversário de 114 anos do Fluminense, o Centro de Treinamento Pedro Antonio Ribeiro da Silva virou motivo de orgulho para os tricolores. Apesar do ganho em estrutura com a construção, alguns eventos recentes viraram motivo de preocupação para clube e jogadores. Situado em área de risco e com casos de violência nos últimos meses, o CT ganhou destaque no noticiário esportivo e também nas páginas policiais. Tanto que, a pedido do Tricolor, a Polícia Militar decidiu dar atenção especial à região. O Fluminense procurou recentemente a PM e solicitou reforço na segurança do local que recebe os treinos do time profissional. A conversa entre dirigentes e oficiais ocorreu após o tiroteio da sexta-feira, último caso registrado. Com incursões e patrulhamento diário tanto dentro do terreno quanto nas redondezas, a PM virou parceira. Outros pedidos de colaboração já haviam sido feitos desde a inauguração no segundo semestre de 2016. O clube garante ainda que fará ações sociais na Cidade de Deus, comunidade vizinha ao CT. “O Fluminense segue tomando todas providências necessárias para garantir a maior segurança no Centro de Treinamento Pedro Antonio Ribeiro da Silva. Para isso, o clube conta com a ajuda do poder público, já iniciou conversas com as autoridades competentes e fará também ações sociais na comunidade que fica localizada próxima ao CT – disse o presidente Pedro Abad ao GloboEsporte.com”.

Tranquilidade

A medida tem por objetivo dar tranquilidade a atletas e funcionários. Preocupados também com a falta de segurança na cidade em geral, e visando a dar mais tranquilidade aos familiares, alguns jogadores decidiram blindar seus carros. Um deles, aliás, tomou a medida ao presenciar recentemente um assalto na Zona Sul. Outros preferem ir ao treino de Uber – retornam a suas casas de carona. Há relatos ainda de funcionários assaltados tanto ao chegar quanto ao sair do expediente. Alguns deles afirmam ter presenciado a desova de veículos roubados nas redondezas. “É perigoso em qualquer parte do Rio. É também em São Paulo, em Porto Alegre… em todos os lugares. Hoje em dia, está muito difícil. A favela é perto daqui, tem essa briga… Temos de tomar cuidado, prestar atenção, estar sempre alerta. O trabalho não pode ser influenciado por causa disso. Temos de deixar o Fluminense cuidar dessa parte externa. Aos poucos, estão se organizando para isso” disse o meia Marquinho na entrevista coletiva da última terça. O CT é vizinho a uma das maiores e mais conhecidas comunidades da capital fluminense, a Cidade de Deus. Mesmo com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), a comunidade sofre com a violência, fruto da tentativa de uma facção criminosa de recuperar o poder no local.

Realocar

O Flamengo estima que vai economizar R$ 12 milhões ao longo de 2017 ao realocar 16 jogadores em outros clubes nesta temporada. Na conta, entra o abatimento na rescisão de Mugni, além de salários e outros dividendos no empréstimo de jogadores no mercado nacional e internacional. A conta é do departamento de futebol, que participou de encontro com a imprensa após a entrevista coletiva desta quarta-feira – com o diretor de futebol Rodrigo Caetano, o gerente Mozer e o supervisor Sergio Helt. Os empréstimos representam economia, pois os novos clubes destes atletas arcam com os contratos de trabalho dos jogadores do Flamengo e desoneram a folha do Rubro-Negro carioca. Na lista do Fla, ainda falta encontrar destino para um jogador: o meia Jajá, que volta de empréstimo do Avaí. Outro caso é de Canteros, que segue no Vélez até o meio deste ano. Nessa quarta, o Vitória anunciou Paulinho, que é um dos jogadores que ficam sem contrato logo após o empréstimo ao time baiano – o vínculo atual se encerra em fevereiro de 2018. Casos semelhantes são do meia Luiz Antônio, que vai jogar na Chapecoense, e o atacante Rafinha, emprestado ao Thai Ronda, da Tailândia – os dois têm contrato até dezembro deste ano com o Fla.

Carência

Vander, Osvaldo, Lucca, William Pottker, Marinho, Keno, Juan Caicedo… E agora Fernandinho. O jogador do Grêmio de 31 anos, e que estava no Flamengo, foi a mais nova investida do Botafogo para tentar suprir a carência de atacantes de velocidade no elenco. O gerente de futebol Antônio Lopes procurou o empresário Hugo Garcia para sondar a situação do atleta, que demorou a se reapresentar ao Tricolor por causa das negociações. O Grêmio não cria empecilhos para liberar o atacante, mas não aceita mais dividir seus vencimentos. Procurado pelo Botafogo, o jogador mostrou interesse, e uma negociação sigilosa chegou a ser aberta nos últimos dias. Porém, a demora por resposta, já que ele deu prioridade ao Rubro-Negro, e o alto salário pesaram para o Alvinegro desistir. Em contato com o GloboEsporte.com, seu agente não negou as conversas, mas não comentou o caso. “Não comento negociações” respondeu. Desde a saída de Neilton em dezembro, o Botafogo ainda não conseguiu repor a vaga deixada na equipe titular. A diretoria vem encontrando muitas dificuldades no mercado, seja por opções que agradem ao técnico Jair Ventura, ou pelas altas pedidas salariais. Um exemplo foi Muriqui. Após decidir retornar ao Brasil, e antes de acertar com o Vasco, o atacante que conhece Antônio Lopes chegou a ser procurado, mas logo descartado pela remuneração na faixa de R$ 300 mil

Possibilidade

Contar com Ronaldinho Gaúcho no time? Carpegiani aprova a ideia. Em meio às negociações do Coritiba com o craque, o técnico falou pela primeira vez sobre a possibilidade de ter o jogador sob o seu comando. O treinador, que conhece o meia desde pequeno, confia que a sua chegada, caso se concretize, pode fortalecer o elenco alviverde. Em entrevista à imprensa na noite de quarta-feira, em Ciudade del Este, onde o Coritiba disputou um jogo-treino contra o 3 de Febrero, do Paraguai, o comandante rasgou elogios ao jogador, e deixou a definição sobre a sua vinda ao Alto da Glória a cargo da diretoria. “Eu, na minha impressão daquilo que tenho do Ronaldinho, pelo conhecimento que tenho desde quando era criança, temos um carinho todo especial. O Ronaldinho, com as duas pernas amarradas continuará sendo sempre um grande jogador, indiscutivelmente. O pensamento da direção, com relação de trazê-lo ou não… Gostaríamos, particularmente, de ter o Ronaldo, mas isso é um problema da direção, ela quem tem que decidir” disse. Mesmo sem jogar oficialmente desde o dia 26 de setembro de 2015, pelo Fluminense, contra o Goiás, Carpegiani acredita que o talento de R10 não se perdeu. Sem clube, o jogador tem disputado amistosos e jogos festivos.

Permanência

O atacante André Lima não está mais nos planos do Atlético-PR para a temporada 2017. O clube decidiu pela não permanência do jogador na noite desta quarta-feira, segundo o presidente Luiz Sallim Emed. De acordo com o dirigente, ainda não há um consenso sobre o destino do jogador, que tem contrato até o final do ano com o Furacão. “Foi uma decisão do clube, de que o André não está nos planos para o ano de 2017. Para ele não continuar conosco neste ano. Ele veio na apresentação, normalmente, e foi informado isso a ele. Agora ele não faz mais parte dos planos do Atlético-PR” disse em contato com o GloboEsporte.com. Pela manhã, Sallim disse em entrevista à imprensa que o camisa 99 tinha futuro incerto e que a sua permanência seria decidida pelo técnico Paulo Autuori. No acordo feito em dezembro do ano passado, em sua chegada, foi incluída uma cláusula no contrato constando que o vínculo poderia ser estendido automaticamente por mais um ano, com prioridade, caso o atacante atingisse alguns objetivos. “Entendemos que, apesar de ele ter nos ajudado, decidiu-se por ele não ficar esse ano. Agora, ele está treinando no CT para manter a forma e se chegar alguma proposta vamos repassar. Pela boa relação que tivemos com ele vamos resolver da melhor forma como será encaminhado, um consenso” completou o presidente.

Transação

Com o negócio envolvendo a ida de Valtteri Bottas para Mercedes e o retorno de Felipe Massa para Williams selado, aos poucos os detalhes da transação entre as duas equipes começa a vir à tona. E para liberar o finlandês ao time alemão, a equipe de Grove recebeu uma ajuda financeira robusta para viabilizar a volta de Massa (com um contrato de um ano, com valor de 6 milhões de euros – cerca de R$ 20 mi), como relatou o chefe da Mercedes, Toto Wolff, ao jornal italiano “Gazzetta dello Sport”. “É óbvio que não poderíamos pedir uma coisa sem dar algo em troca. Por exemplo, a Williams precisava de um piloto experiente, e era necessário trazer o Felipe de volta. E aí é óbvio que contribuímos financeiramente para a volta dele. Então, agora, todos estamos satisfeitos”. Além de contribuir com volta de Felipe, outra grande vantagem dada pela Mercedes a Williams, para que o time britânico liberasse Bottas, diz respeito ao valor pago pelo fornecimento da unidade motriz, que em 2017 será zero. Em vez de recolher para a montadora alemã os regulares 16 milhões de euros (R$ 56 milhões), a Williams poderá investir esse dinheiro no desenvolvimento do modelo deste ano. O primeiro desconto proposto por Wolff foi de 5 milhões de euros (R$ 17 milhões), para se ter uma ideia do quanto a Mercedes teve de ceder.

Novidade

Não é novidade treinos fechados no Flamengo de Zé Ricardo – e prática cada dia mais difundida no futebol brasileiro. Mas na pré-temporada, em que os treinos têm sido abertos para cobertura de imprensa 30 minutos após iniciados, foi a primeira vez que o técnico fechou toda a atividade em campo. No campo 4 do Ninho do Urubu, após academia e aquecimento, o treinador fez treino tático de cerca de uma hora no centro de treinamento do Rubro-Negro. Nem mesmo houve imagens dos veículos oficiais do Flamengo, que passam trechos das atividades. Em amistoso no próximo sábado, no Serra Dourada, em Goiânia, o Flamengo enfrenta o Vila Nova no primeiro compromisso da temporada. Zé deve ter apenas Trauco entre as novidades contratadas. Conca segue em tratamento fisioterápico no CT e Romulo, pela avaliação inicial da comissão técnica, não deve viajar. No treino tático, Zé Ricardo a escalou o time base de 2016: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Gabriel, Everton e Guerrero. Este deve ser o time que começa o amistoso. Em entrevistas na pré-temporada, Zé Ricardo disse que testaria variações táticas dentro do esquema com dois pontas – em voga boa parte do ano passado. A formação com dois meias, Mancuello entrando na equipe, é uma das alternativas. A garotada da base também deve ter mais chances, substituindo os titulares.

Surpresas

A pré-temporada do futebol brasileiro rende histórias de surpresas que superam roteiro de qualquer novela. Caso dessa, que aconteceu com o meia-atacante Hugo Sobota. O jogador desembarcou em Teresina, no Piauí, na certeza de jogar pelo Comercial-PI. Passou 24 horas viajando dentro de um ônibus que saiu de Ponte Alta, Tocantins, até a capital piauiense. Quando chegou na rodoviária, descobriu que o seu clube havia desistido de jogar o estadual por não ter dinheiro para contratar jogadores e manter o elenco por quatro meses. Foram alguns segundos sem clube – para sorte dele. O Parnahyba ao saber da presença do meia-atacante acabou contratando Hugo, que iniciou os treino no novo time nesta quarta-feira. “Fiquei até meio confuso (risos). Estava vindo de Tocantins e disseram que eu iria jogar no Comercial-PI. Quando cheguei, os planos mudaram. Falaram que seria o Parnahyba. Vou para lá, Deus sabe de todas as coisas. Espero ser feliz com essa nova camisa” relatou Hugo, de 22 anos, que se profissionalizou no Goiás. A rapidez fez o meia nem avisar para a família sobre a mudança repentina. “Foram 24 horas de viagem. Deixei família lá. Pai, mãe e irmãos. Nem falei ainda para minha mãe. Esperar chegar na cidade (em Parnaíba, litoral do Piauí) para avisar, dar a notícia. Primeira vez na carreira que isso aconteceu, não imaginava ter passado. Parei para pensar, foi uma tristeza e alegria ao mesmo tempo” completou.

Atropelado

O Vasco foi atropelado pelo Corinthians na semifinal da Floripa Cup, na noite desta quarta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos. No fim da partida, os jogadores tentaram achar explicações para a goleada de 4 a 1 e lamentaram o resultado. Principal nome do time, Nenê disse que a equipe teve erros infantis, que precisam ser corrigidos. “Tivemos alguns erros infantis. Vamos ter de corrigir. Temos tempo para isso e vamos ter de trabalhar a cada dia para não acontecer mais” disse ao ‘Globoesporte.com’. Madson admite que o resultado não é bom, mesmo sendo em uma partida de pré-temporada. Porém, ele garantiu que a goleada não vai abalar o grupo para o restante do ano. “Pela grandeza do Vasco, apesar de ser pré-temporada não é bom começar assim. Tomamos uma goleada. Tentamos colocar o que o Cristóvão nos colocou. Algumas coisas conseguimos, outras não. Nosso principal foco é o Carioca, o Brasileiro. Viemos para ganhar, mas é só um campeonato preparatório. Isso não vai nos abalar” disse o lateral-direito.

Anunciado

Demorou, mas finalmente o Sport oficializou o primeiro reforço da temporada. O lateral-direito Raul Prata, 29 anos, 1,78m, foi anunciado nesta quarta-feira como contratação do Leão. É a primeira do ano (oficialmente). O detalhe, porém, é que isso não é novidade. Prata chegou na sexta-feira passada e já trabalhou desde sábado. O que atrasou o anúncio foi a parte burocrática. O próximo a ser anunciado deve ser o atacante Marquinhos, atacante que vem do Internacional e que também está treinando há algum tempo pelo Leão. Seu nome, inclusive, foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira. Para os atacantes Leandro Pereira e Paulo Henrique, falta a assinatura do contrato. E o caso dos dois é um pouco mais complicado que os de Marquinhos e Prata por um simples detalhe: as transferências são internacionais. No caso de Leandro Pereira, embora ele estivesse emprestado ao Palmeiras, o vínculo que ele tem é com o Club Brugge-BEL. Além disso, a rescisão do empréstimo dele com o Verdão tem de ser publicada no BID para, só então, o novo vínculo – desta vez cedido ao Sport – ser validado. Esse processo envolve várias partes: Leão, confederação belga, Clube Brugge-BEL, Palmeiras e a CBF. A situação de Paulo Henrique é menos complicada. Mas também é internacional. O atacante é ligado ao Estoril-POR.

Diretrizes

A comissão de arbitragem da CBF promoveu uma das maiores reformas na estrutura da arbitragem nos últimos anos. As mudanças seguem diretrizes que a Fifa baixou em 2015. A exemplo do que existe nas principais ligas do mundo, a ideia é criar um grupo mais enxuto e mais experiente para dirigir as Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Esse grupo já está sendo chamado pelos árbitros de Tropa de Elite – coincidência ou não, o diretor de arbitragem Marcos Marinho, antes de trabalhar no futebol, foi tenente-coronel e comandante do Batalhão de Choque da PM de São Paulo. “Quando se olha o problema de arbitragem, vê-se que alguma coisa estava errado. Queremos reduzir os erros e uniformizar os critérios. Vamos fazer um acompanhamento de cada árbitro, cada jogo, ajudar cada um a crescer. E aí avaliar” explica o diretor, conhecido como Coronel Marinho. A CBF reduziu de sete para três as categorias de árbitros, mudou as idades para entrar e sair do quadro da Fifa, o sistema de sorteio, a política de renovação do quadro e também a política de escalas. As medidas valem tanto para árbitros como para assistentes. A mudança de maior impacto é a idade limite da arbitragem. O jubilamento do quadro da Fifa passa de 45 para 50 anos, e a idade máxima de entrada, de 37 para 44 anos. Isso significa uma mudança na política de renovação. Aumentou o prestígio dos árbitros mais experientes.

Renovação

“Continuamos buscando a renovação, mas de outra forma. E os árbitros acima dos 45 só vão ficar se passarem nos testes” diz Marinho. Foram extintas as categorias Aspirante, Especial A (para ex-Fifa) e Especial B (para ex-Aspirantes) e transformadas as Categorias CBF-1, CBF-2, e CBF-3, que viraram Seleção A/B, Seleção C/D e Seleção Intermediária, respectivamente. O quadro da Fifa foi incorporado à Seleção A/B. “Acabamos com tanta divisão porque no Brasil isso estava ficando importante demais. Havia pessoas que criticavam a escala não pela competência do árbitro, mas em função de ser Aspirante, Especial ou não”. A partir de agora, os árbitros só poderão apitar nas divisões que estão no nome de sua categorias – ou seja, não haverá mais figurões nas Séries C e D. Os da Seleção Intermediária – que, apesar do nome, é a porta de entrada no quadro – só poderão trabalhar em jogos categorias de base. Cada uma das categorias terá idade máxima para ingresso e permanência – 42 e 50 anos para A/B, 40 e 42 anos (45 numa fase transitória) para C/D e 35 e 40 anos para Intermediária. Se, ao estourar a idade, o árbitros não tiver sido promovido, ele será jubilado do quadro. Se ele for rebaixado de quadro e não se encaixar na idade, também será jubilado.

Categorias

A idade mínima para entrar na Seleção Intermediária é 20 anos. A partir da entrada, o árbitro precisa passar pelo menos um ano em cada categoria. Não pode haver pulos. As categorias serão redefinidas anualmente, com uma espécie de acesso e descenso. Cada categoria terá um número fechado de árbitros. Na A/B serão 50, incluindo os 10 da Fifa. Isso significa que apenas 50 apitadores trabalharão nas duas primeiras divisões (historicamente, só a Série A tem usado quase esse número). Nas demais, o número não está definido. A CBF decidiu também reintroduzir os árbitros adicionais, ao menos nas Séries A e B, e mudar o sistema de sorteios. Agora, ele volta a ser mais dirigido. Para cada divisão, em cada rodada, serão montadas duas escalas completas, que elas serão sorteadas. Algumas questões ainda estão sendo detalhadas. Como os adicionais vão voltar, o quarto árbitro poderá ser um assistente e, nesse caso, o eventual substituto do árbitro será um adicional. Um dos adicionais terá de ser da mesma categoria, mas outro poderá ser de uma inferior.

Cobertura

Pelo menos 20 empresas de jornalismo do exterior, o que abrange nove países de várias partes do mundo, confirmaram credenciamento para a cobertura do primeiro jogo da Chapecoense após a tragédia do final de novembro. O amistoso vai ser disputado na Arena Condá, às 21h30, no sábado. O adversário é o atual campeão brasileiro, o Palmeiras. Veículos de comunicação da Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Suécia e Turquia estarão representados em Chapecó para o evento. Os Estados Unidos e a Argentina também vão enviar profissionais para acompanhar o jogo de reestreia da Chapecoense. Até o Catar, sede do Mundial de 2022, marcará presença com uma equipe de jornalistas na Arena Condá. Houve ao todo mais de 240 solicitações de credenciamento para o amistoso, com interesse de todos os grandes centros do Brasil. Os 20 mil ingressos colocados à venda devem se esgotar até sexta-feira – essa é a previsão dos organizadores.

Oficial

Depois de enfrentar o Palmeiras, a Chapecoense vai se preparar para o primeiro jogo oficial do ano – contra o Joinville, dia 26, pela Primeira Liga, mais uma vez na Arena Condá. Dezenove jogadores do time catarinense morreram em acidente com o avião que os levava para Medellin, em 29 de novembro. Toda a comissão técnica da equipe também sucumbiu na tragédia, assim como vários jornalistas, dirigentes e tripulantes, num total de 71 mortos. Na cidade colombiana, a Chapecoense disputaria a primeira partida da final da Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. Dias depois do desastre, a Confederação Sul-Americana de Futebol deu o título da competição à Chape.

Liberaram

Fred decidiu no meio do ano passado deixar o Fluminense para jogar no Atlético-MG. Os mineiros já tinham mandado Giovanni Augusto e André para o Corinthians na pré-temporada. No meio do caminho, os corintianos liberaram Edilson para o Grêmio. As transferências entre times brasileiros são as mais comuns no mercado do futebol. Só em 2016, no país inteiro, houve mais de 15 mil delas, enquanto idas e vindas do exterior somam cerca de um décimo disso. Mais de 99% das trocas são apenas isto, meras trocas, sem nenhum dinheiro envolvido em compras e vendas de direitos econômicos. Mas aquele 1% – geralmente entre clubes do tamanho de Fluminense, Atlético-MG, Corinthians e Grêmio – tem grana envolvida. E não é pouca. As 49 transferências domésticas (somente dentro do Brasil) que tiveram dinheiro na parada movimentaram R$ 68,8 milhões. Também houve empréstimos, dos quais 52 envolveram valores, num total de R$ 2,4 milhões. As 49 transferências domésticas (somente dentro do Brasil) que tiveram dinheiro na parada movimentaram R$ 68,8 milhões. Também houve empréstimos, dos quais 52 envolveram valores, num total de R$ 2,4 milhões.

Transferir

Os números foram levantados pela primeira vez com precisão pela Diretoria de Registro e Transferência da CBF. Até o ano passado a entidade ainda não tinha terminado de implementar um sistema que organizasse os dados fornecidos pelos clubes. As trocas entre clubes domésticos ajudam a transferir riqueza dos grandes, mais populares e endinheirados, para times de médio e pequeno portes. O ecossistema do futebol precisa que isso aconteça para que seja saudável. Na realidade não funciona assim: um naco do dinheiro sai do futebol e vai parar nas mãos de empresários. Para cada real que circulou entre transferências e empréstimos nacionais em 2016, 26 centavos foram para os bolsos de intermediários. Ou: 26% do total é “perdido” por clubes para empresários. Não que a prática seja novidade, mas é a primeira vez que a CBF, a partir dos dados enviados a ela pelos clubes, divulga um quadro confiável com a participação de terceiros nos valores. O modo como o dinheiro chega até o empresário é que mudou. Até 2015 o terceiro faturava por meio dos direitos econômicos. Vamos simplificar o juridiquês. Todo jogador tem um contrato de trabalho com um clube, e o contrato pode ter uma multa rescisória.

Documento

É o que um rival precisa pagar para rasgar o documento e contratar o atleta. Era possível fatiar essa multa em partes para todo mundo: 20% para o clube, 30% para o pai do jogador, 50% para o empresário. Isso aconteceu tanto que a Fifa acabou com a festa. A Federação Internacional proibiu que terceiros tenham percentuais em direitos econômicos. Vale para o Brasil. Hoje o empresário ganha com comissões, isto é, uma recompensa por ter intermediado determinada negociação. Quando um clube vende alguém, informa à CBF o valor mandado ao intermediário por ter feito a ponte. Esse é um negócio que tem crescido. Embora não se tenha com certeza quanto dinheiro empresários levavam dos clubes brasileiros até 2015, sabemos que o número de intermediários registrados na CBF dobrou de lá para cá. Havia 115 investidores autorizados pela confederação nacional a intermediar negociações de jogadores em 2015, e havia 330 deles em 2016. A lista com os nomes das empresas e dos intermediários está disponível no site da CBF. A participação de terceiros continua a drenar dinheiro do futebol, mas hoje pelo menos sabemos qual é o valor que vai parar nas mãos deles e quem são, com nome e sobrenome. Sinal de que avançamos.

