Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Semifinal

O Vasco derrotou o Barcelona, do Equador, neste domingo, por 2 a 1, em jogo disputado no Central Broward Stadium, e se classificou para a semifinal da Copa Flórida. Agora, o time de São Januário vai enfrentar o Corinthians pela semifinal da competição. Os gols foram marcados por Nenê e Rodrigo para o Vasco, enquanto Vera descontou para a equipe do Equador. No outro jogo, o River Plate derrotou o Millonarios e vai encarar o São Paulo. Foi a primeira vitória da equipe cruz-maltina na temporada. O time comandado por Cristovão Borges soube enfrentar um adversário aguerrido e aproveitou as poucas oportunidades surgidas durante o jogo para construir o resultado positivo. Aos 38 minutos, o Vasco marcou o segundo gol. Nenê bateu falta na área e Rodrigo entrou, de cabeça, para colocar a bola nas redes equatorianas. Depois de conseguir a vantagem, o Vasco recuou para segurar o resultado, enquanto o Barcelona seguiu pressionando em busca do empate. Mesmo diante da pressão, o Vasco soube se defender e garantiu a primeira vitória da temporada.

Classificação

O River Plate está nas semifinais da Copa Flórida. Neste domingo, a equipe argentina enfrentou o Millonarios, da Colômbia, no Bright House Networks Stadium, e conseguiu uma vitória pelo placar mínimo de 1 a 0 para garantir a classificação para enfrentar o São Paulo na próxima fase do torneio. O gol da vitória do River Plate saiu logo aos três minutos de jogo. Lucas Alario tabelou com Sebastián Driussi e recebeu um belo passe em profundidade. O atacante invadiu a área e finalizou tirando a bola do goleiro para fazer o gol do triunfo para os argentinos. O restante do duelo contou com um jogo em sua grande maioria muito equilibrado. No entanto, mesmo com o Millonarios atrás no placar, era o River Plate quem parecia mais próximo de voltar a balançar as redes. Apesar de não serem efetivos, os argentinos conseguiram administrar sua vantagem e apenas esperaram o apito final para confirmar sua classificação. Com a vitória, o River Plate garantiu vaga para as semifinais dos playoffs da Copa Flórida e irá enfrentar o São Paulo. O jogo está marcado para a próxima quinta-feira, às 22h(de Brasília), no Al Lang Stadium. Quem vencer se classifica para a grande decisão do torneio. Já o Millonarios medirá forças com o Barcelona-EQU, no chamado jogo de consolação, que reúne os perdedores dos dois jogos das quartas de final da Copa Flórida. O duelo será na próxima quarta-feira, às 19h30(de Brasília), no Bright House Networks Stadium.

Pênaltis

Depois da derrota nos pênaltis no primeiro jogo, o Bahia voltou a campo nos Estados Unidos para mais uma partida da Copa Flórida. Jogando contra o Estudiantes, os baianos acabaram derrotados por 1 a 0, com gol contra do lateral Tinga. A partida marcou a volta do meio-campista Verón ao futebol. O atleta, e presidente do Estudiantes, havia se aposentado em 2014, mas resolveu voltar a vestir a camisa do time para disputar a Copa Libertadores deste ano. O craque argentino conquistou o título da edição de 2009. Em campo, Damonte cruzou a bola para o gol contra de Tinga, que testou contra o próprio patrimônio e anotou o único gol do jogo. Aos 34 minutos a melhor chegada do Bahia no segundo tempo. Edson cruzou na área e viu Mário desviar de cabeça. A bola bateu no marcador e o jogador ficou na bronca com a arbitragem pedindo a marcação de um pênalti. Já no final do duelo, o meia Toledo acertou um soco no jogador baiano Lucas Fonseca e recebeu o cartão vermelho, mas nada que atrapalhasse o Estudiantes.

Impedimento

O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em partida disputada na noite deste domingo, no Estádio Prefeito José Liberati, em Osasco, o time rubro-negro derrotou o Cruzeiro por 2 a 1. O gol da vitória foi marcado por Vinicius Júnior, nos acréscimos, em jogada bastante contestada pelos mineiros, que reclamaram de impedimento do atacante rubro-negro. Na próxima etapa da competição, o Flamengo vai enfrentar o vencedor do jogo entre Corinthians e Internacional, duelo marcado para esta segunda-feira. Aos 48 minutos, o Flamengo marcou o gol da vitória. Após cobrança de escanteio, Vinicius Júnior, em posição de impedimento, tocou de peito e mandou a bola para as redes mineiras, definindo o resultado e a classificação da equipe rubro-negra.

Eliminou

Na Rua Javari lotada, o Juventus venceu o Avaí por 1 a 0, neste domingo, e garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe que eliminou o Fluminense na terceira fase do torneio soube aproveitar a ótima chance de gol que saiu dos pés do jovem Dener, de 19 anos, quase no final do primeiro tempo. Logo no início da partida, os donos da casa impuseram seu ritmo de jogo. Mesmo assim, a equipe catarinense não deixou barato. Num jogo aberto, as duas equipes buscaram e chegaram a criar boas oportunidades, mas com pouco sucesso. Foi aos 30 minutos da primeira etapa que o camisa 18, Dener, recebeu um cruzamento perfeito vindo pela direita e chutou direto no ângulo. A pintura decretou a vitória do time da Mooca, que conseguiu manter o resultado durante todo o restante do jogo. Com a vitória, o Juventus volta a jogar na próxima quinta-feira contra o vencedor do confronto desta segunda, entre Juventude e Bragantino. A partida que definirá o adversário da equipe da Mooca será às 16h (de Brasília) no Distrital do Inamar, em Diadema

Polêmicos

Em jogo marcado por lances polêmicos, o Botafogo derrotou o Mirassol por 2 a 1, em partida disputada na noite deste sábado, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, O resultado classificou o Alvinegro carioca para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na próxima fase, o Botafogo vai enfrentar o Batatais que despachou a Ponte Preta. O Mirassol reclamou muito da arbitragem. Para o clube paulista, o Botafogo foi beneficiado nos dois lances de gol. No primeiro, houve impedimento do atacante alvinegro e no lance do pênalti que decidiu a partida, a falta do zagueiro do Mirassol teria sido cometida fora da área. Aos 30 minutos, Lucas Gomes foi derrubado por Ricelli na entrada da área, mas o árbitro marcou pênalti e mostrou o segundo cartão amarelo para o jogador do Mirassol. Dois minutos depois, Igor Cassio bateu com categoria e colocou o Botafogo na frente do placar. Mesmo com um jogador a menos, o Mirassol tentou partir para buscar o gol de empate, mas o Botafogo soube se defender e garantir o resultado.

Oportunidade

Aos 43 anos, Fábio Carille recebeu a oportunidade que sempre sonhou e procurou: vai assumir o comando de um time de futebol. Talvez Carille não imaginasse que sua estreia na carreira seria sob o comando do Corinthians, clube que vai lhe trazer tanta visibilidade quanto pressão por resultados imediatos. E logo nos primeiros dias de trabalho, o ex-auxiliar de Tite já tem de lidar com uma “bomba”. O clube pode contratar o marfinense Didier Drogba. A eventual chegada do atacante rachou a diretoria alvinegra e criou muita ansiedade entre os torcedores. Em entrevista exclusiva ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Fábio Carille deu sua opinião sobre o caso. “O Drogba é um jogador de área, que há 10, 12 anos atrás tinha muita força, era de arrestar zagueiro para dentro da área. E com o tempo ele perde isso. Se acontecer, o torcedor tem que saber que não é aquele de 10, 12 anos atrás. É um jogador de que vai fazer 39 anos. Mas, de muita qualidade”, ponderou o ‘novato’, que por enquanto recebeu de reforços o zagueiro Pablo, os volante Gabriel, Fellipe Bastos e Paulo Ricardo, e os atacantes Luidy, Kazim e Jô.

Demissão

Depois de passar 22 anos no São Paulo, Milton Cruz não goza de prestígio com o atual presidente do clube do Morumbi, Carlos Augusto de Barros e Silva, que inclusive foi o responsável por sua demissão. Apesar da decepção com o Tricolor, o ex-auxiliar garante que está pronto para voltar à ativa e, inclusive, revelou no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, ter sido sondado pelo Palmeiras para trabalhar como auxiliar de Eduardo Baptista, técnico que assumiu o lugar de Cuca nesse início de ano. “Seria uma honra trabalhar no Palmeiras. Teve gente que conversou comigo. Era para fazer a função que o Alberto estava fazendo. Mas fiquei sabendo que meu nome estava sendo sondado, sim”, contou Milton Cruz, antes de deixar claro que seu passado no São Paulo não o impede de acertar com qualquer outro clube, mesmo que um rival. “O São Paulo ficou para trás. O que eu fiz está lá, minha história, tudo que eu fiz como jogador, auxiliar, observador… Agora é ano novo, vida nova. E a gente está ai à disposição para voltar a trabalhar”, avisou.

Temporada

O São Paulo de 2017, agora sob o comando de Rogério Ceni dará sua primeira cara na quinta-feira, na partida contra o River Plate, pela semifinal da Copa Flórida. E apesar de ser apenas a primeira partida oficial do time na temporada, o torcedor já poderá ter novidade. Isso porque Rogério Ceni está buscando o esquema tático que melhor de adapte ao atual elenco e parece cada vez mais convencido de mandar a campo uma formação com três zagueiros, algo que o Tricolor do Morumbi não adota há muito tempo e sequer foi experimentado ano passado. “Não é exatamente o modelo de jogo que vamos usar na temporada, mas acho que era um esquema de jogo que não tinha sido usado pelo São Paulo no ano passado, que eu gosto bastante, o 3-4-3, que também pode ser 3-4-2-1, como foi usado muitas vezes, jogando sempre em diamante. Mas nada que não possa ser alterado”, explicou o ex-goleiro, à Espn. “A gente escolhe o que é melhor para iniciar e também analisa o adversário”, completou.

Comodato

Nesta segunda-feira, o Santos fará uma coletiva de imprensa para anunciar a parceria com a Volvo Cars por um ano. O acordo consta que a empresa vai ceder alguns veículos em contrato de comodato, além de participar de ações de marketing do clube. O presidente Modesto Roma dará mais mais detalhes durante a entrevista no começo da tarde. A Volvo vai fornecer também o novo ônibus do Peixe e já está distribuindo carros para os principais dirigentes, como o próprio mandatário, o vice César Conforti e o superintendente de futebol Dagoberto Santos. A parceria inclui ainda descontos para associados na compra de veículos da marca sueca. “Vamos aproveitar esse canal de comunicação para estreitar negociações com todas as pessoas que, no seu dia a dia, vivem a paixão pela marca Santos, principalmente os sócios-torcedores, diretores, atletas, comissão técnica e os demais parceiros que já atuam no clube”, afirmou João Oliveira, diretor comercial da Volvo. Segundo a assessoria de imprensa do Santos, o acordo não trata-se de um patrocínio, tanto que o logotipo da montadora não será exposto no uniforme do time, nem em peças de promoção que o clube venha a utilizar.

Disposição

A versão de 2017 do Palmeiras começará a tomar forma a partir desta segunda-feira. O técnico Eduardo Baptista terá pela primeira vez os 32 jogadores do elenco à disposição para trabalhar na Academia de Futebol. A expectativa é de que o treinador termine a semana com o time ideal fechado. Trabalhar com 32 jogadores foi uma determinação de Eduardo Baptista. Os últimos atletas que se apresentaram ao treinador foram o reforço Alejandro Guerra e o zagueiro Yerry Mina. Eles tiveram um cronograma de férias diferente do que foi passado para o restante do elenco. Guerra disputou o Mundial de Clubes da Fifa pelo Atlético Nacional-COL e ganhou mais alguns dias de folga. Mina, por sua vez, estava compensando uma semana perdida em dezembro para tratar de uma lesão na coxa. Os dois chegaram na Academia de Futebol na manhã de domingo. Com o grupo fechado, Eduardo Baptista buscará definir os titulares que enfrentarão o primeiro compromisso desta temporada. No dia 21, próximo sábado, o Palmeiras fará um amistoso de caráter beneficente com a Chapecoense, na Arena Condá. Será a primeira chance de ver como o time se comportará com os novos reforços.

Emprestado

Pablo chegou sorridente ao Brasil. O zagueiro emprestado pelo Bordeaux ao Corinthians desembarcou no aeroporto de Guarulhos na manhã deste domingo – mesmo dia em que os seus novos companheiros viajarão para a disputa da Copa Flórida – e até relutou em conceder entrevista, porém, animado para a temporada, cedeu. “Estou muito, muito contente. É uma grande oportunidade para mim. Espero honrar o manto dessa equipe gigantesca. Darei a vida por esse clube”, discursou Pablo, enquanto um senhor trajado com uma camisa do Corinthians o aconselhava a não falar publicamente e a sua família já se precipitava em direção ao estacionamento do aeroporto. “Ih, a mala caiu. Eu falei que cairia!”, divertiu-se. Boa parte da torcida do Corinthians também está “muito, muito contente” com a chegada de Pablo. Enquanto negociava o seu empréstimo, com validade até o final do ano, ele recebeu inúmeras demonstrações de carinho em suas redes sociais. Foi alvo até de comparações com mais um zagueiro que veio do futebol francês e fez sucesso no Parque São Jorge. “Assim como outros grandes jogadores, como o Thiago Silva, o Gil é um espelho para mim. Como ele também chegou da França, pode existir essa comparação. É um grande jogador. Espero também fazer o meu nome no Corinthians”, comentou Pablo.

Atacante

Uma das principais promessas que estão despontando na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, o atacante flamenguista Vinícius Junior já está sendo observado pelo Barcelona, segundo reportagem publicada nesta segunda-feira pelo site espanhol Sport. Com apenas 16 anos, “Vinícius Junior tem tudo para se converter em um daqueles craques que o Brasil revela a cada cinco anos”, diz a publicação. Em seis jogos na Copinha, sendo quatro deles como titular, o jogador marcou quatro gols e deu cinco assistências. Na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, na noite do último domingo, ele fez nos acréscimos o tento que garantiu o Rubro-Negro nas quartas de final da competição. De acordo com o Sport, o Barcelona já se mexeu nos bastidores para sondar o atacante do Flamengo. A ideia é se antecipar aos clubes ingleses, que têm um poderio financeiro superior ao dos espanhóis. Arsenal, Chelsea e as duas agremiações de Manchester seriam os principais concorrentes do clube catalão, afirma o jornal. O Barça observa a “joia” flamenguista desde 2015, quando ele brilhou com a camisa da Seleção Brasileira na campanha do título do Sul-Americano sub-17, na Colômbia, informa a publicação. Desde então, os olheiros do Barcelona na América do Sul têm observado de perto a evolução do jogador.

Proposta

No início da última semana, o volante Rafael Carioca revelou que recebeu uma proposta do futebol chinês, mas que as partes não entraram em acordo. O jogador, na ocasião, preferiu não revelar o time, nem valores, apenas salientou que Spartak Moscou, Galo e o clube da China não se acertaram. A Gazeta Esportiva apurou que o Atlético nem sentou para conversar sobre a negociação. Isso porque os valores iniciais não agradaram o clube. Embora não tenha revelado o time que fez a oferta, a reportagem confirmou que o Tianjin Teda queria investir 5 milhões de euros pelo volante (cerca de R$17 milhões). A questão, no entanto, é que, dessa oferta, o Atlético ficaria apenas com 2,5 milhões, por ser dono de 50% do passe do atleta, já que o restante é do Spartak Moscou. O valor foi considerado baixo pela diretoria atleticana que entende que Rafael Carioca se valorizou com a Seleção Brasileira. A ideia é conseguir, então, pelo menos, 4 milhões de euros pelo camisa 5.

Mensagem

O atacante Luis Fabiano é um dos jogadores mais procurados pelos times brasileiros nesta janela de transferências. Neste domingo, o ex-São Paulo publicou uma foto em sua rede social à China para rescindir seu contrato com o Tianjin Quanjian. Procurado pela Ponte Preta e pelo Vasco, o atleta publicou foto com mensagem “Lá vou eu, China”. Caso consiga se desvencilhar do clube chinês, Luis Fabiano deve voltar ao futebol nacional. O atacante deixou o São Paulo no final de 2015 para assinar contrato com o Tinjin, da China. Em sua única temporada no país, o atacante atuou em 29 partidas e marcou 23 gols, ajudando a equipe a subir para a primeira divisão do campeonato nacional. O jogador de 36 anos despertou interesse de diversos clubes nacionais. O Santos chegou a conversar com o atacante, mas acabou desistindo da contratação. Vasco e Ponte Preta seguem esperando que Fabiano consiga a rescisão para avançar nas conversas.

Embarcar

O Corinthians fez seu último trabalho em solo brasileiro na tarde deste domingo antes de embarcar rumo aos Estados Unidos, onde a equipe dará sequência a sua pré-temporada com a disputa da Copa Flórida. A delegação alvinegra viaja ainda nesta noite para Orlando. Caso o time avance à final do torneio, poderá fazer dois jogos. E os jogadores perceberam a importância em mostrar serviço diante das claras dúvidas que Fábio Carille ainda tem para montar a escalação titular, principalmente no ataque. E dentro desta briga está Angel Romero. Em pouco mais de uma hora de atividade no Centro de Treinamento Joaquim Grava, no Parque Ecológico, o comandante corinthiano decidiu dar oportunidade para o paraguaio na ponta direita, na vaga que, teoricamente, seria de Giovanni Augusto. A equipe completa foi armada com: Cássio; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Balbuena e Moisés; Gabriel; Romero, Camacho, Rodriguinho e Marlone; Jô.

Condições

A comissária de voo boliviana Ximena Suárez Otterburg, uma das únicas cinco sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense, afirmou que não tem condições de pagar as contas do hospital. A vítima disse que está sendo cobrada pelas despesas médicas do local onde ficou internada, a Clínica Somer, na região de Antioquia, na Colômbia. Ximena acusou a seguradora contratada pela empresa LaMia (Bisa) pela falta de comprometimento com os clientes. Ela alegou que a conta do hospital ficou em cerca de 13 mil dólares (cerca de R$ 41 mil). “Fico triste em saber que o pessoal do meu país não me ajuda. Me sugeriram colocar uma pressão para ver quais novidades tem porque, até agora, não houve resposta”, declarou em entrevista à TV boliviana Unitel. O advogado que representa a comissária de voo, Carlos Subirana, já afirmou que a alternativa será acionar a justiça. “O voo tinha um seguro da empresa Bisa no valor de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 78 milhões), mas nem sequer pagaram a conta do hospital de Medellín. Neste momento, Ximena está devendo 13 mil dólares. Não querem nem entregar a fotocopia do seguro, se recusam a entregá-la”, disse.

Remontagem

Jadson, enfim, está livre do contrato que tinha por mais um ano com o Tianjin Quanjian, da China. Em acordo com os asiáticos, o meia topou receber um bom valor de rescisão, abrindo vaga para outro estrangeiro (há o limite de quatro por time na China). Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015, o jogador é, ao lado de Drogba, o grande sonho para o projeto de remontagem do time do técnico Fábio Carille. Jadson foi procurado pelo Corinthians no fim do ano passado e gostou da possibilidade de retornar. No entanto, dependia de um acerto com a equipe chinesa para avançar nas conversas. Um indício da possível chegada de Jadson foi a desistência da contratação do meia Wagner. O jogador chegou a realizar exames médicos no ano passado, mas ainda não conseguiu se desvincular do Tianjin Teda, também da China. Na quarta-feira, já sabendo do acordo de Jadson, o Timão desistiu da outra aquisição. Contratado pelo Corinthians na troca por Alexandre Pato com o São Paulo, Jadson foi um dos grandes nomes na campanha do título brasileiro em 2015. O meio-campista disputou 102 jogos com a camisa alvinegra e marcou 24 gols.

Calorosa

Diante de uma calorosa recepção da torcida cruzeirense, o meia Thiago Neves desembarcou no aeroporto de Confins, no fim da manhã de segunda-feira. a em Belo Horizonte para se apresentar ao novo clube. O jogador deixou os Emirados Árabes Unidos no fim de semana e fez escala no Rio de Janeiro antes de seguir para a capital mineira. Ao chegar a Confins, Thiago se dirigiu a uma sala do aeroporto para uma rápida entrevista, que antecedeu o primeiro contato dele com a torcida. O meio-campo começou falando sobre a negociação dele com a Raposa. “Já vínhamos a um tempo conversando com as pessoas do Cruzeiro. Meu empresário, sempre com muito respeito, (os diretores do Cruzeiro) sabiam da minha situação no Al Jazira e tiveram paciência. Eu fico muito feliz em ter sido abordado pelo Cruzeiro, time grande, com conquistas. Acredito que minha chegada vai reforçar ainda mais pra que esse ano a gente consiga ganhar alguma coisa. Estou bem ansioso para encontrar todo mundo e vestir a camisa do Cruzeiro” disse o meia na chegada a Confins. Assim que deixou a sala, o jogador foi cercado por cerca de 200 torcedores, segundo a PM, no saguão do aeroporto. Thiago foi rapidamente erguido por um grupo de cruzeirenses e carregado até o carro do clube, que o aguardava na passagem para o estacionamento.

Relatório

O CIES (International Centre for Sports Studies) publicou nesta segunda-feira um novo relatório com os jogadores mais valorizados do futebol mundial, e o brasileiro Neymar voltou a aparecer no topo da lista. Segundo os números divulgados pelo levantamento, o camisa 11 do Barcelona vale € 246,8 milhões (R$ 840 milhões), bem acima do segundo da lista, Lionel Messi, avaliado em € 170,5 milhões (R$ 581 milhões). Em dezembro, a “France Football” tinha publicado outro levantamento do CIES com a dupla do Barça na ponta. A grande diferença agora é a presença de Pogba, cuja transferência para o Manchester United foi a maior da história, na terceira posição. Griezmann e Luis Suárez completam o top-5, enquanto o melhor jogador do mundo em 2016,Cristiano Ronaldo, caiu para a sétima colocação da lista. Outros jogadores brasileiros aparecem no relatório, que listou os cem jogadores mais valiosos do mundo. O atacante naturalizado espanhol Diego Costa é o mais bem colocado deles, avaliado em € 66,3 milhões, na 32ª colocação. A dupla do Liverpool Roberto Firmino e Philippe Coutinho aparece em 45º e 48º, respectivamente. Willian, do Chelsea (47º), Lucas, do PSG (56º), Fabinho, do Monaco (83º) Alex Sandro, do Juventus (85º), Douglas Costa, do Bayern (92º) Felipe Anderson, do Lazio (94º) e Marquinhos, também do PSG (95º), completam o PSG.

Mobiliza

A busca incansável – e até o momento infrutífera – por ao menos dois atacantes para a disputa da Libertadores, necessidade tão falada nos microfones, mobiliza por inteiro o departamento de futebol do Grêmio. Mas os três reforços concretizados pelo clube para 2017 até o momento denotam ainda uma outra valência apreciada pelos dirigentes para composição de grupo: a polivalência de seus atletas. Basta conferir os três nomes anunciados pelo Tricolor na temporada. Michel, Léo Moura e Léo Gomes foram contratados com sua posição costumeira em vista. Mas também por sua versatilidade para atuar em mais de um setor dentro de campo. Trata-se de uma predileção no critério de avaliação traçado pela comissão técnica e pelos dirigentes para que Renato Gaúcho possa alterar o estilo de jogo e modificar a equipe de acordo com o cenário de uma partida sem a necessidade de fazer alterações no time. “O Leonardo eu vi jogando em duas posições, e bem. O Michel também já jogou de ala. São jogadores de qualidade. É importante ter essa versatilidade para poder alterar o esquema sem mudar peças. Em um jogo em que está atuando com 11 e um é expulso, também se pode alterar a forma de jogar” afirma o diretor de futebol Saul Berdichevski, ao GloboEsporte.com.

Serenidade

Cristóvão Borges fez sua reestreia no comando do Vasco com vitória. O 2 a 1 de virada sobre o Barcelona-EQU, com gols de Nenê e Rodrigo, classificou os cruz-maltinos para a semifinal do Torneio da Flórida, contra o Corinthians. O GloboEsporte.com acompanhou todas as reações do treinador durante a partida, ao lado do banco de reservas. Entre orientações, gritos e comemorações, ele não perdeu a serenidade. Ele começou a partida sentado, apenas observando, mas logo depois levantou e começou a dar suas instruções. Primeiro, se incomodou com a grande quantidade de passes para o lado e gritou, principalmente com Evander e Julio dos Santos. No gol marcado pelo Barcelona, Cristóvão não mostrou abalo. Manteve a serenidade. Quando Luan levantou o braço em direção ao banco como forma de se acusar como vilão do lance, o treinador apenas devolveu o gesto. No pênalti marcado em Rodrigo e posteriormente cobrado por Nenê, o banco fez uma grande festa. Cristóvão aplaudiu e logo puxou Alan para uma conversa rápida ao pé do ouvido. Logo no início do segundo tempo, o treinador se mostrou preocupado com Alan, que levou uma pancada na cabeça e ficou tonto em campo. Ele perguntou aos membros da comissão técnica: “Olha como ele está. Ele anda assim?”.

Confrontos

O trabalho começou, mas o prazo para a conclusão da retirada do telhado destruído pelo temporal de 31 de dezembro deverá impedir o Fluminense de mandar dois jogos no estádio Giulite Coutinho. Marcados para 24 de janeiro e 1º de fevereiro, respectivamente, os confrontos diante de Criciúma (Primeira Liga) e Resende (Carioca) preocupam a direção. Há busca por locais que possam recebê-los. Afinal, até lá, mesmo com a remoção do entulho, a casa do América dificilmente estará liberada pelos órgãos competentes. Foi na quarta-feira que, em acordo, os clubes deram início à reconstrução da área afetada. Inicialmente, as ferragens e as telhas serão retiradas. Tanto da arquibancada A quanto da arquibancada B. É um processo lento: é necessário, em boa parte dos casos, cortar o material para só depois tirá-lo do estádio. Pela previsão mais pessimista, esta fase iria até o dia 26 de janeiro. “Só depois de terminar esta etapa, vamos trabalhar na instalação de uma nova cobertura. O Fluminense tem sido parceiro nosso” diz Marco Antonio Teixeira, diretor de futebol do América.

Mudança

Oscar trocou a Premier League recentemente para arriscar a sorte no futebol chinês, no Shanghai SIPG. Para isso, não receberá pouco. O clube asiático pagou € 60 milhões (cerca de R$ 202 milhões) ao Chelsea para contratá-lo, e o jogador vai receber na nova casa € 24 milhões por ano (R$ 82 mihões). Só que ele garante: a mudança não foi apenas por motivos financeiros. “Sou um dos pioneiros, assim como outros jogadores que vieram antes de mim. Estou indo para a China para ajudar a liga e fazer com que outros jogadores conheçam melhor o campeonato” disse, em entrevista ao site “www.sc.qa”, durante a pré-temporada da equipe no Catar. Na visão de Oscar, que diz ainda acompanhar a Premier League de longe, é importante que o futebol rompa fronteiras. “É bom que o futebol cresça em novas regiões do mundo. A China investiu muito dinheiro no campeonato e todos os jogadores têm bons jogadores. Isso vai ajudar muito a aumentar o nível da liga e do futebol no país”. Contratado com o peso de ser uma das principais estrelas da próxima edição do Campeonato Chinês, Oscar vai atuar ao lado dos atacantes brasileiros Elkeson e Hulk, na equipe que é dirigida pelo técnico português André Villas Boas.

Colorada

Preocupado com a intensa carga de jogos que se apresentará ao Inter em fevereiro, a comissão técnica colorada adotará uma prática já utilizada em 2015 e que gerou muita discussão, quando a equipe era comandada por Diego Aguirre. Ao menos, temporariamente, o clube fará rodízio de jogadores. Os atletas também terão trabalhos individualizados para minimizar os riscos de lesão. Quem fez as revelações foi Carlos Pacheco, o novo preparador físico do clube. Pacheco está preocupado com a sequência de oito jogos ao longo de fevereiro, em um média de duas partidas por semana, entre Gauchão e Primeira Liga. O rodízio será adotado para uma melhor recuperação dos atletas, o que diminuirá o risco de lesões, assim como também ajudará Antônio Carlos Zago a ter o maior número possível de atletas com ritmo de jogo. “Vai acontecer isso (o rodízio), com certeza no mês de fevereiro. Nosso objetivo é deixar todo mundo em forma para que estejam aptos a jogar e suportar as partidas. Precisamos tomar alguns cuidados com a recuperação e sequência de jogos. São oito partidas em fevereiro e isso preocupa a comissão” explica o preparador físico.

Tricolor

De negociável a novo camisa 9. É o novo status de Henrique Dourado. Na mira da Chapecoense e de situação indefinida no Fluminense até bem pouco tempo atrás, o atacante deixa a camisa 89 no armário e assume a do posto de centroavante titular. A mudança vem dias depois de Abel Braga dar moral e confiança ao jogador. O técnico tricolor definiu a pressão em cima de Dourado como “fantasma de Fred”, pela responsabilidade de substituir o ídolo tricolor. O Tricolor tentou a contratação de Hernán Barcos, que terminou voltando à LDU do Equador, mas Abel não deu muita bola para a negociação frustrada e fez questão de sair em defesa do seu camisa 9 em coletiva na última semana. “Temos quatro nomes para essa função. Marcos Junior, Richarlison, Pedro, um menino jovem, buscando espaço, e o Henrique Dourado. Não sei se vocês acompanharam a performance dele na Europa. Eu acompanhei. Ele jogou o ano inteiro em Portugal, chegou aqui sem férias e teve que entrar na equipe, sendo que o clube tinha perdido o maior ídolo. Começou bem, mas depois a equipe toda caiu. A verdade é que pelo “fantasma” do Fred, pela representatividade do Fred no clube, ficou uma carga maior sobre ele. Esperamos que isso não venha a acontecer agora” disse, bem a seu estilo, o treinador do Fluminense.

Treinador

O Atlético-MG terá uma base do trabalho de Marcelo Oliveira, mas com a cara do trabalho de Roger Machado. O novo treinador do Galo, que completou uma semana de trabalho na última sexta, ressaltou a importância de não se pegar do zero uma equipe para colocar em prática as novas ideias. Roger admite que pega o Galo com uma base formada pelo treinador anterior. “Felizmente no futebol brasileiro, nenhum treinador pega do zero. É muito difícil você montar um grupo, trabalhar esse grupo e fazer com que esse grupo jogue da maneira como você quer. Pego uma base importante. O que me dá condição em cima disso colocar minhas ideias”. Da equipe que terminou o ano passado, sob o comando de Marcelo Oliveira, Roger manteve Marcos Rocha, Gabriel, Fábio Santos, Rafael Carioca (que variava entre titular e reserva em 2016), Maicosuel Robinho e Fred no time titular. A novidade de Roger ficou por conta de Clayton pelo lado direito do ataque e Luan, que chegou a treinar como volante. Por ter chegado recentemente e por iniciar um trabalho de implantação de uma nova filosofia de jogo, Roger espera paciência por parte de todos. “É um início de trabalho, não vai aparecer tudo no primeiro jogo. É uma construção em cima de uma base forte”.

Pressionando

Confronto direto valendo classificação à próxima fase, um dos times vencendo e o outro pressionando em busca do empate. Os ingredientes da partida entre Sport e São Paulo, válida pela primeira fase da Copa Brasil sub-15, faziam da partida uma das melhores do torneio. Até uma briga generalizada praticamente acabar com o espetáculo e com as chances do time pernambucano de empatar o jogo e ficar com uma das vagas para o mata-mata. Os paulistas venceram por 1 a 0 e se classificaram. Jogando no estádio Domênico Metidieri, em Votorantim, interior de São Paulo – local da competição –, o São Paulo abriu o placar ainda no primeiro tempo, em boa jogada de Guilherme, que dominou a bola dentro da grande área e, com muita calma, finalizou para colocar o time paulista em vantagem, resultado que classificava a equipe. Após o gol, o São Paulo recuou e o Sport passou a controlar a partida. Pressionando, o time pernambucano teve ao menos três oportunidades de empatar, quando uma falta na entrada da área mudou drasticamente o andamento do jogo.

Empréstimo

O Fluminense acertou o empréstimo de Felipe Amorim ao América-MG. Pelo acordo, o meia defenderá o clube mineiro até o final do ano – ele tem contrato até 31 de dezembro de 2019 com o Tricolor. O atleta é esperado nesta segunda-feira em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato. Posteriormente, deve ser anunciado pelo novo clube. Trata-se do 28º jogador que o time carioca emprestou, rescindiu ou não renovou contrato na temporada. O América-MG, na verdade, não chega a ser novidade na carreira de Felipe Amorim. Em 2015, ano do acesso à Série A, o jogador defendeu o Coelho. Chamou a atenção do Flu, que o contratou para o ano seguinte. A partir daí, porém, conviveu com poucas chances. No começo de 2016, ainda na gestão de Eduardo Baptista, ganhou oportunidades. Porém, uma lesão na coxa esquerda o fez perder espaço. A chegada de Levir Culpi determinou o aproveitamento de outros atletas. Depois de oito partidas, foi emprestado ao Coritiba, na negociação que determinou a ida de Dudu às Laranjeiras. A passagem pelo Coxa também foi de poucas chances. Aproveitado em 10 jogos, começou como titular em cinco deles. Perdeu espaço no grupo de Paulo César Carpegiani na reta final do Brasileirão.

Contato

Apresentado pelo Flamengo, o volante Romulo, novo camisa 27 do Flamengo, revelou que o contato com os rubro-negros não começou nesse domingo, na chegada ao Rio de Janeiro. O jogador revelou que o pai José Williami é rubro-negro e que tinha amigos próximos que também torcem para o seu novo time no futebol brasileiro, mas ficou em cima do muro na hora que foi questionado do time de infância. “Em Picos, só pensava em jogar bola. Tomava café da manhã, jogava bola… Almoçava, jogava bola. Resolvi seguir a vida para sair do interior do país, sabia que era muito difícil, lá muitos jogadores não têm oportunidade. Quando criança, eu nem tinha time, eu acho. Só lembrava de jogar a bola. Agora, claro que vou torcer sempre” disse o jogador. Revelado pelo Vasco e formado nas divisões de base do Porto de Caruaru, de Pernambuco, Romulo é o terceiro reforço contratado pelo Flamengo – depois do peruano Trauco, lateral-esquerdo, e do argentino Conca, meia. Ele se emocionou ao lembrar da família. “Meu pai é flamenguista, tenho amigos muitos próximos flamenguistas. Espero dar muita alegria à torcida. Quando falei para o meu pai, só faltou chorar de emoção. Minha cidade é muito pequena, quando falo da minha família é emoção muito grande. É muito difícil de sair de lá por realizar não só meu sonho, mas de muita gente. Espero dar alegria para o torcedor flamenguista” disse o volante, emocionado.

Realização

O River Ecuador, equipe da elite do futebol equatoriano, confirmou a realização de um amistoso contra a Chapecoense, no dia 24 de janeiro, para ajudar na reconstrução da equipe catarinense, após a tragédia aérea que matou grande parte da delegação do clube, além de jornalistas e tripulantes, durante viagem para a disputa da final da Copa Sul-Americana. O duelo acontecerá no estádio Chucho Benítez, em Guayaquil, e toda a renda do duelo será destinada aos familiares das vítimas do acidente. Os preços das entradas variarão entre 10 e 12 dólares (entre R$32 e R$38). “É a hora de mostrarmos solidariedade com a Chapecoense e com os familiares das vítimas”, declarou o vice-presidente dos equatorianos, Miguel Ángel Loor, à agência EFE. “A tragédia nos tocou de maneira muito forte, e agora temos que agir, mais do que apenas mandar bons desejos”, concluiu o dirigente do River Ecuador. Além da partida no Equador, já está certo também o amistoso entre Chapecoense e Palmeiras, no dia 21 de janeiro, na Arena Condá. Assim como no duelo internacional, a renda da partida contra o Verdão será revertida para os catarinenses.

Novidades

O dia foi de novidades no Santa Cruz. O Tricolor do Arruda apresentou o goleiro Júlio César, que passou os últimos dois anos e meio no Náutico. Durante sua entrevista coletiva, o ex-jogador do Corinthians explicou sua escolha de ir para outra equipe de Pernambuco e também falou de sua saída do Timbu. “Deixei amigos e companheiros lá. Fiquei feliz pelo tempo que passei lá. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se eles optaram por isso, a escolha é deles”, disse o goleiro de 32 anos. “Estou seguindo a minha vida e estou muito feliz aqui. Espero fazer um bom ano. Não tem nenhuma mágoa. É bola para a frente”. “Eu vim para cá primeiro pela grandeza do Santa Cruz. Depois pelo que conversei com (o vice-presidente) Tininho. Ele me apresentou um projeto muito bacana. O Santa vem de um rebaixamento, mas já quer voltar logo para a Série A. Fiquei também pela cidade, que eu gosto muito”. No dia 29 de janeiro, Júlio César enfrentará a sua ex-equipe em jogo válido pelo Campeonato Pernambucano. Por alguma coincidência, Tiago Cardoso, que defendeu o Santa Cruz em 2016, estará defendendo o Náutico. As duas equipes também se enfrentarão na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. “Vai ser inédito para mim, porque nunca joguei contra uma ex-equipe. Desde que saí do Corinthians, nunca joguei contra eles”.

Golear

Neste domingo, a praia do Gonzaga, em Santos, conheceu o primeiro campeão da Libertadores de futebol de areia. O Vasco da Gama ficou com o título após golear a equipe argentina do Rosário Central por 8 a 1. A superioridade vascaína foi imposta desde o primeiro dos três tempos de partida. Após os primeiros 12 minutos de partida a vantagem vascaína já era de 3 a 0, gols de Bokinha, Mauricinho e Lukinhas. Três gols aumentaram ainda mais a vantagem brasileira no segundo período. Novamente Bokinha e Mauricinho, duas vezes, marcaram para o “Trem Bala da Areia”. Com o título praticamente assegurado, os cruzmaltinos diminuíram o ritmo e os argentinos aproveitaram para descontar no início da terceira etapa. Entretanto o gol saiu tarde e o desânimo da derrota já era percebido nos atletas do Rosário, por outro lado a torcida animava os jogadores brasileiros pedido uma goleada ainda maior. E acabou acontecendo, Rafinha e mais uma vez Bokinha foram às redes e sacramentaram a goleada. A taça do torneio continental é o segundo título da equipe no ano. Na semana passada o Vasco venceu o Sampaio Correa e se tornou o campeão brasileiro da modalidade.

Brasileiro

Em ótima fase no Benfica, Ederson pode se mudar para a Espanha em breve. Nesta segunda-feira, o jornal “O Jogo” informa que o Barcelona enviou olheiros para acompanhar partidas do goleiro. Em um dos jogos acompanhados de perto, contra o Dinamo de Kiev, pela Liga dos Campeões, o brasileiro brilhou, chegando a defender um pênalti e garantir a vitória dos Encarnados, por 1 a 0. O diário português traz ainda que Ederson, que fez o experiente Julio Cesar sentar no banco do Benfica, também está na mira de gigantes ingleses. Tratam-se de Manchester City, United e Arsenal – clubes que também ativaram seus respectivos olheiros. Aos 23 anos, Ederson foi apontado por Daniel Alves como o futuro da Seleção Brasileira. Apesar de nunca ter vestido a Amarelinha, o arqueiro, que passou pelo São Paulo, já foi convocado para representar o Brasil.

Reforços

O Botafogo apresentou na manhã desta segunda-feira mais um dos seus reforços para a temporada: o lateral-esquerdo Gilson, de 30 anos. O jogador, que se destacou pelo América-MG ano passado, disse que um dos fatores para o acerto foi a participação do Alvinegro na Libertadores. Ele ainda exaltou o Glorioso, dizendo que não pensou duas vezes em aceitar a proposta por conta da história do clube. “A Libertadores pesou muito para o acerto. Já joguei duas vezes, uma pelo Grêmio e outra pelo Cruzeiro. Não foi só pela Libertadores, mas pelo clube em si, pela tradição do Botafogo. Uma história linda. Não pensei duas vezes em aceitar essa proposta” disse Gilson, contando como foi a negociação. “Foi uma negociação muito tranquila. Meus representantes conversaram com Antônio Lopes e definiram tudo. Foi tudo muito rápido. A expectativa é a melhor possível. Grande oportunidade representar um grande clube como o Botafogo. Espero corresponder em campo” completou. Gilson chega para preencher a lacuna deixada por Diego Barbosa. Como concorrente na lateral esquerda, ele terá Victor Luis, destaque no Brasileirão e que depois de uma novela renovou com o Botafogo. Ele sabe da qualidade do rival pela posição e garante que vai trabalhar para brigar pelo seu espaço.

Competição

Mais uma vitória com o toque de Carlinhos. O atacante corintiano marcou seu oitavo gol na Copa São Paulo e ajudou o Corinthians a vencer o Coritiba por 2 a 1, de virada, pela terceira fase da competição. O resultado em Taubaté leva o Timão às oitavas de final da competição para enfrentar o Internacional. O começo de partida não lembrava nem um pouco o Corinthians que avançou bem nas outras fases. Mais travado e com erros simples, demorou a engrenar e antes mesmo de tentar se ajustar em campo, veio o revés. Aos quatro minutos, Thalisson avançou até a linha de fundo e cruzou para Lalau, que ajeitou de cabeça para Julio Rusch, dentro da pequena área, abrir o placar para o Coritiba. A troca de passes dentro de seu território mais seguro parece ter dado novo ânimo ao time. A partir daí só deu Timão, que passou a trocar mais passes e ter mais paciência na construção das jogadas, voltando às suas características. Com a vaga e o resultado nas mãos, o Corinthians conseguiu administrar até o apito final e se garantiu nas oitavas de final da competição para enfrentar o Internacional, com data e horário a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol.

Nordestino

O futebol nordestino está de luto. Ídolo em clubes da Paraíba e com passagens por Náutico e Santa Cruz, o ex-jogador Miltinho foi morto a tiros na noite de sábado, em Fortaleza, em frente à casa onde morava. De acordo com informações da Polícia Civil ao portal G1, José Milton Azevedo da Silva, de 39 anos, foi alvejado por arma de fogo e chegou a ser socorrido e levado para um hospital da capital, mas não resistiu. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Andarilho no futebol nordestino, Miltinho tem em seu currículo um “bicampeonato paraibano”, ao vencer a competição pelo Sousa em 2009 e pelo Treze em 2010. No estado, ainda atuou no Auto Esporte, Botafogo-PB, Campinense, Nacional de Patos e Esporte. Sua trajetória ainda contabiliza três passagens pelo Náutico. Em uma delas, estava no elenco que realizou a “Batalha dos Aflitos” diante do Grêmio, em 2005. Ainda defendeu o Santa Cruz, Unibol, Fortaleza e o Flamengo-PI. Apos ter pendurado as chuteiras, Miltinho dava aula de futebol para crianças do bairro no campo do Flamenguinho, em Fortaleza.

Seleção

A seleção brasileira sub-20 encerrou um período de 10 dias de treinos em Quito, capital do Equador, e na manhã desta segunda-feira se desloca até Riobamba, onde fará três dos quatro jogos na primeira fase do Campeonato Sul-Americano da categoria. A estreia está marcada para quarta-feira, às 22h15 (de Brasília), contra o time da casa. A última atividade da equipe em Quito, na tarde de domingo, foi marcada por chuva. Sob o comando de Rogério Micale, o elenco treinou em campo reduzido, sendo permitidos apenas dois toques. Depois do exercício, Caio Henrique, Richarlison, Douglas e Maycon ainda trabalharam as cobranças de falta. O Brasil chega ao Sul-Americano sem nenhum atleta já com grande status, mas com diversos jogadores que jogam regularmente nos grandes times do País, como o zagueiro Lyanco e o atacante David Neres, do São Paulo, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Corinthians, e os também atacantes Felipe Vizeu, do Flamengo, e Richarlison, do Fluminense. No último jogo treino antes da estreia, contra o sub-20 do Independiente Del Valle, o Brasil jogou com: Cleiton; Dodô, Lyanco, Léo Santos e Arana; Allan, Douglas e Giovanny; David Neres, Vizeu e Richarlison.