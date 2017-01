Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Anunciou

A semana será decisiva para o futuro de Luis Fabiano. Cobiçado no mercado nacional, o atacante viaja para a China, ao lado do agente José Fuentes, em busca da rescisão com o Tianjin Quanjian. O acordo já está apalavrado, mas ainda precisa ser assinado. A Ponte Preta acompanha a situação com otimismo e aguarda a definição do caso para receber uma resposta do jogador sobre a proposta de dois anos de contrato. Luis Fabiano anunciou sua saída do futebol chinês em outubro do ano passado, após subir com o Tianjin e ser artilheiro da segunda divisão local, com 23 gols em 29 partidas. Desde então, está no Brasil, onde passou férias com a família e recebeu sondagem de diversos times, como Ponte Preta, Santos e Vasco. Acontece que uma cláusula do contrato entre o Fabuloso e o clube chinês previa a renovação automática em caso de acesso e da participação do atacante em 70% dos jogos. Foi o que aconteceu. Por isso, Luis Fabiano precisa retornar à China para negociar a rescisão, sem pagamento de multa. É o desejo do jogador, mas, apesar de existir um acordo verbal para o rompimento, os chineses vão tentar convencê-lo a ficar.

Pendências

Somente depois de resolver tais pendências é que Luis Fabiano estará livre para definir seu próximo clube. Mesmo com o interesse de outros times, a Ponte confia na vontade do atacante de voltar às origens. Revelado pela Macaca e natural de Campinas, ele nunca escondeu o objetivo de encerrar a carreira no Majestoso. O atual cenário é o ideal para colocar o discurso em prática. Aos 36 anos, ele tem uma oferta de duas temporadas da Ponte. Em dezembro, o presidente Vanderlei Pereira revelou que Luis Fabiano “disse que é um projeto bom para ele, que quer vir para a Ponte”. Assim, a diretoria alvinegra acredita que, se realmente deixar a China e escolher atuar no Brasil, o atacante fechará com a Macaca. Recentemente, a esposa dele, em resposta a seguidores nas redes sociais, já descartou o Santos como destino. Fabuloso deixou a Ponte em 2000, quando, ainda jovem, foi negociado com o Rennes, da França, depois de poucas partidas no profissional da Macaca. Na sequência, fez sucesso com as camisas de São Paulo, Porto, Sevilla e seleção brasileira até parar na China.

Temporada

O argentino Darío Conca, reforço mais importante do Flamengo para a temporada de 2017, chegou ao Rio de Janeiro. A aeronave que o trouxe de Miami pousou às 8h09 (de Brasília), mas o gringo demorou mais de uma hora para aparecer no desembarque internacional do Galeão. Antes de surgir para ser ovacionado pela galera, o clube postou em seu Twitter oficial uma foto dele junto à hashtag #MeDeuConca, alusiva a um funk que vem fazendo sucesso. De frente para a “nação”, passou sorridente, acenou para os fãs, fez o “v da vitória” e rapidamente entrou num carro particular. A torcida tratou de cercar o veículo e o acompanhou até a saída do aeroporto. Conca será apresentado oficialmente como jogador do Flamengo na próxima quarta-feira, quando o elenco todo volta a trabalhar no Ninho do Urubu. A quantidade de rubro-negros presente ao Aeroporto Internacional do Rio nesta segunda-feira – cerca de 100 torcedores – não chegou perto da loucura ocorrida para recepcionar Diego, em 20 de julho do ano passado, mas animação não faltou. Até torcedor que ficou famoso nos #AeroFlas exibindo uma réplica do “Cheirinho de Hepta” esteve presente.

Reforçar

Munido de sua prioridade de reforçar o ataque para a disputa da Libertadores, o Grêmio concentra seu foco em selar a negociação para contar com Gabriel Fernández. Em outra frente, ainda secundária, o clube também dirige parte de seu foco a Colmán. Mesmo ciente do interesse do São Paulo em contar com o atleta e do assédio do futebol dos Estados Unidos, o Tricolor cogita sinalizar com uma oferta ao Nacional do Paraguai. De acordo com o que apurou o GloboEsporte.com, o Tricolor até sinalizou com a possibilidade de formalizar uma proposta ao clube paraguaio nos próximos dias. O valor indicado é semelhante ao já apresentado pelo clube paulista, de US$ 1,1 milhão (R$ 3,6 milhões), mas as condições da oferta do São Paulo são consideradas melhores. Além do Tricolor paulista, o futebol dos Estados Unidos também surge como “rival” na tratativa por Colmán. o empresário do jogador, Juan Apleyard, indica que o provável destino do atacante. O presidente do Nacional, Guido Cioti, já sinalizou que o mercado norte-americano é prioridade do clube. Em rápido contato com o GloboEsporte.com, o próprio Colmán se limitou a dizer que conversa com o Grêmio e outros clubes e irá definir seu futuro.

Ambiente

Paulo César Tinga é uma figura rara. No mundo do futebol, onde os valores cada vez mais são pautados pelo dinheiro, Tinga consegue oxigenar o ambiente. Ele fala de amor, de ética, de amizade e de união. E não fica só nas palavras. Quem conhece e trabalha com o gaúcho, que pendurou as chuteiras em 2015, é fã dele. Nesta segunda-feira, Tinga começa um nova função no futebol. Ele assume o cargo de gerente de futebol do Cruzeiro, último clube em que atuou como jogador. Popular entre os atletas e com excelente trânsito entre os dirigentes, ele foi considerado o homem ideal para ocupar o cargo, vago no clube desde a saída de Valdir Barbosa, em maio de 2015. Tinga recebeu o GloboEsporte.com e a TV Globo, na Toca da Raposa II, e falou um pouco sobre sua vida, sobre o seu trabalho e, principalmente, sobre futebol. O novo dirigente começou relembrando o jogo entre Real Garcilaso e Cruzeiro, em Huancayo, no Peru, pela Libertadores de 2014, quando ele foi alvo de injúrias raciais por parte da torcida peruana.

Medalha

Que ano teve Neymar: conquistou a inédita medalha de ouro para o futebol brasileiro, sagrou-se bicampeão espanhol, foi peça-chave na reconstrução da seleção brasileira e, de quebra, anotou seu gol de número 50 com a camisa amarela. Tudo isso aos 24 anos – ele completa 25 em fevereiro. E tudo isso foi pouco para levá-lo a disputar o prêmio de melhor jogador do mundo. Como fazem desde 2008, Cristiano Ronaldo e Messi disputam o prêmio entre eles: invariavelmente um ganha, o outro fica em segundo e sobra uma vaga no pódio. O terceiro lugar, que um ano atrás foi deNeymar, já foi ocupado por craques como Xavi, Iniesta, Ribery e Neuer, hoje será ocupado pelo atacante francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, que é só 11 meses mais velho do que o astro brasileiro. Para se ter ideia do alto nível da concorrência, Neymar ficou longe das principais premiações do ano, e não apenas do troféu da Fifa – rebatizado de “The Best” neste ano. Apesar de tudo o que fez ao longo de 2016. O camisa 10 da seleção brasileira terminou “só” em quinto na Bola de Ouro (que a revista France Football voltou a organizar sozinha depois do fim da parceria com a Fifa), não figurou no time ideal da Uefa e viu o amigo Philippe Coutinho faturar um prêmio de melhor brasileiro da Europa.

Comissão

Reforços do Bangu, o atacante Loco Abreu e o volante Damián Eroza se apresentarão ao Bangu na noite desta segunda-feira. Os jogadores terão seus primeiros contatos com o grupo alvirrubro e com a comissão técnica que estão alojados em Vargem Pequena, na Zona Oeste, para a pré-temporada. Abreu estava no período de férias, que fora concedido ao fim da última temporada. Ele foi apresentado pelo Bangu no dia 27 de dezembro, em evento realizado em Moça Bonita. Eroza, por sua vez, ainda será apresentado pelo clube. Loco Abreu e Damián Eroza iniciarão a preparação para o Campeonato Carioca a partir da manhã da terça-feira, e concederão coletiva de imprensa ao fim da primeira atividade, às 11h. Com a chegada dos uruguaios, o Bangu completa o time de estrangeiros que reforça a equipe. O atacante colombiano Luis Peralta foi apresentado no último sábado e já está se integrando ao elenco. Seguindo a preparação, os comandados de Eduardo Allax têm um amistoso contra o Tupi-MG, agendado para o dia 21 de janeiro, às 16h, em Juiz de Fora, mas com local ainda indefinido. A expectativa é de que os reforços atuem nesta partida.

Novidades

A segunda parte da reapresentação do Fluminense terá um desfalque. Nesta segunda-feira, o restante do elenco tricolor inicia a pré-temporada 2017 no CT Pedro Antônio Ribeiro da Silva. Uma das novidades do time do técnico Abel Braga, no entanto, não estará presente: Lucas Fernandes. Destaque do Atletico-PR no último Campeonato Brasileiro, o atacante de 22 anos ainda está voltando de viagem e combinou com a diretoria tricolor de se reapresentar na manhã da próxima terça. Lucas aproveitou os primeiros dias do ano nas praias de Marechal Deodoro, no Alagoas, ao lado de sua família. Como a reapresentação do Flu estava marcada inicialmente para o dia 11 (para quem atuou na última rodada do Brasileirão) e a do Atlético-PR seria no dia 12, próxima quarta e quinta-feira, respectivamente, o jogador já tinha programado o retorno da viagem de férias para o dia 9, o que foi mantido após contato da diretoria do Flu com seus representantes. Por contrato, o Atlético-PR tinha a opção de compra e chegou a sinalizar ao Flu de que a exerceria. Mas o pagamento não foi feito dentro do prazo até o dia 31 de dezembro de 2016, data também do fim do empréstimo. Melhor para o Tricolor, que tinha o atacante dentro dos seus planos para a temporada e estava de mãos atadas na situação.

Reformulação

O ano de 2017 começa, de fato, hoje na Toca do Leão. Após as férias do elenco, o Rubro-Negro inicia nesta tarde os trabalhos da pré-temporada. E com muitas novidades. Com a nova direção que assumiu o clube, uma grande reformulação no elenco. A principal ausência será a do destaque no ano passado: Marinho. Por outro lado, uma presença de candidato a ídolo neste ano: Dátolo. Em negociação para deixar o clube desde o final do ano passado, Marinho está na China. O Vitória ainda aguarda o pagamento da multa rescisória do jogador, algo em torno de R$ 17 milhões, mas o atleta, de acordo com o diretor de futebol do Leão, Sinval Vieira, já viajou para acertar os detalhes do contrato com Changchun Yatai. O atacante será a principal ausência na reapresentação. Além dele, Rodrigo Ramallo, que também tem contrato com o time baiano, não deve se reapresentar. O boliviano está liberado para procurar um novo clube. Outro atleta que tem contrato, mas não deve ser aproveitado é Cárdenas. O zagueiro Josué e o atacante Gabriel vivem situação semelhante. Os dois têm contrato com o Leão, mas devem ser emprestados.

Negociações

Ausências à parte, o início de 2017 no Leão será marcado por muitas caras novas. Até o momento, foram três jogadores anunciados oficialmente. O principal dele é o argentino Dátolo, que foi confirmado na última sexta-feira. Também passarão a vestir a camisa rubro-negra o lateral Leandro Salino e o volante Uillian Correia. Mas as novidades não param por aí. Na última semana, Sinval Vieira adiantou negociações avançadas com alguns atletas. Ao todo, mais sete jogadores devem pintar na Toca do Leão nos próximos dias. O pacote de reforços tem olateral-esquerdo Géferson, os zagueiros Fred eAlan Costa, os meias Cleiton Xavier, Gabriel Xavier e Pisculichi, além do atacante Pineda. Estes sete atletas dependem apenas da assinatura do contrato para o anúncio oficial da contratação. Além deles, o clube ainda busca um centroavante, o chamado camisa 9. O Vitória chegou a conversar com Alecsandro, Joel e Ariel. Nos dois primeiros casos, não chegou a um acordo. Em relação ao jogador do Inter, Sinval Vieira não acredita em um desfecho positivo. O técnico Argel Fucks, que renovou o contrato para 2017, vai iniciar os treinamentos com 21 jogadores à sua disposição. Ele terá 16 dias de treinamento até a estreia. O primeiro jogo oficial do Leão no ano será no dia 25 de janeiro, contra o Sergipe, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

Liderança

O único reforço anunciado para 2017, Roberson, até chegou para ser opção de Antônio Carlos Zago para o ataque. Mas o Inter também dirige seu foco à reformulação de seu sistema defensivo e vasculha o mercado com algumas características delimitadas para reforçar o setor. O Em meio a algumas saídas já encaminhadas, o Colorado trabalha para encontrar uma espécie de “xerife” para sua defesa na disputa da Série B. O alvo da vez, inclusive, se encaixa no perfil de liderança almejado para partilhar com Danilo Fernandes o papel de referência técnica da zaga – uma das carências identificadas pelo departamento de futebol. Trata-se de Diego Polenta. O Colorado tem interesse e fez contatos extraoficiais com os representantes do zagueiro de 24 anos. O charrua é capitão do Nacional, atual campeão uruguaio, e ostentou a braçadeira da seleção uruguaia nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Ou seja: agrada justamente por ser um líder nato. Os valores, porém, tornam a negociação difícil. Na mira de clubes como o River Plate, o Boca Juniors e o Racing, da Argentina, o zagueiro tem os direitos fixados na casa dos 6 milhões de dólares (pouco mais de R$ 18 milhões). Os Millonários chegaram a oferecer 2,7 milhões de dólares por 50% dos direitos do gringo (R$ 8,6 milhões), mas tiveram a proposta rechaçada.

Interesse

Desde o fim do Campeonato Brasileiro, em dezembro de 2016, foi noticiado o interesse do Santos por vários jogadores do Atlético: Robinho, Clayton e Cazares, sobretudo com o nome do rei das pedaladas sendo mais destaque até por seu histórico na Vila Belmiro. O diretor de futebol do Galo, Eduardo Maluf, no entanto, confirmou que o clube não recebeu propostas por nenhum desses atletas e criticou o presidente santista. “O presidente do Santos tem uma ligação de amizade muito grande com o Daniel. Não quero abalar essa amizade. Mas ele está brincando. Todo dia ele fala de um jogador do Atlético. Ninguém no Atlético é insubstituível. Se chegar uma proposta irrecusável, vamos vender. Não chegou nenhuma proposta oficial. Proposta por ninguém. O Palmeiras fala da Crefisa, mas não teve proposta”, detalhou. “O Santos quer jogador do Atlético? Vem aqui e faz a proposta. Era o Cazares, o Clayton, o Robinho, o Robinho foi um dos artilheiros do Brasileiro, está bem no Atlético, vamos entrar no ano de cinco competições no ano, e nós vamos entrar na brincadeira do presidente do Santos? Ele é bacaninha, ele é bonzinho, mas brinca demais. Se ele quisesse sério viria aqui e faria a proposta, ele está ludibriando o torcedor do Santos e está deixando o torcedor do Atlético chateado. Se chegar e pagar a multa do Robinho vai levar. Se não pagar o Robinho está feliz, nós também, e vai ser jogador da Libertadores”, acrescentou.

Impressiona

O Corinthians começa a semana de olho nas prováveis chegadas de Pablo, Gabriel e William Pottker para a equipe, mas ainda mais ligado em mudanças que podem ocorrer no comando do clube. Com uma decisiva reunião entre o ex-presidente Andrés Sanchez e o atual mandatário Roberto de Andrade marcada para esta segunda-feira, o Alvinegro terá dias decisivos para saber quem ficará a cargo do futebol em 2017. A situação que mais impressiona é a de Roberto, que participou pouco do planejamento para o próximo ano e ficou distante do futebol nos últimos dois meses, algo que irritou dirigentes históricos do clube. Incomodados com o que dizem ser um “mandato à distância” do presidente eleito em 2015, nomes como Andrés, Luis Paulo Rosenberg e Jorge Kalil podem formar uma “coalizão” para guiar o time do Parque São Jorge. “Depende do presidente (se licenciar). Eu vou falar com ele amanhã (segunda-feira), preciso falar um monte de coisas que vejo e sinto. Vamos juntar o máximo de pessoas para resgatar o Corinthians e sair desse noticiário pejorativo”, disse Sanchez à Rádio Transamérica. Mesmo tratando-se de uma nova corrente tentando assumir o controle do Alvinegro, como se percebe pelas palavras de Andrés, o deputado federal nega que vá tomar o poder.

Apaziguar

“Não estou propondo assumir nada. Mas óbvio que estou à disposição para o que o presidente precisar e o problema é maior que o futebol. Temos que unir as forças e apaziguar o clube. Esse negócio de impeachment atrapalha profundamente as estruturas. Temos vários contratos e isso traz uma insegurança ao seu parceiro”, explicou Andrés. Ainda fora do campo, mas com influência direta no gramado, o clube tenta selar os negócios pelo zagueiro Pablo, o volante Gabriel e o atacante William Pottker, vistos justamente como respostas às críticas de que a diretoria não agiu como deveria nos bastidores enquanto os rivais se reforçavam. O nome que está mais perto é Pablo. Ele chegaria por um ano, em condição de empréstimo, restando apenas uma definição sobre a redução salarial que ele terá de passar para se adequar à folha corintiana. A expectativa é que ele desembarque no Brasil até quarta-feira, podendo participar dos primeiros dias de treinamento antes da viagem para a Flórida. Gabriel, considerado o grande nome do “pacote”, tem salários acertados com o clube, mas seus empresários ainda procuram algum clube interessado no exterior. Após dois anos de bom futebol e lesões no arquirrival Palmeiras, o meio-campista chegaria para resolver o problema do Timão na proteção da zaga, setor mais criticado de 2016.

Contexto

Em uma campanha decepcionante, o Palmeiras foi eliminado logo na primeira fase da edição de 2016 da Copa Libertadores. As chegadas dos experientes Felipe Melo, Michel Bastos e Alejandro Guerra fazem parte da estratégia do clube para em 2017 ser protagonista no torneio continental. Na visão de Alexandre Mattos, diretor de futebol na gestão encabeçada por Mauricio Galiotte, o clube precisava mudar o perfil de seu elenco na tentativa de conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores. O trio anunciado recentemente pelo Palmeiras chega neste contexto. Aos 31 anos de idade, o meia Alejandro Guerra, com passagem pela seleção venezuelana, ganhou a última edição da Libertadores pelo Atlético Nacional e acabou premiado como melhor jogador do torneio. No Mundial de Clubes 2016, ele marcou na decisão do terceiro lugar, conquistado pela equipe colombiana. Já Michel Bastos, de 33 anos, foi um dos principais jogadores na campanha que levou o São Paulo até a semifinal da última Copa Libertadores – o time tricolor acabou eliminado justamente pelo Atlético Nacional.

Titular

Com passagem por clubes como Lyon e Roma, ele participou da Copa do Mundo 2010 como titular da Seleção Brasileira. Na África do Sul, o volante Felipe Melo, mais um de 33 anos, também foi utilizado no time armado pelo técnico Dunga. Antes de defender clubes como Fiorentina, Juventus, Galatasaray e Internazionale de Milão na Europa, o volante disputou a Libertadores por Flamengo e Cruzeiro. O atacante Keno, de 27 anos, contratado pelo Palmeiras após se destacar pelo rebaixado Santa Cruz no último Brasileiro, também não será um novato no torneio continental. O jogador participou da edição de 2015 da Libertadores com a camisa do Atlas, do México. O Palmeiras também já anunciou oficialmente as chegadas dos jovens Hyoran (23 anos) e Raphael Veiga (21 anos). O clube alviverde tem contrato com a Crefisa/FAM até o final de janeiro e, caso renovar o compromisso, deve investir pesado em busca de novos reforços.

Aposentadoria

O volante Renato disputou os 38 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, e os 37 anos de idade não pareceram pesar em sua condição física. Assim, o atleta evita pensar em aposentadoria, e pretende seguir no Peixe por mais tempo. Com contrato até o fim de 2017, o volante espera renovar seu vínculo e seguir na Vila Belmiro por mais alguns anos. “Ainda não penso em aposentadoria. Quero cumprir meu contrato e renovar para 2018, esse é o meu pensamento”, explicou, em entrevista ao Esporte Interativo. Ainda que não pense em pendurar as chuteiras, Renato já planeja sua carreira após parar de jogar. Identificado com o Peixe, o volante pretende seguir no clube, em uma nova função. “Quero ajudar o Santos de fora, se a equipe tiver interesse”, afirmou. Porém, uma sequência como treinador foi prontamente descartada pelo jogador, revelado no Guarani. Pelo Santos, Renato teve duas passagens, vitoriosas. Entre 2000 e 2004, foi bicampeão brasileiro pelo clube, além do vice-campeonato da Libertadores, em 2003. O volante voltou em 2014, após passagens por Sevilla e Botafogo, e conquistou dois títulos paulistas, em 2015 e 2016.

Postura

O centroavante Gilberto está espantado com a maneira pela qual Rogério Ceni vem exercendo a função de técnico em seus primeiros treinos à frente do São Paulo. Satisfeito com a intensidade e exigência das atividades realizadas em Bradenton, na Flórida, o jogador está motivado e tem boas perspectivas para a temporada 2017. “A carga de treinos está sendo boa para a gente. Os treinos são intensos, ele cobra muito e todo mundo está se dedicando ao máximo. Vamos conseguir aos poucos nos adaptar a esse jeito dele, mas está sendo ótimo”, relatou Gilberto, em entrevista a jornalistas neste domingo. Para Gilberto, a postura de Ceni não está sendo a de um iniciante no cargo. “Parece que ele já é treinador há bastante tempo, pelo comportamento dele, pelo modo como conduz as coisas e pela liderança que ele tem. É sempre bom trabalhar com pessoas assim, que motivam. Para mim, isso só vem agradando e também incentivando ainda mais para eu conquistar um espaço no São Paulo”, vibrou.

Interino

Com 27 anos, Gilberto chegou ao clube do Morumbi em julho de 2016, mas em função de uma série de lesões só foi a campo em 10 jogos. No fim da temporada, já sob o comando interino de Pintado, desencantou ao marcar dois gols, nas vitórias sobre Atlético-MG (2 a 1) e Santa Cruz (5 a 0). Em 2017, ele espera ter uma sequência maior com a camisa tricolor. “Não queria ter passado pelo que passei no ano passado, foi muito ruim, me machuquei bastante. Mas agora a expectativa é a melhor possível. Poder fazer uma pré-temporada desde o início é muito importante, estava precisando disso. Sei o que posso render. O Rogério já falou que todos terão oportunidade”, projetou. Certo é que Gilberto poderá ter em breve um novo concorrente na posição de centroavante. Além de Andres Chavez, o elenco pode ganhar o reforço de Cristian Colmán, do Nacional, do Paraguai. O Tricolor avançou nas negociações e pode anunciá-lo nos próximos dias. A concorrência, contudo, é vista com bons olhos por Gilberto. “Quanto mais jogadores de qualidade tivermos no elenco, é melhor para aumentar a força do grupo. Será um jogo limpo entre nós”, concluiu. O São Paulo estreia na Copa Flórida em 19 de janeiro, pelas semifinais, contra o vencedor do duelo entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia. Antes disso, o Tricolor fará amistosos contra equipes locais, nos dias 12 e 15.

Comemoração

Ao anunciar o nome de Thiago Neves, na missa de ação de graças pelo aniversário de 96 anos de idade do Cruzeiro, o presidente do clube, Gilvan de Pinho Tavares, talvez tivesse pensado que estava naquele momento marcando um gol de placa por causa da altura dos gritos de comemoração de seus torcedores. De fato, a contratação “de peso” balançou as estruturas celestes, mas, além disso, o jogador não terá vida fácil em Belo Horizonte. Thiago chega em um clube exigente, mas, ao mesmo tempo, com uma torcida carente. Os últimos dois anos do Cruzeiro foram ruins, na luta na parte inferior da tabela, contra a queda para a série B. Além disso, a Raposa não conquista um título desde 2014, quando foi bicampeã brasileira, e vive uma crise no estadual, com dois anos longe da final da competição. Alguns erros foram fundamentais para que a Raposa chegasse a esse ponto, entre eles, erros de planejamento. Em campo, Thiago terá de suprir a ausência de um jogador que mescla velocidade, rapidez de raciocínio e bom passe. O Cruzeiro tem jogadores com essa característica, mas o time não deu liga em 2016.

Exemplos

Embora não tenha tido nenhum treino ainda, é provável que Mano Menezes escale o novo reforço ao junto com Robinho e Arrascaeta, formando um trio no meio campo e deixando um atleta avançado. Por fim, Thiago chega a um clube que, embora tenha lutado na parte inferior da tabela, tem algumas estrelas em seu elenco e terá de dividir a atenção com outras peças. O goleiro Fábio, o volante Henrique, o meia Robinho e o atacante Rafael Sóbis são alguns exemplos dos fortes nomes que o Cruzeiro tem atualmente a disposição, algo que pode não ser um problema para o jogador tendo em vista que ele já participou de times com grandes elencos. “Eu vibrei também, fiquei feliz quando eu ouvi o áudio, todo mundo torcedor, feliz com a minha chegada, pode ter certeza que vou me entregar ao máximo, vou fazer o possível para conquistar títulos, vou dar meu máximo dentro de campo para, quem sabe, fazer a torcida muito feliz daqui pra frente”, destacou.

Musculação

Mesmo na manhã quente do Rio de Janeiro, os jogadores do Vasco da Gama não tiveram folga e realizaram, neste domingo, o último treino da primeira semana de pré-temporada da equipe Cruz-Maltina. O elenco iniciou os trabalhos fazendo musculação e exercícios físicos e, então, realizou um treino técnico no campo anexo ao São Januário. O novo técnico Cristóvão Borges fez questão de cobrar forte marcação e precisão nos passes. Ao todo nesta semana, foram onze sessões de treinos. No sábado, os jogadores do Vasco venceram o Bonsucesso por 1 a 0 em um jogo-treino realizado no São Januário. A equipe volta a se preparar nesta segunda-feira, de manhã e de tarde. Já na quarta-feira, o elenco vascaíno irá viajar para os Estados Unidos para a disputa da Copa Flórida. No torneio de pré-temporada, os cariocas irão enfrentar o Barcelona de Guayaquil no próximo domingo. O confronto irá remontar a grande final da Copa Libertadores da América de 1998, na qual o Vasco conquistou seu primeiro título. Na decisão, o Vasco venceu a primeira partida, no Rio de Janeiro, por 2 a 0, e a segunda, em Quayaquil, por 2 a 1. Em ambos os jogos os gols foram marcados por Donizete e Luizão.

Emprestado

Precisando reforçar seu poder de fogo, o Botafogo agora quer contar com o atacante Douglas Coutinho. O jovem de 22 anos foi revelado pelo Atlético-PR em 2013 e, na última temporada, foi emprestado ao Cruzeiro e ao Braga. No clube português, o brasileiro não conseguiu muito espaço e atuou apenas duas vezes. Segundo o jornal carioca “O Dia”, o alvinegro carioca está interessado na contratação de Douglas uma vez que ele volte para o Atlético. Sem espaço no Braga, o brasileiro deverá ter seu empréstimo rescindido ainda nesta semana de acordo com a imprensa portuguesa. Douglas Coutinho é um atacante de grande velocidade que atua pelas laterais, posição procurada pelo Botafogo para o elenco de 2017. No seu setor ofensivo, o Glorioso contratou o atacante mais centralizado Roger, ex-Ponte Preta. Além dos reforços para o ataque, o Botafogo também já anunciou a contratação do meio campista Montillo e o lateral Alemão para a temporada de 2017. A equipe ainda renovou o contrato de Victor Luís e do técnico Jair Ventura visando a disputa da Libertadores.

Coletivo

Os jogadores do Fluminense participaram do primeiro coletivo da equipe em 2017 neste domingo. Sob o comando do técnico Abel Braga, a equipe trabalhou pela manhã com a presença dos dirigentes na arquibancada e de jogadores dos juniores completando em campo. No CT Pedro Antonio Ribeiro da Silva, Abel comandou o jogo de cerca de uma hora e fez alguns apontamentos durante o coletivo. Pedro Abad, presidente do Tricolor, Fernando Veiga, vice de futebol, e Alexandre Torres e Marcelo Teixeira, gerentes, assistiram o treinamento no CT. Tendo apenas parte do elenco disponível, o técnico contou ainda com a presença dos meio-campistas Alex, Renato e João Victor e dos atacantes Felipe e Patrick, todos da equipe júnior do Fluminense. Logo após o coletivo, os jogadores fizeram atividades de recuperação. Nesta segunda-feira, o plantel de Abel Braga estará finalmente completo, já que o segundo grupo irá se reapresentar no período da manhã para exames.

Delegação

De volta aos treinos em campo pela primeira vez após a tragédia que vitimou quase toda a delegação da Chapecoense na Colômbia em novembro de 2016, o argentino Alejandro Martinuccio revelou a dificuldade de retomar o cotidiano sem aqueles que eram seus companheiros de trabalho e convivência. Muito emocionado, o atacante admitiu que foi difícil segurar o choro ao correr pelos gramados. “Ver os armários daqueles que eram meus amigos, com seus números e fotos, derruba meu mundo. Superar a morte de dois ou três companheiros em um grupo deve ser difícil, mas quando quase todos que compartilham os dias com você morrem, é demolidor”, lastimou o meia-atacante de 29 anos. Neste sábado, logo após a apresentação de Zaballos e Amaral, os jogadores da Chape treinaram pela primeira vez na Arena Condá. Os trabalhos foram acompanhados de perto por diversos torcedores que apoiaram e saudaram o elenco das arquibancadas.

Memórias

“Hoje, quando entramos no campo para treinarmos, ver toda essa gente realmente me impactou. Corremos cinco minutos e eu fiquei a ponto de chorar mais uma vez. Me aguentei porque o momento era de alegria, esperança, mas não posso me conter sempre. As memórias são pesadas”, revelou o argentino em entrevista ao jornal de seu país La Nación. Martinuccio foi um dos jogadores que não viajaram com o elenco da Chape para a semifinal da Copa Sul-Americana em Medellin por conta de uma lesão. “A vida segue e preciso ser forte. O que me dar esperança é ver o Neto e o Alan Ruschel. Os encontrei os mesmos que eram, apesar de estarem super machucados. Acredito que isso vai me ajudar e eles podem ser nossa força esse ano. Tudo é muito especial e emotivo agora”, revelou Alejandro. Para o novo elenco do Furacão do Oeste que deverá se reerguer em 2017, Martinuccio será um dos principais pontos de referência. “Não evito isso. Por um lado, eu gosto, porém, tem toda a confiança em mim. Tentarei demonstrar aos jogadores que estão chegando qual foi o caminho que nos levou até onde estávamos no ano passado, de puro respeito e humildade”, acrescentou.

História

O argentino também fez questão de exaltar seus antigos companheiros, marcados para sempre na história do futebol. “Por sorte sobraram alguns para contar a história. Talvez se jogássemos a final e não ganhássemos, se esqueceriam daquela equipe. Com isso, todo mundo soube quem eles eram e o que é a Chapecoense: um clube que conseguiu muitíssimas coisas em cinco anos, que paga os salários em dia e que não se distrai com nomes de jogadores impossíveis”, exaltou. “Cada vez que encontro familiares dos falecidos, os digo que não deixem de contarem a seus filhos, aos mais pequenos, o quão enorme foram seus pais, que passaram a ser lendas”, completou o argentino sobre o já lendário elenco do pequeno, porém gigante time do interior de Santa Catarina que conquistou não só a América do Sul, mas o mundo todo.

Zagueiro

Depois de duas temporadas e mais de cem jogos com a camisa do Santa Cruz, o zagueiro e volante Danny Morais está de saída da equipe pernambucana para uma equipe de fora do Brasil ainda não anunciada. O fim do vínculo entre Danny e o Mais Querido foi revelado através do próprio site do Santa. “Queria agradecer. Do presidente ao roupeiro. É um clube muito especial. Fiz amizades verdadeiras, cresci, meus filhos torcem para o Santa. Saio hoje porque, há tempos, buscava uma oportunidade de voltar para o exterior. Minha família queria, eu queria. Deixamos sempre bem claro que, no Brasil, ficaríamos sempre no Santa Cruz. Vou continuar torcendo. Para sempre. Espero voltar um dia”, afirmou o jogador sobre sua despedida ao site da equipe. Danny chegou a aceitar sua renovação contratual com o Santa Cruz, mas acabou recebendo uma proposta para jogar no exterior. A diretoria, então, optou por liberar o volante para negociar seu futuro. Revelado pelo Internacional em 2006, o jogador atuou por equipes como Botafogo e Bahia antes de se mudar para a Arábia Saudita, onde jogou pelo Al Ittifaq por uma temporada. Em 2014, se transferiu para a Chapecoense e no ano seguinte, desembarcou em Recife para defender o Tricolor.

Contrato

O goleiro Renan vai atuar no futebol da Bulgária a partir da próxima temporada. O atleta assinou contrato de três anos com o Ludogorets, atual líder do Campeonato Búlgaro. O arqueiro já viaja neste domingo para a Turquia, onde a equipe fará a pré-temporada. Revelado pelo Botafogo em 2008, ano em que fez sua estreia pelos profissionais, Renan foi reserva durante boa parte do tempo, mas disputou mais de 100 partidas com a camisa alvinegra e conquistou dois títulos do Campeonato Carioca (2010 e 2013), além da Série B do Brasileiro em 2015. No ano passado, o goleiro acertou sua transferência para o Avaí, clube pelo qual se destacou e foi peça importante na campanha do acesso à primeira divisão. No Ludogorets, o principal desafio de Renan será ajudar a equipe a avançar no mata-mata da Liga Europa. O adversário do time búlgaro por uma vaga nas oitavas de final será o Copenhague, da Dinamarca. O Ludogorets disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões e terminou em terceiro da chave, atrás dos tradicionais Arsenal e Paris Saint-Germain. Renan terá a companhia de outros brasileiros no clube búlgaro. Já defendem o Ludogorets os laterais Cicinho, ex-Santos, e Natanael, ex-Atlético-PR, além dos meio-campistas Sasha, Gustavo Campanharo, Marcelinho, Wanderson e Johnatan Cafu, ex-São Paulo, e do atacante Juninho Quixadá, ex-Bragantino.

Dispensa

O volante Willians falou pela primeira vez após sua dispensa do elenco corintiano, feita ainda sob a batuta de Oswaldo de Oliveira, no mês de novembro, antes do encerramento da temporada. Evitando entrar em polêmicas a respeito do seu ano no Alvinegro, ele explicou que também não queria continuar no Corinthians, apesar de desejar tudo de melhor para o clube em 2017. “Não queria ficar lá, e o Corinthians também achou melhor me afastar, não levo mágoa. Foi um aprendizado. Espero que em 2017 o Corinthians volte a ganhar tudo o que já ganhou, e que eu possa voltar a atuar bem para dar um longo prazo na minha carreira”, disse o meio-campista à Rádio Globo, antes de se reapresentar ao Cruzeiro, detentor dos seus direitos econômicos. Além de não conseguir apresentar o futebol que lhe deu destaque em clubes como Flamengo e Internacional, Willians ficou marcado por um vídeo revelado por um torcedor, no qual recebe muitas críticas por ir ao CT Joaquim Grava com uma bermuda verde. A ocasião foi o estopim para o seu afastamento do elenco.

Trabalho

“Não me arrependi. Cada um tem seu estilo de vida, esse negócio de bermuda já passou, acabou se promovendo através disso. Quando você está no seu local de trabalho, tem de ser respeitado, ele (torcedor) não me respeitou e eu, como vocês viram no vídeo, falei que ele podia me cobrar. Não xinguei, não falei palavrão, aconteceu isso. Futebol é vivendo e aprendendo”, comentou. Apontado internamente como um atleta que deixava a desejar no quesito profissional, principalmente no cumprimento dos horários de treinamentos, Willians negou que tenha se atrasado. Reconheceu, porém, que perdeu a motivação devido à falta de oportunidades. “Não eram atrasos, não atrasei. Como eu não tinha oportunidades, pedi para ir embora e não deixaram. Então acabou acontecendo essas coisas, mas nada justifica. Foi tudo tranquilo, uma conversa sadia, tudo acabou ficando bem”, encerrou.

Retorna

O Vasco apresentou oficialmente o meia Damián Escudero, neste sábado. O argentino, de 29 anos, foi o primeiro reforço anunciado pelos cariocas para 2017, ano em que o Cruzmaltino retorna à Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu a camisa das mãos do vice-presidente de futebol e filho de Eurico Miranda, o Euriquinho. O meia se disse muito feliz de defender o Vasco. “É muito importante jogar no Vasco, uma felicidade grande”, declarou. Escudero falou sobre possíveis dificuldades relacionadas ao clima em sua adaptação ao clube do Rio de Janeiro. “Estava treinando com muito frio no México, e agora chego neste calor. Mas vou trabalhar para superar as dificuldades”, garantiu o argentino, que defendia o Puebla. O meia chega para ser opção para o técnico Cristóvão Borges, e espera uma disputa sadia pela vaga de titular no time. “O objetivo é sempre ser titular, é uma competição sadia para ver quem está melhor”, enfatizou Escudero. O Vasco será o quarto clube brasileiro defendido pelo atleta. Entre 2011 e 2015, o argentino passou por Grêmio, Atlético-MG e Vitória. Além das passagens pelo País, Damián atuou por Vélez Sarsfield, Boca Juniors, Villarreal e Valladolid, além do Puebla.

Envolvido

O atacante Michael, de 23 anos, esteve envolvido em um acidente de carro na madrugada deste domingo. De acordo com o Fluminense, o jogador está em observação em um hospital, mas fora de perigo após sofrer uma pancada na cabeça. O acidente ocorreu em Rio Preto, no interior de São Paulo, e o carro que o jogador estava, no banco de carona, bateu em uma vaca na estrada. A assessoria do clube das Laranjeiras informou que o atacante, que defendeu o América-MG no último Campeonato Brasileiro, se apresentaria ao Flu nesta segunda-feira para o início da pré-temporada no Centro de Treinamento Pedro Antonio Ribeiro da Silva. Ainda não há previsão para Michael se juntar ao elenco comandado pelo técnico Abel Braga, que iniciou os trabalhos no CT no dia 4 de janeiro. A permanência do atacante no clube em 2017 também é incerta, já que o treinador e a diretoria avaliam que o plantel está com muitos jogadores.

Emprestados

O lateral-esquerdo Mena, e o volante Willians, ambos jogadores do Cruzeiro que estavam emprestados para o São Paulo e Corinthians, respectivamente, não voltam para a Raposa nesta temporada. Os jogadores foram liberados da reapresentação na tarde desta segunda-feira, na Toca da Raposa II. Os atletas não fazem parte dos planos do técnico Mano Menezes. Com isso, a diretoria celeste deu carta branca para ambos negociarem outros contratos com outros times. A situação de Mena não é tão ruim: o jogador terminou o Campeonato Brasileiro valorizado e recebeu propostas de outros times, entre eles o próprio São Paulo, que queria a permanência do chileno, e o Internacional. No caso do Colorado, os altos vencimentos do jogador assustaram a diretoria vermelha. Uma negociação, porém, não está descartada. Mena tem contrato com a Raposa até janeiro de 2018. Já Willians tem sua situação um pouco mais complicada. O jogador até tem algumas sondagens de outros clubes, mas deixou o Corinthians pela porta dos fundos, com problemas com torcedores do Timão. Durante as férias, inclusive, Willians ficou no Rio de Janeiro fazendo treinamentos físicos com um preparador particular. O volante tem vínculo com o Cruzeiro até dezembro de 2017.

Desvantagem

O Sport volta aos treinos nesta segunda-feira. E terá menos tempo do que os rivais até o começo dos campeonatos. Boa parte dos times que o Leão enfrentará nas primeiras competições já começou a se preparar há algum tempo (casos, por exemplo, de Santa Cruz e Náutico). O técnico Daniel Paulista reconhece essa desvantagem. “Lógico que nossa preparação acabou ficando mais curta. Nosso campeonato (a Série A) se prolongou por uma semana a mais do que era previsto (por conta do acidente da Chapecoense) e acabou dando nisso. Vamos ter que correr contra o tempo” afirmou. Para o treinador, no entanto, não adianta lamentar. Ele garante que sabe como fazer para igualar as coisas no período. E vai cobrar dos atletas do Sport. “Temos que fazer com que esse período menor seja melhor aproveitado. Estamos fazendo toda o planejamento para isso e para que, no dia 25, quando começarem as competições, a gente esteja com todos os atletas em nível aceitável de competição” disse. A vantagem do Leão, ao menos em relação aos rivais locais, é a manutenção da base. Ao contrário de Santa e Náutico, o Sport ficou com a maior parte da equipe que acabou o ano passado. Isso facilita na questão do entrosamento. A primeira partida marcada do time será no dia 22 de janeiro. Contra o The Strongest, o Sport disputa a Taça Ariano Suassuna. E, no dia 25, a estreia oficial: diante do Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.

Dimensão

A história de Tiago Cardoso no Santa Cruz foi duradoura e intensa. Só para ter uma dimensão, o goleiro tem uma foto estampada na galeria de ídolos tricolores, na sede. Foram quatro Campeonatos Pernambucanos, uma Série C, uma Copa do Nordeste e três acessos – da Série D para a Série A – em seis anos de clube. Inegável que deixou marcas. Mas o preto do tricolor saiu do coração de Tiago. Hoje, só há espaço para o vermelho e branco. No Náutico, o camisa 1 quer escrever uma nova história. E já sente na pele a cobrança para repetir as conquistas. “Essa cobrança eu já estou recebendo desde que eu estava em Curitiba. Há muita expectativa sobre mim. Mas eu não venço nada sozinho. Na minha vida, sempre foi assim. E eu vou dar meu máximo. A diretoria está com critério bom de trazer jogadores bons e experientes em conquistas. Estamos necessitados disso. E hoje eu me sinto Náutico de coração por causa do carinho que estou recebendo”. Se Tiago se acostumou a multi campeão nos últimos anos, chega para tentar escrever história em um Náutico carente de títulos – há 12 anos o clube não levanta um troféu. Mas o que martela a cabeça de muita gente é: por que o goleiro deixou o Santa Cruz? Mesmo com contrato até o final deste ano, ele preferiu encerrar o vínculo. Depois, se transferiu para o rival.

Competições

O Náutico fez dez contratações para este início de temporada. Metade foi para o ataque. Por enxergar o setor preparado para as primeiras competições do ano, a diretoria alvirrubra garante não ter pressa para trazer jogadores para a posição. A procura – com muita calma – será por um atleta com características semelhantes às de Rafael Silva, que pertencia ao Cruzeiro e esteve muito próximo do Timbu. O negócio deu para trás e ele foi para o Hatta Club, dos Emirados Árabes. “Se aparecer um atacante para o lugar de Rafael Silva… Com as características de um falso 9, fazendo a função que Bergson fazia o ano passado, pode ser. Se aparecer a oportunidade, vamos trazer. Se não, fica mais para a frente, porque não podemos errar” disse o diretor de futebol Eduardo Henriques. Dos confirmados, Anselmo, Giva, Alison, Juninho e Willian Silva são atacantes. E jogam das mais diversas formas: os três primeiros são considerados “de área”. Os outros dois são de velocidade. O setor conta, ainda, com Jefferson Nem e Odilávio, da base. Inclusive, o jogador mais experiente do elenco está no ataque: Anselmo, que tem 36 anos e foi o terceiro maior goleador do país no ano passado, com 23 gols. Aumentar a média de idade é outra preocupação da diretoria. “Para nas horas de decisões o time ter mais equilíbrio e não passar tanto sufoco” disse Eduardo Henriques.

Bastidores

Os reforços do departamento de futebol Roberto Freire e Vítor Tavares, o vice-presidente do clube, Constantino Júnior, e o já antigo dirigente Jomar Rocha, ganharam a parceria do técnico Vinícius Eutrópio no trabalho de reconstrução do elenco para esta temporada. A serviço nos bastidores do esporte há quase 20 anos, ele tem ajudado os tricolores nos contatos e no convencimento dos jogadores para defender o Santa. “Foi me dada uma liberdade para isso. Tenho esse conhecimento. Estamos trabalhando 24h em conjunto. Não existe uma função. Hoje, somos pessoas que estão reconstruindo o elenco do Santa Cruz. Eu, Adriano, Tininho… Somos pessoas numa função só. Estamos trabalhando sem vaidades e sem definir funções”. Vinícius não se surpreende e nem se assusta com a função fora dos gramados. Garante ter passado por isso em outros clubes na carreira. Entre os especulados, Eutrópio tem o meia Bady como velho conhecido. O volante Elicarlos, atleta de confiança dele no Figueirense e na Chapecoense, chegou perto de assinar contrato com o Tricolor.

Alfinetar

Ao fim da Série B do ano passado, ruídos tomaram conta dos bastidores do Náutico. E foram revelados pelo atacante Bergson, que deixou o clube, mas não sem antes alfinetar a diretoria. Segundo ele, não foram pagos valores de imagem, salários referentes a outubro e bichos atrasados, além de algumas pendências de 2015. A direção, agora, garante que o pouco que ficou de atrasado está sendo corrigido. Com os que ficaram, os valores serão diluídos nos salários. Com os que saíram, é necessária uma paciência maior da parte deles. A diretoria espera saber quanto terá em caixa para enviar as propostas de pagamento. “Fizemos um acordo com os que ficaram. Só vamos saber o que temos de receita no fim de janeiro, no máximo, no começo de fevereiro. Não queremos deixar passivos. Estamos ligando para os jogadores que saíram, pedindo um pouco de paciência para sabermos que tipo de proposta podemos encaminhar para resolver” disse o diretor de futebol Marcílio Sales. Segundo Marcílio, a postura correta da diretoria deixou portas abertas no mercado. Tanto é que o Náutico não teve dificuldades em montar o elenco, na visão do dirigente. O Timbu contratou dez peças e o único setor pendente para a cúpula é a lateral esquerda. “Os atletas sabem que estamos aqui para fazer. Quando está perto do fim do ano, complica por causa de queda de receita. Mas as portas estão abertas pela postura da diretoria. Marcílio deixou a modéstia de lado para avaliar o trabalho feito pela diretoria durante o ano passado. E projetou uma boa temporada na questão financeira”.