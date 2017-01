Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Competição

Principal competição voltada à categoria de base no Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior abre o calendário esportivo no País a partir desta segunda-feira, com a realização de duas partidas. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, Ferroviária e Villa Nova-MG duelam às 18h45 (de Brasília). Mais tarde, às 21 horas (de Brasília), é a vez do Palmeiras entrar em campo para enfrentar o Paranoá-DF. No ano de 2017, a 48ª edição da Copinha terá 120 times divididos em 30 grupos de quatro equipes na primeira fase do torneio. Após a realização de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam para a próxima etapa, que já é eliminatória. Como de costume, a final será realizada no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no Estádio do Pacaembu.

História

Primeiro time paulista a estrear na competição, o Palmeiras chega na Copa São Paulo de Futebol Júnior em busca do primeiro título. Vice-campeão em duas oportunidades – a primeira em 1970, ao perder para o rival Corinthians, e a segunda em 2003, quando foi derrotado pelo Santo André nos pênaltis – o Verdão quer mudar a história para começar o ano levantando um troféu. Maior campeão da Copinha, com nove títulos conquistados, o Corinthians vem para a edição de 2017 com o objetivo de ampliar esta marca. Finalista nos últimos três anos, o Timão procurará manter a sequência e, de preferência comemorar mais uma conquista, já que no ano passado perdeu para o Flamengo nos pênaltis. Para isso, o Alvinegro aposta na base da equipe vice-campeã de 2016. O técnico Osmar Loss inscreveu dez jogadores que fizeram parte do grupo que chegou à final. O Alvinegro está no Grupo 17, junto com Taubaté, Operário-MS e Pinheiro.

Categoria

Sem levantar a taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior há sete anos, o São Paulo buscará alterar esta escrita em 2017. Para tanto, o Tricolor confia na força da equipe sub-20, que no ano passado conquistou cinco títulos, entre eles o da Copa Libertadores da América da categoria. Os jovens jogadores do São Paulo terão uma motivação a mais na Copinha: Rogério Ceni, técnico da equipe principal, estará de olho nos atletas. O Tricolor está no Grupo 13, ao lado de Capivariano, Genus e União Barbarense. Com um trabalho de base reconhecido no cenário nacional, o Santos chega à 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior buscando retomar o protagonismo. O Peixe não conquista o título da Copinha desde 2014, ano em que bateu o rival Corinthians e levantou o caneco da Copinha pela terceira vez. O Santos aparece no Grupo 25, que também tem Osasco Audax, Floresta e Rio Branco-AC.

Novidade

Já não era mais novidade que Kelvin não permaneceria no elenco do São Paulo para 2017, mas, só nesse primeiro dia do novo ano é que o jogador decidiu se despedir da torcida tricolor. Diferente de Leandro Donizete, que causou polêmica ao tomar a mesma atitude, o atacante de 23 anos fez questão apenas de agradecer por todo o apoio que recebeu na última temporada e enfatizou o fato de ter tido o maior número de oportunidades da sua carreira. “Nação Tricolor! Venho através dessa foto agradecer todo o carinho e apoio de sempre! Um ano com muitas dificuldades, momentos alegres e tristes, mas quem conhece o futebol, já sabe como isso tudo funciona. Ao São Paulo, só tenho a agradecer do fundo do coração, o clube que eu tive mais sequência de jogos no profissional até hoje. Obrigado por ajudar no meu crescimento como jogador e como pessoa. Saio de cabeça erguida e muito orgulhoso de ter vestido esse manto! Desejo toda a sorte do mundo a todos e que ano que vem seja maravilhoso para todos nós! Até logo, obrigado São Paulo”, escreveu o atleta em sua conta no Instagram.

Presente

A frase “tem coisas que só acontecem com o Botafogo” nunca esteve tão presente como em 2016. O Alvinegro começou a temporada de maneira desacreditada, porém, foi mostrando muito trabalho ao longo do ano e os resultados começaram a aparecer. Alguns deles com um certo golpe de sorte, com o universo conspirando favoravelmente ao pessoal de General Severiano. Apontado como um dos mais fracos elencos dentre os principais clubes do país, o Botafogo era cotado até mesmo para ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Não só não caiu, como deu uma arrancada histórica no segundo turno e carimbou o passaporte para a próxima Copa Libertadores, o que lhe garante um 2017 melhor financeiramente. “Muitos não acreditavam no trabalho do Botafogo, mas a gente nunca deixou de se empenhar. Suor é algo que nunca deixou de existir aqui no clube. O departamento de futebol se empenhou muito para a formação de um elenco que, dentro da realidade do mercado, poderia representar bem o Botafogo. Encontramos peças de qualidade, mostramos poder de observação, resistimos a algumas situações e fomos premiados com uma linda campanha. No início do Brasileiro falavam que o Botafogo seria rebaixado. Terminou em quinto lugar e com a Libertadores”, comemorou o presidente Carlos Eduardo Pereira.

Esperança

O Flamengo começou o ano com a esperança na conquista de títulos. Afinal, o clube havia contratado o técnico Muricy Ramalho com a promessa de um trabalho a longo prazo. No entanto, a temporada rubro-negra foi de mais sofrimento que alegrias para a torcida, que terminam o ano sem taças na Gávea, mas com o alento de estarem na Libertadores de 2017. Muricy Ramalho não conseguiu transformar a equipe de forma positiva e acumulou maus resultados. Além de perder pelo arque-rival Vasco no Campeonato Carioca, viu a equipe ser precocemente eliminada na Copa do Brasil. O treinador optou por deixar o clube após sofrer com problemas de saúde. O rumo do Flamengo começou a mudar após sua saída. O então técnico interino Zé Ricardo fez bom trabalho, foi efetivado e levou a equipe para a Libertadores com o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Fora de campo, a diretoria correu atrás de reforços durante a temporada para melhorar o desempenho do time, principalmente no Campeonato Brasileiro. O meia Diego chegou com tumulto no aeroporto, ovacionado pelos torcedores. Já os zagueiros Rafael Vaz e Réver vieram primeiramente para compor elenco, mas formaram a dupla de zaga titular na temporada com sucesso.

Temporada

Mais baixos do que altos. Assim 2016 pode ser resumido para o São Paulo. Ao longo da temporada, o Tricolor acumulou alguns vexames, mas terminou o ano vendo no horizonte um 2017 promissor, com o maior ídolo de sua história assumindo o comando da equipe. Com o copeiro Edgardo Bauza à frente da equipe desde janeiro, o São Paulo fez um irregular Campeonato Paulista, do qual foi eliminado sem vencer nenhum clássico e após cair por 4 a 1 para o surpreendente Grêmio Osasco Audax, nas quartas de final. Goleada que seria perdoada e esquecida com um eventual tetracampeonato da Libertadores. Mas ele não veio. Na estreia da fase de grupos do torneio continental, o Tricolor perdeu em pleno Pacaembu e permitiu que o The Strongest acabasse com um jejum de 34 anos sem vencer longe da Bolívia na competição. Os são-paulinos, contudo, reagiram e buscaram a vaga à fase de mata-mata em La Paz, em um empate inesquecível, com o zagueiro Maicon terminando a partida no gol. O mexicano Toluca e o compatriota Atlético-MG ficaram pelo caminho nas oitavas e quartas de final, respectivamente, deixando a torcida tricolor deslumbrada com a possibilidade do tetra.

Preocupante

A temporada de 2016, encerrada com festa para a torcida palmeirense, começou de maneira preocupante. Depois de decepcionar na Copa Libertadores, o time alviverde embalou sob o comando do técnico Cuca e quebrou um jejum de 22 anos ao conquistar o título brasileiro. Ganhador da Copa do Brasil 2015, o Palmeiras iniciou 2016 sonhando com a possibilidade de ser campeão mundial, objetivo que contrastou com a performance do clube na Libertadores. Superado por Rosario Central e Nacional, o time alviverde não passou nem sequer da primeira fase. A derrota por 2 a 1 diante do Nacional em pleno Palestra Itália encerrou a passagem do técnico Marcelo Oliveira. Em um passo decisivo para o sucesso no restante da temporada, o Palmeiras contratou Cuca, que passou pelo clube como jogador e é palestrino de coração. No início de seu trabalho, o novo técnico acumulou quatro derrotas consecutivas, incluindo um humilhante 4 a 1 contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. A série de tropeços levou o Palmeiras a ficar ameaçado pelo rebaixamento à Séria A-2 do torneio estadual.

Acreditando

O Corinthians caiu para a segunda divisão em 2007 e, quase que em um passe de mágica, pareceu se dar conta do tamanho que tem. Passou a cobrar mais por seus jogos, sua camisa, ganhou todos os títulos possíveis e adotou uma linha moderna de pensamento: acreditando no trabalho de treinadores e apostando a longo prazo em atletas. Em 2016, porém, tudo isso foi por água abaixo, fazendo parecer que o clube retrocedeu uma década em apenas uma temporada. Após iniciar uma temporada promissora como atual campeão brasileiro, o Alvinegro viu a base do seu elenco se esfacelar em menos de um mês, estreando no Campeonato Paulista já sem seis titulares da equipe que levou o título nacional (Gil, Ralf, Jadson, Renato Augusto, Malcom e Vagner Love). Em junho, foi a vez de Tite, comandante mais vitorioso levar consigo outra barca, dessa vez na comissão técnica. A ele se seguiram três nomes (Cristóvão Borges, Fábio Carille e Oswaldo de Oliveira), todos com menos de três meses no cargo. Em campo, também deixaram o clube o zagueiro Felipe, os volantes Bruno Henrique e Elias, e os atacante André e Luciano. Até então brigando pelo título nacional, o time não aguentou tantas baixas e acabou sucumbindo na sequência do ano, sofrendo para se manter entre os seis primeiros até as últimas rodadas, quando ficou consolidada sua derrota na briga por uma vaga na Libertadores de 2017.

Confusão

O São Paulo já contratou Sidão, Wellington Nem, Neilton e Cícero para a próxima temporada. Todos tiveram o aval de Rogério Ceni, mas, só o último já fez o novo técnico se meter em uma grande confusão. Por causa de Cícero, Ceni se desentendeu com Ney Franco, então treinador são-paulino em 2012. Tudo porque o ex-goleiro queria Cícero no time e Ney preferiu deixar o meia no banco de reservas. Agora, com o poder de pôr e tirar quem bem entender, Rogério Ceni fez questão de ir atrás de Cícero novamente. Na ocasião, Rogério Ceni ainda defendia o gol tricolor e estava preocupado com a pressão que os equatorianos da LDU de Loja estavam exercendo em pleno Morumbi. O confronto valia vaga nas quartas de final da Copa Sul-americana. Apesar de todos os gestos e gritos de Rogério Ceni em meio ao jogo, Ney Franco optou por sacar Ademilson e colocar Willian José, que vivia uma fase de perseguição por parte de alguns torcedores. “Não aprovo. É cada um na sua, fazendo sua função. Se eu achasse que o Cícero é quem deveria entrar, eu o colocaria normalmente, mas não aprovo”, esbravejou Ney Franco na entrevista coletiva logo após a partida. Apesar da classificação com o empate sem gols, o comandante ainda prometeu levar o assunto adiante no clube.

Definição

Assim como aconteceu no caso de Marcos Guilherme, o Santos admite que o Flamengo está mais próximo de fechar com Marinho, do Vitória, para 2017. O Peixe, porém, ainda não desistiu do atacante e espera uma definição após encontro entre os dirigentes cariocas e baianos no começo da próxima semana. Nos bastidores, o Rubro-Negro está confiante e acredita que Marinho será mais uma contratação para a próxima temporada. O alvinegro, por sua vez, espera que a reunião com o Vitória termine sem o acerto entre as duas equipes. Caso isso aconteça, os santistas irão retomar as conversas para trazer o atacante. A cúpula do Santos deixou claro desde o começo que não pretendia entrar em leilão para trazer o jogador. O clube de Vila Belmiro ofereceu 2 milhões de euros (cerca de R$ 7 milhões) ao Vitória, além de prolongar o empréstimo do meia Serginho por mais um ano. Mesmo sabendo da concorrência com o Fla, o Peixe não pretende aumentar a proposta. O presidente Modesto Roma Júnior chegou até a afirmar que não vai ‘fazer loucuras’ pelo atleta.

Recuperar

Dizendo-se disposto a recuperar o seu espaço no clube pelo qual foi campeão mundial em 2012, o goleiro Cássio tem um bom motivo para acreditar que poderá barrar o concorrente Walter em 2017. O Corinthians passou a ser novamente comandado por Fábio Carille, que já prestigiou o atleta no passado. No período em que comandou a equipe em 2016, entre a demissão de Cristóvão Borges e a contratação de Oswaldo de Oliveira, Carille deu um voto de confiança para Cássio, apesar da boa fase de Walter. O interino havia assegurado que o goleiro já consagrado no Corinthians retornaria de uma lesão no ombro como titular da equipe. Antes, Cristóvão também apostou em Cássio, justificando que tinha medo de perdê-lo. No final da última passagem de Tite pelo Corinthians, o técnico da Seleção Brasileira tinha passado a escalar Walter, que atravessava melhor momento desde então. Com Oswaldo de Oliveira, Cássio retornou ao banco de reservas no final frustrante de temporada para o Corinthians – nem sequer uma vaga na próxima Copa Libertadores da América foi alcançada e até o elogiado Walter já não vivenciava os seus melhores dias.

Acumulou

Desde que tomou a posição de titular do prata da casa Julio Cesar, durante a Copa Libertadores da América de 2012, Cássio não tinha um ano tão ruim. O goleiro acumulou falhas nos 45 jogos que disputou (Walter atuou em 24 ocasiões) após uma negociação com o Besiktas, da Turquia, fracassar em janeiro de 2016. A queda de rendimento, além de fazer com que Walter se firmasse, deixou Cássio entre os cotados a deixar o Corinthians ainda no decorrer do ano passado. O Grêmio, clube que o revelou, apareceu como um dos interessados na contratação. Hoje, Cássio tem dito que pretende voltar a vingar no Corinthians, superando a concorrência de Walter, com quem tem boa relação também fora de campo. Se o preparador de goleiros Mauri Costa Lima já indicou a sua preferência pelo companheiro, o goleiro tem agora a simpatia de Fábio Carille a seu favor. O Corinthians que terminou mal 2016 iniciou 2017 com apenas reforços para o ataque – Jô e Luidy já haviam acertado com o clube no decorrer do Campeonato Brasileiro e o turco Kazim, do Coritiba, encaminhou a sua vinda recentemente. Na defesa, que continua a mesma, a situação é preocupante.

Negociação

A negociação do volante Felipe Melo com o Palmeiras está perto de um desfecho. O jogador foi liberado dos treinos pela Inter de Milão e poderá decidir o seu futuro em breve. A ideia é de que a contratação seja oficializada no início deste mês. Felipe Melo tem todos os detalhes contratuais acertados com o Palmeiras. O atleta só precisa conseguir a liberação da Inter de Milão para se transferir gratuitamente ao atual campeão brasileiro. Como os italianos querem aliviar sua folha salarial, a expectativa é de que ele receba a autorização para rescindir o contrato. Segundo o site da Inter de Milão, o time viajou nesta segunda-feira para realizar treinos na Espanha. Todo o elenco foi convocado pelo técnico Stefano Pioli, exceto os jogadores Ionut Randu, que está machucado, Andrea Pinamonti, com amigdalite, e Felipe Melo. Titular na Copa do Mundo de 2010, Felipe Melo vinha sendo pouco aproveitado durante a atual temporada e participou de apenas dez jogos da Inter de Milão, com uma expulsão. O volante está de férias no Rio de Janeiro e tem sido ativo nas redes sociais. Felipe Melo postou diversas fotos na praia e na piscina nos últimos dias. Ele também discutiu com um torcedor flamenguista que reclamou de sua provável ida para o Palmeiras.

Potencial

Especialistas afirmam que os melhores vinhos são aqueles com mais tempo de vida. No futebol isso é bem diferente. Afinal, os jogadores jovens são bem mais valorizados, pois possuem um potencial de crescimento maior. Porém, um volante de 37 anos vem mudando esse estigma. Ídolo do Santos, Renato dá demonstrações claras de que realmente é como um bom vinho. Mesmo com a experiência, o atleta segue em alto nível e foi fundamental para o Santos conquistar o Paulistão, voltar à Libertadores após quatro anos e ainda ficar com o vice do Campeonato Brasileiro de 2016. E mesmo em um Brasileirão recheado de jovens promessas, como o palmeirense Gabriel Jesus, que foi vendido para o Manchester City, da Inglaterra, Renato se destacou como o único jogador de linha de atuou em todas as 38 rodadas do torneio nacional.

Renovar

Mostrando que “quanto mais velho fica, melhor joga”, o santista não pretende parar por aí. Com contrato até dezembro deste ano, o volante revelou, em entrevista exclusiva para a Gazeta Esportiva, que pretende renovar seu vínculo até o fim de 2018 e não pensa em pendurar as chuteiras tão cedo. “Eu parei agora no último dia 11 de dezembro e volto dia 11 de janeiro (risos). Tenho contrato até o final do ano. Mas quero renovar até 2018. Estou me sentindo muito bem, cada dia que venho para o CT é um prazer enorme. E vou continuar no clube enquanto eu estiver com essa vontade e gana de jogar. Depois de 2018 eu sento com a família e vejo o que faço. Mas quero ir seguindo ano após ano, buscando sempre renovar enquanto estiver bem e o Santos me quiser”, afirmou.

Centroavante

Depois de encerrar as negociações por se irritar com a forma que o Nacional quis negociar o centroavante Cristian Colmán, o São Paulo pode voltar à mesa nos próximos dias. Isso porque o clube paraguaio parece disposto a reconsiderar sua postura e entrar em um acordo para vender o jogador. Pesa também o fato do atleta de apenas 22 anos ter se empolgado com a procura são-paulina. Jogar no Brasil é um sonho para o garoto que tem chamado a atenção de muitas outras equipes. A ideia do São Paulo é comprar os 50% dos direitos econômicos do jogador que pertencem ao Nacional do Paraguai – a outra metade pertence a empresários. O valor seria de aproximadamente 1 milhão de dólares (R$ 3,3 milhões). O entrave está na forma de pagamento. A diretoria são-paulina pretende parcelar, enquanto o vendedor quer à vista. Agora, porém, as duas partes prometem conversar novamente para tentar chegar a um acordo. Cristian Colmán se tornou uma alternativa para o São Paulo depois da ideia de contratar Ricardo Oliveira não ter progredido por causa da indisposição do Santos em fazer negócio. Apesar de novo, Colmán é jogador de área e marcou 13 gols em 51 jogos pelo Nacional, clube que passou a defender a partir de 2015.

Momentos

O atacante Gabriel Jesus tem aproveitado ao máximo os últimos momentos no Brasil. O ex-jogador do Palmeiras está realizando as últimas viagens e encontros com amigos e familiares antes de se mudar de vez para a Inglaterra. Ele defenderá o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, a partir deste mês. O treinador espanhol concordou em dar ao jogador de 19 anos um período de férias antes de se apresentar ao City. Em uma entrevista recente, Guardiola afirmou que Gabriel Jesus precisava de um descanso de até três semanas da intensa campanha que rendeu ao Verdão o eneacampeonato brasileiro. O atacante aproveitou dezembro para participar de jogos beneficentes por todo o país. Ele também realizou uma viagem para a cidade de Guarujá com amigos, entre eles Kelvin, ex-jogador de Palmeiras e São Paulo. No dia 31, o atleta passou a virada de ano com a família e aproveitou para jogar uma pelada no bairro em que nasceu. Apesar do estrelato, o atacante não deixou de frequentar o Jardim Peri em nenhum momento. O atleta vai com frequência ao bairro da periferia da Zona Norte de São Paulo para encontrar amigos. Ele publicou no último dia 31 um vídeo de um jogo que disputou na rua durante a madrugada. “Irei sentir saudades do Peri”, escreveu.

Veterano

Para se adaptar com mais rapidez à vida fora do Brasileiro, Gabriel Jesus procurou conversar com companheiros de Palmeiras que já defenderam clubes europeus. Um dos conselheiros do atacante foi o veterano Zé Roberto, que, aos 42 anos, acumula passagens pelos gigantes Real Madrid e Bayern de Munique. “Nós conversamos bastante com o Jesus. Eu tenho uma proximidade de muito tempo com ele. Procurei orientar no sentido de facilitar a sua adaptação à Inglaterra. Fiz questão de fazer isso para que esse processo possa ser rápido para ele”, afirmou o lateral esquerdo do Palmeiras. Gabriel Jesus se mudará para a cidade de Manchester com a mãe, um irmão e dois amigos de infância. Ele visitou o município no início de dezembro para conhecer as instalações do clube e Guardiola. Ao comentar sobre a viagem, o jogador disse que levou uma dura do treinador por ter bebido um refrigerante durante um jantar. No City, Gabriel Jesus chegará como a esperança de gols de uma equipe que não encontrou o melhor futebol nesta temporada. Guardiola tem enfrentado dificuldades para implementar seu estilo de jogo e admitiu que o objetivo para esta temporada é terminar o ano entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Inglês. Gabriel Jesus, que também é titular da Seleção Brasileira, encontrará o City já distante do líder Chelsea. O time está atualmente na terceira colocação, com 39 pontos – dez a menos do que o primeiro colocado. O vice-líder do torneio é o Liverpool, que bateu o City por 1 a 0, no sábado, e chegou aos 43 pontos.

Contratado

Aos 34 anos, Leandro Donizete foi contratado pelo Santos a pedido de Dorival Júnior e conseguiu um contrato de três anos, exatamente como gostaria. Além disso, chegará a um time que acaba de ser vice-campeão Brasileiro e promete brigar com força na Copa Libertadores da América. Para muitos, o volante não tem do que reclamar, mas ao postar um texto de despedida do Atlético-MG, Leandro Donizete externou toda sua insatisfação em ter de deixar o Galo e deixou claro que já pensa em um dia retornar ao alvinegro de Belo Horizonte. “Quando neste clube cheguei, ainda existia uma certa desconfiança. Mas, com o passar do tempo e dos jogos, fui mostrando meu valor e a torcida compreendendo minha forma de atuar e lutar pelas vitórias. Aqui eu vivi coisas jamais imaginadas. Minha vida sempre foi de lutas e sacrifício. Aqui não foi diferente, mas veio um reconhecimento que nunca esperei. Até uma música de general a Massa fez como referência ao meu nome em campo”, escreveu o jogador em sua conta no Instagram. “Aqui conquistei os títulos mais importantes da minha vida e do clube. Aqui gostaria de permanecer, mas a vida nos prega peças. Agradeço à Massa, aos meus companheiros, aos funcionários, à diretoria, à imprensa e a todos de Minas Gerais que tão bem me trataram! Desejo um Feliz 2017 e espero um dia retornar, porque aqui… Aqui é Galo”, completou, usando o velho jargão da torcida atleticana.

Obsessão

O final da temporada tem servido para os jogadores do Palmeiras recordarem os acertos e erros que determinaram o destino da equipe em 2016. De contrato renovado, o lateral esquerdo Zé Roberto disse estar estudando as lições aprendidas com o fracasso na Copa Libertadores deste ano. O torneio é a principal obsessão do Verdão para 2017. “Tiramos a lição de que a Libertadores é uma competição diferente das demais. Se você não entrar focado desde a fase de grupos, você será eliminado. É preciso estar atento, porque jogam grandes equipes neste torneio”, afirmou o jogador de 42 anos. O Palmeiras iniciou o ano projetando uma classificação para o Mundial de Clubes, mas caiu logo na fase de grupos da Libertadores. O time trocou o treinador Marcelo Oliveira por Cuca durante a competição, mas não conseguiu se reerguer na chave. Avançaram às oitavas de final o Nacional-URU e o Rosário Central-ARG. “O Cuca precisou de um tempo para formar uma equipe competitiva. Em 2017 entraremos de uma forma que não é mais cautelosa, mas será mais direcionada. Daremos continuidade ao trabalho com a manutenção da base. Nós já temos hoje o nosso time ideal”, disse Zé Roberto.

Agremiação

O Cruzeiro comemora nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, mais um aniversário, completando 96 anos de idade. Mas quem ganha o presente é o torcedor. Conforme o presidente da agremiação, Gilvan de Pinho Tavares, prometeu no mês passado, um grande reforço está encaminhado e o anuncio deve acontecer em breve. O nome próximo é de Jadson. O jogador que está no futebol chinês e também demostrou interesse em retornar ao Brasil. Seu empresário não confirmou a negociação e a demora em algum anuncio da Raposa esfriou a especulação. Em seguida, foi ventilado a possibilidade de Thiago Neves ser o reforço esperado pela torcida, mas nada ainda foi confirmado. Vale destacar, entretanto, que o atacante Marcelo Moreno não pode entrar na lista para ser esse reforço citado por Gilvan, porque o presidente confirmou que seria um jogador brasileiro que atuou no futebol estrangeiro em 2016. O boliviano, entretanto, é um nome que agrada e existe uma negociação para o jogador retornar. A torcida do Cruzeiro espera que o anuncio seja feito ainda nesta segunda-feira. Como ocorre tradicionalmente, em todos os aniversários do time celeste é celebrada uma missa de ação de graças e, nesta oportunidade, Gilvan de Pinho fala com a imprensa.

Algozes

Ronaldo tomou as dores da torcida brasileira diante de uma provocação virtual de Toni Kroos. Um dos algozes da Seleção na humilhante goleada sofrida nas semifinais da Copa do Mundo de 2014, o meio-campista alemão do Real Madrid desejou um “feliz 2017” aos seus seguidores no Twitter, mas substituindo os algarismos “1” e “7” por bandeiras do Brasil e da Alemanha, e causou revolta nas redes sociais. “A pedidos… Feliz Ano Novo!”, escreveu Ronaldo em seu Facebook, como legenda de uma fotografia da decisão da Copa do Mundo de 2002, em que marcou os dois gols da vitória brasileira sobre os alemães. No lugar dos algarismos “2” e “0” do seu “feliz 2017”, o Fenômeno utilizou bandeiras do Brasil e da Alemanha. Ele ainda marcou o nome de Kroos em sua publicação. A piada de Toni Kroos, feita em português, já havia causado revolta no lateral esquerdo Marcelo, seu companheiro de Real Madrid, que exigiu “respeito ao próximo sempre”.

Prolongado

Após duas semanas de sol e praia no Brasil, Neymar está de volta à Espanha para se reapresentar ao Barcelona. O craque brasileiro foi o primeiro integrante do trio MSN, que teve o período de recesso prolongado, a retornar e desembarcou na Europa na madrugada desta segunda, informou o diário catalão “Sport”. Neymar aproveitou seus últimos dias de descanso em Mangaratiba, onde comprou uma casa no ano passado, antes de retornar à Espanha. O atacante passou o domingo ao lado de Bruna Marquezine, Angélica, Luciano Huck, Gabriel Medina, Thiaguinho, Bruninho, entre outros, incluindo uma praia com direito a roda de altinho no fim da tarde. Segundo o jornal “Mundo Deportivo”, o trio, além do volante Mascherano, se reapresenta ao técnico Luis Enrique na tarde desta segunda já para treinar. O primeiro compromisso da equipe no ano será na quinta contra o Athletic Bilbao pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Gigante

Após figurar como possível alvo do Inter de Milão, o volante Luiz Gustavo aparece agora na mira de outro gigante italiano. Segundo o jornal “Corriere dello Sport”, o Juventus estuda levar o volante brasileiro do Wolfsburg após ver a negociação com Witsel esfriar (o belga está perto de fechar com o Tianjin Quanjian, ex-time de Luxa na China). De acordo com outro jornal da Velha Bota, o “La Stampa”, a Velha Senhora quer o brasileiro por empréstimo, com opção de compra ao final da temporada – ele está avaliado em € 15 milhões (pouco mais de R$ 50 milhões). O interesse, entretanto, vem da janela do meio do ano. “Houve algumas sondagens do Inter, enquanto o Juventus entrou em contato dois dias antes de a janela fechar – disse Luiz Gustavo, em entrevista à revista alemã “Kicker”. Na semana passada, o jornal italiano “La Gazzetta dello Sport” noticiou que o Internazionale estava de olho no jogador do Wolfsburg. Com Felipe Melo perto de sair – já há acerto com o Palmeiras -, o time de Milão também tenta Lucas Leiva, do Liverpool, e Roberto Gagliardini, do Atalanta.

Absoluto

Titular absoluto no primeiro semestre e menos utilizado na parte final do ano, o zagueiro Juan venceu em 2016. Após voltar ao Flamengo sob contestação pela idade e em função de lesões sequenciais, jogou bem e teve seu contrato renovado às vésperas de completar 38 anos – faz aniversário 1º de fevereiro. Mas faltou um golzinho. É claro que a função primordial de um defensor é autoexplicativa pelo próprio nome: defender. Mas Juan deixou a torcida rubro-negra mal acostumada em sua primeira passagem pelo clube. Foram 29 gols em 245 jogos, números que o colocam como segundo zagueiro que mais marcou com a camisa do Flamengo. É superado apenas por Junior Baiano, que fez 32 em 335 partidas. O camisa 4 riu ao ser perguntado sobre o tema e brincou: “Cada ano que passa eu faço menos gols (risos). Antigamente no Flamengo eu fazia muito gol de perto. Eu brinco que do meio-campo até o gol é muito perto para mim, mas a cada ano que passa fica mais longe. Mas faz parte, tive oportunidades, não fiz. Espero que 2017 possa voltar a marcar, porque é uma sensação que quero ter de volta. Capitão do time em boa parte da temporada, Juan acredita que o Rubro-Negro terá melhores condições para voltar a levantar um troféu. Já são dois anos sem título, o último foi o estadual de 2014”.

Campanha

Uma das vitórias da campanha do Botafogo até a Libertadores da América saiu dos pés de Ribamar. Mas por onde anda o atacante autor de um gol no triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, em Juiz de Fora (MG), e que jogou outras 11 partidas do time no Campeonato Brasileiro? O ex-alvinegro de apenas 21 anos foi para a Alemanha em julho, comprado pelo TSV Munique 1860 como o maior investimento da história do clube, por € 2,5 milhões (aproximadamente R$ 9 milhões), mas até hoje não entrou em campo. O motivo? Lesão. Aquela mesma na coxa esquerda, que ele sentiu contra o Atlético-MG, no seu jogo de despedida pelo Botafogo, quando já estava vendido. O problema não prejudicou a negociação. Ribamar foi aprovado nos exames médicos em Munique, só que nos treinos voltou a sentir a contusão. Ele admite frustração com os contratempos em seu início no futebol europeu, mas garante não se arrepender de ter entrado em campo no Mineirão, naquele 30 junho. “Não me arrependo, não. Enquanto estivesse no Botafogo queria ajudar a equipe da melhor forma possível. Mesmo vendido eu queria jogar e joguei. Fui no meu máximo e acabou acontecendo a lesão infelizmente. Mas já passou, não bate nenhum arrependimento. Feliz por ter ajudado o Botafogo de alguma forma” disse o jovem, que acompanha o Alvinegro pela Internet e, assim como alguns ex-companheiros, descoloriu o cabelo para festejar a vaga na Libertadores.

Improvisa

“Ele está bem, louco para voltar e pegar no pé de vocês”. É a fala de Kátia, de 23 anos, para um grupo de crianças de um projeto de judô na periferia de Teresina, Piauí. O treino é dentro de uma sala de aula da creche municipal Vovó Laís, onde se improvisa tudo. Tatames e quimonos são doados. No espaço apertado, as cadeiras são amontoadas de lado, há o barulho do teco teco do ventilador, a iluminação é decorativa. Algo não é feito de improviso ali: o carinho pela modalidade minimiza até as limitações. Falta ali a presença de alguém. A do professor Lima. Aos 27 anos, o técnico-amigo-professor-companheiro descobriu uma leucemia linfoide aguda. Desde o começo de dezembro, ele faz quimioterapia em um hospital da capital. A saudade dá de ippon. “Um dia ele amanheceu empolado, chegou a passar mal e vomitou sangue”. Suspeitou de dengue, depois o médico disse que não era e suspeitou de leucemia. Foi feito um exame, que foi confirmada. Desde o dia 3 de dezembro ele está no hospital, ainda sem previsão de alta. Ele faz quimioterapia de três em três dias, toma remédio de hora em hora, antibióticos e faz exames todos os dias – explica Kátia, esposa de Lima. O casal tem um filho, Pedro Gabriel, de cinco anos, que também faz judô no projeto.

Finalizando

O camisa 10 clássico, que dita o ritmo de jogo, é uma espécie ameaçada de extinção no futebol brasileiro. Cada vez mais os meias são atacantes, correndo e finalizando mais do que pensando. Acostumado com grandes camisas 10 em sua história, o Santos tem um novo candidato nas categorias de base: Giovane, de 18 anos. Inspirado em Lucas Lima, o jovem prefere o passe do que o chute e procura participar das partidas durante todo o tempo. Giovane chegou ao Peixe em 2011, após passagem pelo Red Bull Brasil. E em 2016, a primeira temporada na equipe sub-20, ele garantiu a titularidade. Agora, vai ser o armador do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. “Sou meia-esquerda e também jogo como segundo volante. Tenho como principal característica o passe. Gosto muito de participar do jogo e deixar os meus companheiros na cara do gol. Muitas vezes deixo de finalizar para passar a bola, mas sei que preciso concluir também e vou procurar melhorar sempre” apresenta-se Giovane.

Reforço

O primeiro dia de trabalho do Vasco em 2017 terá poucas novidades em relação ao ano que passou. O elenco cruz-maltino se reapresenta na tarde desta segunda-feira em São Januário para realizar exames médicos com apenas um reforço confirmado: o meia Escudero, que ainda precisa resolver pendências burocráticas para assinar contrato, deve chegar até terça e, inicialmente, seguirá programação diferente dos novos companheiros. Antes de entrarem de férias, os jogadores do Vasco adiantaram boa parte dos exames médicos. Não é o caso do argentino, que ainda aguarda a concretização da rescisão de seu contrato com o Puebla. Quando chegar a São Januário, fará os testes habituais e só depois assinará vínculo de dois anos com o Cruz-Maltino. Enquanto Escudero chega, ausências serão sentidas na reapresentação: fora dos planos, Diguinho, Julio Cesar, Jorge Henrique e Junior Dutra só voltam no dia 12, mas não serão integrados ao plantel. A diretoria cruz-maltina segue em busca de reforços. A prioridade é por lateral-esquerdo, volante e atacantes. Um zagueiro também está nos planos, mas não é considerado urgente no momento. A intenção do técnico Cristóvão Borges é trabalhar com um elenco de 28 jogadores.

Abalado

Se 2016 ficou marcado como o pior ano da história do Inter, 2017 será de retomada. O clube tenta voltar aos trilhos. Para tal, o principal objetivo, como não poderia deixar de ser, é se garantir entre os quatro primeiros da Série B para disputar a elite em 2018. O caminho pode ser pavimentado com a conquista do Gauchão que, além de dar o hepta, inflaria de confiança um vestiário abalado pelo rebaixamento. Para sedimentar essa trajetória, a direção aposta em D’Alessandro. O camisa 10 volta após um ano emprestado ao River Plate. A esperança é que o futebol siga o mesmo, para liderar tanto em campo quanto fora do vestiário. Bons resultados trarão a torcida para o lado da equipe, algo que ficou pelo caminho em alguns momentos devido a protestos no Beira-Rio. Paralelo a isso, a nova gestão, que toma posse na terça-feira, precisa equilibrar as finanças do clube. O Colorado sofre com problemas no caixa. Há ainda um débito com o grupo de jogadores que precisa ser quitado. Antes de tudo, estar na Série A em 2018 é o mais importante. Após o pior ano de sua história, o Inter busca recuperar a autoestima. Para tal, o objetivo fundamental está em conquistar uma vaga entre os quatro que sobem da segunda divisão em 2017.

Reformulação

Antônio Carlos Zago foi escolhido para comandar a reformulação e montagem do grupo que buscará cumprir a meta. O técnico se destacou no Juventude, clube pelo qual ficou com o vice do Gauchão e retornou à Série B. Até o momento, recebeu Roberson, que foi seu pupilo no Ju, e D’Alessandro, que retornou após empréstimo de um ano ao River Plate. Não é a prioridade, mas título é título. Em um ano tão delicado, o Gauchão servirá também para animar o grupo colorado em busca do objetivo de subir à Série A. Uma possível conquista do Estadual tornaria o time heptacampeão, algo raro. A última vez que ocorreu no Rio Grande do Sul foi com o próprio Inter, que chegou a ser octa, entre 1969 e 1976. A tarefa pode ser facilitada em razão de o Grêmio estar envolvido com a disputa da Libertadores. Até o momento, o Inter só contratou Roberson, trazido do Juventude. No entanto, D’Alessandro, após um ano emprestado ao River Plate, acertou seu retorno ao Beira-Rio. E recai nos pés do gringo as esperanças de um ano melhor.

Adversários

Noves fora a movimentação no mercado e a expectativa pela chegada de mais três reforços – além de Trauco, as negociações por Romulo, Marinho e Conca estão bem adiantadas -, o Flamengo tem alerta ligado para a Libertadores. O sorteio colocou dois adversários de bom nível no caminho dos cariocas. O tradicional argentino San Lorenzo, que foi eliminado na primeira fase da competição no ano passado, semifinalista na Sul-Americana e atual terceiro colocado na Argentina, e a forte Universidad Católica do Chile já tiram o sono do técnico Zé Ricardo. O técnico procura vídeos e todas informações possíveis sobre os dois adversários definidos. O terceiro vem da fase anterior da Libertadores – com destaque para o confronto entre Atlético-PR e Millionarios, da Colômbia. Zé, por sinal, aposta no Furacão. A estreia está marcada para o dia 8 de março contra o San Lorenzo, provavelmente na remodelada Arena da Ilha, no estádio Luso-Brasileiro. Com o dever de casa completo, o técnico do Flamengo cita jogadores do time do papa Francisco e um conhecido do futebol brasileiro, o técnico Diego Aguirre, que passou pelo Internacional e Atlético-MG.

Bastidores

Aos poucos, os nomes de volantes vão surgindo nos bastidores do Atlético-MG. Depois de ver as saídas de Leandro Donizete, que foi para o Santos, e Júnior Urso, que retornou para o futebol chinês, o clube ampliou as buscas por reforços no setor. Depois de Arouca, Carlos Carbonero, Gerônimo Poblete terem os nomes relacionados a uma possível vinda para o Atlético-MG, agora é a vez de Gustavo Cuéllar, do Flamengo. O colombiano, de 24 anos, foi oferecido por empresários ao Galo, já que não teve muito espaço no clube carioca, principalmente, no segundo semestre. Cuéllar demonstrou desejo de deixar o Flamengo por conta da falta de oportunidades como titular e por querer voltar a jogar na seleção colombiana. Após a renovação de Márcio Araújo e a promessa de mais chances ao prata da casa Gustavo, o colombiano, que foi destaque sob o comando de Muricy Ramalho, mas que deixou o time titular com Zé Ricardo, após se lesionar, segue sem espaço no time carioca para 2017.

Comando

O ano de 2016 ficará marcado na história do Grêmio. Depois de um longo período, o clube gaúcho conseguiu, enfim, romper o jejum de conquistas consideradas relevantes e levantou a Copa do Brasil em dezembro. No entanto, a temporada não foi apenas isso. Teve um ídolo pedindo estátua e se consolidando cada vez mais, a filha dele arrumando punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e uma série de trocas no comando do departamento de futebol. Feliz no último mês, o Grêmio sofreu algumas decepções no primeiro semestre, como as eliminações doídas na semifinal do Gauchão e nas oitavas de final da Libertadores. Miller Bolaños, a maior contratação da temporada, começou fulminante, mas no segundo jogo sofreu a polêmica cotovelada de William no Gre-Nal e teve o ano prejudicado. Confira abaixo a retrospectiva do Grêmio em 2016: Menos de 90 minutos depois de estrear com gol e empolgar os gremistas, Miller Bolaños vivia um drama. Maior contratação do Grêmio na temporada, encarava um Gre-Nal logo em sua segunda partida no clube. Em uma dividida logo no início do clássico, levou uma cotovelada de William, do Inter, e acabou com uma fratura na mandíbula. Retornou aos gramados apenas 40 dias depois. O tempo parado, a perda de massa muscular e a sequência interrompida foram listadas como razões para o rendimento abaixo do esperado em 2016 – ainda assim, fez gol na final da Copa do Brasil.

Promessa

No início da temporada, a promessa era por títulos. Após encerrar 2015 em alta, o Grêmio tinha favoritismo no Estadual. Liderou a competição e tinha tudo para romper a sequência do rival. Mas pediu para adiar a semifinal com o Juventude, escalou reservas no jogo do Alfredo Jaconi, perdeu e acabou eliminado no Campeonato Gaúcho na Arena, apesar de vencer a partida. A logística montada pelo Tricolor foi um dos pontos criticados. Ainda assim, restava a prioridade da temporada. Classificado na Libertadores, o Grêmio enfrentou o Rosario Central nas oitavas de final – longe de ser um bicho de sete cabeças, apesar de qualificado. O time argentino, porém, ganhou na Arena e no Gigante de Arroyito com superioridade, aplicando 4 a 0 no placar agregado – 1 a 0 em Porto Alegre e 3 a 0 na Argentina. Uma das peças-chave do time, Giuliano era jogador da confiança de Roger e cumpria uma função tática importante como extrema pela direita. Maior salário tricolor, foi vendido ao Zenit no meio do ano, com investimento recuperado. A saída do meia, porém, desestruturou a equipe de Roger, que passou por uma queda de rendimento.

Carinho

O coração de D’Alessandro ficou apertado. O gringo não escondeu o carinho construído pelo Inter nos últimos anos. Entretanto, o laço com o River Plate sempre foi forte. Tanto que o recolocou em Núñez nesta temporada. Algo que mexeu com seu sentimento. Era algo que estava em seu desejo, e o fato de precisar deixar o clube que o revelou para o futebol mais uma vez o entristeceu. Quando pediu para o então presidente colorado Vitorio Piffero para ser emprestado, ficou definido que o vínculo seria de um ano. A direção do Inter trocou. Marcelo Medeiros assumiu a presidência, com Roberto Melo como vice de futebol. E o gringo, após o fim do contrato, retornou ao Beira-Rio. D’Ale sabia que voltaria a Porto Alegre. E quando percebia que a despedida do River se aproximava, o sofrimento o corroía. Ao sair do clube pelo qual foi revelado, o meia concedeu entrevista à TV do time, vibrou com o momento e a oportunidade de participar deste ano, mas que gostaria de permanecer por mais tempo. “Tenho contrato com o Inter até o fim do ano que vem. Sabia que chegaria o momento de dizer tchau, adeus. Fui me preparando nos últimos dias. Tivemos duas partidas importantíssimas que não me deixaram parar muito, o clássico e a final da Copa Argentina. Para mim, este ano foi espetacular. Superou minhas expectativas. Voltar e ser campeão, não só de um título, mas de dois. Estou muito contente, feliz. Mas, obviamente, com um pouco de tristeza por deixar o clube que me formou e me deu tudo” comentou.

Interesse

Embora tenha feito uma campanha fraca no último Brasileirão, o Sport conta com jogadores cobiçados por grandes clubes do futebol nacional. Diego Souza, Rithely e Samuel Xavier são os que mais despertam o interesse de equipes como Corinthians, Palmeiras, Vasco e Atlético-MG. O presidente leonino, Arnaldo Barros, porém, minimiza o assédio. E não vê como o Leão pode sair perdendo nessas negociações. “Nessa época do ano, é normal haver especulações. A toda hora, todo instante, saem notícias de que clubes estão interessados nos jogadores do Sport. Isso é normal. São talentos que se destacaram ou vêm se destacando nos últimos anos. É compreensível essa cobiça. Mas quero tranquilizar a torcida do Sport em relação a isso. Não quero dizer que os jogadores não são negociáveis. Todos são. Agora são negociáveis dentro de padrões que estabelecemos que justifiquem a compensação financeira ao Sport”. Ele justifica essa confiança por conta da segurança jurídica que o Leão tem sobre esses jogadores. Todos têm contrato com o clube e altas multas rescisórias. “Nós temos percentual alto em Diego Souza, Rithely, Ronaldo Alves, Samuel Xavier, Renê. Deixamos de ser barriga de aluguel para ser um clube que tem um ativo, que são esses atletas. Isso dá segurança que não é qualquer um chegar e tirar”.

Renomado

O início de 2017, para o Santa Cruz, é um absoluto contraste em relação ao ano anterior. Em janeiro de 2016, promovido à Série A, o clube era só esperança. Sonhava alto. Além do ídolo Grafite, o Tricolor pretendia contratar outro atleta renomado. Agora, rebaixado para a B, olha para o restante do ano com os pés no chão. O que se reflete, de forma definitiva, na folha salarial do elenco. A diretoria tricolor calcula que o elenco de 2017 terá uma folha muito menor do que o time que acabou o ano de 2016. “A gente estabeleceu um orçamento, que já foi revisado. Inclusive fizemos uma segunda revisão. A folha vai diminuir 70%. Vai ser 30% do que terminou o ano passado” afirmou o diretor de futebol, Roberto Freire. Isso se refletirá, claro, no perfil de contratações da equipe. Ao contrário do ano passado, quando o time já tinha um atleta caro como Grafite e sonhava em contratar outro jogador para “vender camisa”, o tipo de reforço deste ano será diferente. Mais modesto. Por outro lado, serão muitas contratações. Como perdeu boa parte do elenco de 2016, o Santa Cruz terá de repor as peças. A diretoria planeja trazer entre 12 a 15 atletas, a princípio.

Volante

Rodrigo Souza foi um dos principais jogadores do Náutico na temporada. No Pernambucano, foram 13 jogos, todos como titular. Dos 20 disputados na Série B, 17 estava entre os onze que iniciaram a partida. Nos dois duelos da Copa do Brasil, nada de ficar no banco de reservas. A assiduidade na equipe poderia até ser maior se não fossem as lesões e o pouco tempo de recuperação. E o volante sabe que isso fez o seu rendimento cair. Ciente das cobranças, o atleta disse que vai trabalhar para que o desempenho em 2017 seja o mesmo do início do ano passado. “Nesse trecho final, meu desempenho caiu em relação ao início do ano passado. Sou uma pessoa que me cobro bastante e sei que não estava bem e que os torcedores também não gostaram. Desde que eu voltei de lesão, não tive tempo de fazer uma preparação para aguentar até o final da temporada. Fiquei dois meses parado e, quando eu voltei, fiz só um treino. Nem cheguei a fazer preparação física, que o Gallo (então técnico) me levou para o jogo e na outra semana o Givanildo assumiu. Ele me perguntou se eu tinha condições para jogar e eu disse que sim. Mas agora começa do zero de novo. É torcer para que não tenha nenhuma lesão, porque atrapalha bastante”.

Decisão

Quando renovou o contrato do volante, o Náutico manteve os principais nomes do meio de campo (João Ananias, Maylson, Marco Antônio e Rodrigo Souza). Para o atleta, essa foi uma decisão acertada da diretoria. Quando você vai montar uma equipe, é sempre bom manter alguns jogadores. Os que ficaram são jogadores de qualidade, apesar do que aconteceu na última rodada (da Série B, contra o Oeste) não ter sido o esperado. Mas também não dá pra descartar toda uma equipe por isso. Vamos ter mais tempo para entrosar, trabalhar com os novos companheiros. Foi uma boa aposta manter esses jogadores. De olho na movimentação do Alvirrubro no mercado, Rodrigo também aprova o perfil dos atletas que chegam para reforçar o elenco. “Essas novas contratações são boas. São jogadores experientes, que já jogaram Série A e Série B. Mostra que o Náutico vem forte..Vamos disputar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o mais esperado, que é a Série B”.

Técnico

O Vasco não anunciou de forma oficial, mas já tem a lista de jogadores que não fazem parte dos planos do técnico Cristóvão Borges para 2017. Os principais nomes do elenco são Diguinho, Jorge Henrique, Julio Cesar, Junior Dutra e Leandrão. O lateral esquerdo Julio Cesar e o volante Diguinho terminaram a temporada como titulares, mas são contestados pela torcida cruzmaltina. Jorge Henrique começou o ano como titular, mas perdeu espaço ao longo da Série B. Já Junior Dutra e Leandrão em nenhum momento se firmaram na equipe e não seguem no clube. Outro que pode sair é o atacante Éder Luís. O jogador viveu altos e baixos na temporada e conviveu com problemas físicos ao longo do ano. Sua saída aliviaria os cofres vascaínos, pois ele tem um salário considerado alto. Com a saída destes jogadores, a diretoria espera economizar cerca de R$ 500 mil em salários por mês. Além disso, os cruzmaltinos pretendem gastar R$ 20 milhões com contratações para 2017.