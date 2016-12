Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Competição

A Conmebol definiu na noite desta quarta-feira o desenho da próxima e inovadora Copa Libertadores da América. Em um novo formato, com mais clubes, mais datas e sem os mexicanos, a maior competição do continente Sul-americano já tem seus grupos formados para a edição de 2017. A cerimônia na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, acabou complicando a vida do Botafogo, que não terá vida fácil desde a primeira fase, assim como o Atlético-PR. E também deixou Santos e Flamengo com missões árduas. Palmeiras, Chapecoense, Grêmio e Atlético-MG, na teoria, se deram bem no sorteio e são favoritos às vagas nas oitavas de final. Em função das novas regras, a Conmebol alterou a ordem do sorteio sempre que clubes do mesmo país caiam no mesmo grupo. Por esse motivo, o Santa Fé acabou ficando junto com o Santos e o Flamengo se livrou de encarar o Palmeiras. A Chapecoense também teve sua posição alterada. Desta forma, o atual campeão Brasileiro, que não é cabeça de chave, terá ao seu lado no Grupo 5 o tradicional Peñarol e o modesto J. Wilstermann, além do ganhador 4 da primeira fase.

O rubro-negro carioca acabou escapando do Verdão, mas lutará contra os fortes San Lorenzo e U. Católica-CHI no Grupo 4 e também terá de aguardar para conhecer seu último adversário. Já o Botafogo terá logo na fase 1 o Colo Colo. Se passar, a tendência é que o Glorioso pegue o Olimpia. Tudo isso para chegar ao Grupo 1, que tem o atual campeão Atlético Nacional, Estudiantes e Bracelona do Equador. O Santos, apesar de ser cabeça de chave, não deu muita sorte e vai disputar a sua classificação com dois recém campeões nacionais: O Santa Fé e o Sporting Cristal. Fora isso, o Grupo 3 esperará por mais um time que ainda terá de disputar as primeiras fases de disputa. O Galo é amplo favorito no Grupo 6, que conta com Libertad, Godoy Cruz e Sport Boys. O mesmo vale para o Grêmio, cabeça de chave, assim como o Atlético-MG, mas no Grupo 8, que é formado por Guarani, Zamora e Dep. Iquique. Já a Chapecoense, apesar de toda a dificuldade de se preparar para sua estreia na Libertadores, pelo menos pode ter esperança contra Nacional, Lanus e Zuliá no Grupo 7.

O principal torneio do continente começará numa segunda-feira, em 23 de janeiro, e terminará ao fim de novembro, com jogos da decisão do título nos dias 22 e 29. As equipes que forem eliminadas antes de chegar à fase de grupos serão encaixadas na segunda fase da Copa Sul-Americana. E outra novidade na Libertadores de 2017 é o novo sorteio que será realizado para confirmar os confrontos das oitavas de final, assim como acontece na Liga dos Campeões da Europa. Com uma apresentação muito criativa e interativa, a Conmebol quebrou o protocolo e apresentou nesta quarta à noite um novo logo para a Copa Libertadores da América. O desenho é mais uma tentativa de mostrar e marcar uma nova fase da instituição, que tem passado por diversas reformulações depois que alguns de seus membros passaram a ser investigados e condenados pelo FBI.

Um dos nomes pedidos pelo técnico Roger Machado para a temporada 2017, o meia Marlone está próximo de ser anunciado como novo reforço do Atlético-MG. Bases salariais e valores já estão acertados, restando apenas alguns detalhes para o proclamo oficial. A Gazeta Esportiva apurou que o Galo vai investir cerca de 3 milhões de euros para contar com o meia-atacante, pouco mais de R$ 10 milhões, para um contrato de três temporadas. Além disso, a equipe alvinegra ainda terá o prejuízo de não receber R$ 400 mil, dívida do Corinthians pela compra de Giovanni Augusto no início da temporada e que será perdoada com o negócio entre Timão, Galo e Marlone.

Sendo assim, em valores exatos, o investimento do Atlético-MG pelo futebol do ex-atleta do Sport será R$ 10,8 milhões, juntando a quantidade que terá de pagar e o valor absolvido da dívida. Marlone admitiu a pessoas próximas o desejo de vestir a camisa do Galo na próxima temporada. Algumas coisas chamam atenção do jogador: primeiro, a possibilidade de voltar a disputar a Copa Libertadores. Segunda, voltar a morar em Belo Horizonte, cidade que Marlone viveu quando foi atleta do Cruzeiro, em 2014, sendo, inclusive, Campeão Brasileiro. Marlone começou a carreira no Vasco. Em 2014 foi vendido à Raposa, depois passou pelo Fluminense e emprestado ao Sport. Em 2016, o Corinthians adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador. Ele fez 38 jogos e marcou oito gols, entre eles o tento que lhe permitiu concorrer ao prêmio Puskás.

O sorteio dos grupos da disputa da Libertadores da América 2017 foi marcado, como não poderia ser diferente, por lembranças à tragédia envolvendo a Chapecoense. O clube recebeu a taça da Copa Sul-americana, conheceu seus adversários na competição, e foi homenageado com jogadores, comissão técnica e jornalistas vítimas do acidente aéreo na Colômbia sendo lembrados. O novo técnico da Chape, Vágner Mancini, ficou tocado pela lembrança, que mais uma vez mostrou a união de diferentes nacionalidades. “Muito bonita, sensação de carinho e solidariedade. Povos que são amigos, exatamente aquilo que foi homenagem”, disse o comandante alviverde, que vê uma mistura de sentimentos dentro e fora dos gramados que deveria ser sempre presente no futebol. “Muita gente emocionada, o que nos fez lembrar dos amigos. Acima de tudo, lembrança forte de todos e fazer bom futebol, demonstrando aquilo que a gente quer. Futebol solidário fora de campo e competitivo dentro”, completou.

Sobre o grupo da equipe catarinense, o 7, o treinador acredita que não havia muito do que escapar, mas mostrou preocupação com os venezuelanos do Zulia, ante então desconhecidos. “Nacional, Lanus e Zulia grupo duro, assim como todos. Olha um grupo e torce para que times A ou B não caiam, mas a Libertadores é time de força, assim como Lanús. Zulia não tenho tanto conhecimento. Maracaibo, a logística torna adversário difícil por isso. A Chapecoense tem grandes chances com time competitivo”, projetou. Mancini, entretanto, admite que o inicio da caminhada deve ser duro, com a reconstrução de um time praticamente do zero, mas confia em um trabalho duro para formatar uma equipe que possa representar bem as cores da Chape na competição. “Difícil, a gente no início ainda. Não tem todo elenco formado. Iniciar o ano montando equipe ainda. Espera reduzir ao máximo os erros e tentar dentro do lastro de cada um dar resposta bem rápido”, concluiu.

O Botafogo tem interesse em manter o lateral-direito Alemão, emprestado pelo Bragantino até o dia 31 de dezembro. Para ficar com o jogador, o clube carioca precisa pagar R$ 600 mil pelos direitos e ainda discutir com o representante do jogador, as bases de um novo contrato. Como outros clubes já manifestaram interesse em contar com o jogador, o gerente Antonio Lopes vai se reunir com o procurador de Alemão para tentar chegar a um acordo e garantir a presença do jogador na próxima temporada. Em relação aos reforços, a diretoria do Botafogo não obteve grandes avanços nos últimos dias. A contratação de Montillo segue sem novidades porque as divergências financeiras entre as duas partes ainda não foram solucionadas. Em relação ao atacante William Pottker, da Ponte Preta, a esperança do Alvinegro carioca de contar com o jogador foi bastante reduzida. Guilherme Miranda, empresário do jogador, negou ter recebido qualquer proposta do Botafogo e garante que o jogador não se transferirá para o Botafogo.

O atacante argentino Carlos Auziqui, do Estudiantes, interessa, mas o valor pedido pela equipe argentina é considerado muito alto. O Rosário Central pede cerca de US$ 2 milhões (cerca de R$ 6,75 milhões) pelos direitos econômicos do jogador, o que deve inviabilizar a transação. A diretoria alvinegra também vai se preocupar com o atacante Gustavo Canales, um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro do ano passado. Informações publicadas pelo jornal chileno La Tercera dão conta de que o argentino Martín Palermo, novo técnico da Unión Española, do Chile, recomendou a contratação de Canales que já defendeu o clube do Chile em duas oportunidades. Ele marcou apenas um gol em 11 jogos com a camisa alvinegra, mas a comissão técnica acha que o atacante será importante na disputa da Libertadores por sua grande experiência.

Especulado como reforço de alguns clubes, o atacante Neilton, que defendeu o Botafogo na temporada passada, pode parar na Gávea. Em entrevista ao canal Sportv, o diretor executivo de futebol Rodrigo Caetano disse que o nome do jogador agrada ao técnico Zé Ricardo, mas que o processo ainda está no início e o Cruzeiro ainda não foi procurado, o que pode acontecer nos próximos dias. Caetano garantiu que o Flamengo segue interessado na contratação do meia argentino Dario Conca, atualmente no futebol chinês. Para o dirigente, o objetivo do Flamengo é formar uma equipe de alto nível que possa conquistar os títulos que o clube deixou de conquistar em 2016. Rodrigo Caetano classificou o elenco rubro-negro com muito bom. E só reforços de grande qualidade vão ter espaço no elenco rubro-negro. Ele disse que o argentino Mancuello conta com a confiança da comissão técnica e que o clube decidiu dar mais espaço para os jogadores formados pelo próprio clube.

Apesar de já ter dado mostras de que pretende investir pesado na contratação de novos reforços para a disputa da Copa Libertadores da América de 2017, o Santos não vai aumentar o valor da proposta que fez ao Vitória para contar com Marinho. Nos bastidores, os dirigentes santistas entendem que o empresário do atacante está tentando promover um leilão entre Peixe, Flamengo, e outras equipes do exterior. Após ter demonstrado interesse no jogador em novembro, conforme revelado pela Gazeta Esportiva, o alvinegro entrou forte na briga para trazer Marinho somente na semana passada. O clube de Vila Belmiro ofereceu 2 milhões de euros (cerca de R$ 7 milhões) ao Vitória, além de prolongar o empréstimo do meia Serginho por mais um ano. Porém, sabendo da forte disputa pelo atacante, o Rubro-Negro Baiano bate o pé e afirma que só vai liberá-lo em caso do pagamento integral da multa rescisória, que é de 5 milhões de euros (cerca de R$ 17,5 milhões). Além do Peixe, o Flamengo também já fez uma oferta pelo jogador. Outros clubes do Brasil e até do exterior já demonstraram interesse em Marinho, mas ainda não apresentaram nenhuma proposta oficial.

Apesar de ter o atacante como uma das prioridades para 2017, a cúpula do alvinegro não pretende fazer loucuras. Os santistas entendem que o Vitória e o empresário do atleta estão tentando inflacionar a negociação, buscando se aproximar ao máximo do valor da multa. Marinho está no Rubro-Negro Baiano desde o começo do ano. Porém, ele foi comprado oficialmente junto ao Cruzeiro somente em junho. Seu nome é bastante elogiado pelo técnico Dorival Júnior. A diretoria do Santos, porém, entende que o atleta demorou para deslanchar no futebol e que dificilmente dará um retorno financeiro ao clube, pois já tem 26 anos. Os direitos econômicos do atacante são divididos entre o Vitória (50%), Cruzeiro (30%) e JMB (20%), empresa que o agencia. Marinho é natural de Penedo, em Alagoas, e acumula passagens por Fluminense, Internacional, Caxias, Paraná, Goiás, Ituano, Náutico, Ceará e Cruzeiro. O atacante ganhou destaque no ano passado pelo seu desempenho no Ceará, onde marcou nove gols em 27 partidas. Em junho de 2015, ele acabou sendo vendido para a Raposa, participando de 12 jogos e fazendo um gol na Série A. Porém, o jogador perdeu espaço na equipe celeste com a chegada de Mano Menezes e acabou se transferindo para o Vitória.

A Chapecoense tem contado com ajuda dos demais clubes da Série para se reconstruir, e após fechar o empréstimo do meia Dodô, do Atlético Mineiro, conseguiu também que o Grêmio cedesse o volante Moisés, de 22 anos, para integrar o elenco do Verdão do Oeste. A informação foi confirmada pelo presidente do time gaúcho, Romildo Bolzan, que está em Assunção, no Paraguai, para acompanhar o sorteio dos grupos da Copa Libertadores de 2017, que ocorre ainda nesta quarta-feira. “Acho cada vez mais importante esses movimentos que celebram o futebol acima de tudo (de ajuda dos clubes). Basicamente, um jogador já está acertado com a Chapecoense. Moisés, volante”, disse o mandatário em contato com a emissora SporTV. Romildo ainda revelou que houve a tentativa por parte da Chapecoense de negociação para obter outros atletas do elenco gremista, mas que acabaram sendo vetados da liberação para deixar Porto Alegre e jogar no clube catarinense em 2017.

O Vitória deu fim ao suspense e confirmou a comissão técnica para a próxima temporada. Em reunião na manhã desta quarta-feira, no Barradão, a diretoria rubro-negra definiu a permanência de Argel Fucks até o final de 2017. Junto com o treinador, ficarão no clube o preparador físico Reverson Pimentel e o assistente técnico Glebson Lira, o Galego. Contratado em setembro deste ano com a missão de evitar o rebaixamento do Leão, Argel cumpriu o objetivo, mas não era prioridade para continuar à frente do time. O Vitória chegou a tentar a contratação de Vanderlei Luxemburgo, mas as negociações com o treinador não avançaram. Em 2016, Argel comandou o Rubro-Negro baiano em 14 jogos do Campeonato Brasileiro e teve 43% de aproveitamento, com seis vitórias, um empate e sete derrotas. O técnico gaúcho assumiu o clube na 18ª posição e terminou o Brasileirão no 16º lugar, com 45 pontos. Com o vínculo renovado, Argel vai participar da montagem do elenco rubro-negro para a próxima temporada. Até o momento, o Vitória anunciou a renovação do contrato de Willian Farias e o empréstimo de Uillian Correia, ex-Santa Cruz, por um ano.

O volante João Schimidt quer voltar a jogar na Europa. Essa é a explicação pelo fato do jogador não ter renovado seu contrato com o São Paulo mesmo após meses de negociações. Ainda assim, a diretoria tricolor tentou insistir apresentando ao volante todos os benefícios que ele pode colher caso aceite a proposta para permanecer no clube. O São Paulo entende que João Schimidt poderia ser útil ao elenco, teria chance de se tornar titular com Rogério Ceni e o sonho do atleta em atuar no Velho Continente ainda poderia ocorrer diante de uma transação mais vantajosa, com um grande clube interessado em seu futebol. O problema é a pressa de João Schimidt. Ele tem nas mãos, além da proposta de renovação com o São Paulo, uma oferta do Atalanta de Bergamo. A chance de jogar na Itália, mesmo que em uma equipe tão pequena, está seduzindo o volante. O ex-atacante Luizão é uma das pessoas que toma conta da carreira do jogador e já admitiu ao cartolas são-paulinos que seu cliente tem o desejo de sair para a Europa.

A resposta final virá após as férias do elenco, no início de janeiro, quando todos os jogadores se apresentarão no CT da Barra Funda. Apesar de deixar clara a sua intenção, João Schimidt ainda não deu uma resposta final e prometeu fazer isso assim que retornar o período de descanso. Mas, praticamente já não há esperança no São Paulo quanto à permanência do atleta. O clube do Morumbi inclusive evita até lamentar o fato de perder uma cria da base de graça, pois, como o contrato de João Schimidt termina em 30 de junho do ano que vem, no próximo mês ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra agremiação para se transferir ao fim do seu vínculo. A sensação no São paulo é de desperdício por causa de uma precipitação. Hoje com 23 anos, João Schimidt estrou na equipe profissional do Tricolor em 2012, quando fez apenas seis jogos. No ano seguinte, foram sete partidas. Em 2014, com um time recheado de estrelas, o volante só entrou em campo uma única vez. Por isso, em 2015, ano que fez apenas quatro jogos com a camisa são-paulina, acabou emprestado ao V. Setúbal, de Portugal, onde disputou 34 jogos e marcou oito gols. De volta ao clube que o revelou, esse ano, João Schimidt foi utilizado em 32 duelos e anotou seus dois primeiros gols pela equipe principal.

Depois de anunciar a nova configuração de preços e setores do estádio de Itaquera, o Corinthians lançará nesta quarta-feira um pacote de ingressos para os sete primeiros jogos do Timão em casa, com entradas a partir de R$ 28 por jogo. O pacote “VAI CORINTHIANS” é exclusivo para sócios do programa Fiel Torcedor e compreende os seis jogos do Corinthians na primeira fase do Paulistão, além do primeiro compromisso da Copa Sul-Americana, na Arena Corinthians. A partir de R$ 196, os sócios-torcedores poderão ter acesso aos jogos do início do ano com descontos de 30 a 50% no valor de cada partida. Os valores variam de acordo com o plano (Minha Vida, Minha História e Meu Amor) e setor escolhidos. O primeiro compromisso oficial do Timão na arena será no dia 12 de fevereiro, domingo, contra o Santo André, pelo Paulistão. Por exemplo, se o torcedor do plano Minha Vida comprar o pacote para os sete jogos no setor Norte, por exemplo, cada jogo sairá pelo preço de R$ 28 (o valor de face é de R$ 40 para jogo avulso, neste mesmo setor). No mesmo plano, mas no setor Sul, cada jogo sairá por R$ 35 no pacote (o valor de face é de R$ 54 para jogo avulso).

Os torcedores do setor Leste, que pagam R$ 84 no preço de face por jogo, no pacote pagarão de R$ 50 (Plano Meu Amor) a R$ 58 (Plano Minha Vida). Optando pela compra no pacote, a economia do torcedor que for aos sete jogos pode chegar a mais de R$ 600. Torcedores do Plano Minha Nação, que já possuem suas cadeiras na Arena Corinthians, terão ingressos a valores promocionais de R$ 20 (VIP) e R$ 80 (Premium). A quantidade de pacotes é limitada e todos os setores estarão disponíveis também para compra avulsa, com início de vendas comunicada em breve. O pacote estará disponível a partir desta quarta-feira (21), às 15h, para beneficiados (sócios com 35 pontos ou mais) e a partir de quinta (22), às 15h, para os demais torcedores. A venda vai até o dia 23 de janeiro. Além dos descontos especiais, a compra do pacote VAI CORINTHIANS também garantirá uma bonificação de 3,5 pontos para o ranking do Fiel Torcedor – utilizado como critério para prioridade na compra de ingressos ao longo da temporada.

A saída de Grafite rumo ao Atlético-PR surpreendeu os torcedores do Santa Cruz. O atacante, no entanto, fez questão de ressaltar que a decisão de deixar o clube pernambucano foi tomada em comum acordo com o presidente do clube Alírio Moraes. Em texto publicado em uma rede social, o jogador explicou os motivos da transferência, agradeceu aos torcedores e funcionários do Tricolor e prometeu retornar ao Arruda. “Queria agradecer a todos os jogadores, técnicos, diretores e especialmente funcionários, que são a base do nosso sucesso no dia a dia, por este um ano e meio de convívio, irmandade e lutas, porque sabemos que o dia a dia no Santa não é fácil. A saída não está sendo do jeito que imaginávamos que seria um dia, mas foi amigável, sem mágoas ou rancor de minha parte e vi que por parte do nosso ‘Querido Presidente’ Alírio Moraes também, em comum acordo decidimos que era melhor eu sair, sabemos das dificuldades que o clube vive administrativamente, vai ser melhor para ambos!”, escreveu.

Grafite chegou ao Santa Cruz em agosto de 2015 e foi peça fundamental na arrancada do time na Série B do Campeonato Brasileiro, que culminou com o acesso para a primeira divisão do futebol nacional. Neste ano, o atacante teve mais motivos para comemorar. Titular absoluto da equipe de Milton Mendes, foi importante nas conquistas da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. O desempenho do camisa 23 coral na temporada despertou o interesse de outros clubes do Brasil, porém Grafite preferiu estender seu vínculo com o Santa Cruz até o final de 2017. O novo contrato tinha uma cláusula que o liberava em caso de rebaixamento ou de uma proposta melhor para ambos os lados. Foi justamente o que ocorreu. O Tricolor pernambucano acabou rebaixado e o atacante recebeu uma proposta atrativa do Atlético-PR.

O Corinthians precisa apenas convencer o Sport a aceitar um valor bem abaixo do esperado para anunciar a contratação do volante Rithely. Com detalhes sobre contrato e luvas já acertados entre o Timão e o atleta, os paulistas agora tentam convencer os pernambucanos a abrirem mão da pedida considerada “alta demais” por pessoas ouvidas pela Gazeta Esportiva. Sem revelar valores, o Alvinegro já definiu que vai adquirir ao menos 50% do atleta, provavelmente a parte que pertence aos empresários. Resta saber como será remunerado o Leão, detentor da outra metade e equipe com a qual Rithely assinou um vínculo até 2019. O contrato longo, por sinal, impede uma saída forçada do jogador, que já avisou os diretores do Sport sobre sua vontade de se transferir para São Paulo. Uma ideia seria emprestar jogadores pouco utilizados nos últimos jogos para ajudar na montagem do elenco dos recifenses. Nomes como o do volante Jean e o atacante Lucca são vistos com bons olhos pelo time da Ilha do Retiro, por exemplo. Gustavo, contratado como esperança de gols em setembro deste ano, também pode entrar na negociação.

O São Paulo passou quase todo o segundo semestre lamentando a perda do centroavante argentino Jonathan Calleri. E para tentar preencher essa lacuna na equipe, a posta foi em Andres Chavez, conterrâneo de Calleri e também ex-Boca Juniors. Apesar do pouco tempo no Tricolor do Morumbi e da experiência ser a primeira do jogador de 25 anos fora de seu país, Chavez fez uma avaliação positiva de sua temporada e se mostrou animado com o que o São Paulo pode preparar para 2017. “Claro que é importante chegar em um clube novo e deixar boa impressão com gols e boas partidas, mas tivemos momentos duros também. Lutamos contra a parte debaixo da tabela, mas mostramos que a nossa equipe é forte mentalmente para se reerguer. Foi assim que seguimos adiante. Eu também passei por um momento complicado, mas voltei a marcar em uma partida decisiva: o clássico contra o Corinthians. Levarei estas recordações de 2016 como motivação extra para a próxima temporada”, avaliou o camisa 9. O “momento complicado” citado por Andres Chavez se refere ao seu jejum de gols. Após um início avassalador, o jogador enfrentou uma seca de dez jogos sem marcar que coincidiu com uma queda brusca do time no Campeonato Brasileiro e com a eliminação na Copa do Brasil. Mesmo assim, Chavez conseguiu fechar o ano como artilheiro do atual elenco. Foram 23 partidas e dez gols.

“Pessoalmente, foi um ano bom. Consegui ter uma sequência para jogar e aproveitei as oportunidades. Só não atuei contra a Chapecoense, porque estava suspenso. E os gols tornaram a temporada positiva individualmente. Terminar o ano como artilheiro do elenco é muito bom e mostra o quanto me adaptei rapidamente ao clube. Poderia ter marcado mais gols, e por isso vou tratar de trabalhar ainda mais e aprimorar o meu jogo na próxima temporada”, disse. Apesar de todo o otimismo de Chavez, o São Paulo sabe que seu setor ofensivo foi o principal culpado por tantos resultados ruins dentro de campo. A equipe sempre encontrou muita dificuldade em marcar gols e desperdiçou muitos pontos por isso no Brasileirão. A diretoria não nega buscar um novo centroavante e já contratou Wellington Nem. Assim, o argentino deve ganhar concorrência. Além disso, seu contrato de empréstimo se encerra dia 30 de junho.

O Atlético-MG anunciou, o primeiro reforço para a equipe em 2017. O lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que pertencia ao América, foi confirmado pelo clube mineiro para um contrato de três anos. De acordo com a assessoria de imprensa alvinegra, Alex Silva foi envolvido no negócio em um empréstimo de um ano. O Galo adquiriu 70% dos direitos do jogador. O Coelho ainda “recebeu boa compensação financeira” no negócio. O Atlético já vinha trabalhando na contratação de Danilo. A equipe alvinegra tem a necessidade de um substituto mais experiente para Fábio Santos, e hoje tem apenas o jovem Leonan. Para fecharem o negócio, as equipes tiveram algumas reuniões nos últimos dias. O América marcou alguns encontros com a diretoria atleticana em busca de reforços para a série B e viu boas possibilidades de negócio. Embora tenha liberado o lateral-direito Alex Silva, que será pego integralmente pelo alvinegro de BH, outros jogadores podem ser emprestados ao Coelho, como o armador Renan Oliveira e o zagueiro Jesiel.

A diretoria do Flamengo segue preocupada com o destino que o estado do Rio de Janeiro dará à situação da gestão do Maracanã. Interessado em assumir a tarefa junto com parceiros, o Rubro-Negro voltou a se manifestar nesta terça-feira através de nota oficial, reiterando sua posição de não mandar jogos no estádio dependendo de quem assumir sua gestão. “O Clube de Regatas do Flamengo volta a se manifestar sobre o futuro do Maracanã. A poucos dias do término do ano, o Governo do Estado do Rio de Janeiro ainda não definiu o destino do estádio, deixando os clubes e toda a população carioca, responsável pelo financiamento de inúmeras reformas, sem saber quando e como poderá usufruir novamente do estádio”, abre a nota do clube, que detalha seus motivos para não concordar com uma possível parceria com a LU Arenas (Largardère/BWA) e com a FERJ para gerir o estádio. A diretoria rubro-negra, empenhada nessa questão desde que assumiu o comando do clube, em 2014, voltou a defender uma nova licitação para definir o futuro gestor do Maracanã.

“O Flamengo reitera que não jogará no Maracanã caso o estádio venha a ser gerido por entidades hostis ao clube e incompatíveis com nossos princípios. Como informado anteriormente, o Flamengo acredita que uma nova licitação é o melhor caminho para a gestão do Maracanã, embora admita a hipótese de firmar uma parceria com os novos concessionários no caso de transferência, caso a negociação se dê com empresas idôneas e num processo transparente e republicano”. “Caso estes aspectos fundamentais não sejam atendidos, o Flamengo não jogará no Maracanã. A partir de 2017, teremos à disposição o estádio em parceria com a Portuguesa da Ilha e todas as arenas Brasil afora que tão bem têm nos recebido. Lá poderemos mandar as nossas partidas em todas as competições, até que consigamos uma solução definitiva no Rio de Janeiro à altura da grandeza do clube e de sua torcida”, encerra a publicação.

Além do volante Wellington, que pode ser envolvido em uma troca com o São Paulo para a contratação do meia Cícero pelos paulistas, outro jogador indicado por Abel Braga, o zagueiro Neris, do Santa Cruz, está na mira da diretoria. O atleta de 24 anos tem seus direitos federativos ligados ao Barra FC de Santa Catarina, e chegou ao time Pernambucano por empréstimo nesta temporada. Enquanto tenta viabilizar a chegada do defensor, o time de Laranjeiras espera uma definição do Tricolor Paulista sobre o salário de Cícero no Flu, em torno de R$ 400 mil mensais, algo que supera o teto praticado no São Paulo. Dessa forma, a transação ficou mais difícil, conforme afirmou o diretor executivo de futebol do Tricolor, Marco Aurélio Cunha. “O Rogério lembrou do Cícero, que jogou com ele. É um jogador interessante, porque faz várias funções, chega bem à frente. É um jogador que poderia nos ajudar, até para alavancar os garotos. Mas tem um problema salarial, uma questão de negócio que parece ser mais difícil de ser realizada”, declarou o dirigente são-paulino ao Sportv.

O Vasco continua se movimentando para reforçar o ataque. A intenção do técnico Cristóvão Borges é reformular o setor que apresentou muita irregularidade na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Leandrão, Jorge Henrique, Ederson e Júnior Dutra não estão nos planos do novo treinador, que indicou alguns nomes que estão sendo estudados pela diretoria. Além de Luís Fabiano e Grafite, dois atacantes experientes que agradam ao treinador, Cristovão aprovou o nome de Kelvin, jogador que tem direitos vinculados ao Porto, de Portugal, e que já defendeu Palmeiras e São Paulo nos últimos anos. O presidente Eurico Miranda é amigo do empresário Carlos Leite, representante do jogador, o que pode facilitar as negociações. A possível chegada de Kelvin daria ao time uma opção pelos lados do campo. Para comandar o ataque, o treinador cruz-maltino prefere um jogador de características semelhantes as de Luis Fabiano que ainda não definiu seu futuro.

Luis Fabiano já negociou com Grêmio e Santos, mas não houve acordo, o que manteve aberta a esperança do Vasco de contar com o artilheiro em 2017. Em relação a Grafite, o Vasco não chegou a abrir negociações, uma vez que o jogador acertou a transferência para o Atlético-PR, clube pelo qual disputará a próxima edição da Copa Libertadores da América. Um dia depois de o presidente Eurico Miranda anunciar sua candidatura à reeleição, a oposição vascaína resolveu se agitar e criou o “Expresso da Virada”, composto por sócios do clube que estão insatisfeitos com a atual administração e não querem participar dos grupos que disputaram a última eleição. Eles vão promover o lançamento do grupo nesta quinta-feira e garantem que o objetivo é lançar um candidato em reais condições de derrotar o atual presidente no próximo pleito, marcado para o final de 2017.

Fábio Carille é o novo técnico do Corinthians. Depois de inúmeros contatos sem sucesso com outros treinadores, a diretoria do Timão decidiu efetivar o auxiliar no comando da equipe para a temporada 2017. O anúncio será feito pela direção alvinegra em entrevista coletiva, às 13h30, no Parque São Jorge, sede social do clube. No Corinthians desde 2009, Fábio Carille sempre foi visto como um discípulo de Tite por seus conceitos táticos e metodologia de treinamentos, perfil que agrada à direção. Outro ponto favorável a ele é participar das decisões sobre contratações e conhecer as carências do grupo atual. Assim, não necessita de um período de adaptação, como um técnico contratado. O auxiliar assumiu o comando da equipe por duas vezes no ano passado, após a saída de Tite e a demissão de Cristóvão Borges, conquistando quatro vitórias, um empate e três derrotas. Na segunda oportunidade, chegou a receber a promessa do presidente Roberto de Andrade de que continuaria até o fim do ano. No entanto, depois, o mandatário optou por Oswaldo de Oliveira. A decisão foi tomada pela diretoria em reunião na última quarta-feira, no Parque São Jorge. Depois das negativas de Guto Ferreira, do Bahia, e Dorival Júnior, do Santos, o Corinthians chegou a negociar com Reinaldo Rueda, do Atlético Nacional, mas a cirurgia que o treinador possivelmente fará no quadril inviabilizou o acordo. Marcelo Oliveira também foi procurado, mas o nome dele não era consenso entre os dirigentes.

O ano para o Cruzeiro não foi dos melhores. O time lutou parte do campeonato contra o rebaixamento e só conseguiu desenvolver ritmo de jogo no segundo turno com a chegada do técnico Mano Menezes. Para o grupo não foi uma boa temporada, mas alguns jogadores em particular tiveram a chance de mostrar serviço. Arrascaeta é um deles. Ele chega ao final de 2016 com os bom números: 14 gols e 18 assistências. E para terminar bem o Campeonato Brasileiro de 2016, Arrascaeta deixou sua marca: fez um gol e deu uma assistência diante do Corinthians. Mesmo com os bons números individuais, o atacante não se esquece do coletivo.

E espera que em 2017 o Cruzeiro não passe pelo sufoco que passou este ano. “Segundo turno foi muito bom, mas temos que estar o ano todo na mesma posição. Não começamos bem, mas terminamos melhor, deixando algo claro para o ano que vem. O time terminou bem e ano que vem tem que fazer muito melhor que isso”. No ano de 2015, Mano Menezes também foi responsável pela arrancada que o Cruzeiro deu na competição. Ao fim do ano, o treinador recebeu uma proposta da China, e deixou o time que não conseguiu dar sequencia a vitórias. Para o ano de 2017, Mano continua garantido como técnico da equipe, e o elenco cruzeirense aprova sua permanência.

Fala pausada e jeito tranquilo. O perfil de Alexandre Torres fica claro logo no primeiro contato: o novo gerente de futebol do Fluminense não gosta muito de aparecer. Nem pense em chamá-lo de executivo ou gestor. Torres prefere trabalhar longe dos holofotes e tem a explicação na ponta da língua: para ele, o destaque tem de ser dado aos jogadores e não aos dirigentes. “Sou filho do Carlos Alberto Torres. Todos conheciam meu pai. E quando ele era treinador isso dava problema. Ele dava mais autógrafo do que muito dos seus jogadores e isso gerava confusão. Eu já tive meu tempo de atleta. Minha vez de estar em destaque já passou” explicou Torres, em entrevista ao GloboEsporte.com, citando o pai falecido há menos de dois meses. Tirando esse início de trabalho e a procura inicial da imprensa, será raro ver entrevistas com o gerente de futebol tricolor. Sua função na nova diretoria do Fluminense, no entanto, já está bem definida. Além de ajudar nas negociações graças à sua experiência, o ex-olheiro do Manchester United vai formar uma dupla de respeito de ex-zagueiros com Abel Braga no dia a dia do futebol. O objetivo é implementar uma nova filosofia nas Laranjeiras, tanto de comportamento como na busca por reforços, sem esquecer da política financeira do clube. Como o próprio Torres resume, sem fazer loucuras.

A leucemia volta a ser um obstáculo na vida de Silas Brindeiro. Exames realizados nos últimos dias diagnosticaram que a doença voltou ao organismo do atacante de 29 anos, que possui passagens por Náutico, Capivariano e Guarani, entre vários outros clubes. Ele está internado no Hospital Santa Marta, em Brasília, à espera de um doador de medula óssea. Silas iniciou o tratamento com quimioterapia, mas depende de um doador para sobreviver à doença, que já o persegue há dois anos. Ele foi diagnosticado pela primeira vez no fim de 2014,quando fazia pré-temporada com o Capivariano para a disputa do Campeonato Paulista. Desde então, o atacante nunca mais voltou a jogar profissionalmente. Ele tinha um acordo para atuar no São Francisco, do Pará. Quem quiser ajudar o jogador deve comparecer ao hemocentro mais próximo de sua cidade, fazer um cadastro e doar 10 ml de sangue para a realização do teste de compatibilidade. Silas está em uma fila, o que significa que não necessariamente as primeiras doações beneficiem o jogador. Nas redes sociais, amigos e pessoas que o conhecem postam mensagens de força ao atleta, que luta para sobreviver.

O atacante Marinho é peça importante no planejamento do Vitória para a temporada 2017. Confirmado como técnico da equipe por mais uma temporada, Argel Fucks falou sobre o jogador, principal responsável pela permanência do Leão na Série A, em entrevista concedida na tarde da última quarta-feira. Argel sabe que o Vitória nada poderia fazer em caso de algum clube pagar a multa rescisória, mas se disse tranquilo pelo fato de Marinho gostar do Rubro-Negro baiano e se sentir bem em Salvador. “Marinho é um jogador importantíssimo, tem contrato com o clube, está muito feliz em Salvador. Existe uma multa. Se algum clube chegar e pagar, não tem muito o que a gente fazer. Uma coisa que me deixa tranquilo é que o Marinho gosta de Salvador, gosta do Vitória, se sente bem aqui. Não me preocupa muito não. Se ele ficar aqui, vai ficar com a cabeça muito boa e muito feliz. Se ele for embora, se algum clube pagar essa multa, vai ser bom para todo mundo” afirmou o treinador. Marinho é o jogador mais cobiçado do mercado brasileiro nesse fim de temporada. Clubes como Grêmio, Flamengo, Santos e Botafogo mostraram interesse no atleta, além de outro do exterior. A multa rescisória para tirá-lo do Vitória gira em torno dos R$17 milhões.

Gabigol jogou mais alguns minutos pelo Internazionale de Milão nesta quarta-feira. Aos 41 minutos da vitória por 3 a 0 sobre o Lazio, o jovem atacante ex-Santos entrou no lugar de Candreva, foi à beira do campo levantar a torcida e arriscou até um passe de letra. Os torcedores se animaram com a postura do brasileiro e aplaudiram, mas o técnico Stefano Pioli parece não ter ficado muito feliz. Na coletiva de imprensa após a partida, o treinador se disse feliz pela maneira como Gabigol atuou entusiasmado, mas pediu “jogadas mais úteis”. “Estou feliz pelo entusiasmo do Gabigol, mas eu gostaria de vê-lo fazendo algumas jogadas que são mais úteis e não apenas espetaculares pela ânsia de ser espetacular” Pioli puxou a orelha. Pioli voltou a comentar a situação de Gabigol no Inter – nas últimas semanas, os boatos de que ele seria emprestado no ano que vem aumentaram. O treinador disse apenas que isso está sendo avaliado. “Ele (Gabigol) vai permanecer? Nós estamos avaliando a situação. Nosso primeiro objetivo em janeiro é enxugar o elenxo, porque nós queremos jogadores que estejam felizes em jogar por um grande clube como o Inter” disse. “Nós somos o Inter, orgulhosos por ser um grande time. Só continuarão aqueles que compartilharem essa visão” completou o comandante.

Aos 56 anos, o advogado Arnaldo Barros vai realizar um realizar um dos seus sonhos de infância: ser presidente do Sport Club do Recife. Eleito na última sexta-feira (16), ele só assume o clube oficialmente no dia 5 de janeiro, mas já trabalha diuturnamente para montar o planejamento para os próximos dois anos. Entre tantas reuniões, atendeu a reportagem do GloboEsporte.com com exclusividade na Ilha do Retiro e em uma conversa de quase uma hora, detalhou como pretende administrar o Sport pelos próximos dois anos. Entre as regras, está uma administração delegada, onde todos os vice-presidentes terão autonomia para tomar suas decisões. “A minha proposta é uma gestão compartilhada e delegada, por mais paradoxal que possa ser. Quero respeitas os profissionais que estou escolhendo para cada vice-presidência para que eles sejam autônomos”. Baseando-se na continuidade do que tem sido feita pelo atual presidente João Humberto Martorelli, seu amigo pessoal e sócio em um escritório de advocacia, Arnaldo Barros não se vê tomando muitas medidas diferentes do companheiro, mas garante ter o estilo próprio de gerir o clube. E para ir bem, admite que precisará se esforçar ao máximo, já que em 2017 o orçamento será menor do que o de 2016. Para isso, Barros quer um marketing mais agressivo a fim de aumentar as receitas do clube.

Novo treinador do Náutico para o ano de 2017, Dado Cavalcanti ainda não pisou no CT para treinar o time, mas já começou a desenhar a estrutura que pretende colocar em campo no Campeonato Pernambucano e no retorno do clube a Copa do Nordeste. Atento ao que aconteceu nos Aflitos em 2016, ele garante buscar uma mescla entre os trabalhos de Alexandre Gallo e Givanildo Oliveira. “O Náutico teve dois momentos totalmente diferentes em 2016. Gallo jogava muito em transição e com muita velocidade no contra-ataque. Com Givanildo foi mais cadenciado e buscando a posse. Estou buscando uma alternativa dentro do meio termo, prezando um pouco mais pela competitividade”. Ciente também dos problemas que o clube passou em 2016 com atrasos de salários, Dado Cavalcanti deixa claro que o seu papel no Timbu será preparar a equipe dentro de campo. Enquanto isso, cabe a diretoria trabalhar para dar boas condições aos jogadores. “Eu preciso trabalhar em cima do modelo de jogo que vou adotar para esse time e buscar as resoluções para isso. A direção vai trabalhar para dar melhores condições de estrutura, salários, enfim”.

O Santa Cruz confirmou o primeiro reforço para a próxima temporada. Se trata do zagueiro Bruno Silva, que foi revelado pelo São Paulo e disputou a Série B pelo Oeste-SP. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, pelas redes sociais do clube. O contrato do zagueiro, que também atua como volante, vai até o fim de 2017. Ele se apresenta em janeiro. Paulista de Sorocaba, Bruno começou a carreira no São Paulo em 2002, com apenas 14 anos, e atuou na zaga ao lado de Breno na maior parte do período em que ficou nas categorias de base. Permaneceu no clube até ser promovido, em 2008, quando fez poucos jogos na campanha do título brasileiro, mas já como volante. Depois, não foi mais aproveitado pelo então técnico Muricy Ramalho e, já no ano seguinte, foi emprestado ao Toledo (PR).

Fora do São Paulo, Bruno começou a rodar pelo futebol. Passou pelo Catanduvense, viu acabar o contrato com o Tricolor Paulista e, sem perspectivas no Brasil e com 22 anos, aceitou a proposta do Gabala, norte do Azerbaijão, na região do Cáucaso, limite entre a Europa e a Ásia. A volta para o Brasil, já em 2013, passou por clubes sem maior expressão na região Sul do Brasil, até voltar para São Paulo, no fim de 2014, e acertar com o Audax. O clube Paulista não conseguia vaga na Série D, nem disputar outro campeonato no segundo semestre do ano. E Bruno Silva acumulava meses como desempregado, como em 2014 e 2015. O contrato de Bruno com o Audax acabou em 18 de maio. E, de lá, seguiu para o Oeste, onde fez 31 jogos na Série B. Foi titular em 30 partidas.