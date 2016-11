Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Decisão

Nem mesmo o Mineirão foi suficiente para parar o bom futebol do Grêmio. A equipe tricolor foi superior na maior parte do tempo em Belo Horizonte e venceu o Atlético em sua segunda casa, por 3 a 1. Com dois gols de Pedro Rocha e um de Everton para o clube tricolor – Gabriel descontou para o clube alvinegro – o time azul, preto e branco leva a decisão para Porto Alegre, na próxima quarta-feira, dia 30, diante de seu torcedor, para buscar a taça pela quinta vez em sua história, após 15 anos de jejum. O futebol coletivo do Grêmio foi superior durante toda a partida. O time de Renato Gaúcho – com traços ainda de Roger Machado – soube se defender, não deu espaços e bateu os mineiros com intensa troca de passes, com velocidade e capacidade. Ao Atlético restou assistir, de camarote, o show tático do clube do Sul. Com poucas chances e o gol de Gabriel, no fim da segunda etapa, serviu para dar uma apimentada na grande decisão, no Rio Grande do Sul. A torcida alvinegra parou de acreditar no fim do segundo tempo. Isso porque Everton recebeu a bola na cara do gol, em contra-ataque e só empurrou para dar o terceiro gol gremista.

Respeito

O Grêmio deu um grande passo para conquistar o título da Copa do Brasil ao ganhar do Atlético-MG por 3 a 1 na primeira final. Satisfeito com o triunfo alcançado em pleno Mineirão na noite desta quarta-feira, o técnico Renato Gaúcho prega respeito ao adversário na decisão e pretende poupar os titulares no Brasileiro. “Nada está definido. Também tivemos essa vantagem contra o Cruzeiro (na semifinal) e tomamos um sufoco na Arena. O Atlético-MG é uma grande equipe, com jogadores experientes e que podem decidir uma partida. Então, todo o cuidado é pouco”, afirmou Renato Gaúcho. A decisão da Copa do Brasil está marcada para as 21h45 (de Brasília) da próxima quarta-feira, na Arena do Grêmio. O time comandado pelo técnico Renato Gaúcho garante o título do torneio nacional mesmo com uma derrota por 1 a 0 dentro de casa. “Vamos esquecer a vantagem e começar zero a zero. Depois, no final do jogo, se precisar, jogamos com o regulamento. Em casa, temos a força da torcida, com 60 mil pessoas apoiando. Mas todo o mundo aqui está com os pés no chão. Não ganhamos nada e temos o maior respeito pelo Atlético-MG”, reforçou.

Demissão

O São Paulo definiu pela demissão de Ricardo Gomes do comando técnico do time na noite de terça-feira. Uma reunião entre o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva e toda a diretoria de futebol acabou com a opinião comum de que era o momento ideal para a mudança. O encontro terminou por voltas das 22 horas, mas, antes de se despedirem, os dirigentes também concordaram em manter sigilo por algumas horas e aguardar o dia seguinte para soltar o comunicado oficial. Desta forma, Ricardo Gomes acordou cedo para comandar o treinamento da equipe marcado para às 9h30 desta quarta, no CT da Barra Funda. Sem saber que sua presença já não fazia mais parte dos planos do clube, Gomes chegou até a esboçar a escalação para o jogo de domingo, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, com Wellington no meio de campo. Ricardo Gomes não chegou a se surpreender, pois já estava ciente do risco que corria, e apenas não conseguiu esconder sua frustração, principalmente por ter um carinho e uma admiração especial pelo Tricolor do Morumbi. Após, a missão era tonar a atitude pública.

Expectativa

A torcida Independente, considerada a maior organizada do São Paulo, está na expectativa para a chegada de Rogério Ceni na função de treinador do elenco. Nas redes sociais, os torcedores já homenagearam o ex-goleiro, visto como um mito no clube pelas conquistas. Em um dos posts, a Independente citou Rogério como “goleiro, artilheiro, matador e treinador”, dando as boas-vindas para a nova função mesmo antes da oficialização da diretoria. Na sequência, a organizada colocou uma foto da bandeira gigante que confeccionou quando o ídolo ainda era jogador, algo que voltará a fazer parte da rotina com a presença de Ceni no comando do time. Rogério Ceni é o principal favorito para comandar a reformulação do São Paulo. Ele substituiria Ricardo Gomes, demitido após o treino desta terça-feira no CT.

Desconfiança

Quando foi contratado pelo Santos em janeiro de 2015, Ricardo Oliveira chegou sob certa desconfiança. Afinal, o atleta já tinha 34 anos e não atuava no Brasil desde 2010. Mas logo de cara, ele mostrou que seguia com o faro de gol apurado e virou um dos grandes destaques do Peixe, tanto que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano, com 20 bolas nas redes. Nesta temporada, porém, as lesões acabaram atrapalhando seu desempenho, mas não diminuíram o poder de decisão do centroavante. O Brasileirão deste ano tem Fred, do Atlético-MG, como artilheiro, com 14 gols. Porém, quando se trata da média entre os principais goleadores, Oliveira é o primeiro colocado. Tendo participado de menos de um turno do torneio até o momento (18 partidas), o camisa 9 do Peixe tem 0,55 gols marcados por jogo. Já o atacante do Galo, por sua vez, é apenas o quinto da lista, com média de 0,42. O capitão do alvinegro acredita que seu desempenho na temporada acabou sendo afetado por conta de algumas lesões sofridas durante a competição. A principal delas veio antes mesmo do Brasileirão começar. Na final do Campeonato Brasileiro, Oliveira marcou o gol que deu o título ao Santos na vitória sobre o Audax, mas admitiu que jogou com uma lesão no joelho. As dores tiraram o atacante de combate por dois meses.

Esquema

Titular inquestionável do Palmeiras, Moisés vive o auge de sua carreira, sendo peça fundamental no esquema do técnico Cuca. O meio-campista, contudo, não teve um início de ano favorável, em que sofreu uma lesão que o tirou dos gramados por três meses. De cortado da Copa Libertadores para solução no Campeonato Brasileiro, o atleta de 28 anos deu a volta por cima e está prestes a ser campeão da elite nacional pela primeira vez. “Foi uma temporada de superação. Eu era um jogador para compor elenco, tive uma lesão muito grave, consegui me superar com toda a equipe. No Brasileiro demos a volta por cima depois do (Campeonato) Paulista e da Libertadores. Este ano foi de superação total”, vibrou o jogador. Contratado no fim de 2015 junto ao Rijeka, da Croácia, pela quantia de 1 milhão de euros (R$ 4,29 milhões, na cotação da época), Moisés estreou marcando um dos gols da vitória do Verdão sobre o paraguaio Libertad, em um torneio amistoso no Uruguai, no dia 20 de janeiro. Menos de um mês depois, o jogador sofreu uma fratura no pé esquerdo durante a derrota para o Linense, pelo Estadual. O diagnóstico da lesão apontou retorno em quatro meses, prazo encurtado pelo Departamento Médico alviverde.

Empatar

A Chapecoense fez história ao empatar sem gols com o San Lorenzo e classificar-se para a final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. O grande herói da classificação, mais uma vez, esteve debaixo das traves: o goleiro Danilo, com uma defesa milagrosa com o pé direito, evitou um gol dos argentinos no último minuto de jogo e selou a ida à decisão. Emocionado, o camisa 1 preferiu exaltar o grupo e negar o rótulo. “Herói não, ninguém vence uma guerra sozinho. Ia ser injusto se nosso time tivesse tomado gol no último minuto pela partida que fez nos dois jogos. Estão todos de parabéns. A união do grupo mostrou mais uma vez que vence”, afirmou Danilo em entrevista ao Fox Sports após receber o troféu de melhor em campo. Mesmo assim, o goleiro alviverde reconheceu a intervenção no chute de Angeleri no apagar das luzes da partida como o ápice de sua carreira. “Foi a defesa mais importante da minha vida. Não foi muito difícil, estava próximo de mim. Mas pelo momento, faltava muito pouco para acabar o jogo, era o último lance, não ia ter tempo para mais nada. Tenho que agradecer a Deus por esse momento”, disse. Agora, a palavra de ordem da Chape é “dar a vida” pelo título inédito. O adversário na decisão sairá do segundo confronto entre Atlético Nacional-COL e Cerro Porteño, nesta quinta-feira, na Colômbia. Na ida, empate por 1 a 1, o que dá aos campeões da Libertadores a chance de empatar sem gols. “É possível (ser campeão). Ninguém acreditava que a gente ia chegar na final e nós chegamos. Tudo pode acontecer. Temos o sonho de ser campeão, jogar a Libertadores pela Chapecoense, e vamos lutar o máximo, dar a vida por essa final”, finalizou Danilo.

Ambiente

O Internacional voltou aos treinamentos nesta quarta-feira tentando tranquilizar o ambiente do clube. Isto porque, na última terça, o elenco colorado foi alvo de fortes protestos de sua torcida, com xingamentos, pedras e até um homem armado sendo flagrado em meio às manifestações. Com isso, a diretoria optou por levar os trabalhos para o Estádio Beira-Rio e fechar parte das atividades para a imprensa, montando também um forte esquema de segurança. Na atividade, o técnico Lisca testou algumas mudanças no time que fará um decisivo confronto diante do Cruzeiro no próximo domingo. Com cansaço físico em função da sequência de jogos, o volante Rodrigo Dourado e o atacante Vitinho ficaram somente na academia fazendo exercícios especiais e não foram a campo para o trabalho com o grupo. Com isso, Fabinho e Nico López entraram nas duas vagas, respectivamente. Apesar da ausência, Rodrigo Dourado e Vitinho não devem ser problema para a partida e devem voltar a trabalhar no campo já nesta quinta-feira. As mudanças, no entanto, não se limitaram apenas aos dois atletas, já que Seijas e Alex entraram no time nas vagas de Eduardo Sasha e Aylon, respectivamente.

Preparação

O Vitória seguiu nesta quarta-feira sua preparação para a partida contra o Coritiba, que pode ser decisiva para a permanência da equipe na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em treino físico-técnico fechado para a imprensa, a principal novidade foi a ausência do atacante Kieza das atividades. O camisa 9 do Rubro-Negro foi poupado do treinamento por conta de uma indisposição gástrica. Após ser medicado, Kieza foi liberado para poder se recuperar. O atacante, porém, não preocupa para enfrentar o Coritiba. Dentro de campo, os jogadores participaram de atividades proposta pelo técnico Argel Fucks e o preparador Reverson Pimentel. Na primeira parte, os jogadores realizaram um trabalho físico para aprimorar a força e a velocidade. Já na segunda metade dos trabalhos, os atletas se dividiram em quatro times com sete para cada lado e fizeram um coletivo para treinar passes e marcação. A partida entre Vitória e Coritiba está marcada para a próxima segunda-feira, às 20h(de Brasília), no Couto Pereira. Caso o Internacional perca seu jogo um dia antes, no domingo, o Rubro-Negro pode jogar por um empate contra o Coxa que garante sua permanência na primeira divisão nacional.

Atacante

Afastado desde o começo de setembro dos gramados após uma fratura no tornozelo, o atacante Neto Berola já começa a pensar no ano de 2017 com a camisa do Coritiba. Agora que o Alviverde garantiu sua permanência na Série A e sonha com uma vaga na Copa Sul-americana, já é possível imaginar com mais tranquilidade matar a saudade dos gramados em um clima de menos pressão. “Estou com saudade de entrar em campo, mas graças a Deus esse processo de recuperação está indo muito bem, já se passaram 70 dias”, revelou o jogador, que diariamente segue com seu trabalho de recuperação no Centro de Excelência do Esporte do Coritiba (Ceecor), já de olho na próxima temporada. Berola acredita que já estará de volta na pré-temporada e projeta um ano melhor, para ele e para o time. “Se Deus quiser eu já vou estar à disposição na pré-temporada, junto com meus companheiros para poder fazer um ano maravilhoso. Infelizmente aconteceu a fratura, mas o futebol é propício para essas coisas. Mas vou trabalhar para dar a volta por cima e fazer um grande 2017”, concluiu.

Diretoria

Sem chances de título no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Flamengo já começa a pensar na próxima temporada. Sob a orientação do presidente Eduardo Bandeira de Mello, o departamento de futebol terá que reduzir a folha salarial e fazer algumas contratações pontuais para 2017. Além disso, o número de saídas deve ser maior do que o de chegadas. Alguns jogadores, com mercado fora do clube, se mostraram insatisfeitos com a condição de reservas e podem ser negociados. Casos do goleiro Paulo Victor e do atacante Marcelo Cirino, que podem ser envolvidos em trocas. O primeiro perdeu espaço com a chegada de Alex Muralha, valorizado pelas convocações para a Seleção Brasileira. O atacante, por sua vez, está longe de ser unanimidade entre os torcedores. Com contrato até o fim do ano, o meia Chiquinho, que costuma atuar de maneira improvisada na lateral esquerda, além do atacante Emerson Sheik, não serão procurados para uma renovação. Ambos jogaram pouco na temporada.

Departamento

O meia Ederson, com contrato até o fim de 2017, será procurado na tentativa de uma rescisão amigável, uma vez que o mesmo passou a maior parte do tempo, desde que chegou ao Fla em 2015, no departamento médico. Outros nomes ainda estão tendo a situação analisada pela diretoria, como o zagueiro Juan. O jogador quer permanecer, mas existe a questão da idade, já que o defensor tem 37 anos e não suporta mais o ritmo de uma temporada longa, com muitos jogos. Já em relação aos jogadores que interessam, o volante Márcio Araújo foi procurado para renovar o contrato, que chega ao fim no dia 31 de dezembro. As negociações estão bem encaminhadas e o atleta, titular de Zé Ricardo, deve permanecer na equipe. Dentro de campo, o elenco se reapresentou com uma atividade tática e iniciou a preparação para o confronto com o Santos, no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 67 pontos, os flamenguistas, apesar de não terem chances de título nacional, querem a vitória sobre o Peixe para assumir o segundo posto, e ficar mais perto do vice-campeonato brasileiro. Na última rodada, o time enfrenta o Atlético-PR, fora de casa.

Partida

A torcida do Vasco demonstra que irá em peso para apoiar o Vasco em busca do acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Menos de 24 horas após a abertura da comercialização de ingressos para a partida contra o Ceará, no Maracanã, pela rodada decisiva da Série B, o Cruzmaltino já vendeu 31 mil bilhetes, sendo que o setor Sul já teve suas entradas esgotadas. A venda de ingressos teve início na internet às 22h(de Brasília) da última terça-feira e nas bilheterias às 10h(de Brasília desta quarta-feira. Os torcedores vascaínos formaram grandes filhas e vem demonstrando que irão lotar o Maracanã no próximo sábado. Foram disponibilizados um total de 52.261 ingressos para as bilheterias – outros 13.425 serão distribuídos entre cortesias e gratuidades.

Promoção

Um dos motivos para a grande procura da torcida pelas entradas para a partida é a promoção feita pelo Vasco, que colocou os preços das entradas em valores entre R$30 e R$10. A partir da quinta-feira, os bilhetes só serão vendidos através dos pontos físicos espalhados pelo Rio de Janeiro, com os sócios Gigantes tendo exclusividade de compra pela internet. O horário de abertura das bilheterias será do período das 10h às 17h(de Brasília). O confronto entre Vasco e Ceará será determinante na briga da equipe carioca pelo acesso. Na quarta posição, com 62 pontos, o Cruzmaltino precisa vencer de qualquer forma para garantir a vaga para a Série A sem depender do resultado do jogo do Náutico, que é quinto colocado, com 60, e recebe o Oeste, na Arena Pernambuco.

Especulados

O Flamengo saiu da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas tem vaga garantida na Libertadores. Por isso, o clube já começa a pensar na próxima temporada. No entanto, a boa campanha na Série A fez com que alguns jogadores do elenco entrassem na mira de clubes europeus. O lateral esquerdo Jorge é um dos que estão sendo especulados para sair da Gávea no fim do ano. Ele se mostrou empolgado com a chance de atuar fora do país, mas afirmou que seu foco é o Rubro-Negro. “Fico feliz pelas especulações com meu nome, ainda mais chegando no meu empresário, que é uma demonstração que estou bem aqui. Estou crescendo aos olhos da Europa, fico feliz demais, mas meu pensamento é no Flamengo. Estou feliz aqui. Claro que estou preparado se tiver uma proposta. Temos que esperar o ano que vem, só sabendo de especulação de times crescendo os olhos em mim. Meu coração é hoje do Flamengo”, disse. Jorge foi político ao ser perguntado sobre onde gostaria de atuar na Europa. No entanto, o lateral esquerdo ressaltou que seu pensamento é de jogar nos principais clubes do velho continente.

Destacou

O Fluminense ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Para isso acontecer, os tricolores torcem para o Atlético-MG conquistar a Copa do Brasil. Assim, o Campeonato Brasileiro abre mais uma vaga para a competição continental. O atacante Richarlison destacou que ainda não perdeu a esperança na classificação. “Nós acreditamos ainda. A equipe vem de oito resultados negativos, mas não abaixamos a cabeça. Vamos tentar uma vitória para termos chances de ficar na sétima posição e conquistarmos uma vaga na Libertadores. Somos profissionais e temos que honrar a camisa. Se temos chance, precisamos lutar”, disse. No entanto, os cariocas precisam acabar com uma sequência de oito jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Richarlison falou sobre os principais problemas que o Fluminense teve nas últimas rodadas. “Erramos ao sair na frente e não manter o placar. Levamos viradas ou empate. Faltou tranquilidade, mas o campeonato não acabou para nós ainda. Vamos lutar até o final, dar a vida nestes dois jogos. O elenco é maravilhoso, só tem grandes profissionais”, declarou. Os tricolores terão a chance de se recuperar neste domingo, quando encaram o rebaixado Figueirense, em Florianópolis. Mesmo com a descenso já decretado, Richarlison não crê em jogo fácil diante dos catarinenses.

Derrota

Depois de ver o time do Grêmio dominar o Atlético, em pleno Mineirão, na derrota atleticana por 3 a 1, pela primeira parte da final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, o volante Leandro Donizete se mostrou bastante irritado com o resultado. O camisa 8 atleticano pediu postura dos jogadores para a partida de volta, na próxima semana, em Porto Alegre. “F…! A gente erra, dá nisso! Sabíamos da qualidade deles. Não podíamos dar brechas. Demos espaços, e eles souberam usar. Temos que criar vergonha na cara e mudar a postura lá. Temos capacidade de jogar lá e vencer também, como eles fizeram aqui. Temos que treinar bastante para reverter lá”, destacou Donizete. Um dos destaques do Grêmio na partida foi o atacante Pedro Rocha, que marcou dois gols na noite desta quarta-feira. O segundo, aliás, uma pintura, com uma jogada individual que deixou o atleta frente a frente com o goleiro Victor. O volante alvinegro lamentou o lance.

Delicada

A situação do Atlético-MG ficou muito delicada na decisão da Copa do Brasil após a derrota dentro de casa, nesta quarta-feira, por 3 a 1, para o Grêmio. Para conquistar o título da competição, o clube mineiro precisa vencer os gremistas em Porto Alegre, na semana que vem. O atacante Robinho lamentou partida abaixo do esperado, mas vê time com chances de reverter o resultado. “Todo mundo chateado porque perdeu. Tem mais um jogo, esperamos conseguir o resultado lá. Entramos para ganhar, buscamos o título. Sabemos que o jogo foi ruim, temos condições de ganhar lá”. Assim como o camisa 7, Victor também falou sobre partida ruim no Mineirão, mas afirma que assim como os gaúchos surpreenderam em Minas, o Atlético-MG pode dar o troco na Arena. “Assim como eles fizeram essa vitória aqui, podemos conseguir lá. Ninguém pode duvidar do Atlético-MG. O Grêmio tem uma equipe bem montada. Tomamos gols quando éramos melhores. Em jogos decisivos, não pode acontecer. Temos que aprender com os erros”. Marcos Rocha e o zagueiro Gabriel, falaram na saída de campo e lamentaram série de erros cometidos em campo, que não devem ser repetidos na semana que vem.

Retorno

Um dos mais experientes, o único astro do elenco do Botafogo, ídolo dos próprios jogadores… Motivos não sobram para a nova cirurgia de Jefferson ser lamentada pelos jogadores. O lateral-esquerdo Victor Luís, por exemplo, revela que os jogadores se unem em oração para um breve retorno do companheiro. “Lesão é um tema muito difícil porque nós sempre nos colocamos no lugar deles (lesionados). Para nós, jogadores, é a pior coisa. Jogar é a nossa vida. Tirar essa rotina nossa de treinamentos é muito negativo. Nossa torcida é para o Jefferson voltar o mais rápido possível. Entramos em oração por ele” afirma. Jefferson vai passar pelo novo procedimento nesta quinta-feira, no início da tarde, no Hospital Copa D’or. O Botafogo segue concentrado no Cefat, em Niterói, até sexta-feira, véspera do jogo contra a Ponte Preta.

Interesse

Além de fechar com Rogério Ceni, o São Paulo também está muito próximo de um acordo com o goleiro Sidão. Depois de confirmar o interesse no jogador, o clube conseguiu chegar a um acordo verbal no início da noite desta quarta com o Osasco Audax, dono dos direitos econômicos de Sidão até o fim do Campeonato Paulista de 2017. Além de uma compensação financeira, o Tricolor do Morumbi cederá três jogadores por empréstimo ao vice-campeão do Estadual desse ano. Nei Teixeira, diretor do Audax, explicou à Gazeta Esportiva que os nomes a serem envolvidos na negociação ainda não foram apontados por nenhuma das duas partes, porque ainda há pendências a serem resolvidas antes. Essa situação terá de ser definida em comum acordo. O São Paulo tem de topar liberar os atletas que interessarem ao Audax que, por outro lado, também avaliará os nomes apresentados pela diretoria tricolor. O desejo do São Paulo mexeu com a cabeça de Sidão. O jogador de 33 anos tinha conversas avançadas para ficar em definitivo no Botafogo, equipe que defende neste Campeonato Brasileiro por meio de um empréstimo até o fim da competição.

Financeira

A ideia botafoguense também era ceder alguns atletas ao time Audax, mas sem desembolsar qualquer quantia financeira, para concretizar a compra. A entrada do São Paulo, no entanto, mudou tudo. A escolha do Tricolor do Morumbi em apostar em Sidão não surgiu apenas pelas frequentes falhas de Denis ou só pela boa fase de Sidão debaixo das traves. O fato do goleiro trabalhar bem com os pés, uma das maiores características de Rogério Ceni em sua carreira, é um fator preponderante. As negociações seguirão pelos próximos dias. Como o Botafogo está disputando uma vaga para a próxima Libertadores da América e o Audax, representado pelo Oeste, ainda luta para não ser rebaixado à Série C do nacional, o martelo só deve ser batido a partir da próxima semana. Mas, se não acontecer nenhuma anormalidade, é apenas questão de tempo o goleiro assinar contrato com o São Paulo e frustrar a ideia dos cariocas.

Assumiu

Em entrevista coletiva após a derrota no jogo de ida para o Grêmio, por 3 a 1, no Mineirão, o treinador Marcelo Oliveira falou sobre o péssimo futebol apresentado pelo Atlético Mineiro nesta quarta-feira e assumiu a culpa pela derrota no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil. “A responsabilidade é minha, eu sou o técnico e isso é comigo. Cobrar compactação, recomposição e saída rápida tudo bem, isso tudo é treinado, é cobrado. Depende muito dos treinos e também dos jogadores”. Técnico ainda falou sobre a atuação de Cazares, que foi uma aposta dele para sair jogando contra o Grêmio, nesta quarta-feira. Camisa 11 não estava em uma boa noite e pouco fez em campo. “O Cazares é um jogador muito jovem, teve a oportunidade de vir para o Brasil e atuar em uma grande equipe, ele precisa ser constantemente orientado. Tínhamos três opções, apostamos nele e as vezes não dá certo. Não acho que ele não foi bem porque estava desligado, ele corre e tentou”.

Pesquisa

Imagine que você é o diretor de marketing de uma grande empresa disposta a investir em futebol. Mais especificamente no Corinthians, o atual campeão brasileiro, de grande torcida. Em suas buscas por informação em sites de pesquisa e portais esportivos você depara com o nome do Timão ligado aos seguintes temas: Operação Lava Jato, impeachment presidencial, estádio ameaçado, atraso de salários, protestos de torcida. O noticiário negativo do Corinthians é uma constante em 2016. E motivo de preocupação para os profissionais do marketing, que buscam ações, patrocinadores, receitas e até soluções financeiras. Por um lado, há contratos de longo prazo, como o com a Apollo Sports (costas da camisa), com validade por três anos. Por outro, Special Dog, Tim e Caixa têm vínculos com o Timão vencendo em breve. Os naming rights da Arena também seguem sem ser negociados. “Até agora, em relação à marca Corinthians, não perco oportunidades de venda, então não impactou. E espero que esse movimento infeliz que vem sendo feito não impacte” diz o superintendente de marketing do Timão.

Balanço

Mesmo sem títulos neste ano, o Flamengo faz um balanço positivo da temporada. O Rubro-Negro chegou a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e agora busca terminar a competição como segundo colocado. Por isso, a diretoria entende que está no caminho certo. Em contato com a reportagem do LANCE! , o vice-presidente de futebol do clube, Flávio Godinho, destaca a boa campanha da equipe no Brasileirão. “O Flamengo termina o ano muito melhor do que começou. Está prestes a bater o recorde do clube na era de pontos corridos, no Brasileirão, já classificado para a Libertadores. O Flamengo terminará o ano, literalmente, em paz, com a consciência tranquila do dever cumprido. Tem time base para a temporada de 2017, com todas as contas em dia. A manutenção da comissão técnica da a garantia que existe uma obra em andamento, com o trem no trilho. Passo a passo. Não consigo pensar em nenhum outro modo de se conquistar algo no futebol” ponderou. Contudo, apesar da diretoria fazer um balanço positivo do ano, o Flamengo acumulou quatro eliminações precoces nas competições de mata-mata que disputou.

Cúpula

Se houve erros de planejamento, como negociações equivocadas e as constantes trocas de técnico, não se pode dizer que a direção não mede esforços para evitar o rebaixamento. A cúpula busca todas as maneiras para melhorar o ambiente e dar todo o suporte para que o grupo do Inter renda em campo e alcance os resultados necessários sem economizar gastos. Tranquilidade longe do Beira-Rio, palestras motivacionais, voos fretados e um bicho extra de “campeão” entraram no roteiro. Os próximos dois dias serão de concentração total. Para fugir de uma possível turbulência no Centro de Treinamentos do Parque Gigante-Beira-Rio, o Colorado se mudará para um retiro.

Fechados

Em um resort localizado em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, o grupo realizará duas sessões de treinamentos com portões fechados e dormirá no local. O objetivo é buscar paz, aglutinar ainda mais o grupo e ter rigidez em horários. A medida não foi a única para mobilizar o vestiário. Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, o clube prometeu um valor de R$ 7 milhões a Lisca e os atletas caso o time fique até o 16º lugar na competição ao término da 38ª rodada. Em uma comparação com a Copa do Brasil, por exemplo, o valor supera, inclusive, o que o grupo de Marcelo Oliveira ou Renato Portaluppi levará caso fiquem com o título nacional. A CBF premiará o campeão da competição em mata-mata com R$ 6 milhões.

Decisivo

Está chegando o momento mais decisivo da temporada 2016. Depois de não atingir os objetivos nas três competições que disputou – Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil -, o Bahia tem pela frente uma meta que pode salvar o ano: garantir a volta à Série A do Brasileiro. Para isso, o Tricolor precisa de um empate diante do Atlético-GO, neste sábado, às 16h30 (horário de Salvador), no estádio Olímpico, em Goiânia. Este é o resultado que confirme a permanência da equipe baiana entre as quatro primeiras da Série B sem depender de nenhum outro resultado. Há ainda a possibilidade de, mesmo em caso de derrota, o Tricolor conseguir o acesso. Para isso, teria que torcer para que Vasco ou Náutico não vença. Os cariocas enfrentam o Ceará, no Rio, enquanto os pernambucanos recebem o Oeste, em Recife. A possibilidade é grande, mas nada disso faz a cabeça de Guto Ferreira. Guto Ferreira foi o entrevistado do Bahia na manhã desta quinta-feira antes do último treino em Salvador. A delegação tricolor embarca nesta tarde para Goiânia. E vai, de acordo com o treinador, em busca dos três pontos.

Acusações

Á Justiça espanhola, o fundo de investimento DIS apresentou acusações contra Neymar e família, Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell – atual e ex-presidente do Barcelona, Odílio Rodrigues, os dois clubes envolvidos na transferência do jogador e empresas pertencentes ao brasileiro e sua família. A ação se deu nesta quarta-feira. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, a empresa quer que todos os envolvidos fiquem inabilitados de exercerem funções no futebol. Caso isso seja acatado, Neymar teria que parar de jogar. A Promotoria espanhola pede a prisão de Bartomeu e Rossel por dois delitos, um de corrupção e outro de estelionato, e também de Neymar, que é acusado de ter agido de forma corrupta. Já sua família é suspeita de omitir o valor verdadeiro da transação do craque para o Barça, que se deu em 2013. Cabe ressaltar que a venda do atleta foi fixada em em 17,1 milhões de euros. O fundo de investimentos detinha 40% dos direitos de Neymar, enquanto o Santos possuía 55%, e Teísa, 5%.

Notificados

Neymar se pronunciou pela primeira vez após ser formalmente acusado de corrupção na Espanha. O representante do jogador garantiu que o craque e seu pai, Neymar Santos, ainda não foram notificados sobre a reabertura da acusação do Ministério Público espanhol. “Referente as notícias publicadas nesta quarta-feira (23) sobre as acusações contra Neymar Jr. e seu pai, Neymar da Silva Santos, reiteramos que se trata do mesmo processo reaberto em setembro de 2016, que havia sido arquivado pelo juiz José de La Mata. As partes ainda não foram notificadas e nem comunicadas sobre a abertura de acusação do Ministério Público e no período certo irão apresentar a defesa”, disse. “Continuamos tranquilos porque todos os contratos foram firmados com respeito aos preceitos legais, éticos e morais e com a ciência do Santos Futebol Clube e FC Barcelona. Seguimos seguros que o tempo oferecerá todas as respostas positivas”, concluiu o representante do jogador no comunicado oficial.

Pagamento

O Ministério Público espanhol pediu nesta quinta-feira 10 anos e 6 meses de prisão para o ex-jogador do FC Barcelona Samuel Eto’o e seu representante, José María Mesalles, por quatro crimes contra a Fazenda entre os anos de 2006 e 2009, assim como o pagamento de indenizações e multas que superam 18 milhões de euros. Em sua acusação, dirigida ao Tribunal de Instrução número 2 de Barcelona, o procurador solicita a abertura de um julgamento oral contra Samuel Eto’o, seu representante José María Mesalles e o administrador da sociedade húngara Tradesport and Marketing, KFT, Manuel de Jesús Lastre, que teria facilitado a prática da fraude, que chegaria a mais de 3,8 milhões de euros nos quatro anos. Segundo explica o promotor, o jogador camaronês obteve nos exercícios de 2006 a 2009 importantes ingressos derivados da cessão de seus direitos de imagem à marca esportiva Puma e ao FC Barcelona, que deveriam ter sido tributados como rendimentos de capital em suas declarações de imposto de renda, mas que o jogador não declarou.

Seleção

A boa fase da seleção brasileira dentro de campo teve reflexo direto no ranking mundial da Fifa. Vindo de seis vitórias consecutivas sob o comando de Tite, o Brasil ultrapassou a Alemanha e chegou à segunda colocação, encostando na líder Argentina na edição de novembro da lista, divulgada nesta quinta-feira. Com os triunfos sobre os argentinos e os peruanos, o time brasileiro somou 134 pontos e chegou a 1544, ficando 90 atrás dos hermanos, e abrindo 111 para os alemães. Quando Tite assumiu o Brasil, o país se encontrava na nona colocação do ranking mundial, depois do fracasso na Copa América Centenário. Logo depois das duas primeiras vitórias com o novo técnico, a Seleção chegou ao quarto lugar. Em outubro, passou para a terceira colocação, e agora já é o segundo. Se mantiver o critério usado na Copa do Mundo de 2014, a Fifa definirá os cabeças de chave do Mundial da Rússia através do ranking: os oito primeiros colocados, se garantirem vaga, serão os primeiros times a serem sorteados para cada grupo. Outro time que apresentou ascensão dentro do Top 10 do ranking foi o Chile, que empatou com a Colômbia e venceu o Uruguai, ganhou duas colocações e tornou-se o quarto colocado, deixando para trás Bélgica e a própria Colômbia. Completam as 10 primeiras colocações França, Portugal, Uruguai e Espanha.

Situação

Não fosse uma lesão no joelho direito, Gustavo Scarpa teria atuado em todos os 36 jogos do Fluminense no Brasileirão. Porém, o problema impediu o camisa 10 de atuar em três rodadas. Situação que irá se repetir diante do Figueirense, domingo, em Florianópolis, por suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Marcão, então, terá o desafio de montar o time sem seu principal nome: com oito gols e dez assistências, o meia tem participação em 40% de todas as 44 bolas na rede da equipe na competição. Há vida sem ele? Foi diante do Ypiranga-RS, pela Copa do Brasil, em 6 de julho, que Scarpa se machucou. Até se recuperar, desfalcou o time diante de Vitória, Cruzeiro e Atlético-PR. Com Maranhão como escolhido por Levir Culpi para substituto, o Flu conquistou, respectivamente, empate, vitória e derrota. Marcão, por ora, não indicou como pretende montar o Flu. Sem vencer há oito jogos, a equipe ainda terá o retorno de Wellington, que cumpriu suspensão. A tendência é de que Marcos Junior ganhe uma chance no time. Há outras opções. No último domingo, por exemplo, Danilinho entrou na vaga do próprio Scarpa na derrota para a Ponte Preta. Dudu e Aquino são alternativas.

Desmonte

A proposta está na mesa. Em reunião nesta quarta-feira, o Botafogo pediu ao Flamengo R$ 3,5 milhões para entregar o Estádio Luso-Brasileiro todo montado e com a infraestrutura mantida. Um novo encontro entre os clubes está marcado para esta quinta, quando o acordo deverá ser firmado. Caso haja o Flamengo aceite a proposta, o Botafogo deixará de iniciar o desmonte das arquibancadas, por exemplo. Como esta estrutura é alugada, o Rubro-Negro herdaria o pagamento do aluguel (R$ 370 mil mensais) e ficaria com as partes que pertencem ao alvinegro, como rampas e assentos da área social, por exemplo. Outro adianto para o Flamengo seria a possibilidade de manter os refletores. Os postes pertencem ao Botafogo, assim como algumas lâmpadas. Outras foram trazidas do Engenhão, o que faria com que o novo inquilino da Arena precise se entender com a Prefeitura do Rio de Janeiro se não quiser adquirir novos dispositivos de iluminação.

Administrar

O possível acordo entre os clubes também daria ao Flamengo a possibilidade de administrar o estádio da Portuguesa da Ilha sem precisar instalar novos sistemas de refrigeração, monitoramento por câmeras e cabeamento. Inicialmente, o Botafogo havia programado para a noite deste sábado, logo após o fim da partida contra a Ponte Preta, o início da retirada das estruturas do estádio. O Alvinegro investiu R$ 5 milhões para transformar o Luso-Brasileiro na Arena Botafogo, que foi usada pelo clube durante quatro meses. A previsão era que apenas o desmonte das arquibancadas tivesse o custo de R$ 1,5 milhão – valor já incluído no contrato com a Portuguesa. De qualquer maneira, o Flamengo já adiantou que fará uma reforma completa do gramado principal – há um campo anexo recentemente entregue pelo Botafogo, cumprindo contrato – e melhoria nos vestiários. Outras possíveis mudanças estão sendo analisadas pelo clube, que, a princípio, só poderá entrar para fazer suas intervenções a partir de 1º de janeiro de 2017. O provável entendimento indica que, aos poucos, os dois clubes se entendem nas questões fora de campo. O Botafogo acionou a Justiça para ser reembolsado pela saída de Willian Arão para o rival, no fim de 2015. Além disso, o clube processou o grupo Porta dos Fundos por um vídeo em que um personagem jogador alvinegro é ironizado por um atleta do Alvinegro. Em 2016, o Botafogo descartou a possibilidade de o Flamengo atuar no Engenhão e no Luso-Brasileiro durante o Campeonato Brasileiro.

Descarta

O momento do time é bem diferente do fim do ano passado, mas o Corinthians não descarta a saída de jogadores após o Campeonato Brasileiro. Depois do furacão chinês que passou pelo CT Joaquim Grava e levou boa parte da equipe campeã nacional, a direção reconhece que não pode garantir a permanência de alguns atletas. “Eu trabalho com uma expectativa só, que é de apresentar o grupo aqui dia 4 (de janeiro), pegar esses seis, sete dias de trabalho aqui e intensificar muito, seguir com o elenco para a pré-temporada, e fazer com que esse elenco inicie o trabalho. Cravar que ninguém vai sair é impossível” afirmou o gerente de futebol Alessandro Nunes. Do time que campeão brasileiro em 2015, restaram apenas o goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner e o lateral-esquerdo Uendel. Saíram Gil, Felipe, Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson, Malcom e Vagner Love. E não acabou: os reservas Edilson, Bruno Henrique e Edu Dracena também deixaram o clube. O Corinthians assegura que não tem propostas por ninguém, mas acredita que o assédio será grande sobre três jogadores. Hoje reserva de Walter, Cássio tem mercado e pode ser envolvido em alguma negociação. Fagner e Rodriguinho tiveram bom desempenho na temporada e provavelmente serão procurados por equipes do exterior.

Cirurgia

A continuidade da carreira de Jefferson começa nesta quinta-feira, às 12h (de Brasília) em um hospital particular da Zona Sul do Rio de Janeiro. Seis meses após a primeira operação, que não deu certo, o goleiro volta à mesa de cirurgia para reconstruir o tendão rompido do tríceps do braço esquerdo, em um procedimento ainda mais complexo do que o primeiro. Serão sete médicos envolvidos – quatro cirurgiões, dois anestesistas e um instrumentista –, de duas a três horas de duração e com enxerto disponível do banco de tecido do Into (Instituto Nacional de Traumato-ortopedia) – sem precisar retirar de outra parte do corpo do jogador, como ocorreu antes. Quem está à frente do caso é o dr. Márcio Schiefer, especialista em ombro e cotovelo e membro da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Trauma do Esporte. Amigo de Jefferson – suas filhas estudaram na mesma escola em Niterói (RJ) –, o médico foi procurado por uma segunda opinião e descobriu a necessidade de uma nova cirurgia para o goleiro conseguir voltar a jogar. Os exames apontaram que a lesão atual ficou ainda maior do que antes, e o procedimento é considerado de grande complexidade.

Contratação

O interesse do Corinthians na contratação do volante Rithely, conforme informado pelo LANCE! há duas semanas, não esfriou ou foi esquecido. As conversas seguem em andamento, mas o Timão deve apresentar uma proposta formal apenas depois do fim do Brasileirão e, especialmente, da eleição presidencial do Sport, clube que detém 50% dos direitos econômicos do jogador e elegerá seu novo mandatário em 16 de dezembro. As indefinições no rumos dos dois clubes para 2017 atrapalham a negociação com Rithely: o Sport vê o jogador de 25 anos como importante para o elenco, mas sabe que pode lucrar com sua venda e ainda não tem um novo presidente eleito para definir questões internas. Já o Corinthians deseja o jogador, aprovado por analistas e comissão técnica, mas depende da classificação para a Libertadores do ano que vem para definir seu grau de investimento. O que dá esperança ao Corinthians na negociação, que já é considerada difícil internamente, é que um grupo de investidores detém 50% dos direitos econômicos de Rithely. O clube pensa em comprar parte da empresa e parte do Sport e até oferecer jogadores em troca ao clube pernambucano. Uma das alternativas estudadas pelo Timão foi Marlone, mas o atual bom momento do camisa 8 esfriou a possibilidade. O próprio jogador não deseja a transferência.

Baixada

Uma possível troca de atletas entre Santos e São Paulo segue em pauta, principalmente para o time da Baixada. Na noite da última terça-feira, em evento do Movimento Por um Futebol Melhor na capital paulista, o vice-presidente do Peixe, César Conforti, assegurou que o clube segue interessado em Michel Bastos e Lucão e confia que as diretorias chegarão a um acordo. “Esse tema foi conversado, mas não temos nada definido em nomes. Nenhum jogador de qualidade como esses pode ser descartado, mas estamos com o pé no chão, sempre. Vamos chegar a um denominador comum com o São Paulo, eu acredito. Houve reunião entre os presidentes e começaram as conversas, mas nosso centroavante não sai” disse Conforti. O centroavante citado é Ricardo Oliveira, camisa 9 da Vila Belmiro e que foi um dos nomes sugeridos pelo São Paulo para ser inserido na troca. A reação santista foi imediata em vetar esse modelo de negócio, algo reforçado por Conforti durante o evento. Por outro lado, os nomes citados pelo Peixe, como Alison e Serginho, também não agradaram aos tricolores. “Não estamos vendendo e nem alugando o Ricardo Oliveira. Temos necessidade de ter um elenco forte. Já entramos em uma fase avançada da Libertadores. Precisamos reforçar o elenco, isso sim” encerrou Conforti.