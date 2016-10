Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Probabilidade

A vitória sobre o Sport neste domingo fez o Palmeiras ficar ainda mais perto do título do Campeonato Brasileiro. De acordo com Tristão Garcia, matemático e membro da Academia LANCE!, o clube comandado por Cuca tem 90% de chances de levantar a taça. Algo que não ocorre desde 1994. O Flamengo, vice-líder da competição, aparece com apenas 5% de probabilidade após o empate por 2 a 2 diante do Corinthians, no Maracanã. O Atlético-MG figura com 3%, enquanto o Santos aparece com 2% de chances. Com seis pontos de vantagem para o Flamengo, o Verdão caminha a passos largos para conquistar o título. Mais uma vez, Cuca comparou a caminhada da equipe à construção de um edifício de 38 andares, número de rodadas do Brasileirão. “Nesse segundo turno, temos um aproveitamento absurdo, quase 80% de aproveitamento em 14 partidas. Nós conseguimos 34 pontos nesse segundo turno, é muita coisa. Isso acontece lá com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Bayern, com a Juventus. Aqui tem 12 times iguais. Essa produção que estamos tendo nos dá a certeza de estar no caminho certo. Estamos no 32º andar da nossa edificação. Se não fizer nada errado, a gente vai terminar”.

Primeiro

O discurso do capitão Ricardo Oliveira no vestiário do Beira-Rio era de evitar que a eliminação na Copa do Brasil interferisse no Brasileirão. E a pregação do Pastor deve ter surtido efeito. O Santos venceu a Chapecoense fora de casa por 1 a 0 e manteve vivo o sonho de entrar no G3. O Peixe deu indício de que finalmente voltaria a apresentar o futebol que encantou no primeiro semestre. Logo aos três minutos, o goleiro Danilo fez uma trapalhada enorme dentro da área. Lucas Lima, como quem não quer nada, aproveitou o gol livre e apenas encobriu. Os primeiros 30 minutos foram de enorme tranquilidade, que depois tornou-se morosidade. O Santos tinha a bola e controlava o jogo, mas sem ambição de ampliar o placar. A Chape aos poucos foi se organizando dentro de campo e aproveitando da falta de apetite santista. Tiaguinho e Mateus Biteco arriscaram e pararam em grandes defesas de Vanderlei. Já Gil, em chute colocado, por muito pouco não acertou o ângulo.

Resultado

O Atlético-MG não jogou bem, mas conseguiu fazer seu dever de casa e saiu vencedor contra o Figueirense nesta noite de domingo, no Independência. Com gols de Otero, Júnior Urso e Fred, o Galo venceu por 3 a 0 e afundou ainda mais o time catarinense na zona de rebaixamento. Com o resultado, o Atlético vai aos 59 pontos, encurta sua desvantagem para o Flamengo, agora de dois pontos, mas segue a oito do líder Palmeiras. Já o Figueirense permanece com 32 pontos e segue amargando a zona de rebaixamento. Com dificuldades para fazer a bola chegar à meta rival, o Atlético ainda viveu momentos de drama antes de aliviar sua torcida. O desfecho positivo só foi confirmado nos minutos finais da partida, após a entrada de Robinho. O rei das pedaladas foi o responsável pela assistência a Júnior Urso, autor do segundo gol. Já no apagar das luzes, o artilheiro Fred recebeu de Cazares, invadiu a área e chutou cruzado para fechar a conta. 3 a 0 placar final. Por reclamação, o volante Josa ainda saiu de campo expulso pelo árbitro.

Tricolor

Ninguém ficou totalmente satisfeito com o 1 a 1. Mas por ter ficado um tempo inteiro com um jogador a mais, o sentimento do Fluminense foi de derrota para o Coritiba, neste domingo, no Couto Pereira. O Tricolor segue fora do G6, agora com 47 pontos. Com 38 pontos, o Coxa não desgarra, mas segue fora da zona de rebaixamento. O Fluminense parecia mais organizado e teve uma boa chance logo aos 12 minutos. Richarlison recebeu de Gustavo Scarpa e chutou por cima. Era o indício do que aconteceria dois minutos depois. Gustavo Scarpa cobrou falta e Gum subiu nas costas de Luccas Claro para marcar. Estava aberto o placar. Aos 43 minutos, Wellington Silva cruzou e Giovanni, sozinho, mandou para fora. No minuto seguinte, Juan obrigou Júlio Cesar a fazer grande defesa. Ainda deu tempo de Marcos Junior, aos 44 minutos, acertar a trave. Fim de jogo emocionante, mas resultado ruim para os dois times.

Impedido

Foi uma jornada digna do Maracanã. Na reabertura do estádio para o futebol, no reencontro da torcida do Flamengo com o lugar que trata como casa, um jogo cheio de emoção, polêmica e um resultado amargo, apesar da festa preparada. Guerrero fez dois gols no Corinthians, um deles impedido, e o placar deste domingo foi 2 a 2, o que deixa o Flamengo mais longe ainda do Palmeiras na briga pelo título brasileiro. Com o empate, o Flamengo chegou aos 61 pontos, ficando a seis do Palmeiras, faltando seis rodadas para acabar o Brasileirão. Já o Corinthians foi a 49, entrando momentaneamente no G6 da Série A. Na próxima rodada, o Flamengo visita o Atlético-MG no Independência. Já o Timão recebe a Chapecoense na Arena Corinthians. Ambas as partidas serão no sábado. Então, apareceu de novo um certo peruano. Para acabar com o “caô”. De novo usando a cabeça. Desta vez sem irregularidades, Guerrero voltou a balançar as redes do ex-time. A pressão sobre o Corinthians cresceu quando Guilherme recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Mas o Flamengo não acertou mais o pé. E o jogo acabou mesmo no empate.

Reserva

Focado em duas competições, o técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, decidiu mandar seu time reserva para o jogo contra o Vitória, na tarde deste domingo, no Barradão. A estratégia funcionou. A Raposa foi mais eficaz, aproveitou melhor as chances e deixou o gramado com vitória por 1 a 0. O gol marcado por Ariel Cabral ajuda muito a situação do time celeste na tabela. O Cruzeiro chega aos 41 pontos e fica mais próximo de escapar do pesadelo da Série B. O Vitória, por sua vez, segue na 17ª colocação, com 35 tentos. O Cruzeiro fez o primeiro tempo mais consistente, foi melhor em campo, mas caiu de rendimento na etapa complementar por atuar com um jogador a menos. No fim da partida, o goleiro Rafael ainda garantiu a vitória defendendo um pênalti. A Raposa segue sua rotina de jogos longe de casa. Na próxima rodada o grupo enfrenta o Atlético-PR, em Curitiba. Já o Furacão vai ao Rio de Janeiro duelar com o Fluminense, no Maracanã. Aos 38, um dos lances importantes do jogo. Manoel fez pênalti em kieza. Cárdenas foi para cobrança, mas Rafael fez ótima defesa e garantiu o resultado.

Confusões

Grêmio e Internacional se enfrentaram neste domingo em partida que mostrou bem as características de um Gre-Nal. Em um clássico disputado, com confusões dentro de campo e recorde de público na Arena do Grêmio, os dois times não conseguiram balançar as redes e o duelo terminou empatado em 0 a 0. Com o resultado, o Grêmio chegou aos 48 pontos e caiu provisoriamente para a oitava posição. Já o Inter subiu momentaneamente para a 14ª colocação, com 37 pontos, e segue fora da zona de rebaixamento. O Gre-Nal teve um primeiro tempo nada empolgante. Apesar de um domínio do Grêmio na posse de bola, o duelo teve poucas chances de gol e se destacou apenas por apresentar um jogo brigado e de muita raça. Já na etapa final, o confronto retornou mais movimentado e com oportunidades para os dois lados. No entanto, uma confusão que resultou nas expulsões de Edílson, pelo lado dos mandantes, e Rodrigo Dourado, pelos visitantes, esquentou o clima do duelo. Após as duas equipes ficarem com um jogador a menos, a expetativa era de um clássico mais movimentado. No entanto, poucas chances foram criadas e o duelo se manteve com o placar inalterado.

Desperdiçou

O objetivo era trazer ao menos um ponto do Morumbi. Mas a derrota por 2 a 0, no sábado, para o São Paulo, deixou um gosto amargo nos jogadores e na comissão técnica da Ponte Preta. O time campineiro desperdiçou várias oportunidades e viu o seu adversário aproveitar as poucas chances criadas. “Vocês viram, o primeiro tempo foi totalmente nosso. Dominamos o São Paulo, tivemos bastante oportunidades. Infelizmente em um lance, o juiz deu pênalti e nós tomamos o gol, mas continuamos jogando, atacando organizado, como o professor pediu. Voltamos para o segundo tempo e criamos algumas situações, mas infelizmente a bola não quis entrar. Aí o São Paulo foi lá, teve sorte e fez o gol. Depois ficou difícil, mas continuamos jogando” lamentou o lateral-esquerdo Reinaldo. O técnico Eduardo Baptista adotou a mesma linha de raciocínio, e mostrou-se satisfeito com a postura do time em campo, apesar do resultado negativo. Com o resultado negativo no Morumbi, a Ponte permanece nos 45 pontos, na 10ª colocação. No entanto, não corre o risco de ser alcançado no decorrer da rodada. Por outro lado, o sonho do G-6 ficou mais distante. O próximo desafio da Macaca está marcado para quinta-feira, contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Amenizar

Depois de duas vitórias que praticamente livram o São Paulo do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e até colocam o G6 como meta a partir de agora no clube, Ricardo Gomes conseguiu amenizar a pressão sobre o seu cargo e ter um pouco mais de paz e tranquilidade para seguir seu trabalho. Mesmo assim, a sombra de Rogério Ceni parece que vai seguir rondando o atual técnico do Tricolor, principalmente quando o próprio presidente são-paulino admite que o ex-goleiro será dono da posição em breve. “Ele (Rogério Ceni) certamente será técnico do São Paulo um dia, porque colocou isso na cabeça. Ele é um obstinado. Isso vai acabar acontecendo. Ele está se preparando para isso”, avisou Carlos Augusto de Barros e Silva, sem negar nem confirmar que o “sonho” de boa parte da torcida já seja realizado em 2017. Por enquanto, Leco prefere respaldar Ricardo Gomes. Depois da vitória sobre a Ponte Preta, neste sábado, Ricardo Gomes foi abordado sobre essa ‘sombra’ de Rogério Ceni e não se mostrou incomodado. “Falam muitos nomes quando a situação é essa, mas o (nome) dele é diferente. A história do Rogério vocês conhece bem. Isso é normal, se o time está com dificuldade. Mas esse seria por meritocracia, pela história no São Paulo”, minimizou o ex-zagueiro.

Repudiou

A diretoria do Corinthians saiu em defesa de seus torcedores na noite deste domingo diante da atitude da Polícia Militar do Rio de Janeiro em deixar todos os corinthianos aglomerados por horas, sem camisa, sentados, em procedimento parecido ao realizado pela PM em presídios tantas vezes após as rebeliões. Em um comunicado oficial, o clube de Parque São Jorge repudiou a ação da PM e cobrou o Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio. “A fim de capturar 40 torcedores que supostamente se envolveram em briga com policiais, a PM aprisionou 3 mil torcedores do Corinthians no Estádio do Maracanã, fez com que todos eles tirassem a camisa e está liberando a saída de cinco em cinco pessoas”, diz a nota oficial. “É inaceitável que uma briga aconteça dentro do estádio entre alguns torcedores e a Polícia e a mesma não tenha capacidade de prender em flagrante os envolvidos, fazendo com que todos os outros corinthianos que lá estejam sejam agredidos como cidadãos”, continua o texto.

Situação

Alguns torcedores do Corinthians entraram em conflito com a polícia militar nas arquibancadas do Maracanã antes da bola rolar entre o alvinegro e o time da casa, o Flamengo. A grade que separava corinthianos e flamenguistas foi quebrada em boa parte e praticamente arrancada pelos torcedores paulistas, que em seguida também agrediram alguns policiais. A situação só foi controlada quando um reforço da PM chegou ao local. O confronto terminou por volta das 19 horas (horário de Brasília), mas até o momento da publicação desta matéria, torcedores ainda estavam confinados dentro do Maracanã por determinação da Polícia Militar.

Gramado

Se o Santos saiu da Arena Condá com os três pontos na noite deste domingo, muito se deve a Vanderlei. Fechando a meta, o goleiro foi o principal nome do Santos na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, na saída do gramado, o arqueiro santista disse ter levado cusparadas das arquibancadas e reclamou da torcida rival. “Sempre falo: ‘a torcida pode vaiar e xingar’. Mas cuspiram em mim. É falta de educação. Queremos ver espetáculo. Se não sabem torcer e cospem nas pessoas, ficamos tristes com isso. A gente fica triste com isso”, lamentou Vanderlei. Apesar de ter aberto o placar logo aos três minutos de jogo, com Lucas Lima, o Santos recuou bastante durante toda a partida e contou com a inspiração de seu goleiro. Com pelo menos três defesas importantes, o Vanderlei salvou o Peixe de levar o empate e até a virada em Chapecó. Apesar do triunfo, os santistas seguem em quarto, com 58 pontos, pois o Atlético-MG também bateu o Figueirense neste domingo e chegou aos 59. Na próxima rodada, o Alvinegro encara o clássico contra o líder Palmeiras, na Vila Belmiro, no sábado, às 19h30 (de Brasília).

Treinador

Oito pontos longe do Palmeiras, o técnico Marcelo Oliveira ainda acredita que poderá alcançar o time alviverde para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Após a vitória do Galo sobre o Figueirense, na noite deste domingo, no Independência, por 3 a 0, o treinador afirmou que no futebol tudo pode acontecer e, por isso, segue com o sonho de garantir a taça nacional. “Foi uma vitória fundamental, imaginar que a gente pudesse ter algum tipo de moleza, teríamos que fazer um gol rápido. O adversário teve oportunidade, mas tivemos coisas boas. Tivemos tempo maior jogando bem, rodando a bola, eles têm um contra-ataque bom, formação que tiveram confundiram a marcação. O volume foi bom, poderíamos ter resolvido antes para não ficar tão dramático. Independentemente o que aconteça vamos seguir tentando porque é possível que algo aconteça, então vamos seguir tentando, pois isso é futebol”, explicou o treinador. Marcelo pondera que, mesmo a oito pontos do Palmeiras, é possível perceber que o Verdão tem tido dificuldades em seus jogos, algo que permite o treinador seguir acreditando que o Atlético poderá alcançar o adversário.

Permanência

Na luta pela permanência na Série A do Brasileiro, o Vitória voltou a tropeçar, desta vez diante do Cruzeiro. A derrota por 1 a 0, neste domingo, no Barradão, foi a quarta derrota consecutiva da equipe dirigida por Argel Fucks. A exemplo da derrota para o Sport, na rodada anterior, o treinador do Rubro-Negro baiano novamente enxergou uma boa atuação de seus comandados. Em entrevista concedida após o jogo, ele lamentou a falha coletiva no lance que originou o gol cruzeirense anotado por Ariel Cabral. “Resultado é ruim para a sequência. Exibição, a gente jogou bem. Fizemos um primeiro tempo equilibrado, o adversário não teve chances. Tomamos gol de escanteio, que a gente trabalha muito. Tomamos o gol em uma falha coletiva. Nosso erro continua. Erramos atrás, erramos na frente, cada vez a gente entra em uma dificuldade maior. Isso passa por você fazer o resultado, criar as chances que a gente teve. Criamos a expulsão, criamos o pênalti, agora não tivemos a capacidade de transferir para gol. Não tem muito o que explicar. Temos que levantar a cabeça e pensar no jogo contra o Fluminense” afirmou o técnico.

Superar

O Grêmio teve mais posse de bola diante do maior rival na Arena, mas não conseguiu superar o Colorado neste domingo, no Gre-Nal 411. Mas o técnico Renato Portaluppi ficou satisfeito com o desempenho dos seus comandados na Arena. Renato que aproveitou para alfinetar o Colorado durante a sua coletiva ao citar aquela que teria sido a “tática” do Inter no duelo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. “Eu fiquei satisfeito. Minha equipe brigou, lutou. Nós não tivemos um Gre-Nal de grandes lances, mas foi um Gre-Nal bastante pegado, disputado palmo a palmo desde o início. Eu vi um time que buscou o gol o tempo todo e outra que cobrava lateral para encontrar uma falha do nosso time, que não aconteceu. Toda vez que tinha um lateral, eles cobraram para a área”. “O Grêmio buscou o jogo. Não jogou tão bem, mas se algum time buscou a vitória foi o Grêmio. O Inter veio para bater lateral para a área”, completou.

Brigando

O técnico Zé Ricardo reconheceu que a situação ficou mais difícil após o tropeço diante do Corinthians, no Maracanã, mas afirmou que o Flamengo vai continuar brigando pelo título até a rodada final do Campeonato Brasileiro. O treinador rubro-negro lamentou o segundo gol sofrido, no final do primeiro tempo, mas fez questão de elogiar a dedicação da sua equipe na etapa final. Na entrevista coletiva após o empate por 2 a 2, Zé Ricardo não acredita que a ansiedade por voltar a jogar no Maracanã tenha justificado a atuação irregular do Flamengo. “Desconcentramos na segunda bola e o Corinthians abriu o placar. Tomamos outro no contra-ataque, porque o time deles é muito rápido, tem muito talento e conseguiram fazer o segundo. Mas recuperamos bem no segundo tempo. Houve esforço e dedicação durante o tempo todo. O campeonato ficou um pouco mais difícil, mas temos a obrigação de lutar até o final, depois dessa festa maravilhosa proporcionada pela torcida”, avaliou o treinador. O experiente zagueiro Réver deixou o campo muito decepcionado com o empate. O capitão rubro-negro disse que a atuação da sua equipe foi abaixo da média, principalmente no primeiro tempo, quando permitiu que o Corinthians deixasse o campo com vantagem.

Amarelo

Oswaldo de Oliveira não poderá contar com uma das principais armas do Corinthians na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme entrou em campo pendurado e acabou recebendo o terceiro cartão amarelo já no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. Depois, na etapa final, o meia fui punido novamente com outro cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. Com isso, o camisa 10 do Timão está fora da partida contra a Chapecoense, sábado, em Itaquera, e continuará pendurado quando retornar ao time, provavelmente na rodada seguinte, no clássico contra o São Paulo, no Morumbi. O desfalque de Guilherme preocupa principalmente pela fase do atleta. Jogando como ‘falso 9’ e armador dentro da mesma partida em muitos momentos, Guilherme marcou dois gols na vitória do Corinthians sobre o Santa Cruz, deu duas assistências na partida que o Timão venceu o América-MG e, neste domingo, depois de abrir o placar, deu um lindo ‘corta-luz’ para Rodriguinho marcar.

Referência

Sem esse jogador, Oswaldo de Oliveira pode apostar em Gustavo, dando ao Corinthians uma referência dentro da área, ou manter um time mais técnico e de mais movimentação com Marlone, Lucca ou até mesmo Rildo. A primeira semana livre do novo técnico corinthiano será usada justamente para tirar qualquer dúvida na escalação. Vale destacar que os zagueiros Balbuena e Vilson e o lateral esquerdo Uendel, apesar de conseguirem passar ilesos pela arbitragem neste domingo, seguem pendurados com dois cartões amarelos e terão de tomar cuidado para não ficarem de fora do clássico com o São Paulo. Por outro lado, o defensor Pedro Henrique retorna de suspensão justamente contra a Chapecoense e deve ser titular.

Arbitragem

O Grenal deste domingo realizado na Arena do Grêmio contou novamente com uma grande polêmica de arbitragem. Após confusão ocorrida no segundo tempo, quando o lateral Edílson, do Grêmio, acertou socos no volante Rodrigo Dourado, do Inter, Francisco Carlos do Nascimento, árbitro da partida, resolveu expulsar os dois jogadores, em lance que gerou revolta do lado do Colorado. Em entrevista após o jogo, Fernando Carvalho, vice de futebol do Inter, disparou contra a arbitragem e contra o lateral direito Edílson. Para o dirigente, a atitude do jogador gremista e de Francisco Carlos do Nascimento foi “lamentável” e a expulsão de Rodrigo Dourado foi apenas para compensar o cartão vermelho dado ao atleta tricolor. “Grenal é assim sempre, dificilmente se tem um jogo com bola rolando. Acho que o árbitro foi lamentável. O Rodrigo Dourado foi agredido pelo Edílson. O que o Edílson fez foi ridículo. Conheço ele e é um cara civilizado, mas foi lamentável. Ele deu três, quatro socos no Dourado. E o árbitro para compensar expulsou o Dourado também. Espero que a CBF tome alguma atitude e perceba que ele não pode apitar. Ele já saiu da Fifa e tem que ir para casa”, disparou.

Formação

O Vitória terá um nova formação contra o Fluminense, sexta-feira, no Maracanã. Isso porque Zé Love, suspenso com três cartões amarelos, é desfalque certo. Com sua suspensão, abre-se espaço para que Argel Fucks mexa na equipe. Uma das possibilidades do treinador é escalar Tiago Real ao lado de Kieza no ataque do time baiano. Outro desfalque que preocupa é o volante José Welison, que também recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo no Rio de Janeiro. Zé Love foi punido após uma confusão envolvendo o atacante Willian, do Cruzeiro, enquanto Welison recebeu cartão por uma falta dura em Arrascaeta. Com 35 pontos, o Vitória estaciona nos 35 pontos, na 17ª colocação do Brasileiro. O próximo desafio está marcado sexta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã.

Diferentes

América-MG e Atlético-PR entram em campo nesta segunda-feira, no Independência, às 20h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro em momentos diferentes. Enquanto o Furacão trabalha para seguir no G6 e, assim, conseguir uma vaga na Copa Libertadores, o Coelho já pensa na Série B em 2017. Embora já esteja rebaixado, o técnico Enderson Moreira quer que seus comandados terminem o Campeonato Brasileiro com honra. Para isso, ele segue com força total para as partidas. Além disso, os atletas sabem que precisam seguir com desempenho bom para continuarem no próximo ano. “É um vestibular para a gente. A situação que a gente deixou o América não complicou só o clube. Complicou a gente também. Temos que dar o nosso melhor diariamente para se tiver que ficar. Se não, para a gente buscar um emprego. Ninguém ainda está garantido, até pela fase do time, e temos que dar o nosso máximo”, disse o lateral-direito Juninho. Para a partida, Enderson Moreira tem alguns problemas. O lateral-esquerdo Gilson fraturou a mão e não poderá jogar. Os zagueiros Alison e Roger também estão fora no departamento médico. O atacante Nilson sofreu estiramento muscular e também não entra em campo. O Coelho teve ainda um desfalque de última hora: o atacante Osman sentiu dores na coxa e não vai para a partida.

Empatou

O Corinthians mais uma vez se viu prejudicado pela arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. Durante o clássico com o Flamengo, neste domingo, a equipe de Parque São Jorge estava à frente no placar quando Paolo Guerrero empatou de cabeça, depois de cobrança de falta cobrada para dentro da área. O problema é que o peruano estava impedido, assim como outros dois companheiros seus, no lance. Depois do apito final com o empate por 2 a 2, o atacante Lucca deixou o gramado revoltado. “Contra o Corinthians, se a gente faz um gol desse, são 15 dias, um mês falando disso. Em um jogo tão importante, uma partida decisiva como essa, não pode ter erro grosseiro como esse. Está errado. Não pode. Estava três, quatro metros impedido. Não pode”, esbravejou o atacante, exagerando até na distância do impedimento, à TV Globo. Apesar de se sentir prejudicado no Maracanã, teve jogador que preferiu valorizar a atuação dos corinthianos em campo. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o time de Oswaldo de Oliveira surpreendeu o Flamengo, em nenhum momento ficou atrás no placar e teve claras oportunidades para vencer o confronto, como ressaltou Fagner.

Goleiro

Com pelo menos três defesas difíceis no Barradão e um pênalti defendido já no final do jogo, o goleiro Rafael foi, sem dúvidas, o nome do jogo entre Cruzeiro e Vitória. O time mineiro venceu por 1 a 0 com gol de Ariel Cabral, mas sofreu pressão do clube baiano durante praticamente toda a etapa final, já que Léo foi expulso no início do segundo tempo. Na saída de campo, o arqueiro celeste celebrou a ótima fase abaixo das traves e seu quarto pênalti defendido em cinco oportunidades como profissional. “Eu já conhecia sim (as cobranças do Cárdenas). Muitos jogadores optam por bater no meio nessas situações, pela fase em que se encontram. Eu sabia que ele poderia fazer a cobrança no meio, eles estavam perdendo o jogo, partida de confronto direto. Eu pude esperar e graças a Deus deu tudo certo” comentou. Substituto de Fábio, Rafael também é um dos responsáveis pela boa fase defensiva do Cruzeiro. Além de garantir a vitória, o goleiro ajudou o time a sair de campo pela quinta vez seguida sem levar gols no Brasileirão. “O Rafa vem aproveitando as oportunidades. Ele tem sido muito importante nos jogos e foi decisivo neste jogo aí” elogiou o companheiro Willian.

Atacante

O prejuízo da Ponte Preta na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, foi maior do que se esperava. Isso porque a equipe campineira não poderá contar com o seu principal atacante na partida contra o Sport, quinta-feira, às 20h30, na Ilha do Retiro. Roger recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática na próxima rodada. Roger levou o amarelo aos 34 minutos do primeiro tempo por falta dura em Cueva. Este foi o único cartão da Macaca na partida do Morumbi. Posteriormente, acabou substituído no intervalo por Pottker, que deve ser o substituto na partida diante dos pernambucanos. Enquanto Roger tem oito gols, Pottker já anotou 11 vezes na elite e está à disposição do técnico Eduardo Baptista visto que a reversão da punição de quatro partidas que o departamento jurídico da Ponte conseguiu junto ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Com 45 pontos, a Ponte permanece na 10ª colocação, mas não corre risco de ser alcançada nesta rodada. No entanto, o sonho do G6 ficou mais distante.

Injusta

Alecsandro acaba de se livrar de uma acusação de doping que comprovou-se injusta, mas que o obrigou a ficar praticamente três meses sem jogar e o deixou para trás na luta por uma vaga no time titular do Palmeiras. Ele foi o escolhido para substituir o suspenso Gabriel Jesus deve ser Barrios. Mas bastam poucos minutos de bate-papo para perceber que é difícil abalar a confiança do Alecgol, que está prestes a atingir uma marca importante. O camisa 29 do Verdão acumula 99 gols em Campeonatos Brasileiros por pontos corridos e tem certeza que marcará o centésimo ainda em 2016. Nesta entrevista ao LANCE! , ele detalhou os planos que faz para festejar o feito, colocou-se em um hall de quatro atletas que são “realmente goleadores” no futebol brasileiro e disse ter certeza de que estará “muito bem empregado” na próxima temporada, mesmo que não renove seu vínculo atual. “Tenho contrato até o fim do ano no Palmeiras e espero renovar. A minha vontade de ficar é muito grande, mas ela tem que ser muito maior na diretoria, no treinador. Se eles me colocarem dentro do planejamento deles, com certeza vou ficar muito feliz. Mas se não me colocar também, com certeza ano que vem vou estar empregado, e muito bem empregado. Não podia falar, mas agora já estou falando, já recebi proposta de outros clubes do Brasil. Isso me deixa tranquilo, mas a minha vontade é permanecer”, declarou o goleador.

Reclamando

Diferente de Lucca, que deixou o gramado do Maracanã revoltado com o erro da arbitragem no primeiro gol do Flamengo, em que Paolo Guerrero estava um metro à frente da linha de impedimento, o técnico Oswaldo de Oliveira concedeu uma entrevista coletiva muito sereno depois do 2 a 2 entre Corinthians e o rubro-negro carioca nesta 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e preferiu valorizar a atuação de seus comandados a ficar reclamando da arbitragem. “Normalmente poderíamos ter saído com a vitória. Lamento a falha do auxiliar. Mas, de qualquer maneira, não é um resultado ruim, somamos um ponto aqui em situação completamente adversa e temos seis jogos para avançar e galgar uma situação melhor”, comentou o técnico, lembrando que a equipe de Parque de São Jorge entrou no G6 ao alcançar os 49 pontos. “O Flamengo chegou duas vezes com perigo depois da expulsão do Guilherme. Mas nossas duas arrancadas em contra-ataque também foram bem claras, com Marlone e Willians, que poderíamos ter feito gol da vitória. Quando uma equipe tem maioria numérica provocada por cartão, vai pra cima, faz valer esse maior número de jogadores no campo. Mas dentro daquilo que fizemos com a entrada do Lucca conseguimos suportar bem e criar”, avaliou o comandante alvinegro, aproveitando também para explicar a escalação do contestado Willians entre os titulares do time.

Desculpa

O gramado do Allianz Parque voltou a receber críticas do técnico Cuca. De acordo com ele, as más condições do terreno atrapalharam o Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, neste domingo. “Não encontramos a melhor maneira de jogar. O que vou falar aqui vai parecer desculpa, mas não é. Quando você tem que jogar saindo de trás com qualidade, o campo não te deixa jogar. O Sport, saindo nas bolas longas, não entra o fator gramado, por ser na velocidade. E eu não tinha velocistas na frente”, disse o treinador, que admitiu não ter ficado plenamente satisfeito com o rendimento de sua equipe. O diretor de futebol do Verdão, Alexandre Mattos, também falou sobre o assunto. Ele pediu que a WTorre, responsável por administrar a arena, tome providências logo. “Vou fazer um apelo, vou implorar, vou pedir por favor para nossa parceira arrumar esse gramado. O Palmeiras sentiu muita dificuldade, muita mesmo. O jogo não flui, a gente teve que passar por mais essa dificuldade. Mas é lógico que a maior dificuldade foi o bom futebol do Sport”, declarou o dirigente.

Categorias

A suspensão do goleiro Jailson pode abrir espaço para Vinicius Silvestre, de 22 anos, estrear entre os profissionais do Palmeiras no clássico contra o Santos, no próximo sábado, na Vila Belmiro. O jogador, formado nas categorias de base do clube, ganhou espaço com o técnico Cuca e ficou no banco de reservas na vitória por 2 a 1 contra o Sport, no domingo, no Palestra Itália. Vinicius disputará a vaga no time titular com Vagner, que caiu em descrédito após acumular três atuações ruins no Campeonato Brasileiro. Segundo Cuca, o escolhido será definido após uma conversa com o preparador de goleiros do clube, Oscar Rodriguez. “Hoje foi o Vinicius que ficou no banco. Ele tem treinado bem. Nessa ocasião, eu escuto muito o preparador de goleiros, que trabalha com eles todos os dias. Temos que ouvir o Oscar para ver quem está mais pronto”, disse Cuca. Jailson é titular da meta palmeirense desde a 19ª rodada do Brasileiro. Ele passou a ser escalado após Vagner decepcionar nas partidas que sucederam a convocação de Fernando Prass para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Com atuações seguras, Jailson ganhou o carinho da torcida e foi mantido na equipe após Prass fraturar o cotovelo direito na preparação para os Jogos.

Ameaçado

Com um gol marcado por Thalles no segundo tempo, o Vasco derrotou o Paraná por 1 a 0, em partida disputada na tarde deste sábado, no estádio Kléber Andrade, em Cariaciaca, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado fez a equipe de São Januário chegar aos 57 pontos ganhos e aliviar a pressão sob o elenco, que vinha em uma sequência de oscilação e com acesso para a primeira divisão ameaçado. O Paraná segue em situação difícil na competição. O time de Vila Capanema ocupa a 15ª posição, com 36 pontos ganhos. O resultado fez justiça ao desempenho da equipe dirigida por Jorginho, que não precisou mostrar um grande futebol para superar um adversário sem qualquer inspiração. O Vasco foi mais agressivo e acabou conseguindo a reabilitação, depois de ter sofrido uma derrota para o CRB na última partida. Com o triunfo, o Cruzmaltino abre seis pontos de vantagem no G4 e fica mais tranquilo para conquistar o acesso para a Série A. Na próxima rodada, o Vasco vai receber o Avaí em São Januário. O Paraná vai enfrentar o Bragantino, na Vila Capanema.

Conquistar

Diante de seu torcedor na Arena Castelão, o Ceará não teve problemas para se impor e vencer o Bragantino pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar da necessidade dos paulistas em conquistar a vitória, a equipe nordestina definiu o placar de 2 a 0 ainda no primeiro tempo e, assim, segue sonhando com o acesso. O Vozão chega a 47 pontos, enquanto o Avaí, primeiro clube dentro do G4, soma 54. Vale destacar que alguns adversários diretos do Ceará ainda vão entrar em campo nesta rodada. Já o Bragantino segue dentro da zona de rebaixamento, estacionado nos 30 pontos. Depois da 18ª derrota na competição – é o time que mais perdeu na Série B -, o time do interior de São Paulo se complica principalmente porque as quatro equipes que estão logo acima na tabela ainda podem somar pontos nesta 32ª rodada. Com realidades tão diferentes, a postura no gramado também não poderia ser parecida. Em casa, o Ceará ditou o ritmo desde o apito inicial. A estratégia do Bragantino se restringia apenas em colocar seus homens à frente da própria área. Mas a movimentação do meio de campo do Ceará acabou com o plano dos paulistas.

Definindo

O Luverdense virou sobre o Náutico, em Lucas do Rio Verde, e fez 2 a 1 nos pernambucanos, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o Timbu abriu o placar com Bergson. Porém, já na segunda etapa, Alfredo marcou duas vezes, definindo o placar final. Com a derrota, os pernambucanos perderam a sequência de seis triunfos consecutivos na competição, e pararam nos 51 pontos. Agora, terminará a rodada fora do G4. Os mato-grossenses foram a 46, e ainda sonham com o acesso, ainda que precisem de uma grande sequência de vitórias nos jogos finais. Na próxima rodada, o Náutico segue a luta pelo acesso jogando em casa, diante do líder Atlético-GO. O Luverdense, por sua vez, visita o ameaçado Oeste. Nos minutos finais, coube ao Náutico se lançar ao ataque, em busca, pelo menos, do empate. Para aumentar a emoção, o Luverdense ficou com um a menos, após expulsão de Abner, aos 42. Mesmo com um a mais, os pernambucanos não conseguiram o gol, e a torcida pôde fazer a festa em Lucas do Rio Verde.

Atuando

Oswaldo de Oliveira assumiu o time do Corinthians às vésperas da partida contra o América-MG, em Itaquera. Venceu em sua estreia sem grandes problemas, mas também sem grandes alterações em relação a equipe que vinha atuando sob o comando de Fábio Carille, que deixou o cargo para voltar a ser auxiliar no clube. Três dias depois, acabou eliminado da Copa do Brasil com a derrota para o Cruzeiro e, quatro dias mais tarde, levou o Timão ao empate com o Flamengo no Maracanã lotado. Foram três jogos em oito dias com viagens para Belo Horizonte e Rio de Janeiro entre os compromissos. Desta forma, as poucas intervenções do treinador até agora se deram por motivos de lesões e suspensões na maioria das vezes, com exceções a postura de manter Walter no gol e de sacar Camacho e Marlone para colocar Willians e Marquinhos Gabriel especificamente no jogo deste domingo. Mas agora o Corinthians terá uma semana toda livre para descansar, se recuperar e treinar. O time só volta a campo no sábado para enfrentar a Chapecoense em Itaquera, o que também livra a delegação de uma nova viagem. E é neste seu quarto compromisso à frente do grupo que Oswaldo de Oliveira pretende começar a deixar mais evidente o seu estilo na montagem da equipe.

Fisgada

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, neste domingo, na Arena Condá, o Santos saiu do Sul com pelo menos um motivo para se preocupar. Aos 20 minutos do segundo tempo, o atacante Ricardo Oliveira sentiu uma fisgada na coxa direita e precisou ser substituído por Joel. Por conta da lesão, o centroavante começou o tratamento ainda no gramado, colocando uma bolsa de gelo na coxa enquanto estava no banco de reservas da partida, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O problema é que o próximo compromisso do Peixe no Brasileirão é justamente o clássico contra o Palmeiras. No sábado, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, os santistas entram em campo diante do Verdão, pela 33ª rodada da competição nacional. Nesta segunda-feira, Ricardo Oliveira irá passar por uma bateria de exames para saber se realmente teve algum tipo de lesão. Caso seja constatado algum problema, o atacante pode desfalcar o alvinegro. Se isso acontecer, Rodrigão é o mais cotado para ser seu substituto. Porém, Joel foi o escolhido para entrar no lugar do centroavante contra a Chapecoense, neste domingo. O ponto positivo é que Ricardo Oliveira terá a semana livre para recuperar-se. Como o Santos foi eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira, após derrota por 2 a 0 para o Internacional, o clube ficará treinando no CT Rei Pelé até o próximo sábado, visando o clássico contra o Verdão.

Questionou

Responsável direto do Corinthians na construção da Arena de Itaquera, Andrés Sanchez respondeu por meio de nota oficial a denúncia publicada pela Folha de São Paulo neste domingo em que Emílio Odebrecht, patriarca e presidente do conselho de administração da construtora, teria afirmado em deleção premiada à Polícia Federal que a obra custeada em cerca de R$ 1,2 bilhão foi um “presente” ao ex-presidente Lula. Sanchez questionou a “suposta afirmação de Emílio Odebrecht” e lembrou que o clube assumiu uma dívida e tem feito esforços para quitar a obra. “Como alguém dá algo para outro alguém e depois exige pagamento por isso?”, retrucou o ex-mandatário do Corinthians. Por fim, Andrés Sanchez apontou o clube de Parque São Jorge como “vítima” de toda essa situação que tem sido investigada pela operação Lava Jato. “O Clube em qualquer caso é a vítima, o lesado, logo deve ser ressarcido”, escreveu. “Este é o motivo da Auditoria Geral da Obra da Arena, a qual está sendo realizada de forma independente, envolvendo diversas áreas e, trazendo publicamente desde já, que a falta de entrega de documentos pela construtora ou Arena Fundo, está sendo interpretada como algo que merece maior aprofundamento ainda”.

Controlar

Apesar de toda a empolgação do Flamengo em buscar o título do Campeonato Brasileiro e voltar ao Maracanã depois de tanto tempo com o apoio de mais de 60 mil torcedores, o Corinthians soube controlar a pressão em campo e ficou à frente no placar por duas vezes. No fim, o empate em 2 a 2 acabou deixando os cariocas mais distante do líder Palmeiras e os alvinegros dentro do G6. Mas, para Walter, o erro da arbitragem ao validar o primeiro gol de Paolo Guerrero foi crucial para evitar que o Corinthians voltasse à São Paulo com os três pontos. “(Fez) total diferença. Mesmo eles brigando lá em cima, a gente sabe que nosso time é é bom, é qualificado, mas esse gol… Três jogadores impedidos! Não era um. E se fosse um pouco, mas estava muito impedido, né? Eles cresceram depois do gol”, explicou o goleiro, que fez importantes defesas no jogo e não deixou de valorizar a atuação do seu time. “Graças a Deus, conseguimos segurar o empate e voltar com um ponto, que vai ser muito importante para nós”. Para Walter, a influência do gol validado de forma errada acabou mexendo tanto no resultado final quando no andamento que o jogo tomou e tem peso maior para os corinthianos por causa dos sucessivos equívocos que os árbitros tem cometido contra o Corinthians nas últimas partidas da equipe.

Superioridade

O técnico Levir Culpi lamentou mais um resultado negativo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O treinador tricolor disse que o time até teve uma boa atuação, mas desperdiçou chances demais, principalmente quando ficou em superioridade numérica. Na entrevista coletiva após a partida, Levir disse que se pudesse definir em uma palavra o que foi determinante para o empate no Couto Pereira, escolheria finalização. “Pecamos muito. Não fomos bem nesse fundamento”, frisou o treinador. Para Levir Culpi, a entrada do Fluminense no G-6 vai depender muito do desempenho da equipe a partir da próxima rodada. “Se a gente não estiver juntos, ficará mais difícil. Se houver união, a chance ainda será muito boa”, afirmou.

Frustação

Autor do gol do Fluminense, o zagueiro Gum não escondeu a frustração com o empate com o Coritiba. Para o zagueiro, o time carioca perdeu a chance de encostar no G6, principalmente porque ficou com um atleta a mais desde os 41 minutos do primeiro tempo. “Estávamos vencendo, criamos oportunidades para marcar e liquidar o jogo e, em um lance, eles fizeram um gol. Mas o Fluminense é formado por um grupo. Todos vencem juntos e todos perdem juntos”, declarou Gum. O zagueiro festejou ter completado, neste domingo, 350 partidas com a camisa tricolor e disse que entende a cobrança da torcida, já que o Fluminense vem de uma sequência sem vitórias na competição. “A defesa joga para não errar. Quando acontecem erros, a cobrança vem. Agradeço a todos que me apoiam. Acertos e erros vão acontecer sempre”, admitiu.

Complementar

O triunfo do Cruzeiro, por 1 a 0, sobre o Vitória, na tarde deste domingo, no Barradão, em Salvador, passou pelas mãos do goleiro Rafael. O arqueiro garantiu os três pontos para a Raposa ao defender um pênalti no final da etapa complementar da partida. Ele comemorou o resultado que deixa o time azul mais longe da turma do Z4. “Vitória importantíssima fora de casa, com muita entrega e superação, e com nosso time jogando grande parte do segundo tempo com um a menos. Feliz demais por poder sair de campo com esta vitória. É o quinto jogo no Brasileiro sem sofrer gols, muito mérito do professor Mano e de todos em campo que têm se doado ao máximo para não sermos vazados”, explicou.

Semifinais

O resultado permite que o Cruzeiro agora dê atenção total ao Grêmio, jogo no meio de semana, pelas semifinais da Copa do Brasil. Rafael destaca que a equipe celeste cresceu de rendimento na hora certa e quer uma vitória para largar na frente na disputa pela taça do torneio. “O time tem jogado muito bem nos últimos jogos e isso tem dado muita esperança e confiança para a torcida e para os jogadores também. Sabíamos que era questão de tempo para os bons resultados voltarem e tenho certeza que a torcida fará uma grande festa contra o Grêmio. Vamos entrar em campo mais uma vez para dar o nosso melhor. A torcida, sempre que precisamos, apareceu para nos apoiar”, finalizou. O Cruzeiro volta aos treinamentos na terça-feira, na Toca da Raposa II. Este será o único treinamentos antes do jogo contra o Grêmio, no Mineirão.

Delicada

A derrota para o Palmeiras deixou o Sport em situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha do Retiro caiu para a 16ª posição e, com 37 pontos, está a apenas dois do Vitória, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Além do resultado negativo, o Rubro-Negro pernambucano reclamou muito da atuação da arbitragem, em especial de um pênalti não marcado. “Vergonhoso. Quando é a favor dos outros volta a bola e alguém de fora interfere. Ali foi pênalti claro, na cara dele, o braço esticado. Aí a gente toma o gol depois. Mas é assim. Eles têm medo de errar contra quem está lá em cima”, disparou Diego Souza ao canal Premiere, quando se encaminhava para o vestiário após o final do primeiro tempo.

Punição

O camisa 87 do Leão voltou a criticar a atuação do árbitro Ricardo Marques Ribeiro e dos assistentes Nadine Schramm Câmara Bastos e Pablo Almeida da Costa depois do apito final e pediu uma punição ao trio de arbitragem. “Eu estou de saco cheio de tanto que falo. Às vezes eu até fico marcado pelas coisas que eu falo. É a mesma coisa que botar um nariz de palhaço. A minha vontade é sair de campo com dez minutos de jogo, mas não saio por honrar essa camisa que eu visto e por ter pessoas que torcem muito pela gente. É vergonhoso mais uma vez. O campeonato está desenhado para Flamengo e Palmeiras. Então tira todo mundo e faz um campeonato à parte. Contra a gente tem interferência de fora, todo mundo avisa. Nos jogos deles todos são beneficiados. A gente está brigando por uma situação difícil e ele (o árbitro) tem que pagar caro pelo que fez hoje”, completou.

Recuperar

Wellington não entrava em campo pelo São Paulo no Morumbi desde março de 2014. Depois de ser emprestado, superar uma punição de doping e se recuperar de uma cirurgia no joelho, o volante, que nunca escondeu ser também torcedor do Tricolor Paulista, voltou a atuar no Cícero Pompeu de Toledo neste sábado. Foram poucos minutos durante a vitória sobre a Ponte Preta, mas que bastaram para levar o jogador às lagrimas assim que soou o apito final. Era a consolidação de sua volta por cima. “Fico emocionado, né? Depois de muito tempo, depois de sair do São Paulo, de voltar num momento difícil do clube, muitas mudanças, pego no doping injustamente, lesão no joelho… Voltar a jogar no Morumbi com casa cheia, eu que sou são-paulino, é inexplicável. Fico muito feliz de estar de volta”, comemorou o jogador, orgulhoso de sua determinação para retomar a carreira. “Com doping, com lesão, eu já considerei uma vitória minha primeira convocação, contra o Flamengo. Agradeço a Deus e minha família, porque não é para qualquer um”, disse, garantindo que nunca pensou em desistir e seguir outro rumo na vida. “Eu vim do nada, vim de baixo. Eu tive dificuldade na minha vida desde sempre e sempre procurei olhar lá na frente. Meu psicólogo é Deus, minha família”, explicou.

Liderança

Assim que o árbitro encerrou a partida deste domingo, contra o Sport, o técnico Cuca se dirigiu ao centro do campo do Palestra Itália e reuniu os jogadores do Palmeiras para uma rápida conversa. O treinador, já ciente de que a vitória por 2 a 1 havia deixado o Verdão com seis pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, pediu para o time manter o foco e conter a euforia pelo título da competição. “Reuni o grupo lá dentro do campo para conversar sobre a vantagem que aumentou (para o vice-líder Flamengo). E diminuiu o número de jogos. Eu falei para não se preocuparem com isso hoje, porque tem muita água para rolar embaixo da ponte. Cada jogo precisa ser uma decisão”, explicou Cuca. Receoso com o futuro, Cuca se negou a concordar com a opinião de que o Palmeiras está “com uma mão na taça”. Ele recordou que existem seis jogos em disputa, o que abre espaço para Flamengo e Atlético-MG desbancarem o Verdão. “Quanto mais feijão com arroz fizermos, melhor para o time. As coisas mudam no futebol, os seis pontos podem não ser nada amanhã”, afirmou. Para Cuca, o Palmeiras precisa “deixar a vantagem guardada na prateleira e ir em busca dos pontos” que faltam nas últimas seis rodadas do Brasileirão. O próximo jogo da equipe será no sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro. Por ter a semana cheia para trabalhar, o treinador concedeu folga aos jogadores nesta segunda-feira.

Proteção

“Ele é um jogador fantástico”. O elogio de Jorginho após a vitória sobre o Paraná não foi endereçado a Nenê, craque do Vasco, ou a Thalles, autor do gol do triunfo. O volante William foi o agraciado depois de boa partida na proteção da defesa, apesar das fortes dores de cabeça e câimbras que o fizeram deixar o gramado o segundo tempo. O jogador fez apenas seu terceiro jogo como titular cruz-maltino nos últimos 15 duelos do time e ainda luta para se estabilizar. Escalado no lugar de Diguinho como primeiro volante, William fez função diferente da que estava habituado – atuava mais à frente nas outras partidas. Veloz, conseguiu bons desarmes e evitou contra-ataques do Paraná. Vacilou uma vez, quando recuou mal a bola e viu Lucio Flavio ser parado por Martín Silva na área. No geral, porém, o saldo foi positivo. “Estou muito feliz por fazer parte desta vitória, desse grupo maravilhoso. Não tenho nem explicação para falar dessa partida que fizemos hoje. Eu me sinto melhor onde o treinador me colocar para jogar. É opção dele” disse William, ainda tímido nas palavras.