Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Os reservas jogaram bem, dominaram boa parte da partida, mas não conseguiram classificar o Palmeiras às semifinais da Copa do Brasil, torneio do qual o clube é o atual campeão. Na quente noite desta quarta-feira, Verdão e Grêmio empataram por 1 a 1, no Palestra Itália, resultado que levou a equipe gaúcha adiante na competição, uma vez que havia vencido o duelo em Porto Alegre por 2 a 1. Com uma escalação repleta de jogadores reservas – medida tomada pelo técnico Cuca para preservar a condição física dos titulares que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro -, o Alviverde não se intimidou e abriu o placar no início do segundo tempo, com Thiago Martins. No entanto, minutos depois, Allione foi expulso infantilmente e complicou a situação do time da casa.

Quando o técnico Celso Roth anunciou que o Internacional viria com um time praticamente reserva para encarar o Santos, na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, nem o mais fanático torcedor colorado apostava fielmente em uma classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Porém, mesmo entrando em campo com força máxima e levando vantagem de ter vencido o duelo de ida por 2 a 1, na Vila Belmiro, o Peixe foi apático em Porto Alegre e perdeu por 2 a 0, sendo eliminado do torneio mata-mata. E a classificação colorada foi garantida com gols de dois atacantes reservas. No começo do primeiro tempo, Alyson marcou de cabeça e no final da partida, Eduardo Sasha bateu com categoria e garantiu a vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Eliminados, os santistas voltam suas forças apenas para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o Peixe visita a Chapecoense, às 19h30 (de Brasília). Com 55 pontos e na quarta colocação, o alvinegro segue vivo na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2017. Já no Internacional, o foco agora é total no clássico diante do Grêmio, também no domingo, às 17h (de Brasília), na arena do rival. Com 36 pontos e lutando contra o rebaixamento, os colorados seguem tendo como prioridade a reta final do Brasileirão, mesmo conquistando a vaga na Copa do Brasil. Apesar de entrar com apenas três titulares, o Internacional começou massacrando o Santos no Beira-Rio. Forçando a saída de bola do alvinegro, o Colorado chegava com facilidade e apostava nas bolas aéreas. De tanto insistir, os gaúchos foram premiados aos nove minutos de jogo. O meia Alex cobrou escanteio e Aylon apareceu livre dentro da área. Sem precisar pular, o atacante escorou de cabeça e abriu o placar em Porto Alegre.

O Cruzeiro está nas semifinais da Copa do Brasil. Ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o time do ex-corintiano Mano Menezes derrotou o Corinthians por 4 a 2 na noite desta quarta-feira, no Mineirão. O adversário, atual campeão nacional e vindo de uma vitória por 2 a 1 no jogo de ida, já não tem mais chances de conquistar um título na atual temporada. O Corinthians agora irá se concentrar em tentar chegar à próxima Copa Libertadores da América por meio do Campeonato Brasileiro. No domingo, o time que Oswaldo de Oliveira assumiu recentemente enfrentará o Flamengo, postulante ao título, no Maracanã. O Cruzeiro também irá se preocupar com o Brasileiro antes de voltar novamente as suas atenções à Copa do Brasil. Jogará contra o Vitória no domingo, no Barradão. O adversário na semifinal da competição de mata-mata será o Grêmio.

“Se não for sofrido, não é Galo”. A frase é famosa em Belo Horizonte e claramente faz lembrar conquistas recentes do clube mineiro, como Copa Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil em 2014 – após jogos que contaram com viradas impressionantes para as classificações até o título. Não foi diferente na noite desta quarta-feira, quando o Atlético Mineiro chegou à classificação para as semifinais da Copa do Brasil ao bater o Juventude, em Caxias do Sul. No tempo normal, o time do Sul venceu por 1 a 0. Por ser o mesmo resultado do primeiro encontro, a decisão foi para os pênaltis, quando Victor fez duas defesas e classificou o Galo. O Galo agora volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Embora siga longe do líder Palmeiras, com distância de sete pontos, Marcelo Oliveira segue com o sonho da conquista. A equipe entra em campo no domingo, contra o Figueirense, no Independência.

Oswaldo de Oliveira amargou a sua primeira eliminação menos de uma semana após sacramentar o retorno ao Corinthians. Fora da Copa do Brasil com a derrota por 4 a 2 para o Cruzeiro, na quarta-feira, no Mineirão, o técnico tentará recuperar o ânimo da equipe para amenizar a temporada ruim com uma classificação para a Copa Libertadores da América por meio do Campeonato Brasileiro. “Filho, não tem nem uma semana que estou aqui”, lamentou Oswaldo, quando questionado se o Corinthians já tinha a sua cara. “A cara é de ter paciência para trabalhar e tranquilizar as coisas. A gente está identificando tudo. É preciso ter calma. Com o tempo, procuraremos intensificar situações para evitar novar falhas”, acrescentou. As falhas notadas por Oswaldo diante do Cruzeiro não foram apenas defensivas. O técnico exige que o Corinthians tenha mais ímpeto diante de Flamengo, Chapecoense, São Paulo, Figueirense, Internacional, Atlético-PR e Cruzeiro, os últimos adversários de 2016. “Vamos trabalhar bastante. Vejo potencial para melhorarmos e vencermos a maioria das partidas que ainda temos pela frente. Nesses sete jogos, queremos dar mais agressividade à equipe. Ainda falta um pouco disso ao Corinthians, ser mais agressivo na marcação, ser mais agressivo na chegada à área adversária”, cobrou.

O técnico Cuca isentou o meia Allione de culpa pela eliminação do Palmeiras para o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, no Palestra Itália, o time da casa vencia por 1 a 0 e tinha o controle da partida. No entanto, aos 19 minutos do segundo tempo, o argentino foi expulso após carrinho violento em Everton, que empatou o confronto aos 30. Com o resultado, o Verdão não conseguiu reverter a desvantagem de 2 a 1 construída pelo Tricolor em Porto Alegre e se despediu da competição. “Parece que estamos falando de um veterano, mas o Allione tem 21 anos, é um menino. A gente não pode cobrar dele de forma exagerada. Ele tem treinado bem, tenho usado em alguns momentos. É um bom jogador que vai ser útil na temporada que vem e nessa também, tenho planos com ele. Não foi culpa dele a derrota, poderíamos ter tomado gol com ele. Está muito abatido, não queria ser expulso, pediu desculpas aos companheiros, mas nem precisava”, declarou o treinador palmeirense durante entrevista coletiva concedida após a partida. Certo é que a expulsão precoce de Allione mudou os rumos do jogo. Até então, os reservas do Palmeiras dominavam o duelo e apostavam em contra-ataques para liquidar a decisão. No entanto, com a saída do argentino, o Grêmio aproveitou a vantagem numérica apesar de Cuca ter colocado Zé Roberto para recompor o meio-campo e Erik para dar velocidade à equipe.

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e com possibilidade de título na Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes acredita que o ano pode terminar bem para o Cruzeiro. Após a vitória na noite dessa quarta-feira, sobre o Corinthians, por 4 a 2, no Mineirão, o treinador exaltou a qualidade de seu time. “Se continuar jogando como a gente tem jogado, o Cruzeiro tem ótimas perspectivas para as duas competições. Quando outros times estão sofrendo, a gente está crescendo, ate fisicamente, estamos jogando as vezes até melhor no segundo tempo. Isso é o trabalho que a gente tem feito, fizemos algumas alterações na forma de trabalhar, no estilo do time. É mérito de todo mundo, mas acima, é doação dos atletas, dedicação dos jogadores e apoio da torcida que vem comparecendo”, avaliou. No jogo contra o Corinthians, o Cruzeiro abriu o placar rapidamente, mas depois deu espaços e sofreu o empate. A classificação só foi confirmada no segundo tempo. Mano Menezes disse que a Raposa vem mostrando bons jogos e isso faz a diferença neste momento.

A Confederação Brasileira de Futebol sorteou, na manhã desta quinta-feira, os mandos de campo das partidas de semifinal da Copa do Brasil foram definidos. Com o sorteio, Atlético-MG e Grêmio terão a oportunidade de definir a vaga em seus estádios. O confronto entre Internacional e Atlético-MG terá seu primeiro jogo, na próxima quarta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Com isso, o alvinegro mineiro terá a oportunidade de definir a classificação em seu mando de campo, no dia 2 de novembro. Já a semifinal entre Grêmio e Cruzeiro, agendada para a mesma data, irá começar em Belo Horizonte, com mando do clube Celeste. A segunda partida acontece em Porto Alegre, na Arena Grêmio. Por questões de segurança, como as quatro equipes finalistas são de apenas duas cidades, as partidas não poderiam ocorrer ao mesmo tempo em Belo Horizonte ou Porto Alegre. Nesta quarta-feira, todas as equipes paulistas foram eliminadas nas quartas de final da competição: o Santos caiu para o Internacional no Rio Grande do Sul por 2 a 0, o Corinthians acabou perdendo para o Cruzeiro por 4 a 2 em Minas Gerais e o Palmeiras foi eliminado após o empate em 1 a 1 com o Grêmio em São Paulo.

O Internacional garantiu classificação à semifinal da Copa do Brasil ao vencer o Santos por 2 a 0, no Beira-Rio, na última quarta-feira. Mesmo entrando em campo com o time misto, o Colorado conseguiu voltar a vencer na competição e jogar com tranquilidade, como avaliou o meia e capitão Alex. “É um jogo sem zona do rebaixamento, um pouco mais tranquilo, aí valoriza tudo”, comentou o meia, após o fim da partida. “Futebol é muito do momento. Hoje a gente se vê muito fortalecido e vai se entregar para domingo”, acrescentou. “Vamos recuperar todo mundo, que representa muito. Todo mundo quer jogar, a equipe vai melhorando e ganhando consistência. Todo mundo produz mais e fica mais feliz”, resumiu. Contando com os gols de Aylon, logo no começo da partida, e Sasha, aos 42 do segundo tempo, o Colorado chega à semifinal da Copa do Brasil pela quarta vez em sua história. Nas três ocasiões anteriores, em duas avançou à final – 1992 quando conquistou o título e 2009 quando perdeu a decisão para o Corinthians. Um dos destaques da partida, Aylon marcou gol em todos os jogos que enfrentou o Santos no ano. O atacante do Internacional foi uma pedra no sapato do Santos nesta temporada de 2016. Foi assim também nesta quarta-feira, no Beira-Rio. Ao todo, foram quatro jogos entre Inter e Santos neste ano: dois pela Copa do Brasil e dois pelo Brasileirão.

Tudo ocorreu como Renato Gaúcho planejou. O técnico do Grêmio arrancou um empate contra o Santos no Campeonato Brasileiro com seus reservas e viu os titulares eliminarem o Palmeiras da Copa do Brasil nesta quarta. Mesmo assim, depois da partida no Palestra Itália, o ídolo e comandante do Tricolor Gaúcho não escondeu que vai cobrar seus atletas por causa de vacilos que por pouco não colocaram tudo a perder contra o líder do Brasileirão. “Um jogo desse tamanho não pode dar mole. Tem de estar ligado. Falei para o grupo, muita malandragem acima de tudo, jogo decisivo, não pode perder atenção. (Os jogadores) não estiveram numa noite como nos outros jogos, mas o que vale é o resultado. Apenas dei os parabéns, mas lá em Porto Alegre vou dar esse puxão de orelha”, contou Renato, depois de ver sua equipe sofrer mesmo com um homem a mais em campo, já que Allione acabou expulso pelo lado alviverde. “Com um a mais e demos chance para o adversário. Esse é um tema que eu vou conversar bastante com o grupo, porque a bola pune. Tivemos chance de matar. De repete, você toma um gol…”, ponderou, antes de se defender da própria expulsão. “Não gosto de falar de arbitragem, mas eu não falei nada para ele (o árbitro). Eu estava chamando a atenção do Douglas, duramente, e ele estava a dois metros. Eu falei para o quarto árbitro avisar que eu estava chamando atenção do Douglas, ai ele respondeu ‘agora ele já te expulsou’. O quarto árbitro era minha maior testemunha”, explicou.

Perto de anunciar o atacante Jô, de 29 anos, o Corinthians tenta a contratação de mais um jogador experiente para a próxima temporada: Diego Souza, de 31 anos, que tem contrato com o Sport até o fim de 2017. Destaque da equipe pernambucana, o jogador é um pedido pessoal do técnico Oswaldo de Oliveira, que trabalhou com ele no Leão por cerca de seis meses. As conversas já estão em andamento. Oficialmente, a diretoria do Timão não fala em negociações, mas o clube busca reforços para quase todas as posições. Para a meia, Raphael Veiga, do Coritiba, foi sondado, mas recebeu uma proposta mais vantajosa do Palmeiras e deve acertar com o clube rival. Após a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil, ainda no Mineirão, o gerente de futebol Alessandro Nunes disse que a diretoria está trabalhando para a chegada de novos atletas. Não vou falar em nomes, mas estamos trabalhando muito, o torcedor pode ter certeza disso e esperar coisas positivas. Mas ainda temos rodadas importantes neste ano. O trabalho continua, estava sendo feito com Fábio Carille, intensificamos com Oswaldo, ele esta a par de tudo das que estavam adiantadas, estamos trabalhando. “Não vamos falar em nomes, vamos digerir essa eliminação e dar força aos nossos jogadores” afirmou o dirigente. O Corinthians já tem um reforço para 2017: o atacante Luidy, do CRB, está acertado com o Timão e se apresenta em janeiro.

O Palmeiras lamentou a eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil, ocorrida após ceder empate por 1 a 1 na noite da última quarta-feira, no Palestra Itália. Com o resultado, o time treinado por Cuca não reverteu a vantagem de 2 a 1 construída pelos gaúchos, em Porto Alegre. No entanto, a partir desta quinta, o Verdão irá “virar a chave” pelo título do Campeonato Brasileiro, torneio do qual não é campeão há 22 anos. Com uma equipe repleta de reservas, o Palmeiras dominou boa parte da partida e até abriu o placar, com o zagueiro Thiago Martins, ficando momentaneamente com a vaga às semifinais. No entanto, com a expulsão de Allione aos 19 minutos do segundo tempo, o Verdão recuou e não aguentou a pressão gremista e sofreu o gol de empate aos 30. Em desvantagem numérica, os mandantes não conseguiram marcar o segundo e forçar a disputa por pênaltis. “Saímos tristes, chateados pelo jogo. Acho que a gente merecia muito classificar. Mas é virar a chavinha amanhã, porque a gente segue firme e forte no Brasileiro, em busca desse título. Nada nessa vida é fácil, nunca foi”, afirmou Gabriel Jesus, que cumprirá suspensão automática contra o Sport, neste domingo.

Grafite, do Santa Cruz, foi oferecido ao Santos nos últimos dias. O técnico Dorival Júnior e o presidente Modesto Roma gostam do futebol do veterano atacante, mas a contratação não está nos planos para 2017. O Peixe, mesmo com a saída de Joel, que está emprestado até o fim do ano pelo Cruzeiro, conta com dois centroavantes no elenco para a próxima temporada: Ricardo Oliveira, o titular, e Rodrigão, o reserva imediato. Além de confiar nas opções atuais, o Alvinegro sabe que os salários de Grafite são muito altos, ainda mais para um suplente, já que Oliveira é titular absoluto. A informação sobre a possível chegada do experiente jogador de 37 anos, inicialmente publicada no blog do jornalista Jorge Nicola, foi confirmada pelo GloboEsporte.com. O Santos poderia mudar de ideia em caso da saída de Ricardo Oliveira na próxima janela de transferências, em janeiro. O camisa 9 sempre é sondado pelo futebol chinês e árabe. Porém, até lá, Grafite já pode ter saído. Com salários atrasados, o jogador que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010 está insatisfeito no Santa Cruz, que ocupa a penúltima posição da tabela do Brasileirão e está muito perto de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. O contrato do atacante com o clube pernambucano vai até o fim de 2017.

O atacante do Grêmio , Henrique Almeida, foi suspenso por dois jogos por ter feito gestos obscenos a torcida gremista, na segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta, e recebeu a pena mínima de dois jogos. Henrique foi enquadrado no artigo 258-A, que inclui “provocar o público durante partida”. Henrique se envolveu em polêmica com a torcida gremista na partida de volta da Copa do Brasil, na vitória por 1 a 0 do Atlético Paranaense. Depois de falhar em lance que saiu cara a cara com o goleiro do Furacão, Henrique foi substituído e vaiado pelos torcedores. O atacante, então, foi até a torcida e fez gestos obscenos com o dedo médio. Após o final da partida e a classificação do Grêmio, Henrique concedeu entrevista coletiva e se desculpou pelo transtorno causado.

A seleção brasileira, que neste mês assumiu a liderança das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, subiu uma posição no ranking da Fifa, aparecendo agora na terceira colocação, ficando atrás apenas de Argentina e Alemanha. Os pentacampeões mundiais, na última atualização, em setembro, conseguiram ganhar cinco postos, saltando do nono para o quarto lugar. Agora, com 1.410 pontos, o Brasil deixou a Bélgica, vice-líder até o mês passado, para trás. Os últimos dois jogos, que renderam 87 pontos para a seleção e a subida para a terceira colocação foram com vitórias, contra Bolívia (5 a 0) e Venezuela (2 a 0). A Argentina, que no mesmo período empatou com o Peru (2 a 2) e perdeu para o Paraguai (1 a 0), descartou 25 pontos nesta atualização do ranking e agora tem 1.621. A Alemanha, por sua vez, segue próxima do Brasil, com 1.465. Outra novidade no ‘top-10’ é o retorno da Espanha, que estava no 11º posto em setembro e subiu uma posição, deixando País de Gales para trás. Colômbia, Chile, França, Portugal e Uruguai ocupam do quinto ao nono lugar, nesta ordem, completando o grupo dos dez primeiros colocados do ranking.

Agora comandados por Oswaldo de Oliveira, os jogadores do Corinthians deixaram de lado os discursos politicamente corretos que marcaram as passagens de Tite, Cristóvão Borges e Fábio Carille pelo comando da equipe. Eles estavam revoltados com o árbitro Wilton Pereira Sampaio após a derrota por 4 a 2 para o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Mineirão, que selou a eliminação da equipe na Copa do Brasil. “Um gol deles (de Arrascaeta) saiu de uma falta que não existiu, houve um pênalti duvidoso (de Pedro Henrique sobre Arrascaeta, convertido por Ábila), e só tivemos quatro minutos de acréscimo para um jogo em que o Lucas e o Ábila caíram quantas vezes? Não aparecia nem bola para a gente bater lateral. É uma coisa para se pensar”, protestou o lateral direito Fagner. O meia Rodriguinho até tentou se policiar ao seguir a manifestação do companheiro. “É lógico. Não posso falar o que acho. Já falei algumas coisas, infelizmente, e vou esfriar a cabeça”, disse o atleta, autor de um dos gols corintianos, explicando que temia uma punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Rodriguinho, no entanto, não se controlou. “O árbitro inverteu muitas faltas. O Sóbis matou um contra-ataque, chutou a bola para fora e nem cartão recebeu. O gol de falta não foi absolutamente nada. O jogador escorou normalmente, e ele deu a falta que resultou no gol. No lance do pênalti, não sei, sinceramente. Preciso rever”, comentou. Geralmente vibrante, Oswaldo de Oliveira estava mais calmo do que os seus comandados. Apesar de não ter visto pênalti no lance que culminou no segundo gol cruzeirense. “Muitas vezes, esse tipo de pênalti não é marcado. É uma disputa de bola em que há um encontro entre os jogadores. Os atletas estavam muito mais próximos e tem mais argumentos do que eu para falar. Ainda não vi o lance com muitos detalhes, mas, de longe, pareceu só disputa corpo a corpo”, opinou o técnico, abatido. Oswaldo também minimizou a mudança de postura dos jogadores do Corinthians, antes acostumados a receber orientações para evitar reclamações. “Infelizmente, a gente compreende. Perdemos uma classificação de que estávamos muito perto, e os jogadores não gostam disso”, concluiu o comandante, agora com uma vitória e uma derrota em seu retorno ao clube paulistano.

Como tem acontecido nas últimas partidas, o Botafogo conquistou a vitória nesta quarta-feira com um gol marcado no final. O Alvinegro carioca derrotou o Santa Cruz por 1 a 0, em jogo disputado no Arruda, na abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Pimpão marcou o único gol do confronto. Foi a quinta vitória seguida do Botafogo que manteve a quinta posição com 53 pontos ganhos. O Santa Cruz segue na penúltima colocação com apenas 23 pontos ganhos. A partida foi muito irregular na primeira etapa, mas ganhou intensidade no segundo tempo quando os dois times partiram para tentar conquistar a vitória. O Botafogo acabou sendo mais feliz ao conseguir colocar a bola nas redes, enquanto o Santa Cruz lutou muito, mas voltou a errar nas finalizações. Na próxima rodada, o Botafogo vai receber o Coritiba, na Ilha do Governador. Enquanto o Santa Cruz vai visitar o Inter no Beira-Rio. O gol do Fogão saiu aos 41 minutos, depois de muito pressionar. Alemão cruzou da direita e Rodrigo Pimpão apareceu nas costas de Leonardo Moura para cabecear e colocar a bola nas redes de Tiago Cardoso. Aos 44 minutos, Emerson cometeu falta na entrada da área. João Paulo bateu, com categoria, e a bola se chocou com a trave esquerda de Sidão.

Depois de despertar o interesse do Santos, o atacante Keno fechou com o Palmeiras. Uma das revelações do Campeonato Brasileiro desta temporada, com 9 gols anotados, o jogador do Santa Cruz será mais um reforço do Alviverde Paulista para a próxima temporada. O time da baixada santista chegou a manifestar interesse pelo jogador, mas não conseguiu atender às expectativas do atacante. No elenco santista, somente o meia Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira recebem um salário maior do que o teto estipulado pelo clube. Rival do Santos, o Palmeiras, líder do Campeonato, conseguiu acertar a vinda de Keno, conforme apurado pela Gazeta Esportiva , adquirindo 60% dos direitos do atleta, em um contrato de quatro anos. O jogador chegará ao Alviverde ao final do Campeonato Brasileiro. O baiano de 27 anos já atuou no futebol paulista em 2015, quando teve uma passagem apagada pela Ponte Preta. Os direitos econômicos de Keno pertencem ao São José, clube do Rio Grande do Sul, e o atacante chegou ao Santa Cruz por empréstimo no início de 2016.

Embora lute na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro, o Internacional será um duro adversário para o Atlético, nas semifinais da Copa do Brasil. Isso é o que o técnico Marcelo Oliveira espera. Para ilustrar o pensamento, o treinador citou o exemplo do Juventude, equipe que está em uma divisão inferior, mas que deu muito trabalho ao clube mineiro. “Não dá para pensar assim, não dá para escolher adversário, achar que é menos mal. Quando saiu o Juventude (como adversário), alguém pode ter comemorado, pensando que teríamos facilidade. Não tem. Vai depender muito da nossa produção, independentemente do Internacional estar em situação oposta no Brasileiro neste momento. Temos que preparar bem, observar os jogadores, entrar forte, esperar o mando de campo para ver a estratégia que será usada”, observou. Com poucas chances dentro do Campeonato Brasileiro, ainda distante do Palmeiras que é o líder da competição, Marcelo Oliveira disse que o grupo está atento a Copa do Brasil e apegado na possibilidade de chegar ao título com poucas partidas. A equipe atleticana chega a Belo Horizonte nesta sexta-feira, mas terá pouco tempo para treinamentos. No domingo, o Galo entra em campo para enfrentar o Figueirense, no Independência.

Esse ditado popular está se confirmando após a definição dos semifinalistas da Copa do Brasil. Exceto o Atlético Mineiro, que perdeu o jogo por 1 a 0, mas eliminou o Juventude no pênaltis por 4 a 2, os demais eliminaram adversários “mais fortes” e que estão melhor classificados no Brasileirão. O Grêmio venceu o Palmeiras em Porto Alegre por 2 a 1 e empatou em São Paulo em 1 a 1, eliminando o Palmeiras, líder do Brasileirão. O Internacional, que tenta fugir do rebaixamento, perdeu na Vila Belmiro por 2 a 1 e venceu o Santos no Beira-Rio por 2 a 0. O Cruzeiro, que ficou mais tempo na parte de baixo do Brasileirão do que em cima, perdeu em São Paulo por 2 a 1 para o Corinthians e venceu no Mineirão por 4 a 2. O futebol paulista, que tinha três representantes que entraram em campo com a vantagem da vitória no primeiro confronto, está fora da Copa do Brasil, agora, transformada em uma mini Copa Sul-Minas. O Internacional enfrentará o Atlético e o Grêmio joga contra o Cruzeiro. Poderemos ter clássicos regionais históricos na fina da Copa do Brasil: Grêmio x Internacional ou Cruzeiro x Atlético Mineiro.

A famigerada desculpa de ter que colocar em campo um time alternativo, o famoso reserva, para não desgastar tanto os titulares que estão sendo utilizados no Brasileirão, pode ser elogiada ou criticada, dependendo sempre do resultado. O Santos foi eliminado pelos reservas do Inter. Os reservas do Palmeiras, que já deram vexame diante do Botafogo da Paraíba, decepcionaram sua torcida em pleno Parque ao empatarem com o Grêmio em 1 a 1. O Palmeiras saiu na frente com um gol de cabeça de Thiago Martins aos cinco minutos do segundo tempo. Mas, aos 21 minutos, sem a mínima necessidade, Allione deu um carrinho desnecessário em Luan e foi expulso pelo árbitro goiano Elmo Rezende. Aos 25 minutos foi a vez do técnico Renato Gaúcho ser colocado para fora por reclamação. Cinco minutos depois, aos 30, Everton empatou para o Grêmio, resultado que eliminou o clube paulista. A arbitragem neutra de goianos foi elogiada ou ignorada por vencedores e eliminados. Difícil manter esse critério no Brasileirão? Não, é só ter um pouquinho de bom senso ou um razoável programa de computador, evitando assim, que árbitros e assistentes entrem em campo pressionados pelos dirigentes de suas Federações para que o clubes do Estado não sejam prejudicados, direta ou indiretamente. Entenderam?

Um funcionário do Palmeiras cobriu com fita adesiva, nesta quarta-feira, a câmera que havia sido instalada no camarote da diretoria da arena do Verdão pela administradora do local. O fato se deu minutos antes da partida contra o Grêmio, válida pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O horário no vídeo não é o de Verão. A WTorre, construtora responsável pelo estádio, havia instalado quatro câmeras na área dos camarotes: duas nos corredores do quarto andar, uma no espaço destinado aos palmeirenses e outra no local ocupado pela própria construtora. Naquela oportunidade, o fato ocorreu dias após Paulo Nobre se envolver em confusão com um torcedor do Flamengo que acompanhava a partida entre os dois clubes em um camarote próximo ao local ocupado pelos dirigentes do Verdão. Na ocasião, a venda de ingressos para torcida visitante havia sido proibida pelo STJD. Após a confusão, a WTorre repudiou a confusão e ameaçou até a mudar a posição do camarote palmeirense caso o clube voltasse a utilizar seguranças dentro do complexo. O Verdão rebateu afirmando que a administradora “não tem o direito, contratual ou legal, de interferir ou opinar em questões de segurança que envolvem a realização das partidas do Palmeiras”.

O São Paulo se interessa por Nilmar, do Al-Nasr, dos Emirados Árabes, mas não pretende fazer investimento pelo atacante de 32 anos. A ideia da direção é contratá-lo pagando apenas os salários, sem compensação financeira. O contrato válido até junho de 2017 reforça essa ideia. No início do ano, ele poderia assinar pré-contrato, o que diminui valor de mercado para o clube árabe. Pagar multa rescisória está fora de cogitação. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, gosta de Nilmar, constantemente citado como alvo do Tricolor nas janelas de transferências. No momento, não há negociação de propostas. Houve uma sondagem para saber as condições de um eventual acordo, mas a situação é tratada como especulativa pelo clube. Nilmar não atua desde maio. Ele perdeu espaço com a contratação do também brasileiro Wanderley, atacante ex-Flamengo (2011) e que estava no Al Sharjah. Por isso, o São Paulo também pretende avaliar qual é a real condição do atleta antes de avançar. Para uma eventual transferência, Nilmar teria de reduzir seus salários. Na temporada 2015/2016, ele fez 16 gols em 38 jogos. O setor ofensivo é justamente o mais carente do elenco, cuja principal arma é Chavez, emprestado pelo Boca Juniors até o meio de 2017.

O duelo contra a Ponte Preta no sábado marcará o retorno do São Paulo ao estádio do Morumbi depois de mais de 20 dias. E com ingressos a preços promocionais, o atacante Robson espera contar com apoio da torcida nas arquibancadas para o importante jogo do time na luta contra o rebaixamento. O São Paulo não joga no Morumbi desde 1º de outubro, quando empatou sem gols com o Flamengo. O clássico contra o Santos, no último dia 13, ocorreu no Pacaembu por causa de um acordo entre os dois clubes antes do Campeonato Brasileiros. Após enfrentar o Rubro-Negro, o Tricolor ainda teve outros dois jogos como visitante. “Temos que pensar na Ponte que é um adversário difícil e nesse jogo a gente precisa sair com a vitória porque vai voltar a jogar no Morumbi. Tenho certeza que a torcida vai lá para nos apoiar”, afirmou o atacante. Esperando aumentar o número de torcedores no Morumbi, a diretoria do clube reduziu o preço dos ingressos para a reta final do Campeonato Brasileiro. Todas as arquibancadas do estádio têm bilhetes a R$ 10 até a última rodada do torneio nacional – outros setores também tiveram baixa no custo.

Quando entrou no segundo tempo da partida contra o Grêmio, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Vitor Bueno dava sinais de que seria titular no Santos no embate frente ao Internacional, nesta quarta-feira, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Brasil. Porém, o jogador acabou sentindo dores no músculo adutor da coxa esquerda, na última segunda-feira, e desfalcou o Peixe diante do Colorado. Artilheiro do alvinegro no Brasileirão, com 10 bolas na rede, o faro de gol de Bueno acabou fazendo falta para a equipe nesta quarta-feira. Sem o meia, o Santos foi derrotado pelo Inter por 2 a 0 e foi eliminado da Copa do Brasil. F ora do torneio mata-mata, o Peixe voltou todas as suas atenções para o Brasileiro. Com 55 pontos e na quarta colocação, os comandados de Dorival Júnior seguem bem vivos na briga para conquistar uma vaga Copa Libertadores de 2017. E para reagir na temporada, o técnico santista sonha com o retorno de Vitor Bueno ao time. “Atrapalha (ausência do meia). É um grande jogador, de definição, 10 gols no Brasileiro não por acaso. Nosso grupo tem capacidade e qualidade para superar obstáculos, eventual falta de atleta. Hoje, infelizmente, não foi o que esperávamos. Tivemos domínio pleno, mas sem que criássemos com naturalidade. Tentamos de todas as formas e fugimos das nossas características até alçando bolas na defesa do adversário”, disse.

Para o técnico Jair Ventura, o Botafogo foi premiado pela ousadia nesta quarta-feira. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Santa Cruz por 1 a 0, no Arruda, o técnico alvinegro disse que o resultado fez justiça ao esforço do time que se arriscou para conquistar o resultado. “Colocamos um atacante no lugar de um lateral, um atacante na vaga de um volante e, quando vi, estava com time cheio de atacantes”, comentou o comandante do Fogão. Jair ainda fez questão de valorizar seu adversário, dizendo que o Santa Cruz está mal na competição, mas é uma equipe formada por bons jogadores e que merece o maior respeito. O treinador afirmou ainda que o Botafogo entrou consciente de que precisaria se esforçar muito para alcançar a vitória. “Tomamos um pouco de sufoco no primeiro tempo. No segundo, nos arriscamos mais”, avaliou. O técnico botafoguense ressaltou também o esforço da equipe que enfrentou uma partida muito dura no último domingo, diante do Atlético-MG, e precisou superar o desgaste físico para conseguir bater o Santa Cruz fora de casa, nesta quarta. “O resultado é do grupo. É a nossa quinta vitória consecutiva, mas ainda queremos mais”, avisou o comandante.

Ao contrário da maioria dos seus companheiros, que estavam revoltados com o árbitro Wilton Pereira Sampaio ou abatidos pela derrota por 4 a 2 para o Cruzeiro e a consequente eliminação da Copa do Brasil, o lateral esquerdo Uendel se mostrou tranquilo ao deixar o Mineirão já na madrugada desta quinta-feira. “Não podemos lamentar, porque o futebol não dá tempo para isso”, decretou o jogador, com o seu semblante sereno de sempre, em entrevista ao SporTV. Agora sem chance de conquistar um título nesta temporada, o Corinthians precisará se conformar em tentar uma classificação para a Copa Libertadores da América por meio do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Flamengo, postulante ao título, já no domingo, no Maracanã. “Será um jogo grande, envolvendo as duas maiores torcidas do Brasil, com o Flamengo brigando pelo título e nós, pela Libertadores. Há muita coisa em jogo. Podem esperar uma equipe motivada para buscar essa vaga no G6”, prometeu Uendel, ocupando atualmente o sétimo lugar do Brasileiro com o Corinthians.

Escalado pelo técnico Cuca entre os ‘reservas’ do Palmeiras no duelo dessa quarta-feira contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, Gabriel Jesus não enfrentará o Sport no próximo domingo pelo Brasileirão por estar suspenso. O atacante desfalca o time pela terceira vez na competição por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Figueirense, na última rodada, e já sabe que isso é um ponto a ser corrigido em suas atuações. “Temos que focar em fazer um grande jogo no domingo. Infelizmente estou tomando muito cartão. Tenho que melhorar isso, eu sei. Não vou poder ajudar o time, mas temos um elenco muito bom e quem jogar vai fazer o melhor para o Palmeiras” declarou o camisa 33. Ao todo, em 2016, Jesus levou nove amarelos no Brasileirão, quatro no Paulistão e um na Copa Libertadores, quando também levou cartão vermelho direto e foi suspenso por três partidas. Apesar de Gabriel acabar desfalcando o Verdão em alguns momentos importantes da temporada, Cuca mostrou confiança em seu jogador e deu-lhe a responsabilidade de assumir a tarja de capitão contra o Grêmio, algo que o fez o jovem jogador ser pego de surpresa. Segundo ele, embora seja uma honra, todos no grupo tem o poder de falar aos companheiros.

No domingo, o Fluminense enfrenta o Coritiba pela 32ª rodada do Brasileiro. A partida no Couto Pereira é especial para o zagueiro Henrique, que chegou às Laranjeiras neste ano, mas surgiu para o cenário nacional no Alto da Glória em 2006. Titular absoluto de Levir Culpi, o camisa 33 quer reencontrar a vitória o quanto antes para o Flu seguir vivo na briga pela vaga para a Libertadores. “Ainda tem muita coisa para acontecer no campeonato. Precisamos acertar o que erramos contra o São Paulo e já pensar no jogo contra o Coritiba. Agora é colocar tudo nestes sete jogos que faltam para entrar de novo neste G6” disse. Com 46 pontos conquistados até o momento, o Fluminense está na nona posição, mas apenas dois atrás do Atlético-PR, atual sexto colocado. Os jogadores se reapresentam na tarde desta quinta-feira, às 16h nas Sede das Laranjeiras, e iniciam a preparação para o jogo contra o Coritiba, no domingo. A derrota para o São Paulo, por 2 a 1, já ficou para trás para o zagueiro. “Temos que nos conscientizar que fizemos um jogo muito abaixo do que vínhamos apresentando. Um time grande como o Fluminense não pode perder três vezes seguidas. A equipe inteira não estava inspirada e não fez por merecer a vitória” ressaltou o zagueiro tricolor.

Foi no sufoco, mas o Coritiba evitou uma derrota em seu duelo de ida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana ao arrancar um empate em 1 a 1 diante do Atlético Nacional, da Colômbia, no estádio Couto Pereira. Para seguir na busca pelo título inédito, o Coxa precisará de uma vitória simples fora de casa ou igualar o resultado para levar o jogo para os pênaltis. O atual campeão da Libertadores da América abriu o placar aos 13 minutos com seu artilheiro, Borja, que aproveitou roca de passes para invadir a área e tocar na saída de Wilson para balançar as redes. Mas, aos 40 minutos da etapa final, Iago, com um belo gol, deixou tudo igual. As equipes voltam a se encontrar no dia 26 de outubro, quarta-feira, no estádio Atanasio Girargot, em Medellín.

A Chapecoense visitou o Junior Barranquilla na noite desta quarta-feira em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana e foi derrotada por 1 a 0, no Estádio Roberto Meléndez. Gol da partida foi marcado por Escalante, ainda na primeira etapa. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, desta vez na Arena Condá, às 21h45. Para sair com a classificação, a Chape precisa vencer por dois gols de diferença. Quem passar enfrente o vencedor do duelo entre San Lorenzo e Palestino. A partida começou com as duas equipes se estudando bastante e com poucas chances de gol para os dois lados. A Chape apostava nos contra-ataques, enquanto o time da casa seguia tentando buscar espaços. Ovelar conseguiu assustar chutando de fora da área, porém Danilo foi bem e fez a defesa. Aos 37, Toloza girou bem e tocou no canto de Danilo para abrir o placar. A Chape só assustou no final, com Hyoran cobrando falta com perigo.

Eliminado da Copa do Brasil, o Corinthians volta suas atenções para o Brasileirão e tenta garantir, ao menos, uma vaga no G6 da competição. Classificar para a Libertadores do ano que vem é fundamental para o planejamento desportivo e financeiro do clube, que sofre para pagar sua arena. Tal pressão é admitida pelos atletas da equipe, que falam em tratar os últimos sete jogos da temporada como finais. Apesar da queda no torneio mata-mata, o técnico Oswaldo de Oliveira adota discurso otimista. Prestes a completar uma semana no cargo, ele quer deixar a equipe mais forte no ataque. “É difícil para dizer qualquer coisa ainda. Nós vamos trabalhar bastante. Vejo time com potencial para melhorar, para vencer a maioria das partidas que temos pela frente” declarou após a derrota por 4 a 2 para o Cruzeiro. O Timão tem sete jogos pela frente no Nacional: Flamengo (domingo), Chapecoense (29/10), São Paulo (6/11), Figueirense (16/11), Internacional (20/11), Atlético-PR (27/11) e Cruzeiro (4/12).