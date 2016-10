Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Confronto

Em confronto direto contra o rebaixamento para a Série B, o Sport recebeu o Vitória neste domingo, na Ilha do Retiro, e fez valer o fator casa no duelo, vencendo os baianos por 1 a 0 se afastando da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em partida que ficou marcada pelos dois pênaltis perdidos pelo Vitória, cobranças de Zé Love e Kieza, Diego Souza tratou de garantir a vitória para o time da casa com um gol aos cinco minutos do primeiro tempo e agora o Leão ocupa o 13º lugar na tabela já que foi aos 37 pontos. O duelo também marcou a estreia de Daniel Paulista como técnico do Sport após a saída de Oswaldo de Oliveira. O Sport começou o primeiro tempo com tudo e logo nos minutos iniciais já levou perigo ao goleiro Fernando Miguel. Primeiro Rodney invadiu a área e bateu na saída do arqueiro do Vitória, mas Ramon acabou salvando o time baiano. Depois, foi a vez de Rogério bater seco e obrigar Fernando Miguel a protagonizar boa defesa.

Oportunidades

A insistência dos donos da casa não demorou muito para surtir efeito e após o Vitória se safar em duas oportunidades, Diego Souza tratou de acabar com a brincadeira aos cinco minutos. Recebendo pela direita, o meia levou para dentro e da entrada da área soltou um forte chute cruzado para estufar as redes na Ilha do Retiro e colocar o Sport em vantagem no marcador. Não deu tempo da torcida pernambucana comemorar muito e minutos depois de abrir o placar o Sport teve de lidar com a marcação de um pênalti para o Vitória. Por conta do toque de mão de Matheus Ferraz, o juiz acabou enxergando infração, mas na cobrança Zé Love viu seu arremate ser bloqueado por Magrão. No minuto seguinte o goleiro ainda fez mais uma defesa importante em chute de Tiago Real para evitar a reação dos visitantes. O confronto seguiu em um ritmo emocionante e Matheus Ferraz cometeu mais um pênalti, desta vez derrubando Cárdenas dentro da área, levando os torcedores do Sport à loucura. Kieza assumiu a responsabilidade de ir para a bola, mas à exemplo de seu companheiro de ataque, também desperdiçou a oportunidade ao carimbar a trave esquerda e manteve o Vitória em situação delicada na partida.

Controlar

Rogério ainda teve a oportunidade de ampliar para o Sport, mas acabou furando a bola depois de ela cruzar toda a defesa do Vitória. Após todos os lances de perigo, os donos da casa se estabeleceram em campo e passaram a controlar mais o jogo, neutralizado o rival e evitando correr mais perigos e cometer novas penalidades antes do fim do primeiro tempo. Na etapa complementar o Sport retornou a gramado com uma postura mais agressiva e não demorou para assustar o Vitória. Rodney Wallace emendou uma pucheta dentro da área e quase fez um belo gol. Depois, Rogério recebeu de Renê e bateu cruzado, levando perigo a Fernando Miguel. Além da boa presença no ataque, o Leão ainda pressionava a saída de bola do Vitória para dificultar a vida do adversário precisando do empate. Diante da necessidade do Vitória buscar o empate, o Sport aproveitou para realizar um jogo consciente e explorar os espaços deixado pelo adversário quando ia ao ataque. Assim, os atacantes da equipe pernambucana tiveram algumas outras chances de ampliar, como Apodi e Rogério, porém faltou capricho no último toque, fato que acabou fazendo com que a partida terminasse apenas 1 a 0 para os donos da casa.

Comandante

Aquela velha máxima do futebol reaparece no Corinthians. Em time que está ganhando não se mexe. Esse é o pensamento do técnico Oswaldo de Oliveira neste início de trabalho do Corinthians. O novo comandante alvinegro pretende dar continuidade ao que vinha sendo feito pelo interino Fabio Carille e fazer apenas pequenos ajustes. Uma das coisas que Oswaldo pretende dar prosseguimento é o rodízio de capitães da equipe, realizado desde os tempos de Tite e mantido por Cristóvão Borges e Carille. “Vou dar continuidade no rodízio de capitães, é uma coisa interessante, legal, já fiz algumas vezes em outros clubes, estimula todo mundo, e aqueles que têm característica de líder mais constante e intensa aparecem” destacou após a vitória por 2 a 0 sobre o América-MG na reestreia, quando deu a braçadeira ao lateral-direito Fagner.

Suspensão

Oswaldo também não deve mexer na escalação do Corinthians para o duelo contra o Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão. O Timão venceu o duelo de ida por 2 a 1, na Arena, e se classifica para a semifinal da competição com um empate. Mesmo tendo o retorno de Marquinhos Gabriel, que cumpriu suspensão diante do Coelho, Oswaldo não deve sacar Romero, autor de um dos gols no domingo. “Agora é uma situação completamente diferente, teremos intervalo curto de recuperação, viagem, um adversário que precisa reverter marcador adverso… Ingredientes difíceis para essa partida. Vamos procurar dar atenção à recuperação dos jogadores até lá para voltarmos classificados” analisou Oswaldo.

Arbitragem

A polêmica da arbitragem no Campeonato Brasileiro promete ter muitos capítulos. Após a rodada de sua equipe neste domingo, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, voltou a abordar o tema e questionou a marcação de um pênalti a favor do Palmeiras, que venceu o Figueirense por 2 a 1 e abriu quatro pontos na liderança – aproveitando-se de um tropeço do próprio Rubro-Negro carioca contra o Internacional em Porto Alegre. “Eu pretendia mostrar a alguns de vocês o pênalti que resultou no primeiro gol do Palmeiras, mas acho não, eu sei que não foi pênalti. Se isso foi pênalti, o Guerrero sofre uma dúzia de pênaltis por jogo”, disse o dirigente. “Aliás, falaram que também houve pênalti a favor do Figueirense hoje”, emendou.

Confusão

Toda a confusão começou a partir do jogo da quarta-feira da semana passada entre Flamengo e Fluminense, com a anulação do gol que poderia ter dado o empate ao Tricolor carioca. No lance, a arbitragem comandada por Sandro Meira Ricci acertou ao apontar impedimento do zagueiro Henrique, mas houve a acusação de que uma interferência externa foi decisiva para a marcação do lance. No dia seguinte, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, convocou uma coletiva para reclamar da pressão sobre a arbitragem. O fato irritou a diretoria do Flamengo, que, de forma insistente, critica a postura do clube paulista. “Vou fazer o que? Tem sido assim. E ainda temos que ouvir pessoas falar em pouca vergonha. As pessoas vão para a imprensa, convocam coletiva, mas o que ocorreu hoje não mancha o campeonato? Deixo para vocês da imprensa avaliarem”, disse Bandeira de Melo. “Se faço pressão sou incompetente, pois não consegui ser beneficiado em nenhum jogo”, completou.

Artilheiro

Depois de balançar as redes na vitória por 1 a 0 sobre o América-MG e se isolar como o maior artilheiro da Arena Corinthians, com 16 gols, o atacante Romero deu uma contundente entrevista coletiva. O paraguaio reclamou de críticas que vem sofrendo e explicou por que comemorou com o zagueiro Vilson ao marcar. Sem citar o nomes, Romero mostrou estar incomodado com a opinião de comentaristas. Ele pediu mais respeito, lembrou que é o goleador do Timão na temporada, com 15 gols, e pediu respeito. “Fico chateado por isso, não vim aqui para roubar, só quero trabalhar. Nunca faltei ao respeito com ninguém da imprensa e da torcida, sempre respeitei todo mundo. Não sei porque me criticam desta maneira. Faço meu melhor, tem dia que não acontece como eu queria. No ano passado quase não joguei, então fico feliz, estou no melhor momento da carreira, voltei para a seleção, hoje sou o artilheiro do Corinthians no ano e também do estádio, quero só respeito. Estou aqui para trabalhar. Agradeço o meu time, que sempre confiou em mim. Com a torcida, é só agradecer, eles querem que eu faça história. Mas gostaria de pedir a todo mundo mais respeito”, desabafou.

Comemoração

O camisa 11 ainda disse que a sua comemoração com Vilson foi uma forma de mostrar que o grupo alvinegro está unido. Na última semana, quando Romero estava com a seleção paraguaia, o defensor agrediu o volante Marciel em treino. “Todo mundo sabe o que aconteceu com Vilson. Antes do jogo disse que ia fazer gol e que ia comemorar com ele. Eu estava na seleção, mas sempre fico vendo notícias do Corinthians. O que aconteceu com Vilson e Marciel foi momento de nervosismo. Foi um momento difícil para eles, então quis mostrar que o grupo está unido para chegar no mais alto possível no Brasileirão”, explicou o paraguaio.

Titulares

Depois do empate por 1 a 1 com o Grêmio, no domingo, as atenções do Santos se voltam para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Apesar da importância da partida, Dorival Júnior ainda não sabe se poderá contar com todos os titulares e não descartou utilizar alguns reservas, assim como fez Renato Gaúcho na Vila Belmiro. “Não dá para saber. É isso que é difícil e as pessoas não conseguem entender. Nós ficamos sabendo internamente, não sei se procede, que a própria equipe do Grêmio, alguns jogadores, chegaram para o Renato e pediram para que não atuassem em razão do excessivo desgaste que estavam tendo e, de repente, o Renato modifica completamente a equipe. O nosso desgaste foi excessivo, foi um desgaste absurdo. O jogo do meio de semana já foi muito desgastante e você não consegue uma recuperação completa. Aí eu deixo a pergunta, qual é a decisão a ser tomada? O que é correto e o que não é?”, questionou Dorival em entrevista à TV Gazeta. O treinador santista ressaltou que a decisão de escolher o time não é tão fácil como parece, mesmo diante de uma partida decisiva na reta final da segunda competição mais importante do futebol brasileiro.

Garantir

Precisando de aproximadamente dez pontos para se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, o São Paulo não mira somente as partidas contra os lanternas América-MG e Santa Cruz para se livrar do rebaixamento. Até porque o Tricolor almeja estar em uma situação mais confortável quando for enfrentar os dois últimos colocados, de acordo com o zagueiro Rodrigo Caio. Com apenas 36 pontos somados após 30 jogos disputados, o clube do Morumbi flerta com o grupo de descenso – tem apenas um ponto de vantagem em relação ao primeiro time da zona de rebaixamento. Até o confronto diante do lanterna América-MG, no dia 31 de outubro, em Belo Horizonte, a equipe treinada por Ricardo Gomes terá pela frente Fluminense (fora) e Ponte Preta (casa). Já o duelo frente ao penúltimo colocado Santa Cruz acontece só na última rodada, em 4 de dezembro. “Precisamos vencer todos. É difícil ficar falando que precisa vencer o último colocado, sendo que tem mais cinco rodadas até lá. E como fica? Briga para não entrar na zona? Não pode, precisa vencer o quanto antes”, alertou Rodrigo Caio, confiante em um resultado positivo diante do Fluminense, em Mesquita, no Rio de Janeiro. “Com três pontos, já poderemos respirar um pouco para seguir mais forte. Essa pressão não nos favorece. Temos tudo para vencer na segunda-feira”, acrescentou o camisa 3.

Manifestou

Afastado da política corintiana, o ex-presidente Andrés Sanchez fez diversas críticas às decisões tomadas pelo presidente Roberto de Andrade nos últimos anos. Ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o deputado federal (PT-SP) também manifestou apoio à demissão de Eduardo Ferreira, que deixou a diretoria alvinegra após a contratação de Oswaldo de Oliveira. Edu decidiu entregar o cargo após o presidente ter contratado o novo treinador sem consultá-lo. Para Andrés, não havia mais clima para o ex-dirigente seguir no clube. “Contrataram um técnico sem o diretor saber. Ele tinha mesmo que sair. É um grande dirigente, mas houve uma falha de comunicação que levou a isso”, afirmou. Andrés acredita que a saída de Edu é mais um erro no planejamento traçado pela diretoria corintiana. “O presidente precisa dar atenção ao sócio, isso não acontece desde 2013. Nós não poderíamos ter contratado tantos jogadores. O [Alexandre] Pato, o próprio Renato Augusto, que ficou 2 anos ganhando 500 paus por mês e jogou só os últimos quatro meses”, analisou. Com as derrotas sofridas nos bastidores e o final do grupo político do qual fazia parte, Andrés disse que ficará fora do clube nos próximos anos. “São muitas decepções”, afirmou. Contudo, o ex-presidente se colocou à disposição de Andrade. “Não existe um esfriamento com o Roberto, não conversamos há 2 meses. Mas estou aqui para o que puder ajudá-lo, assim ele querendo. Acho que acabou o ciclo”, concluiu.

Decepção

O técnico Zé Ricardo não escondeu sua decepção após a derrota do Flamengo para O Internacional, na tarde deste domingo, no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com a vitória do Palmeiras sobre o Figueirense em jogo disputado no mesmo horário, a equipe paulista abriu quatro pontos de vantagem sobre o Rubro-Negro carioca na liderança da competição nacional, restando sete rodadas. Na derrota por 2 a 1, de virada, no Sul, o Flamengo não jogou bem, especialmente após abrir o placar. O Colorado pressionou e dominou o jogo até conseguir a virada diante de uma equipe que parecia sem poder de reação. Na coletiva após a partida, o treinador do Flamengo reconheceu que sua equipe não esteve bem e sucumbiu diante da superioridade do adversário. “Ganhando por 1 a 0, tentamos segurar um pouco a bola no ataque, mas erramos muito tecnicamente, demos chance para o Inter crescer. Dessa forma tomamos o gol de empate e depois a virada. O Inter jogou em cima de um risco muito grande, mas conseguiu o objetivo , disse Zé Ricardo. ”A gente não estava numa boa tarde, tecnicamente não estávamos bem. Foi determinante para o nosso jogo ruim a questão da parte técnica”, completou.

Produzido

O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, lamentou bastante o empate de sua equipe diante da Chapecoense, por 0 a 0, no Mineirão, na tarde desse domingo. Em sua analise, o treinador celeste destaca o grande volume de jogo produzido pela equipe azul, apesar da falta de eficiência. “Nós merecemos ganhar. Jogamos para ganhar, tivemos volume e oportunidades. Hoje iniciamos bem, criamos chances pelos dois lados. Primeiro, com Henrique, depois, com Lucas. Entramos duas vezes pelos dois lados. No segundo tempo, embora o jogo tenha se tornado dramático, tivemos o lance da penalidade máxima, num lance crucial. Se naquela hora você faz o gol, toda a tensão e a dramaticidade dão lugar a uma lucidez maior. Mesmo assim tivemos outra bola ao poste com o Ábila”, destacou. “Tivemos volume de jogo, tivemos ímpeto, embora tenha faltado nesses últimos instantes uma saúde física maior da equipe, pois 32 horas de diferença é bem difícil. Espero que a Confederação não submeta mais o Cruzeiro a ter que jogar com 32 horas a menos de recuperação que o adversário para resolver interesse dos outros. Nos últimos minutos isso faz diferença no futebol, nós sabemos”, finalizou. O Cruzeiro agora se prepara para encarar o Corinthians, no Mineirão, na próxima quarta-feira, duelo válido pela Copa do Brasil.

Título

O Flamengo foi ao Sul com a missão de seguir na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. O Rubro Negro Carioca saiu na frente diante do Internacional, no Beira-Rio, mas acabou levando a virada e saiu derrotado por 2 a 1. Réver abriu o placar para os cariocas e Eduardo Sasha e Vitinho viraram para o Inter. O resultado deixou o Flamengo estacionado na vice-liderança do Brasileirão com 60 pontos, e o resultado só não foi pior porque o Atlético-MG, terceiro colocado, perdeu para o Botafogo. Assim o Fla manteve a vantagem de quatro pontos sobre o terceiro colocado. Já para o Inter o resultado foi extremamente importante na luta contra o rebaixamento. A equipe de Celso Roth chegou aos 36 pontos, mas segue ameaçada na parte debaixo da tabela. Flamengo e Internacional só voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo. O Rubro-Negro recebe o Corinthians no duelo que deve marcar a reabertura do Maracanã após as Olimpíadas do Rio, enquanto o Inter tem pela frente um Gre-Nal na Arena do Grêmio. Antes porém, o Colorado tem compromisso na quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil, quando receberá o Santos no Beira-Rio.

Derrotado

A situação do Santa Cruz segue cada vez pior no Campeonato Brasileiro. Jogando contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli na noite deste domingo, a equipe pernambucana foi derrotada por 3 a 0 e se afundou ainda mais na zona do rebaixamento. O resultado deixou a Ponte viva na briga pelo G6 da competição. Com gols de Roger, Maycon e William Pottker, a Macaca resolveu a partida no segundo tempo e retribuiu o carinho de sua torcida, que lotou o estádio em Campinas com direito a recorde de público na temporada. A vitória foi importante para a Ponte na briga pela zona de classificação à Copa Libertadores. A equipe vinha de três derrotas seguidas no Brasileirão, mas fez valer seu mando de campo e venceu os dois confrontos seguidos em Campinas (2 a 0 sobre o Vitória). Agora, o time comandado por Eduardo Baptista chegou à décima colocação, com 45 pontos, três a menos que o Atlético-PR, sexto colocado. Estacionado nos 23 pontos, o Santa aparece 13 pontos atrás do São Paulo, primeira equipe fora da degola, com mais sete rodadas em disputa.

Resultado

O Palmeiras venceu o Figueirense por 2 a 1, no Estádio Orlando Scarpelli, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cada vez mais perto do final da competição, o resultado valeu muito para o Verdão, que aproveitou a derrota do Flamengo contra o Inter e abriu quatro pontos na liderança. Depois de um primeiro tenso, que o Figueirense ficou todo recuado e o Palmeiras sofria para criar jogadas, a segunda etapa foi dominada pela equipe paulista. Logo aos 12 minutos, depois de pênalti polêmico sofrido por Gabriel Jesus, Jean foi para a cobrança e marcou o gol da vitória. O próprio Jean, aos 32, aproveitou uma sobra de bola para ampliar o placar. Quando tudo parecia resolvido, o Figueirense ainda descontou com Rafael Silva, aos 35 minutos, que aproveitou falha de Jailson após cobrança de escanteio de Bady. Com o resultado, o Palmeiras alcançou a marca de 14 rodadas sem derrota. A vantagem na liderança veio em ótima hora. Na próxima rodada, a equipe paulista enfrentará o Sport, que briga para fugir do rebaixamento, enquanto o Flamengo terá o difícil confronto contra o Corinthians.

Importante

O Botafogo deu um importante passo na briga por uma vaga na Libertadores de 2017 ao vencer o Atlético-MG por 3 a 2, na tarde deste domingo, na Arena Botafogo. Depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com Bruno Silva e Rodrigo Pimpão, o Alvinegro carioca viu o Galo Mineiro empatar na segunda etapa com Fred e Leonardo Silva. No último minuto de jogo, Dudu Cearense marcou o gol salvador que definiu o placar no rio de Janeiro. A vitória não alterou a posição do Fogão na tabela, que segue em quinto lugar, agora com 50 pontos, mas o mantém dentro do grupo que conseguirá uma vaga na competição Sul-Americana na próxima temporada. Já para o Galo, a derrota foi uma ducha de água fria nas suas pretensões de título, já que o líder Palmeiras venceu o Figueirense e abriu vantagem na ponta. Na próxima rodada, o Botafogo visita o Santa Cruz no Arruda na quarta-feira, no único duelo no meio de semana pela 32ª rodada do Brasileirão. O Galo, que no mesmo dia visita o Juventude de Caxias do Sul (RS) pelas quartas de final da Copa do Brasil, só entra em campo pelo nacional no domingo 23, quando receberá o Figueirense no Independência.

Reclamou

O Figueirense reclamou de uma pressão do Palmeiras no volante Renato, emprestado ao clube catarinense. A princípio, o jogador começaria a partida deste domingo, mas de acordo com o Figueira, a diretoria alviverde falou com o atleta durante toda a semana para não deixá-lo atuar. “Ele foi pressionado pela diretoria do Palmeiras e não entrou em campo, o que eu acho uma vergonha, porque não tem cláusula de que ele não teria de jogar. Ele recebeu várias ligações falando que não poderia entrar em campo até porque ele tem contrato até 2019 com o Palmeiras. Então não adianta o Paulo Nobre e o Alexandre (Mattos) que deram uma entrevista ridícula (sobre arbitragem) querendo passar de bonzinho”, detonou Branco. Antes, os clubes faziam contratos de empréstimo com uma cláusula que impedia seu jogador de atuar em casos como este, mas a Fifa vetou. Depois, começou a existir um acordo de cavalheiros para tirar os atletas desses jogos, mas também caçado pelas federações. O Palmeiras, procurado, avisou que não irá se pronunciar sobre o assunto. Renato, que está emprestado ao Figueirense até dezembro, foi cortado até do banco de reservas do jogo deste domingo.

Sinalização

A polêmica do apito no Fla-Flu da última quinta-feira ganhou novos desdobramentos. Em contato com a Comissão Independente de Arbitragem da CBF, Emerson Augusto de Carvalho (Fifa/SP) teria se responsabilizado por gerar a confusão em torno do gol anulado de Henrique, mudando duas vezes sua sinalização sobre o lance. “Emerson (Augusto de Carvalho) teve a dignidade de reconhecer que errou. Porém, sua decisão aconteceu de maneira muito lenta, dando margem a todo tumulto. Emerson disse que sinalizou o impedimento e, após o Sandro (Meira Ricci) ter acatado seu pedido, o assistente perguntou quem fez o gol. Como disse, em um primeiro momento, que Henrique não estava impedido, o árbitro confirmou o gol. Porém, ao ver os jogadores do Flamengo o cercando, Emerson voltou a chamar o juiz, disse que teria reconsiderado a jogada, e que o Henrique também estava impedido” detalhou José Roberto Wright. Aos olhos do ex-árbitro, a paralisação de 12 minutos em torno de Sandro Meira Ricci (Fifa/SC) e do auxiliar passa a ser dividida: “O Sandro não reconheceu publicamente seu erro de conversar com o assistente próximo ao banco de reservas, dando margem para o tumulto e a invasão de jogadores e da comissão técnica dos dois clubes. Ele tinha de tirar a dúvida no meio de campo. Mas o Emerson jogou o Sandro em um buraco”.

Pênaltis

O Vitória voltará para Salvador com um gostinho amargo após desperdiçar dois pênaltis na partida contra o Sport, na Ilha do Retiro. Após sair atrás no placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo graças a Diego Souza, a equipe baiana não se abalou e só não virou a partida pela falta de calibre dos atacantes Zé Love e Kieza, responsáveis pelas falhas na marca da cal. Além deles, outro vilão aos olhos da torcida do Vitória é Marcelo. O volante recebeu dois cartões amarelos e com isso acabou expulso no segundo tempo, deixando o time ainda mais frágil no confronto direto contra o Sport para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Com 35 pontos e sem vencer há três rodadas, o Vitória caiu para a 17ª colocação e agora integra o grupo de equipes que seriam rebaixadas caso o campeonato terminasse hoje. Agora o técnico Argel Fucks terá uma semana completa para trabalhar a realizar os ajustes necessários porque no próximo domingo o time tem outra parada dura, desta vez em casa: o Cruzeiro.

Reserva

A derrota do Atlético-MG para o Botafogo daria a chance de o Santos assumir a terceira posição do Campeonato Brasileiro, porém o Peixe tropeçou no time reserva do Grêmio e ficou no empate por 1 a 1, neste sábado, na Vila Belmiro. O Tricolor gaúcho saiu na frente com Everton, mas Noguera deixou tudo igual. Priorizando a Copa do Brasil, Renato Gaúcho surpreendeu ao escalar o Grêmio com uma formação totalmente alternativa. Os reservas da equipe gaúcha corresponderam e conseguiram sair na frente, mas depois sofreram o empate. O jogo foi bastante movimentado e terminou com chances para os dois times nos instantes finais. As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo. O Santos visita a Chapecoense, às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá. Mais cedo, às 17 horas (de Brasília), o Grêmio recebe o rival Internacional. Antes, porém, paulistas e gaúchos têm compromissos pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Peixe visita o Inter, enquanto o Tricolor pega o Palmeiras, também fora de casa.

Decisiva

Ex-presidente do Corinthians e atual deputado federal, Andrés Sanchez teve atuação decisiva para a construção da Arena Corinthians, estádio que serviu como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. A construtora Odebretch foi a responsável pela obra, mas agora tem sido alvo da Operação Lava Jato, investigação da Polícia Federal que combate diversas ações de corrupção envolvendo a Petrobras, empreiteiras e integrantes de diferentes escalões do Governo Federal. Questionado sobre qualquer receio de ser preso em futuras investigações, Andrés deixou claro na edição deste domingo (16) do Mesa Redonda, da TV Gazeta. “Eu, ser preso? Não cometi crime nenhum. Falam que serei preso faz oito anos”, comentou ao ser questionado que a Lava Jato teria influência no seu afastamento do futebol e do Corinthians. “É ridículo. Você não ganha nada como presidente, tem decepções, perde mais amigos e é chamado de ladrão”, afirmou.

Discordâncias

Andrés garante que está afastado da política corintiana por discordâncias em relação à atual administração de Roberto de Andrade. Em relação à construção e aos gastos da Arena Corinthians, ele afirma que está à disposição da Justiça para esclarecer todas as questões pendentes. O valor inicial do estádio era de R$ 820 milhões, porém superou o patamar de R$ 1 bilhão, segundo o próprio Andrés, pela questão dos juros de pagamento. Por fim, o ex-presidente ainda falou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, réu em três denúncias distintas da Lava Jato, não teve participação decisiva na construção do estádio em Itaquera. “Nós tivemos dois anos de atraso na liberação de verbas e temos dívidas com a Caixa e o BNDS. Então como ele ajudou? O Lula é meu amigo, mas a única coisa que me falou é que (o estádio) deveria ser em Itaquera pois ajudaria no desenvolvimento de regiões mais pobres”, comentou Andrés.

Consecutiva

O Botafogo conquistou mais uma grande vitória, a quarta consecutiva, na tarde deste domingo, ao superar o Atlético-MG por 3 a 2, na Arena Botafogo. O resultado, porém não veio sem grande sofrimento, já que a equipe abriu dois a zero no primeiro tempo e teve que aguentar a pressão do Galo no segundo e acabou permitindo o empate. O gol da vitória veio somente nos minutos finais da partida. Após a partida, o técnico Jair Ventura estava aliviado e valorizou muito a entrega de sua equipe em campo. “O Botafogo está de parabéns. Jogou com a nossa cara. Intensidade, entrega…. Mais um gol no fim do jogo. Por que isso? Porque nos entregamos muito. Três jogadores pediram para sair. Por que isso? Porque jogamos sempre com intensidade, no sacrifício. O Dudu entrou e fez o gol”. Com 50 pontos na quinta colocação, o Botafogo está neste momento no grupo de equipes classificadas para a pré-Libertadores em 2017. Para uma equipe que flertava com o rebaixamento no primeiro turno, a ascensão no Campeonato é memorável, mas o treinador evita fazer projeções e mantém o discurso de que seu time vai em busca do máximo que puder conseguir.

Mercado

O São Paulo ainda luta para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, mas já se mexe no mercado visando a temporada 2017. Uma das medidas da diretoria foi retomar as conversas pelo atacante Rafael Marques, do Palmeiras. Quem cuida do planejamento para o ano que vem é o diretor-executivo Marco Aurélio Cunha, responsável por contatos iniciais com atletas que interessam ao clube. Não é de hoje que o São Paulo tem interesse em Rafael Marques. Quando ainda era comandado pelo argentino Edgardo Bauza, o Tricolor tentou contratá-lo do Palmeiras. Na época, tentou envolver Michel Bastos como moeda de troca, negócio que interessou ao rival. No entanto, quando as tratativas já estavam adiantadas, o técnico Cuca colocou Rafael para fazer seu sétimo jogo no Campeonato Brasileiro, limite para se transferir para outro clube da Série A. Agora, a situação não é muito diferente. Michel Bastos está sem clima no São Paulo. Não foi sequer relacionado para o clássico contra o Santos, na última quinta, e voltou a ficar fora da lista para encarar o Fluminense nesta segunda-feira.

Frequência

É moeda de troca e poderá ser usado para adquirir Marques, caso o Palmeiras aceite. Já o atacante tem sido reserva no Palmeiras, mas entra com frequência nos jogos. Neste domingo, porém, foi desfalque contra o Figueirense por conta de desgaste físico. Rafael Marques e Michel Bastos têm a mesma idade, 33 anos, e o mesmo tempo de contrato a cumprir em seus clubes: até dezembro do ano que vem. Por isso, a troca sugerida pelo Tricolor foi “pau a pau”, com cada clube assumindo o salário do jogador adquirido. Ainda não é certo que o mesmo modelo seja sugerido caso as conversas do São Paulo com o atacante avancem.

Atacante

Antes de a bola rolar para o jogo entre Corinthians e América-MG, o atacante Romero foi um dos jogadores mais aplaudidos pelo público na Arena, em Itaquera, quando teve o nome anunciado pelo telão do estádio. O paraguaio, porém, seria ainda mais ovacionado durante e depois da partida. Ele marcou o primeiro dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o América-MG e se isolou na liderança do ranking dos maiores artilheiros do estádio, com 16 gols. Romero estava empatado com o peruano Paolo Guerrero, com 15 tentos. Mesmo tendo deixado o clube no meio do ano passado, o hoje flamenguista se segurava desde então no topo do ranking. “Estou muito feliz. Desde que cheguei, falei que queria fazer história. As coisas não estavam acontecendo, mas estou cada vez melhor, estou na história do estádio, estou contente. Esse momento para mim é o melhor da minha carreira, fico feliz por isso” declarou. O camisa 11 do Timão também é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 15 gols. Ele está a um de empatar com Jadson e Vagner Love, goleadores no ano passado com 16 tentos cada.

Colocação

A seleção brasileira sub-20 conquistou, na noite deste domingo, o título do Quadrangular de Seleções. Na partida disputada em Talca, no Chile, o Brasil empatou com os donos da casa por 1 a 1 e garantiu a primeira colocação no torneio preparatório para o Sul-Americano da categoria. Foi a primeira conquista do técnico Rogério Micale depois da medalha de ouro inédita na Olimpíada do Rio. Felipe Vizeu, atacante do Flamengo, marcou o gol do Brasil, que jogava pelo empate para ser campeão – venceu Uruguai e Equador, terceiro e quarto colocados, respectivamente, nas primeiras rodadas. Ainda no primeiro tempo, Lucas Paquetá fez boa jogada pela direita e tocou para o atacante bater cruzado de primeira no canto. A reação chilena veio na segunda etapa, mas o time de Micale conseguiu segurar o resultado para festejar no apito final. Feliz com o título, Rogério Micale fez questão de ressaltar o principal objetivo alcançado no torneio disputado no Chile. “Foi serviço completo. O mais importante era conhecer os jogadores, dar oportunidades para criar um leque maior de opções para a nossa convocação para o Sul-Americano. Mas é sempre bom ganhar. O Brasil sempre entra nas competições para ganhar” disse o treinador à página oficial da CBF no Facebook.

Manteve

Trabalho dobrado. Eurico Miranda evitou caça às bruxas após a derrota do Vasco para o CRB, sábado, em São Januário, pela 31ª rodada, manteve o posicionamento de não colocar em risco o futuro da comissão técnica até o fim da Série B – traduzido em silêncio -, mas não deixou de entrar em ação. O presidente teve influência direta na programação desta segunda-feira e ordenou que todo elenco e comissão técnica se apresente pela manhã para atividades em período integral – em um primeiro momento, seria apenas de tarde. Há quem aposte ainda que esta será uma rotina até o duelo com o Paraná, sábado, em Cariacica. A decisão foi tomada ainda no sábado e transmitida ao gerente de futebol, Isaias Tinoco. Alguns atletas, no entanto, só foram informados durante a folga, na tarde de domingo, e demonstraram surpresa. Trabalhos em período integral não vinham sendo comuns em São Januário em 2016. A decisão, no entanto, não significa que Jorginho comandará treinamentos no campo de manhã e de tarde até a próxima sexta-feira, quando a delegação embarca para o Espírito Santo. A tendência é que trabalhos com bola sejam intercalados com academia e Caprres.

Diretoria

Apesar da programação, a diretoria trabalha para evitar alarmismo nos corredores de São Januário. Ainda com o acesso muito bem encaminhado, a preocupação está em manter a tranquilidade para as atividades da semana, mesmo com a insatisfação evidente com o desempenho da equipe na Série B. Depois da derrota para o CRB, Jorginho se mostrou sereno em entrevista coletiva e procurou amenizar o abatimento dos jogadores também no vestiário. O treinador foi o único superior a se manifestar e pediu que todos se reanimassem para as sete rodadas finais, quando o clima era de frustração. “Ele disse para todo mundo levantar a cabeça, mas ele mesmo estava um pouco de cabeça baixa” disse um dos participantes da corrente após a derrota.

Comportamento

Para reapresentação desta segunda-feira, há a expectativa a respeito do comportamento de Eurico Miranda. Ele não se reúne diretamente com o elenco desde a semana do duelo com o Oeste, em São Januário, quando o time não vencia há seis partidas. Pouco após os 30 minutos do segundo tempo da derrota para o CRB, o presidente não escondeu a insatisfação com a exibição e fechou a janela de sua sala, apesar de permanecer no estádio até depois do apito final. Com 54 pontos, o Vasco tem quatro a menos que o líder Atlético-GO e é o grande que mais perdeu na história da competição, com nove derrotas. Sábado, às 16h30 (de Brasília), o Cruz-Maltino enfrenta o Paraná Clube, no Kléber Andrade, em Cariacica, pela 32ª rodada.

Manchado

Depois dos atletas reclamarem, o técnico desabafar e o assessor daPresidência esbravejar, o presidente do Figueirense também foi à público tecer duras críticas. Não apenas à arbitragem do duelo vencido pelo Palmeiras por 2 a 1, pela 31ª rodada, no Scarpelli, mas ao Brasileirão inteiro. Em pronunciamento pós-jogo, em seguida à coletiva do treinador Marquinhos Santos, Wilfredo Brillinger não poupou palavras para analisar o desempenho do trio comandado por Igor Junio Benevenuto. “O campeonato esta manchado, não tem mais credibilidade nenhuma depois do que vimos hoje (domingo)… Sempre procurei levar essas questões de arbitragem à CBF de forma institucional, mas hoje foi realmente lamentável. Não é que foi erro normal. Se tivesse errado no primeiro pênalti, se fosse um erro normal, ele provavelmente daria o pênalti também no Rafael Silva. Então já veio predestinado a nos prejudicar. Deu no primeiro lance porque não saberia se teria outra chance na área para dar o pênalti para o Palmeiras. Foi vergonhoso. Todos saímos daqui como verdadeiros palhaços. Agora não tenho dúvida nenhuma que as coisas estão pré-determinadas. Poderíamos jogar até amanhã de manhã que não ganharíamos do Palmeiras, porque as coisas já estavam preestabelecidas. Poderíamos até perder, não teria problema nenhum, até seria um resultado normal, mas não do jeito que foi. Não aceitamos e não vamos aceitar”.

Comentário

A crítica do presidente foi abrangente. Não apenas com relação ao desempenho e erros do árbitro no jogo deste domingo. Wilfredo fez duros comentários ao campeonato como um todo. Começando pela mudança de G-4 para G-6, passando pela questão da venda de mando de campo até as questões ligadas diretamente ao apito. “Queria colocar algumas coisas desse Brasileiro: o xadrez está fechando né. Primeiro mudaram a regra do jogo durante o jogo, isso não se faz, por isso só o campeonato já estaria manchado. Depois.. uma vergonha essa questão do mando de campo, é inaceitável. A questão da arbitragem, nós fizemos um documento, fomos à CBF: dos 19 jogos (no primeiro turno), o Figueirense foi prejudicado em nove. Dos 14 lances que levamos, a comissão de arbitragem nos deu razão em nove. Primeira vez que venho a público falar, porque achava que o caminho era esse, de fazer documento, fui algumas vezes na CBF conversar, mas não adianta nada. O campeonato está manchado, é uma coisa profundamente lamentável”. Apesar do discurso inflado, o presidente alvinegro aproveitou o microfone para agradecer a torcida que compareceu ao Scarpelli em grande público: 16.467 pagantes (17.090 presentes). O mandatários aproveitou para reiterar a batalha do Figueirense para permanecer na primeira divisão nacional por mais um ano (em 18º, o time está a quatro pontos de sair do Z-4).

Caminhada

Oswaldo de Oliveira vai precisar de tempo para conhecer todo o elenco do Corinthians, mas, com apenas uma breve amostra em Itaquera, o novo técnico do Timão tem consciência de que alguns nomes serão indispensáveis na caminhada da equipe em busca de uma vaga na Libertadores. Renovado após um período de baixa, Guilherme pode ser protagonista. Vestindo a camisa 10, Guilherme foi mais uma vez decisivo. Contra o América-MG, neste domingo, deu duas assistências perfeitas para Romero e Rodriguinho definirem a vitória por 2 a 0. Logo depois do jogo, Oswaldo avisou que vai mantê-lo no time. Sábia decisão. “Vamos ter situações diferentes, diversas, podemos ter de mudar a equipe em algumas partidas. O Corinthians vem se preparando para isso. A alternativa do Guilherme eu vejo com muita satisfação, e isso deve continuar” destacou o comandante. Oswaldo conhece o camisa 10 corintiano desde que ele estava nas categorias de base do Cruzeiro, em 2006. A relação antiga faz o técnico ter informações privilegiadas sobre o jogador: sabe como utilizá-lo, sabe onde ele se sente mais à vontade. A técnica e a inteligência de Guilherme, inclusive fora de campo, podem fazer dele um líder no atual elenco.

Semifinais

Às vésperas de um encontro com o próprio Cruzeiro, que decide vaga nas semifinais da Copa do Brasil, Oswaldo não fará grandes mudanças. Para esta quarta-feira, no Mineirão, Guilherme está garantido. E vai ter a sequência que merece para provar que pode ser o cara do Corinthians. Oswaldo avisou em sua chegada que não faria mudanças bruscas na equipe. Assim, Guilherme continuou entre os titulares e atuou pela mesma faixa do campo em que brilhou na vitória por 4 a 2 sobre o Santa Cruz, quarta-feira passada. Um “falso nove”, voltando para armar jogadas e deixando espaço aberto para Marlone, Romero e Rodriguinho invadirem a área. E é assim que o paraguaio gosta de jogar… Escalado no lado direito do ataque, onde costuma render mais, Romero substituiu o suspenso Marquinhos Gabriel. Fagner também voltou, dando maior estabilidade ao setor defensivo. É claro que enfrentar o lanterna do campeonato tornou as coisas mais fáceis, mas também é claro o quanto o Corinthians tem tido volume de jogo no ataque. A entrada de Guilherme tem relação direta com esse crescimento ofensivo.

Descontente

A situação de Michel Bastos é irreversível no São Paulo. O jogador está descontente no clube, e a comissão técnica não está satisfeita com o desempenho dele, que não foi relacionado novamente, desta vez para a partida desta segunda-feira, contra o Fluminense, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado no estádio Giulitte Coutinho, em Mesquita, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O curioso na história é que o camisa 7 havia sido titular no empate por 1 a 1 com o Sport, em Recife, há duas rodadas. Teve desempenho regular e acabou substituído no segundo tempo, já que não atuava fazia tempo. O duelo contra os cariocas será o oitavo jogo em que o atleta fica fora da relação desde que o técnico Ricardo Gomes chegou. Ele comandará o time pela 13ª vez. O vínculo de Michel Bastos com o São Paulo expira apenas em dezembro de 2017, mas sua permanência já é descartada pelos dois lados. O estafe do jogador crê que o jogador não terá mais paz com a torcida para poder jogar. Já a diretoria pensa em como lucrar com a saída do atleta. Ciente que Michel tem mercado no futebol brasileiro, a meta é fazer uma troca para reforçar o time na próxima temporada. “Eu não fui procurado por ninguém interessado pelo Michel Bastos. Ele não está jogando como outros não estão. É uma opção da comissão técnica” afirmou o diretor executivo da equipe, Marco Aurélio Cunha.

Auxiliares

O trio de arbitragem formado por Sandro Meira Ricci e pelos auxiliares Emerson Carvalho e Marcelo Van Gasse – que atuou no polêmico Fla-Flu da semana passada – está fora, pelo menos, das quatro próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Os três aceitaram um convite da federação de futebol da Índia e viajaram no último sábado para atuar em partidas da SuperLiga Indiana. Só voltam na primeira semana de novembro. Ainda assim, é possível que não atuem mais no Brasileiro deste ano. Em 21 de maio, a CBF recebeu um ofício da Federação Indiana, que convidava todos os árbitros e assistentes homens (só homens) da categoria Fifa para atuar naquele país. Só o trio formado por Ricci, Carvalho e Van Gasse aceitou. A resposta da CBF aos indianos foi enviada em 17 de junho. Antes de viajar, o trio teve que fazer um relatório detalhado do que aconteceu no Fla-Flu da semana passada, com mais informações do que as contidas na súmula do jogo. Esse relatório foi enviado para o corregedor da arbitragem, Edson Rezende.

Temporada

A missão mudou de uma temporada para outra. Mas o condutor continua o mesmo. Ano passado, Vitinho foi o responsável pela retomada que quase levou o Inter à Libertadores. Agora, lidera a equipe para seguir na elite do Brasileirão: é o responsável direto por um terço dos pontos conquistados em razão dos seus gols. Na tarde do último domingo, o atacante voltou a ser o protagonista. Foi dele o gol da virada por 2 a 1 sobre o Flamengo, que tirou o time da zona de rebaixamento após um mês. Saiu de campo com seu nome gritado pelos mais de 35 mil colorados presentes no Beira-Rio: “Vitinho, Vitinho”. O gol contra o Flamengo foi o terceiro de Vitinho nos últimos quatro jogos. O atacante só não balançou as redes na derrota por 1 a 0 para o Botafogo. Graças à pontaria, o time também superou Figueirense e Coritiba, respectivamente. Celso Roth, que armou o Inter para o potencial do pupilo aparecer, vibra com a fase. “Ele tem essa característica. Mudamos um pouco o jeito de jogar por causa do Vitinho. Criamos o espaço e ficou evidente isso no final do jogo. Um jogador com vitória pessoal e velocidade. Temos que perdoá-lo pelo egoísmo às vezes. Um atacante tem que ser egoísta” defende.

Ovacionado

O gol fez o atacante explodir. Ao comemorar, jogou a camisa e monitor de frequência longe, o que culminou com um cartão amarelo. Na saída de campo, foi ovacionado pelos torcedores, que gritavam seu nome, enquanto retribuía com beijos e abanos. Vitinho ainda contribuiu com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR e nos 2 a 0 em cima do Atlético-MG (soma sete gols no Nacional). Ou seja, descontando o jogo contra o Galo, 12 pontos dos 36 conquistados nesta luta para não cair vieram diretamente do oportunismo do camisa 11. O rendimento faz Seijas se render ao parceiro: “Nem tenho o que falar do Vitinho. Vive um grande momento e nos ajudará muito”. A situação não é inusitada para o atacante. Ano passado, garantiu com seus gols nada menos do que sete vitórias, ou 21 pontos para o Inter. Seis delas por 1 a 0. Contra o Cruzeiro, pela última rodada, anotou os dois. Ainda anotou outros três pelo Brasileirão. Na próxima rodada, o Inter pega o Grêmio na Arena, no domingo. Antes, volta a concentrar forças na Copa do Brasil. Na quarta-feira realiza o duelo de volta com o Santos, válido pelas quartas de final. Como perdeu na Vila Belmiro por 2 a 1, precisa vencer por 1 a 0 ou a partir de dois gols de diferença para confirmar vaga às semifinais. Se devolver o 2 a 1, a decisão será nos pênaltis.

Vaiado

O técnico Jorginho, do Vasco, foi vaiado durante a derrota de sua equipe para o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A fase do Cruzmaltino não é das melhores, e o time deixou o Atlético-GO abrir quatro pontos na liderança. Para responder às críticas, o treinador revelou que, após a saída de Dunga, chegou a conversar com a Confederação Brasileira de Futebol e, caso Tite não acertasse com a Seleção, o vascaíno poderia ter sido escolhido como comandante do Brasil. “Eu fui vinculado à Seleção há dois meses. Cheguei a conversar com o presidente da CBF, para o caso de o Tite não acertar. Aí, de repente, eu não sirvo mais”, criticou Jorginho, que está no Vasco desde agosto de 2015, tendo conquistado o Carioca neste ano. Apesar de citar essa situação, o treinador garantiu que a vaia é normal. “Aceito a vaia, e vou seguir de cabeça erguida. Agora, só posso seguir trabalhando, para sair logo dessa situação”, ponderou. Jogando em São Januário, o Vasco perdeu por 2 a 1 para o CRB. Com isso, parou nos 54 pontos, e não deu mais um passo rumo ao acesso. Agora, o Cruzmaltino tem cinco pontos de vantagem para o Bahia, primeiro time fora da zona de classificação à Série A de 2017.