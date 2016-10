Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Classificação

O Botafogo segue firme na briga por uma vaga na Libertadores. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, na Arena Botafogo, na Ilha do Governador, o Alvinegro carioca derrotou o Internacional por 1 a 0, gol marcado por Sassá, de pênalti. O resultado fez o Botafogo chegar aos 47 pontos ganhos e agora ocupa a quinta posição na classificação do Campeonato Brasileiro. A derrota manteve o Inter na zona do rebaixamento. O time gaúcho ocupa a 17ª colocação com 33 pontos ganhos. O resultado fez justiça ao Botafogo que mostrou mais ambição ofensiva do que o adversário e procurou o gol durante os 90 minutos. O Inter entrou disposto a não perder, mas acabou sofrendo mais uma derrota na competição.

Derrubado

Na próxima rodada, o Botafogo vai receber o Atlético-MG, na Arena Botafogo, na Ilha do Governador. O Inter vai encarar o Flamengo, no Beira Rio, em Porto Alegre. A partida ficou aberta com os dois times procurando o gol, mas encontrando pela frente defesas Aos 39 minutos, o Botafogo marcou o primeiro gol. Sassá foi lançado na esquerda e acabou derrubado por Eduardo na pequena área. O árbitro marcou pênalti que Sassá converteu, sem dar chance ao goleiro Danilo Fernandes. O atacante alvinegro marcou seu 11º gol na competição. Desesperado, o Inter partiu para buscar o empate, mas o Botafogo soube segurar o resultado.

Escolta

O árbitro baiano Marielson Alves Silva precisou da escolta policial após seu apito final na partida entre Botafogo e Internacional, no Rio de Janeiro. Isso porque o jogo foi definido com a vitória dos cariocas depois de um pênalti marcado por Marielson já aos 38 minutos do segundo tempo em lance que gerou uma revolta generalizada dos atletas e da comissão técnica Colorada. Na jogada, o zagueiro Eduardo trombou com Sassá e caiu com o braço em cima da bola. No entendimento do árbitro, pênalti, que acabou convertido pelo próprio Sassá. “Derrota não! Isso foi roubo. Não foi nada. Só assim para ganharem de nós”, esbravejou o atacante Vitinho ao Premiere. “Todo jogo tem pênalti contra a gente”, reclamou William, que levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Flamengo, no domingo, no Beira-Rio. Agora, a situação volta a ficar dramática para o Internacional no Campeonato Brasileiro. O empate tiraria o Colorado da zona de rebaixamento, mas, com a derrota, o clube se mantém com 33 pontos, na 17ª colocação.

Corrupção

As acusações de corrupção no futebol chinês feitas pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, na última semana, seguem repercutindo entre os brasileiros que trabalham com o esporte no país asiático. O zagueiro Gil e o volante Paulinho, que defenderam a Seleção Brasileira nas Eliminatórias à Copa do Mundo de 2018, admitiram que ficaram incomodados com as declarações do treinador. “Prefiro nem comentar. Cada um fala o que quer”, disse Paulinho, que atua sob o comando deLuiz Felipe Scolari no Guangzhou Evergrande. O próprio Felipão, em entrevista ao canal ESPN, havia dito que as acusações poderiam prejudicar o trabalho feito por brasileiros na China. O pentacampeão classificou de “absurdas” as declarações de Luxemburgo. Para o zagueiro Gil, titular do Shandong Luneng, Luxemburgo foi infeliz nas colocações que fez. “Ficamos um pouco chateados com isso, mas o trabalho continua da mesma maneira. Isso não vai interferir em nada no trabalho dos brasileiros, porque todos estão felizes por lá”, declarou. Após a repercussão negativa das declarações, Luxemburgo voltou atrás e afirmou que não pretendia prejudicar os brasileiros que estão na China. “Queria deixar bem claro que não quis generalizar quando falei do futebol na China”, justificou. “O meu problema foi com uma pessoa específica, ligada ao clube, e dei nome”.

Virada

O Santa Cruz saiu na frente do Corinthians nesta quarta-feira, levou a virada, encostou no placar de novo e por pouco não surpreendeu. A equipe jogou de igual para igual na Arena Pantanal, em Cuiabá, mas voltou a perder, dessa vez por 4 a 2, e ficou em situação dramática no Campeonato Brasileiro. O time de Doriva é o penúltimo colocado, com 23 pontos, onze a menos que o Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mesmo assim, o grupo ainda tenta acreditar na permanência na elite do futebol nacional. “Fizemos uma grande partida, saímos na frente contra um grande time como é o Corinthians e vacilamos mais uma vez. E a gente sabe que contra time grande você não pode perder as oportunidades. É seguir trabalhando, sabemos que temos grandes adversários pela frente, uma sequência difícil dentro do campeonato, mas esse grupo, essa equipe vai continuar lutando até o final. Não jogamos a toalha ainda. Enquanto tiver chance matemática de sair dessa zona de rebaixamento, a gente vai lutar”, avisou Uillian Correia, à TV Globo.

Exclusiva

Aos poucos o atacante Gabriel Jesus tem perdido a identificação exclusiva com a torcida do Palmeiras para adquirir a condição de ídolo nacional. Ovacionado por torcedores de diferentes equipes – incluindo corintianos – no desembarque da Seleção Brasileira, nesta quarta-feira, no aeroporto de Guarulhos, o jogador comemorou os bons números sob o comando de Tite e evitou dizer se será titular pelo Verdão no duelo desta quinta, contra o Cruzeiro, em Araraquara. “Não sei, vou trabalhar em cima disso”, afirmou o atacante, sem dar maiores detalhes sobre sua condição física. O jogador disse que se encontraria nas próximas horas com sua mãe para fazer um exame de rotina no dentista. Em seguida, ele viajará para a cidade do interior paulista, onde ficará concentrado para enfrentar o Cruzeiro. Na quarta-feira, Gabriel Jesus chegou ao quarto gol em sua quarta partida disputada pela Seleção principal. Foi do atleta o golaço por cobertura que abriu caminho para a tranquila vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela, em Mérida. “Eu fiquei muito contente com o gol. Mas fiquei mais feliz com a vitória que fomos buscar”, disse o jogador. “Eu tentei enganar o goleiro no lance do gol. Fiz com que ele errasse, porque ameacei buscar um lado e fui para o outro. E usei a frieza na hora de fazer o gol”, explicou. “Fico muito contente com os números, mas tenho que trabalhar cada vez mais. E estarei sempre buscando a vitória, porque isso é o mais importante de tudo”.

Referência

Com dificuldades para encontrar um homem de referência para o seu ataque desde perder Vagner Love para o Monaco, da França, o Corinthians ganhou uma nova alternativa para o setor. Trata-se do meia Guilherme, que atuou avançado diante do Santa Cruz e correspondeu com dois gols na vitória por 4 a 2 de quarta-feira, na Arena Pantanal. “O Guilherme iniciou a sua carreira no Cruzeiro nessa posição, jogando com o Adilson Batista. Ele era um atacante de referência, menos armador do que é hoje. É um jogador com uma qualidade técnica muito grande, importante para o grupo. Posso usá-lo como um 9 ou vindo de trás”, indicou o técnico interino Fábio Carille, que deverá ser substituído por Oswaldo de Oliveira nas próximas horas . Guilherme chegou a ser testado como um falso centroavante em alguns momentos da atual temporada. Tite, no entanto, priorizava a utilização de André (já vendido ao Sporting, de Portugal) no setor. Luciano (agora no Leganés, da Espanha) também foi testado e não se mostrou o mesmo de antes de sua grave contusão no joelho.

Departamento

Já Gustavo, vindo do Criciúma para acabar com a carência, ainda não fez nem um gol sequer pelo Corinthians. O paraguaio Ángel Romero foi outro que teve as suas chances, porém prefere atuar como um ponta. E o jovem Isaac jamais estreou. A utilização de Guilherme diante do Santa Cruz só foi possível porque enfim o atleta deixou o departamento médico corintiano – em outros clubes, as contusões eram problemas recorrentes para ele. O jogador já não sente mais um edema na panturrilha direita. “Depois de 30 dias fora, ele virou uma opção muito importante. Precisamos qualificar o grupo, e ele é um jogador de qualidade”, repetiu Fábio Carille, que perdeu Gustavo em função de um desconforto muscular na coxa esquerda e não tinha Romero, defendendo o Paraguai, durante a rodada passada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Guilherme também está feliz por ser novamente útil ao Corinthians, seja sob o comando de Carille ou de Oswaldo de Oliveira. “Graças a Deus, fiz um trabalho intensivo e voltei a jogar após ficar um mês fora. Ainda sinto um pouco dinâmica do jogo, o calor intenso, mas a gente não perde a qualidade. Fui feliz na conclusão e pude ajudar a minha equipe”, sorriu o candidato a titular como centroavante.

Empate

No dia em que completou 107 anos, o Coritiba não conseguiu passar de um empate sem gols diante do Figueirense, em pleno estádio Couto Pereira, desperdiçando uma chance de se afastar um pouco mais das proximidades da ZR e reencontrar o caminho das vitorias. Com o resultado, o Alviverde chegou aos 37 pontos, na 12ª colocação. Cada vez mais preocupado, o Figueira segue na 18ª colocação, com 32 pontos. Na próxima rodada, o Coritiba terá o clássico diante do Atlético Paranaense, domingo, em partida marcada para a Vila Capanema. Já o Figueirense encara no mesmo dia o Palmeiras, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Carpegiani optou pela entrada de Vinicius no lugar de Kazim, tentando dar novo fôlego ao ataque. Aos 26 minutos, Veiga cobrou falta fechada e Gatito agarrou. Dodô, respondeu, aos 28, com uma bomba que passou a direita da meta. Juan fez a jogada aos 36 minutos e serviu Veiga, que bateu desequilibrado pela linha de fundo. O campo molhado dificultava ainda mais as equipes, já cansadas. Aos 45 minutos, Iago marcou, mas novamente o gol foi anulado por falta de ataque.

Protesto

Poucos dias após vaias tomarem conta da Arena Corinthians quando o técnico Fabio Carille decidiu acionar Willians no segundo tempo da partida contra o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, a torcida do Timão repetiu o protesto nesta quarta-feira: o camisa 5 e o treinador interino foram novamente criticados durante o jogo contra o Santa Cruz, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Desta vez, no entanto, as vaias tiveram reação dentro do grupo de jogadores do Corinthians. No fim da noite, jogadores como Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme postaram um texto e uma foto idênticos em suas redes sociais. O conteúdo é de apoio tanto a Willians quanto a Fabio Carille.

Adversários

Oito jogos separam o Vasco do fim da temporada. Destes, seis são adversários diretos da equipe na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A pouco mais de um mês para o fim da competição, os jogadores vascaínos estão com este planejamento em mente para que as pedras sejam ultrapassadas e o retorno à elite do futebol nacional concretizado. Esta complicada tabela na reta final da Série B do Brasileiro se justifica muito pelo equilíbrio entre os participantes. A diferença do Avaí, quarto colocado, para o Luverdense, 11º, é de apenas seis pontos. Isto aumenta a dificuldade que será encontrada pelo Vasco, já que os adversários tendem a dar a vida em campo, ainda mais diante do favorito. A confiança para o acesso do Vasco foi renovada na última rodada. Em Manaus, a vitória sobre o Londrina aliviou a pressão sentida pelos jogadores. Maior nome do atual elenco, o meia Nenê falou justamente deste assunto. O camisa 10 de São Januário sabe da importância de vencer estes adversários diretos para não ter sustos na briga do acesso.

Confiança

“Fazia tempo que não ganhávamos fora do Rio de Janeiro. O campeonato da Segunda Divisão é muito difícil, sabíamos da dificuldade. Um resultado como esse nos dá muita confiança, esperança. Agora temos pela frente jogos em confronto direto e o importante é vencer para voltarmos para a liderança o mais rápido possível” afirmou o camisa 10. O primeiro dos seis adversários diretos do Vasco na briga pelo acesso nestas oito rodadas finais da Série B é o CRB. Mesmo com a partida acontecendo em São Januário no sábado, os alagoanos esperarão o erro vascaíno para tentar surpreender. Caso vençam, por exemplo, podem ficar a dois pontos do G4, dificultando ainda mais a vida do Vasco neste ano. Passando pela pedra do CRB, o Vasco ainda terá pela frente as do Avaí, Brasil de Pelotas, Luverdense, Criciúma e Ceará. O caminho a ser percorrido pode ser amenizado caso as primeiras pedras sejam ultrapassadas e o acesso conquistado de maneira antecipada. De uma forma ou de outra, a força para quebrar os obstáculos que virão pela frente se torna fundamental. E o elenco sabe disso.

Contratado

Na manhã desta quarta (12), na Arena Condá, em Chapecó, no jogo que abriu a 30ª rodada da Série A do Brasileiro e marcou a despedida de Oswaldo de Oliveira do comando do Sport – foi contratado pelo Corinthians, clube que comandará pela terceira vez e pelo qual foi campeão mundial de clubes em 2000 – o time pernambucano não se deu bem contra a Chapecoense. Embora tenha feito bom primeiro tempo, o Sport acabou levando um gol de Willian Thiego antes do intervalo e viu Diego Souza se lesionar e não voltar para a etapa final. Daí para a frente, totalmente apático, levou mais gols (Ananias e Kempes), teve um jogador expulso (Gabriel Xavier) e saiu de campo derrotado por 3 a 0 pelo time da casa.

Tumulto

Antes mesmo de chegar ao Corinthians, Oswaldo de Oliveira tem causado tumulto na política do clube. Irritados com a decisão tomada de forma monocrática pelo presidente Roberto de Andrade, conselheiros e pessoas influentes no Corinthians têm pressionado o mandatário para voltar atrás e desistir da escolha do treinador. Porém, a possibilidade de uma reviravolta é remota, até porque o técnico já acertou o desligamento do Sport. A contratação do novo comandante pode até mesmo antecipar a saída do diretor adjunto de futebol corintiano, Eduardo Ferreira. Como revelado pelo LANCE! , o dirigente cogitava entregar o cargo no fim do ano por se sentir pressionado, isolado e sobrecarregado. Contrário a Oswaldo, ele estuda pedir para sair antes mesmo do fim da temporada. Eduardo Ferreira também é próximo do ex-presidente Andrés Sanchez, outro que está incomodado com a escolha de Roberto de Andrade. Um dos que defendeu a contratação de Cristóvão Borges após a saída de Tite, o deputado federal (PT-SP) era favorável a contratação de Eduardo Baptista, que atualmente está na Ponte Preta.

Objetivo

A Chapecoense respira aliviada após três derrotas seguidas, pois pulou para 41 pontos e está quase alcançando o seu primeiro objetivo, que era a permanência na Série A sem percalços. Na próxima rodada visitará o Cruzeiro. Já o Sport, com 34 pontos está na iminência do Z4 e no próximo domingo fará na Ilha do Retiro um duelo de desesperados contra o Vitória, rival direto na briga contra o rebaixamento, provavelmente com um técnico interino. E Oswaldo de Oliveira dá adeus com campanha fraca no Rubro-Negro: apenas 33% dos pontos disputados, terceira pior defesa, quarta pior campanha como visitante.

Balançar

Demorou quase 500 minutos desde a última vez, mas hoje o torcedor pôde ver o Corinthians balançar as redes após um longo jejum no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, em mando invertido de campo (a partida foi na Arena Pantanal – MT a pedido dos mandantes), o time paulista saiu atrás do placar, mas virou e venceu o Santa Cruz por 4 a 2, encerrando também um jejum de vitórias que já durava 6 partidas. Até a noite desta quarta, o Corinthians acumulava pelo menos 473 minutos sem fazer gol (sem contar os acréscimos das partidas). Foi um gol no empate contra o Coritiba, há quase um mês, e depois acumulou quatro jogos sem balançar as redes, contra Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Atlético-MG. Já os 3 pontos não vinham para o Corinthians há 43 dias, desde a vitória sobre o também pernambucano Sport, na Arena Corinthians. Foi também a primeira vitória desde a demissão de Cristóvão Borges.

Posição

Mesmo com a reabilitação, o time paulista ainda não ingressou na zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Ficou na oitava posição, com 45 pontos ganhos. O Santa Cruz totaliza somente 23 e está cada vez mais próximo da segunda divisão nacional. Os dois times voltarão a entrar em ação no domingo. Talvez já com Oswaldo de Oliveira no banco de reservas, o Corinthians receberá o lanterna América-MG em Itaquera, enquanto o Santa Cruz irá ao Moisés Lucarelli para enfrentar a Ponte Preta. Aos 46 minutos, veio o alívio para o time de Fábio Carille. Após Marlone cobrar uma falta da direita, a bola sobrou para Marquinhos Gabriel cruzar do outro lado. Lucca, que havia substituído Guilherme, esticou-se com um carrinho para fechar a contagem na Arena Pantanal.

Partida

Fluminense e Flamengo entram em campo nesta quinta, às 21h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), em um clássico que promete. O Rubro-Negro está na briga pelo título brasileiro e o Tricolor luta por uma vaga na Libertadores. A partida também marcará o duelo de dois meias que estão entre os principais destaques do Campeonato Brasileiro: Gustavo Scarpa e Diego. Em boa fase, são nomes que podem decidir o Fla-Flu. Com 22 anos, Scarpa tinha apenas oito quando Diego despontou no Santos sendo campeão brasileiro em 2002. No entanto, mesmo jovem o meia assumiu o protagonismo no Fluminense após a saída de Fred e vem comandando o time nesta temporada, sendo decisivo.

Artilheiro

Scarpa é o artilheiro do Flu em 2016, com 14 gols (ao lado de Cícero), e no Brasileirão, com oito. Ele também se destaca nas assistências: são 15 na temporada, sendo sete na competição nacional. Antigo sonho do Flamengo, Diego acertou com o clube em julho deste ano e chegou com grande festa da torcida. Dentro dos gramados, o meia não decepcionou toda a expectativa criada. Agora com 31 anos, após 12 temporadas na Europa, o jogador usa sua maturidade para liderar o Fla na disputa pelo título. Com o armador em campo, o Rubro-Negro ainda não perdeu. Em 10 jogos, ele anotou três gols, um logo em sua estreia, e deu uma assistência. Além dos números, Diego vem mostrando muita vontade nos jogos.

Seleções

O meia Marquinhos Gabriel recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Santa Cruz e desfalcará o Corinthians no domingo, diante do América-MG, na Arena de Itaquera. O duelo deverá marcar a estreia do técnico Oswaldo de Oliveira no comando do Timão. Por outro lado, o Corinthians contará com as voltas do lateral-direito Fagner e do atacante Romero. Eles defenderam as seleções de Brasil e Paraguai, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Ainda podem voltar a ficar à disposição o goleiro Cássio, o zagueiro Vilson e o meia Rodrigo Figueiredo, que estão em fase final de recuperação. O departamento médico do Corinthians ainda conta com Yago, Gustavo e Danilo (só voltará em 2017). Os pendurados com dois cartões amarelos para o jogo contra o América-MG são: Balbuena, Vilson, Pedro Henrique, Uendel e Guilherme. Com a vitória sobre o Santa Cruz, o Corinthians chegou a 45 pontos e está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. O Timão busca alcançar o G6 para ter uma vaga na próxima Libertadores da América.

Crescimento

Com a melhor defesa do segundo turno do Brasileirão – foram apenas três gols sofridos em 11 jogos disputados – Sidão é um dos grandes responsáveis pelo crescimento do Botafogo na competição. Com o objetivo inicial de 47 pontos já alcançado, o goleiro vê o time preparado para sonhar mais alto. Dentro do G6, o objetivo é claro: de conseguir uma classificação para a Copa Libertadores. “O time está tão encaixado que a bola começou a chegar pouco pra mim. Acho que é a hora de mudar o discurso sim, mantendo os pés no chão. Desde o princípio, nosso time era visto como um possível rebaixado. Agora é mudar o discurso para se manter no G6 e conseguir chegar na Libertadores. Continuar fazendo nosso trabalho, no sacrifício e garantir essas vitórias até o fim do campeonato. Depois a gente seca alguém. Primeiro é fazer nosso papel” disse. Contra o Internacional, o arqueiro botafoguense foi decisivo e defendeu chute de Vitinho cara-a-cara no meio do segundo tempo, quando o 0 a 0 persistia no placar da Arena. E Sidão comentou sobre a importante intervenção no jogo.

Eliminatórias

Com um gol salvador do zagueiro Fernando Mina, do Palmeiras, a Colômbia arrancou um empate por 2 a 2 nesta terça-feira contra o Uruguai, resultado que pode fazer a ‘Celeste Olímpica’ perder a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Apoiados pela torcida que lotou o Estádio Metropolitano de Barranquilla, os colombianos, que jogavam sem seu principal jogador, James Rodríguez, abriram o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Luis Muriel cobrou escanteio da direita na cabeça de Abel Aguilar, que se livrou da marcação e subiu livre para balançar a rede. O Uruguai não demorou a responder. Doze minutos depois, aos 26, Carlos Sánchez cobrou falta na área. Fardi Díaz tentou cortar, mas acabou tocando para trás, deixando Cristian Rodríguez, ex-Grêmio, livre para cabecear firme e empatar a partida.

Rodada

Mais uma vez sem Lionel Messi, ainda lesionado, a Argentina perdeu para o Paraguai nesta terça-feira, por 1 a 0, em jogo válido pela décima rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2018, com direito a pênalti desperdiçado por Sergio Agüero e muitas vaias da torcida. O time de Francisco Arce, ex-jogador de Palmeiras e Grêmio, entrou em campo para se defender e aproveitar os contra-ataques, estratégia que se mostrou acertada e que garantiu a vitória para o Paraguai, que chegou a 15 pontos, se manteve na sexta posição no torneio, mas encostou na ‘Albiceleste’, quinta colocada com 16. Foi o terceiro resultado ruim consecutivo da ‘Albiceleste’, que já tinha empatado com Venezuela e Peru nas duas últimas rodadas nas Eliminatórias. Já o Paraguai se recuperou da derrota em casa para a Colômbia na última quinta-feira, por 1 a 0.

Liderança

Quatro jogos com Tite e quatro vitórias: o Brasil passou nesta terça-feira sem dificuldades pela Venezuela por 2 a 0, em Mérida, e assumiu a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Com o triunfo, garantido por um golaço de Gabriel Jesus e outro de Willian, o Brasil chegou a 21 pontos, ultrapassando o Uruguai, que empatou com a Colômbia, fora de casa, por 2 a 2, e agora ocupa o segundo lugar, com 20. Já a Venezuela segue na lanterna, com 2. Pela primeira vez sem Neymar desde que assumiu o comando da seleção, Tite resolveu promover a entrada de Willian, uma opção que se mostrou certa. O meia assumiu a posição pelo lado direito do campo. Desta forma, Philippe Coutinho foi deslocado para a esquerda, onde costuma atuar no Liverpool. Já Paulinho, que cumpriu suspensão na goleada sobre a Bolívia, voltou ao time na vaga de Giuliano.

Mudanças

Já Rafael Dudamel fez duas mudanças no time. Roberto Rosales recuperou a posição na lateral direita, enquanto José Manuel Velázquez substituiu o suspenso Oswaldo Vizcarrondo na zaga central. A vitória brasileira começou a ser construída depois de um erro de Daniel Hernández. Aos 7 minutos do primeiro tempo, o goleiro da Venezuela saiu jogando mal. Gabriel Jesus ficou com a bola e fez uma pintura, tocando com categoria por cobertura para abrir o placar. Com a vitória parcial, a seleção pentacampeã passou a controlar a partida. Com boas atuações de Renato Augusto no comando do meio-campo e Coutinho, o time de Tite dominou a posse de bola, com 67%, chegou a ameaçar Hernández, mas não conseguiu ampliar. No início do segundo tempo, o próprio Gabriel Jesus quase marcou o segundo. Aos 3 minutos, Filipe Luís fez boa jogada pela esquerda e rolou para o atacante do Palmeiras, que bateu de primeira. A bola passou perto da trave, assustando o goleiro venezuelano.

Sequência

Quatro minutos depois, aos 7, foi a vez de Renato Augusto cair pelo lado esquerdo do campo. O meia, ex-Corinthians e Flamengo, cruzou na segunda trave para Willian, livre, ampliar o placar. Na sequência, aos 12, o Brasil teve um gol bem anulado. Depois de escanteio cobrado da direita, Renato Augusto cabeceou firme. A bola ia na direção do gol, mas Gabriel Jesus, impedido, resolveu desviar. O árbitro viu o atacante adiantado e marcou a irregularidade. Depois de levar o segundo gol, a Venezuela partiu para o ataque e chegou a ameaçar Alisson, mas também deixou espaços na defesa. Aos 17, em rápido contra-ataque, Coutinho fez ótima jogada pela esquerda e rolou para Gabriel Jesus, que vinha de trás.

Refletores

O artilheiro pegou de primeira, mas chutou em cima de Hernández, que fez a defesa. Quando o jogo já se encaminhava para o fim, aos 28 minutos, os refletores do Estádio Metropolitano de Mérida apagaram. A falta de luz, porém, não afetava as placas de publicidade, os camarotes e as cabines de transmissão das equipes de televisão. A paralisação durou por cerca de 20 minutos. Com o jogo retomado, a Venezuela tentou partir em busca do primeiro gol e passou a pressionar a saída de bola do Brasil. Os donos da casa ainda reclamaram de pênalti cometido por Marquinhos aos 35 minutos, depois de o zagueiro ter derrubado Salomón Rondón na área, mas o juiz mandou o jogo seguir.

Desempenho

Grêmio e Atlético-PR se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 21h, na Arena gremista, pela 30 rodada do Campeonato Brasileiro e em um duelo que reúne dois dos times que buscam vaga na Libertadores-2017. O Grêmio, de bom desempenho na condição de mandante, enfrenta um Furacão que deixa a desejar fora de casa. Entre os postulantes ao G6, o Rubro-Negro é o de pior desempenho fora dos seus domínios, com apenas duas vitórias, um empate e 11 derrotas: aproveitamento de 16,6%. O Tricolor de Renato Portaluppi terá novidades para engatar a segunda vitória seguida e tentar encerrar a rodada no G6. O goleiro Marcelo Grohe, com dores no pé esquerdo, será substituído por Bruno Grassi e Luan retorna de suspensão. Renato, no entanto, fez mistério sobre a escalação gremista. Walace e Jailson disputam a titularidade no meio de campo, que tende a ter três volantes. Já no ataque, Everton pode atuar na vaga de Pedro Rocha.

Lamentar

Desde o ano passado, 13 de outubro é uma data a se lamentar no São Paulo. Foi quando Carlos Miguel Aidar renunciou ao cargo de presidente, encerrando um ciclo marcado escândalos. O passado vergonhoso deixou feridas no clube, que, exato um ano depois, ainda tenta se reerguer. Nesta quinta-feira, no clássico contra o Santos, às 21h, no Pacaembu, o Tricolor busca mais um passo para se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e reencontrar o caminho das vitórias. Devolver ao torcedor à alegria tantas vezes vista no municipal. Mandante, o São Paulo estará longe do Morumbi por conta de um acordo feito entre os clubes no primeiro turno. Mas nem por isso falta inspiração. Em seus 86 anos de história, o Tricolor paulista cansou de comemorar no Pacaembu. Inclusive contra o adversário desta quinta. Dentre duelos, dois ocupam lugar de destaque. A maior goleada (9 a 1) e o jogo em que “acusam” o time de Pelé de ter fugido (veja mais abaixo). O retrospecto recente, apesar da derrota no primeiro turno por 3 a 0, também anima: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sem contar que a torcida será só de tricolores.

Comunicados

Fábio Carille e os jogadores do Corinthians asseguram que ainda não foram comunicados sobre a chegada do técnico Oswaldo de Oliveira ao clube. De qualquer forma, o interino voltou a se mostrar subserviente após enfim conquistar uma vitória pelo Campeonato Brasileiro, por 3 a 2 sobre o Santa Cruz, nesta quarta-feira, na Arena Pantanal. “Lembro muito do Fábio Mahseredjian (preparador físico que Tite levou do Corinthians para a Seleção Brasileira), que sempre falou muito bem do Oswaldo. É um cara vencedor no clube, que já fez bons trabalhos, experiente, e eu sou funcionário do Corinthians. Se isso for delegado, volto normalmente à minha antiga função. Sempre falei que viveria o dia a dia”, aceitou Carille. Quando demitiu Cristóvão Borges, o presidente Roberto de Andrade declarou que pretendia manter Fábio Carille como interino até o final do ano. Mudou de ideia no dia seguinte e avisou que poderia, sim, contratar um novo treinador ainda em 2016. Na terça-feira, o mandatário decidiu apostar em Oswaldo de Oliveira para a função, contrariando parte de sua cúpula diretiva e da torcida.

Confiança

Além da confiança pelas 14 vitórias consecutivas no Pacaembu, o torcedor do Santos tem outro amuleto para crer na vitória desta quinta-feira, sobre o São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão. Incluindo a primeira passagem do treinador pela Vila Belmiro, em 2010, e a atual, o Santos nunca foi derrotado pelo rival. Neste período, foram oito vitórias e apenas um empate. O Tricolor, obviamente, é quem mais sorte traz ao comandante. Seja por mera coincidência do destino ou pelo trabalho, o treinador tenta manter a escrita logo mais. Mas, para isso, terá alguns obstáculos para superar. Em vez de descansar seu time durante a pausa no Brasileirão, por conta dos jogos da Seleção, Dorival teve de mandar os titulares a campo por 25 minutos no amistoso com o Benfica, que marcou a despedida de Léo e a festa do centenário da Vila Belmiro. “Temos de repensar, porque precisamos de time bem postado contra o São Paulo. Porém, temos compromisso que exige seriedade. Vou consultar a diretoria, mas colocaremos a melhor equipe possível” disse Dorival às vésperas do amistoso. O treinador espera aumentar nesta noite a freguesia do rival.

Controverso

Eduardo Ferreira, o diretor de futebol do Corinthians, diz ainda desconhecer o controverso acerto que o presidente Roberto de Andrade fez com o técnico Oswaldo de Oliveira. A contratação efetivada na terça-feira causou discórdia na cúpula do clube do Parque São Jorge e ainda não foi confirmada oficialmente. “Não estou sabendo de nada disso. Vim aqui (acompanhou a delegação na vitória por 4 a 3 sobre o Santa Cruz, na Arena Pantanal) focado em buscar os três pontos. Hoje, o treinador é o Fábio Carille”, comentou Edu Ferreira, um dos que ficaram alheios à negociação com Oswaldo, decisão tomada quase que exclusivamente por Roberto de Andrade. “Por enquanto, não chegou nada para mim. Vamos esperar o Roberto se posicionar, confirmar alguma coisa”. Questionado se entregaria o seu cargo com a ratificação da chegada de Oswaldo de Oliveira, uma vez que teria sido contrário à contratação, o diretor de futebol ficou constrangido e desconversou. Depois, lembrou que não pode se apegar ao posto que ocupa.

Encarado

O empate sem gols contra o Coritiba manteve o Figueirense na zona de rebaixamento do Brasileirão, entretanto, agora o time está apenas a dois pontos do Sport, fato encarado como algo positivo no elenco alvinegro. Conseguindo somar um importante ponto fora de casa e contando com o tropeço dos rivais pernambucanos, a equipe catarinense agora espera ver o Orlando Scarpelli lotado para tentar uma missão dificílima: vencer o Palmeiras, nada mais nada menos que o líder do campeonato. “O resultado que conquistamos é muito importante porque agora estamos a dois pontos do Sport, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Temos que tomar como exemplo o jogo contra o Botafogo. Se não dá para ganhar, que pelo menos a gente não perca. Mas hoje fizemos um jogo consistente, precisávamos caprichar um pouco mais no contra-ataque. Agora é chamar a torcida para domingo, fazer com que eles possam lotar o Orlando Scarpelli para que a gente saia vitorioso”, comentou Werley após o jogo.

Treinador

Oswaldo de Oliveira, enfim, se pronunciou. Depois de acertar sua ida para o Corinthians e de o Sport, na noite da última terça-feira, confirmar em nota oficial a saída dele do clube, o treinador concedeu entrevista coletiva nesta quarta, após derrota do clube pernambucano para a Chapecoense 3 a 0. Em poucas respostas, ele confirmou a ida para o Timão e justificou por que abandona o trabalho no Leão da Ilha na reta final do Brasileirão. Segundo Oswaldo, o principal motivo para deixar o Sport foi o temor de não ser mantido no cargo para a próxima temporada. Ele também revelou que já havia recebido outras ofertas do Corinthians. “Desde a saída do Tite recebi três convites do Corinthians e resisti aos três. Agora a diferença foi que senti que não tinha firmeza a possibilidade de ficar no Sport ano que vem. Tenho exemplos anteriores, saí do Flamengo faltando dois jogos no ano passado, então não posso mais passar por esse tipo de coisa” comentou o treinador, que deixa o clube pernambucano após 34 jogos e apenas 35,2% de aproveitamento.

Legado

O Sport corre risco de entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão nesta rodada. A equipe é a primeira fora da zona de rebaixamento, com apenas um ponto a mais que o Internacional, 17º colocado. Mesmo assim, Oswaldo acredita deixar um bom legado: “Agora o Sport pode seguir, reagir e ficar na primeira divisão. O trabalho aqui teve um início já com o ano em andamento, reformulamos e hoje é uma equipe com padrão de jogo” opinou. Oswaldo de Oliveira volta ao Corinthians para a sua terceira passagem. Ele já dirigiu o clube entre 1999 e 2000 e também em 2004. A escolha dele foi bancada pelo presidente Roberto de Andrade, que contrariou outros membros da cúpula alvinegra, que desejavam Eduardo Baptista e Roger Machado. O novo comandante alvinegro deve ser apresentado no Timão nesta quinta-feira e pode já comandar a equipe diante do América-MG, domingo, na Arena. “Sobre o Corinthians quando eu me apresentar lá vamos falar. Mas sobre Sport, saio porque minha situação aqui ficou indefinida, não houve condição de seguir” finalizou Oswaldo.

Jogadores

Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco volta a campo no próximo sábado, quando recebe o CRB em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada. Com 54 pontos, o time tem um a menos que o Atlético-GO, em ação na véspera, enfrentando o Paysandu, em Goiânia. O fato de entrar em campo já sabendo o resultado dos atleticanos parece não animar os jogadores do Cruzmaltino. “Não acredito que exista uma vantagem nisso, pois neste momento não podemos ficar pensando nos demais confrontos. Temos que manter o foco nos próprios jogos que teremos pela frente e que já são complicados por natureza. O fato de não estarmos em primeiro lugar agora não é a prioridade. O que precisamos primeiro é garantir o acesso e depois vamos olhar para a disputa pelo título”, disse o goleiro Martin Silva. Como de hábito, o técnico Jorginho vem fechando a maior parte dos treinos e por isso apenas minutos antes da partida que deverá ser divulgada a escalação que vai enfrentar o CRB. Ele contará com o retorno do zagueiro Rodrigo, que ficou de fora dos dois últimos jogos para resolver problemas particulares.

Conquistado

O Oeste visitou o Sampaio Corrêa, nesta terça-feira, no Castelão, em jogo isolado da 31ª rodada da Série B, e arrancou um importante empate em 1 a 1, conquistado nos minutos finais de partida. Apesar de aumentar seu jejum de jogos sem vitória na Série B para dez, o Rubrão conquistou um resultado que fez com que o Sampaio Corrêa não se aproximasse na briga contra o rebaixamento. O empate deixou a equipe paulista na 16ª colocação, com 36 pontos, apenas três na frente do Bragantino, primeiro na zona da degola. No entanto, o Tricolor, que tem um jogo a menos na competição, caiu para a lanterna do torneio, com 26 pontos, e perdeu uma grande oportunidade para tentar ficar próximo de sair do Z4. Ambas as equipes voltam a campo pela Série B somente no dia 22 de outubro, em um sábado. Às 16h20(de Brasília), o Oeste recebe o Bahia, na Arena Barueri. Já às 17h(de Brasília), o Sampaio Corrêa visita o Tupi, no Estádio Municipal de Juiz de Fora.

Encaminhado

Com o acesso para a elite do futebol brasileiro bem encaminhado, o Vasco já está começando a projetar a próxima temporada. Ainda não se sabe se o técnico Jorginho será mantido para 2017, porém, mesmo assim, por determinação do presidente Eurico Miranda, o departamento de futebol já está em ação e a prioridade é acertar a permanência dos atletas que estão nos planos e têm vínculo somente até o fim do ano. O primeiro a ser procurado é o volante Marcelo Mattos, que está se recuperando de uma lesão nos ligamentos do joelho. O jogador ganhou a confiança de todos no elenco pela liderança dentro de campo e sua permanência é dada como certa. Outros jogadores que estão nos planos e que têm renovação tratada como certa são o zagueiro Jomar e os volantes William e Bruno Gallo. Quem vive uma situação curiosa é o volante paraguaio Julio dos Santos. Ele chegou a assinar um vínculo em 2015 por três anos, porém, pela legislação brasileira um estrangeiro não pode ter mais de dois anos de contrato com qualquer empresa ou clube do país, já que existe necessidade de renovação de visto.

Produção

Assim, o acordo entre Vasco e jogador passa a ser quase que verbal, sem validade jurídica. Como o jogador não vem agradando, pois caiu de produção, sua saída pode ser facilitada, principalmente porque ele tem mercado no futebol paraguaio. Outro com situação indefinida é o meia Fellype Gabriel, que vem entrando no decorrer dos jogos e mostrado que está recuperado da série de lesões que o impediram de atuar nos últimos dois anos. Porém, a diretoria espera que ele se firme na equipe para que seja justificado um novo contrato. Com vínculo até o fim do ano, o zagueiro Aislan não terá o contrato prorrogado. O jogador não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve, falhando em algumas partidas da Série B. Por enquanto a diretoria do Vasco não vai comentar sobre a renovação de contratos, já que a prioridade é terminar bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Dentro de campo o time segue se preparando para a partida contra o CRB no próximo sábado, às 16h30(de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino contará neste duelo com o retorno do zagueiro Rodrigo, que ficou de fora dos dois últimos jogos para resolver problemas particulares.

Trabalhar

Roberto Carlos quer voltar a ser técnico, mas não é esse o plano do Real Madrid para o ex-lateral-esquerdo. O brasileiro, que voltou a trabalhar no time merengue em janeiro, revelou que já conversou com o clube sobre sua intenção de ser treinador outra vez, mas o Real prefere que ele siga como embaixador. “Já falei com o clube, mas não me querem, me disseram que no momento minha imagem vai muito bem como embaixador” disse Roberto Carlos, de acordo com a agência EFE, durante visita a Pequim para apresentar projetos da Fundação Real Madrid na China. Roberto Carlos comandou o Sivasspor e o Akhisar Belediyespor, da Turquia, e foi técnico-jogador no Delhi Dynamos, da Índia, o que já havia feito interinamente anos antes no Anzhi, da Rússia. Atualmente, o ex-jogador disse que acompanha de perto os treinamentos do Real Madrid Castilla, comandado por Santiago Solari, e do time juvenil, treinado por Guti. Mas segue esperando uma oportunidade.

Complicada

O Cruzeiro tem uma missão complicada nesta quinta-feira. A partir das 19h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, enfrenta o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro e dono do melhor ataque da competição. O objetivo do time mineiro é manter o momento de ascensão, vencer a terceira partida consecutiva e se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. O Cruzeiro tem 36 pontos e ainda está perto da luta contra as últimas colocações. Mano Menezes já tem o time pronto. O treinador fez mistério durante a semana e comandou dois treinos sem a presença da imprensa. Mas não há muito segredo em relação aos 11 que começam o jogo com o Palmeiras. É o mesmo time que iniciou a partida com a Ponte, sem Edimar, que está suspenso. Joga Bryan, na lateral esquerda. O treinador cruzeirense gostou da apresentação de Lucas Romero, que aproveitou a chance ao substituir Ariel Cabral, e ganhou a vaga do compatriota. Arrascaeta se junta à delegação cruzeirense em Araraquara. O uruguaio estava com a seleção de seu país nas partidas contra Venezuela e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Ele, no entanto, não será titular. O quarteto ofensivo do Cruzeiro será o mesmo das últimas partidas. Rafael Sobis pela direita, Robinho centralizado, Rafinha pela esquerda e Ramón Ábila como homem de referência na frente.

Reforça

Guerrero está fora do Fla-Flu desta quinta-feira, às 21h, em Volta Redonda. O jogador, que defendeu a seleção peruana nesta última terça, contra o Chile, se reapresentou ao Flamengo nesta quarta com dores no adutor da coxa direita e foi cortado da viagem. Muralha, que estava na seleção brasileira, também chegou na parte da tarde ao clube e reforça a equipe no clássico. Felipe Vizeu, na Seleção sub-20, é outro fora do Fla-Flu. Leandro Damião será o centroavante titular. Guerrero participou integralmente do empate por 2 a 2 com a Argentina, no último dia 6, e da derrota por 2 a 1 para o Chile, nesta terça-feira. O peruano marcou contra os hermanos, em Lima. Chegou ao Ninho às 16h13, quando o restante do elenco já treinava, mas não foi a campo. Foi visto com uma bolsa de gelo na coxa direita na academia do CT. Reclamou de dores no local. Examinado pelos médicos, foi cortado da viagem, embora nenhuma lesão tenha sido constatada. Muralha, por sua vez, reserva nas vitórias do Brasil por 5 a 0 sobre Bolívia e 2 a 0 sobre a Venezuela, nos dias 6 e 11, respectivamente, reapresentou-se depois, mas foi a campo trabalhar ao lado do preparador de goleiros do Flamengo, Victor Hugo.

Badalado

O início do trabalho do técnico Tite à frente da seleção brasileira está sendo bastante elogiado por analistas e torcedores. Mas, dentro do grupo de jogadores, as palavras não são diferentes. Após a vitória do Brasil contra a Venezuela, em Mérida, o lateral-direito Daniel Alves citou inclusive o nome do técnico mais badalado do mundo para falar sobre Tite. O repórter do SporTV André Hernan perguntou ao jogador do Juventus, da Itália, se o estilo de trabalhar de Tite é muito parecido com o que ele já viu durante todos os 14 anos em que está no futebol europeu. “Sem dúvida. Não só do Tite, como do seu staff. Me faz recordar um pouco, salvando as distâncias, com o Guardiola em muitas coisas. Isso é uma grande honra. Tinha muita vontade de trabalhar com ele, tinha uma expectativa muito grande na sua proposta. Tenho a felicidade de poder estar trabalhando com ele, de poder estar debaixo de suas ordens. Não só eu como todo o grupo. Acredito que não só o Tite como todo o seu staff mastiga bastante as coisas para a gente e isso facilita para que a gente possa desempenhar um bom papel, para que a gente possa desempenhar um grande trabalho” afirmou Daniel Alves, que trabalhou com Guardiola no Barcelona.

Permanência

O zagueiro do São Paulo, Maicon, não garante a permanência do clube do Morumbi na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A nove rodadas para o fim do torneio, o Tricolor não vence há quatro jogos e ocupa o 14º lugar, com 36 pontos, apenas três a mais que o Internacional, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. “Não podemos falar do futuro, o futuro pertence a Deus. A gente promete que trabalharemos ao máximo pra tirarmos o São Paulo dessa situação. Vou me doar ainda mais, acredito que o pessoal também, pra que no final do campeonato a gente não esteja nessa situação que não desejamos estar”, afirmou o defensor, durante entrevista coletiva concedida após o treino desta quarta-feira, no Pacaembu. Maicon também falou sobre o duelo contra o Santos, quarto colocado do Brasileiro e próximo compromisso do Tricolor. Questionado se o clássico seria um divisor de águas para o São Paulo nesta fase complicada, o zagueiro ressaltou que a vitória é o único resultado que importa. “Nesse momento, eu acredito que precisamos da vitória, independentemente de ser um clássico ou não. O momento agora é de pensar na vitória. É claro que um clássico pode nos dar um ânimo maior, como também pode nos derrubar um pouco mais. Então estaremos preparados amanhã pra vencer, trabalhamos bem durante a semana pra ganhar os três pontos que serão muito bom para nós”, concluiu.

Possibilidade

Com o Palestra Itália indisponível por conta de uma apresentação musical, o Palmeiras enfrentará o Cruzeiro às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira no Estádio da Fonte Luminosa. Nascido em Araraquara, o atacante Rafael Marques sonha com a possibilidade de ser protagonista. “Cresci aqui dentro da Ferroviária e me sinto em casa”, disse o jogador após o treino desta quarta-feira, realizado no palco da partida. “Vai ser um jogo difícil, mas é importante sair com os três pontos e, se possível, quem sabe ainda com um gol”, afirmou o atleta. Na última terça-feira, Gabriel Jesus defendeu a Seleção Brasileira diante da Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas durante os 90 minutos. Caso o atacante não tenha condições de enfrentar o Cruzeiro como titular, Rafael Marques é um dos candidatos a substituí-lo.

Preocupado

“O Cuca sempre esperar ao máximo para decidir quem joga. O Gabriel é centroavante e eu atuo nas duas pontas. Então, tenho uma grande possibilidade de jogar, sim. Precisamos esperar para ver se ele vai chegar descansado”, disse Rafael Marques, preocupado. “Não podemos correr risco de perdê-lo no final do ano”, alertou. Em 2012, de volta ao Brasil após sete temporadas no exterior, Rafael Marques passou por Araraquara com o Botafogo, mas ficou apenas no banco de reservas. Na noite desta quinta-feira, pessoas próximas estarão na Fonte Luminosa com a esperança de vê-lo em campo. “Você fecha os olhos e lembra tudo que passou no começo. Voltar aqui com o Palmeiras brigando pelo título, com pais, amigos e familiares torcendo, é muito gratificante”, disse Rafael Marques, sem perder a seriedade. “Isso não vai valer nada se não conseguirmos os três pontos. A festa, deixamos para fora de campo e esperamos fazer um bom jogo”, avisou.

Complicações

Dona Zezé, mãe do atacante Willian, da Seleção Brasileira, faleceu nesta quarta-feira em São Paulo. A mãe do jogador vinha lutando contra um câncer na cabeça há dois anos, entretanto, acabou sofrendo complicações na última semana e não resistiu. Coincidentemente, Willian havia anotado um dos gols na vitória do Brasil contra a Venezuela nesta terça-feira e dedicou o tento à sua mãe, horas antes de seu falecimento. Willian não escondeu a emoção ao balançar as redes em Mérida. Após perder a titularidade para Philippe Coutinho, o jogador do Chelsea aproveitou a oportunidade recebida por conta da suspensão de Neymar e foi o autor do segundo gol do triunfo verde e amarelo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. “Fico muito feliz pelo gol. Tinha feito um também contra a Venezuela, em Fortaleza. Hoje, tive a felicidade de marcar aqui. O gol de hoje vai para a minha mãe, que está no hospital, para a minha esposa, para as minhas filhas e para todos os familiares que torcem por mim”, disse o jogador após o confronto contra os venezuelanos. Entre cirurgias – foram cinco – e sessões de quimioterapia, Zezé demonstrou força na luta contra o câncer. Após dois anos de tratamento, a doença acabou vencendo a mãe de Willian.