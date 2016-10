Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Importante

Passou longe de ser um show, mas o Palmeiras deu mais um passo importante rumo ao título ao bater o América-MG por 2 a 0 neste domingo, no Estádio do Café, em Londrina. Tchê Tchê, logo no início do jogo, e Alecsandro, já no fim, marcaram os gols. O Verdão, que jogou praticamente em casa mesmo com mando do Coelho, segue com três pontos a mais que o Flamengo, que bateu o Santa Cruz por 3 a 0, no Pacaembu. Foi o primeiro gol de Alecsandro após o caso de “falso doping” que o deixou afastado do futebol por cerca de três meses e que por pouco não o fez encerrar a carreira, já que a pena aplicada inicialmente era de dois anos de gancho. Agora absolvido, o camisa 29 matou as saudade: não marcava um gol desde a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, em 25 de maio, no Allianz. Apesar de não ter uma atuação brilhante, o Palmeiras venceu com certa tranquilidade. Eram dois minutos do primeiro tempo e o time já estava vencendo. Com imensa liberdade, Tchê Tchê aproveitou a sobra após uma cobrança de escanteio para bater de primeira, da entrada da área, e superar o goleiro João Ricardo.

Criatividade

Um desavisado não levaria muito tempo para descobrir qual das duas equipes lidera o campeonato e qual delas ocupa a última colocação. O América-MG parece jogar em frequência reduzida, sem criatividade para se aproximar do gol e sem firmeza para barrar as investidas do adversário. Toda vez que acelerava, o Verdão levava perigo. Erik, aos 13 minutos, perdeu ótima oportunidade após tabelar com Dudu e aplicar um bonito corte no marcador. Isso sem falar na ótima defesa de João Ricardo em chute de Róger Guedes, ainda antes de o placar ser inaugurado. O primeiro tempo deixou a impressão de que o Palmeiras poderia marcar mais gols se tirasse o pé do freio. O panorama não mudou muito depois do intervalo. O Coelho até se lançou mais ao ataque, rondando a área palmeirense, mas não teve qualidade para assustar Jailson. O Palmeiras seguiu em ritmo reduzido, mas conseguiu ampliar a sua vantagem com mais uma amostra da estrela de Cuca: Alecsandro, que saiu do banco, recebeu lançamento de Zé Roberto e se reencontrou com as redes aos 42 minutos.

Volante

Com um gol do volante Bruno Silva, marcado nos acréscimos, o Botafogo derrotou o Figueirense por 1 a 0, em partida disputada na tarde deste domingo, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O resultado fez o Alvinegro de General Severiano subir para a sétima posição, com 44 pontos ganhos, um a menos que o Atlético-PR, primeiro time do G6 do Brasileirão. O Figueirense, que fez grande campanha para atrair a torcida, segue em situação complicada na competição. O time catarinense é o 18º colocado com 31 pontos ganhos e segue ameaçado pelo rebaixamento. O Botafogo não fez uma grande partida e foi dominado durante a maior parte do confronto, mas soube se defender com competência e teve a felicidade de conseguir marcar o gol da vitória aproveitando o descuido do adversário. O Figueirense teve mais posse de bola e desperdiçou algumas chances que poderiam ter modificado a história da partida. Na próxima rodada, o Botafogo vai receber o Internacional, na Arena Botafogo, quarta-feira (12) às 21h45. No mesmo dia, às 19h30, o Figueirense tem confronto direto contra o Coritiba, no Couto Pereira.

Arquibancadas

No Corinthians, tradicionalmente time e torcida jogam juntos, empurrando um ao outro. Entretanto, não é o que acontece neste momento, quando os protagonistas do campo e das arquibancadas estão em rota de colisão. Em má fase, a equipe vem sendo alvo de protestos e críticas enquanto vê o público de seus jogos em casa cair consideravelmente. Prova disso é que a Arena bateu recorde negativo de público nas últimas três partidas. Contudo, se os torcedores estão insatisfeitos com o desempenho dos atletas, a recíproca também é verdadeira, como deixou claro o meia Rodriguinho. Na quinta-feira, ele afirmou que o grupo está chateado e surpreso com algumas reações da Fiel, como as vaias e xingamentos de parte do setor Oeste do estádio após a vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, na semana passada. A turbulência entre campo e arquibancada é tão atípica quanto o momento corintiano. Neste sábado, o Timão completará um mês sem vitórias no Campeonato Brasileiro. O último triunfo foi diante do Sport, no dia 8 de setembro, na própria Arena. Desde então, foram seis partidas, com quatro derrotas e dois empates. Se não ganhar do Santa Cruz, na próxima quarta-feira, na Arena Pantanal (MT), o clube igualará jejum de 2013, quando ficou da 18 a 24 rodada sem ganhar.

Cobrado

Ele já estava sendo cobrado pela seca de gols. Mas nesta noite de sábado, o atacante Ramón Ábila voltou a marcar pelo Cruzeiro e foi um dos nomes na vitória celeste por 2 a 0 diante da Ponte Preta, que tirou a Raposa da zona de rebaixamento. Além de encerrar um jejum que já durava sete jogos, o jogador ainda ultrapassou o uruguaio Arrascaeta e agora é o artilheiro isolado do Cruzeiro neste Brasileirão, com sete gols marcados. “Sabíamos que seria um jogo importante, precisávamos vencer e fizemos o necessário para ficar com a vitória. Estou muito conte com isso” comentou o argentino. No duelo no Mineirão, não foi só Ábila que mostrou um bom futebol. No lance que abriu o placar para o Cruzeiro, a jogada chamou atenção não só pelo faro de gol do argentino, mas pela vontade e qualidade de Rafael Sóbis. Vale lembrar que o brasileiro também foi bastante cobrado nos últimos jogos por causa de um rendimento aquém do esperado, mas que também deixou o campo bastante aplaudido pelo torcedor.

Merecido

O Flamengo fez a sua obrigação neste domingo no Pacaembu. Na sua corrida para não desgarrar do Palmeiras, venceu por 3 a 0 o Santa Cruz, gols de Vizeu, Willian Arão e Marcelo Cirino, foi para 57 pontos e manteve a diferença para o Verdão nos três pontos. Triunfo merecido, embora o Rubro-Negro tenha encontrado bastante dificuldade no primeiro tempo para encaixar o seu jogo contra um adversário atolado na zona de rebaixamento (penúltimo, 23 pontos) e que teve o mérito de buscar o ataque, sem medo, equilibrando o jogo na etapa inicial. No Flamengo, aplausos para a tranquilidade do time mesmo quando não estava bem. E ponto para a estratégia de buscar o ataque com velocidade. Isso foi visto várias vezes no primeiro tempo e a bela trama em três toques Chiquinho/Everton/Vizeu e Fla 1 a 0, foi notável, dando ao Mengo a vantagem quando não era o melhor e contando com o zagueiro Réver estranhamente vacilante (melhorou no segundo tempo).

Lamentou

O técnico do Atlético-MG, Marcelo Oliveira, lamentou ter seu time prejudicado neste momento que o clube vive no Campeonato Brasileiro – na terceira colocação em busca dos líderes. O Galo terá agora uma semana sem jogos, tempo importante para fazer trabalhos específicos e, além disso, descansar. Porém, seus jogadores que foram convocados não poderão usufruir disso. “A gente conversa diariamente sobre o nosso momento, sobre o campeonato, a reta final, esse momento decisivo. É importantíssimo a regularidade. Temos que fazer nossa parte bem feita. As vezes se joga vários jogos em pouco tempo e as vezes tem esse tempo de descanso. Mas estamos um pouco prejudicados no momento, porque temos vários jogadores nas seleções, que não vão poder descansar. Prejudica um pouco o trabalho de time, o trabalho tático de jogo. Estamos equilibrados no emocional e tecnicamente para seguir em frente”, destacou. Oliveira considera o descanso tão importante que deu o domingo de folga para seus atletas. Os atleticanos treinam neste sábado e só retornam a Cidade do Galo na tarde de segunda-feira. Mas como o jogo é somente na quinta-feira, o treinador observa que o tempo de preparação será suficiente.

Confusão

Na volta da torcida do Flamengo aos estádios, após o cumprimento da punição sofrida pelo STJD, um grupo de torcedores se envolveu em uma confusão com a polícia militar nas arquibancadas. Em relato, alguém estava fumando maconha no local quando a polícia chegou. Inocentes que estavam no meio da briga acabaram se envolvendo, mas não houve registro de ferido ou detidos. Recentemente a torcida do Flamengo se envolveu em uma confusão entre si. O fato ocorreu na partida de basquete contra o Vasco pelo Campeonato Estadual, na ocasião a Polícia Militar chegou a intervir com spray de gás de pimenta, o que incomodou jogadores e público. Apesar da confusão na arquibancada, o Flamengo derrotou o Santa Cruz por 3 a 0 e segue na briga pelo título. O rubro-negro volta a campo contra o Fluminense, na próxima quinta-feira, às 21h, no Raulino de Oliveira.

Temporada

Nenê vem oscilando neste segundo semestre. Mas quando um jogador tem qualidade, mesmo assim consegue ser importante para o time. Foi assim que o camisa 10 do Vasco cobrou a falta que resultou no gol contra marcado pelo Londrina, garantindo a vitória no sábado na Arena da Amazônia, em Manaus. Nenê falou sobre a emoção que sentiu no Amazonas e o carinho da torcida nesta reta final de temporada na busca pelo acesso do Vasco. “É uma coisa gratificante e muito emocionante. Em Manaus sempre recebemos um apoio incondicional da torcida. Mesmo com a situação que estávamos passando, sem vitória e oscilando bastante, eles vieram e nos incentivaram bastante. Gostaria de agradecer de todo o coração. Não tem preço deixar o campo sendo aplaudido dessa forma. A torcida está de parabéns, assim como o nosso time pela luta. A vitória era importantíssima para nós” disse. O Vasco segue na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando oito rodadas para o fim da temporada, Nenê quer que a equipe consiga o quanto antes retornar à elite do futebol nacional. Os confrontos diretos que têm pela frente são um obstáculo destacado pelo camisa 10, que anseia nas vitórias para, quem sabe, também gritar “é campeão” no fim da temporada.

Colocado

O Santos é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, e o principal objetivo da equipe é ir à Libertadores do ano que vem. Depois da frustração de 2015, quando o Peixe perdeu a vaga para a competição sul-americana nas últimas rodadas, o torcedor tem motivos para acreditar que a atual temporada terá um fim feliz. O principal deles é o fato de os jogadores, principalmente os mais novos, estarem mais experientes depois do baque do ano passado. Na ocasião, o Alvinegro estava no G-4 do Brasileirão e nas finais da Copa do Brasil, mas acabou fora do grupo que foi à Libertadores e com o vice diante do Palmeiras. Todo o elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior sofreu bastante com o que aconteceu, principalmente nos primeiros meses de 2016. Os jogadores se perguntavam o que teria dado errado e como eles poderiam corrigir para que na atual temporada fosse diferente. Nos bastidores, garantem os “tombos” tiveram um lado positivo: todos evoluíram. Agora, garotos como Zeca e Thiago Maia, que em 2015 passavam pelo primeiro ano como titulares do Santos, estão mais experientes e calejados.

Decepcionados

Os mais velhos, como David Braz, Victor Ferraz, Renato e Ricardo Oliveira também ficaram decepcionados com a perda da vaga na Libertadores e não querem passar pela mesma situação novamente. Por isso, os torcedores podem acreditar que o Santos, atualmente, está mais preparado do que no ano passado para se classificar à competição continental. O que também anima os santistas é o fato de o G-4 do Campeonato Brasileiro ter virado G-4. Agora, os seis primeiros colocados da competição vão para a Libertadores do ano que vem. O Santos, por exemplo, está seis pontos à frente do Atlético-PR, sexto colocado, e a oito do Grêmio, sétimo. E justamente na reta final do Brasileirão o time comandado pelo técnico Dorival Júnior está em ascensão, graças, principalmente, ao retorno do atacante Ricardo Oliveira, que estava lesionado, e à melhora de Lucas Lima, que havia caído de rendimento e voltou a apresentar o futebol que o levou à seleção brasileira. Dorival Júnior entende que o Santos já passou pela pior fase que teria no Campeonato Brasileiro: quando perdeu para América-MG, Figueirense, Coritiba e Internacional, equipes que brigam para não cair para a Série B. Agora, portanto, o treinador acredita que o Peixe não vai mais oscilar até o fim da competição.

Melhoras

Apesar da comemoração parcial que durou dois dias, o Inter voltou à zona de rebaixamento ao final da 29ª rodada do Brasileirão. A Swat colorada, alcunha dada por Fernando Carvalho ao novo departamento de futebol do clube, ainda pena para tirar a equipe da incômoda situação. Porém, com 62 dias de trabalho, o grupo trazido para manter de pé o orgulho do clube de nunca ter caído para a segunda divisão já vê melhoras em relação a sua chegada ao Beira-Rio, embora se reconheça que o momento poderia ser mais favorável. “Tínhamos uma perspectiva melhor. Ainda não chegamos a este momento, mas estamos avançando” afirmou o executivo Newton Drummond em entrevista à Rádio Bandeirantes. No domingo, o quarteto formado por Fernando Carvalho (vice de futebol), Ibsen Pinheiro (diretor de futebol), Chumbinho e Celso Roth (treinador) completou dois meses. O período foi celebrado com a conquista de duas vitórias consecutivas pelo Brasileirão – 1 a 0 em Figueirense e Coritiba. A sequência não ocorria há quatro meses, quando Argel ainda comandava a equipe – 3 a 1 sobre o América-MG e 2 a 0 no Atlético-MG – que alcançaria a liderança da competição à época. Este fato, no entanto, não serviu para deixar o Colorado respirar. Após o término da 29ª rodada e a vitória do Cruzeiro, o time retornou ao Z-4, com 33 pontos. O aproveitamento com Roth no comando da equipe é de 36,6%, superior ao de Falcão (13,3%), mas abaixo de Argel, que deixou o Beira-Rio com 47,6%.

Treinador

Com praticamente todo o grupo à disposição e descansado, Renato Gaúcho começa a preparar o Grêmio para uma sequência de três “decisões” nos próximos 10 dias, que depois culminará no clássico Gre-Nal. Como o treinador seguiu direto ao Rio de Janeiro para resolver questões pessoais após o 1 a 0 sobre o Vitória na última quarta-feira, o clube mudou a programação de treinamentos e concedeu folga geral no fim de semana. A partir da tarde desta segunda-feira, Renato reassume o time reenergizado pelo descanso após apenas um treino físico em quatro dias. De quebra, terá quase 100% dos jogadores à disposição para planejar os duelos contra Atlético-PR, Santos e Palmeiras – os dois primeiros em confrontos diretos pelo G-6 do Brasileirão e o outro na decisão por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Com a liberação de Maicon, Bolaños e Lincoln do departamento médico – eles foram os únicos que realizaram trabalhos de reforço no fim de semana –, o Grêmio tem somente um desfalque no elenco: o atacante Negueba, ainda em recuperação de lesão no púbis. Além disso, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o atacante Luan retornam após cumprirem suspensão. Com dores no calcanhar esquerdo, o goleiro Marcelo Grohe ainda será reavaliado.

Semana

O São Paulo terá uma semana importante dentro e fora de campo. A três pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão, o time encara o Santos, quinta-feira, em clássico no Pacaembu, para aumentar a distância para o Z-4. Se não vencer o rival, o Tricolor conhecerá seu maior jejum de vitórias neste Brasileirão: cinco jogos. Até agora são quatro partidas sem resultados positivos: dois empates (Sport e Flamengo) e duas derrotas (Vitória e Atlético-PR), sequência repetida em outras duas oportunidades. O elenco retoma os treinos na manhã desta segunda-feira, depois de ganhar folga no domingo. Cueva, convocado pela seleção peruana, e Mena, a serviço da seleção chilena, se enfrentam nesta terça-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, e não participam das atividades do Tricolor. Fora de campo, o clube tem no horizonte decisões fundamentais. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, convidou Antônio Cláudio Mariz de Oliveira para ser o substituto de Roberto Natel como novo vice-presidente. O advogado renomado, cotado para ser ministro da Justiça no passado, falou em dar uma resposta nesta segunda-feira.

Defensivas

Lucas Romero foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta. Além de cumprir suas obrigações defensivas, de proteger a zaga e marcar o meio-campo adversário, o volante teve papel importante também no ataque. A jogada do segundo gol, marcado por Robinho, começou com ele, numa roubada de bola na intermediária adversária. A boa atuação de Romero e a evolução de seu papel no sistema defensivo da equipe têm o dedo direto de Mano Menezes. Para entender melhor, é preciso voltar no tempo alguns dias. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo, no Morumbi, no dia 15 de setembro. O gol do time paulista(reveja no vídeo abaixo) saiu num lance em que Romero deu um bote errado na marcação e abriu espaços para a finalização de Wesley. O erro tático de Romero incomodou o técnico Mano Menezes, que chegou a comentar sobre o assunto após o jogo. Mano, no entanto, manteve a confiança no jovem argentino, tanto que ele foi titular diante de Flamengo e Ponte Preta. O resultado foi positivo. Romero agradece a paciência do treinador e fala sobre o dia a dia com o gaúcho.

Concorrente

O técnico Zé Ricardo evitou se empolgar demasiadamente com a vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Santa Cruz, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, no domingo, no Pacaembu. Ainda três pontos atrás do líder Palmeiras e agora com 11 gols de saldo de desvantagem, a sua equipe conta com ao menos dois tropeços do concorrente nas últimas nove rodadas para conquistar o título. “Vamos deixar claro que a nossa briga é com a gente mesmo primeiro, para jogar bem e manter um nível de competitividade alto. O Palmeiras é consistente, isso ninguém pode negar, mas sabemos que muita coisa ainda vai acontecer. Precisaremos nos superar a cada rodada”, discursou Zé Ricardo. O que o técnico já considera insuperável é a diferença de gols do Palmeiras em relação ao Flamengo – dessa maneira, apenas igualar a pontuação do líder não será o bastante para assumir a ponta da tabela de classificação. A distância no saldo até diminuiu na rodada (o concorrente fez 2 a 0 sobre o lanterna América-MG), mas não o suficiente para entusiasmar o comandante do vice-líder da competição nacional.

Promissores

O momento do Corinthians não é dos mais promissores dentro de campo. O time que foi líder do Brasileirão há 12 rodadas hoje é nono colocado – está nove pontos atrás do G4 e, mesmo com as duas novas vagas abertas, segue em desvantagem de três pontos em relação ao grupo dos seis primeiros que vão para a Libertadores de 2017 – a Copa do Brasil, ao menos, é uma esperança. Fora de campo, porém, a situação parece mais clara, com as contas mais equilibradas. Ao menos é este o diagnóstico de Emerson Piovezan, diretor financeiro do Corinthians, que concedeu longa entrevista ao LANCE! , na qual dá detalhes da busca do clube por saúde financeira, defende a gestão do presidente Roberto de Andrade e revela que já há planejamento para investimentos em jogadores no ano que vem. O dirigente, no entanto, faz questão de diferenciar “loucuras financeiras” de “sacrifícios financeiros”. O objetivo da direção, segundo Piovezan, é garantir um 2016 melhor para a Fiel. “Se for preciso fazer um sacrifício aqui ou ali, vamos fazer para ter um time competitivo. Mas sem loucuras, não vamos trazer o fulano que custa R$ 40 milhões” avisa o diretor, que entre janeiro e maio de 2016 auxiliou o Timão a reduzir a dívida de R$ 393 milhões a R$ 344 milhões. O que vem pela frente?

Reforço

O técnico Oswaldo de Oliveira deve ter um reforço de última hora para o jogo desta quarta-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá. O atacante Rodney Wallace, que tem jogado de lateral-esquerdo, estava integrando a seleção da Costa Rica e a diretoria armou um esquema para que ele se juntasse ao grupo na cidade de Chapecó. O atleta deve desembarcar no final desta segunda-feira. Rodney Wallace serviu ao time da Costa Rica no último domingo e atuou durante 25 minutos no amistoso contra a Rússia, em Krasnodar. Apesar de jogar como lateral no Leão, Rodney foi utilizado como atacante no amistoso. Mesmo se juntando ao grupo, Rodney Wallace será reavaliado pelos departamentos médico e físico do clube para saber se terá condições de jogar como titular. O duelo contra a Chapecoense acontece às 11h da quarta-feira.

Situação

Sem citar nominalmente o atacante Keno, o técnico Doriva tem usado a história do jogador para tentar motivar os jogadores do Santa Cruz nesta reta final da Série A. Com o Tricolor afundado na zona de rebaixamento e com pequenas chances de se livrar da queda para a série B, o treinador coral quer que o grupo faça bons jogos nesta reta final, de olho na visibilidade que o torneio pode dar para futuras transações. “A Série A por si só já é motivação, mas cada jogo é uma oportunidade que eles têm que mostrar o talento. Os atletas pensam no futuro. Tem que entrar em campo tentando dar o seu melhor. Todos os jogos tem uma visibilidade gigante e o atleta precisa disso para o futuro”. A opinião do treinador casa perfeitamente com a situação vivida pelo atacante Keno. Ele é um dos destaques do time neste Brasileirão e com isso chamou a atenção do mercado. Como a diretoria do Santa não conseguiu se organizar financeiramente para exercer o direito de compra, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e está muito perto de fazer isso com o Santos. Além de Keno, outros jogadores que estão chamando a atenção no time do Santa Cruz nesta Série A são o zagueiro Néris e o meia João Paulo. O primeiro tem contrato com o clube apenas até o fim da temporada e também pode assinar um pré-contrato com outro clube. O segundo, tem vínculo com o clube do Arruda até o final de 2017.

Zagueiro

Não foi só o volante Negretti que se destacou como “reserva de luxo” depois de ocupar a vaga de titular no lugar de João Ananias contra o Brasil de Pelotas. O jovem zagueiro Igor Rabello também vem cumprindo seu papel com destaque na defesa central do Náutico. Rabello, que começou no time alvirrubro em junho como quinta opção na zaga, garantiu nos últimos jogos uma sequência de quatro partidas seguidas, três delas como titular. Ao todo, soma sete no clube e caminha para ser uma das dúvidas na cabeça do técnico Givanildo Oliveira na reta final da Série B. “Quando eu cheguei tinha vários zagueiros aqui, já estava rolando o campeonato. Então eu entendi bem não ter sido usado outras vezes. Com Givanildo tive mais oportunidades porque apareceram mais chances”. A concorrência, à época, era bem diferente. Além de Rafael Pereira, que segue na equipe alvirrubra, o time contava com Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Eduardo (estes três saíram durante a competição). No atual elenco, a competitividade se manteve com as chegadas de Adalberto e Leo Pereira. O bom trabalho nos treinamentos e lesões de companheiros acabaram garantindo as chances que Rabello precisava.

Tumulto

O fracasso do Fortaleza no jogo que valia o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2017 terminou em tumulto, no Castelão, no domingo à noite. Após o empate por 1 a 1 com o Juventude, resultado que manteve o time cearense na Série C, torcedores do Fortaleza revoltados quebraram dezenas de cadeiras e as arremessaram no gramado, contra os jogadores do time cearense. O público pagante recorde do ano no futebol brasileiro foi de 63.903 pessoas com uma renda de R$ 2.356.087. Houve briga entre torcedores do Fortaleza e do Juventude. A polícia tentou separar as torcidas com gás pimenta e balas de borracha. Os torcedores revidaram com morteiros. A polícia registrou ainda depredações na avenida Silas Monguba, que fica no entorno do Castelão, e no Terminal de Ônibus da Parangaba. Ninguém foi preso. A Luarenas, empresa que administra o estádio, não divulgou balanço sobre as ocorrências.

Seguido

O Fortaleza vai para o oitavo ano seguido na Série C. O time caiu em 2009 e não mais voltou para Série B, “batendo na trave”, nas quartas de final, nos últimos quatro anos. Em 2013 perdeu para o Oeste, com centenas de cadeiras sendo quebradas no Estádio Presidente Vargas. Em 2014, o desastre foi contra o Macaé, desta vez no Castelão, com centenas de cadeiras sendo lançadas no gramado. O fato se repetiu em 2015 contra o Brasil de Pelotas, onde novamente centenas de cadeiras foram quebradas. Em 2013, o Fortaleza foi despachado pelo Sampaio Correa, também no Castelão, ainda na fase classificatória. Novamente os torcedores quebraram centenas de cadeiras.

Mudanças

O técnico Tite fará mudanças na Seleção Brasileira para a próxima rodada das Eliminatórias. Na manhã deste domingo, o treinador começou a esboçar a equipe que deve ser titular contra a Venezuela, na próxima terça-feira, no Estádio Metropolitano, às 21h30 (de Brasília). A principal novidade é o meia Willian no lugar de Neymar, que está suspenso. O jogador do Chelsea havia perdido a vaga para Coutinho na partida contra a Bolívia, mas deve ganhar nova chance. Outra novidade é o retorno de Paulinho na posição de Giuliano. Essa volta já era esperada, já que o volante, hoje no futebol chinês, estava suspenso na primeira partida e foi convocado mesmo assim. Em treinamento tático em campo reduzido, Tite mostrou que o time titular deve ser formado por: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luis; Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Willian e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus. O Brasil embarca para a Venezuela na tarde deste domingo em voo fretado. A equipe ainda terá um treinamento no estádio Metropolitano na segunda-feira. O jogo é válido pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Os brasileiros estão em segundo, com 18 pontos.

Competição

O Figueirense ocupa a 18ª posição do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos somados. Depois da derrota em casa para o Botafogo , no último domingo, a equipe de Santa Catarina se complicou ainda mais na competição. Mesmo com apenas duas derrotas sofridas no Orlando Scarpelli, o retrospecto da equipe em casa preocupa o técnico Marquinhos Santos. “Agora temos que arriscar, se empatarmos todos os jogos a gente é rebaixado. Não tem o que lamentar, é trabalhar e buscar o número necessário para se manter na Série A. Estamos a uma vitória do Sport, primeiro time fora da zona. É difícil, desde que cheguei já era, mas eu acredito. Confio no grupo, que está trabalhando. Quarta-feira é decisão para nós”, disse Marquinhos em entrevista coletiva. Jogando em sua casa, o Figueira possui sete empates na competição. Na próxima rodada, a equipe viaja à Curitiba onde enfrenta o Coxa, faltando oito rodadas para o final do Brasileirão.

Aprovado

O volante Bruno Silva esteve ameaçado de não enfrentar o Figueirense por causa de dores na coxa direita, mas conversou com o técnico Jair Ventura e concordou em fazer um teste no vestiário, momentos antes da partida. O jogador foi aprovado e acabou saindo de campo como o grande destaque do Botafogo ao marcar o gol da vitória da equipe. Na entrevista coletiva, Jair Ventura disse que Bruno Silva chegou a ser cortado da viagem para Santa Catarina, mas acabou sendo incluído na delegação de última hora. O treinador contou que o volante estava pessimista, mas acabou indo para a partida, jogou o tempo inteiro e ainda marcou o gol da importante vitória. “Bruno correu demais e acabou ajudando a gente com essa vitória importantíssima fora de casa”, declarou. Para o técnico da equipe de General Severiano, o Botafogo acabou premiado pela ousadia demonstrada no segundo tempo, quando passou a ser mais ofensivo. Jair disse que a partida foi muito truncada , principalmente no primeiro tempo, mas que na etapa final, o jogo ficou mais solto e o Glorioso acabou sendo premiado. “Na vida, é preciso correr risco. E acabamos coroados quando o jogo estava acabando”, afirmou.

Milagre

O Santa Cruz vê sua situação no Campeonato Brasileiro cada vez mais difícil. Após a derrota para o Flamengo neste domingo por 3 a 0, a equipe coral terminou a 29ª rodada do torneio a 11 pontos de deixar a zona de rebaixamento e precisa de um milagre para se livrar de disputar a Série B em 2017. Sabendo do momento, o experiente Grafite lamentou a fase do Tricolor do Arruda e a falta de planejamento para a disputa da competição. “A situação está difícil. Depois de todo o esforço feito para o Santa Cruz voltar à Série A em 2015 após 10 anos, além de um bom primeiro semestre, estamos pagando pelas coisas erradas feitas no decorrer do Campeonato Brasileiro. Planejamento e recrutamento. Estamos pagando por (não ter feito) isso”, declarou o atacante ao Sportv. Apesar de lamentar a falta de organização para a disputa do torneio, Grafite elogiou a qualidade dos jogadores jovens do elenco e garantiu que os atletas irão honrar a camisa até o fim do Campeonato Brasileiro.

Garotada

“Nós estamos trabalhando. A garotada do elenco é boa. O futebol pune quem não se planeja, mas ainda temos nove jogos para honrar esta camisa até o fim da competição”, completou. Para se livrar do rebaixamento, a situação do Santa Cruz é extremamente complicada. Para chegar aos 45 pontos, pontuação padrão para evitar o risco de queda, a equipe coral precisaria de sete vitórias e pelo menos um empate nos últimos nove jogos. O Tricolor, no entanto, é o pior time do segundo turno, com apenas um triunfo nas 10 partidas disputadas até aqui. Procurando chegar a este milagre, o Santa Cruz volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45(de Brasília), quando enfrenta o Corinthians, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O motivo para a equipe coral atuar no estado do Mato Grosso é a venda do mando de campo para uma empresa, visando um maior lucro com a bilheteria.

Privilegiada

O técnico Jorginho confessou que sofreu muito com a pressão do Londrina durante os 90 minutos, mas se disse muito feliz e aliviado com a vitória do Vasco, depois de uma sequência duas derrotas. Para o treinador, o resultado foi muito importante para que a sua equipe siga ocupando uma posição privilegiada na classificação da Série B. Na entrevista coletiva após o jogo, Jorginho admitiu que o Vasco não realizou uma boa atuação e foi dominado pelo adversário, mas exaltou a conquista dos três pontos. “Não fizemos um bom jogo, mas já fiz grandes jogos e perdi”, afirmou. O meia Nenê reconheceu que a partida foi muito difícil porque o Londrina mostrou muita qualidade. Para o meia cruz-maltino, o Vasco vai enfrentar adversários que também brigam pela liderança e terá grandes chances de recuperar a primeira colocação. “Sabíamos que seria difícil, mas o importante é que conseguimos a vitórias. Temos alguns confrontos diretos agora e vamos tentar vencer as próximas partidas para voltar à liderança”, declarou.

Encostar

O Ceará visitou o Oeste, na Arena Barueri, e ficou apenas no empate em 1 a 1, em jogo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado, porém, não foi bom para nenhum dos dois, já que o Vovô perdeu a oportunidade de encostar na briga pela G4 e o Rubrão chegou ao nono jogo consecutivo sem vitória no torneio. Com o resultado, o Oeste permaneceu na 16ª posição da Série B, com 32 pontos, e segue ameaçado pelo rebaixamento. Já o Ceará chegou provisoriamente à oitava colocação, com 44 pontos, mas perdeu a oportunidade de encostar na briga pelo G4, seguindo a quatro pontos do quarto colocado no momento, o Londrina. Sem muito mais tempo para criar chances, o Oeste não conseguiu chegar a virada. Com isso, a partida terminou com empate em 1 a 1.

Liderança

Depois de chegar à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B pela primeira vez, o Atlético-GO mostrou que não sentiu a pressão e, na tarde deste sábado, não tomou conhecimento do Avaí, que vinha de uma série de nove jogos invicto. Jogando diante de seu torcedor, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, os rubro-negros fizeram 3 a 0 fácil e chegaram a 53 pontos na tabela. O Vasco, que entre em campo logo mais, em Manaus, contra o Londrina, pode alcançar no máximo 54 pontos ao fim desta 30ª rodada. Já os catarinenses estacionam nos 48 pontos, perdem a terceira posição para o Náutico e podem deixar o G4 em caso de vitória do Londrina. Com a liderança em mãos, o técnico Marcelo Cabo colocou seu time para cima do Avaí desde os primeiros minutos. Forçou uma marcação alta, já na saída de bola do goleiro Renan e, assim, encurralou a equipe de Claudinei Oliveira. De tanto apertar, o gol saiu aos 30 minutos. O árbitro viu mão de renato na bola dentro da área e não titubeou em marcar o pênalti. Júnior Viçosa foi para a bola e não desperdiçou.

Objetivo

“Homem-gol”. Foi assim que o locutor da Arena de Pernambuco identificou o atacante Rony, artilheiro do Náutico com oito gols na Série B, para a torcida, antes da partida contra o Brasil-RS, na última sexta-feira. O adjetivo foi recebido com muito clamor pelos mais de 11 mil torcedores presentes no estádio. Mas nem sempre foi assim. Em um passado não tão distante dentro da competição, Rony vinha sendo criticado. O jogador fazia gols, é fato, mas perdia muitos também. As finalizações não tinham tanto capricho e ele por vezes não rendia o esperado dentro do esquema tático. Agora, a história mudou. Aos 21 anos, o atacante vive lua de mel com a torcida desde que o treinador Givanildo Oliveira assumiu. O treinador apostou na melhora do jovem, que participou diretamente de seis dos onze gols da equipe desde a mudança de comando técnico. Dos onze tentos do Timbu com Givanildo Oliveira, Roni anotou três, além de ter dado uma assistência, ter sofrido um pênalti e ter cruzado a bola do gol contra de Marcão, no jogo contra o Brasil-RS.

Brasileiro

O Goiás venceu o Bragantino por 2 a 1, no Serra Dourada, em Goiânia, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Léo Gamalho marcou os dois, ambos de pênalti, para o Esmeraldino, enquanto Lucas Rocha marcou para os paulistas. Com o triunfo, o time de Gilson Kleina chegou a 40 pontos e, cada vez mais, dá mostras de que o rebaixamento é uma realidade distante do clube que, em 2015, caiu da elite para a segunda divisão. Os visitantes estacionaram nos 27, e seguem afundados na zona da degola. Na próxima rodada, a 31ª, o Goiás tem o clássico contra o Vila Nova, no sábado, dia 15. O Bragantino, por sua vez, volta a campo já na próxima segunda-feira, quando recebe o Criciúma em Bragança Paulista.

Tabela

O Criciúma recebeu o Vila Nova, no Estádio Heriberto Hülse, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apoiado pela torcida, o time da casa venceu por 1 a 0, chegou aos 46 pontos e segue na luta pelo G4. Já o Vila Nova permanece na parte intermediária da tabela, com 40. O Criciúma abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, após Niltinho converter cobrança de pênalti. O Vila Nova pressionou e buscou o empate, mas não conseguiu reverter o resultado e agora soma 11 derrotas na competição. Na próxima segunda (10), o Criciúma encara o Bragantino, fora de casa, às 20 horas. Já o Vila Nova joga apenas no domingo (15), e fará o clássico contra o Goiás, no Serra Dourada, com mando do Esmeraldino, às 16 horas.

Castelão

O lanterna Sampaio Corrêa segue sonhando em fugir do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, jogando no estádio do Castelão, a equipe maranhense venceu o Luverdense por 2 a 0, chegando aos 25 pontos e ficando a seis pontos do Oeste, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Contando com o apoio da sua torcida, o Sampaio jogou bem e conquistou a vitória no primeiro tempo, com gols de Thiago Santos e Diego Lorenzi. O Luverdense até chegou a ensaiar uma reação durante a partida, mas não conseguiu furar o goleiro Rodrigo Ramos. Com o resultado, o Verdão do Norte estaciona nos 42 pontos, na 11ª colocação, e fica ainda mais longe da briga pelo acesso À elite do futebol brasileiro. O Sampaio Corrêa tenta manter a reação na Segundona nesta terça-feira, em confronto direto na luta contra a degola diante do Oeste, no Castelão. O Luverdense só volta a campo no próximo sábado (15), contra o Londrina no Passo das Emas.

Proposta

O Santos ganhou um concorrente de peso na briga para construir um novo estádio. A Portuguesa Santista, umas das envolvidas no projeto inicial do alvinegro, recebeu uma proposta para ter sua própria Arena no mesmo terreno que os santistas estavam interessados. Após analisar o projeto da Arena do alvinegro, em agosto, que prevê a revitalização do Ulrico Mursa e perda de parte do terreno, os dirigentes da Briosa se reuniram com o Grupo Mendes e conheceram, de forma oficial, uma segunda opção de construção. A proposta feita por Armênio Mendes, um dos principais empresários de Santos, não terá nenhum custo ao time lusitano e não depende de uma parceria com o vizinho alvinegro. A Portuguesa Santista teria uma nova sede social, estádio para 12 mil pessoas, revitalização da sua fachada, entre outros serviços. E em troca, os investidores construiriam um shopping no terreno. Já na oferta feita pelos dirigentes santistas, o Peixe, em troca da construção, ficaria com parte dos 14.500 mil m² do Ulrico Mursa e ainda compraria outro espaço ocupado pela Briosa, que hoje pertencente à Secretaria de Patrimônio da União.

Celebrar

Antônio Carlos Zago quer celebrar o feito. A conquista da vaga à Série B após o empate em 1 a 1 com o Fortaleza no Castelão deve ganhar até banho de mar no Ceará além da comemoração com o grupo do Juventude na noite de domingo e que prosseguirá nesta segunda-feira em Caxias do Sul. Só que isso não basta. O técnico ainda promete lutar pelo título da Série C. E, com contrato até o final do ano, aguarda uma conversa com a direção para discutir a renovação. A festa pelo acesso se iniciou ainda no gramado do Castelão e seguiu para o vestiário. A coletiva do ex-zagueiro foi interrompida pela invasão dos jogadores, que deram um banho de água no chefe aos gritos de “Uh! Uh! É Série B! Uh! Uh! É Série B!”. Só que a alegria não tem hora para acabar. A celebração prosseguirá até o retorno da delegação à Serra, o que deve ocorrer no fim da tarde desta segunda. “Um mergulho terá. Quando você está em Fortaleza, precisa ir ao mar. Está todo mundo eufórico. Faremos de tudo para que a festa dure até chegarmos a Caxias e, quem sabe, varar a noite também” comentou Zago.

Quantidade

O presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno, esteve presente na reunião da Conmebol que refez algumas das regras da Taça Libertadores, que serão aplicadas já a partir do próximo ano. O dirigente alvinegro falou sobre a polêmica em torno da quantidade de vagas para times brasileiros na competição. Antes, eram apenas os quatro primeiros colocados que se classificavam pelo Campeonato Brasileiro, agora serão os seis primeiros da tabela. Para Nepomuceno, a mudança era necessária justamente para englobar mais times, pois segundo ele, “são eles (os times) que fazem o espetáculo”. Ele afirma que as mudanças tiveram como base a Champions League, uma das maiores e mais conhecidas competições de futebol que engloba times da Europa. “Foi uma reivindicação que já tem um tempo. Primeiro para amenizar, e a CBF que também esteve presente, entendeu que os campeonatos têm que ter participação dos clubes, são eles que fazem o espetáculo. A gente vê uma diferença muito grande entre a Champions League e a Libertadores e, tecnicamente, tirando dois ou três clubes que disputam a Champions, você tem uma competição. O mercado mudou muito, o mercado do futebol é caro, hoje são milhares de pessoas que assistem nossos jogos, então temos que melhorar o espetáculo”.

Desafio

Com uma grande sequência de vitórias na bagagem desde a chegada de Tite, a Seleção Brasileira já desembarcou em Mérida, cidade do próximo desafio nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na terça-feira, contra a Venezuela, às 21h30 (de Brasília). A maratona foi puxada: depois de mais de seis horas no avião fretado pela CBF, que teve de pousar para abastecer em solo brasileiro por conta dos problemas políticos que envolvem os dois países – a parada foi em Boa Vista, capital de Roraima -, o elenco ainda encarou mais uma hora e meia de ônibus para chegar ao Hotel Convención nos primeiros minutos desta segunda-feira. A ordem do técnico foi jantar e ir direto para o quarto descansar, já que o único treino antes da partida acontece nesta segunda, às 18h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, palco do confronto válido pela 10ª rodada das Eliminatórias. A delegação retorna para São Paulo ainda na madrugada de quarta-feira, após o jogo. Sem contar com Neymar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o comandante Tite esboçou a equipe titular com algumas mudanças. Willian ocupa a vaga do camisa 10 e Paulinho retorna ao meio de campo, no lugar de Giuliano. A formação que deve ir a campo conta com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luis; Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Willian e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus. Com 18 pontos, o Brasil é o vice-líder da competição, atrás apenas do Uruguai, que soma 19.

Especialista

Não é preciso ser um grande especialista para notar a evolução da Seleção Brasileira desde a troca no comando técnico. Do temor em não se classificar para a Copa do Mundo de 2018, a equipe agora vislumbra assumir a liderança das Eliminatórias Sul-americanas na próxima terça-feira. A saída de Dunga e a chegada de Tite foram cruciais para essa reviravolta, revelou Marcelinho Carioca ao programa Mesa Redonda, da Gazeta Esportiva, na noite deste domingo. “Vou falar uma coisa aqui de fonte segura: O Neymar e o Daniel Alves não queriam trabalhar com o Dunga. Eles não queriam estar jogando, não queriam estar ali. A maior virtude do Tite é essa. O Dunga era uma liderança que não tinha mais voz ativa. Uma liderança que os caras não queriam ele. Ai vem um cara que te aconselha, te abraça, chega e bota o grupo juntinho. Você vê a foto no avião, todo mundo junto. Esse é o ponto e eu posso garantir seguramente”, contou o eterno Pé de Anjo, dando mais detalhes que ajudam a explicar o momento da Seleção.

Talento

“O cara pode ter o nome que for. Se não tiver empatia dos atletas, não vai fluir”, disse. “O Tite convocou o Paulinho e o Giuliano. O grupo pensa: ‘vamos ver se vai jogar’. Foi (o Tite) e bancou o Paulinho, que conseguiu render. O grupo sabe quem é o lateral direito, o zagueiro, o goleiro… O grupo sabe quem tem garrafa vazia para vender, sabe quem tem o talento. Como ele consegue recuperar o Giuliano de uma hora para outra na Seleção?”, completou Marcelinho. Paulo Zagallo, filho do Velho Lobo, também convidado do programa, concordou que a atitude dos atletas brasileiros em campo mudou desde que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu mudar o comando técnico. “Uma coisa que você nota agora é que a Seleção está mais solta, mais leve. Os jogadores mais criativos, com mais liberdade e com mais vontade. Quando perde a posse, o time tem recomposição. Até Neymar vem marcar. O Gabriel Jesus tem liberdade, se movimenta, vem Neymar, passa o Philipe Coutinho, chega o Renato Augusto. A equipe está mais leve, tem mais vontade”, observou Paulo Zagallo.