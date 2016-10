Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Comemorado

Não foi dessa vez que o São Paulo voltou a vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, a equipe até conseguiu manter o tabu de 15 anos sem sair da Ilha do Retiro derrotada, mas o empate por 1 a 1 também está longe de ser comemorado pelo Tricolor do Morumbi. O mesmo pode se dizer do Sport, que segue rondando a zona de rebaixamento depois de desperdiçar a oportunidade de ultrapassar o próprio São Paulo na tabela de classificação. Agora, ambos os times acompanham a sequência da 29ª rodada de olho principalmente em Internacional, Cruzeiro e Figueirense, que podem tornar a situações de Sport e São Paulo ainda mais dramáticas nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Fim de jogo e ninguém saiu de campo com motivos a comemorar. A nove jogos do fim do Campeonato Brasileiro, as duas equipes parecem sentenciadas a brigar pela permanência na Série A até os últimos instantes da competição. Por ora, os dois times descansam no fim de semana. O São Paulo terá o clássico contra o Santos na quinta-feira, às 21 horas, no Pacaembu, enquanto o Sport Recife joga um dia antes, às 11 horas, na Arena Condá, contra a Chapecoense.

Competição

Quem assistiu só o primeiro tempo de Santos e Fluminense, na Vila Belmiro, pode ter dormido mais cedo na noite desta quarta-feira. Mas após o início fraco, as duas equipes acordaram na segunda etapa e fizeram uma boa partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, o Peixe contou com o brilho de seus atacantes para sair com a vitória por 2 a 1 e manter-se entre os quatro primeiros da competição nacional. De cabeça, Copete e Ricardo Oliveira, respectivamente, marcaram os tentos santistas. Wellington Silva descontou, mas não evitou a derrota do Flu. Com o triunfo, o alvinegro chegou aos 51 pontos e ganhou uma ‘gordura’ dentro do G6. Agora, os santistas abriram oito pontos para o Grêmio, sétimo colocado e primeira equipe fora da zona de classificação para a Liberadores. Além disso, os comandados de Dorival Júnior seguem sonhando com o título do Brasileirão. Já o Fluminense segue na quinta posição, com 46 pontos, mas viu Atlético-PR e Grêmio vencerem e encostarem na briga pelo G6. Na próxima rodada, o Santos vai até o Pacaembu para encarar o rival São Paulo, no dia 13, às 21h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Flu também faz um clássico diante do Flamengo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Campanha

O Corinthians completará um mês sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Com uma campanha pífia no segundo turno e acumulando quatro derrotas e um empate desde que bateu o Sport, em 8 de setembro, a equipe comandada pelo interino Fábio Carille ficou na igualdade sem gols com o Atlético-MG na noite desta quarta-feira, em Itaquera. O resultado distanciou o Corinthians, que não chegou a fazer uma partida ruim, da zona de classificação à Copa Libertadores da América, agora englobando até o sexto colocado da competição. O time paulista totaliza 42 pontos, na oitava posição. Em situação confortável na disputa pelo G6, o desfalcado Atlético-MG chegou aos 53 pontos e está distante dos 57 do líder Palmeiras, com um jogo a menos, na disputa pelo título. Na quinta-feira de 13 de outubro, voltará a campo no duelo regional com o América-MG, no Mineirão. Um dia antes, o Corinthians enfrentará o Santa Cruz na Arena Pantanal.

Consolidando

O Atlético Paranaense conseguiu fazer a lição de casa pelo Campeonato Brasileiro e virou por 3 a 1 para cima da Chapecoense, fazendo a festa na Arena da Baixada. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 45 pontos, consolidando sua posição no G6. Já a Chape, com 38 pontos, segue na 11ª colocação. O time catarinense surpreendeu aos 18 minutos e abriu o placar, com Filipe Machado, que aproveitou cobrança de escanteio para balançar as redes. Hernani, de pênalti, deixou tudo igual aos 41 minutos. Depois do intervalo, aos 38 minutos, Pablo, de cabeça, decretou a virada. Matheus Rosseto, com um golaço, fechou a contagem. Na próxima rodada, o Atlético Paranaense volta a campo na quinta-feira, dia 13 de outubro, diante do Grêmio, em Porto Alegre. Já a Chapecoense encara o Sport, quarta-feira, dia 12, na Arena Condá, Chapecó.

Conquistou

O Grêmio havia vencido apenas uma partida longe dos seus domínios no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Tricolor conquistou seu segundo triunfo longe de Porto Alegre: com gol de Jailson, a equipe fez 1 a 0 no Vitória, na Fonte Nova, em Salvador. O resultado leva os comandados de Renato Gaúcho aos 43 pontos na competição, a dois pontos de diferença do sexto colocado Atlético-PR. Já o Vitória, que vinha de dois resultados positivos em sequência, ficou com 35 pontos, na 14ª posição, e não conseguiu afastar de vez as ameaças de rebaixamento. As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (13). Às 19h30, o Vitória visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Às 21h, o Grêmio recebe o Atlético-PR em sua Arena, em duelo direto por uma vaga na Libertadores. O Vitória não conseguiu fazer a pressão que precisava para empatar o duelo nos minutos finais e, de quebra, viu o Tricolor Gaúcho levar mais perigo nos contra-ataques. Em um deles, aos 41 minutos, Pedro Rocha recebeu de Geromel mais acabou batendo sem direção. No fim, o time visitante manteve a vantagem e saiu de campo com a vitória.

Frustrado

Gustavo chegou a comemorar o seu primeiro gol pelo Corinthians. E acabou frustrado. Ao saber que a sua cabeçada certeira no primeiro tempo do empate por 0 a 0 com o Atlético-MG havia sido anulada pelo árbitro Rodolpho Toski Marques, por falta em Gabriel, o centroavante vindo do Criciúma tentou combater o desânimo com confiança. “Não foi falta. Peguei a bola e o zagueiro só depois. Mas vou fazer o quê? Ele não voltaria atrás”, conformou-se Gustavo, que já tem sete jogos como corintiano e nem um gol marcado sequer. “Estou tranquilo. A diretoria, a comissão técnica e os meus companheiros estão me passando tranquilidade. Como sempre falo, tenho que trabalhar. Uma hora, a bola vai entrar”, acrescentou. Gustavo tem trabalhado mais do que o normal. Empolgado com a chance de defender o seu clube do coração, o jogador de 22 anos pediu para ter uma carga maior de treinamentos no CT Joaquim Grava, seguindo o exemplo dos seus antecessores Vagner Love e André. Também chamou a atenção fora de campo, fazendo uma grande tatuagem na coxa para celebrar a estreia pelo Corinthians. Para o técnico Fábio Carille, Gustavo reúne condições de reverter o início ruim de trajetória pelo clube. O interino até teria um pouco mais de paciência para utilizar o centroavante se não houvesse uma reconhecida carência no setor.

Executivo

Marco Aurélio Cunha segue dando a cara à tapa no São Paulo. Nesta quarta-feira, mais uma vez o executivo de futebol foi o dirigente responsável por acompanhar a delegação em Recife, onde a equipe não passou de um empate por 1 a 1 com o Sport. O resultado faz com que o Tricolor do Morumbi tenha de secar seus rivais para não terminar a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. Mesmo assim, o dirigente não gostou quando foi questionado sobre a possibilidade de ficar marcado como membro da diretoria que caiu com o time à Série B. “Nem posso imaginar uma coisa dessa, embora me preocupe. Essa forma de perguntar não é legal, até porque nós não estamos na zona de rebaixamento. Por que você me pergunta isso se temos outros times grandes mais perto da zona do que o São Paulo?. Não vejo por que perguntar isso nesse momento em que viemos aqui e conseguimos um empate fora de casa que pode ser importante”, disse Marco Aurélio, claramente incomodado, mas se esforçando para não perder a calma.

Importante

O homem forte do futebol do São Paulo voltou a reafirmar que o campeonato do Tricolor é jogo a jogo, sem grandes projeções e novamente evitou ao máximo falar em luta contra o rebaixamento. “O planejamento não para, estamos sempre conversando a respeito e o mais importante é ganhar pontos para a gente ficar tranquilo quanto a essa questão da zona de rebaixamento. É fazer pontos, o máximos possível, para sempre estar distante dos últimos colocados. Essa é a missão: fazer pontos”, explicou, demonstrando muita resistência em assumir a luta contra o descenso. Para finalizar, Marco falou sobre seu comentário em um post de Jonathan Calleri na rede social Instagram, que acabou gerando muita repercussão. Muitos viram o gesto como uma expectativa de retorno do centroavante argentino, enquanto outros repudiaram a “brincadeira” em meio a crise são-paulina. “Que tal conversarmos”, escreveu o dirigente. “Escrevi porque eu me dou bem com ele. Estivemos juntos na Olimpíada, conversamos bastante, então, mandei “vamos conversar”. Se as coisas fossem fáceis como uma postagem no Instagram eu falaria com o Messi. Foi só um comentário habitual”, disse, tentando encerrar e minimizar o tema.

Retorno

Inativo desde maio devido a problemas de saúde, Muricy Ramalho começa a planejar seu retorno ao futebol. E o São Paulo é uma das possibilidades. Aos 60 anos, ele revela o desejo de voltar ao clube pelo qual foi tricampeão brasileiro (2006 a 2008), mas em uma função diferente da de treinador. “Quem sabe um dia? Não como técnico, mas em outra área, como coordenador (técnico) talvez. A gente pode ter a oportunidade de voltar ao clube. Tenho muita experiência em várias coisas. Podia colaborar, sim”, revelou o ex-técnico em entrevista telefônica à Gazeta Esportiva. Muricy Ramalho deixou o Flamengo no fim de maio após sofrer uma fibrilação atrial – espécie de arritmia cardíaca. No início de junho, anunciou a aposentadoria como técnico de futebol. Ele já havia passado pelo mesmo problema em 2014, quando comandava o Tricolor paulista. Na entrevista, Muricy também comentou a má campanha do clube do Morumbi, que ocupa o modesto 13º lugar do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento. Na avaliação do ex-treinador, a troca constante de técnicos nos últimos anos culminou na má fase são-paulina.

Sistema

“Já se sabe que no futebol brasileiro quando se troca muito de técnico o time não funciona. Não tem jeito, já é provado isso. Então, o São Paulo trocou muitos técnicos ultimamente e com certeza nunca achou um sistema de jogo, nunca achou uma filosofia de trabalho porque cada um tem a sua e toda hora muda. Isso confunde os jogadores”, avaliou Muricy. Nos últimos dois anos, o Tricolor teve cinco técnicos diferentes, incluindo o próprio Muricy. Além dele, Juan Carlos Osorio, Doriva e Edgardo Bauza passaram pelo clube antes de Ricardo Gomes assumir o cargo em agosto. No caso dos estrangeiros, o colombiano saiu para treinar o México, enquanto o argentino trocou o São Paulo pela seleção de seu país. “É um grande problema, coisa que antigamente não faziam, porque mesmo eu perdi uma Libertadores (2006) e fui mantido. Perdi outras (2007 e 2008) e fui mantido. Na sequência, o trabalho mostrava que era correto”, exemplificou. “Tanto é que nós fomos tricampeões do Brasileiro. Às vezes trocar de técnico não é o caminho correto”, acrescentou. Questionado sobre o modo de trabalho do atual presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, Muricy preferiu não emitir opinião pela falta de contato com Leco enquanto este fora vice de futebol de Juvenal Juvêncio, em 2007. O Tricolor vive momento complicado, também, na política, tendo Roberto Natel, que é do grupo de situação, abandonado a vice-presidência na semana passada. A tendência é que o sobrinho-neto de Laudo Natel concorra com Leco no pleito de abril de 2017.

Escanteio

Aos 34 minutos do segundo tempo, o Santos vivia seu pior momento na partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Após levar o empate dentro da Vila Belmiro, o alvinegro era pressionado e quase levou a virada do Flu. Porém, um escanteio cobrado por Jean Mota fez a diferença. O meia cruzou na cabeça de Ricardo Oliveira, que se antecipou e escorou para o fundo da rede, decretando a vitória santista por 2 a 1, no duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A assistência foi a quinta de Jean neste Brasileirão, sendo que quatro foram de escanteios, contra Atlético-MG (duas vezes) e Corinthians, respectivamente. Para o técnico Dorival Júnior, o meia foi um ótimo investimento do clube. “Das quatro equipes que estão na frente no Brasileirão, o Santos é a que tem o menor volume de investimento. Mesmo assim, nós encontramos alguns atletas que chegaram nesse grupo sem muitos gastos e deram soluções para os nosso problemas. O Jean é um deles”, afirmou o comandante, em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Flu. Na próxima rodada, o Santos provavelmente terá o retorno do meia Lucas Lima. Com isso, a presença de Jean Mota segue sendo dúvida para o clássico contra o São Paulo, no Pacaembu, no dia 13, às 21h (de Brasília).

Derrotado

Não podia ser diferente. Após o apito final na Ilha do Retiro, o clima entre os jogadores do São Paulo era de decepção total. Depois de sair na frente, o Tricolor acabou cedendo o empate ao Sport Recife e só não saiu derrotado diante de uma virada porque Denis e os atacantes do Leão colaboraram para que o placar ficasse mesmo no 1 a 1 nesta 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. “A gente queria a vitória, claro. A gente não deu nosso melhor, era um confronto direto, time que está brigando com a gente. Ficamos tristes porque a gente mereceu a vitória. Tivemos oportunidades, mas agora é descansar para preparar a cabeça e o time para o clássico contra o Santos”, avaliou Rodrigo Caio, à Rádio Globo, cabisbaixo na saída de campo. Um dos fatores apontados pelos próprios atletas para que o time não conseguisse chegar á vitória no segundo tempo foi o cansaço. Era fácil perceber os buracos no meio de campo e na defesa tricolor na etapa final e por pouco esse problema não culminou no gol da vitória do Sport.

Relaxando

A vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, fez o Santos ganhar um fôlego extra na briga por uma vaga na Liberadores de 2017. Com o triunfo, o alvinegro chegou aos 51 pontos e abriu oito para o Grêmio, sétimo colocado e primeira equipe fora do G6. Mesmo com essa ‘gordura’, o técnico Dorival Júnior não quer o Peixe relaxando no torneio e ainda segue sonhando com o título. “É muito cedo para falar em classificação para a Liberadores. O Brasileiro requer muita atenção e nós temos pretensões no campeonato, não é só Libertadores. Nós temos nove rodadas, se eu não acreditar na minha equipe eu teria que sair do clube. Desde o início foi assim, do ano passado pra cá nós melhoramos em muitos quesitos. Tem coisas boas que estão acontecendo com o Santos”, afirmou o comandante, em entrevista coletiva após o duelo contra o Flu. O jogo desta quarta-feira, inclusive, foi decisivo na busca do Peixe por uma vaga na Libertadores de 2017. Caso perdesse, o alvinegro seria ultrapassado pelo tricolor carioca. Mesmo seguindo no G6, os santistas ficariam mais longe das três primeiras colocações, principal objetivo da equipe atualmente. Por conta disso, Júnior gostou do ímpeto do alvinegro contra o Flu, principalmente quando foi pressionado.

Comandante

A queda de rendimento do São Paulo no segundo tempo da partida desta quarta-feira foi notória e os próprios atletas do Tricolor admitiram, na saída de campo, que o cansaço bateu na equipe. Mas, a situação foi amenizada pelo técnico Ricardo Gomes após o empate por 1 a 1 com o Sport Recife, na Ilha do Retiro. O comandante são-paulino teve de sacar Matheus Reis, Kelvin e Thiago Mendes por necessidade, e não por opção, durante o jogo, mas, nem por isso, admitiu uma eventual falta de preparo físico de seus atletas. “Foi um jogo muito disputado. Para os jogadores do Sport também. Para os dois foi uma situação desconfortável isso e fez com que o segundo tempo fosse muito mais aberto. O primeiro tempo muito bom. O segundo tempo, começamos bem, mas durou uns 10 minutos. Depois, o Oswaldo botou mais velocidade e nos deixou encurralados pelos lados do campo”, avaliou Ricardo Gomes, em referência a entrada de Apodi no Leão. “Mesmo assim, eles tiveram oportunidades, e nós também. Resumindo, o primeiro tempo acho que tivemos melhor. Essa queda, o desgaste, se explica pelo jogo de domingo e hoje, viagem… Melhor o São Paulo no primeiro, melhor o Sport no segundo tempo”, continuou o treinador. Aliás, a partida do São Paulo contra o Flamengo, no fim de semana, foi muito citada pelo técnico tricolor depois do empate contra o Sport, ora para enaltecer o desempenho de sua equipe, ora para explicar o motivo do cansaço apresentado em Recife.

Arbitragem

Após enfrentar as reclamações escandalosas de jogadores, técnico e dirigentes do Fluminense na Copa do Brasil, o árbitro Rodolpho Toski Marques retornou a Itaquera na noite desta quarta-feira. E não agradou a ninguém. A torcida do Corinthians protestou durante quase todo o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, que também encontrou um motivo para reclamar. Só quem não chia é o presidente Roberto de Andrade e os seus funcionários. Ao saber que o técnico Marcelo Oliveira reprovara a expulsão do volante Leandro Donizete – os torcedores corintianos já cobravam um cartão vermelho para o jogador desde o primeiro tempo –, o treinador Fábio Carille voltou a contemporizar. “Já disse que não quero comentar sobre arbitragem. O presidente falou o mesmo ontem. Vamos procurar evitar e focar no Santa Cruz”, disse o interino, referindo-se ao próximo adversário do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Desde que o Fluminense se manifestou contra Rodolpho Toski Marques, contudo, torcedores do Corinthians têm acumulados críticas às arbitragens da competição. Apontaram irregularidades em um gol de Cícero, do mesmo time carioca, e em outro de Neilton, do Botafogo, nas últimas rodadas.

Atividades

Sem Zé Roberto, Moisés e Alecsandro, o Palmeiras retomou os treinamentos na Academia de Futebol, nesta quarta-feira, dois dias após a vitória de segunda por 3 a 2 sobre o Santa Cruz, no Arruda. Como o Verdão atua apenas no domingo, porém, o trio não deverá ser problema para o próximo jogo. Zé Roberto e Moisés não participaram das atividades para seguir com uma programação específica após os jogos por conta de desgaste muscular. Já Alecsandro se queixou de dores nas costas e foi preservado do treinamento. No entanto, se o trio não deve ser problema para o próximo duelo alviverde, contra o América-MG, Cuca já tem outros três desfalques certos para a partida. Gabriel Jesus se apresentou à Seleção Brasileira, em Manaus, e será baixa no jogo deste domingo. A equipe comandada por Tite encara a Bolívia, nesta quinta-feira, e a Venezuela no próximo dia 11, em Mérida. Com o Verdão atuando contra o Cruzeiro, no dia 13, Paulo Nobre já indicou que não medirá esforços para ter o jovem de volta, o que pode incluir colocar seu jatinho particular à disposição. Além dele, os estrangeiros Yerry Mina e Lucas Barrios também serão ausências contra o América-MG por estarem com Colômbia e Paraguai, respectivamente, para a disputa de dois jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Assim como Jesus, a dupla também faz a segunda partida no dia 11, mas ao contrário do jovem, não tem presença certa frente ao Cruzeiro, dois dias depois.

Intensidade

O técnico Renato Gaúcho ficou contente com o futebol apresentado pelo Grêmio no triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória, na noite desta quarta, em Salvador. Para o comandante tricolor, apesar dos gols perdidos pela equipe que poderiam construir um placar mais amplo, intensidade e vontade de vencer não faltaram. “É a idade, a vontade de fazer o gol. Às vezes (os jogadores) não estão bem posicionados e querem fazer o gol. Mas está tendo essa vontade em busca do gol, eles estão criando. Hoje foi o jogo que nós mais criamos. Então estou muito feliz com a equipe”, falou o treinador. A defesa foi um dos destaques do Tricolor no jogo. O time conseguiu segurar o Vitória, que não conseguiu criar boas chances. Para Renato Gaúcho, essa força na marcação se deve a uma mudança implementada desde a sua chegada. “Cada treinador tem sua maneira de trabalhar a marcação. Eu particularmente não gosto da marcação por zona, gosto dela homem a homem, e estou fazendo isso desde a minha chegada. Gosto de que antes do jogo esteja definido quem vai pegar quem. Os jogadores gostam e tem dado certo”, disse Renato. Agora, o Tricolor Gaúcho terá uma semana para se preparar para um duelo decisivo no Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira (13), contra o Atlético-PR, em Porto Alegre. Isso porque o Furacão abre o G6 do torneio, com 45 pontos, dois a mais que o Grêmio.

Momentos

O Atlético Paranaense foi buscar uma virada nos últimos minutos de partida e bateu a Chapecoense por 3 a 1, na Arena da Baixada, seguindo dentro do G6, sonhando com a vaga na Libertadores da América. O técnico Paulo Autuori, entretanto, antes de falar sobre o desempenho da equipe, não poupou críticas a parte dos torcedores, que pegaram no pé de alguns jogadores nos momentos mais duros da partida. “É inadmissível fazer o que parte da nossa torcida faz com alguns jogares que fazem parte desse grupo, que estão nos ajudando a fazer a campanha que estamos fazendo. Agradeço o apoio, mas desejo que haja uma reflexão. Nenhum de nós gosta de quem fica em cima do muro que são oportunistas”, disse o treinador, que seguiu com o desabafo. “Minha vontade e ir embora quando vejo que a torcida joga para trás. Depois do 2 a 1 foi o que nós queremos”, emendou.

Valorizar

O comandante rubro-negro elogiou a Chape e acredita que as dificuldades impostas vieram de um bom trabalho. “A equipe está fazendo uma campanha bastante boa. E não está melhor por nossos erros. E em jogo somos hoje, com equipe bem montada, parabéns ao Caio Junior. Nós temos que valorizar o adversário. Nos colocou numa situação complicada. Ainda que o Santos pouco tenha trabalho”, analisou. Porém, Autuori também acredita no bom trabalho feito durante a partida e, principalmente na maturidade mostrada pelo grupo. “Minha preocupação era tranquilizar a equipe. Ajustar no intervalo em termos táticos a equipe. Felizmente conseguimos o empate ainda no primeiro tempo. Então vamos esquecer que o Danilo fez três lindas defesa quando ainda estava 0 a 0. Era um jogo para se perder. Vi muitos jogos ao longo da carreira que o que se fez foi perder. Tivemos maturidade”, concluiu.

Resultado

Em um confronto direto na tentativa de fugir das últimas posições do Campeonato Brasileiro, o Sport empatou por 1 a 1 com o São Paulo na noite desta quarta-feira. Para o técnico Oswaldo de Oliveira, o resultado da partida disputada na Ilha do Retiro foi injusto. “Foi uma partida muito boa, de bom nível técnico. Concordo que merecíamos ganhar. As equipes se empenharam muito taticamente e fizeram pressão o tempo todo. Tivemos chances claras no primeiro tempo e, com um pouco mais de precisão, poderíamos ter marcado”, afirmou o treinador. O São Paulo, mesmo longe de sua torcida, conseguiu inaugurar o marcador aos 24 minutos do primeiro tempo por meio de Thiago Mendes. Diante de um rival direto na tabela, o Sport tratou de buscar o empate e teve sucesso com Diego Souza, aos 42 da etapa inicial. “O ideal era ter vencido”, reiterou o técnico Oswaldo de Oliveira. “Pelas oportunidades que criamos, merecíamos. Mas como saímos atrás e eles também tiveram chances, não podemos menosprezar. Foi um ponto valioso e que vai nos ajudar bastante”, disse o técnico. Com 34 pontos, três a mais que o Figueirense, primeiro integrante da zona de rebaixamento, o Sport figura no 15º lugar da tabela de classificação. Na 30ª rodada, às 11 horas (de Brasília) da próxima quarta-feira, o time rubro-negro pega a Chapecoense, na Arena Condá.

Situação

O empate por 0 a 0 com o Corinthians, jogando em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, dividiu o sentimento do técnico Marcelo Oliveira. De acordo com o treinador atleticano, por tudo que aconteceu, a igualdade deve ser comemorada, porém, ainda deixa o Galo a quatro pontos do líder da competição. “Tem dois lados: o primeiro que o resultado em relação a classificação, pelo momento não é tão bom. Mas por outro lado, foram dois jogos difíceis, o Corinthians tem algo que lutar dentro do campeonato. São quatro pontos nos jogos fora. Lamentamos porque poderíamos estar com os três pontos e estar na situação melhor. O campeonato é difícil para todos e esperamos o tropeço dos outros em algum momento”, avaliou.

Desfalques

Recheado de desfalques na noite desta quarta-feira, com jogadores nas seleções de seus países, atleta suspenso e outros no departamento médico, o Galo foi para o jogo com a mesma formação, com atletas abertos pelas pontas e futebol em busca do resultado. Marcelo disse que queria a vitória, que deixaria sua equipe momentaneamente na vice-liderança do torneio nacional. “A ideia é de quando sai é sempre vitória, eles também querem vencer pela grandeza dos clubes. O Atlético pelo fato de brigar lá em cima. Temos que entender que o jogo aqui é difícil. Pelas circunstâncias achei que foi até bom o resultado”, completou. O Galo agora terá uma semana de folga. A equipe volta aos jogos na próxima quinta-feira, contra o América, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Destacou

O Fluminense não conseguiu emplacar a quarta vitória no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Mesmo com o resultado adverso, os tricolores seguem na quinta posição na Série A, dentro da zona de classificação para a Libertadores. O zagueiro Gum elogiou a atuação da equipe e destacou que o pensamento do elenco segue sendo a classificação entre os quatro primeiros “Fizemos um jogo para vencer, tivemos oportunidades de marcar, mas não conseguimos os três pontos. Levamos os gols em erros coletivos e isso faz parte. Saímos de campo sabendo que temos condição de brigar entre os líderes. Não estamos pensando em G6, mas ainda em G4”, disse. Gum negou que tenha falhado no lance do segundo gol santista, marcado por Ricardo Oliveira. “Os comentaristas mais uma vez falam que o Gum falhou no gol, mas foi um erro coletivo. Eu estava no meio da área e consegui chegar na frente para tentar impedir o cabeceio do Ricardo Oliveira. Isso foi um erro coletivo”, declarou. O Fluminense terá tempo para trabalhar visando seu próximo desafio no Campeonato Brasileiro. Os tricolores terão o clássico contra o Flamengo, na próxima quinta-feira, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Preparando

O elenco do Botafogo segue se preparando para a partida do próximo domingo, às 17h (de Brasília), contra o Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia na atividade desta manhã de quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, foi a presença do lateral esquerdo Diogo Barbosa, poupado nos primeiros treinos da semana por conta de dores no tornozelo direito. Diogo Barbosa não trabalhou com os demais companheiros, mas deu voltas ao redor do gramado e mostrou que não sente mais dores na região, que sofreu uma entorse no segundo tempo da vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians. O jogador, que marcou o segundo gol botafoguense naquela ocasião, teve que ser substituído e pelo jeito que deixou o gramado havia a impressão de que poderia ser algo mais grave.

Liberado

Caso Diogo Barbosa seja liberado, o técnico Jair Ventura vai ter que quebrar a cabeça para definir o time que pega o Figueirense, pois o volante Aírton, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, volta a ficar à disposição. Assim, são grandes as chances de Rodrigo Lindoso ficar como opção no banco de reservas. Fora de campo o clube teve uma boa notícia, pois conseguiu as últimas certidões negativas de débito e assim poderá finalmente começar a receber os valores pelo contrato de patrocínio firmado com a Caixa Econômica Federal. Essa receita é considerada muito importante pelo presidente Carlos Eduardo Pereira para planejar o departamento de futebol para a próxima temporada, ajudando na renovação de contratos e na contratação de reforços.

Ultrapassado

A derrota de 3 a 1 para o Paysandu, na noite de terça-feira, tirou o Vasco da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, ligou o sinal de alerta no Cruzmaltino, que estacionou nos 51 pontos e acabou sendo ultrapassado pelo Atlético-GO, que superou o CRB por 2 a 1 em Maceió, e chegou aos 52. Após a partida o clima era de desapontamento no vestiário vascaíno. O técnico Jorginho reconheceu que é preciso melhorar alguns aspectos para o time voltar a ganhar e embalar para o acesso. “Temos que ligar o sinal de alerta e eu, como treinador, tenho que rever alguns conceitos. Não podemos pensar de jeito nenhum em uma nova derrota no sábado. Por isso é o momento de fazer uma reflexão e analisar o que podemos fazer para reencontrarmos o caminho das vitórias. Não há motivo para desespero, mas precisamos voltar a ganhar”, pediu Jorginho. O zagueiro Luan concorda com o comandante dos cariocas. “O Vasco vinha fazendo uma boa competição, acabou tendo alguns tropeços que não estavam nos planos e isso comprometeu a liderança. Nós perdemos dois jogos fora e isso acabou pesando mais porque não conseguimos ganhar em São Januário em algumas partidas. Mas não podemos ficar pensando no que ficou para trás. No próximo sábado temos que ganhar”, disse o defensor.

Compromisso

O próximo compromisso do Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro será no sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Londrina na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), pela 30ª rodada. Para este compromisso, a equipe deve contar com o retorno do meia Nenê, que cumpriu suspensão na derrota para o Paysandu, e se junta à delegação nesta quinta-feira. Se Nenê volta contra o Londrina, o mesmo não vai acontecer com o zagueiro Rodrigo, que foi liberado antes do jogo contra o Paysandu para resolver problemas particulares, e não tem previsão de volta. “Infelizmente não posso falar nada sobre isso, pois se trata de uma questão pessoal. A diretoria entendeu que o assunto era importante e que o jogador precisava ser liberado”, disse Jorginho. Sem Rodrigo, Jomar deve permanecer como companheiro de Luan na zaga. O jogador acabou sendo o escolhido para substituir o capitão ganhando a disputa com Rafael Marques, contratado no meio da competição.

Chateado

De virada, a Chapecoense acabou derrotada por 3 a 1 pelo Atlético-PR na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada. Chateado com o resultado, o goleiro Danilo lamentou o insucesso acumulado pelo clube catarinense na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo longe de sua torcida, a Chapecoense abriu o placar com Filipe Machado, mas Hernani igualou ainda no primeiro tempo. O segundo tempo permaneceu empatado até os 38 minutos, quando Pablo ampliou para o Atlético-PR. Aos 42, Matheus Rosseto ainda ampliou. “É difícil. Jogar aqui em Curitiba não é fácil. O Atlético-PR vem muito bem no segundo turno. Conseguimos sair na frente e tínhamos que segurar o resultado”, declarou o goleiro Danilo, ainda no gramado da Arena da Baixada, em entrevista ao Sportv. Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense acabou superada por Grêmio, Vitória e Atlético-PR. “Nosso time vem de três derrotas, então é difícil. Agora, é levantar a cabeça, se unir e se esforçar um pouco mais para tentar dar a volta por cima”, afirmou Danilo. Com 38 pontos ganhos, a Chapecoense ocupa o 11º lugar do Campeonato Brasileiro e volta a campo para enfrentar o Sport às 11 horas (de Brasília) de quarta-feira, na Arena Condá. No dia 19 de outubro, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, a equipe visita o Junior Barranquilla.

Sofrido

Depois de dois triunfos consecutivos no Campeonato Brasileiro, o Vitória foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0 jogando na Fonte Nova na noite desta quarta-feira. O técnico Argel Fucks lamentou o gol sofrido pelo Leão, que nasceu de uma bola parada. Para ele, houve uma “falha coletiva” que resultou no tento de Jailson. “Foi um jogo equilibrado, acabamos levando um gol de bola parada, que é nosso forte. Não conseguimos ter produção ofensiva e acabamos numa falha coletiva sofrendo o gol”, avaliou Argel, que tratou de minimizar o erro defensivo. “Se não houver falhas, não há gol, isso é o futebol. Temos que levantar a cabeça, tem a semana inteira para trabalhar para o jogo contra a Ponte Preta (dia 13)”. O técnico rubro-negro falou sobre as dificuldades encontradas pelos times jogando em casa devido à postura mais defensiva e atenta dos visitantes. Para Argel, isso aconteceu na vitória gremista em Salvador. “Tecnicamente não foi uma boa partida. O adversário veio buscar o contra-ataque. Está cada vez mais difícil jogar em casa, porque você precisa propor o jogo e criar, e hoje não conseguimos criar e nos organizar”, comentou. O jogo contra a Ponte Preta acontece às 19h30 da próxima quinta-feira, em Campinas. O Vitória ocupa a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, com 35 pontos.

Torcida

Diante de 17.135 pagantes, menor público da história da arena de Itaquera, o Corinthians ficou no empate sem gols contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Marquinhos Gabriel, insatisfeito com a arbitragem de Rodolpho Toski Marques na noite desta quarta-feira, pediu mais apoio da torcida. “Quem acredita vai vir aqui nos ajudar. Na hora difícil, o torcedor também tem que comparecer. Não é só nas horas boas, quando ganha títulos”, afirmou o atleta, ainda no gramado, após o terceiro jogo seguido com recorde negativo de público em Itaquera. Escalado como titular pelo técnico Fábio Carille, Marquinhos Gabriel participou dos 90 minutos do confronto com o Atlético-MG. O meia reconheceu que a insatisfação dos torcedores tem fundamento, mas considerou que o Corinthians fez uma boa exibição. “(As críticas) são justas, porque não estamos conseguindo vencer. Mas jogamos bem. Quem analisa, que é a comissão técnica, está vendo que jogamos bem. Só na última partida (derrota contra o Botafogo) ficamos abaixo da média”, declarou. Ainda no primeiro tempo, Marquinhos Gabriel recebeu lançamento de Camacho na ponta direita, levou até o fundo e cruzou para cabeçada certeira de Gustavo. Alegando falta do atacante sobre Gabriel, o árbitro Rodolpho Toski Marques decidiu anular a jogada que resultou em gol.

Emocional

Era importante ao Corinthians não perder para o Atlético-MG, um senhor adversário, naquele que foi o primeiro jogo após a criação do G-6 no Brasileiro. Sem clima com a torcida, levando cada vez menos gente a Itaquera, o Timão respondeu com uma grande atuação, quase vencendo o Galo. A arbitragem, ao anular gol de Gustavo, foi decisiva para o placar de 0 a 0. O saldo emocional, porém, foi positivo: dá para jogar um futebol que leve o time à Libertadores. Sem Romero, na seleção do Paraguai, Gustavo ganhou nova chance no ataque e teve uma de suas melhores atuações. Bom na bola aérea, o pivô foi bastante acionado. Ao todo, a equipe levantou 20 bolas, contra seis do Atlético-MG. Ele carece ainda de um melhor domínio de bola. Bastante desfalcado, o Atlético-MG se dispôs no 4-4-2 (ou 4-2-4) com Clayton e Hyuri abertos na segunda linha de quatro e Robinho e Fred jogando mais por dentro. Melhor do Galo nos primeiros 45 minutos, Robinho finalizou três vezes e ainda deixou Hyuri duas vezes na cara do gol: na primeira, Walter fez grande defesa. Na segunda, ele errou o chute de forma bizarra. Com um a mais por cerca de 15 minutos, o Timão seguiu mandando na partida, ficou com 55% de posse de bola, mas não aproveitou as chances (foram 19 finalizações durante o jogo). Alvo de 16 faltas, teve chances em bolas centrais, mas nem Giovanni Augusto nem Marquinhos Gabriel chegaram perto do gol nas cobranças. Ponto que há tempos é falho no time alvinegro.

Preocupação

Além da busca pela vitória contra a Bolívia, a Seleção entra em campo nesta quinta-feira com outra preocupação a mais. O Brasil de Tite tem seis jogadores pendurados nas eliminatórias da Copa do Mundo: Lucas Lima, Daniel Alves, Filipe Luís, Giuliano, Miranda e Neymar. Os cinco últimos serão titulares na Arena das Dunas, às 21h45 (de Brasília), em Natal. Possíveis suspensões vão influenciar diretamente em duas situações. Com 24 jogadores convocados, já que Paulinho está suspenso contra a Bolívia, é possível que o treinador seja obrigado a cortar um atleta visando a partida contra a Venezuela, terça-feira, em Mérida. Qualquer suspensão evitaria essa situação. Assim como daria a certeza de que o atleta suspenso estaria à disposição para o clássico contra a Argentina, dia 11 de novembro, no Mineirão. Tite, no entanto, garante não pensar nisso. “Os três pontos valem a mesma coisa. Eu sei que tem conotação maior por ser um clássico, mas qual é o nosso objetivo? Não queremos nos classificar? Vale igual. Temos que ter o mínimo de inteligência para avaliar isso, os atletas e eu. Se tivermos que tomar oito cartões e todos ficarem fora, mas termos o melhor desempenho possível, então vão ficar fora” avisou. Depois de bater Equador e Colômbia em setembro, a Seleção tenta manter os 100% de aproveitamento sob o comando de Tite para tentar alcançar a liderança das eliminatórias. Atualmente ocupa a segunda posição, atrás do Uruguai, com 15 pontos ganhos.

Adversário

Há cerca de 20 dias chegou ao departamento jurídico do Flamengo a notificação de uma ação judicial. O autor é um velho conhecido. Leonardo Moura, que disputou 519 jogos pelo clube, cobra o pagamento de horas extras e adicional noturno no período de 2011 a 2015. A notícia foi publicada pelo site Uol e confirmada pelo GloboEsporte.com. Léo Moura, atualmente, no Santa Cruz, será adversário do Flamengo neste domingo, em partida no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. Ainda não se sabe como ele será tratado pela torcida, mas a diretoria não gostou nada da ação do jogador. “Assim ele fecha as portas do Flamengo. Cobrar hora extra de concentração? Um atleta que teve jogo de despedida” lamentou um dirigente que não quis se identificar, lembrando o amistoso contra o Nacional do Uruguai, no Maracanã, em 2015.

Jurídico

O departamento jurídico do Flamengo ainda analisa a ação, que tem um valor inicial pedido de R$ 300 mil. Mesmo assim, o clube se antecipa dizendo que vai recorrer de tudo. Na Gávea, existe o argumento de que os direitos de arena deveriam ser um repasse feito pelo Sindicato dos Atletas. Toda a questão ainda vem sendo avaliada. “Entendemos que não devemos nada. Veja que o atleta não reclama nada que é de praxe em ação trabalhista, como verbas não pagas por FGTS, 13º salário etc. Tudo depende de provas documentais e testemunhais. O que posso afirmar por enquanto é que o Flamengo vai se defender de todos os itens pedidos na ação inicial” garantiu o diretor jurídico rubro-negro Bernardo Accioly.

Surpreendido

Tite recebeu uma visita, no mínimo, curiosa nesta quarta-feira, no hotel em que está hospedado em Natal. A capital potiguar recebe na quinta-feira a partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2018. O treinador foi surpreendido com a presença de um sósia do cantor Roberto Carlos. A identidade do “cover” é Nelson Carlos, ex-marinheiro de fragata, que se veste, fala e até canta como o “rei” e acompanha o Brasil nos jogos por todo o país. Nelson Carlos não escondeu a felicidade de se encontrar com Tite. Para homenageá-lo, o torcedor uniu a paixão pelo futebol com a música. O resultado foi a canção “Tite paizão”, que exalta a qualidade do comandante dentro de campo e a sua simpatia fora dele. Antes de escrevê-la, revelou que viajou a Caxias do Sul para conhecer a vida do técnico e enalteceu o lado afetivo do treinador a partir das histórias contadas por Dona Ivone, mãe de Tite.

Prometeu

O torcedor icônico fez plantão no hotel e aguardou até que Tite aparecesse no saguão em direção à preleção. O comandante da Seleção atendeu aos chamados de Nelson e prometeu retornar quando estivesse livre para escutar a música. Com o sorriso estampado no rosto, Tite conversou por muito tempo e ouviu todos os anseios e pedidos do ilustre torcedor, que viveu um momento inesquecível. Atenciosamente, Tite ouviu os versos “você deu vida à seleção/trouxe de volta o pentacampeão/ trouxe a certeza da classificação” da canção cantada por Nelson que vangloria sua ida à Seleção. No último trecho, aproveitou a proximidade da liderança e ressaltou que o objetivo do grupo é buscar a vaga para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. “Classificação é o nosso primeiro objetivo! Obrigado pelo carinho” disse Tite a Nelson Carlos.

Confronto

O meia-campista Renato Augusto, comandado pelo técnico Tite no Corinthians, será o capitão da Seleção Brasileira no confronto com a Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Ambos confirmaram a novidade em entrevista concedida nesta quarta-feira. Durante sua bem-sucedida passagem pelo Corinthians, Tite costumava promover um rodízio de capitães, medida que vem adotando também na Seleção Brasileira. O zagueiro Miranda usou a tarja no confronto com o Equador e Daniel Alves assumiu o posto diante da Colômbia. “Não muda nada e vou continuar agindo da mesma maneira. É uma honra e estou muito feliz, mas o importante é vencer o jogo, independentemente do capitão. Tenho que seguir falando como eu falo, dentro e fora de campo. Foi isso que me credenciou”, disse Renato Augusto, grato a Tite. “É difícil falar do Tite, ainda mais com ele do meu lado”, iniciou. “Com ele, encontrei minha melhor forma tática, técnica e física. Sempre me deu abertura para falar muito da parte tática e talvez tenha evoluído taticamente por isso. Sou eternamente grato e espero agradecer em campo, trazendo vitórias e títulos”, completou Renato Augusto.

Colaboração

Um dos líderes do elenco corintiano que conquistou a edição de 2015 do Campeonato Brasileiro, o meio-campista também atuou como capitão de Tite no clube. Questionado sobre Renato Augusto, o treinador citou a colaboração do atleta para ajeitar o time alvinegro em uma partida após a expulsão de um companheiro. “Ele desenvolveu uma inteligência tática fora dos padrões normais. Tem discernimento e capacidade para observar o jogo que talvez tenha desenvolvido na Alemanha. Além disso, é autêntico e eu gosto de pessoas assim, que falam pela frente”, elogiou o comandante. O confronto entre Brasil e Bolívia, válido pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo 2018, está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena das Dunas. Com 15 pontos, um a menos que o Uruguai, a Seleção ocupa o segundo lugar.

Paciência

A presença de Philippe Coutinho entre os titulares será a principal novidade da Seleção Brasileira no confronto com a Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Tite foi elogioso ao falar sobre o meia e pediu paciência à torcida em Natal, sede do jogo marcado para as 21h45 (de Brasília) de quinta-feira. Em alta no Liverpool, Coutinho foi utilizado por Tite durante as partidas contra Equador e Colômbia. Satisfeito com o rendimento apresentado pelo meia nos dos primeiros jogos, o treinador planeja colocá-lo no lugar de Willian no duelo com a Bolívia. “As duas entradas (contra Equador e Colômbia), o momento dele e a composição para formar como quarto homem de meio de campo que flutua”, enumerou Tite ao falar sobre Coutinho. “Ele faz isso com maestria. Vai carregar essa responsabilidade, mas não à toa é chamado de mago no Liverpool”, acrescentou. A presença de Philippe Coutinho no lugar de Willian não será a única novidade da Seleção Brasileira. Suspenso, o volante Paulinho está fora. Assim como o lateral esquerdo Marcelo e o meio-campista Casemiro, ambos lesionados. Eles serão substituídos por Fernandinho, Filipe Luís e Giuliano.

Treinador

Na véspera da partida, a ser disputada na Arena das Dunas, Tite pediu paciência ao torcedor potiguar. De acordo com o treinador, em alguns momentos a bola será recuada em busca da melhor opção para atacar a Bolívia, antepenúltima colocada nas Eliminatórias. “Temos uma forma de jogar que, por vezes, atrasamos a bola ao goleiro para sair jogando com o lateral. Pedimos que o torcedor entenda isso sem apupos, porque é nossa forma de jogar para que possamos produzir e vencer. É importante que não se deixem levar pelos dois jogos que vencemos e esperem uma facilidade maior”, afirmou. Com 15 pontos ganhos, um a menos que o Uruguai, a Seleção Brasileira ocupa o segundo lugar das Eliminatórias Sul-Americanas. Já a Bolívia, que na última rodada empatou sem gols contra o Chile fora de casa, tem sete pontos e figura no oitavo posto.

Vantagem

Apesar de a Seleção Brasileira ter ampla vantagem no histórico dos confrontos com a Bolívia, rival desta quinta-feira, o time canarinho não venceu os últimos três jogos contra os bolivianos por Eliminatórias. O último triunfo pelo torneio aconteceu em setembro de 2004, há 12 anos. Um 3 a 1 no Morumbi. Os brasileiros não jogaram a edição passada por sediarem o evento. Ainda nas Eliminatórias para 2006, no segundo turno, já classificado, o Brasil poupou os titulares e arrancou empate por 1 a 1 na altitude de La Paz. Sob o comando de Dunga, a trajetória para 2010 foi tranquila, porém a Bolívia foi uma pedra no sapato. No primeiro turno, empate sem gols no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo fraco tecnicamente. Na volta, na altitude de La Paz, novamente já garantido, o Brasil perdeu por 2 a 1. A Seleção Brasileira tem grande vantagem no confronto com a seleção da Bolívia. Já foram disputadas 27 partidas entre as equipes principais dos dois países. São 19 vitórias brasileiras, três empates e cinco vitórias bolivianas. O Brasil marcou 91 gols e sofreu apenas 25.

Atacante

Tudo corria normalmente no treino da seleção equatoriana desta quarta-feira na véspera da partida contra o Chile pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018quando um advogado chegou ao estádio Atahualpa, em Quito, junto com um grupo de policiais com uma ordem de prisão ao atacante Enner Valencia por atraso no pagamento da pensão de uma das suas filhas. Porém, o advogado da mãe da criança, Paul Marín, não conseguiu levar a cabo a detenção do jogador que atua no Everton. Segundo a ordem de prisão, emitida por um juiz de Guayaquil, Valencia deve 17.134,15 dólares (R$ 55.159,97 na cotação desta quarta) por não ter pago pensão nos últimos quatro meses. “É lamentável que certos membros da polícia não tenham colaborado com a detenção do jogador Enner Valencia”, falou Paulo Marin. “Dizem que esse senhor ganha tanto, por que não paga mensalmente a pensão à sua filha e deixa que isso se acumule e vire público? É bom para que todo o Equador fique sabendo”, acrescentou o advogado. A ordem de prisão prevê que Valencia seja preso em um espaço de 30 dias até que pague o que deve. Se não acertar os valores, o jogador deve ser encarcerado por 60 dias. Apesar dos acontecimentos, o atacante, titular do Equador, deve ir a campo nesta quinta-feira, na partida contra o Chile em Quito. A seleção equatoriana ocupa a quinta posição nas Eliminatórias sul-americanas, com 13 pontos.