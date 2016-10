Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Delegação

A Seleção Brasileira começou a chegar neste domingo a um hotel na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, local onde vai se hospedar e treinar por quatro dias antes de encarar a Bolívia, na quinta-feira, na Arena das Dunas, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Liderada pelo técnico Tite, a delegação tinha três atletas: o goleiro Alex Muralha, o volante Rafael Carioca e o meia Renato Augusto. Ainda vão chegar neste domingo os jogadores que atuam o futebol brasileiro ou na China, como é o caso do zagueiro Gil e do volante Paulinho. Os dois treinaram durante a semana na Academia de Futebol, do Palmeiras, ao lado de Renato Augusto, e são presença praticamente confirmada no treinamento de segunda-feira. A única exceção será o atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras. O jogador foi liberado para atuar na partida da sua equipe contra o Santa Cruz, segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Recife, e só se apresentará ao treinador na terça, provavelmente junto com nomes que atuaram neste domingo no futebol europeu, como o atacante Neymar, do Barcelona. Além do compromisso frente à Bolívia, na quinta-feira, os comandados de Tite também vão encarar a Venezuela, na terça-feira, dia 11 de outubro. A partida está marcada para a cidade de Mérida. Com 15 pontos, o país é o atual vice-líder das Eliminatórias, um atrás do Uruguai.

Os jogadores do Corinthians deixaram o gramado do estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, desolados com a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a quinta partida seguida sem vitórias da equipe na competição, com quatro derrotas e um empate. “É uma situação triste, a gente sabe que tem que lutar mais em cima na classificação, as coisas não estão saindo como queríamos. Não fizemos um jogo bom como pensávamos, agora bola para frente, tem que analisar e corrigir muitas coisas”, avaliou o zagueiro Balbuena. A desvantagem alvinegra foi construída ainda na etapa inicial, quando o Fogão mostrou um futebol com muito mais qualidade do que o dos visitantes. Ainda assim, os paulistas reclamaram bastante do primeiro gol, quando Yago dividiu com Neilton e a bola sobrou para Vinícius Tanque, muito à frente da linha defensiva do Timão, em impedimento. O juiz deixou seguir e o centroavante rolou para Neilton abrir o placar.

Trabalho

“Falta um pouco mais de calma e atenção. O primeiro gol deles estava impedido e, em uma bola, desarrumamos um pouquinho. Tem que dar continuidade no trabalho. O Corinthians é grande, é forte, sabemos que estamos devendo, e temos que mostrar mais”, avaliou o volante Willians, titular por causa das ausências de Rodriguinho e Giovanni Augusto. Já no segundo gol, quem falhou foi o lateral direito Fagner, capitão da equipe que servirá à Seleção Brasileira durante a próxima semana. Após lançamento longo da defesa, ele tentou fazer o corte de calcanhar, mas entregou a bola para Diogo Barbosa, que bateu sem chances para Walter. “É difícil falar, a equipe no começo do jogo não foi tão bem, tomamos os gols, corremos atrás, tivemos chances de diminuir, mas futebol é assim. Tranquilidade, continuar acreditando nos companheiros, no trabalho que vem sendo feito, e buscar vencer o próximo jogo”, concluiu o defensor. Além dele, o paraguaio Romero, convocado para o Paraguai, também não enfrenta o Galo, quarta-feira, em Itaquera.

Vantagem

Às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Estádio do Arruda, o Palmeiras enfrenta o Santa Cruz em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se ganhar em Recife, o time alviverde abre uma vantagem de três pontos na liderança do torneio. O Flamengo, principal concorrente na briga pelo título, ficou no 0 a 0 contra o São Paulo no sábado e empatou com o Palmeiras ao alcançar 54 pontos. Em Pernambuco, além de abrir três pontos de vantagem, a equipe palestrina, já superior no saldo de gols, pode ficar com uma vitória a mais que o adversário rubro-negro (17). Jean, recuperado de desgaste físico, deve retornar à equipe titular diante do Santa Cruz. Para o lugar do colombiano Yerry Mina, convocado por sua seleção, o favorito é o experiente Edu Dracena. Dudu, suspenso pelo terceiro amarelo, pode ser substituído por Leandro Pereira.

Dramático

O apoio maciço da torcida trouxe “alento” ao Internacional. Com um gol de Vitinho, o Colorado bateu o Figueirense por 1 a 0 no Beira-Rio e, em jogo dramático neste sábado, saiu do Beira-Rio com um “voto de confiança”. A equipe comandada por Celso Roth subiu para 30 pontos (a três do Z4). Já o Figueira estacionou nos 31 pontos, e na décima-sétima colocação. Empurrado por sua torcida, o Internacional iniciou o jogo em alta velocidade e não demorou a fazer o Beira-Rio explodir. Logo aos cinco minutos, William avançou pela direita e cruzou à feição, para Vitinho estufar a rede. Minutos depois, os colorados ficaram apreensivos, quando Daniel Fernandes levou a pior em choque com Rafael Moura, mas o goleiro, após ser medicado, seguiu em campo com uma atadura no nariz. O episódio não arrefeceu a postura incisiva da equipe de Celso Roth, que aproveitava os sucessivos erros em saída de bola do Figueira e chegava em contra-ataques com Gustavo Ferrareis e Vitinho.

Distanciou

O Cruzeiro venceu o Grêmio, na noite deste sábado (1º), por 1 a 0, no Mineirão, e se distanciou da zona de rebaixamento em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Henrique, a equipe comandada por Mano Menezes deixa também o posto de pior mandante do torneio. Com o resultado obtido no Gigante da Pampulha, os mineiros chegam a 33 pontos e deixam o Figueirense, que enfrentará o Internacional nesta noite, em seu lugar na zona da degola. O Coritiba também pode ultrapassar a equipe de Belo Horizonte em caso de triunfo. O Grêmio, por sua vez, se distancia da briga pelo G-4. Com 40, a equipe está a oito do Santos, quarto colocado. O Grêmio dominou as ações no início do primeiro tempo. Pedro Rocha – duas vezes – e Luan tiveram duas ótimas chances de balançar a rede de Rafael. Contudo, a dupla não apresentou a eficácia necessária para estufar a rede do substituto de Fábio.

Temporada

Ainda próximo demais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas vivendo um bom momento psicológico na temporada, o Coritiba tenta embalar de vez nesta segunda-feira, quando recebe o América-MG, às 21 horas (de Brasília), no estádio Couto Pereira. Lanterna da competição, o Coelho já sonha com um milagre, que passa por arrancar a vitória também fora de casa. Empolgado pela vitória sobre o Belgrano e a classificação para as quartas de final da Copa Sul-americana, a equipe coxa-branca quer fazer a lição de casa e consolidar sua posição na parte intermediária da classificação, cada vez com menos chance de queda. Para isso, o técnico Paulo César Carpegiani terá os retornos dos zagueiros Walisson Maia e Luccas Claro, além do meia Raphael Veiga, este o possível substituo de Iago, suspenso pelo telo terceiro cartão amarelo. Se as mudanças se confirmarem, Nery Bareiro volta a ficar como opção no banco de reservas, mesmo com a boa apresentação na Argentina. Na lateral, Carlinhos pode reaparecer como titular e, dessa forma, liberar Juan para retornar a sua função de origem no meio-campo.

Triunfo

O Atlético-MG é sempre muito forte jogando em casa. Porém, o desempenho fora de casa vinha atrapalhando a luta do Galo pelo título brasileiro. Por isso, os jogadores comemoraram muito o triunfo por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, em Campinas. Na saída do gramado, o lateral esquerdo Fábio Santos vibrou com a atuação dos mineiros, e pediu mais regularidade longe de Belo Horizonte. “Nosso aproveitamento fora não era bom, e precisamos melhorar para brigar pelo titulo”, analisou, em entrevista ao Premiere. O atacante Robinho, que ficou no banco e entrou no segundo tempo, também citou a importância de começar a somar pontos também fora de casa. “Para ser campeão brasileiro, precisamos ganhar mais jogos fora de casa, não só no Independência e no Mineirão”, disse o camisa 7, também ao Premiere. O triunfo sobre a Macaca foi o quarto do Galo fora de casa no Nacional, e o terceiro fora de Belo Horizonte, já que uma das vitórias foi sobre o América-MG, no Independência. Fora de Minas, a equipe bateu Palmeiras e São Paulo, na capital paulista, e agora a Ponte, em Campinas. A última vez que os comandados de Marcelo Oliveira haviam saído com os três pontos havia sido em agosto, quando fez 2 a 1 no São Paulo, no Morumbi.

Lamentarem

Um chute cruzado do lateral-esquerdo Jorge após boa jogada do atacante Fernandinho, aos 30 minutos do segundo tempo, foi a primeira grande chance criada por Flamengo e São Paulo no duelo deste sábado, no Morumbi. Foi o primeiro lance daqueles que fazem os criadores da jogada e seus torcedores lamentarem por dias que a redonda não entrou. E diz muito sobre como foi o confronto do qual se esperava muito mais, pelas necessidades das equipes no Campeonato Brasileiro. O 0 a 0 pode até servir para ambos lá na frente, mas deixou um gostinho de quero mais. No São Paulo porque a equipe de Ricardo Gomes jogou relativamente bem. Com uma marcação muito aplicada, conseguiu obstruir as principais jogadas do Rubro-Negro, um dos times que melhor joga futebol na competição. Novamente com Hudson, Thiago Mendes e Wesley no meio de campo, Ricardo equilibrou as forças e exerceu pressão em partes importantes do jogo, mas o time voltou a esbarrar na ineficiência ofensiva. A bola cara a cara de Chavez, aos 37 do segundo tempo, poderia ter premiado a aplicação são-paulina, mas Alex Muralha impediu com grande defesa.

Convertido

Nem sempre o candidato com melhores propostas vence a eleição. Nem sempre o time que erra menos é o que ganha. Neste sábado, a justiça não foi o que decidiu o jogo na Vila Belmiro. O Atlético-PR jogou de igual para igual, mas foi o Santos, com um pênalti polêmico, convertido por Ricardo Oliveira, que venceu por 2 a 0 e e seguiu firme no G4. Diante da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro esperava encontrar dificuldade só para entrar na área de Weverton, mas os problemas se estenderam para a saída de bola e troca de passes. O Furacão mostrou que não incomoda o Peixe só na tabela, na busca pelo G4, mas também em campo. A melhor defesa mostrou porque é boa e deu uma canseira nos atacantes santistas, que faziam de tudo para roubar a bola na frente e raramente conseguiam. A bola parada foi a promessa de campanha mais repetida pelo Atlético-PR, mas Vanderlei mostrou porque é o número 1 em qualquer pesquisa entre santistas.

Brilhante

O Vitória não tomou conhecimento da Chapecoense na tarde deste sábado e mesmo atuando fora de casa aplicou uma goleada no time catarinense. Jogando na Arena Condá, o rubro-negro baiano fez um primeiro tempo brilhante e garantiu o triunfo por 4 a 1 na etapa inicial. Zé Eduardo, duas vezes, Marcelo e Kieza fizeram para os baianos, enquanto Tiaguinho descontou para os donos da casa. Com esse resultado, o Vitória ocupa agora a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro e consegue se afastar da zona de rebaixamento. Time tem 35 pontos, cinco a mais que primeiro clube do Z4, que no momento é o Cruzeiro. A Chape ficou em 11º, com 38. Equipes voltam a atuar pelo Brasileirão já nesta quarta-feira. A Chapecoense encara o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, às 19h30. No mesmo horário, o Leão recebe o Grêmio, no Barradão. Já na reta final de partida, a Chapecoense não tinha tanta esperança mas continuava tentando diminuir o placar. Com a vitória praticamente garantida, o Vitória só segurou a posse de bola para esperar o tempo passar. Bruno Rangel chegou a balançar as redes, mas assistente assinalou o impedimento do camisa 9.

Desculpa

Está cada vez mais claro que os estaduais precisam ser repensados. Não acho mesmo que eles já deram o que tinham de dar, mas o atual formato e tamanho fazem eles serem os patinhos feios do calendário. Sim, é verdade que já menos datas, mas ainda não resolve. Nem mesmo a desculpa de que eles apimentam as rivalidades locais parece fazer tanto efeito. É preciso e é possível readequar para que os clubes que disputam as competições nacionais entrem já nas fases finais e disputem em poucas datas. As novas resoluções da Conmebol passaram a exigir mais seriedade, zelo e criatividade de nossos dirigentes de clubes. Entretanto, eles estão amarrados politicamente aos presidentes das federações e as federações vão precisar olhar com outros olhos para as disputas regionais. A Conmebol parece ter acabado com a desculpa que os clubes davam ao erguerem a taça da Libertadores. O campeão só vai ser conhecido em novembro e novembro é muito perto do fim do Brasileiro. Se resolveu um problema, criou outro: como adequar Copa do Brasil e Libertadores? Acho possível o calendário comportar. As rodadas não podem ser nas mesmas datas e os elencos têm que ser maiores. Para que as datas sejam diferentes, vai ser necessário reduzir estaduais e torneios de ligas.

Derrota

O resultado da partida deste sábado contra o Vitória incomodou todos na Chapecoense. A goleada por 4 a 1 na Arena Condá representou o terceiro jogo sem vitória do Verdão do Oeste, que perdeu a oportunidade de se aproximar da metade de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Caio Júnior assumiu a responsabilidade pela derrota acachapante. “Pelo resultado contra o Vitória, a responsabilidade é toda minha e assumo qualquer crítica. Lamento pelo torcedor. Temos que reagir. Nesses momentos de dificuldade que é a hora dos grandes homens, dos grandes vencedores”, declarou o comandante da Chape. Analisando o jogo, Caio Júnior classificou a goleada em casa como uma situação atípica. De acordo com o treinador, a Chapecoense relaxou após a classificação heroica na Copa Sul-Americana e permitiu que o Vitória construísse o resultado. Apesar de o resultado elástico doer, o técnico alviverde acredita em uma rápida recuperação da Chapecoense. Para Caio Júnior, não há tempo para muita lamentação, já que a Chape tem compromisso pelo Brasileiro e pela Sul-Americana.

Afundado

A fase do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro é péssima, com o time afundado na zona de rebaixamento, em 19º, com apenas 23 pontos. Para piorar a situação, o próximo adversário dos pernambucanos é o Palmeiras, que briga pelo título nacional. Para o jogo contra o Verdão, o técnico Doriva não terá a experiência do lateral direito Léo Moura, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o comandante precisa decidir quem jogará na função. Os dois principais candidatos são Vitor e Danilo Pires. O primeiro, lateral de origem, vem de um longo período inativo, por conta de lesão. Recuperado, está à disposição do técnico para jogar. Danilo, por sua vez, é volante, mas já atuou improvisado recentemente, quando Doriva não contou com Léo Moura. Na lateral esquerda, Allan Vieira também não está confirmado. Ele saiu da partida contra o Independiente Medellín com problemas na coxa, e ainda é dúvida. A tendência, porém, é de que ele seja o titular.

Vitória

O Fluminense venceu o Sport por 3 a 1 na manhã deste sábado, jogando no estádio Giulitte Coutinho, em Mesquita. O jogo, porém, não foi sem dificuldades, já que a equipe pernambucana saiu na frente com gol contra de Gum logo aos 8 minutos e foi superior durante a maior parte de etapa inicial. No segundo tempo, o Flu subiu de produção e chegou à vitória com gols de Marcos Júnior, Richarlison e Gustavo Scarpa. O resultado deixa o Fluminense com 46 pontos, forte na disputa por uma vaga na Libertadores de 2017. Já o Sport estacionou com 33 e permanece em risco de ser rebaixado para a Série B do ano que vem. Na próxima rodada, o Flu tem confronto direto contra o Santos na Vila Belmiro, na quarta-feira. No mesmo dia, o Sport recebe o São Paulo, na Ilha do Retiro. No minuto seguinte, o Flu matou o jogo. Bola lançada na intermediária que a zaga do Sport tenta cortar, mas na dividida pelo alto a bola sobra para Gustavo Scarpa. O meia avança em diagonal e toca por cobertura para fazer um golaço e dar números finais ao duelo em Mesquita: 3 a 1.

Lanterna

Sem perder há quatro jogos e vindo de duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o América-MG sonha novamente em permanecer na elite nacional. Com 21 pontos somados, o Coelho ainda ocupa a lanterna da competição, mas viu a distância para o Figueirense, primeiro clube fora do Z4, diminuir para dez pontos. Nesta segunda-feira, o América-MG tentará manter sua série de triunfos às 21h (de Brasília), quando visita o Coritiba no Couto Pereira. Animado com a boa sequência do Coelho, o volante Leandro Guerreiro falou o que espera do jogo contra o Coxa e lembrou que apenas jogadores e membros da comissão técnica ainda acreditavam que iriam permanecer na prima divisão do Brasileiro. Guerreiro também lembrou a vantagem física que o América-MG deve ter sobre o Coritiba para buscar a vitória. O Coxa durante a semana, sofreu grande desgaste em jogo pela Copa Sul-Americana, na Argentina, quando conquistou a classificação nos pênaltis.

Positivo

Na briga ponto a ponto pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá uma missão nada agradável neste sábado: torcer por um rival. Isso porque o São Paulo recebe o Flamengo, no Morumbi, às 16h (de Brasília), podendo ajudar o Verdão em caso de um resultado positivo. O técnico Cuca negou a “hipocrisia” e garantiu: torcerá pelo Tricolor Paulista. “Palmeirense torcer para o São Paulo? A gente não pode ser hipócrita e dizer que não. Lógico que a torcida nossa é do São Paulo”, disse o comandante alviverde em entrevista coletiva após o treino desta sexta. A torcida de Cuca, porém, será à distância. “Não vou secar, vou estar trabalhando nessa hora (do jogo). Não adianta ficar sofrendo por uma coisa que não é tua. Mas não é só o Flamengo, a gente está esquecendo de falar do Atlético, do Santos, também envolvidos pelo primeiro lugar. Mas se você perguntar no Flamengo, a não ser que o cara minta, obvio que vão torcer contra também”, brincou o técnico.

Purgatório

Vitória, Cruzeiro e Internacional. Essas três equipes lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e conseguiram vencer no último sábado. O único do trio que segue entre os quatro últimos é o Inter e o Cruzeiro mandou o Figueirense para o purgatório com a vitória pelo placar mínimo no Mineirão. A dez rodadas do final é importante se manter fora da zona, e o histórico mostra isso. Desde que a competição passou a ser disputada por 20 equipes (2006) foram 40 clubes rebaixados e 29 deles estavam na zona de rebaixamento no mesmo período da competição (72,5%). Muita coisa. Há quatro anos, por exemplo, Sport, Palmeiras, Atlético-GO e Figueirense eram os quatro piores após a 28 rodada e permaneceram assim até o término do Brasileiro de 2012. América-MG e Santa Cruz, piores times do campeonato, completam a rodada nesta segunda-feira e não terão vida fácil. O Coelho enfrenta o Coritiba, outro candidato que briga para evitar a queda, enquanto o Santinha recebe o líder Palmeiras. Aqui uma pausa para falar sobre a outra ponta da tabela e a chance do clube paulista abrir vantagem para o vice Flamengo depois de três rodadas com só um ponto de diferença entre eles.

Problemas

Sem compromissos durante a semana, o Flamengo entra em campo somente no domingo, 9 de outubro, diante do Santa Cruz, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Zé Ricardo tem problemas no comando de ataque, pois nenhum dos três centroavantes do elenco estará à disposição. Paolo Guerreiro e Felipe Vizeu estarão servindo as seleções do Peru e brasileira sub-20, respectivamente. Já Leandro Damião está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo neste sábado, no empate diante do São Paulo, no estádio do Morumbi. Apesar da situação, o treinador não pensa em pedir a dispensa de Vizeu, e diz já ter uma alternativa pensada para o problema. “Acho importante que Vizeu vivencie a competição sub-20. Se fosse um caso extremo, poderia pedir a dispensa, mas é o último torneio antes do Sul-Americano, uma competição que valoriza atleta e clube. Temos algumas alternativas, eu já tinha pensando nessa possibilidade, pois o Damião estava pendurado, e via a necessidade de outra formação. Temos uma semana para trabalhar, e essa não vai ser nossa maior dificuldade. Será o Santa Cruz. Vamos jogar em casa, com apoio da nossa torcida”, concluiu.

Empate

Então segundo colocado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ficou no empate sem gols contra o São Paulo, ainda tentando fugir das últimas colocações da tabela. Responsável por salvar o time tricolor no Morumbi, o goleiro Denis procurou valorizar o ponto alcançado na tarde de sábado. “Não é fácil um jogo como esse, contra o líder do campeonato. Sabíamos que seria muito difícil. Tivemos mais oportunidades que o Flamengo e merecíamos ter vencido. Mas é um ponto importante. Vamos continuar trabalhando para os próximos jogos”, declarou. Com o empate diante do Flamengo, o São Paulo chegou aos 35 pontos ganhos e figura apenas na 13ª colocação. A situação do time tricolor pode piorar ainda mais até o final da 28ª rodada, já que o Coritiba, que tem 33 pontos, recebe o lanterna América-MG às 21 horas (de Brasília) de segunda-feira. “É claro que queríamos os três pontos. O empate não resolve muita coisa, mas sem dúvida seria muito pior sem esse ponto. O time lutou muito o jogo todo e soube como marcar o Flamengo. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol”, declarou o goleiro Denis.

Centroavante

A situação do Santa Cruz está complicada na Série A do Campeonato Brasileiro. Somando apenas 23 pontos em 27 jogos, o clube ocupa a 19ª colocação do torneio, 10 pontos a menos do que o necessário para deixar o Z4. Tendo renovado seu contrato com a Cobra Coral recentemente, o centroavante Grafite, porém, garantiu que cumprirá seu vínculo mesmo de o descenso ocorrer. “Isso não me preocupa. Eu renovei meu contrato até o final de 2017. Não tem cláusula nenhuma de Série B ou Série A”, disse o veterano de 38 anos em entrevista ao Superesportes. Apesar de ter vindo para o Santa Cruz com o intuito de jogar pelo clube do coração, a renovação de Grafite não saiu barata aos cofres do Tricolor. No início do Campeonato Brasileiro, quando marcou seis gols em três jogos, antes de renovar seu contrato, o centroavante rejeitou sondagens e ofertas de outras equipes. “Eu sei muito bem as dificuldades do clube. Alírio (Moraes, o presidente) sempre me disse que pode aparecer algum negócio para mim. Até por eu ser mais velho, ter o maior salário do grupo… Mas se o Santa Cruz me quiser, eu fico. Não tem nada específico de se cair ou não”, completou.

Fragilidade

O sonho do Vasco iniciar a série de “cinco vitórias para o acesso”, almejado por Jorginho, terminou em muita frustração. Apresentando lentidão e fragilidade defensiva, o Cruz-Maltino não resistiu à vontade do Náutico e foi derrotado por 3 a 1, neste sábado, na Arena Pernambuco, com dois gols de Ronny e um de Bergson (Madson descontou). O resultado não tira o time na liderança da Série B, mas mantém dúvidas em São Januário. A atuação em marcha lenta e repleta de lançamentos voltou a aparecer, e o Vasco foi facilmente neutralizado por um Timbu com fôlego. Logo de início, Rony e Bergson aproveitaram hesitações. Martin Silva espalmou batida fora da área de Vinícius. Porém, a superioridade foi refletida no placar aos 24. Em contra-ataque, Rony passou como quis pelo lado esquerdo e bateu cruzado de fora da área, aos 24. O Vasco só esboçou uma reação no fim do primeiro tempo, com Ederson e Nenê, e voltou do intervalo com Alan Cardoso no lugar de Jorge Henrique. No entanto, logo aos dois minutos, os ânimos do Cruz-Maltino caíram por terra.

Pressionar

O Náutico passou a se postar nos contra-ataques, e o Vasco teve chances de avançar. Nenê e Thalles exigiram Júlio César. Após muito pressionar, a equipe de Jorginho chegou ao seu gol aos 38. Andrezinho fez lançamento preciso e achou Madson que, livre, escorou para as redes e fez seu primeiro gol pelo clube da Colina. Porém, o lateral-direito (que fazia o centésimo jogo no clube), assim como a torcida do Vasco, não teve muito tempo para comemorar. Aos 47, Rony avançou novamente nas costas da marcação, superou o primeiro bloqueio de Martin Silva e estufou a rede para definir a vitória por 3 a 1. Empurrado por sua torcida, o Náutico segue cada vez mais próximo do sonho do G4 da Série B. Já o Vasco desperdiçou mais uma vez a chance de se distanciar na liderança da competição, e continua a mostrar oscilações, especialmente nas suas atuações.

Colocação

O Londrina fez a lição de casa e com uma boa apresentação no estádio do Café bateu o Oeste por 3 a 0, consolidando seu lugar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alviceleste chegou aos 45 pontos, na quarta colocação. Já o Rubro-Negro, com 31 pontos, ocupa a 16ª colocação, preocupado com a proximidade da zona de rebaixamento. Com dificuldade para criar boas oportunidades no começo da partida, o Tubarão chegou ao gol de abertura do placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com Lucas Ramón arriscando chute de fora da área. Depois do intervalo, Germano, de cabeça, aos 29 minutos, e de pênalti, nos acréscimos, deu números finais ao marcador. Na próxima rodada, o Londrina volta a campo na terça-feira, no Estádio do Café, diante do Bahia. Já o Oeste encara o Vila Nova, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

Reacendeu

Sem conseguir reagir na Série B, o Bragantino foi derrotado de virada pelo CRB, por 2 a 1, em casa, e se complicou ainda mais na parte de baixo da tabela de classificação. Empolgado com a reação, o time de Alagoas reacendeu a esperança de conquistar uma vaga no G4 do torneio. O mau momento do Bragantino parece não ter fim. A equipe completou neste sábado a quarta derrota consecutiva – duas delas em casa – e vê a degola cada vez mais perto. Apesar de estar na 17ª colocação, a primeira da zona de rebaixamento, o time de Bragança não consegue pontuar e tem um futuro complicado no restante da Série B. Já o CRB, que não vencia há cinco rodadas, reencontrou o caminho da vitória e, com o resultado, mantém vivo o sonho do acesso para a elite do futebol nacional. Agora com 43 pontos, o clube tem apenas um a menos que o último integrante do G4. Na próxima rodada, o Bragantino tem mais um jogo como mandante, desta vez contra o Náutico, que vive boa fase na competição. Já o CRB joga contra o Atlético-GO, vice-líder, no Estádio Rei Pelé.

Rodada

O “Rei dos empates” estava quase aparecendo mais uma vez nesta edição do Campeonato Brasileiro da Série B, mas um chute do artilheiro Hugo, aos 44 minutos do segundo tempo, salvou uma vitória por 2 a 1 para o Luverdense diante do Tupi, na noite desta sexta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Antes, o resultado havia sido construído pelos gols de Rafael Silva para os locais, time que mais empatou no torneio, e Luiz Otávio para os mineiros. O primeiro tempo de partida reservou um duelo movimentado para os presentes no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Apostando em jogadas rápidas pelo lado direito, principalmente com o lateral direito Raul Prata, os anfitriões saíram na frente aos 25 minutos de bola rolando. Prata recebeu em velocidade na linha de fundo e cruzou para a segunda trave. De primeira, Rafael Silva tocou no canto oposto de Rafael Santos, marcando um lindo gol.

Permanece

Na etapa final, os donos da casa até partiram para cima em busca da vitória, mas esbarraram sempre na bem postada marcação do Tupi, que, por sua vez, mostrou-se contente com a igualdade. Quando tudo parecia se encaminhar para uma nova aparição do “Rei dos Empates”, no entanto, uma bola esticada pela defesa foi desviada por Paulinho. Hugo saiu frente a frente com o goleiro e chutou forte, cruzado, sem chances para Rafael Santos. Com o resultado, a equipe do técnico Júnior Rocha ainda continua no meio da tabela da competição, com 39 pontos, mas está apenas cinco atrás da disputa por uma vaga na elite do futebol nacional. O Tupi, por sua vez, permanece com seus 26 pontos, amarga a 18ª colocação e segue firme na briga para se livrar do rebaixamento para a terceira divisão. Na próxima rodada, os alviverdes continuam dentro de casa, recebendo o Paraná, no dia 4 de outubro, terça-feira, também no Passo das Emas, às 21h30 (de Brasília). Os comandados de Ricardinho, por sua vez, voltam para Minas Gerais. No mesmo dia, mas às 19h15, a equipe recebe o Criciúma no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora.

Analisou

O técnico Jorginho admitiu que a atuação do Vasco diante do Náutico, a derrota por 3 a 1, ficou longe do ideal. O comandante analisou a partida e pontuou os erros de sua equipe, sem deixar de elogiar os pernambucanos. “Tivemos um primeiro tempo muito ruim. O Náutico soube aproveitar muito bem. A coisa não estava acontecendo, sofremos o gol muito rápido. A equipe foi melhor no segundo tempo, mas foi um jogo ruim”, explicou Jorginho, antes de exaltar o rival: “Enfrentar o Náutico é muito difícil”. O treinador dos cariocas pediu calma aos seus comandados, para que o Vasco volte a vencer já na próxima rodada, e se aproxime ainda mais do acesso à Série A. “Agora, precisamos ter calma. Seguimos em primeiro, estamos próximos do nosso objetivo e vamos em busca dos resultados”, enfatizou. Os próximos dois compromissos do Vasco serão no Norte do País. Como visitante, os alvinegros encaram o Paysandu, em Belém. Depois, mandam partida diante do Londrina em Manaus, na Arena da Amazônia.

Embarcou

Neymar está a caminho do Brasil. O astro do Barcelona embarcou na manhã desta segunda-feira, ao lado do zagueiro Marquinhos, rumo a Natal, para se apresentar à seleção brasileira antes das partidas contra Bolívia e Venezuela, nos dias 6 e 11, pelas eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2018. Os dois são esperados na capital potiguar ainda nesta segunda, junto aos outros jogadores que atuam na Europa – que, a princípio, viajariam no mesmo avião, fretado. A dupla se juntará ao técnico Tite e outros oito jogadores que já se apresentaram em Natal na noite do último domingo: o meia Renato Augusto (Beijing Guoan), o volante Paulinho (Guangzhou Evergrande), o zagueiro Gil (Shandong Luneng), os goleiros Weverton (Atlético-PR) e Alex Muralha (Flamengo), o lateral-direito Fagner, o volante Rafael Carioca (Atlético-MG) e o meia Lucas Lima (Santos). A expectativa é que os “europeus” cheguem poucas horas antes do primeiro treino comandado por Tite na cidade, marcado para as 18h, na Arena das Dunas, palco do jogo de quinta-feira. Neymar esteve em campo no último domingo, quando o Barça perdeu para o Celta por 4 a 3, e Marquinhos defendeu o PSG na vitória por 2 a 0 sobre o Bordeaux, no sábado.

Tranquila

O Santos é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e está nas quartas de final da Copa do Brasil, além de ter sido campeão paulista no primeiro semestre. Então, Dorival Júnior tem vida tranquila no comando do time? Não! Um grupo de conselheiros enviou um documento ao presidente Modesto Roma criticando o trabalho do técnico e sugerindo o retorno de Vanderlei Luxemburgo, atualmente desempregado. Os torcedores entendem que o Peixe poderia brigar pelo título brasileiro e não esquecem a não classificação para a Libertadores deste ano. A história chegou ao conhecimento de Dorival, que ficou incomodado. Para tranquilizá-lo, Modesto reforçou o discurso de ser a favor de sua permanência ao menos até o fim de 2017, quando se encerra o mandato do presidente. Dorival Júnior completou 150 jogos à frente do Alvinegro na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR, no sábado. Ele disse que fica muito feliz pela marca e que espera ficar por muito tempo no clube. Já Vanderlei Luxemburgo foi demitido em junho do Tianjin Quanjian, da China. O treinador, que já teve três passagens pelo Santos, tem a admiração de alguns membros da diretoria, mas não está nos planos neste momento.

Retorno

Jefferson é ídolo, símbolo, titularíssimo do Botafogo e ponto final. Mas como tirar Sidão do time? É essa pergunta que torcedores e o técnico Jair Ventura se fazem com a proximidade do retorno do goleiro titular. Há mais de quatro meses sem jogar por conta de uma cirurgia no braço esquerdo, Jefferson está liberado e vai definir sua volta aos gramados. O cenário é o seguinte: contratado para suprir a ausência de Jefferson, Sidão rapidamente conquistou os alvinegros e tornou-se um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro. A cena após a vitória neste sábado sobre o Corinthians comprova a lua de mel. Após o apito final, foi o nome do goleiro que a torcida gritou. Sidão, que defendeu a cobrança de pênalti de Marquinhos Gabriel, foi o último a deixar o gramado da Arena. O camisa 1 deu várias entrevistas e depois foi ovacionado ao se aproximar dos torcedores. “O Sidão vive um bom momento. O Jefferson é nossa grande referência, nosso ídolo, nosso capitão. Queria ter sempre essa dor de cabeça. É bom ter opções. Isso é benéfico para todos, é benéfico para o Botafogo” despistou o técnico Jair Ventura.

Incomodados

A apenas 10 rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo continua ameaçado pelo rebaixamento à Série B. Após o empate contra o Flamengo, o técnico Ricardo Gomes contou que sente o elenco incomodado com o panorama e disse ver Michel Bastos em recuperação. “Todos estão incomodados: jogadores, comissão técnica, diretoria”, enumerou o comandante. “Nós queríamos jogar na parte de cima da tabela e não acontece. Então, temos que ter brio nessa situação e brigar bastante para sair dela”, pediu Ricardo Gomes. Na tarde do último sábado, no Estádio do Morumbi, o São Paulo empatou por 0 a 0 contra o Flamengo, então vice-líder do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno de Michel Bastos, colocado por Ricardo Gomes no lugar de Thiago Mendes durante o segundo tempo. “Estamos recuperando o Michel. Ele perdeu confiança”, diagnosticou o treinador são-paulino. “Na parte física, antes mesmo da minha chegada, já estava com algumas dúvidas. Entrou melhor do que foi na última partida”, acrescentou Ricardo Gomes.

Rebaixamento

Atual 13º colocado, o São Paulo tem apenas 35 pontos ganhos, quatro a mais que o Figueirense, primeiro integrante da zona de rebaixamento. A situação pode pior ainda mais nesta segunda-feira, já que o Coritiba, que tem 33 pontos, enfrenta o lanterna América-MG às 21 horas (de Brasília), no Couto Pereira. “Temos que continuar lutando, procurando. Faltam 10 rodadas e a situação obviamente ainda é incômoda, mas o time não pode nunca deixar de lutar, de trabalhar e, sobretudo, de pensar no que tem que ser feito para ganhar pontos, de preferência de três em três”, afirmou o zagueiro Diego Lugano. Na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h45 (de Brasília) da próxima quarta-feira, o São Paulo enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro. A partida consiste em um confronto direto na tentativa de fugir da zona de rebaixamento, uma vez que o time pernambucano tem 33 pontos. “A gente está querendo mais do que ninguém sair dessa fase. Sabemos que a história do São Paulo não permite que o time esteja nessa situação, mas não é com palavras que se resolve isso. Vamos resolver com trabalho. Não tem muito segredo no futebol”, declarou Lugano.

Reclamar

O torcedor do Corinthians se acostumou a reclamar de Rodriguinho e chegou até a temer pelo futuro do clube no Campeonato Brasileiro de 2015 quando o meio-campista precisou ser acionado por Tinte na decisiva partida diante do Atlético-MG, no Independência. Quase um ano depois, porém, o jogador, que correspondeu às expectativas na época, passou de um criticado substituto a estrela principal do Corinthians. A importância do jogador fica evidente ao se analisar o Corinthians pós-desmanche, principalmente depois das saídas de Elias e Bruno Henrique, no segundo turno do Brasileiro e nas disputas de mata-mata da Copa do Brasil. Desde então, foram 11 jogos disputados pelo Alvinegro, que, como já se sabe, amarga um desempenho sofrível. O camisa 26, no entanto, se salva pela participação em seis dos dez gols marcados pela equipe. Na Copa, por exemplo, anotou os dois gols da disputa de oitavas de final, contra o Fluminense. Depois, abriu caminho para a vitória contra o Cruzeiro ao ter seu chute espalmado pelo goleiro Rafael. No rebote, Marquinhos Gabriel chutou para o gol contra do zagueiro Léo. O papel de líder também foi ressaltado nas entrevistas. Contra o próprio Flu, por exemplo, foi o único do elenco a contestar as reclamações do adversário sobre arbitragem. “Acho que eles estão falando um pouco demais”, apontou o atleta.

Balançar

Ricardo Oliveira demonstrou sua importância dentro do elenco santista no último sábado, ao retornar ao time após 3 jogos de fora e balançar as redes na vitória por 2 a 0 do Peixe sobre o Atlético-PR, após 1 mês sem marcar. Mas não são só os feitos do camisa 9 dentro de campo que agradam o técnico Dorival Júnior. Para o comandante, um dos ganhos com a presença de Ricardo Oliveira se dá pela postura de líder que o veterano exerce no grupo, contribuindo desde o vestiário até a entrada no gramado, algo que motiva os demais jogadores. “Esta é uma característica (a liderança) do Ricardo. Ele é muito importante não só dentro de campo, mas no elenco. É uma pessoa que sabe se impor sem agressividade, sendo sempre muito coerente em todas as atitudes que toma. Existe uma confiança de todos no Ricardo”, declarou o treinador. A ajuda de Ricardo Oliveira faz com que o Santos se mantenha na quarta posição do torneio, em situação confortável para assegurar uma classificação para a Libertadores, que agora dará seis vagas pelo Campeonato Brasileiro. Com o triunfo do último sábado, o Peixe soma 48 pontos na competição.

Celebrar

O América-MG segue em situação complicada no Campeonato Brasileiro e ocupa a lanterna da competição com 21 pontos ganhos, 12 a menos do que o necessário para sair da zona da degola, mesmo assim, um jogador do Coelho ainda tem motivos para celebrar. Após renovar contrato com o clube mineiro até 2021, o meia atacante Matheusinho comemorou o acerto e se mostrou esperançoso com a permanência da equipe na Série A. “Estou muito feliz com esta renovação. Ela vai me dar muita tranquilidade para continuar trabalhando. Quero agradecer à diretoria e, principalmente, à torcida que sempre esteve ao meu lado. Espero dar muitas alegrias aos torcedores e ajudar o time a sair desta situação ruim na classificação”, disse o jovem jogador. Matheusinho é considerado a maior revelação do América-MG nos últimos anos. O meia de 18 anos é titular da equipe comandada por Enderson Moreira, vem sendo constantemente convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e ganhou fama no território nacional após se destacar nos treinos da Seleção olímpica, quando fez parte dos atletas que completavam os treinamentos.

Estrela

O Internacional contou com a estrela do jovem atacante Vitinho para voltar a vencer depois de quatro jogos no Campeonato Brasileiro. O resultado de 1 a 0 sobre o Figueirense, neste sábado, garantiu que o Colorado chegasse a 30 pontos e, mesmo não deixando a zona de rebaixamento, aumentasse a confiança do elenco gaúcho. “Na situação que estamos, é normal as pessoas não acreditarem, então isso é uma demonstração de que eles acreditam em nós e que temos potencial para sair disso. A atmosfera, um jogo difícil, com um a menos, vai ficar marcado, tem que ser assim pois fica mais bonito e mais gratificante”, disse o atacante em entrevista à TV do clube. O jovem de 22 anos comemorou a vitória, o gol anotado, e também a grande festa da torcida. No último sábado o Colorado colocou mais de 34 mil torcedores no Beira-Rio – que fizeram uma linda festa, com direito a show com os celulares no apagar das luzes após o final da partida. “Quero dedicar esse gol a todos os torcedores. Fizeram uma festa maravilhosa, e vamos estar sempre nos esforçando para colocar o Colorado onde ele merece”, exaltou Vitinho, que mandou um recado aos torcedores. “Muito obrigado pelo carinho, por tudo. O que a torcida fez por mim é muito gratificante, eu nunca deixei de acreditar, então vocês também não podem”.

Largado

O brasileiro Felipe Massa não conseguiu se acertar com o carro da Williams no GP da Malásia, neste domingo. O piloto sofreu com uma série de problemas técnicos no início da corrida e terminou apenas na 13ª colocação, fora da zona de pontuação. Massa deveria ter largado na décima posição, mas o acelerador não funcionou antes da volta de reconhecimento. Ele conseguiu resolver o problema e ocupou o último lugar no grid, mas teve de ir para os boxes logo nas primeiras voltas, após furar um pneu. “Quando não é seu dia, não é seu dia. Tudo aconteceu de uma vez. O acelerador não funcionava. O motor estava ligado e estava tentando fazer funcionar, mas não dava. Então fui para a garagem, desligamos e ligamos, e aí foi. Tivemos que largar do pitlane. No primeiro safety car virtual, parei para mudar para os pneus duros, dei duas ou três voltas antes de ter um furo”, disse. O brasileiro afirmou que não havia força suficiente para iniciar uma corrida de recuperação após a segunda parada. Apenas três pilotos ficaram atrás de Massa na classificação geral da prova. Já Valtteri Bottas, companheiro do brasileiro na Williams, teve um grande desempenho e terminou o GP na quinta posição. “Talvez passei por destroços na pista. Diria que minha corrida foi completamente terminada naquele momento. A única coisa que podia mudar isso era um safety car, mas não rolou. É uma pena, porque Valtteri fez um grande trabalho e teria sido ótimo colocar os dois carros em boas posições, mas infelizmente não rolou”, concluiu.

Libertadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite deste domingo, através de sua rede social oficial, que o Campeonato Brasileiro deste ano irá garantir seis vagas para a Libertadores de 2017 – ou seja, terá duas classificações extras. Com isso, o G4 da competição passa a ser G6. Chile, Colômbia e Argentina ganharam mais um lugar no torneio, que também terá a presença do campeão da Copa Sul-Americana. A confirmação das mudanças veio depois de uma reunião da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) em Bogotá, neste domingo. O número maior nas vagas para brasileiros no torneio sul-americano se deve ao aumento de clubes para a edição de 2017 da competição. “Futebol Brasileiro fica com 7 vagas na Libertadores: 6 no Brasileirão e 1 na Copa do Brasil. Vagas já valem para Libertadores 2017. Brasileirão com G6”, afirmou a CBF em anuncio no Twitter. Na última quinta-feira, foram divulgadas novidades no formato da Libertadores, que passará a contar com 42 equipes, além de uma possível final em jogo único e local neutro – ainda não confirmada. Com o aumento de equipes, a competição seria disputada de fevereiro a novembro, situação que desagrada, por exemplo, os clubes mexicanos, arriscados a deixarem o torneio.