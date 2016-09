Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Confronto

Jogando contra a equipe “mista” do Internacional, a torcida esperava o Santos amassando o Colorado nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Por 10 minutos, o alvinegro conseguiu esse feito e abriu 2 a 0 no marcador, com Copete e Rodrigão. Porém, os gaúchos contaram com a estrela de Vitinho e Seijas, diminuíram o placar e seguem vivos na disputa para avançar no torneio mata-mata. Agora, as duas equipes se enfrentam só no próximo dia 19 de outubro, às 21h45, no Beira-Rio. E apesar da derrota, o Colorado precisa vencer por apenas um gol de diferença para chegar na semifinal da Copa do Brasil, pois tem a vantagem do tento marcado fora de casa. Como o confronto de volta só acontece em poucos mais de 20 dias, Inter e Santos voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No G4 e brigando na parte de cima da tabela, com 45 pontos, o Peixe recebe o Atlético-PR, no próximo sábado, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. No mesmo dia, mas às 21h (de Brasília), o Colorado encara o Figueirense, no Beira-Rio. Com apenas 27 pontos e na zona de rebaixamento, o Inter encara o jogo contra o Figueira como uma ‘decisão’, pois a equipe de Santa Catarina é a primeira fora do Z4, com 31 pontos.

Semifinais

O Grêmio depende de um empate para se classificar às semifinais da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o time tricolor fez valer seu mando de campo na arena e ganhou por 2 a 1 a primeira partida pelas quartas, o que permite jogar por uma igualdade em São Paulo. Superior no primeiro tempo, o Grêmio saiu na frente com um golaço de Ramiro a aumentou por meio de Pedro Rocha. O Palmeiras reagiu na etapa complementar e diminuiu em cobrança de pênalti do veterano Zé Roberto. Como marcou fora de casa, o time alviverde avança com triunfo por 1 a 0 em São Paulo. O jogo de volta pelas quartas de final, a ser disputado no Palestra Itália, ocorre apenas no dia 19 de outubro. Pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília) de sábado, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão. Na segunda-feira, às 20 horas de segunda-feira, o líder Palmeiras pega o Santa Cruz, no Arruda. Nos últimos minutos da partida, o Palmeiras procurou o empate por meio de bolas alçadas na área. Aos 40, após cobrança de falta de Dudu pela esquerda, Fabiano girou e a bola sobrou para Lucas Barrios, substituto Roger Guedes. Na última chance do jogo, o centroavante chutou e Marcelo Grohe defendeu.

Preocupar

Outra vez diante de um público pequeno em Itaquera, o menor da história do estádio, o Corinthians se esforçou para provar que ainda poderá dar alegrias à sua torcida em 2016. Na noite desta quarta-feira, a equipe iniciou duelo de quartas de final de Copa do Brasil com uma vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro. Os gols corintianos foram de Léo, contra, e Romero, de cabeça, ambos no princípio do segundo tempo. Robinho descontou. Com o resultado, o Corinthians adquiriu a vantagem de poder empatar no jogo de volta contra o Cruzeiro e, ainda assim, avançar para enfrentar o vencedor do confronto entre Grêmio e Palmeiras nas semifinais do torneio nacional de mata-mata. O reencontro com o time mineiro será apenas na quarta-feira de 19 de outubro, no Mineirão. Antes de se preocupar com a Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro voltarão a se concentrar no Campeonato Brasileiro. O time dirigido por Fábio Carille visitará o Botafogo no sábado, na Ilha do Governador, tentando melhorar a sua pífia campanha no segundo turno. O de Mano Menezes jogará contra o Grêmio no mesmo dia, no Mineirão, com a esperança de fugir da zona de rebaixamento.

Dominou

Em duelo difícil, o Atlético bateu o Juventude, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, pelo confronto das quartas de final da Copa do Brasil. A vitória por 1 a 0 passou pelos pés de Lucas Pratto que marcou o único tento da noite. O Juventude mostrou no primeiro tempo que jogaria apenas por uma boa. A equipe do sul apostava nos contra-ataques e se defendia como podia. O Atlético dominou a etapa inicial em sua maior parte, teve o controle do jogo e foi muito superior em campo. À volta para o segundo tempo, porém, teve apagão alvinegro e o clube visitante passou a ser perigoso em campo, sobretudo, após perder Carlos César, punido com o cartão vermelho. O Juventude por pouco deixou Belo Horizonte com um resultado melhor e foi muito superior na segunda parte do jogo. As equipes voltam a se encontrar no próximo mês, no dia 19, no Rio Grande do Sul. Quem se classificar enfrenta o vitorioso de Internacional e Santos. O Galo agora se prepara para novo duelo pelo Campeonato Brasileiro, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

Fracassou

Mais uma vez o Flamengo fracassou numa disputa de mata-mata na atual temporada. Depois de ser eliminado na Primeira Liga e Copa do Brasil, a equipe rubro-negra deu adeus ao sonho de brigar pelo título inédito da Copa Sul-Americana. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, o Flamengo foi derrotado pelo Palestino, do Chile, por 2 a 1. O adversário da equipe chilena nas quartas-de-final da competição vai sair do duelo entre La Guaíra-VEN e o San Lorenzo, que se enfrentarão nesta quinta-feira na Venezuela. No confronto de ida os argentinos ganharam por 2 a 1 e agora terão a vantagem do empate. O resultado fez justiça ao Palestino, que foi melhor do que o Flamengo durante os 90 minutos e poderia ter obtido um resultado ainda mais expressivo. O time dirigido por Zé Ricardo não se encontrou em nenhum momento do jogo e não soube manter a vantagem conquistada no jogo em Santiago, quando venceu por 1 a 0. O empate bastaria para a classificação, mas a equipe da Gávea não conseguiu desenvolver um bom futebol.

Superioridade

O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, lamentou a derrota de sua equipe para o Corinthians, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, em São Paulo, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador celeste acredita que o resultado poderia ter sido diferente por ter tido superioridade no confronto em alguns momentos e ainda jogou para a arbitragem a culpa pelo revés. “É uma característica do torneio, tem que saber jogar, a derrota nunca é boa, jogamos para merecer um resultado melhor. O primeiro tempo foi bom, e na minha opinião teve penalidade máxima, mas como sempre se interpreta aqui com esse adversário… São pequenos detalhes que se fosse para o lado contrário certamente seria marcado, jogador adiantado em posição de impedimento que não se enxerga. Só por isso saímos com a derrota, jogamos para ter resultado melhor”, avaliou o treinador. Com histórico com a camisa do Corinthians, Mano foi questionado se ele observava a “interpretação” a favor do clube paulista também quando era treinador da agremiação. Ele, porém, escapou da pergunta dizendo que os problemas de arbitragem em Itaquera são “recentes”.

Satisfeito

O Grêmio saiu de campo na noite desta quarta-feira satisfeito com a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, dentro de sua Arena, em Porto Alegre. Mesmo lamentando o gol sofrido já no segundo tempo, em pênalti cometido e reconhecido pelo goleiro Marcelo Grohe, os gremistas deixaram o gramado exaltando o fato de desbancar o líder do Campeonato Brasileiro na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. “O Palmeiras é um time que tem um grupo muito forte. Importante. Sofremos um gol, mas vamos com vantagem importante para São Paulo”, avaliou Grohe, explicando o que aconteceu no lance do pênalti. “Provavelmente ele (Gabriel Jesus) ia fazer o gol. Tentei ali abafar o lance. Ele acabou me driblando. Talvez tenha pegado a perna dele. Foi um descuido. Não poderíamos ter vacilado”, reconheceu o arqueiro. Para o técnico Renato Gaúcho, o que mais pôde se destacar na atuação gremista foi a boa participação dos laterais. Na avaliação do comandante, Ramiro, autor de um golaço que inaugurou o placar no Sul do país, já vem sendo o melhor em campo pelos tricolores desde as últimas partidas.

Visitante

No primeiro jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, disputado na noite desta quarta-feira, o Palmeiras acabou derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio, em Porto Alegre. Para o técnico Cuca, o resultado alcançado na condição de visitante não foi de todo ruim. O confronto decisivo está marcado para as 21h45 (de Brasília) do próximo dia 19 de outubro, uma quarta-feira, no Palestra Itália. Se ganhar por 1 a 0 dentro de casa, beneficiado pelo gol marcado na condição de visitante, o Palmeiras avança à semifinal. “Das derrotas, é uma boa derrota, se é que existe uma boa derrota. Perder por 1 a 0 é pior do que perder por 2 a 1. Derrota por 2 a 1 e empate por 0 a 0 são muito próximos na Copa do Brasil. Uma vitória por 1 a 0 nos leva à semifinal e por 2 a 1, aos pênaltis. Vamos ter três semanas para trabalhar bem”, disse Cuca. Superior no primeiro tempo, o Grêmio saiu na frente com um golaço de Ramiro e aumentou por meio de Pedro Rocha. Na etapa complementar, Cuca trocou o volante Gabriel pelo centroavante Leandro Pereira e viu Zé Roberto diminuir em cobrança de pênalti. “Foi um jogo de muita força, contato e choque. Não vi deslealdade, mas estava até perigoso de machucar alguém na disputa por espaço. Isso torna a partida desgastante”, disse Cuca, para quem o placar final foi justo. “Fica tudo aberto para a volta”, afirmou o técnico.

Substituto

Em seu terceiro jogo como substituto de Cristóvão Borges no comando do Corinthians, Fábio Carille já precisou lidar com uma cobrança recorrente no trabalho do seu antecessor. De uma maneira inusitada. O interino revoltou o público sentado no setor oeste de Itaquera, o mais caro do estádio, ao chamar Willians para entrar em campo no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O volante retornou momentaneamente para o banco de reservas, e a vibração foi imediata. “São situações de jogo”, minimizou Carille, após a partida. “Daqui a pouco, a torcida virá com a gente. Tem que saber administrar isso”, continuou o treinador, que havia pedido apoio diante do Cruzeiro. O público desta noite, no entanto, foi o menor da história de Itaquera – 18.796 pagantes. Enquanto Willians se preparava para entrar em campo, o Corinthians sofreu um gol do ex-palmeirense Robinho, diminuindo a vantagem que tem na tentativa de avançar às semifinais. O volante substituiu o meia Rodriguinho em seguida. “O Rodriguinho colocou a mão na perna, e precisávamos sustentar mais o meio. Optamos por colocar o Willians e adiantar o Camacho. Assim, continuaríamos com o mesmo sistema”, defendeu Carille.

Animadores

Os 10 minutos do segundo tempo entre Santos e Internacional foram animadores para o lado alvinegro. Pressionando os reservas do Colorado, o Peixe abriu 2 a 0 e seguia firme para abrir uma boa vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. Porém, o gol de letra marcado por Seijas reanimou o Inter no confronto. Com o 2 a 1 no marcador, os gaúchos precisam vencer por um gol de diferença no jogo de volta, no Beira-Rio, no próximo dia 19 de outubro, para eliminar o alvinegro e chegar na semifinal do torneio mata-mata, pois tem a vantagem do tento marcado fora de casa. Apesar disso, o técnico Dorival Júnior preferiu destacar o triunfo santista. “Saímos daqui com vitória, isso é o mais importante. Se é por uma margem pequena, não importa. Ganhamos de grande time e fizemos bom resultado. Fizemos um resultado e num torneio de mata-mata, em que você tem duas partidas, num primeiro momento foi feito o resultado. Agora, o Inter precisa construir o resultado em sua casa. Temos uma vantagem considerável. É natural que o Santos vai jogar em Porto Alegre buscando o resultado também. Não vamos apenas nos defender e apenas contra-atacar”, afirmou o comandante, em entrevista coletiva após a partida desta quarta-feira, na Vila Belmiro.

Excelente

Os jogadores do Corinthians reconheceram que o gol marcado pelo meia Robinho, do Cruzeiro, já na metade final do segundo tempo, tirou do time um excelente resultado na noite desta quarta-feira, no estádio de Itaquera, mas preferiram ressaltar a vantagem conquistada com o 2 a 1 sobre os mineiros no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. “Foi bom para tirar essa ‘nhaca’ de não fazer gol que tinha ficado do último jogo aqui dentro de casa, agora é concentrar para ir até a casa deles lá e conseguir a classificação”, avaliou o volante Camacho, com avaliação semelhante à do meia Marquinhos Gabriel. “As triangulações têm saído bem dos lados direito e esquerdo. Precisamos continuar assim. O time fez um baita jogo no último, mas tomou gol que não merecia no final. Não merecia hoje (quarta) de novo, mas estamos no caminho certo. Precisa só ter atenção os 90 minutos, já tínhamos a lição do último jogo. Acredito que o time está no caminho certo, fez uma baita partida e tem que ressaltar isso”, comentou o armador. Para o lateral direito Fagner, o clube conseguiu fazer um jogo de intensidade muito acima da apresentada nas últimas vezes em que entrou em campo. Por isso, os corintianos saíram de campo ressaltando o desempenho apresentado com a bola no pé.

Reverter

O lateral esquerdo Zé Roberto marcou o gol do Palmeiras na derrota por 2 a 1 contra o Grêmio, sofrida em Porto Alegre na noite desta quarta-feira. Com o resultado na primeira partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, o jogador acredita na possibilidade de reverter a situação. O confronto decisivo está marcado para as 21h45 (de Brasília) do próximo dia 19 de outubro, uma quarta-feira, no Palestra Itália. Se ganhar por 1 a 0 dentro de casa, beneficiado pelo gol marcado na condição de visitante, o Palmeiras avança à semifinal. “Foi uma partida aberta e o placar acabou sendo negativo, mas o gol que fizemos nos dá uma possibilidade muito grande de reverter em casa. É claro que ninguém gosta de perder, mas é um resultado que nos dá chance de virar na partida de volta”, enfatizou Zé Roberto. O lateral esquerdo marcou o gol do Palmeiras em cobrança de pênalti sofrido por Gabriel Jesus no começo do segundo tempo. Após alguns instantes de hesitação para definir o batedor, o capitão Dudu entregou a bola para Zé Roberto efetuar o disparo.

Comandante

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, esteve no Mineirão, na noite desta quarta-feira, onde acompanhou a vitória apertada do Atlético, por 1 a 0, sobre o Juventude, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador passou o dia em Belo Horizonte. Na parte da tarde, com o presidente atleticano, Daniel Nepomuceno, Tite foi até a Cidade do Galo e conheceu todo o centro de treinamento. À noite, o comandante foi ao Mineirão para ver a partida e falou sobre a possibilidade de chamar outros jogadores atleticanos para os jogos. “Passa pela minha cabeça acompanhar os atletas de alto nível, como ele. Na concorrência das posições, busco ser o mais justo possível. Assim como é o Marcos Rocha e o Victor. As equipes que estão na ponta merecem melhor atenção. O que ocorre em relação ao Robinho acontece com os outros”, explicou. Tite também alertou para as qualidades do volante Rafael Carioca, chamado por ele mais uma vez para a Seleção, nas partidas contra Bolívia e Venezuela, nos dias 6 e 11 de outubro, respectivamente. “Ele tem qualidade técnica no passe, passe vertical, desarma armando, retoma a bola e não retarda, dando a condição de o adversário não ficar reestruturado”, finalizou.

Penalidades

Depois de vencer o Belgrano no tempo regulamentar por 2 a 1, em pleno estádio Mario Kempes, em Córdoba, o Coritiba foi bem nas penalidades e bateu o adversário por 4 a 3, garantindo sua vaga inédita para as quartas de final da Copa Sul-americana. Na partida de ida, no Alto da Gloria, 2 a 1 para os argentinos. A festa incrível nas arquibancadas explodiu de fez aos 29 minutos da primeira etapa, quando Bieler aproveitou indecisão de Wilson e, de bicicleta, empurrou para o fundo das redes. Iago, aos 43 minutos de cabeça, deixou tudo igual. Depois do intervalo, aos 20 minutos, Nery Bareiro decretou a virada. Na próxima fase, o Coritiba vai encarar o Atlético Nacional, com primeiro jogo marcado para o dia 19 de outubro, no Couto Pereira.

Tradicional

A Chapecoense está nas quartas de final da Copa Sul-Americana graças ao goleiro Danilo. Após um 0 a 0 no tempo normal, na Arena Condá, na noite desta quarta-feira, o Verdão do Oeste venceu o tradicional Independiente-ARG nos pênaltis por 5 a 4 e carimbou a classificação. Danilo defendeu quatro das oito cobranças dos argentinos e foi o heroi da noite. Classificada, a Chape enfrentará na próxima fase o Junior Barranquilla-COL, que também precisou da decisão dos pênaltis para vencer o Montevideo Wanderers nesta quarta-feira após empates sem gols na ida e na volta. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe de Caio Júnior volta a campo já neste sábado, às 16h, para enfrentar o Vitória, novamente na Arena Condá.

Vencedor

Após três meses sem nem sequer balançar a rede do adversário, Grafite desencantou na noite desta quarta-feira, no Arruda, mas não o bastante para classificar o Santa Cruz às quartas de final da Copa Sul-Americana. Maior ídolo da torcida, ele marcou os três gols do Santa Cruz na vitória por 3 a 1 sobre o Independiente Medellín, mas, como a equipe perdeu por 2 a 0 no confronto de ida, não assegurou uma vaga nas quartas de final para os recifenses no primeiro mata-mata internacional da história do clube. Com o resultado, a equipe colombiana passa à próxima fase agora para encarar o vencedor do confronto entre o seu conterrâneo Santa Fé e o Cerro Porteño, do Paraguai. No primeiro jogo, disputado em Bogotá, na semana passada, os donos da casa conseguiram uma vitória por 2 a 0. A volta está marcada para esta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Assunção.

Sequência

Mais uma vez o Flamengo viu o sonho de disputar um título ser interrompido na atual temporada com a eliminação para o modesto Palestino, do Chile. O técnico Zé Ricardo não escondeu a frustração com a queda na Copa Sul-Americana, depois de semanas de empolgação com a sequência de bons resultados. Na entrevista coletiva, na noite desta quarta, o treinador garantiu que, apesar das ausências de alguns titulares, o objetivo da equipe rubro-negra era prosseguir no torneio e tentar a conquista de um título inédito. Para o treinador rubro-negro, o primeiro tempo da sua equipe foi muito ruim e o Palestino soube aproveitar as oportunidades para abrir dois gols de vantagem. No segundo tempo, a equipe se desgastou ao correr atrás do resultado, sem sucesso. “Pagamos o preço de um primeiro tempo muito abaixo. No segundo tempo, o time sentiu o cansaço pelo acúmulo de jogos e não conseguiu seu objetivo”, comentou o treinador, lamentando o tropeço por 2 a 1. Agora, o Flamengo voltará toda a sua atenção para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Rubro-Negro enfrenta o São Paulo, às 16h, no Morumbi.

Artilheiros

Após 13 jogos, muitas críticas, uma queda de desempenho e uma mata-mata vencido, o ataque do Corinthians voltou a balançar a rede dos adversários. Novamente, o encarregado de furar o bloqueio dos rivais foi o paraguaio Ángel Romero, artilheiro da equipe na temporada com 14 gols marcados e um dos maiores artilheiros da história do estádio de Itaquera, dividindo o posto com Paolo Guerrero. Tanto o paraguaio quanto o peruano anotaram 15 vezes no estádio alvinegro, sendo que a última vez em que o camisa 11 corintiano havia feito seus tentos foi justamente quando encarou o antigo companheiro de ataque, no duelo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele foi a grande estrela da goleada corintiana por 4 a 0 sobre os rubro-negros, marcando duas vezes. Desde então, outros jogadores haviam assumido o protagonismo na hora de fazer gols, como os meias Rodriguinho (quatro tentos), Marlone (três) e Marquinhos Gabriel (duas vezes). Além deles, outros seis nomes também entraram na lista da artilheiros, mas todos atuavam do meio para trás no time.

Consumada

Willians foi alvo de uma manifestação incomum de torcedores do Corinthians na noite desta quarta-feira, durante o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na Arena de Itaquera. O volante estava aquecendo na beirada do gramado quando foi chamado pelo técnico Fabio Carille mais ou menos aos 30 minutos do segundo tempo e foi imediatamente vaiado, especialmente pelos presentes no Setor Oeste do estádio. Os torcedores não desejavam a entrada de Willians, consumada apenas dois minutos depois, assim que o Timão sofreu o gol da vitória por 2 a 1 e diante de mais vaias. Após atuar por 13 minutos no duelo da Copa do Brasil, Willians demonstrou abatimento com as críticas em sua passagem pela zona mista da Arena Corinthians. Aos 30 anos, o jogador contratado pelo Timão no início do ano tem sido opção no banco de reservas, e disse que já esperava manifestações negativas por parte da torcida em razão de sua entrada contra o Cruzeiro.

Tumulto

A partida entre Chapecoense e Independiente foi paralisada durante a metade do segundo tempo por conta de uma confusão generalizada entre torcedores do time argentino e a polícia que estava presente na Arena Condá. Tudo começou quando os argentinos foram pendurar suas faixas aonde não era permitido e quando foram abordados pelos policiais começaram o tumulto. Partida ficou interrompida por 10 minutos. A Polícia revidou e chegou a usar gás de pimenta no setor destinado aos visitantes. Jogadores do Independiente chegaram a se aproximar do local da confusão para tentar amenizar a situação. Bola voltou a rolar aos 31 minutos do segundo tempo e local da torcida visitante teve a permanência de um cordão de policiais para garantirem que não houvesse uma nova confusão. Argentinos reclamavam muito do gás de pimenta, mas logo voltaram a empurrar o time.

Dispensa

Martín Silva pediu dispensa da Celeste e não aparece na relação final do técnico Oscar Tabarez para os jogos das eliminatórias de outubro, contra Venezuela e Colômbia, divulgada nesta quarta-feira pela Associação Uruguaia de Futebol. A medida foi em comum acordo com o treinador e com o preparador de goleiros. No primeiro momento, a informação era de que Martín estaria fora em definitivo da seleção uruguaia. Horas depois, porém, veio nova explicação do empresário. “Ele pediu para não ser convocado. Ele quer ajudar o Vasco. Era convocado, saía, ficava no banco, perdia ritmo” explicou o empresário Régis Marques, que, depois, em novo contato com a reportagem, não descartou o retorno de Martín no futuro e disse que se confundiu sobre o afastamento em definitivo do jogador.

Arbitragem

Em sua apresentação oficial como novo presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, o coronel Marcos Cabral Marinho de Moura prometeu agir com mais rigor para punir árbitros que cometam erros graves durante jogos de competições nacionais. “Uma coisa é deixar de dar um impedimento com o atleta a um metro de distância do adversário; outra é fazer o mesmo quando a diferença é de 15 centímetros. Da mesma forma, não vamos acolher omissões”. Para ele, que vai substituir Sergio Correa no cargo, um árbitro que se equivocar de forma escandalosa deve ficar fora de escala: ser rebaixado, ou seja, passar a apitar jogos de divisões inferiores. E ainda será submetido a uma entrevista interna para que se saiba se está vivendo algum problema pessoal, familiar. Homem de confiança do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, o coronel Marinho comandou a arbitragem na Federação Paulista de Futebol de 2005 a janeiro de 2016.

Capacitado

Quando chegou ao cargo, 11 anos atrás, disse que não conhecia nada do ramo. Agora, afirmou que se sente capacitado. Ele se mostrou contrário ao sistema de sorteios para definir as escalas, mas disse que vai seguir o que determina a legislação. “Com algumas mudanças”, ressalvou, sem adiantar quais seriam. “O sorteio está na lei, no Estatuto do Torcedor. Isso é obrigatório. Se a lei mudasse, seria melhor”. De acordo com o coronel, a pressão dos clubes sobre a Comissão Nacional de Arbitragem é natural e é preciso saber lidar com ela. “Vamos ouvir os dirigentes e avaliar as críticas”. Marinho falou com a imprensa na tarde desta quarta na sede da CBF. “Vamos fazer isso sempre respeitando o ser humano. Mas nosso critério vai valer para todos, incluindo, claro, os árbitros assistentes, que na maioria das vezes são os que decidem a partida”.

Processo

A Justiça determinou que a União Federal tome medidas relacionadas ao vazamento de informações ligadas a um processo envolvendo Neymar, sobre suposta sonegação fiscal cometida pela família do jogador. De acordo com o Uol, o atacante do Barcelona e da Seleção entrou com uma ação contra a União no Tribunal Regional Federal da Primeira Região questionando os vazamentos. Na ação, Neymar destaca que o processo é sigiloso, mas que informações foram divulgadas na imprensa sem autorização dos interessados. A defesa do jogador pede indenização, punição do servidor responsável pelo vazamento e que a União adote medidas que evitem novos vazamentos de informações. Segundo o site, o juiz federal Eduardo Santos da Rocha Penteado determinou que a União informe em 15 dias os nomes dos servidores que tiveram acesso ao processo.

Prematura

“Há nos autos elementos que, em cognição sumária, sugerem que a imprensa obteve acesso a informações de forma prematura, ou seja, antes mesmo de os interessados no processo administrativo fiscal terem sido intimados de atos nele praticados. Não há, todavia, informações mais detalhadas sobre o andamento de tal processo administrativo que permitam, neste momento processual, medidas coercitivas mais drásticas. Não obstante, determino à União que informe ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o nome e a matrícula funcional dos servidores que possuem ou possuíram acesso ao processo administrativo, assim como para que forneça o andamento processual discriminado (datas e ocorrências)” relatou o juiz, de acordo com o Uol.

Passagens

A Academia de Futebol do Palmeiras vai ganhar “reforços” da China nos próximos dias. Com passagens marcantes pelo Corinthians, o zagueiro Gil, do Shandong Luneng, e os meias Paulinho, do Guangzhou Evergrande, e Renato Augusto, do Beijing Guoan, vão treinar no CT alviverde de quarta-feira até o próximo sábado. O trio foi convocado por Tite para a rodada dupla das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 – o Brasil enfrenta a Bolívia, dia 6, e a Venezuela, dia 11. Os trabalhos serão comandados pelo auxiliar Cleber Xavier, pelo preparador físico Fabio Mahseredjian e pelo fisioterapeuta Bruno Mazziotti, todos da comissão técnica da seleção brasileira e também profissionais com passagem pelo Corinthians. A seleção brasileira se apresentará em Natal (RN) neste domingo. Liberado para enfrentar o Santa Cruz fora de casa na próxima segunda-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão, o atacante Gabriel Jesus será integrado ao plantel de Tite somente na terça-feira.

Libertadores

A Conmebol planeja mudanças radicais na Libertadores, já a partir de 2017. Em reunião nesta terça-feira, em Assunção (Paraguai), o Comitê Executivo da entidade decidiu mexer no formato do torneio, tornando-o mais parecido à Liga dos Campeões da Europa: terá mais clubes, passará a durar o ano quase inteiro (fevereiro a novembro) e contará com duas fases preliminares, de mata-mata, antes da definição dos grupos. Há ainda a possibilidade da final ser disputada em partida única em um campo neutro. A Copa Sul-Americana também terá mudanças, sendo disputada entre junho e dezembro, e receberá equipes eliminadas na Libertadores. A Conmebol chegou a contratar uma consultoria espanhola, que fez a apresentação de como seria o novo modelo. O presidente da entidade, Alejandro Domínguez, postou uma foto em seu perfil no Twitter onde mostra os dirigentes reunidos – entre eles o presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno.

Competições

“Depois de uma análise criteriosa das necessidades e características próprias do futebol sul-americano, decidimos adotar o calendário anual para a Libertadores. Por muito tempo os clubes tiveram que escolher entre o campeonato local e os torneios continentais, e isso afeta a qualidade de ambas as competições. Essa mudança nos permitirá melhorar o desempenho esportivo nos torneios nacionais, proteger os jogadores e, além disso, potencializar a qualidade de jogo das copas continentais” afirmou Alejandro Domínguez em comunicado. A Libertadores será disputada agora em 42 semanas – e não mais 27, como anteriormente. Dez clubes que não avançarem às oitavas de final da Libertadores terão a oportunidade de seguir na Sul-Americana, algo similar ao que acontece na Europa, com a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Os vencedores dos dois torneios garantirão uma vaga direta na fase de grupos da edição seguinte da Libertadores. Pelo Twitter, Domínguez ainda deu a entender que a final da principal competição do continente poderá ser feita em jogo único, realizado em campo neutro – assim como a Champions. Atualmente, a Libertadores é decidida com partidas de ida e volta, nos países dos dois clubes envolvidos.

Permanecer

O mercado de transferências da China abalou o futebol mundial em 2016 com contratações milionárias e a chegada de vários grandes jogadores. Para alguns, uma grande aposta na carreira. Para outros, a consolidação financeira. Diego Tardelli já estava por lá desde janeiro de 2015, quando trocou o Atlético-MG pelo Shandong Luneng. Em sua segunda das quatro temporadas acertadas em contrato, até 2019, um dos objetivos era a regularidade necessária para permanecer perto da seleção brasileira. Mas o “caldo derramou”, o brasileiro entrou em polêmica com os dirigentes chineses, acabou perdendo espaço no time e foi impedido de sair. Ele chegou a desabafar em redes sociais e disse que estava sendo proibido de fazer o que mais gosta. Agora conta com detalhes o que aconteceu, revela certo arrependimento e erros cometidos na condução desse caso. O último jogo de Diego Tardelli com a camisa do Shandong Luneng foi no dia 13 de julho, na vitória por 4 a 0 sobre o Shijiazhuang Ever Bright.

Contratação

Na ocasião, ele marcou dois gols. Em seguida, o clube anunciou a contratação do italiano Graziano Pellè, e Tardelli perdeu espaço. Por causa do limite no número de jogadores estrangeiros inscritos na liga chinesa, o Shandong optou por não utilizá-lo mais este ano. Faltam apenas quatro rodadas para o fim da temporada chinesa, e o clube do brasileiro ocupa a 12ª posição com 30 pontos, apenas seis a mais do que o Shijiazhuang Ever Bright que está na zona de rebaixamento. “O que aconteceu é que passei por um momento muito difícil aqui. Estava machucado, fiquei quase um mês no departamento médico por conta de uma lesão no tendão de Aquiles e não estava conseguindo me recuperar. Isso foi me deixando triste, chateado. Decidi, então, conversar com o diretor e pedi para ser negociado porque não estava me sentindo bem, não estava feliz. Mas ele disse que gostavam muito de mim e que não iriam me liberar. Acabei procurando o treinador e pedi a mesma coisa. No final, eu me recuperei da lesão e voltei a jogar. Fiz duas boas partidas e ganhei novamente o ânimo, a alegria de jogar”.

Dirigente

Ricardo Gomes não está garantido no São Paulo para 2017. De acordo com o diretor-executivo Marco Aurélio Cunha, o treinador faz um trabalho normal até o momento. São nove jogos, quatro derrotas, três vitórias e dois empates pelo Tricolor. “Vamos analisar, ver os resultados. O futebol é dinâmico. Temos de analisar rodada a rodada. No planejamento para o ano que vem ele será inserido como todos num planejamento normal, se as coisas forem normais” disse Marco Aurélio Cunha. O dirigente explicou que Ricardo Gomes chegou em meio ao processo de entrada e saída de jogadores do elenco. Calleri, Alan Kardec, Ganso, Rogério, Centurión e Kieza foram os principais nomes ofensivos que deixaram o Tricolor e diminuíram o poder do ataque, segundo Marco Aurélio. “É um trabalho normal. Nem extraordinário, nem ruim. É um trabalho possível” afirmou. Nas redes sociais existe um movimento de torcedores que pede a saída de Ricardo Gomes do São Paulo. Apesar disso, dirigentes do clube afirmam não pensar nessa hipótese para o momento. O contrato do comandante não tem prazo, nem multa.

Analisadas

Questionado sobre se Ricardo Gomes era o nome certo no momento errado, como Paulo Autuori em 2013, ano em que o Tricolor também brigou contra a zona de rebaixamento, Marco Aurélio deu sua opinião. “A vinda do Paulo em 2013 foi um momento difícil. O Ricardo veio após dois treinadores nossos saírem para duas seleções importantes da América (Osorio no México e Bauza na Argentina). Substituir é sempre uma questão difícil. Quem seria uma pessoa, se está em atividade. As circunstâncias precisam ser analisadas para você trazer um treinador. Toda troca é mais difícil para quem chega. Ele vai ter a dificuldade de aceitação. Sempre vai ter, mas deixo claro que ele não tem nenhuma limitação a trabalhar, coisa que as pessoas preconceituosas às vezes veem (nota da redação: Ricardo Gomes sofreu um AVC em 2011). Ele tem um estudo, um preparo e uma ambientação com os jogadores excelentes” disse o dirigente. A quatro pontos de distância da zona de rebaixamento, o São Paulo voltará a jogar no Morumbi depois de três partidas longe de casa. Veja abaixo a sequência dos 11 jogos finais do Tricolor.

Esportiva

A medida provisória do governo federal que pretende mexer com a grade curricular do ensino médio pode ocasionar uma ruptura na cultura esportiva entre os adolescentes. A proposta da não obrigatoriedade da prática da educação física sofreu severas críticas da classe esportiva nos últimos dias. A mudança dependerá do que será estipulado pela Base Nacional Comum Curricular, documento que deve ser concluído em 2017 e que propõe uma reforma para a educação nacional. Técnico da seleção brasileira, Tite encara a proposta como um retrocesso educacional, sobretudo em situações em que o esporte serve para livrar o jovem da violência. Formado em Educação Física pela PUC de Campinas, Tite acredita que o esporte é a melhor ferramenta para a inclusão social. A vivência escolar com a descoberta da “lei do jogo”, que, segundo o treinador, desperta os valores morais no público infanto-juvenil, é essencial para o crescimento do ser humano.

Condição

“Eu não consigo conceber ter todas as matérias e não ter o esporte presente de uma forma obrigatória. Se dê uma condição, assim como o investimento no professor, que é a base, a essência para a gente ter uma sociedade melhor. Eu não consigo enxergar, não consigo ver nenhum argumento e vou ficar ouvindo opiniões contrárias para me desfazer da opinião, se o for. Mas precisa-se de um investimento em educação, de um investimento no esporte como um meio educacional também. Eu não consigo enxergar” lamentou Tite. “É um fator de igualdade. Não só futebol, mas o vôlei, o basquete, a atividade no núcleo da escola se desenvolve, é a competição entre duas salas de aula. Quem nunca teve uma experiência como essa? Quem não teve no esporte, em qualquer momento, de enfrentar um adversário e, dentro da lei do jogo, eticamente sendo correto, e superá-lo. Isso é da vida, é do jogo. Não é pecado nenhum vencer no jogo. Ter a dignidade do vencedor, ter a dignidade do perdedor, isso faz parte. Eu não consigo conceber é a impunidade. Eu não consigo ver o não investimento na educação e, principalmente, no esporte, que não seja um meio, um canal, uma ferramenta de educação muito forte” completou

Responsabilidade

Jean Carlos, enfim, foi apresentado no São Paulo. Recuperado de desconforto na coxa, o meia explicou que demorou a ficar à disposição de Ricardo Gomes, porque preferiu fazer um trabalho para ficar 100%. Agora, ele poderá estrear pelo Tricolor contra o Flamengo, sábado, às 16h, no Morumbi. O ex-meia do Vila Nova recebeu do diretor-executivo Marco Aurélio Cunha a camisa 20, número herdado de Centurión, emprestado ao Boca Juniors. Questionado sobre se assumiria a responsabilidade de substituir Ganso, vendido ao Sevilla, o reforço disse o seguinte: “Admiro muito o Ganso. Substituí-lo é complicado, mas assumo minha responsabilidade de ser o jogador que o São Paulo está procurando. Vou procurar dar o meu melhor sempre”. A criação é justamente o maior problema recente do São Paulo, zerado nas derrotas para Atlético-PR (1 a 0) e Vitória (2 a 0). Ciente disso, o reforço explicou suas características. Emprestado até o fim do Paulistão de 2017, Jean Carlos prometeu fazer de tudo para poder renovar o contrato. Filho de pai são-paulino, ele deseja ser ídolo no Morumbi, após ter passagem apagada no Palmeiras, de 2010 a 2013, por falta de oportunidades, segundo o jogador.

Liminar

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ronaldo Botelho Piacente, negou o pedido de liminar impetrado pelo Remo para paralisar a Série C do Campeonato Brasileiro até que uma ação contra o Botafogo-PB, por suposta escalação de jogador irregular, fosse julgada. A informação foi repassada no início da tarde desta terça-feira pela assessoria de imprensa da entidade e, com isto, a partida entre Botafogo-PB e Boa Esporte, pelo mata-mata do acesso da competição, está mantida para às 21h de sexta-feira no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Isto não significa dizer que a ação será arquivada. Ela deve seguir seu curso até que entre em pauta para julgamento no STJD, mas enquanto isto o campeonato vai continuar normalmente. A entidade, inclusive, deve analisar não só a denúncia do Remo, como também a do Tombense, esta contra o Juventude. Outro clube que entrou com ação foi o América-RN, e tal como o clube paraense, o alvo é o Belo. Esta, contudo, só foi protocolada no STJD ontem e ainda não houve nenhuma movimentação. A tendência, contudo, é que o presidente Ronaldo Botelho Piacente tome decisão semelhante às demais. As três ações tratam da mesma questão: jogadores irregulares. No caso de Remo e América-RN, os clubes do Grupo A alegam que o volante Sapé, do Botafogo, jogou a terceira divisão de forma irregular. Já no caso do Tombense, o time mineiro diz que o jogador irregular do Juventude seria o lateral Carlinhos.

Temporada

Em sua terceira temporada vestindo a camisa do Sport, o meia Diego Souza vai cada vez mais se identificando com o torcedor e criando vínculo com o clube que escolheu jogar desde 2014. Apesar de não ter conquistado nenhum título com a camisa rubro-negra, Diego é uma das referências do atual time, por quase sempre falar com a voz do torcedor dentro de campo e, sobretudo, por ser a principal liderança técnica da equipe. O momento do camisa 87, no entanto, não é dos melhores. Há dois meses sem marcar um gol, ele, que é o artilheiro do Leão no ano e na Série A, vive o seu maior jejum na Ilha do Retiro. O último gol de Diego Souza com a camisa do Sport aconteceu no dia 30 de julho, contra o Atlético-PR. Na ocasião, o Leão venceu o Furacão por 2 a 0 e Diego abriu o caminho da vitória com um gol de pênalti. Apesar do jejum de gols nos últimos jogos, Diego Souza segue com a moral em alta no Sport. O técnico Oswaldo de Oliveira, fã declarado do futebol do meia, segue apostando que ele possa desencantar a qualquer momento para ajudar o Leão na briga contra o rebaixamento.

Reforço

O primeiro reforço do Corinthians para 2017 deve vir da Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 20 anos, o atacante Luidy, do CRB, tem negociações avançadas com o Timão e deve ser uma das apostas de baixo custo do clube para a próxima temporada. Com seis gols marcados na Série B em 25 jogos (23 como titular), o jogador revelado nas categorias de base do CRB atua pelas beiradas do campo, preferencialmente pelo lado direito. O clube é oitavo na Segundona e ainda briga pelo acesso. Neste ano, Luidy marcou outros três gols no Campeonato Alagoano, em 13 partidas disputadas (10 como titular). Apesar de ter contrato com o clube nordestino até o fim de 2019, o Timão não tem encontrado entraves pra a contratação, que deve ser consumada por cerca de R$ 800 mil. O clube comprará uma parte dos direitos econômicos. O interesse paulista no atacante foi divulgado pelo jornal Lance. No fim do ano, dois jogadores do setor de ataque deverão ter contrato de empréstimo encerrado: Rildo e Isaac Prado. O primeiro pertence à Ponte Preta, enquanto o segundo foi cedido pelo Botafogo, de Ribeirão Preto, mas nunca estreou. Ainda jovem, Luidy deve chegar como aposta dos observadores técnicos do Timão, que buscam nomes de maior impacto para quase todas as posições do campo: defesa, meio e ataque.

Pichado

O prédio onde funciona o escritório de advocacia do vice-presidente de futebol do Inter, Fernando Carvalho, também foi pichado com ameaças de morte. No local, está escrito “Sem B ou morte” e as iniciais do nome do dirigente mais vitorioso da história do clube. O prédio fica no bairro Cidade Baixa, área central de Porto Alegre. Carvalho assumiu o cargo no dia 9 de agosto e trouxe o técnico Celso Roth para assumir o time e tentar livrar o Inter da incômoda situação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira (26), o portão da casa do diretor executivo do Inter Newton Drummond, o Chumbinho, amanheceu pichado com os mesmos dizeres: “Sem B ou morte”. Presente no CT do Parque Gigante na manhã desta terça-feira, Fernando Carvalho minimizou o incidente. Disse que está totalmente focado no Inter. “Eu nem me detive. Nem me preocupei, mesmo que tenha que me preocupar. Eu estou com a cabeça aqui no Inter” afirmou o vice de futebol. A situação do Inter é delicada no Brasileirão. O clube tem cerca de 70% de chance de ser rebaixado para a Série B. Atualmente, é o 18º colocado na tabela, com 27 pontos.

Patamar

Principal revelação do Vasco na temporada, Douglas agora está no mesmo patamar de outras promessas da base cruz-maltina. O volante de 18 anos renovou contrato com o clube na segunda-feira, assinou compromisso até dezembro de 2019 e ganhou reajuste salarial que o coloca em faixa salarial parecida com a de nomes como Alan Cardoso, Andrey, Evander e Mateus Pet. O antigo contrato de Douglas ia até junho de 2018, com vencimentos de R$ 2 mil mensais. O salário aumentou cerca de sete vezes para fazer jus à ascensão meteórica do menino, que virou titular absoluto de Jorginho desde a partida contra o Vila Nova e foi convocado para a seleção brasileira sub-20. A importância de Douglas é tão grande que o Vasco tentou pedir à CBF a liberação do jogador, mas não avançou. A seleção vai disputar um quadrangular amistoso no Chile entre os dias 2 e 16 de outubro – neste período, o Cruz-Maltino joga três vezes pela Série B. Ao todo, Douglas tem oito partidas pelos profissionais do Vasco – sete como titular – e um gol marcado. Das promessas testadas neste ano, foi quem mais se firmou na equipe. Nomes como Caio Monteiro, Andrey, Evander, Mateus Pet e Alan Cardoso também foram observados por Jorginho ao longo do ano.

Contestado

A menos de três meses do fim da temporada, o Corinthians ainda não conseguiu fixar um jogador como referência no ataque. Depois da saída de Vagner Love para o Monaco no fim do ano passado, ninguém se firmou na função. Nem mesmo o recém-contratado Gustavo, ex-Criciúma, já contestado no clube. Sem muitos concorrentes no elenco, Romero tem, mais uma vez, a oportunidade de provar que pode ser titular do Timão. E pode ser a última. O problema é que o momento do paraguaio não é dos melhores. Os dois gols e a grande atuação na goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo, no início de julho, pareciam colocá-lo em um novo patamar, mas o efeito foi contrário. Ele voltou a cair de rendimento e já acumula 13 partidas sem balançar as redes. Romero voltou a ser titular na semana passada ocupando a vaga de Gustavo. Como disputou outras fases da Copa do Brasil pelo clube catarinense, o centroavante ficou fora da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense e não mais voltou. Contratado como uma aposta após a saída de André, Gustavo não convenceu a comissão técnica e a diretoria até o momento. É verdade que disputou apenas cinco partidas – sem gol –, mas a dificuldade em lances que exigiam o mínimo de técnica assustou, principalmente na derrota para o Palmeiras, em Itaquera.

Discussão

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras manteve sua vantagem na liderança ao vencer o Coritiba por 2 a 1, no Estádio Palestra Itália. Após a partida, no vestiário da arena, houve uma áspera discussão entre o técnico Cuca e o atacante Rafael Marques. Cuca promoveu a entrada de Rafael Marques no lugar de Dudu aos 37 minutos do segundo tempo. Minutos após a vitória sobre o Coritiba, ambos se desentenderam no vestiário e precisaram ser contidos. A áspera discussão entre Cuca e Rafael Marques, de acordo com fonte do clube, foi resolvida diretamente entre os dois envolvidos no próprio vestiário. Em função do incidente, o treinador demorou pouco mais de uma hora para conceder sua habitual entrevista coletiva.

Ambiente

Temperamental, Cuca já teve rusgas públicas com alguns jogadores desde que chegou ao Palmeiras, como os atacantes Lucas Barrios e Dudu, atual capitão do time. Rafael Marques, por sua vez, tem bom trânsito no elenco e é considerado importante para manter um ambiente positivo. A despeito da relação conturbada com o treinador, os jogadores estão mobilizados na tentativa de conquistar o título brasileiro, feito que o Palmeiras não alcança desde 1994. A apenas 11 rodadas do final, o clube lidera o torneio com 54 pontos ganhos, apenas um a mais que o Flamengo. Rafael Marques participou normalmente do treinamento de segunda-feira e nesta terça foi liberado dos trabalhos por questões pessoais (precisou ir a um consulado). O atacante está na lista de relacionados do Palmeiras para o jogo contra o Grêmio, marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre.

Trabalho

O técnico Mano Menezes solicitou à diretoria de comunicação do Cruzeiro que fosse entrevistado pelos jornalistas. Na oportunidade, o comandante alertou para o perigo da queda para a segunda divisão do futebol brasileiro e garantiu que o foco principal da Raposa é escapar da série B. Para isso, o trabalho segue forte, pois a tabela tem confrontos diretos e times que lutam por alguma coisa pela frente. O primeiro duelo será contra o Grêmio, no Mineirão, no próximo sábado. O time tricolor caiu de rendimento nos últimos jogos, mas voltou a vencer na última rodada e tem, agora, em seu banco de reservas, o motivador Renato Gaúcho. Na sequência será a vez da Ponte Preta, também em Belo Horizonte, equipe do técnico Eduardo Baptista, que gosta de armar bem seu time na defesa e jogar nos contra-ataques. No dia 13 de outubro, o Cruzeiro viaja a São Paulo para duelar com o Palmeiras. O time do técnico Cuca atualmente é a equipe a ser batida, líder do Campeonato Brasileiro, e sonha com o título da competição. Três dias depois a Raposa recebe a Chapecoense em casa. Até o momento, a equipe faz um campeonato de meio de tabela. Após a Chape, o Cruzeiro recebe o Corinthians no Mineirão, mas este confronto será pela Copa do Brasil.

Concorrentes

Dias depois será a vez do Cruzeiro viajar até a Bahia para duelar com o Vitória. Na atual situação, as agremiações são concorrentes diretas na luta contra a série B, o Rubro-Negro com 32 pontos e os celestes com 30. Na sequência, a Raposa terá outro confronto fora de casa, contra o Atlético-PR, pela 33ª rodada. O clube paranaense está em sexto colocado e, vale lembrar, na primeira parte do Campeonato Brasileiro foi uma das equipes que surpreendeu a Raposa dentro de seus domínios. No dia 6 de novembro o Cruzeiro recebe o Fluminense, no Mineirão. O time de Levir Culpi parece não sonhar mais com o título, mas ainda tenta uma vaga na Copa Libertadores e está na quinta colocação atualmente. Já chegando na reta final do torneio nacional, o Cruzeiro vai até a Ilha do Retiro, em uma quarta-feira, para medir forças com o Sport, clube que está na 13ª posição, com 33 pontos, a três da zona de rebaixamento. Ou seja, outro concorrente direto. Para não chegar ao término do campeonato lutando contra a queda, o técnico Mano Menezes pediu foco total no Brasileirão. “Certamente, o Cruzeiro, entre as duas coisas, tem uma prioridade: continuar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Se tiver alguma situação de risco, vamos concentrar nossas forças no Brasileiro. O que não quer dizer que não podemos ganhar a Copa do Brasil. Temos elenco para isso”, finalizou o treinador.

Departamento

O empresário Celso Barros, ex-presidente da Unimed, lançou na noite de segunda-feira a sua candidatura à presidência do Fluminense, que vai acontecer no fim do ano. O polêmico dirigente por muitos anos ditou as cartas no departamento de futebol do Tricolor, amparado pelo forte patrocínio que a cooperativa de saúde tinha no clube. Celso Barros confirmou a sua candidatura em um evento em um edifício comercial da Zona Sul do Rio de Janeiro. Apoiado por jogadores campeões brasileiros em 2010, ele já anunciou que o ex-centroavante Washington, que estava no local, será um dos homens fortes de sua gestão. O Coração Valente confirmou. “Estou me preparando para ajudar o Fluminense. Tenho acompanhado todos os jogos do time ao longo da atual temporada para analisar tudo”, afirmou o ex-centroavante. O empresário revelou que almoçou nesta segunda-feira com o atual presidente Peter Siemens, com quem começou a se desentender em 2011 e rompeu em 2014. Porém, não quis antecipar uma retomada de aliança. “Vocês jornalistas querem saber demais”, disse Celso, que nunca escondeu a simpatia pelo técnico Abel Braga, que pode voltar ao clube se ele for eleito. Ex-vice-presidente de futebol, Sandro Lima e o ex-presidente Roberto Horcades também prestigiaram o evento, que contou com o cantor Ivan Lins.

Determinante

Com os anúncios desta segunda, agora são cinco os candidatos a presidência do Tricolor. Além de Pedro Abad (Flusócio), Pedro Trengrouse (Verdade Tricolor) e Carlos Eduardo Cardoso (Flu 2050), o advogado Mário Bittencourt, que também administrou o departamento de futebol na gestão de Peter, vai concorrer ao pleito. A tendência é que Mário polarize com Celso a disputa. O advogado foi determinante no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) quando o Tricolor conseguiu, em dezembro de 2013, permanecer na Primeira Divisão após ser rebaixado em campo. O time carioca foi beneficiado pela escalação irregular de Héverton pela Portuguesa. Dentro de campo, o elenco se reapresenta nesta quarta-feira à tarde depois de dois dias de folga e começa a se preparar para o confronto com o Sport no próximo sábado, às 11h(de Brasília), no Estádio Giulitte Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este duelo, o time das Laranjeiras terá o retorno do lateral-direito Wellington, que cumpriu suspensão na vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians, na capital paulista. A escalação do time só será definida pelo técnico Levir Culpi nos últimos treinos da semana. Com 43 pontos conquistados, o Fluminense aparece na quinta colocação do Brasileirão, somente dois pontos atrás do Santos, que hoje fecha a zona de classificação para a Copa Libertadores.

Consistência

Desde que o técnico Givanildo Oliveira assumiu, o Náutico não perdeu. São quatro jogos sem derrotas, com dois gols sofridos nesse período. Para o volante João Ananias, um dos segredos do time é justamente essa consistência. “Givanildo costuma bater nessa tecla. Que, não tomando gol, a gente não perde. É fator importante para nós isso aí. Estamos com uma defesa sólida. E o ataque também. Por isso estamos num bom momento” afirmou. Para a próxima partida, porém, a consistência será testada por uma forte artilharia, no próximo sábado. A do Vasco, melhor ataque da competição, com 43 gols, e no qual joga o vice-goleador da Série B: Nenê, com 13. João Ananias minimiza o peso do atleta. “Sabemos que ele é um cara experiente, muito bom de bola, que tem qualidade. Mas o Vasco não é só ele. Tem vários bons jogadores, e é por isso que está lá em cima” disse. Na opinião do volante, para vencer, o Timbu terá que contar com um “jogador” a mais: a torcida, que não vem comparecendo em grande número na Arena de Pernambuco. “Isso é um fator importante para a gente. Claro que tem toda a questão da Arena, da dificuldade para chegar lá. Mas espero que a torcida entenda a necessidade. Eles sabem que estamos num bom momento, jogando bem, com ela comparecendo, ajuda muito”.