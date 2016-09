Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Rebaixada

A Associação Portuguesa de Desportos foi rebaixada para a Série D do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. Na condição de visitante, o tradicional time rubro-verde perdeu por 2 a 0 para o Tombense, resultado que provoca a queda à última divisão do futebol nacional. Com uma campanha de quatro vitórias, dois empates e 12 derrotas, a Portuguesa alcançou apenas 14 pontos ganhos, terminando na penúltima posição do Grupo B da Série C do Brasileiro. O Guaratinguetá, com míseros quatro pontos, já estava rebaixado. O Tombense inaugurou o marcador diante da Portuguesa aos 29 minutos do primeiro tempo. Após chute de Ewerton Maradona, a defesa rubro-verde conseguiu travar. Mas a bola sobrou para Alex, que tocou no canto esquerdo de Pegorari e colocou o time da casa em vantagem. No Rio de Janeiro, em partida iniciada no mesmo horário, o Botafogo-SP fez 1 a 0 no Macaé, concorrente direto da Portuguesa na fuga do rebaixamento. Assim, se a equipe rubro-verde virasse a partida contra o Tombense, permaneceria na Série C do Brasileiro. A Portuguesa, no entanto, não conseguiu fazer sua parte e ainda sofreu o segundo gol aos 24 minutos da etapa complementar. Gedeilson recebeu livre pela direita e cruzou. Após chute de Ewerton Maradona no travessão, Bileu pegou a sobra, limpou e chutou com precisão.



Complementar

Fundada em 14 de agosto de 1920, a Lusa costumava participar da elite do futebol nacional e foi vice campeã em 1996. Ídolos como Djalma Santos, Julinho Botelho, Ivair, Enéas, Dener e Zé Roberto, entre outros, defenderam o clube, campeão paulista (1973), do Rio-São Paulo (1952 e 1955) e da Série B (2011). A Portuguesa disputou a Série A do Campeonato Brasileiro em 2013 e acabou rebaixada após punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela escalação irregular de Heverton contra o Grêmio. Desde então, o clube não conseguiu se reerguer. Em situação dramática esportivamente, a Portuguesa também está em crise administrativa. Atolado em dívidas, o clube pode ver parte do Canindé, seu principal patrimônio, leiloada no próximo mês de novembro para quitar débitos trabalhistas e empréstimos.

Colocados

O Santos alcançou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro neste domingo. Em uma noite chuvosa no Estádio do Pacaembu, o time alvinegro ganhou por 3 a 2 do Santa Cruz e consolidou sua posição entre os quatro primeiros colocados do torneio. Atual quarto lugar, o Santos contabiliza 45 pontos, um a menos que o Atlético-MG e quatro a mais que o Corinthians. Às 18h30 (de Brasília) de sábado, o time visita o Sport. Já o Santa Cruz, penúltimo com 23 pontos, pega o Figueirense às 11 horas de domingo, em Santa Cruz. Superior na etapa inicial, o Santos saiu na frente com um gol do colombiano Copete. No segundo tempo, atrasado por falta de energia elétrica no Pacaembu, Keno marcou dois gols para o Santa Cruz, mas a equipe alvinegra contou com Jean Mota e Vitor Bueno para ganhar. No contra-ataque, o Santa Cruz empatou aos 39 minutos do segundo tempo. Keno recebeu de Grafite na cara do goleiro Vanderlei e tocou para o fundo das redes. Dois minutos depois, Vitor Bueno dominou pela direita, carregou para o meio e chutou da entrada da área para marcar um golaço.

Conquistar

O São Paulo parecia bem próximo de conquistar um ponto na Arena da Baixada e manter sua invencibilidade recente no Campeonato Brasileiro, mas um escorregão de Denis e uma furada de Rodrigo Caio no mesmo lance acabaram dando a Pablo, do Atlético-PR, a chance de marcar o único gol da vitória rubro-negra sobre os tricolores. Foi o 16º jogo dos são-paulinos no estádio, ainda sem vitória. Com o resultado, o clube do Morumbi permanece com 34 pontos na tabela de classificação, ainda a uma distância razoável da zona de rebaixamento, e agora terá pela frente o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Juventude, fora de casa, na quinta-feira. Os gaúchos venceram por 2 a 1 na capital paulista e jogam por um empate em casa. Os paranaenses, por sua vez, chegam aos 39 pontos e encostam no G4. Na próxima rodada do torneio de pontos corridos, os comandados de Ricardo Gomes visitam a equipe do Vitória, no estádio do Barradão, em duelo marcado para o domingo, dia 25, às 16h (de Brasília). Já Paulo Autuori e sua trupe continuam na Arena da Baixada. No mesmo dia, os paranaenses recebem a Ponte Preta, às 11h.

Título

O Flamengo mostrou que segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Figueirense por 2 a 0, neste domingo, no Pacaembu. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 50 pontos e permanecem apenas um atrás do líder Palmeiras. Já os catarinenses seguem com apenas 28, dentro da zona de rebaixamento. Os cariocas contaram com a presença da torcida no Pacaembu, e dominaram o confronto. O Flamengo foi para o intervalo a frente no marcador após gol de Willian Arão. No segundo tempo, Diego fez de pênalti para sacramentar o triunfo rubro-negro na manhã deste domingo. Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Cruzeiro, no próximo domingo, em Cariacica. No mesmo dia, o Figueirense vai receber o Santa Cruz, no Orlando Scarpelli, em duelo de desesperados. Para piorar a situação dos visitantes, o lateral esquerdo Marquinhos Pedroso foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Depois disso, o Flamengo diminuiu o ritmo e apenas administrou o resultado até o apito final.

Derrota

O Botafogo se recuperou da derrota no meio de semana para o Santos ao vencer por o Vitória por 1 a 0, neste domingo, no Barradão. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 38 pontos, terminam a rodada na nona colocação e voltam a sonhar em entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Já os baianos seguem com 29, fora da degola, mas podem fechar a rodada na zona de rebaixamento em caso de triunfo do Internacional sobre o América-MG nesta segunda-feira. O Vitória teve o controle da posse de bola e chegou a desperdiçar um pênalti no primeiro tempo. Para piorar, os baianos viram o Botafogo marcar o gol da vitória no fim da etapa inicial, com Rodrigo Pimpão. Os donos da casa sofreram com a falta da criatividade e tiveram que ver os cariocas se recuperarem na competição. Na próxima rodada, o Botafogo vai até Belo Horizonte para enfrentar o lanterna América-MG, no sábado. No dia seguinte, o Vitória vai receber o São Paulo no Barradão.

Empatam

O clássico mineiro do segundo turno não teve vencedor. Neste domingo, no Mineirão, Cruzeiro e Atlético-MG empataram por 1 a 1, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Clayton abriu o placar para o Galo. Porém, na segunda etapa, Robinho deixou tudo igual em Belo Horizonte. Precisando da vitória para aplacar a série de duas derrotas seguidas, o Cruzeiro começou pressionando, mas pecou no ataque, perdendo boas chances. Mesmo assim, alcançou o empate, chegando aos 30 pontos na tabela. O Galo, que viu Palmeiras e Flamengo vencerem na rodada, foi a 46, ficando a cinco dos paulistas e quatro dos cariocas. Ambas as equipes voltam suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, no Mineirão, a Raposa encara o Botafogo, após marcar 5 a 2 no Rio. O Galo, por sua vez, tenta superar a Ponte Preta em Campinas, após empate por 1 a 1 em Belo Horizonte.

Resultado

O Fluminense mostrou que segue na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro ao derrotar por 1 a 0 o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre. Com o resultado, os cariocas chegaram a 40 pontos e chegaram a sexta posição. Já os gaúchos seguem com 37 e caíram ainda mais na classificação. O Grêmio teve mais posse de bola durante os 90 minutos, mas foi pouco efetivo no ataque. Já o Fluminense foi o oposto e chegou a vitória com gol ainda no primeiro tempo, de Gustavo Scarpa. Na próxima rodada, o Fluminense vai atuar novamente fora de casa, desta vez contra o Corinthians, em São Paulo, no domingo. No mesmo dia, o Grêmio vai receber a Chapecoense, mais uma vez em sua casa.

Adversário

O Coritiba conseguiu um grande resultado em seu processo de reação dentro do Campeonato Brasileiro e bateu o Sport por 1 a 0, em plena Ilha do Retiro, deixando para trás um adversário direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Com 33 pontos, o Alviverde chega à 13ª colocação, enquanto o Leão, com 30 pontos, fica na 14ª posição. O Alviverde saiu na frente no placar, aos 31 minutos, com Amaral, que aproveitou cobrança de falta para desviar ao fundo das redes. Depois do intervalo, a partida seguiu equilibrada, mas ninguém conseguiu mexer mais na contagem. Na próxima rodada, o Sport recebe o Santos, sábado, novamente na Ilha do Retiro. Já o Coritiba encara o Palmeiras, no mesmo dia, no Allianz Parque, em São Paulo.

Terminou

Chapecoense e Ponte Preta fizeram um duelo movimentado neste domingo, na Arena Condá. Em uma partida de quatro gols, os catarinenses estiveram na frente por duas vezes, mas os paulistas buscaram o resultado e o jogo terminou empatado em 2 a 2. Tiaguinho fez os gols da Chape enquanto Fábio Ferreira e Roger marcaram para a Macaca. Com o resultado, a Chapecoense foi a 38 pontos e permaneceu na nona posição do Campeonato Brasileiro. Já a Ponte Preta chegou a 39 pontos, porém caiu duas colocações e passa a ocupar o oitavo lugar. As duas equipes voltam a atuar pelo Brasileiro no próximo domingo. Às 11 horas (de Brasília), a Ponte visita o Atlético-PR, na Arena da Baixada. Mais tarde, às 16 horas (de Brasília), a Chape também joga fora de casa, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Violência

Mesmo com a medida imposta pelo Ministério Público, de realizar os clássicos paulistas com torcida única no estádio, as brigas seguem assombrando os dias de jogos entre rivais na capital. Após a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, por 2 a 0, mais uma página de violência foi escrita. Na madrugada deste domingo, Daniel Veloso, torcedor do Corinthians e membro da organizada Gaviões da Fiel, foi espancado até a morte, na região de Itapevi. De acordo com a Delegacia de Polícia do local, não há confirmação de que o homem foi vítima de emboscada de palmeirenses. Ainda assim, de acordo com reportagem do site Meu Timão, torcedores do Verdão abordaram Daniel em uma praça, na qual o corintiano estava com a namorada. Com barras de ferro, os sujeitos espancaram Veloso até a morte. Em sua página em redes sociais, o corintiano demonstrava sua paixão pelo clube, em diversas fotos e publicações. Inclusive, ele comentou fatos sobre a partida deste sábado, vencida pelo Palmeiras. A decisão de realizar os clássicos com torcida única aconteceu justamente após brigas entre torcedores de Corinthians e Palmeiras, em jogo realizado no dia 3 de abril, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, a violência também levou à morte de torcedores.

Agressão

Depois do empate por 1 a 1 no clássico mineiro, membros da diretoria atleticana foram hostilizados por torcedores do Cruzeiro na saída dos camarotes do Mineirão. Foi o que relatou o diretor jurídico do Galo, Lásaro Cândido Cunha. “Houve agressão, cusparada, empurra-empurra, mas nossa segurança atuou, deu um chega para lá e eles saíram correndo” comentou Lásaro, sem culpar a diretoria do clube celeste, mas a segurança dentro do Mineirão. “Eu e o presidente (Daniel Nepomuceno) descemos pelo elevador, mas alguns da comissão técnica foram covardemente atacados na descida. São apenas torcedores, não podemos atribuir isso à direção do clube, mas lamentamos profundamente, tem tanto segurança no Mineirão, deveriam preocupar mais em oferecer condições digna” completou. Ainda antes de a partida começar, torcedores do Atlético compraram ingressos e entraram no setor destinado à torcida do Cruzeiro, o que causou uma pequena confusão nas cadeiras superiores do estádio.

Turbulência

Em meio à turbulência que abateu o clube depois da derrota para o Palmeiras, no último sábado, o Corinthians inicia nesta segunda-feira a preparação para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, quarta, na Arena. O elenco se reapresenta à tarde no CT Joaquim Grava, quando Fábio Carille comandará o primeiro treinamento da equipe como substituto de Cristóvão Borges, demitido após o Dérbi. Uma das primeiras missões do treinador será achar o substituto do centroavante Gustavo. O camisa 9 não pode defender o Timão na Copa pois já disputou o torneio pelo Criciúma, seu ex-clube. Por outro lado, Carille já conta com um reforço certo, o lateral-direito Fagner. Depois de cumprir suspensão no Brasileirão, por ter recebido três cartões amarelos, o jogador volta ao Corinthians no lugar do jovem Léo Príncipe.

Superioridade

O temido Itaquerão ganhou mais um motivo neste sábado para ser considerado pela torcida do Palmeiras uma “filial” do clube. Os 34 jogos de invencibilidade do Corinthians no estádio ruíram diante da superioridade do líder do Campeonato Brasileiro. A vitória categórica por 2 a 0 fez jus ao futebol de quem briga pelo título e reforçou o retrospecto positivo na casa corintiana Foi o segundo triunfo em quatro partidas. Se desde agosto do ano passado o Corinthians não perdia em casa, o Palmeiras chegou ao nono jogo invicto na competição. O momento positivo faz o time de Cuca abrir quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo, que jogará neste domingo, e ver o tradicional rival ficar mais uma rodada longe do G4, punido pela dificuldade em criar – o Corinthians é o quinto colocado, com 41 pontos. Os próximos compromissos dos times serão pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, pelas oitavas de final. Após empate por 1 a 1 como visitante, o Corinthians receberá o Fluminense. Já o Palmeiras atuará fora de casa diante do Botafogo-PB após derrotá-lo por 3 a 0 no seu estádio.

Comando

O Grêmio não vive grande fase no Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 1 a 0 sofrida para o Fluminense, em casa, no último domingo, o Tricolor caiu para a 10ª posição e se vê cada vez mais longe do G4. Em entrevista coletiva, o presidente Romildo Bolzan Junior admitiu que o clube irá apostar suas fichas na Copa do Brasil, sob o comando do novo treinador, Renato Gaúcho. “Não resta dúvida que a Copa do Brasil passou a ser prioridade. Temos uma aspiração de G4 mas também podemos ter isso nos dedicando à Copa do Brasil. Vencendo, o resultado é o mesmo, com a vantagem de ser um título nacional. O Grêmio vai ter uma dedicação especial na Copa do Brasil”, afirmou o dirigente.

Administração

O torcedor corintiano se acostumou a ver nos últimos meses comparações entre a equipe do Corinthians que conquistou o título brasileiro do ano passado e a da atual temporada, evidenciando o desmanche que caracterizou a administração do futebol alvinegro. O que mais chama atenção recentemente, porém, é que mesmo comparando o time com partidas de três meses atrás, o Timão é definitivamente uma nova equipe. A derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no último sábado, que provocou a demissão do técnico Cristóvão Borges, ocorreu cerca de três meses depois do revés do primeiro turno, no Palestra Itália. Naquela ocasião, os palmeirenses venceram por 1 a 0 um time que tinha 10 titulares diferentes daqueles que atuaram no último final de semana, além do técnico Tite, que fez sua despedida do cargo. O único atleta que sobrou daquela lista foi Cristian, que formava a dupla de volantes ao lado de Bruno Henrique (vendido para o Palermo-ITA). No gol, Walter (hoje reserva) era o titular, Fagner (suspenso), Felipe, (vendido para o Porto), Yago (hoje reserva) e Uendel (machucado) compunham a defesa. Giovanni Augusto (machucado), Guilherme (machucado), Marquinhos Gabriel (hoje reserva) e Luciano (vendido ao Leganés-ESP), completavam o time.

Reforços

Já no sábado, o técnico Cristóvão Borges, que reclamou publicamente da ausência de reforços para alguns setores e lamentou saídas de titulares nos quase três meses à frente da equipe, mandou a campo Cássio; Léo Príncipe, Vilson, Balbuena e Guilherme Arana; Cristian, Camacho, Rodriguinho, Marlone e Lucca; Gustavo. Mesmo com tantas mudanças, porém, o treinador viu cair sobre seus ombros a responsabilidade pela perda do lugar no G4 da competição e o distanciamento da briga pelo título. “Não consigo te precisar o que faltou. Basicamente, o que faltou foram as vitórias”, avaliou o presidente Roberto de Andrade, responsável pela decisão de demitir o comandante. “Nós vemos muito time com padrão tático até ruim, desorganizados e que conseguem ganhar. Mas a gente não está conseguindo fazer isso. A oscilação é muito grande, o Corinthians faz boas partidas, mas depois nos atrapalhamos”, continuou o mandatário, que considerou razoável o trabalho de Cristóvão. “Não dá para falar em hipótese de como seria se não tivéssemos trazido o Cristóvão. Não pusemos outro porque não pusemos. Não sei o que seria do Corinthians se tivéssemos feito isso. Não dá para falar. O Cristóvão é um sujeito formidável, trabalhador dedicado, mas os resultados não apareceram. Não há o que fazer”, justificou-se.

Exagero

Se o Santos derrotou o Santa Cruz no final do jogo, muito se deve ao meia Vitor Bueno. Foi de seus pés que saiu um chute perfeito que morreu no ângulo do goleiro Tiago Cardoso já aos 41 minutos da etapa final. Não é exagero também dizer que o camisa 18 é o melhor jogador do Peixe na competição. Com dez gols marcados, é o vice-artilheiro do Brasileirão, com um gol a menos que Robinho e Gabriel Jesus. Segundo o técnico Dorival Júnior, as atuações de Vitor Bueno vêm fazendo dele um grande jogador e inclusive o comparou a Lucas Lima. “Vitor vem confirmando o que se espera de um grande jogador. Ele completa trabalho do Lucas (Lima), que busca um reequilíbrio. Vitor complementa de maneira muito bonita. Dá segurança para que o próprio Lucas se reencontre” enalteceu o treinador. Fato é que o Peixe sabe do potencial que tem em seu elenco. Em renovação contratual assinada após o final do Paulistão deste ano, o clube concedeu um considerável aumento salarial ao jogador contratado inicialmente para o time B em 2015 e ainda estipulou sua multa contratual em 50 milhões de euros, mesmo valor de venda de suas principais joias. Cada vez mais protagonista no Peixe, o meia não recebeu sondagens ou propostas na última janela de transferências. Mesmo assim, o clube já espera lidar com assédio a Vitor Bueno.

Treinador

Na dança habitual de técnicos no futebol brasileiro, o Fortaleza perdeu seu treinador neste domingo, segundo apuração do LANCE! . Marquinhos Santos, 37 anos, deixou o Fortaleza e acertou com o Figueirense, trocando a Série C pela Série A. Vagner Mancini e Milton Mendes eram os outros nomes da lista da diretoria do Furacão. O primeiro era o preferido, mas esbarrou na pedida salarial, enquanto o segundo quer estudar outras propostas para o ano que vem. Assim, o escolhido foi Marquinhos Santos. A direção do Figueira, inclusive, já tinha tentado levar o treinador logo após a saída de Argel Fucks, mas não aceitou a primeira investida. Dessa vez, entretanto, as partes chegaram a um acordo. O auxiliar-técnico Edison Borges também segue para o Figueirense. Ambos serão apresentados entre segunda e terça-feira. Atualmente, o time catarinense é o décimo sétimo colocado, com 27 pontos, e a um ponto de sair da zona de rebaixamento.

Calendário

Um turbilhão de sentimentos tomou conta do Maracanã ontem à noite. Afinal de contas, o Rio de Janeiro se despediu para valer do calendário de grandes eventos com o encerramento dos Jogos Paralímpicos. Mesmo com um tom de saudade e fim de festa no ar, a alegria tomou conta do adeus, algo bem típico dos cariocas, que não gostam de tristeza nem na hora do adeus. Se na abertura o tema inclusão foi bem explorado, o fechamento destacou que a Paralimpíada trouxe mais uma vez para o mundo, sobretudo para o Brasil, a mensagem de evolução. Não existe deficiência quando se vê o próximo em condições de igualdade. E isso entrou no DNA do público, que compareceu ao evento ao longo dos 11 dias de disputa. A mensagem estava bem exposta no rosto dos atletas. O nosso porta-bandeira no encerramento, o jogador de futebol de 5 Ricardinho, reflete isso. Com uma grave lesão (ele teve um problema na tíbia), ele quase não disputou a competição. Se recuperou, foi o herói do título.

Desfalcará

Apesar da vitória, o Botafogo segue a sina de ter desfalques nas próximas rodadas. Na partida contra o América-MG, no próximo sábado, Victor Luis não estará à disposição de Jair Ventura. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo contra o Vitória – no pênalti em Zé Eduardo – e desfalcará a equipe. Desta forma, Diogo Barbosa deve voltar para sua posição de origem, como lateral-esquerdo. Além de Victor, o comandante alvinegro vive a expectativa sobre a situação de Neilton. Com dores musculares, ele não ficou nem no banco de reservas no jogo em Salvador. Com o elenco voltando para o Rio de Janeiro, ele será reavaliado. O substituto, Pimpão, marcou o gol da vitória. Com 38 pontos somados em 26 partidas, o Alvinegro ocupa a 9ª posição do Campeonato Brasileiro. A diferença para o Figueirense – primeiro time dentro da zona de rebaixamento – é de 10 pontos. Já para o Santos – que ocupa a primeira vaga da zona de Libertadores – a diferença é de sete pontos.

Defesa

Mais uma vez a defesa do Fluminense terminou uma partida sem levar gols e ajudou o time a sair com a vitória no Brasileirão. Foi no último domingo, no triunfo de 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre. O técnico Levir Culpi elogiou o seu sistema defensivo, mas voltou a destacar que o ataque precisa melhorar e está trabalhando para acertar isso. “Nossa defesa é quase uma das melhores do campeonato, está jogando relativamente bem. Só que andou levando alguns gols em partidas anteriores. Agora voltamos a equilibrar. Nosso sistema defensivo funciona um pouco melhor do que o ataque, ainda penso desta maneira. Precisamos atacar um pouco melhor, estamos trabalhando em cima disso. Mas não vai ser possível arrumar tudo não, ainda vamos errar alguma coisa” analisou o treinador.

Reencontra

Após consolidar sua posição no G4 do Campeonato Brasileiro, o Santos passa a pensar na Copa do Brasil. O centroavante Ricardo Oliveira, que saiu com dores contra o Santa Cruz, fará exames nesta segunda-feira, já que o técnico Dorival Júnior deseja escalar força máxima diante do Vasco. Na Vila Belmiro, no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos ganhou do time cruzmaltino por 3 a 1. Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, em São Januário, a equipe praiana reencontra o Vasco na partida decisiva em busca de uma vaga nas quartas. “Não vamos abrir mão de um campeonato tão importante. Teremos um compromisso muito difícil. O Vasco atuou na sexta-feira e já está descansando há 48 horas e nós fizemos uma partida muito exigente. Vamos ter problemas, mas espero que possamos fazer um grande jogo”, afirmou Dorival após bater o Santa Cruz.

Escalado

Questionado sobre a possibilidade de montar um time alternativo para enfrentar o Vasco, Dorival Júnior negou categoricamente. “Não vamos poupar. A não ser que tenhamos algum problema médico. Caso contrário, é time completo”, confirmou. O centroavante Ricardo Oliveira já figura como dúvida para a partida diante do Vasco. Escalado como titular no triunfo sobre o Santa Cruz, o atacante sentiu um desconforto na parte posterior da coxa direita durante o segundo tempo, pediu para sair e acabou substituído por Rodrigão no Pacaembu. “Vamos fazer exames para ver qual é o grau da lesão, mas não foi nada que abriu. Senti uma fisgada. Coloquei o dedo, doeu e achei melhor sair. Eu me conheço bem e agora vamos procurar, com calma, ver qual é a gravidade”, explicou o centroavante.

Bicampeonato

Ganhador da edição de 2015 do Brasileiro pelo Corinthians, o zagueiro Edu Dracena tem a oportunidade de conquistar o bicampeonato com a camisa do Palmeiras. Aos 34 anos de idade, dono de uma coleção invejável de títulos, o defensor sente o elenco alviverde no caminho certo. “Já participei de vários grupos vitoriosos e esse grupo está com cara de vitorioso, porque todo o mundo se respeita, todo o mundo se gosta e o mais importante: não tem vaidade. Estamos no caminho certo, mas não ganhamos nada ainda”, declarou Dracena. Contratado pelo Palmeiras para ser titular em 2015, o zagueiro foi atrapalhado por lesões e recentemente ganhou a concorrência do promissor Yerry Mina. Na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, com Vitor Hugo suspenso pelo terceiro amarelo, ele formou o miolo da defesa em Itaquera ao lado do colombiano. “Sabíamos que ganhar seria muito difícil. Sempre é complicado. Joguei aqui no ano passado e sei da força da torcida. Por mais que o clube (Corinthians) venha passando por um momento complicado, se nossa equipe não entrasse focada como entrou, poderíamos não ter vencido”, afirmou Dracena.

Titularidade

O volante Gabriel retomou a titularidade no Palmeiras e é apontado como um dos pilares do técnico Cuca na campanha do Campeonato Brasileiro, mas ainda precisa definir uma questão antes de se dizer 100% focado na busca pelo título nacional: a compra dos seus direitos econômicos pelo Palmeiras, que está cada vez mais perto de acontecer. Emprestado pelo Monte Azul ao clube do Palestra Itália até o final da atual temporada, o meio-campista, um dos convidados do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, assegurou que está tratando do assunto com a diretoria e espera anunciar em breve o seu novo vínculo com o Verdão. “A gente já está conversando, sim, acredito que dentro de alguns dias ou semanas já vou poder ficar tranquilo quanto a tudo isso”, afirmou o meio-campista, que, se continuar no Palmeiras, deve assinar um novo contrato com duração até o final de 2021. “Todo mundo sabe que o que eu quero é continuar no Palmeiras. É um lugar onde eu me sinto muito bem, que me recebeu muito bem desde que eu cheguei e que guarda para mim um futuro promissor. Um presente também. Por isso eu espero resolver essa questão daqui a pouco”, continuou o jogador.

Melhora

O técnico Ricardo Gomes não saiu feliz da Arena da Baixada com a derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR, no último domingo, mas fez questão de exaltar a melhora apresentada pelo São Paulo nos últimos jogos. Para o treinador, a equipe já é bem mais consistente do que quando ele chegou, faltando apenas uma melhora na hora de armar as jogadas. “Acho que dependemos um pouco do Cueva, sim. No primeiro tempo ele teve duas ou três ações, mas não estava em um bom dia. Essa chegada do Thiago (Mendes), do Wesley, do apoio para o Cueva, temos de melhorar bastante”, analisou o comandante, que ganhou o retorno de Michel Bastos diante do Furacão. Mesmo contente por ter outra opção no setor que considera mais crítico do seu time atualmente, Ricardo assegurou que ainda não é o momento de o atleta retomar a titularidade. “Ele voltou, teve uma boa apresentação. Mas, para mim, tem de melhorar ainda para ganhar vaga no time”, observou. O trabalho do comandante tricolor é para que os pontos perdidos em Curitiba não façam a equipe voltar a apresentar o futebol que a deixou próxima da zona de rebaixamento do Brasileiro. Agora com 34 pontos, os são-paulinos abriram cinco pontos de distância para o descenso com os triunfos diante de Figueirense e Cruzeiro.

Destacou

O empate com o Atlético-MG por 1 a 1, no Mineirão, na tarde do último domingo, manteve o Cruzeiro próximo da zona de rebaixamento. O time da Toca da Raposa II chegou aos 30 pontos, na 15ª colocação, a apenas dois tentos do grupo dos quatro últimos. O treinador celeste, Mano Menezes, no entanto, destacou que sua equipe depende apenas dela mesma para sair do sufoco. “O Cruzeiro depende só dele. Não depende de resultado de ninguém. Se fizermos nossa parte, vamos subir na tabela. Vamos ter jogos difíceis, como o de domingo, contra o Flamengo, mas estamos acostumados. Temos que ser mais cuidadosos, sabendo nos comportar. Não podemos misturar as coisas. O único resultado improvável neste Brasileiro era a derrota para o Botafogo, em que não fizemos nossa obrigação. Os outros resultados são normais, como a derrota no Morumbi e o empate aqui”, observou o comandante. Embora tenha saído atrás no marcador, o Cruzeiro buscou o resultado na etapa complementar e poderia ter conquistado a vitória se tivesse aproveitado melhor as oportunidades. De acordo com Mano, o empate poderia ser lamentado, mas por ser um clássico é considerado normal.

Confronto

Chegou a hora de fechar a casinha. Esse é o lema de Celso Roth para o restante do Brasileirão. Tendo em vista que o clube gaúcho levou ao menos um gol nos últimos 17 jogos do Nacional ou três meses na competição, o treinador priorizará a marcação para essa reta final. A começar na partida diante do lanterna América-MG, nesta segunda-feira, no Estádio Independência. Para o confronto das 20h desta segunda, Roth mudou a formatação da equipe e adotou um sistema com três volantes, de acordo com o treinamento realizado na Cidade do Galo. Sacou Seijas do time e escalou Rodrigo Dourado, Fabinho e Eduardo Henrique, com Valdívia na armação. “Precisamos ter um meio mais forte, cheio e combativo. Essa é a razão fundamental. Quais as nossas raízes, culturalmente? São de luta e enfrentamento. O Inter não pode perder suas raízes. Sempre teve muita luta, garra e técnica” ressalta o técnico. Nessa nova organização, quem se torna jogador-chave é Eduardo Henrique. Com poder de marcação e chegada ao ataque, desbancou Seijas no time, no último treinamento. No entanto, Roth prefere manter a cautela e não confirmar a escalação. Até porque o desempenho não foi exatamente o esperado.

Esporte

O ciclista Bahman Golbarnezhad morreu aos 48 anos no Rio de Janeiro, fazendo o que mais gostava na vida, praticando esporte. Em 1988, quando tinha 20 anos de idade, Bahman perdeu a perna esquerda enquanto lutava pelo Irã na guerra contra o Iraque. A partir daí, com a deficiência, entrou para o mundo esportivo e, antes de chegar ao ciclismo e disputar dois Jogos Paralímpicos, também competiu em outras duas modalidades: a luta greco-romana e o levantamento de peso. “O Bahman era um veterano de guerra. Ele foi um combatente de guerra no conflito Irã-Iraque, perdeu uma das pernas no campo de batalha, em uma mina terrestre. Ele escapou da morte na guerra, mas acabou perdendo a vida praticando o esporte que mais gostava. Foi uma fatalidade, uma tragédia” contou o iraniano Nasser Khazraji, adido do Comitê Paralímpico do Irã, que mora no Brasil e trabalhou com a entidade durante os Jogos. O esporte mudou a vida de Bahman, que nasceu na cidade de Abadan, mas se mudou para Shiraz quando jovem. Três anos depois de defender o Irã na guerra, ele entrou para a luta, mas logo mudou para a prática do levantamento de peso, modalidade em que teve conquistas locais de destaque. Uma lesão no ombro, no entanto, obrigou o atleta a abandonar o halterofilismo, e a carreira dele no ciclismo teve início.

Promoção

O pequeno público de São Januário na noite de sexta-feira (1.689 pagantes) não condiz com a expectativa que gira em torno do confronto da próxima quarta-feira, contra o Santos, jogo que definirá quem se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. A diretoria já divulgou que, para essa partida, haverá promoção nos preços dos ingressos, ainda que a redução (em relação ao duelo com o Joinville) não tenha sido muito grande: R$ 40 a inteira, R$ 20 a meia e R$ 10 para sócios-torcedores. Nas redes sociais, a torcida promete comparecer. Afinal, é a semana do “tudo ou nada” para o Vasco. A vantagem do Santos, que venceu o primeiro jogo por 3 a 1, não tira as esperanças do torcedor cruz-maltino, que acredita em uma classificação heroica para não precisar “viver somente” de Série B nos dois meses e pouco que restam para o fim da temporada. A vitória por 2 a 0 sobre o Joinville animou Jorginho, que prometeu postura agressiva do Vasco no que diz respeito a atacar o Peixe: “O torcedor pode saber que nós vamos realmente partir para cima do Santos. Sabemos que vai ser difícil, mas um gol nosso já muda tudo. É muito importante o torcedor acreditar, saber que eles são verdadeiramente o 12º jogador em campo. Os jogadores precisam dessa motivação, vai ser fundamental para que voltemos àqueles momentos de o Vasco encher o estádio” disse Jorginho.

Invadiram

Após ser concretizado o rebaixamento da Portuguesa para a Série D do Brasileirão, neste domingo, torcedores invadiram o Canindé e quebraram a sala da presidência do clube. A informação foi confirmada por José Luiz Ferreira, presidente da Lusa, que tem mandato até o final do ano. “Quebraram tudo, a antessala e a minha sala. Estamos lidando com bandido. Interesse na recuperação eles não têm. Na hora de ajudar, não fazem nada. Um time que a gente tentou. Era um tiro só, aconteceu essa desgraça” disse Zé Luiz, por telefone. “O Problema da Portuguesa é o leilão, temos que nos concentrar nisso. Vou continuar como presidente” completou o dirigente, que não estava em sua sala no momento da invasão. Assim como a maioria dos dirigentes, Zé Luiz não viajou a Minas Gerais, onde a Lusa perdeu para o Tombense. O presidente ficou sabendo da invasão através de funcionários que estavam no Canindé. Os torcedores se aproveitaram de uma porta aberta para invadir a sede do clube. A Polícia já está apurando o ocorrido. “Funcionários do clube me ligaram. Nas fotos que me mandaram, pelo que eu vi, documentação está toda no chão. Minha vida profissional já teve coisa muito pior. São covardes. Andam em turma e sempre fazem nas costas” disse o dirigente, sem confirmar se houve furto.

Episódio

A volta de Paolo Guerrero ao time titular do Flamengo tem uma nova data marcada. Se nenhum novo episódio afastar o camisa 9, ele estará em campo contra o Palestino, quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na programação do técnico Zé Ricardo, Guerrero treinará normalmente na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, e ficará à disposição para a partida em Santiago, no Chile – a delegação viaja na manhã de terça. Ausente do time do Flamengo desde o jogo contra a Chapecoense, em 28 de agosto, Paolo Guerrero teve seu retorno ao time titular adiado três vezes. Primeiro, contra o Vitória, pois havia retornado da seleção peruana e não chegou a treinar com o grupo antes do jogo contra os baianos. Depois, contra o Palmeiras. Por ter ficado sem treinar por conta de problemas estomacais (gastroenterite), ele viajou com a delegação para São Paulo, mas ficou no banco e não entrou. Neste domingo, nem isso ocorreu. Guerrero foi vetado da viagem a São Paulo para o jogo contra o Figueirense por conta de uma virose. Novamente foi substituído por Leandro Damião, que perdeu um pênalti no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 e não foi bem na partida.

Qualidade

O empate por 1 a 1 no clássico mineiro foi sentido pelos dois lados. Mandante da partida, o Cruzeiro lamentou muito as oportunidades desperdiçadas principalmente no segundo tempo do jogo. Do outro lado, Marcelo Oliveira atribuiu a igualdade à falta de eficiência para contra-atacar com qualidade e matar a partida. “Fica na verdade um sentimento de lamentação, de tristeza. Conversei com os jogadores, que eles têm que ver pelo lado positivo. Apesar das circunstâncias, temos que pensar que fizemos um jogo tático, melhor do que estávamos fazendo, marcando o forte time do Cruzeiro. Começamos bem, mas depois desorganizamos, levamos uma pressão, o Cruzeiro se lançou para a frente. Tivemos dois ou três contra-ataques para matar o jogo. Mas assim são os clássicos. São jogos absolutamente equilibrados, de muita garra e disposição. Temos que lamentar por distanciar um pouco mais do líder do campeonato. Temos que concentrar as energias para o Internacional e fazer o resultado em casa” falou. Conforme dito pelo treinador, o empate contra o Cruzeiro complica ainda mais o time alvinegro na briga pelo título. Como Palmeiras e Flamengo também venceram na rodada, o Galo aumentou sua distância para os primeiros colocados, que agora é de cinco pontos para o Palmeiras e de quatro para o Flamengo.

Volante

O revés do Vitória para o Botafogo neste domingo, por 1 a 0, no Barradão, não foi bem digerido pelos atletas. Tendo perdido um pênalti e outras chances claríssimas durante o jogo, o Rubro-Negro não conseguiu reagir e perdeu uma partida que o deixou apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Para o volante Willian Farias, o resultado foi injusto. “Tivemos maior volume, trabalhamos a bola. Se for ver o scout, por números, o Botafogo teve dois escanteios e um chute, que saiu o gol. Futebol infelizmente é isso. Não podemos desistir. É levantar a cabeça e pensar no próximo jogo”. O Leão teve um pênalti para abrir o placar aos 41 minutos, mas Sidão defendeu o chute de Diego Renan e, três minutos depois, Rodrigo Pimpão fez o gol da vitória do Botafogo. O lateral esquerdo dos baianos, porém, preferiu valorizar a defesa do goleiro alvinegro. “No pênalti, acho que o Sidão foi bem. Não pode tirar o mérito dele. Em um vacilo da defesa tomamos o gol. É levantar a cabeça”, afirmou Diego Renan. Na próxima rodada, o Vitória recebe o São Paulo no Barradão, domingo (25), ás 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro soma 29 pontos e está apenas um acima do Figueirense, primeiro clube na zona de rebaixamento.

Pênalti

O Botafogo voltou a sonhar com o G-4 do Campeonato Brasileiro ao vencer por 1 a 0 o Vitória, neste domingo, no Barradão. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 39 pontos, na nona colocação da Série A. Os cariocas não tiveram tanto destaque na parte ofensiva, mas na defesa, o goleiro Sidão garantiu os três pontos da equipe ao defender um pênalti ainda na etapa inicial. “Fico feliz com esta vitória. Falo sempre que goleiro raramente dá os três pontos em uma partida, mas hoje pude contribuir ao defender o pênalti. Quando não sofro gol, sei que os atacantes vão fazer para nos dar as vitórias”, disse. Sidão minimizou o possível retorno de Jefferson, que se recuperou de lesão de tem volta prevista para daqui a duas semanas. “O Jefferson é um grande goleiro, ídolo do clube e procuro não pensar no que vai acontecer. Vou seguir fazendo meu trabalho e deixo para a comissão técnica decidir o que será feito”, declarou. O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, quando vai tentar se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro. Já pelo Campeonato Brasileiro, os alvinegros vão atuar também na capital mineira, desta vez contra o América-MG, no sábado.

Arquibancada

A Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, entrou em confronto com a Polícia Militar no intervalo do clássico contra o Palmeiras, neste sábado, na Arena, em Itaquera. Uma divisória de acrílico, que separa a arquibancada do setor Norte do gramado, foi quebrada. Não há relatos de feridos ou detidos. A confusão começou após um policial retirar faixas com letras que formavam um mosaico escrito “Gaviões da Fiel”. Desde abril as organizadas estão proibidas de entrar em estádios de São Paulo com bandeiras ou instrumentos que a identifiquem por determinação da Secretaria de Segurança Pública. Revoltados, corintianos atiraram objetos e tentaram agredir policias, que estavam em menor número. Após alguns minutos, a confusão foi controlada. Antes da bola rolar, na entrada das equipes em campo, membros da organizada também acenderam sinalizadores, artefatos proibidos pela CBF. Contudo, eles logo foram apagadas e não prejudicaram o início do Dérbi. Ainda no fim do primeiro tempo torcedores que estavam no setor Oeste Inferior se voltaram para o camarote onde estava a diretoria do Timão e xingaram o presidente do clube, Roberto de Andrade.

Autoridade

O Bahia mostrou toda a sua autoridade na Arena Fonte Nova e atropelou o Goiás por 4 a 2 neste sábado, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória convincente não apenas mostrou a força do Tricolor, como também recolocou o time no G4 do torneio, a zona de classificação para a elite do futebol nacional. Com uma atuação avassaladora no segundo tempo, o Bahia até perdeu um pênalti, mas marcou mais três e deixou o Esmeraldino sem chance de reação. Com a vitória, a equipe comandada por Guto Ferreira tem motivos de sobra para comemorar: além da goleada, subiu três andares na tabela e ocupa a quarta colocação, com 39 pontos. Na próxima rodada, visita o CRB, quinto colocado com o mesmo número de pontos, concorrente direto pela zona de acesso para a Série A do Brasileirão. Já o Goiás, na 15ª posição e com 31 pontos, terá outro desafio fora de casa. Enfrenta o Oeste na próxima sexta-feira, na Arena Barueri, em um duelo que promete intensidade, já que as duas equipes são as primeiras fora da zona de rebaixamento para a Série C e precisam se afastar da degola.

Iniciativa

Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Náutico conquistou um importante resultado em seu estádio. Jogando contra o Paysandu, o Timbu venceu por 3 a 1 e se distanciou ainda mais da zona do rebaixamento. Tomando a iniciativa mesmo fora de casa, o Paysandu começou melhor e teve duas chances de gol seguidas, aos 7 e 8 minutos da primeira etapa, ambas cortadas pela defesa do Náutico. Aos 39, Augusto Recife chegou bem, em velocidade, e tocou para Jhonnatan. O atacante não desperdiçou e tocou na saída de Júlio Cesar, descontando para os visitantes. O resultado apertado deu tons dramáticos no segundo tempo. Aos 28, o Timbu chegou duas vezes ao gol de Emerson. O primeiro chute, de Renan Oliveira, bateu na trave. Na sequência, Gaston também tentou, sem sucesso. No último minuto do primeiro tempo, Roniery derrubou Roni na área e foi expulso. Na cobrança de pênalti, Vinícius marcou o terceiro e fechou o placar. Agora, o Náutico foi aos 36 pontos e ocupa a 11ª colocação. O Paysandu, por sua vez, estacionou na 14ª posição com 32 pontos, cinco a mais que o Bragantino, primeira equipe no Z4.

Desempenho

O Vasco derrotou o Joinville por 2 a 0, na noite desta sexta-feira, em São Januário, resultado que afastou a crise que vem rondando o clube nas últimas semanas, por causa do desempenho irregular do time nas últimas partidas. A vitória fez a equipe cruz-maltina subir para 48 pontos ganhos e abrir vantagem sobre os seus perseguidores diretos no Campeonato Brasileiro da série B, garantindo a liderança da competição por mais uma rodada. O Joinville segue na penúltima colocação com 24 pontos e está cada vez mais ameaçado de rebaixamento. Mesmo diante de um público muito pequeno – menos de dois mil pagantes -, o time dirigido por Jorginho mostrou um futebol mais objetivo e soube construir a vitória com gols de Junior Dutra e Yago Pikachu, ambos no segundo tempo. O Joinville entrou com a intenção apenas de se defender e quando se viu em desvantagem, não teve condições de mudar o panorama da partida. Na próxima rodada, o Vasco vai enfrentar o Atlético-GO, em São Januário. O Joinville vai encarar o Avaí, na Arena Joinville.

Brigando

Em situações diferentes na série B do Campeonato Brasileiro, Avaí e Bragantino se enfrentaram em Florianópolis. Brigando pela parte de cima da tabela, a equipe catarinense jogou bem, viu o craque Marquinhos inspirado e garantiu os três pontos, vencendo por 2 a 0 com gols de Rômulo e Gabriel. A primeira grande oportunidade da partida aconteceu aos nove minutos. Armador da equipe, Marquinhos cruzou na área e a zaga bragantina afastou. No rebote, o atacante Tatá emendou de fora da área e, após desvio, a bola quase pegou o goleiro rival no contra-pé. Com a vantagem no placar, o Avaí retraiu sua equipe na etapa complementar. Aproveitando a omissão dos rivais, o Bragantino teve uma boa chance logo aos quatro minutos. Em chute forte de Watson, Renan trabalhou bem e fechou o gol da equipe da casa. Aos 36, Claudinho cruzou na área do Avaí e Rafael Grampola cabeceou sozinho, carimbando a trave de Renan. Sem tempo, o Bragantino não conseguiu ameaçar novamente os mandantes até o apito final.

Novidades

Com a presença do goleiro Alex Muralha como grande surpresa e os retornos de Thiago Silva e Oscar, Tite realizou na tarde desta sexta-feira a sua segunda convocação à frente da seleção brasileira. Mantendo a base que venceu Equador e Colômbia no início do mês, o treinador chamou 24 nomes para os duelos contra Bolívia e Venezuela, em outubro, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. Além de levar um jogador a mais que o habitual, em razão da suspensão de Paulinho no primeiro confronto, ele leva seis novidades em relação à última lista: Alex Muralha, Thiago Silva, Oscar, Fernandinho, Roberto Firmino e Douglas Costa. “Afora o grande momento, Muralha tem grande regularidade. Vem fazendo um grande campeonato. O jogo que assistimos contra o Palmeiras, defesas, saídas de bola. Isso conta” disse Tite, na coletiva após a convocação, ao explicar a preferência pelo goleiro do Flamengo. Com um jogador a mais na lista desta sexta-feira, cinco jogadores que estavam no grupo que enfrentou Equador e Colômbia no início do mês ficaram foram da lista: Marcelo Grohe, Pedro Geromel, Rafael Carioca, Taison e Gabigol. Com seis caras novas, ele chamou um atleta a mais que o habitual para manter Paulinho, suspenso contra a Bolívia, na lista sem deixar o elenco desfalcado.

Eliminatórias

“Paulinho, suspenso, só pode enfrentar a Venezuela. Por isso vamos levar um a mais” se limitou a dizer, ainda durante a convocação. O Brasil vai enfrentar a Bolívia no dia 6 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal, e em seguida viaja para Mérida, onde encara a Venezuela, no dia 11. Após vencer Equador e Colômbia, a Seleção ocupa a segunda colocação das eliminatórias, com 15 pontos em oito rodadas (o Uruguai é o líder, com 16). A apresentação dos jogadores deve ocorrer nos dias 2 e 3. Porém, os atletas que atuarem nestas datas, caso de Gabriel Jesus com o Palmeiras (jogo com o Santa Cruz no dia 3), serão liberados para chegarem depois à concentração. “A ideia é manter que o atleta jogue no seu clube e depois cuide na logística da seleção. O Jesus não vai estar conosco na viagem, mas tem algo pronto preparado” explicou o coordenador Edu Gaspar. Durante o período de jogos da Seleção, os jogadores de clubes brasileiros desfalcarão as equipes em até duas rodadas do Brasileirão. Há partidas marcadas para o dia 5, pela 29ª rodada (véspera do confronto com a Bolívia), e 12, pela 30ª rodada (um dia após o duelo com a Venezuela).