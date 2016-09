Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Classificação

O Santos entrou no G4 do Campeonato Brasileiro ao vencer por 1 a 0 o Botafogo nesta quarta-feira, no Estádio Luso Brasileiro. Com o resultado, os paulistas chegaram a 42 pontos, à frente do Atlético-MG. Já os cariocas permanecem com 35 e desperdiçaram a chance de encostar na zona de classificação para a Copa Libertadores da América. O Santos chegou à vitória em sua primeira chance na partida. Zeca roubou a bola de Neilton na intermediária ofensiva e chutou forte, sem chance para Sidão. A partir dai, o Botafogo foi superior e desperdiçou diversas chances de empatar. Os santistas só conseguiram equilibrar as ações no início do segundo tempo, mas se defendeu bem no restante dos 90 minutos para sair de campo com a vitória fora de casa. Na próxima rodada, o Santos terá pela frente o Santa Cruz, no Pacaembu, no domingo. No mesmo dia, o Botafogo irá até Salvador para enfrentar o Vitória.

Suspenso

O Corinthians entrou de azul e saiu com saldo vermelho do Couto Pereira. Estreando terceiro uniforme, a equipe empatou em 1 a 1 com o Coritiba nesta quarta-feira e saiu do G4 do Campeonato Brasileiro. Para piorar, perdeu Fagner, suspenso, e possivelmente Uendel, machucado, para o clássico de sábado contra o Palmeiras, na Arena. Os paranaenses, por sua vez, seguem rondando a zona de rebaixamento, agora na 14ª posição, três pontos acima do Z4. Mesmo com vestimenta nova, o Timão apresentou velhos problemas. Pelo quinto jogo seguido a equipe não conseguiu vencer fora de casa. Após quatro derrotas longe de Itaquera (para Santos, Ponte Preta, Grêmio e Atlético-PR), os comandados de Cristóvão Borges arrancaram ao menos um ponto desta vez. E poderia ter sido mais, já que o Corinthians foi melhor em boa parte do duelo e saiu na frente no placar. O “inexplicável”, conceito utilizado para promover o novo fardamento do clube também pode ser empregado para definir o vacilo de Leandro que resultou no gol do visitante.

Empurrar

O atacante do Coxa cochilou, perdeu a bola no campo de defesa e desistiu da jogada. Rodriguinho serviu Gustavo, que não foi fominha e cruzou para Lucca, com o gol escancarado à sua frente, empurrar para as redes. O mesmo Leandro se redimiria minutos depois. Fagner cometeu pênalti infantil em Kazim, que foi convertido pelo camisa 11. Embora o Coritiba pressionasse e até tivesse um gol anulado, o jogo era equilibrado. O Corinthians não jogava mal, chegou a criar chances no segundo tempo, mas também parecia não ambicionar algo a mais. Tão distante de suas tradições quanto a camisa azul… Do banco de reservas, Cristóvão Borges assistiu tudo passivamente, sem fazer nenhuma substituição (além de sacar Uendel, ainda no começo do jogo, por lesão) mesmo depois da expulsão de João Paulo, aos 35 minutos do segundo tempo. Sábado, a Fiel vai cobrar postura e resultado diferentes. Em Dérbi, é preto no branco!

Derrota

Roger Machado não é mais o técnico do Grêmio. Após a derrota do Tricolor para a Ponte Preta na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele pediu demissão. Romildo Bolzan, presidente do Tricolor, foi o responsável por comunicar a decisão após o sexto jogo sem vitória do time no Brasileirão. Roger estava à frente do Grêmio desde maio do ano passado, quando chegou para ocupar o lugar de Felipão. O Tricolor fez um bom Brasileirão no ano passado, se garantiu na Libertadores deste ano, mas não foi longe na competição sul-americana e não teve êxito na missão de evitar o hexacampeonato gaúcho do Internacional. Foram 94 jogos, com 48 vitórias, 22 empates e 23 derrotas, o que garantiu um aproveitamento de 58,9% dos pontos.

Completou

O atacante Gustavo tem apenas três partidas pela equipe do Corinthians, ainda não conseguiu marcar um gol e completou seu primeiro jogo no empate por 1 a 1 com o Coritiba, na quarta-feira, mas já agradou o técnico Cristóvão Borges pela vontade demonstrada. Autor do passe para o gol de Marlone no Couto Pereira, ele é visto como o nome que mudou o estilo da equipe para um futebol mais “consistente”. “É natural isso, ele está chegando, nós temos uma maneira de jogar e ele ainda está se familiarizando com isso, tendo as informações para ficar mais à vontade”, avaliou o treinador, que espera ver seus laterais chegando mais à linha de fundo para dar ao goleador mais oportunidades de balançar a rede. “É uma referência, nós podemos aproveitar esse jogo aéreo dele com as triangulações pelo lado”, continuou. Para o comandante, o camisa 9 vai naturalmente anotar o seu primeiro gol pela equipe em breve. De acordo com Cristóvão, o Timão conseguiu fazer um bom jogo contra o Coxa, criando oportunidades, trabalhando bem a posse de bola e pecando apenas na finalização.

Liderança

O Palmeiras manteve sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. Com o atacante Gabriel Jesus como titular e um jogador a mais desde o primeiro tempo, o time alviverde sofreu para empatar por 1 a 1 com o Flamengo e defendeu a diferença. A 13 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contabiliza 48 pontos ganhos, um a mais que o Flamengo. Às 16 horas (de Brasília) de sábado, em Itaquera, a equipe palestrina enfrenta o Corinthians. Já os rubro-negros pegam o Figueirense às 11 horas de domingo, no Pacaembu. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogo teve o setor gol norte fechado e apenas torcedores do time mandante. Por isso, apenas 32.885 pessoas viram Márcio Araújo ser expulso no primeiro tempo e Alan Patrick e Gabriel Jesus marcarem no segundo.

Adversário

A expulsão do volante Márcio Araújo foi bastante lamentada pelo Flamengo ainda no primeiro tempo do importante jogo contra o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, no Palestra Itália. A partir então, o técnico Zé Ricardo se viu obrigado a substituir Diego pelo colombiano Cuéllar e a depender dos contra-ataques para incomodar o adversário. Chegou a comemorar um gol, de Alan Patrick, mas lamentou a jogada em que Gabriel Jesus empatou a partida em 1 a 1 nos minutos finais. Apesar de o cartão vermelho mostrado a Márcio Araújo ter prejudicado os seus planos em São Paulo, Zé Ricardo não fez qualquer crítica ao árbitro André Luiz de Freitas Castro ao final da partida. “Eu estava distante do lance e não tenho que fazer comentários, dizendo se foi ou não uma falta para cartão. O juiz estava ali. Infelizmente, a gente perdeu um jogador de contenção. Acontece. O time tem que estar preparado para jogar também em inferioridade numérica”, analisou o técnico.

Colocado

Dúvida na escalação do Palmeiras até horas antes de o jogo contra o Flamengo começar, em função de uma lesão muscular na coxa esquerda, o atacante Gabriel Jesus foi protagonista no duelo entre o líder e o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Marcou um gol, desperdiçou outros e, ao final da partida desta quarta-feira, no Palestra Itália, lamentou o empate por 1 a 1. “Fico triste pelo resultado e mais ainda pelas minhas finalizações. Não posso perder gols. Dava para ter rolado a bola para os meus companheiros, mas não vi que eles estavam ali. Não tenho vaidade”, defendeu-se Jesus, que voltou ao tema até quando falava sobre o belo gol que marcou em chute rasteiro da entrada da área. “Foi um lance meio complicado. Não costumo arriscar dali. Mas, em outras jogadas, eu poderia ter tocado a bola e finalizei. Estou fazendo mais isso, chutando. Pequei, acontece. Não foi por vaidade”, repetiu.

Ocorrência

Em um jogo com status de final, o Palmeiras ficou no empate por 1 a 1 com o Flamengo na noite desta quarta-feira. Nos camarotes do Estádio Palestra Itália, Paulo Nobre, presidente do clube alviverde, se envolveu em uma confusão, o que levou a administradora da arena a registrar um boletim de ocorrência. Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo abriu o placar por meio de Alan Patrick. De acordo com pessoas que acompanharam o incidente, Paulo Nobre ficou insatisfeito com um flamenguista que comemorou o gol em um camarote vizinho e mandou seus seguranças retirarem o torcedor. A Real Arenas, empresa criada pela WTorre para administrar a arena palmeirense, registrou um boletim de ocorrência contra Paulo Nobre. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a partida foi disputada com o setor gol norte da arena fechado e sem ingressos destinados à torcida visitante. A medida é uma punição pelos incidentes do jogo pelo primeiro turno entre Palmeiras e Flamengo.

Comissão

Se o agora diretor-executivo Marco Aurélio Cunha falava em tirar os “cansados” do elenco do São Paulo, a definição certamente não se aplica ao lateral-direito Bruno. Na comissão técnica e na diretoria, a avaliação é de que o camisa 2 é exemplo de postura no trabalho diário no CT da Barra Funda e de como um atleta deve reagir ao perder posição na equipe titular. Com seis assistências na temporada, o ala é um dos jogadores mais regulares da equipe, mas agora sofre para se manter na equipe titular. Primeiro, ficou suspenso por acúmulo de cartões amarelos justamente na semana em que Buffarini ficou à disposição de Edgardo Bauza. O argentino sentiu o período de adaptação, perdeu o posto para Bruno, que então sofreu lesão muscular. No último domingo, contra o Figueirense, Buffa teve grande desempenho.

Departamento

As negociações recentes de jogadores como André, Elias e Bruno Henrique não são os únicos problemas com elenco que o técnico Cristóvão Borges enfrenta neste momento no Corinthians. Nas últimas semanas, o departamento médico do clube tem acumulado problemas com lesões musculares de seus jogadores, e tem chances de proporcionar outra má notícia para o clássico contra o Palmeiras, sábado, em Itaquera. Uendel deixou a partida diante do Coritiba com dores na coxa direita e virou dúvida para o próximo compromisso. Uendel, hoje, é um dos poucos jogadores que atuaram em todas as 25 rodadas do Campeonato Brasileiro até o momento. Do Corinthians ele é o único, mas ainda há atletas de outras equipes nesta relação de “intocáveis” do torneio: os goleiros Wilson, do Coritiba, Tiago Cardoso, do Santa Cruz, e João Ricardo, do América-MG, além de Renato e Vitor Bueno, do Santos, e Danny Morais, do Santa Cruz.

Sensação

Cuca saiu dividido do empate com o Flamengo, nesta quinta-feira, no Allianz Parque. Enquanto considera que, jogando em casa, conquistar apenas um ponto é pouco, admite que o time carioca fez boa partida e empatar o jogo se tornou positivo. O treinador palmeirense, então, tentou deixar de lado a sensação ruim do 1 a 1. “As opções táticas tentamos todas, mas não encaixamos a técnica. No campo com o moral elevado tudo que você faz dá certo. Com você pressionado a bola bate na canela, erra passe. Estamos com jogadores assim, temos de recuperar a confiança destes jogadores, porque bola eles têm” disse, e completou: “Lamentando o empate a princípio, por ter criado mesmo que desorganizadamente muitas chances, não escolhemos a melhor opção. O primeiro sentimento é a perda de dois pontos, mas vem juntinho, um pouquinho à frente da conquista de um ponto. O Flamengo fez um grande jogo na proposta dele, fizeram uma grande partida”.

Desvantagem

“O impossível não existe no futebol. Já vi situações e acredito que podemos sair”. Os jogadores do América compraram a ideia do técnico Enderson Moreira e seguem com o sonho de escapar da queda para a série B em 2017. Na noite desta quarta-feira, diante do Figueirense, em Florianópolis, eles deram uma prova disso, e buscaram um empate fora de casa, por 2 a 2, depois de ter saído perdendo por dois gols de desvantagem. No fim de semana o América já conseguiu o empate, também após sair perdendo, contra a Ponte Preta, e voltou a pontuar depois de mais de um mês. Agora, a equipe alviverde consegue novamente mais um ponto e leva na mala dois pontos que servem de ânimo em duas partidas consecutivas longe de Belo Horizonte.

Descontou

O Figueirense abriu o placar com Lins, logo no inicio do jogo, e obrigou o Coelho a sair para o jogo. Quando era melhor em campo, o time alviverde teve uma penalidade marcada contra – em lance questionável – e viu Dodô ampliar a vantagem. Ainda no primeiro tempo, Jonas descontou, e no fim da partida, Osman conseguiu o empate. O resultado deixa o América ainda na lanterna, com 15 pontos conquistados, a 14 do primeiro clube fora do Z4, Coritiba. O empate tirou o Figueirense momentaneamente do grupo dos quatro últimos, com 28 pontos, na 16ª colocação. Depois de dois confrontos longe de Belo Horizonte, o América agora se prepara para receber o Internacional, no Independência, na segunda-feira, às 20h (de Brasília). Já o Figueirense vai a São Paulo para enfrentar o Flamengo, no domingo, às 11h, no Pacaembu.

Aproximar

Em um jogo feio, Santa Cruz venceu o Atlético-PR por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Arruda, pela vigésima quinta rodada da Série A. Enquanto time da casa encerrou o jejum de nove jogos sem vencer, o clube paranaense perdeu a chance de se aproximar do G-4. Logo aos 3, em bobeira na saída de bola do time da casa, Giovanny tabelou com Luan, cortou um zagueiro e finalizou para boa defesa de Tiago Cardoso. Com 15 foi a vez do Santinha chegar com Keno chutando colocado da ponta da área e Weverton espalmando para escanteio. Dois minutos depois, após Luan errar o passe no meio de campo, Jadson tocou para Alan Vieira cruzar e Keno, quase na pequena área, tocar mascado para fora. Com 21, Keno acionou Alan Vieira em velocidade pela esquerda dentro da área, que tocou para Bruno Moraes finalizar fraco nas mãos do goleiro.

Qualidade

Melhor em campo e jogando do meio para frente, a equipe coral seguia buscando o gol. Aos 22, Bruno Moraes fez bem o pivô e rolou para Alan Vieira mandar uma bomba por cima do travessão. A falta de qualidade no ataque, por outro lado, evitava a abertura do placar: foram 19 finalizações. Já o adversário, que praticamente abdicou de criar jogadas e, quando tinha oportunidade, errava o passe final, segurou a igualdade. Mas, de tanto persistir em jogadas aéreas na reta final, o gol tricolor veio na vigésima finalização do jogo. Após cobrança de escanteio da esquerda, a bola atravessou a área e parou em Bruno Moraes, que bateu rasteiro de primeira e garantiu o triunfo. Com a vitória, o Santa Cruz vai a 23 pontos, continua na vice-lanterna do torneio e a cinco de sair da ZR – o Atlético-PR é o nono colocado, com 36 e ainda pode ser superado pela Chapecoense. Na próxima rodada, o Santinha encara o Santos no domingo, às 18h30, no Pacaembu, enquanto o Furacão recebe o São Paulo no mesmo dia, às 16h, na Arena da Baixada

Avaliação

O técnico Cristóvão Borges manteve o tom calmo e explicou pausadamente sua avaliação da atuação do Corinthians e os motivos por não ter utilizado duas das suas três substituições à disposição, mesmo com um jogador a mais do que o Coritiba. Bastante criticado após o clássico com o Santos, ele disse que o 1 a 1 serviu para o Alvinegro mostrar um futebol mais consistente do que antes. Em relação aos últimos jogos, conseguimos ser mais consistentes nos dois tempos do jogo. Na minha avaliação, nós estávamos oscilando, jogava um bem em um tempo e no outro, não. Hoje (quarta) a equipe foi mais constante, que é o que a gente está buscando. E jogando assim é que nós vamos conseguir melhores resultados, avaliou, reconhecendo que precisava de mais que um empate para a situação da equipe na tabela. Agora o treinador terá apenas dois dias de trabalho para enfrentar o Derby contra o Palmeiras, líder do campeonato, sete pontos à frente do Timão. O time, que chegou aos 41 pontos na tabela de classificação, se reapresenta na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, e depois só terá mais uma movimentação, na sexta, para fechar a equipe que joga sábado, às 16h (de Brasília), em Itaquera.

Brasileirão

O empate contra o último colocado América-MG deixou a torcida frustrada. Mas a Ponte Preta não tardou para se recuperar e voltou a provar o fato de ser forte atuando diante do torcedor, no Moisés Lucarelli. Com gols de Fábio Ferreira, Roger e William Pottker, a equipe de Campinas superou o Grêmio por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. A Ponte alcançou a nona vitória no Moisés Lucarelli. O time ainda empatou duas vezes e perdeu apenas duas vezes, o que garante um aproveitamento de 74,3% dos pontos como mandante. O triunfo da vez fez o time alcançar os 38 pontos e assumir a sexta posição, ultrapassando quatro equipes. Já o Grêmio, que não vence a Ponte no Moisés Lucarelli pelo Brasileirão desde a semifinal de 1981 – são seis empates e seis derrotas desde então – segue com 37 e, agora, é o oitavo na tabela, tendo sido superado pela Ponte e pelo Fluminense, que passou a levar vantagem no saldo de gols. A Ponte Preta voltará a atuar pelo Brasileirão no próximo domingo, quando visitará a Chapecoense, na Arena Condá, às 16h. Já o Grêmio, no mesmo dia e horário receberá o Fluminense na Arena.

Confiança

A vitória do Santa Cruz diante do Atlético-PR nesta quarta-feira veio de maneira heroica e o responsável por ela foi Bruno Moraes. Autor do gol solitário e salvador da noite e em boa fase, o centroavante relembrou a derrota na última rodada contra o rival Sport e exaltou a postura do elenco, mostrando confiança para o grande desafio de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. “A gente teve uma reunião muito séria essa semana. Doeu muito o último resultado, o jogo estava controlado, estava para a gente e acabou acontecendo aquilo lá. Muito Injusto. A gente merecia essa vitória (de hoje), com esse espírito de guerreiro porque esse time provou que é vencedor e vai continuar provando”, destacou o camisa 9. Contrastando com o momento geral do Tricolor, o atacante de 27 anos tem mostrado um bom desempenho. Nos últimos quatro jogos, balançou a rede quatro vezes – três no Brasileirão e uma pela Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Santa conseguiu dar fim a um jejum de nove partidas sem vitórias e ganhou um gás para deixar a degola. Chegando a 23 pontos, o time pernambucano segue na vice-lanterna, com quatro a menos do que Figueirense, primeiro clube fora do Z4.

Recuperar

Derrotado pelo Fluminense na última segunda-feira, o Atlético-MG tem a missão de se recuperar do revés no Rio de Janeiro para não perder contato com a liderança. Missão que será diante do Sport, nesta quinta, às 19h30, na Arena Independência, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Clique aqui e confira o lance a lance da partida em Belo Horizonte. O Galo do técnico Marcelo Oliveira terá novidades para encarar o Sport diante da sua torcida. O zagueiro Edcarlos e o lateral-direito Carlos César cumprirão suspensão automática e o apoiador Maicosuel sofreu um estiramento na coxa esquerda. Em contrapartida, Marcos Rocha, Erazo e Cazares, recuperados de lesões, e Clayton, suspenso contra o Fluminense, estão de volta. A expectativa é que Erazo e Marcos Rocha atuem nas vagas de Edcarlos e Carlos César, respectivamente. Já Cazares, pelo tempo maior de inatividade, deve iniciar o duelo como opção no banco. A dúvida de Marcelo Oliveira está em preservar Robinho, artilheiro do Galo na temporada com 22 gols, o que faria Otero iniciar o jogo, com o camisa 7 no banco.

Resultado

O goleiro Cássio, um dos líderes do elenco corintiano, não considerou o empate por 1 a 1 com o Coritiba, na noite desta quarta-feira, mau resultado. Para o jogador, que fez poucas intervenções no embate e não conseguiu defender o pênalti cobrado por Leandro, os corintianos demonstraram um nível de atuação durante toda a partida superior ao apresentado contra Sport e Santos. “A gente sempre almeja vencer, jogamos pra vencer, corremos durante toda a partida, tivemos uma pegada muito boa. Acho que a equipe apresentou uma consistência legal. Não conseguimos essa vitória, mas acabamos conseguindo um ponto válido. Não dá para dizer que não foi válido”, disse o arqueiro, em entrevista para o Sportv, na saída dos vestiários do estádio Couto Pereira. “O Fagner é um jogador de Seleção, jogador que tem importância, experiente, mas o Léo Príncipe, quando entrou, foi muito bem. Arana foi bem hoje (quarta) também. Contamos com eles para mostrar a força do grupo. Vamos dar o melhor para, em casa, a gente retomar as vitórias e subir na tabela”, concluiu.

Rebaixamento

Internacional e Vitória de enfrentam nesta quinta-feira, às 21h, no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E será um confronto direto contra a zona do rebaixamento em Porto Alegre.Clique aqui e confira o lance a lance do jogo. Jogo que marcará a estreia de Argel Fucks, que comandou o Colorado até julho deste ano, à frente do Rubro-Negro baiano. Derrotado pelo Atlético-PR na última rodada do Brasileirão, o Inter precisa fazer a sua parte para não terminar a rodada na zona de descenso. E o time gaúcho contará com o retorno do zagueiro Paulão, recuperado de uma concussão cerebral. O técnico Celso Roth manterá o quarteto ofensivo que passou a atuar junto contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. Seijas e Valdívia serão os responsáveis pela armação, Nico López é o atacante de velocidade e Aylon terá a missão de ser a referência do time, mas também abrir espaços para os demais companheiros. Internacional e Vitória já se enfrentaram 32 vezes em jogos pela Série A do Brasileirão. E a vantagem é colorada. São 12 vitórias do Inter, dez empates e dez triunfos do Leão. No palco da partida de logo mais, o Inter venceu oito vezes, empatou cinco e foi derrotado uma única vez, em 2003, por 1 a 0.

Situação

Após 25 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco segue líder pelo critério de desempate. Com os mesmos 45 pontos do Atlético-GO, a equipe comandada por Jorginho continua no topo da tabela por ter vencido 13 vezes (contra 12 do rival). Com a liderança ameaçada e a torcida preocupada com a situação da equipe, o elenco acalma os ânimos. Um dos líderes do Vasco, o goleiro Martin Silva foi um dos que analisou o momento e ressaltou que não há necessidade de o time se preocupar pelo fato de o Atlético-GO ter a mesma pontuação vascaína. A diferença para o Londrina, primeiro time fora da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro, ficou em sete pontos. “O resultado não foi favorável para o Vasco, estávamos próximos de conquistar três pontos, porém acabou sendo justo. O Goiás criou mais chances claras de gol. O importante é que nos mantivemos na liderança. Não estamos preocupados em dividi-la, até porque aumentamos a diferença para as outras equipes do G4” analisou.

Deslanchar

O desempenho do Vasco é instável. O primeiro tempo diante do Goiás, terça-feira, foi aquém do esperado, com a equipe melhorando somente na etapa final. Martin Silva chamou a atenção para este ponto para o time voltar a deslanchar. “Temos que nos preocupar mesmo com o rendimento durante os 90 minutos. Não fizemos muita coisa no primeiro tempo, apenas na segunda etapa melhoramos. A tabela está tranquila, sexta-feira (amanhã) jogaremos de novo e podemos ficar isolados outra vez” completou o goleiro uruguaio de São Januário. Preocupando ou não, o torcedor do Vasco quer deixar estes sentimentos de lado. Para isto, o time em campo precisa voltar a corresponder como o esperado. O acesso à elite do futebol brasileiro está em jogo.

Advertidos

O técnico do Palmeiras terá que “quebrar a cuca” no clássico com o Corinthians, sábado, em Itaquera. O atacante Gabriel Jesus e o zagueiro Vitor Hugo foram advertidos com o terceiro cartão amarelo no empate com o Flamengo, na noite desta quarta-feira, e cumprirão suspensão automática no fim de semana. No setor ofensivo, Edu Dracena e Thiago Martins disputarão o posto deixado pelo zagueiro. Já no ataque, Cuca tem algumas opções para substituir o artilheiro da competição (11 gols), como Rafael Marques, Erik e Lucas Barrios. É válido lembrar que Gabriel Jesus era dúvida contra o Flamengo até 15 minutos antes do início da partida. O jogador sofreu uma lesão contra o Grêmio no fim de semana, mas, entregue ao Departamento Médico nos últimos dias, conseguiu se recuperar a tempo de iniciar a partida. Apesar do empate, o Palmeiras segue na liderança da competição, com 48 pontos, um a mais que o Rubro-Negro. O Dérbi será no sábado, às 16h (de Brasília), e válido pela 26ª rodada. O time precisa vencer para garantir a ponta, já que no domingo, às 11h, o Flamengo recebe o Figueirense no Pacaembu.

Disposição

O Corinthians ainda está fazendo as contas no Campeonato Brasileiro após ficar no empate por 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira, mas já sabe que terá problemas para encarar o Derby de sábado, contra o Palmeiras, no estádio de Itaquera. Titulares de suas posições, o lateral esquerdo Uendel e o lateral direito Fagner dificilmente vão estar à disposição no clássico. O desfalque certo é o do lateral da Seleção Brasileira, que levou o cartão amarelo após cometer um pênalti bobo no atacante Kazim, ainda no primeiro tempo. Como já havia acumulado dois amarelos recentemente, ele terá de cumprir suspensão diante do arquirrival. O mais provável é que Léo Príncipe, atleta que substituiu bem o titular contra Fluminense e Sport, inicie a partida. Já na esquerda, apesar de provável, a ausência de Uendel ainda não foi confirmada oficialmente. O jogador deixou a partida contra o Coxa ainda aos cinco minutos de bola rolando, reclamando de dores no músculo posterior da coxa direita. Ele passará por uma reavaliação quando a delegação retornar à capital paulista, nesta quinta-feira, mas sua presença no duelo é quase impossível. Guilherme Arana, que já entrou em Curitiba, seria o substituto.

Pedreira

Praticamente no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, ocupando atualmente a 11ª colocação, com 34 pontos, a Chapecoense vai em busca uma vitória nesta quinta-feira para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento e começar a sonhar com a briga pelo G4 do torneio nacional. A Chape, no entanto, terá pela frente uma pedreira, já que visita o Fluminense, no Giulite Coutinho. Sabendo da grande fase do Tricolor Carioca no estádio, o técnico Caio Júnior projetou sua equipe mais cautelosa para buscar o triunfo fora de casa. Para o duelo decisivo, o técnico Caio Júnior deve ter como novidade o retorno do volante Josimar, que estava suspenso, e a possível entrada de Tiaguinho no lugar de Bruno Rangel. Com isso, o time deve contar com Danilo; Gimenez, William Thiego, Filipe Machado e Dener; Josimar, Matheus Biteco, Gil e Arthur Maia; Tiaguinho e Kempes. O duelo realizado na cidade de Mesquita está marcado para as 19h30 (de Brasília). O jogo será válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Igualdade

O meio-campista Moisés foi bastante autocrítico ao deixar o gramado do Palestra Itália após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, na noite desta quarta-feira. A sua equipe atuou com um jogador a mais na maior parte do jogo – o volante Márcio Araújo havia sido expulso –, porém não produziu o suficiente para ir além da igualdade. “A verdade é que não fizemos um bom jogo. O Flamengo foi melhor. Temos que reconhecer. Tecnicamente, fomos muito mal. Jogadores que costumam se destacar estiveram bem abaixo. E eu me coloco nesse meio”, comentou Moisés. O resultado, contudo, não foi de todo ruim. Afinal, o Palmeiras perdia por 1 a 0 (gol do meia Alan Patrick) até os 37 minutos do segundo tempo, quando o atacante Gabriel Jesus balançou as redes. O empate deixou o líder do Campeonato Brasileiro com 47 pontos ganhos, um à frente do próprio Flamengo. “Continuamos líderes porque empatamos. Teve entrega. Então, vamos descansar porque estamos no meio de uma sequência muito pesada de jogos”, avaliou Moisés, já de olho no clássico contra o Corinthians, na tarde de sábado, em Itaquera. Para os companheiros de Moisés, a situação favorável na tabela precisa ser valorizada, apesar da lamentação pelo empate com o Flamengo. “Foi um jogo difícil. Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória, mas continuamos na liderança. É isso que importa”, disse o também meio-campista Tchê Tchê.

Competição

O Santos conquistou três pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Peixe foi até o estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e bateu o Botafogo por 1 a 0, pela 25ª rodada da competição. Quem não acompanhou o duelo pode até pensar que a vitória foi fácil. Porém, para o técnico Dorival Júnior, esse foi o triunfo mais complicado do alvinegro no torneio. “Em momento algum do campeonato a gente sofreu tanto. A equipe só amadurece quando suporta esse tipo de situação. Não foi um jogo técnico, mas nós aprendemos a sofrer”, afirmou o comandante em entrevista coletiva após o jogo desta quarta. Após abrir o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo, o Santos recuou e foi pressionado pelo Botafogo. Com o fantasma dos gols sofridos nos minutos finais, Dorival optou por segurar o placar mínimo na reta final da partida, colocando o volante Yuri e o zagueiro Lucas Veríssimo nas vagas dos meias Vitor Bueno e Lucas Lima, respectivamente. Apesar da pressão sofrida pelo Fogão, as mudanças surtiram efeito e o Peixe conseguiu sair com os três pontos. E segundo Dorival, a vitória vale mais que a atuação da equipe. “Foi um resultado importantíssimo para a nossa sequência. Com muita luta e sofrimento. Acredito que reencontramos o caminho. Se a gente manter a postura de hoje, podemos chegar mais perto dos times que estão na frente”, completou. Com a vitória, o Santos chegou aos 42 pontos e voltou ao G4, chegando na terceira colocação. Na próxima partida, o Peixe encara o Santa Cruz, às 19h30 (de Brasília) de domingo, no Pacaembu.

Campanha

A quarta-feira foi histórica para a delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos do Rio. Ao final do oitavo dia de competições na Cidade Maravilhosa, o Brasil chegou à sua 48ª medalha e confirmou a melhor campanha na história dos Jogos, superando os Jogos de Pequim 2008, quando o time verde e amarelo subiu 47 vezes ao pódio. Ao todo, restando mais quatro dias de competição, o Brasil já tem 10 medalhas de ouro, 24 de prata e 14 de bronze, ocupando a quinta posição no quadro geral de medalhas, perdendo apenas para as potências China, Grã-Bretanha, Ucrânia e Estados Unidos. Nos Jogos de Pequim, foram 15 ouros, 21 pratas e 22 bronzes ao todo. Logo pela manhã, o Brasil conquistou o primeiro pódio do dia com Verônica Hipólito, prata nos 100m rasos da categoria T38. O resultado fez o país superar seu número de medalhas dos Jogos de Londres 2012 (43). Depois, à tarde, o 45º pódio brasileiro no Rio veio com Lauro Chaman, no ciclismo de estrada. Nesta quinta-feira, a equipe brasileira tentará manter a ótima campanha com novas disputas por pódio no atletismo (com Daniel Silva e Felipe Gomes) e natação (com André Brasil). Além disso, as seleções de futebol de 5, golbol e vôlei sentado buscam vagas nas finais das modalidades.

Comandante

A reunião que definiu a permanência de Michel Bastos no São Paulo não foi suficiente para mudar a situação do jogador junto ao técnico Ricardo Gomes. Pela terceira vez seguida, o comandante deixou o camisa 7 de fora da lista de jogadores relacionados para o confronto com o Cruzeiro, às 21 horas desta quinta-feira, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, o meia também não participou da derrota para o Palmeiras e da vitória sobre o Figueirense. Michel Bastos tem treinado normalmente com o elenco e inclusive esteve com o grupo nesta quarta, no palco do jogo contra a Raposa, no trabalho que fechou a preparação são-paulina. O jogador chegou em seu carro particular e também não deixou o estádio no ônibus do clube. Em campo, no pouco que a imprensa pôde assistir, Michel conversou bastante com Kelvin e estava até animado, brincando com outros companheiros durante o aquecimento. Agora, fica a expectativa para saber se o jogador voltará a figurar ao menos no banco de reservas no duelo de domingo, contra o Atlético-PR, em Curitiba. Até lá, serão mais alguns dias apenas de treino para o ex-jogador da Seleção Brasileira, que frequentemente é perseguido por parte da torcida tricolor, principalmente nos jogos em casa.

Confronto

O Vasco volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Joinville, em São Januário. Esse será o terceiro jogo do Cruz-Maltino em sete dias. No sábado, o time venceu o Oeste com bastante dificuldades, por 3 a 2. Na última terça, empate por 1 a 1 com o Goiás, fora de casa, sendo que os vascaínos cederam o empate nos instantes finais. Agora, o confronto será contra os catarinenses. O desgaste vivido pelos jogadores é um dos assuntos comentados em São Januário. Existe a preocupação de que o cansaço acabe comprometendo o desempenho dos vascaínos no duelo contra os catarinenses. “Sabemos que não é fácil jogar três vezes em um intervalo tão pequeno. Mas temos que lidar com esse tipo de realidade, pois é preciso encarar todos os jogos com a seriedade que eles merecem. O Vasco conta com uma comissão técnica eficiente, preparada, que sabe montar a equipe conforme a ocasião, preservando os jogadores”, afirmou o volante Marcelo Mattos. O meia Nenê concorda com o companheiro. “Uma série de jogos em um intervalo curto de tempo sempre gera preocupação, por conta do desgaste físico e do risco de lesão. Mas a comissão técnica trabalha sempre baseada em ciência e isso nos deixa tranquilos”, garantiu o experiente jogador, de 35 anos.

Categorias

O técnico Levir Culpi, do Fluminense, mostrou que está conectado com o que acontece nas categorias de base do clube que dirige. Nesta quarta-feira, o comandante visitou Xerém, famoso local onde o Tricolor forma seus atletas. Além de conhecer o local, Levir conversou com os técnicos de todas as categorias, além de passar pelos sete campos que fazem parte da estrutura do local. Ao fim da visita, Culpi mostrou-se impressionado. “Estou surpreso. Não imaginei que fosse um trabalho tão grandioso. A gente escuta, mas quando vê pessoalmente é diferente”, afirmou o treinador, ao site oficial do clube, antes de concluir, animado: “O Fluminense vai colher bons frutos daqui”. O coordenador da base, Marcelo Veiga, também vibrou com a presença de Levir em Xerém. “A presença do Levir Culpi aqui em Xerém é muito importante para a base e para o Fluminense. Vai de encontro com a nossa proposta de integração dos setores”, comemorou. Voltando ao profissional, Culpi comandará o Flu nesta quinta, às 19h30 (de Brasília), diante da Chapecoense, em Édson Passos. Após bater o Atlético-MG por 4 a 2, os cariocas chegaram a 37 pontos, sonhando com um lugar no G4.

Expectativa

O São Paulo faz nesta quinta seu segundo jogo seguido no Morumbi. No último domingo, o time bateu o Figueirense e acabou com um jejum de dois meses em vencer no Cícero Pompeu de Toledo e, de quebra, encerrou uma série de seis jogos sem conquistar os três pontos diante de seu torcedor. Hoje, contra o Cruzeiro, à partir das 21 horas, a expectativa no clube é por uma ratificação da nova fase. “Precisamos ganhar um jogo contra um time forte, um time que está sempre na briga, e está na hora de demonstrar que estamos trabalhando para isso. Demostrar que o time pode, para começar a somar e escalar a tabela”, observou o lateral Mena, que volta a ser titular depois de cumprir suspensão. Além da importância do resultado, o confronto com a Raposa vai marcar uma despedida do time são-paulino da sua casa. Isso porque depois da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe ficará 15 dias longe do Morumbi. Nesse período, enfrentará, na ordem, Atlético-P, em Curitiba, Juventude, em Caxias do Sul pela Copa do Brasil, e Vitória, em Salvador. Só no dia 1º de outubro o time volta a atuar sob seus domínios, no duelo contra o Flamengo. “Vai ser muito importante. Depois teremos três jogos fora, vamos ter de brigar pela classificação na Copa do Brasil, e acabar com vitória em casa vai ser um trunfo e um ânimo muito grande para começar a somar”, comentou Mena, que apesar de não ter participado do duelo do último domingo, sabe que a postura precisa ser repetida.

Atacante

Walter segue sem previsão de retorno. Exame de imagem apontou lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho direito do atacante, que desfalca o Goiás por tempo indeterminado. O jogador de 27 anos já havia ficado fora do empate por 1 a 1 com o Vasco na terça e dificilmente estará à disposição para os jogos contra Bahia, sábado (17), e Oeste, na outra sexta-feira (23). De acordo com o departamento médico do Goiás, a lesão não é grave, pois não houve ruptura total do ligamento. Está descartada a necessidade de cirurgia. No entanto, o tempo de recuperação tende a variar de atleta para atleta e não há definição sobre quando o camisa 18 pode voltar a jogar. “Walter está no departamento médico para tratamento conservador. Já começou a fazer fisioterapia e não vai a campo por enquanto. Não é caso de cirurgia. Casos assim podem levar semanas ou meses, então preferimos não falar em data de retorno” disse o médico Bruno Favaron. Walter reclamou de dores no joelho direito no decorrer do segundo tempo da vitória por 2 a 0sobre o Ceará, no último sábado. Ele foi substituído por Daniel Carvalho, que continuou como titular contra o Vasco, após o atacante ser vetado no começo da semana. Desde o retorno ao Goiás, Walter disputou apenas duas partidas: a vitória sobre o Ceará e a derrota para o Brasil de Pelotas, jogo que marcou sua reestreia pelo clube.

Reforços

Alvo de críticas da torcida, o alto número de contratações diminuiu em 2016 no Paraná. Com o anúncio do atacante Núbio Flávio nesta quarta-feira, fechando o elenco para a Série B, o clube paranaense terminou o ano com 24 reforços desde o início da temporada – sete a menos desde o final de março do ano passado, no início da gestão “Paranistas do Bem”. Tentando manter uma base de 2015, mesclando com jovem revelados no CT Ninho da Gralha, o Tricolor não trouxe uma grande quantidade de jogadores para o Campeonato Paranaense deste ano, contratando somente nove atletas. O resultado foi liderar a fase de grupos e chegar à semifinal do Estadual, algo que não acontecia desde 2008 – a equipe foi eliminada dos pênaltis pelo campeão Atlético-PR, na Vila Capanema. O discurso da diretoria era de que o investimento estava sendo poupado para ser feito no Campeonato Brasileiro, com o objetivo de conquistar o acesso à Série A. Assim, foram totalizadas 15 contratações – o prazo para trazer reforços expira nesta quinta-feira. O superintendente de futebol, Durval Lara Ribeiro, afirmou que era “um dos melhores elencos da Série B” – atualmente e oficialmente, ele está afastado do cargo, apesar de ainda ser visto no clube. Ex-ídolo do clube e também ex-empresário, Hélcio Alisk comanda o departamento agora.

Aguerrida

Zé Ricardo deixa o Allianz Parque satisfeito. O treinador do Flamengo gostou da postura aguerrida de sua equipe dentro de campo, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo. O empate com o Palmeiras manteve o time carioca na briga pela liderança e deu a Diego um “descanso” inesperado: o camisa 35 foi sacado de campo por Zé após a expulsão do volante Márcio Araújo. O comandante rubro-negro não poupou explicações. “Com um a menos, poderíamos expor muito o Diego. Como a gente tinha muito tempo ainda para jogar, precisávamos de recomposição e de uma saída rápida. Preferi apostar no Cuellar, que tem boa pegada e encosta no Arão. Deu certo, porque a gente conseguiu fechar bem na área. Precisávamos de velocidade do lado do campo. O Diego vem de uma sequência de cinco jogos, até mais do que esperado nesse reinício no futebol brasileiro. Foi um pensamento tático”, explicou o treinador, em entrevista coletiva logo após o empate em São Paulo.