Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

O termo “final antecipada” é difícil de não ser associado ao jogo entre Palmeiras e Flamengo, nesta quarta-feira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, líder e vice-líder, separados por um ponto na tabela, estarão frente a frente no Palestra Itália. Para os palmeirenses, porém, a ordem é minimizar esse clima. Afinal, em um campeonato de pontos corridos, toda partida pode ser considerada decisiva, independente do adversário. “É mais uma partida decisiva, como era hoje (domingo contra o Grêmio). Nessa altura do primeiro turno, tínhamos nove pontos. Agora temos onze. Então, estamos melhores. As equipes passam por momentos. As duas estão em bons momentos”, comentou o técnico Cuca na entrevista coletiva após o empate sem gols contra o Grêmio neste domingo. “Todo jogo é uma final. A gente não pode pensar no Corinthians sem pensar no Flamengo, então cada partida a gente faz uma decisão, sem tirar nosso objetivo de ser líder. O Flamengo tem grandes jogadores, vem de um bom momento, pode ter certeza que a gente vai buscar a vitória”, acrescentou o atacante Rafael Marques.Qualidade

A qualidade do Flamengo, que vive grande fase, também foi destacada pelos alviverdes. Satisfeito com o empate em Porto Alegre, o veterano Zé Roberto valorizou a importância do jogo contra os cariocas. “Saímos daqui com um ponto. Isso nos dá uma boa projeção para os próximos jogos, até porque quarta-feira o jogo contra o Flamengo vai ser encarado como uma final. A vitória nos deixa um passo a mais no nosso objetivo, a vantagem de ficar quatro pontos à frente na liderança”, falou Zé. O duelo entre Palmeiras e Flamengo acontece às 21h45 da quarta-feira.

O técnico Roger Machado não gostou da atitude de parte da torcida do Grêmio que vaiou o volante Ramiro ao substituir Walace durante o empate sem gols contra o Palmeiras neste domingo. Sem fazer críticas diretas, o comandante tricolor cutucou seus torcedores na entrevista coletiva. “Não vou ensinar o torcedor a torcer. O torcedor tem direito de vaiar as substituições, mas são jogadores que entram com a maior determinação e entusiasmo dentro das capacidades deles para nos ajudar. Gostaria de ter sempre o meu torcedor ao lado, como em outros jogos já esteve”, falou Roger. Críticas à parte, Roger elogiou a atuação do Grêmio apesar do empate em casa, quinto jogo sem vitórias do time no Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico alertou para a falta de objetividade nas finalizações.

Não era isso que imaginava o torcedor do Cruzeiro quando saiu de casa, na tarde deste domingo, para acompanhar o duelo contra o Botafogo, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o grupo de Mano Menezes vinha em uma série de sete jogos sem uma derrota e em crescimento no torneio nacional. O time da estrela solitária, porém, não tomou conhecimento disso e, em Belo Horizonte, venceu bem por 2 a 0, com gols de Canales e Camilo. O resultado deixa o clube carioca na oitava colocação, com 35 pontos. Já a Raposa perde uma posição e cai para o 13º lugar, com 29. Quem esperava uma partida disputada no Mineirão, até pela lembrança da partida pela Copa do Brasil, vencida por 5 a 2 pelo Cruzeiro, se decepcionou. O jogo em certos momentos foi ruim, truncado, com poucas oportunidades claras de gol. O Botafogo, no entanto, foi mais eficiente e, mesmo com as raras oportunidades que teve, conseguiu marcar os tentos necessários para levar na mala os três pontos na tabela do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro se prepara agora para enfrentar o São Paulo, na próxima quinta-feira, no Morumbi, às 21h (de Brasília), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo terá menos tempo de descanso e recebe o Santos, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, às 19h30. O Cruzeiro voltou melhor no segundo tempo. Logo nos primeiros minutos, o time teve duas chances mais claras, ambas com participação do centroavante Ramon Ábila, mas nos dois casos Sidão não foi exigido. O Botafogo seguia com a proposta inicial de jogo, valorizando a posse de bola sem se descuidar da defesa. A equipe contava bastante com a qualidade técnica de Dudu Cearense e Camilo – atletas mais lúcidos do grupo carioca.

O árbitro Rafael Traci, que apitou a partida entre Cruzeiro e Botafogo, no Mineirão, com vitória do clube carioca por 2 a 0, não facilitou a vida do time mandante na súmula da partida. No documento enviado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o juiz relatou problemas com a torcida e a comissão técnica do clube. Traci confirmou primeiro os problemas com o auxiliar técnico de Mano Menezes, Sidnei Lobo, que xingou o árbitro e seus auxiliares, sendo expulso antes do término da partida. De acordo com o árbitro, Lobo se referiu ao assistente como “fraco e burro” e concluiu dizendo que a “arbitragem era muito fraca”. Após a partida, Traci relatou ainda um copo arremessado pela torcida do Cruzeiro, no entanto ressaltou que o advogado do clube procurou a equipe de arbitragem para esclarecer que um Boletim de Ocorrência tinha sido feito. Para finalizar, foi a vez de o técnico Mano Menezes ser citado na súmula da partida. Segundo Rafael Traci, no túnel de acesso aos vestiários, o trio foi abordado pelo treinador.

O Sport recebeu o Santa Cruz em mais um clássico pernambucano neste domingo. A partida, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória para os anfitriões na Ilha do Retiro, em um belo triunfo de 5 a 3, com dois jogadores expulsos, um para cada lado. A partida finaliza uma sequência de oito confrontos entre as duas equipes só em 2016, o ano em que o clássico completa 100 anos de existência. O Clássico das Multidões teve uma motivação especial para ambos os times. Em comemoração ao centenário do confronto entre os dois clubes, a Federação Pernambucana de Futebol desenvolveu o Troféu Givanildo Oliveira. O ex-jogador, atualmente treinador do Náutico, defendeu as duas camisas, dando seu nome à disputa. Assim, o Sport, além da pontuação na Série A, comemorou mais uma taça em sua história. Na próxima rodada, o Sport irá a Minas Gerais enfrentar o Atlético-MG. A partida está marcada para quinta-feira, às 19h30 (de Brasília). O Santa Cruz, por sua vez, voltará ao Arruda, para receber o Atlético-PR, na quarta-feira, às 21h.

De virada, o Atlético Paranaense venceu o Internacional por 2 a 1, na Arena da Baixada, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Furacão encostou na briga pelo G4, enquanto o Colorado segue perigosamente próximo à zona de rebaixamento. O primeiro gol da partida foi relâmpago, com um minuto, Valdívia cabeceou no ângulo de Weverton. Depois disso, o Atlético dominou o confronto e conseguiu a virada com dois gols de Pablo, o primeiro aos 39 minutos da primeira etapa, aproveitando rebote, e o segundo, a um minuto do segundo tempo, de cabeça. O Furacão agora soma 36 pontos no 6º lugar, apenas quatro pontos atrás do Corinthians, quarto colocado no Brasileirão. O Internacional fica estacionado nos 27 pontos na 16ª colocação, empatado em número de pontos com o Figueirense, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Sem conseguir chegar trocando passes, o Inter passou a lançar a bola dentro da área, mas sem sucesso. O Furacão conseguia se impor. Aos 40, quase decidiu o placar. Lucas Fernandes cobrou escanteio, André Lima subiu mais do que todo mundo e cabeceou no primeiro poste, mas a bola foi para fora com muito perigo.

Já tinha mais de um mês que o América-MG não mudava sua pontuação na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso acabou na noite deste domingo, em empate por 1 a 1, com a Ponte Preta, no Moises Lucarelli, em Campinas, em confronto pela 24ª rodada do torneio nacional. A última vez que o Coelho somou tentos no Brasileirão foi contra o Santos, no dia 7 de agosto, no Independência, quando venceu por 1 a 0, em jogo apertado e a vitória vindo somente no final. Desta vez o América foi mais corajoso. Por sair perdendo no primeiro tempo, com belo gol de William Pottker, Enderson Moreira mandou seu time para o ataque e fez um segundo tempo bem melhor, sendo mais presente no ataque e incomodando a zaga da Ponte. A equipe da casa começou bem a partida, mas não teve força para encarar o segundo tempo aguerrido dos visitantes. O resultado não muda em nada a vida do Coelho na classificação. O time verde segue na última colocação, com 14 pontos e muito distante de sair da zona da degola. A Ponte fica na nona colocação, com 35 tentos anotados. A Macaca agora se prepara para enfrentar o Grêmio, novamente em casa, na quarta-feira às 21h (de Brasília). Já o América viaja para Santa Catarina, no mesmo dia, para enfrentar o Figueirense, às 19h30.

A Portuguesa ainda tem esperanças de permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a Lusa recebeu o Guaratinguetá, no Prefeito José Liberatti, em Osasco, pela penúltima rodada do Grupo B, e conseguiu vencer por 3 a 1. Com o resultado, a equipe rubro-verde chegou aos 14 pontos e se aproveitou da derrota do Macaé para o Juventude nesta manhã para ainda respirar na competição. Para permanecer na Série C, a Lusa tem uma conta simples, porém, um caminho difícil. A Portuguesa vai ao Almeidão visitar o Tombense no próximo domingo, às 16 horas, e precisa, além de conseguir a vitória em seu jogo, torcer para o Macaé, que recebe o Botafogo-SP no Moacyrzão, não conquistar os três pontos em seu confronto. A partir daí, a Lusa dominou completamente o jogo. Com isso, ainda conseguiu ampliar o marcador. Aos 38 minutos, o volante Adriano e o atacante Bruno Mineiro se enroscaram na área e o árbitro assinalou o pênalti. O próprio centroavante lusitano foi para a cobrança e bateu de maneira segura, no meio do gol, para fazer o terceiro e decretar a vitória fundamental da Lusa.

Contestado por suas substituições outra vez e pela queda de rendimento do Corinthians ao longo da partida, o técnico Cristóvão Borges não deixou a Vila Belmiro completamente insatisfeito no domingo. O baiano acredita que a sua equipe deu mostras de evolução, apesar de ter amargado uma derrota por 2 a 1 para o Santos. “Entendemos que a equipe melhorou em termos de atuação. Hoje, também foi assim, no primeiro tempo. A equipe já está sendo diferente daquela que oscilava bastante”, celebrou Cristóvão, ciente de que essa evolução não basta. “É necessário que haja a confirmação disso em termos de resultados. Se seguirmos nesse caminho, isso vai acontecer, porque a equipe está jogando bem”, confiou. A oscilação do Corinthians tem ocorrido durante os 90 minutos das últimas partidas. Antes de fazer dois tempos com atuações distintas diante do Santos, a equipe foi muito mal na primeira etapa do jogo contra o Sport e construiu uma vitória por 3 a 0 na segunda. “Temos consciência de que também fizemos coisas boas”, insistiu Cristóvão. “Contra o Santos, o jogo esteve para nós e escapou. Vamos analisar os motivos de isso ter acontecido. Já conversamos um pouco e falaremos mais sobre isso”, disse Cristóvão, ainda atrás de regularidade. “A busca é essa. Estamos procurando fazer com que isso aconteça”.

Antes do duelo deste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, o clima no Palmeiras era de preocupação devido à longa lista de jogadores pendurados com dois cartões amarelos que poderiam ficar de fora do jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Flamengo, no Palestra Itália. Entretanto, a preocupação surtiu efeitos positivos dentro de campo. Dos sete jogadores pendurados no Verdão, cinco foram a campo – Vitor Hugo, Dudu, Gabriel Jesus, Cleiton Xavier e Rafael Marques – e nenhum recebeu cartão. Além disso, o técnico Cuca poderá contar com a volta dos dois titulares que ficaram de fora no empate em Porto Alegre devido aos cartões: o lateral Jean e o zagueiro Yerry Mina. Sendo assim, caso Gabriel Jesus esteja apto para o jogo, o Alviverde pode ter força máxima para a “final antecipada” diante do Mengão. O atacante deixou o jogo deste domingo com dores na virilha e passará por exames nesta segunda-feira para saber se estará ou não disponível para o duelo de quarta. Apesar do alívio por ter à disposição todos os pendurados, o Verdão pode se complicar, já que, após o Flamengo, o time encara Derby diante do Corinthians em Itaquera. Além dos cinco jogadores citados, Arouca e Matheus Sales também somam dois cartões amarelos no Brasileirão.

Horas depois de ser decisivo para a vitória por 2 a 1 do Santos sobre o Corinthians, de virada, na Vila Belmiro, o meia Vitor Bueno já estava na TV Gazeta para participar do programa Mesa Redonda da noite de domingo. O jogador de 22 anos falou com orgulho do gol de pênalti que marcou no clássico paulista. “Todo o mundo sabe que o nosso batedor oficial é o Ricardo Oliveira. Treino bastante também. Ele não estava, e eu já havia feito um gol de pênalti contra o Figueirense. Então, consigo me ver cobrando as bolas paradas do Santos. Tive personalidade para bater e fazer o gol”, comentou Vitor Bueno. O meia garantiu que se preparou para a oportunidade da marca da cal na Vila, estudando as ações do goleiro Cássio, do Corinthians. “Sei que ele cai para aquele lado na maioria das vezes. Por sinal, é para onde mais bato”, sorriu. “Mas, na hora, já vou determinado a chutar para um canto. Não olho para o goleiro. Só vejo um pouco do reflexo dele e bato”. Seja como for, Vitor Bueno converteu o pênalti e abriu caminho para o triunfo do Santos, que havia deixado a desejar no primeiro tempo, sofrendo um gol do também meia Marlone. Após o empate, o volante Renato sacramentou a virada com uma cabeçada já aos 40 minutos do segundo tempo.

O empate sem gols diante do Grêmio diminuiu para um ponto a vantagem do Palmeiras sobre o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, pelas circunstâncias da partida, o Verdão sai de campo satisfeito com o resultado. “Ganhar aqui é muito difícil. Os dois times tiveram muitas chances, o jogo foi bonito, aberto, ninguém ficou só se defendendo. Os dois times se propuseram a jogar, criaram as chances. Assim é o Campeonato Brasileiro, são jogos assim que vão decidir. Não conseguimos a vitória que a gente queria, mas não deixamos eles pontuarem”, avaliou o zagueiro Vitor Hugo na saída de campo. Após mais uma grande atuação, o goleiro Jailson também se mostrou feliz com o 0 a 0. Autor de algumas boas defesas que mantiveram o placar em branco, o camisa 49 se mostra cada vez mais adaptado no gol do Verdão substituindo o ídolo Fernando Prass. “Tenho 35 anos, sou experiente, e graças a Deus estou vestindo essa camisa com orgulho, respeito e admiração”, falou o arqueiro, que já pensa no duelo de quarta-feira, contra o Flamengo. “Vai ser um jogo bom, nossa torcida vai comparecer, agora é erguer a cabeça e descansar que quarta-feira tem uma pedreira”, completou. O empate levou o Verdão aos 47 pontos na ponta da tabela. O Flamengo, que bateu o Vitória fora de casa no sábado, aparece logo atrás, com 46. Na quarta-feira, às 21h45, as duas equipes se enfrentam na Arena Palestra Itália.

O duelo entre Fluminense e Atlético-MG, nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, marca o reencontro de Fred com os tricolores, após sete meses vestindo as cores do clube carioca. Enquanto os cariocas buscam a recuperação na competição para voltarem a sonhar com o G4, os mineiros chegam para a partida embalados e na briga pela liderança. Pelo lado do Fluminense, o reencontro com Fred foi tratado com normalidade e nenhum ressentimento foi mostrado pelos tricolores. O técnico Levir Culpi, que teve problema com o atacante, afirmou que irá falar com seu ex-comandado e admite que o jogador vai dar trabalho à zaga carioca. “Para mim não vai ter muito problema, não vou ter contato, para o pessoal da zaga realmente vai ser difícil. Usa muito bem o corpo e é um ótimo finalizador. É uma tarefa para a nossa dupla de zaga. Temos de ser inteligentes e jogar bem para neutralizá-lo”, disse. O goleiro Julio Cesar, que vai substituir Diego Cavalieri, lesionado, elogiou Fred, mas destacou que o Fluminense precisa dos três pontos nesta partida. Além disso, o arqueiro lembrou da qualidade do elenco atleticano. “O Fred tem uma qualidade muita alta, além de ser um amigo e pessoa extraordinária. Mas amigos, amigos, negócios à parte. Não podemos nos preocupar só com ele”, declarou.

O retorno de Marco Aurélio Cunha mexeu com o São Paulo. A empolgação de torcedores e dirigentes era facilmente percebida desde a sexta-feira, data da consumação de sua contratação. É difícil cravar alguma influência do agora executivo de futebol do clube na vitória da equipe sobre o Figueirense na manhã deste domingo, no Morumbi, mas, Ricardo Gomes se mostrou empolgado com a chegada de um velho amigo no lugar do tão criticado Gustavo Vieira de Oliveira. “O Marco tem a vida no São Paulo. Eu conheci ele como médico de campo. O primeiro emprego dele foi aqui. Enalteço o trabalho do Gustavo, mas ter a experiência do Marco foi uma boa escolha. Ele tem a cara do São Paulo”, ressaltou o treinador, que já tem um problema para resolver junto a Marco Aurélio, e ele se chama Michel Bastos. “Ele é um bom jogador, mas ele não está vivendo uma boa fase mental em relação a todo o processo do ano. Estou tentando recuperar conversando bastante, mas ele está ainda com dúvidas. Consequentemente, a chegada do Marco vai nos ajudar para resolver essa situação. Ainda não conto com ele. Vai ter essa reunião amanhã (segunda) e vamos decidir. Tem qualidade, mas está em um nível de performance que não é boa para o São Paulo e para ele”, disse o treinador, com muita sinceridade, mas evitando criticar o atleta de forma ofensiva.

O técnico Cristóvão Borges apostou em uma escalação ousada para enfrentar o Santos neste domingo, na Vila Belmiro – com apenas Camacho como volante de origem, exatamente como no segundo tempo da vitória sobre o Sport. Foi recompensado com uma boa atuação e um gol de Marlone no primeiro tempo. No segundo, no entanto, o Corinthians se afastou do campo de ataque, passou a contar com Willians no lugar de Giovanni Augusto e acabou castigado com a virada por 2 a 1. Com a sua habitual expressão serena após a partida, Cristóvão novamente precisou defender as escolhas que fez – na Vila, ao menos não havia torcida para cobrá-lo, uma vez que o clássico foi disputado apenas com a presença do público da casa. O técnico negou que tenha recuado o Corinthians e ainda culpou o desgaste físico pela queda de rendimento. “A orientação era para o time continuar do mesmo jeito, mas é difícil marcar sob pressão, em cima, durante os 90 minutos. Para marcarmos bem, precisávamos de mais posse de bola. A nossa defesa não conseguia subir, e isso facilitou para o Santos. Perdendo o jogo, era natural que eles fossem para cima”, analisou Cristóvão.

Com histórias distintas no Flamengo, a dupla Fernandinho e Gabriel vem provando nas últimas rodadas que deu certo e pode ainda dar muitas alegrias ao torcedor rubro-negro. Não somente por serem os responsáveis pelos gols das vitórias diante da Ponte Preta e do Vitória, mas pelo gás na sequência rumo a mais um título do Campeonato Brasileiro. Zé Ricardo, técnico do Flamengo, foi um dos primeiros a perceber que a combinação Fernandinho e Gabriel poderia dar liga. Alterou a escalação rubro-negra e deu o resultado esperado. O treinador do time da Gávea falou sobre isso, relembrando as semelhanças entre os níveis técnicos dos atletas que estão no grupo. “Temos um plantel grande, nível técnico parecido. Optei por deixar o Everton fora, vinha de nove jogos seguidos começando o jogo, se expõe muito, fazendo quilometragem muito alta. Saiu muito cansado contra a Ponte e os números indicavam que tinha ritmo de lesão. O Fernandinho vem entrando bem, fiz a troca simples” afirmou o comandante, em entrevista coletiva ainda no sábado.

Derrotado pelo Santos de virada, por 2 a 1, neste domingo o Corinthians manteve a quarta posição do Campeonato Brasileiro, mas viu sua distância para o líder Palmeiras aumentar para sete pontos e ainda alcançou marcas negativas que preocupam jogadores e o técnico Cristóvão Borges: a equipe não vence duas partidas consecutivas há mais de dois meses, e na Vila Belmiro perdeu pela quarta vez seguida como visitante no Brasileirão – antes, Atlético-PR, Grêmio e Ponte Preta superaram o Timão. A última série de resultados positivos foi entre os dias 26 de junho e 9 de julho (há exatos 65 dias), com quatro vitórias, diante de Santa Cruz, América-MG, Flamengo e Chapecoense. Depois, a equipe oscilou e perdeu terreno na disputa pela liderança, fator que deixa a briga mais distante: três empates (São Paulo, Figueirense e Cruzeiro), três vitórias (Internacional, Vitória e Sport) e as quatro derrotas já citadas, todas fora de casa.

O empate do América com a Ponte Preta, por 1 a 1 , no Moisés Lucarelli, na noite do último domingo, só foi possível para oCoelho por causa de um bom segundo tempo disputado. Após sair perdendo, mas se lançar para o ataque e conseguir o empate, o time foi elogiado pelo treinador Enderson Moreira. “Vamos cobrar isso, equipe que não deixa jogar, que compete, que busca o resultado, a gente pode falhar em alguns lances, mas não podemos deixar de ser competitivos, buscar o resultado, buscar a disputa pela bola, encurtar a marcação, espero que a gente possa fazer o que fizemos aqui no segundo tempo porque assim que vamos buscar e merecer o resultado”, avaliou. O América chegou ao empate com gol de Jonas, com confusão na área e a bola sobrando para o lateral. Mas no retorno do segundo tempo a equipe já mostrava mais agressividade e conseguia chegar com mais qualidade. Segundo Enderson, a conversa de vestiário no intervalo foi importante para melhorar a equipe.

Uma mulher, identificada posteriormente como Miss Bumbum Santa Catarina, invadiu o gramado da Arena, em Porto Alegre, após partida entre Grêmio e Palmeiras, neste domingo. Foi prontamente retirada pelos seguranças do gramado. De acordo com o Globo Esporte , Danny Morais foi acompanhada pelo vice de futebol do Tricolor, Alberto Guerra, que prestou queixa pelo lado gremista. A mulher já havia avisado seus seguidores no Instagram de que faria uma surpresa na partida. O árbitro Emerson de Almeida Ferreira registrou o momento em súmula: “Informo que após o término da partida uma mulher invadiu o campo de jogo, tentando abraçar alguns jogadores da equipe do Grêmio que naquele momento saiam do campo, a mesma foi contida pelo segurança do estádio Sr. Luis Fernando Cardoso de Ramos e foi conduzida a Jecrim do estádio, sendo assim lavrado o boletim de ocorrência de nº10556 / 2016 / 10.03.04 e identificando a mesma como, Eridiane Morais Jeremias”, escreveu.

Após o Santa Cruz sofrer a derrota de virada por 5 a 3 para o Sport, pela 24ª rodada do Brasileirão, o técnico Doriva foi o único a conceder entrevista coletiva na Ilha do Retiro. Na vice-lanterna do campeonato, o Tricolor pernambucano amargou seu 14º revés, afundando-se cada vez mais em uma situação difícil de ser revertida. Para o treinador, entretanto, enquanto a equipe tiver chances, a confiança na recuperação persistirá. “Fizemos um bom jogo, com oito gols, uma bela partida no geral. Saímos com a derrota, mas isso não pode apagar a boa atuação que tivemos. Na minha opinião, não poderíamos ter ampliado. Acho que o placar mais justo seria o empate. Realmente, o Sport teve um volume maior de jogo, onde eles puderam decidir a partida. Acredito que é necessário reconhecer pontos positivos em todos os momentos”, declarou o técnico. Analisando o jogo, Doriva afirmou que falhas individuais criaram o resultado alcançado pelo Leão da Ilha. De acordo com o treinador, a equipe adversária se propôs a criar situações elaboradas pelas laterais, onde o time visitante deveria acompanhar até o final. Com a demora na neutralização dos cruzamentos, os gols aconteceram. Para o comandante, o momento tricolor segue complicado, mas ainda crê em recuperação.

O Botafogo quebrou um jejum, de 19 anos sem vitórias sobre o Cruzeiro, no Mineirão, o que deixou Jair Ventura muito satisfeito com o desempenho da sua equipe. Para o técnico, o fato de o time ter jogado desfalcado e com algumas improvisações e, mesmo assim, ter alcançado a vitória, mostra a força do elenco alvinegro. “O resultado de hoje mostra a força do grupo, do nosso trabalho, e a importância de todos”, resumiu o treinador do Glorioso. Na entrevista coletiva, o técnico alvinegro explicou que quem entra na equipe vem dando conta do recado, o que justifica os bons resultados que a equipe vem conseguindo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. “O sonho de todo treinador é repetir a equipe, mas nem sempre é possível. Por isso, é preciso achar a melhor forma de jogar”. Para a partida diante do Santos, na próxima quarta-feira, Jair Ventura não poderá contar com o zagueiro Joel Carli. O defensor argentino foi advertido com o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Depois que Joel Carli voltou ao time, o Botafogo só conseguiu resultados positivos. Para substituir o capitão, o treinador alvinegro pode optar pela volta de Renan Fonseca, desde que Emerson Santos continue improvisado na lateral direita. Se Diego voltar à lateral, a zaga poderá ser formada por Emerson Santos e Emerson Silva.

Em campo na manhã deste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Coritiba duelaram na Arena Condá, e os anfitriões conseguiram o triunfo pelo placar mínimo, com gol marcado por Kempes, e ótima atuação do goleiro Danilo, que salvou a equipe de ser vazada realizando diversas defesas difíceis. O resultado deixa o Verdão do Oeste em boa situação na tabela, com 34 pontos na nona posição. Já o time paranaense fica em 14º, com 29. O Coxa respondeu e ficou muito perto de anotar o gol de empate poucos minutos depois. Iago acertou cabeçada perigosa em peixinho e exigiu defesa incrível de Danilo, que salvou gol certo e impediu que o duelo voltasse para a igualdade no placar. O time visitante tentou sem sucesso novas chegadas ao ataque, que não superou a manhã inspirada do goleiro da casa. A Chape, com o resultado que precisava, até tentou encaixar contragolpes para matar o jogo, mas não conseguiu concluir as jogadas com sucesso.

O goleiro Caíque deixou o Barradão cabisbaixo na noite deste sábado. O seu Vitória chegou a ficar em vantagem diante do Flamengo, porém sofreu a virada, acabou derrotado por 2 a 1 e permaneceu na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. “Fizemos 1 a 0 e estávamos jogando com fome de vencer, indo para cima, mas erramos na marcação”, lamentou Caíque, vazado por Fernandinho no final do primeiro tempo e por Gabriel no começo do segundo. O resultado deixou o Vitória com 26 pontos ganhos, na antepenúltima colocação na tabela de classificação. Apesar dos problemas, Caíque procurou demonstrar confiança: “Vamos nos acertar e passar por essa situação, juntando forças. Não está fácil, mas tentaremos sair da zona de rebaixamento”. O Vitória voltará a campo pelo Brasileiro na noite de quinta-feira, contra o também ameaçado Internacional, no Beira-Rio.

Mancini não é mais técnico do Vitória. O profissional não resistiu a mais uma derrota no Campeonato Brasileiro – para o Flamengo, por 2 a 1, de virada, no Barradão – e acabou demitido logo após a partida, na noite deste sábado. Quem comunicou a saída de Mancini foi Anderson Barros, diretor de futebol do Vitória. “Ele está conosco desde o ano passado e tem todo o meu respeito e consideração por tudo o que realizou à frente do time profissional, mas hoje não é mais o treinador do Vitória”, disse o dirigente. Mancini, que já havia passado pelo clube baiano entre 2008 e 2009, iniciou a sua segunda passagem pelo Vitória na metade de 2015 e ganhou créditos por manter a equipe na primeira divisão. Com contrato renovado, o técnico foi campeão baiano e acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro e da Copa Sul-americana pelo Coritiba. No Campeonato Brasileiro, os problemas defensivos prejudicaram a campanha do Vitória e foram determinantes para a queda de Vagner Mancini. O time é o antepenúltimo colocado da tabela de classificação, com 26 pontos ganhos.

Depois de cinco partidas, o Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Em jogo disputado na tarde deste sábado, em São Januário, a equipe carioca derrotou o Oeste por 3 a 2. O resultado manteve o Cruzmaltino na liderança da competição, com 44 pontos ganhos, enquanto a equipe de Itápolis segue com 30 pontos, na 14ª posição. Nenê, Ederson e Yago Pikachu marcaram os gols do time da casa, enquanto Ricardo Bueno e Crysan anotaram os tentos dos visitantes. O jogo foi de bom nível técnico. O Vasco chegou a abrir 2 a 0, mas o Oeste empatou e travou um duelo emocionante com o time carioca em busca do gol da vitória. O Cruzmaltino acabou marcando nos acréscimos para alívio da sua torcida, que já estava impaciente com os maus resultados. A equipe de Itápolis mostrou seu conhecido toque de bola, mas acabou castigada no final do jogo. Na próxima rodada, o Vasco visita o Goiás, no Serra Dourada. Já o Oeste enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hülse.

O Avaí venceu o Criciúma por 3 a 0, no Estádio da Ressacada, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de um começo ruim, o Leão aproveitou as bolas paradas para conseguir a vantagem e seguir sonhando com o G4 da competição. O Avaí fez os seus dois primeiros gols em jogadas muito similares. Ambos lances surgiram de cobranças de falta em que Marquinhos cruzou na área e Lucas Coelho concluiu para as redes. No primeiro gol, aos 17, o atacante contou com um desviou na primeira trave para pegar a sobra e no segundo, aos 25, entrou em velocidade para concluir. O terceiro gol saiu apenas no segundo tempo. Aos 22 minutos, Diego Jardel foi derrubado dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Romulo bateu, o goleiro Luiz defendeu, mas o próprio Romulo aproveitou o rebote e definiu o placar do confronto.

A vitória fez o Avaí chegar aos 33 pontos e subir para a oitava colocação, apenas quatro pontos atrás do CRB, quarto colocado e com um jogo a menos. O Leão, no entanto, ainda pode ser ultrapassado pelo Vila Nova, que entrará em campo na noite deste sábado. O Criciúma, por outro lado, dá praticamente adeus para as chances de conquistar o acesso para a primeira divisão neste ano. Estacionado nos 31 pontos, o Tigre caiu para a 11ª posição e está há quatro jogos sem conseguir uma vitória. O Criciúma não se entregava, mas esbarrava na boa atuação do goleiro Renan. Aos 27, teve outra chance de diminuir a desvantagem. Thiago Humberto cobrou uma falta direto no ângulo direito, mas Renan voou e conseguiu espalmar o perigo para escanteio. Dessa forma, o placar se manteve até o árbitro Ricardo Marques Ribeiro sentenciar o final do confronto.

Depois de seis jogos sem vencer, o Vasco voltou a sorrir neste sábado, em São Januário. Foi sofrido, mas o time de Jorginho passou por 3 a 2 do Oeste e retomou as rédeas da Série B do Brasileiro. Na raça, nos acréscimos, foi Yago Pikachu quem selou a vitória. Pela primeira vez com risco real de terminar a rodada fora da liderança, o Vasco entrou mais ofensivo em campo. A saída de Marcelo Mattos para a entrada de Junior Dutra deu novas proporções ao time comandado por Jorginho, que não vencia desde o fim de julho, há seis partidas. Nos minutos iniciais, o Vasco levou um poder de criação no meio de campo quase não visto ao longo deste jejum. Aos 24 minutos do primeiro tempo, a equipe de São Januário seguiu a batida. E coube ao camisa 10 Nenê, de falta, dar início em esta nova série de ânimo vascaíno: 1 a 0. A pressão ofensiva do Vasco não parou mesmo estando na frente. Aos 28, Jorge Henrique achou Nenê, que tocou para Éderson. Na entrada da grande área, o centroavante chutou cruzado e ampliou o marcador. A festa em São Januário pela vantagem não durou muito, já que no minuto seguinte, Ricardo Bueno diminuiu.

Em um resultado que não serviu para nenhuma das equipes, Paysandu e Brasil-RS empataram, na noite desta sexta-feira, por 1 a 1, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. No Estádio do Mangueirão, em Belém, a agremiação de Pelotas abriu o placar antes dos cinco minutos de jogo, com o lateral Weldinho, mas sofreu o empate dos mandantes pouco depois, através do atacante Tiago Luís. Com o resultado, o Papão da Curuzu mantém-se no 15º lugar, agora com 29 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. A equipe paraense ainda poderá ser ultrapassada pelo Goiás, que enfrentará o Ceará neste sábado, no Serra Dourada. O Brasil-RS, por sua vez, perdeu a oportunidade de ao menos dormir na liderança da tabela e caiu do segundo para o terceiro lugar, com 40 pontos. O time do Sul do País corre o risco de ver CRB e Ceará vencerem e, consequentemente, deixar o G4 da competição.

O técnico Jorginho não escondeu a sensação de alívio após a vitória do Vasco sobre o Oeste, resultado que quebrou um incômodo jejum de seis jogos sem vitória da equipe cruz-maltina. Além das cinco partidas do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco também sofreu uma derrota para o Santos no jogo de ida da Copa do Brasil. Na entrevista coletiva, Jorginho afirmou que o resultado positivo deste sábado foi fruto de uma boa semana de trabalho e ressaltou a postura da equipe que lutou muito para conseguir o triunfo. “Tenho certeza que todo crédito é para os atletas. Eles realmente entenderam o momento difícil que estávamos atravessando”, declarou. Para o treinador cruz-maltino, o Vasco poderia ter decidido a partida ainda no primeiro tempo. Jorginho explicou que o Oeste joga, mas também permite que o adversário jogue porque se expõe muito. O técnico do Vasco fez questão de ressaltar o desempenho de Yago Pikachu, autor do gol da vitória, já nos acréscimos. “Foi muito bom o Pikachu ter feito o gol. Ele é um lutador e acabou se tornando decisivo”, completou. O Vasco volta a campo pela Série B na próxima terça-feira, quando visita o Goiás, às 21h30, no Serra Dourada.

O CRB recebeu o Vila Nova neste sábado, no Estádio Rei Pelé, podendo disparar dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Galo da Praia, no entanto, acabou surpreendido e saiu de campo derrotado pelo placar de 2 a 1. Apesar do revés, a equipe alagoana se manteve dentro do grupo de acesso para a primeira divisão, pois nenhum de seus adversários diretos venceram na rodada. A partida teve poucas chances claras de gol na primeira etapa. Com isso, o CRB desequilibrou e conseguiu abrir o placar por meio da bola parada, com Diego Jussani mandando uma bomba em falta de muito longe, aos 18 minutos, e marcando um golaço para o Galo da Praia. No entanto, a equipe da casa, que não vinha fazendo uma boa partida, não conseguiu segurar a pressão que o Vila Nova fez no segundo tempo e tomou a virada. Em três minutos, o Tigre conseguiu marcar duas vezes, em chute de Moisés no canto, aos 30, e em finalização de Vandinho após falha de Juliano, aos 33.

Após o balde de água fria, o time alagoano não teve forças para reação e viu os visitantes saírem com a vitória. Com o encerramento da rodada, o CRB permaneceu na quarta posição da Série B, com 38 pontos. O Galo da Praia só não perdeu sua posição no G4 por conta das derrotas de Ceará e Londrina e do empate do Bahia. Já o Vila Nova alcançou a oitava colocação, com 33 pontos, se afastou da briga pelo rebaixamento e passou a sonhar com uma disputa pelo acesso. Ambos os times voltam a campo na próxima terça-feira, às 19h15. O CRB recebe o Avaí, no Estádio Rei Pelé. Já o Vila Nova visita o Paraná, no Durival Britto.

Estreando o técnico Gilson Kleina, o Goiás encerrou a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro a três pontos de distância da zona de rebaixamento. Na noite deste sábado, a equipe esmeraldina derrotou o Ceará por 2 a 0, com gols de Marcão e Léo Gamalho, no Serra Dourada, e ascendeu na tabela de classificação. Com o resultado, o Goiás passou a contabilizar 30 pontos ganhos – o Bragantino, melhor time do grupo da degola, tem 27. Já o Ceará, que lamentou a expulsão de Ricardinho neste fim de semana, soma 38 e ficou fora da zona de acesso para a primeira divisão nacional, ainda próximo do G4. Goiás e Ceará voltarão a campo já na terça-feira. O time do Centro-Oeste enfrentará o líder Vasco, novamente no Serra Dourada, enquanto o nordestino receberá o lanterna Sampaio Corrêa, no Castelão. Sem nada a perder, o Ceará ainda foi à frente com a entrada de Felipe Menezes na vaga de Rafael Costa, promovendo um jogo aberto com o Goiás, porém não foi efetivo o bastante nem sequer para descontar no Serra Dourada.

O atleta brasileiro Petrúcio Ferreira dos Santos, 19 anos, ganhou neste domingo (11) medalha de ouro nos 100 metros rasos, categoria T47 do atletismo, nas Paralimpíadas Rio 2016. Petrúcio também quebrou recorde mundial da prova, com tempo de 10s57. Na mesma prova, o brasileiro Yohansson Nascimento chegou na terceira posição e ganhou o bronze. Após a prova, em entrevista à TV Brasil, Petrúcio agradeceu o incentivo da torcida brasileira para conquistar o ouro. “Eu diria que estar participando em casa, com toda essa torcida aqui nos apoiando, eu diria que essa foi a forcinha a mais que a gente estava precisando. Esse apoio, esse incentivo, esse empurrão do pessoal de casa”, comemorou o paraibano. Yohansson disse que lutou para chegar em segundo lugar e garantir a dobradinha brasileira no pódio, mas sai da competição de cabeça erguida com o bronze. “Eu dei o meu melhor e o mais importante é estar entre os três melhores da competição ao longo desses 11 anos de carreira”, disse.

“Para fazer o que tem feito, ele só pode ser abençoado”. A frase é do técnico Cuca, satisfeitíssimo com o rendimento de seu novo titular embaixo das traves: o goleiro Jailson, de 35 anos, e estreante em Série A de Campeonato Brasileiro. Na partida deste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, o camisa 49 foi fundamental para garantir um ponto ao Verdão no Sul. Com um sorriso de orelha a orelha, o arqueiro tentou explicar os motivos que o levaram a se tornar peça-chave do líder nacional em apenas seis jogos. “Jailson tem sido fundamental para nós, ele entrar com 35 anos pela primeira vez numa Série A e render como está rendendo, é uma pessoa iluminada. Abençoado mesmo. Feliz da gente que pode contar com ele, uma segurança muito grande que tem passado para nós. É importantíssimo ter um goleiro que passe essa confiança grande a todos” elogiou o treinador.

Preso em agosto acusado de fazer parte de um esquema de vendas ilegais de ingressos para os Jogos Paralímpicos, o presidente do Comitê Olímpico irlandês, Patrick Hickey, foi a público para se defender das acusações jogadas contra ele. “Enfrentarei todas as acusações apresentadas contra mim e me defenderei de cada uma delas. Sou completamente inocente e quero defender meu nome e minha reputação. Confio no sistema judicial brasileiro e acredito que serei absolvido de todas as acusações”, afirmou o dirigente através de um comunicado. Detido no dia 17 de agosto, Patrick foi liberado da prisão doze dias mais tarde por problemas médicos. “Minha prioridade é recuperar a saúde o mais rápido possível”, acrescentou Hickey, reforçando que não falará mais nada até o fim de seu processo. Presidente, também, dos Comitês Olímpicos Europeus (EOC), o irlandês anunciou afastamento de todos os seus cargos relacionados ao esporte olímpico. Além da investigação brasileira, o governo da Irlanda também iniciou uma busca independente sobre a venda ilegal, investigando também os Jogos de Londres 2012 e as Olimpíadas de Inverno de Sochi, em 2014.