Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

finição

Um atropelo. Essa é a definição do que ocorreu nos primeiros 45 minutos em Curitiba, na noite desta quarta-feira. Com uma atuação impecável, o Coritiba não tomou conhecimento do Grêmio e goleou por 4 a 0, com todos os gols marcados na etapa inicial da partida disputada no Couto Pereira. O mais curioso é que as primeiras oportunidades mais contundentes foram do Grêmio: aos sete minutos, Edílson cruzou da direita, Henrique Almeida bateu, a bola desviou em Walisson Maia e por pouco não entrou. Já aos 19, após um vacilo do zagueiro Juninho na saída de bola, o meia Douglas bateu por cobertura e quase fez um golaço. Mas a partir daí só deu Coritiba. Aos 21, Juan cobrou falta da intermediária, Walisson Maia antecipou o goleiro Marcelo Grohe e mandou a bola para o fundo da rede. 1 a 0. Aos 30, Raphael Veiga serviu o atacante Leandro, que bateu forte e cruzado para ampliar: 2 a 0 Coritiba.

Terceiro

O terceiro veio aos 34, com Raphael Veiga, que se infiltrou na área gremista após receber um bonito passe e bateu com classe na saída de Grohe. O pesadelo gremista continuou: aos 38 minutos, em um rápido contra-ataque, Neto Berola bateu de fora da área, de esquerda, e superou Marcelo Grohe: 4 a 0 Coritiba. Preocupado com o rendimento defensivo, o técnico Roger Machado colocou o zagueiro argentino Kanemann na vaga de Henrique Almeida no intervalo. Mesmo assim, a zaga gremista falhou e logo no início do segundo tempo Raphael Veiga fez Marcelo Grohe praticar linda defesa. O tricolor gaúcho até chegou a marcar aos 13 minutos, mas foi marcado impedimento de Kanemann. Já aos 15, o Coxa deu o recado que o contra-ataque seguiria perigoso: Raphael Veiga chutou cruzado e a bola tirou tinta da trave de Marcelo Grohe. E na tentativa derradeira do Grêmio, o atacante Pedro Rocha bateu por cima na saída do goleiro Wilson, mas antes da bola ultrapassar a linha fatal o zagueiro Luccas Claro conseguiu fazer o corte e garantiu o placar de 4 a 0. A goleada comprova a reação do Coritiba desde a chegada de Carpegiani, enquanto aumenta o sinal de alerta no Grêmio, que não vence há quatro jogos no Campeonato Brasileiro.

Liderança

A dupla “Vitamina” provou na noite desta quarta-feira no Choque-Rei que é, realmente, mortal no ataque. Com gols de Vitor Hugo e Mina, o Palmeiras, de virada, fez 2 a 1 no São Paulo, manteve a folga na liderança do Brasileiro e o rival em crise. O Tricolor está zerado no Allianz Parque. Com sua casa cheia pela última vez antes do início da pena imposta pelo STJD e em melhor momento, o Verdão recebeu seu rival com um ambiente hostil, que passou a se tornar mais receptivo ao Tricolor a partir do momento que a pressão alviverde rendeu pouco resultado. No primeiro tempo, Rafael Marques e Allione perderam duas excelentes chances, mas foi só. O São Paulo, tratado como azarão, passou a crescer. Kelvin, até então o único são-paulino com gols na arena (mas pelo Palmeiras), passou a achar espaços. Em um vacilo de Jean, o camisa 30 cruzou para Chavez completar para o gol e calar de uma vez o Allianz.

Surpresa

A resposta de Cuca foi tirar Allione, sua surpresa na escalação, para colocar Gabriel Jesus. O atacante veio da Seleção infernizando a defesa tricolor, mas Mina, em posição duvidosa, foi quem aproveitou o cruzamento de Jean para empatar o clássico. Ali o momento do jogo mudou. A torcida voltou a se empolgar, Jesus achava mais espaços, e novamente a zaga decidiu: agora em escanteio de Dudu, Vitor Hugo virou o Choque-Rei. Ao anunciar o gol, o locutor do estádio ainda provocou o são-paulino Maicon ao dizer que o camisa 4 é o verdadeiro “Deus da zaga”. Jesus poderia fazer o terceiro, se Denis não realizasse uma linda defesa no canto esquerdo. Com a apertada vitória, o Verdão chegou a 46 pontos e segue com três de vantagem para o vice-líder, o Flamengo. Além disso, está há sete jogos sem perder do São Paulo no Palestra Itália/Allianz: cinco derrotas e dois empates – na arena, são três vitórias do Palmeiras. Já o Tricolor chegou ao quinto jogo sem vencer – o quarto no Brasileiro. Está a dois pontos da zona de rebaixamento e a distância pode diminuir no fim da rodada. Preocupante.

Virtude

A primeira impressão de Cristóvão Borges sobre o seu Corinthians, na estreia com derrota para o Atlético-MG, foi a de uma equipe que sabia se defender. A virtude, no entanto, já não é a mesma – o que não faz o técnico ficar receoso com as eventuais falhas do goleiro Cássio e dos seus zagueiros. “Não, não. Hoje, não tem nada em relação a isso”, avisou Cristóvão, sobre a possibilidade de substituir Cássio por Walter, alteração que Tite promoveu no final de sua passagem pelo Corinthians. “Tenho que trocar quem está me preocupando, e isso não é preocupação. A partir do momento em que estivermos consistentes, todas as outras coisas andarão bem”, confiou. Cristóvão tem trocado bastante os defensores do Corinthians, mas não por vontade própria. A dupla de zaga formada por Yago e Vilson (Balbuena cumprirá suspensão, e Pedro Henrique ainda não está em sua melhor forma física) contra o Sport, nesta quinta-feira, em Itaquera, será a oitava diferente da equipe no ano.

Problemas

“Fizemos algumas mudanças por circunstâncias, por lesões, mas todos têm um nível muito bom. É um setor que não me preocupa”, garantiu Cristóvão, apesar de ter consciência dos problemas recentes na defesa. “Deixamos a desejar. Aí, conversamos, treinamos, vimos vídeos e fizemos muitas correções. Durante esse período, as respostas foram boas e melhoramos muito. A tendência é de que a resposta seja bastante positiva”, acrescentou. Mesmo com uma resposta positiva, Cristóvão poderá modificar a zaga corintiana na sequência do Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique, por exemplo, era elogiado e tido como titular até sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda. “Ele saiu por contusão e tinha a oportunidade de voltar agora. Só que ficou muito tempo fora. Aí, a condição já é outra. Ele tem que estar preparado. O Vilson se mostrou um pouco à frente dele, que precisa de um pouco mais de tempo”, avaliou Cristóvão. Pelos números, o técnico está certo em ainda ser otimista em relação ao sistema defensivo corintiano. O time sofreu 21 gols no Campeonato Brasileiro, assim como o Atlético-PR, desempenho inferior apenas ao do Santos (20) na competição.

Domínios

Em quatro jogos da Arena Botafogo no Brasileirão, foram três vitórias e uma invencibilidade em seus domínios. O Glorioso cresce na competição junto com sua casa nesta temporada. E foi o camisa 10 Camilo quem também valorizou o estádio da Ilha do Governador nesta ascensão da equipe dentro do Brasileirão: “O fator casa é fundamental para somar os pontos. O primeiro tempo foi muito conturbado… muitas faltas. Depois conseguimos o gol e seguramos bem o Fluminense para garantir o placar. Manter o foco para que continuemos crescendo dentro da competição. Demos um passo importantíssimo para o time seguir com confiança e subindo” enalteceu Camilo, na saída do estádio. O meia admitiu a atuação pouco inspirada do Alvinegro no setor ofensivo. Mas ele lembrou da cansativa sequência de jogos que a equipe vem tendo: “Tem pouco tempo para trabalhar. Mas pela determinação que entrou.. e as vezes, nem sempre jogando bem você ganha. contra o Atlético-PR, fomos melhor e não vencemos.. Hoje foi um jogo feio no quesito criação, o campo acabou atrapalhando um pouco, mas o importante foi o torcedor sair feliz”.

Hospital

Os problemas do São Paulo continuam crescendo. Enquanto o time ainda disputava o clássico perdido por 2 a 1 para o Palmeiras nesta quarta-feira, o zagueiro Rodrigo Caio precisou ser levado para um hospital para levar pontos na boca, ferida após dividida no início do jogo. O defensor, que surpreendeu ao ser titular na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda levou pancada no quadril e precisou ser substituído no primeiro tempo devido ao choque. Rodrigo tentou por duas vezes continuar em campo e irritou a torcida palmeirense ao precisar sair de maca em três ocasiões. O jogador discutiu bastante com o quarto árbitro, Thiago Duarte Peixoto, que reclamava de pequeno sangramento em seu rosto e retardou o retorno a campo. O corte na boca foi tão grande que foi necessário atendimento em hospital. A pancada do quadril, porém, é o que preocupa para o duelo de domingo, às 11h, contra o Figueirense. Rodrigo correu contra o tempo para se livrar de lesão no músculo adutor da coxa direita e agora fará outro tratamento no Reffis. O local ainda deve ter a presença de Carlinhos, que sofreu forte pancada na canela direita, que apresenta grande hematoma e corte.

Avaliação

Apesar da má fase do São Paulo, Maicon tem sempre atendido à imprensa após os jogos para fazer sua avaliação ou dar uma satisfação ao torcedor, cada vez mais cansado com a sequência negativa da equipe. Apesar de manter sua postura de capitão, o zagueiro parece cada vez mais incomodado por ter sempre que “dar a cara à tapa” para justificar um tropeço. Desta vez, sobrou para o trio de arbitragem. O jogador não poupou críticas ao árbitro Sandro Meira Ricci e a auxiliar Nadine Schramm Camara Bastos, ambos da federação de Santa Catarina. “A fase não está muito boa e a arbitragem também não ajuda. Tivemos lances que o Palmeiras matou contra-ataques nossos e os jogadores poderiam ter tomado o cartão amarelo, o que poderia acabar com uma expulsão no segundo tempo, mas não aconteceu dessa maneira. Sofremos um gol irregular. Estava impedido o primeiro gol do Palmeiras. A equipe ficou um pouco abatida com o gol e isso acabou nos prejudicando bastante”, reclamou, citando principalmente o lance em que Mina empatou o jogo, aos 10 minutos do segundo tempo. “A gente não está em um melhor momento, sabemos disso. Agora é procurar trabalhar para voltar às vitórias de que tanto precisamos. Não tem desculpa de invasão de torcedores ou das mudanças na diretoria. Cabe a nós dar a volta por cima”, completou o zagueiro, objetivo em suas respostas e aparentemente cansado de tudo que o São Paulo tem vivido nos últimos meses.

Independência

O triunfo do Atlético-MG por 2 a 1 sobre o Vitória, na noite desta quarta-feira, no Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, passou pelos pés do atacante Fred. O atacante marcou os dois gols que deixaram o Galo com 42 pontos, na cola do líder Palmeiras. A vida de Fred, no entanto, não foi fácil. Antes de abrir o marcador, o camisa 99 do Galo teve pelo menos quatro chances para balançar as redes. Entre eles um lance inacreditável, em que o jogador recebeu a bola e finalizou sem goleiro. O chute parou no travessão e ficou com a zaga do Vitória. O atacante, porém, se defende. “Foi uma noite maluca para mim. O primeiro, eu nem considero como gol perdido, porque a bola veio forte e eu me joguei nela. Mas, o segundo… Dei o tapa consciente. Fiquei esperando a bola passar pelo zagueiro, ela passou e eu dei o tapa no travessão. Depois, tentei de bicicleta. Mas, o mais importante foi que fiz os dois gols, e nós conseguimos vencer”, observou.

Confiança

Titular do Corinthians há apenas dois jogos, o meia Marlone voltará nesta quinta-feira ao lugar em que conquistou de vez a confiança do técnico Cristóvão Borges ao sair do banco para participar de dois gols na virada contra o Vitória, em 22 de agosto. De volta a Itaquera, o camisa 8 é uma das esperanças do Timão às 19h30, diante do Sport, pela 23ª rodada do Brasileirão. Para recolocar o Corinthians no topo da tabela e na briga pela liderança, Marlone terá que ajudar sua equipe a derrotar o Sport, clube que ajudou a resgatar seu futebol em 2015, e para onde ele quase voltou neste ano – no meio do caminho, sem jogar há dois meses e com proposta do clube pernambucano, ele decidiu esperar um pouco mais pelo espaço no Timão que, enfim, surgiu. “Quando estava no Sport, o Cleber Xavier (auxiliar de Tite, ex-Timão) me ligou para falar sobre o Marlone e eu comentei do incrível crescimento na parte tática e de comportamento. Ele sempre faz o possível para cumprir o que é passado, porque é disciplinado, esforçado, quer aprender, troca informação. Isso facilita e motivou o Corinthians a contratá-lo” diz ao LANCE! Thiago Gomes, auxiliar técnico de Paulo Roberto Falcão, e que trabalhou com Marlone por alguns meses do ano passado.

Suficiente

Marlone jogou no Sport só por um ano, mas o período foi suficiente para criar forte identificação. E não é à toa. Anos depois de surgir com alta expectativa no Vasco, o meia não havia aproveitado as chances em Cruzeiro e Fluminense e houve quem duvidasse de seu potencial. Foi em Pernambuco que ele reencontrou o bom futebol na campanha que rendeu o sexto lugar do Brasileirão do ano passado ao Sport. O bom rendimento fez o meia ser comprado pelo Corinthians, onde demorou a ganhar espaço. Tanto é que a titularidade só chegou há duas rodadas. “Oportunidade sempre aparece. O Marlone teve, foi decisivo e ganhou espaço” reconhece Cristóvão. Thiago Gomes, ex-comandante de Marlone, acredita que a tendência é apenas melhorar daqui em diante. “Não me surpreende ele ser um dos destaques do Corinthians hoje. Além de brilhante tecnicamente, é trabalhador” elogia o profissional. O Sport “criou” e o Timão está desfrutando. O feitiço virará contra o feiticeiro?

Cariacica

Autor do gol que garantiu a vitória do Flamengo sobre a Ponte Preta, por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Cariacica, o atacante Fernandinho disse que o feito foi “coisa de Deus”, impossível de entender. “Só tenho a agradecer. Fico realmente emocionado. Tomamos um gol quando estávamos melhores, dominando, mas a equipe se superou. Sabíamos da importância de vencer”, comentou Fernandinho, à Rádio Tupi. O atacante rubro-negro afirmou ainda que o Flamengo está encarando cada jogo do Campeonato Brasileiro como uma grande decisão e manterá essa postura até o final da temporada. Para a partida diante do Vitória, no sábado, em Salvador, o técnico Zé Ricardo poderá contar com o retorno do atacante Paolo Guerrero. O jogador peruano ficou ausente dos dois últimos jogos por estar servindo à seleção do Peru nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com o retorno do titular, Leandro Damião deverá voltar ao banco de reservas. O Flamengo garantiu que está cumprindo a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que proibiu a presença da torcida rubro-negra em três partidas como visitante.

Agravada

A crise no São Paulo foi agravada com a saída do diretor-executivo Gustavo Vieira de Oliveira, na última quarta-feira. A troca no comando do departamento de futebol expõe a instabilidade vivida pelo clube, mal no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Para o auxiliar Pintado, o problema maior está no campo. É a parte técnica que está impedindo a reação, segundo ele. “A saída do Gustavo é uma decisão da diretoria. Acho que problema do São Paulo não é fora de campo, é dentro de campo. Os gols tem que sair, a gente tem que começar a pontuar no campeonato. Nada que a gente não tenha visto, grandes equipes já passaram por dificuldades, e esse é o momento do São Paulo. Temos problemas dentro de campo e a gente não tem dúvida de que isso vai ser revertido” afirmou, após a derrota para o Palmeiras, que complicou ainda mais o time. Pintado reconhece que o momento é de urgência por resultados, mas não concorda que houve desespero na busca por reforços. O clube deve oficializar ainda esta semana a contratação do meia Jean Carlos, que estava no Vila Nova, e do atacante Robson, do Paraná, ambos da Série B.

Oportunidades

O Atlético-MG venceu o Vitória, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro . A magra vantagem no placar, entretanto, poderia ter sido mais tranquila se os alvinegros conseguissem aproveitar melhor as oportunidades, algo que, segundo o técnico Marcelo Oliveira, foi o diferencial. “Jogo muito complicado pelas circunstâncias, Atlético teve a condição de definir, encaminhar a vitória, mas erramos algumas situações claras no primeiro e segundo tempo. O Vitória está numa posição que vem no tudo ou nada, chegaram mais que poderiam, tiveram uma chance clara. Chegamos muito também, mas se tornou um jogo difícil. Vitória bem armado, tem velocidade, ótimo técnico, você tem que fazer o gol e definir, tirar o gás do adversário. Enquanto estava 2 a 1, continuaram com a esperança. Mas valeu pela vitória, time mexido”, analisou. O Galo volta aos treinamentos na tarde desta quinta-feira, na Cidade do Galo, e já foca suas atenções no duelo contra o Fluminense, na próxima segunda-feira.

Sonolento

Na tarde desta quarta-feira, o Figueirense bateu o Atlético-PR por 1 a 0, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O triunfo veio com um gol no início do jogo, que foi bastante sonolento e com poucas emoções, apesar de ter dado uma impressão de que seria quente pelos minutos iniciais. Logo no início da partida o Figueirense conseguiu abrir o placar. Aos quatro minutos, o goleiro Santos, do Atlético-PR, saiu jogando errado. O time catarinense recuperou a bola e serviu o atacante Lins, que soltou uma pancada de fora da área e balançou a rede. O Atlético-PR sentiu o gol e teve dificuldades para se encontrar dentro da partida. As melhores oportunidades do Furacão foram em lances de bola parada. Aos 16, o lateral Nicolas cobrou escanteio e o zagueiro Marcão cabeceou, mas mandou para fora. Já aos 20, nova dobradinha entre Nicolas e Marcão, mas desta vez o defensor exigiu uma grande defesa do goleiro Gatito Fernández.

Balançou

Já o Figueirense controlou bem o jogo, mas não conseguiu criar boas oportunidades após o gol. Nas duas vezes em que conseguiu chegar, o time do técnico Tuca Guimarães balançou a rede, mas os lances estavam invalidados. Em ambos os casos, o atacante Rafael Moura estava impedido. No segundo tempo o cenário pouco mudou: o Figueirense tentava explorar os contra-ataques, enquanto o Atlético-PR tinha dificuldades na criação. Quando conseguia chegar com algum perigo, o Furacão paranaense se atrapalhava. Aos seis, após cobrança de falta, Paulo André apareceu livre, mas cabeceou muito mal. Já aos 19, Luciano Cabral finalizou e a bola tinha o endereço, mas ela bateu em Marcos Guilherme que estava em impedimento e saiu. Já o Figueira, na melhor jogada em que produziu, exigiu uma boa defesa do goleiro Santos. Aos 20, Dodô fez boa jogada pelo lado esquerdo e serviu Maurides, que mesmo de carrinho conseguiu finalizar e viu o arqueiro atleticano fazer firme defesa. Com o resultado, o Figueirense sai parcialmente da zona de rebaixamento e assume a 14ª colocação, com 27 pontos. Já o Atlético-PR segue em 9º, com 33, mas pode se distanciar ainda mais do G-4.

Encarar

Três horas de sono e uma viagem de Manaus para Santos após ter ficado no banco da Seleção Brasileira. Nada disso derrubou Lucas Lima, que chegou às 8h da última quarta-feira no CT Rei Pelé para treinar e dizer pessoalmente ao técnico Dorival Júnior que está pronto para encarar o Internacional, nesta quinta, às 21h, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida desta quinta é importante para o meia por diversos motivos. Além de ser a primeira com a camisa 10, que herdou após a negociação de Gabigol com a Inter de Milão (ITA), ele não terá mais nenhum fator externo para atrapalhar. Até então, o maestro convivia com dores na panturrilha esquerda e com a possibilidade de se transferir para a Europa ainda nesta temporada. No momento de enfim decolar no torneio, ele quer alçar voo junto com o Santos no Brasileiro. “Tenho certeza que é o momento da nossa equipe voltar a vencer, ter regularidade e sequência de vitórias. O campeonato está aberto e creio que será decidido no fim. Foco total no Brasileiro para ficarmos no topo da tabela até o fim do campeonato” disse, acreditando em uma vitória em Porto Alegre, e em outra contra o Corinthians, no próximo domingo, na Vila Belmiro.

Principal

Entre o gol contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no Pacaembu, e diante do Vasco, pelas oitavas da Copa do Brasil, na Vila Belmiro, o principal armador do time ficou 12 jogos sem participar ativamente dos gols em seu período mais crítico do ano, quando teve que fazer recondicionamento muscular. No campo onde começou a ter projeção para o futebol nacional, quando ainda atuava pelo Internacional B, Lucas Lima pretende aproveitar a má fase do Colorado para ditar o ritmo em que planeja ver o Santos até o fim do ano. Para isso, terá que voltar a brigar para ser o maior líder de assistências do time no Brasileiro, posto perdido para o colombiano Copete, que tem quatro passes para gols. “Vai ser jogo difícil, jogar lá nunca é fácil, independentemente da situação. Time que quer brigar por Libertadores e ser campeão tem que se impor fora de casa, para depois pensarmos no Corinthians, que também será difícil na nossa casa” pontua, empolgado como se fosse seu primeiro jogo com a camisa do Santos. Dentro ou fora do Alçapão, como diz o hino não oficial, está na hora de Lucas Lima arrancar no Campeonato Brasileiro. Resta ao Santos entrar no mesmo ritmo do meia.

Tropeçou

Mesmo vencendo, com um a mais e em casa, o Santa Cruz deixou a Chapecoense empatar nos minutos finais e tropeçou mais uma vez neste Campeonato Brasileiro: 2 a 2. Com o resultado, o Tricolor conheceu o oitavo jogo seguido sem vitória no Brasileirão, pulou para os 20 pontos, mas ainda mantém-se na delicada 19° colocação, a seis do Coritiba, primeiro time fora do Z4. Já a Chapecoense chega aos 31 pontos, em 11°, e volta a enxergar a zona de rebaixamento em seu encalço. Na próxima rodada, domingo, o Santa faz o clássico regional com o Sport, na Ilha do Retiro, às 16 h. Já a Chape recebe o Coritiba, às 11h, também no domingo, na Arena Condá. Quando o jogo caminhava para a vitória do Santa, um pênalti bobo de Danilo Pires mudou a história jogo. Bruno Rangel empatou e deu números finais ao jogo: 2 a 2.

Transição

Guilherme Camacho quer ser tão importante para o Corinthians quanto foi para o Grêmio Osasco Audax no vice-campeonato paulista deste ano.

Contratado em maio pelo Timão, após as boas atuações no estadual, o meio-campista ganhou chance com as saídas de Elias e Bruno Henrique e fará seu segundo jogo como titular nesta quinta-feira, às 19h30, contra o Sport, em Itaquera, pela 23ª rodada do Brasileirão. Será apenas o quarto jogo do volante de 26 anos pelo Corinthians. Em junho, na transição entre as eras Tite e Cristovão Borges, ele saiu do banco contra o Fluminense e América-MG, mas uma lesão muscular o afastou dos gramados por um mês. O que adiou a sua entrada na equipe alvinegra. “A oportunidade caiu no meu colo, foi uma grata surpresa. Preciso aproveitá-la da melhor forma possível. Fiz um bom jogo contra o Fluminense e quero dar sequência nisso” disse o jogador. Revelado pelo Flamengo, onde foi campeão brasileiro em 2009 aos 19 anos, Camacho é segundo volante de origem. Ao lado de Cristian no esquema 4-2-3-1, acha que tem tudo para dar certo e fazer com que o futebol alvinegro ganhe mais qualidade, como fez na equipe de Osasco no primeiro semestre. Na ocasião, foi o líder do Paulistão no quesito passes certos.

Rebaixamento

O Botafogo manteve a boa fase no Campeonato Brasileiro e nesta quarta-feira venceu por 1 a 0 o clássico contra o Fluminense, no estádio Luso Brasileiro. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 32 pontos e se afastaram da zona de rebaixamento. Já os tricolores permanecem com 34 e desperdiçaram chance de encostar no G4 da Série A. No primeiro tempo, as duas equipes sofreram com a marcação adversária e pouco produziram no setor ofensivo. Já na etapa final, o Botafogo veio mais atento e marcou logo no início, com Neilton, para dar a vitória aos alvinegros. Na próxima rodada, o Botafogo vai reencontrar o Cruzeiro, no domingo, desta vez em Belo Horizonte. Na segunda-feira, será a vez do Fluminense entrar em campo, contra o Atlético-MG, em Edson Passos. Nos minutos finais, o Fluminense voltou a pressionar em busca do empate, mas parou na retranca alvinegra. Assim, o Botafogo conseguiu sair com mais uma vitória dentro de casa no Campeonato Brasileiro.

Novamente

O atacante Lucca treinou novamente como titular na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, mas o técnico Cristóvão Borges se negou a assegurar a presença do atacante na partida de quinta, contra o Sport, às 19h30 (de Brasília), pelo estádio de Itaquera. De acordo com o comandante, que fechou a atividade para a imprensa, tanto ele quanto o recém-chegado têm condições de iniciarem a partida contra os pernambucanos. “O Gustavo treinou, já teve as informações de como a gente joga, se adaptou bem. Já está bem adaptado, tem muita vontade. Mas no último jogo, o Lucca entrou, foi bem. É uma outra opção que nós temos para iniciar o jogo também, está tranquilo nesse aspecto”, avaliou o treinador, assegurando que não está fazendo mistério para tentar surpreender o técnico do Sport, Oswaldo de Oliveira. “Surpresa não tem muito como surpreender, vou decidir só isso, entre o Lucca e o Gustavo. Treinamos alternativas e as respostas foram boas, por isso estamos muito confiantes e motivados para o jogo”, observou o comandante. Na movimentação, no entanto, foi possível ver Lucca a todo momento com o restante dos titulares, enquanto o novo camisa 9 trabalhou finalizações com o resto do elenco.

Emplacar

Foi complicado, mas o Brasil conseguiu, enfim, emplacar duas vitórias seguidas nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O triunfo na Arena da Amazônia, em Manaus, na segunda partida sob o comando de Tite, foi por 2 a 1, contra uma Colômbia que vendeu caro o resultado. Melhor para o Brasil que Neymar salvou a noite: ele deu uma assistência e fez um gol. Assim, o Brasil chega a 15 pontos na caminhada rumo à Rússia. A Colômbia permanece com 13 pontos. Falar que o início de jogo da Seleção Brasileira foi promissor é pouco. O que dizer de um gol com um minuto de bola em jogo? Foi com a cabeça, após escanteio cobrado por Neymar, que Miranda colocou o Brasil em vantagem. Foi o primeiro gol do zagueiro pela Seleção principal. Um belo presente antecipado pelo aniversário de 32 anos. completados nesta quarta-feira. Um gol tão rápido, em jogada treinada por Tite durante a semana, foi melhor do que a encomenda, dando até certo ponto uma falsa impressão de que o jogo seria fácil. Mas até que o Brasil colocou a Colômbia na parede durante a maior parte do primeiro tempo: pressão na saída de bola, recuperação rápida da posse e trocas de passes.

Providencial

Só que bastou uma bola voar pela área brasileira, uma única falha defensiva mais clara, e a Colômbia conseguiu chegar ao empate ainda na etapa inicial. Logo Marquinhos, que pouco antes tinha feito um corte providencial também pelo alto, acabou marcando contra depois que James Rodríguez cobrou falta. Também foi o primeiro gol dele pela Seleção principal, mas infelizmente para o lado errado. A Colômbia cresceu no jogo no segundo tempo, manteve uma forte marcação e deixou o confronto ainda mais equilibrado. Muriel, por exemplo, assustou metade do estádio e outros milhões de torcedores ao acertar a lateral da rede cara a cara com Alisson. Tite teve que mexer. E funcionou. Novamente sacou Willian para colocar Coutinho. Paulinho também saiu e deu lugar a Giuliano. O Brasil apertou o ritmo, Coutinho deixou Neymar na cara do gol. A conclusão? Bem, foi de canhota, a perna “ruim”, de três dedos, com a bola morrendo no canto de Ospina. A categoria do craque garantiu a vitória por 2 a 1 para a Seleção Brasileira, que segue 100% sob a batuta de Tite. O próximo jogo da Seleção nas Eliminatórias será no dia 7 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal (RN), contra a Bolívia. Quatro dias depois, a equipe visitará a Venezuela, lanterna da disputa.

Aterrissou

Depois de 106 dias longe, Neymar voltou para Barcelona. O brasileiro aterrissou na tarde desta quarta-feira no Aeroporto El Prat, na cidade catalã, ao lado de seu pai e do lateral Daniel Alves. Depois das férias, o craque emendou jogos com a Seleção e só iniciará agora a sua temporada na Europa. “Estou muito contente de voltar para casa. Eu me vejo pronto para jogar já no próximo sábado. Agora, vou descansar para logo retomar os treinamentos com os meus companheiros”, disse o camisa 11 do Barça aos repórteres que o esperavam na saída do aeroporto. Neymar ficou de férias desde o fim da temporada com o Barcelona até se apresentar na Seleção Brasileira, no início de julho, para disputar os Jogos Olímpicos. Após a conquista do ouro, o técnico Luis Enrique permitiu que o jogador permanecesse no Brasil, já que voltaria a jogar pelo país nas Eliminatórias para a Copa de 2018. Apesar do longo período afastado, o craque deve retornar ao clube já em forma para atuar no decorrer da temporada, haja visto as boas atuações do atacante na reta final das Olimpíadas esob o comando de Tite. Além dele, Mascherano também retornou dos seus compromissos com a seleção argentina. Neymar pode estrar nesta temporada pelo Barcelona já no próximo sábado. Às 15h30 (de Brasília), o time catalão, que mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, enfrentará o Alavés, no Camp Nou, pela 3ª rodada da competição.

Aposentar

Atualmente sem contrato com qualquer time e jogando amistosos e torneios de futsal, Ronaldinho Gaúcho afirmou em coletiva à imprensa espanhola que irá se aposentar dos gramados em 2017. “Já estou velho. Tenho 36 anos e estou pensando em finalizar minha carreira. A ideia é jogar mais um ano. Estou imerso em projetos novos relacionados com música e futebol, minhas duas paixões. Estou pensando em coisas novas, que sempre gostei. Verei o que farei este ano”, afirmou o craque. Símbolo do ressurgimento do Barcelona em 2006, com o título da Liga dos Campeões, Ronaldinho se disse realizado profissionalmente. “Foi uma vida dos sonhos. Ganhei tudo e estou realizado. É impossível escolher um só momento”, comentou. Com a Seleção Brasileira, o camisa 10 foi um dos pilares do título da Copa do Mundo de 2002. O craque também colocou o Atlético-MG no mapa da América do Sul, vencendo a Libertadores de 2013 com o Galo. Desde que começou, em 1998, no Grêmio, Ronaldinho também teve passagens por PSG, Milan, Flamengo, Querétaro e Fluminense.

Medalha

O Brasil conquistou sua primeira medalha nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira com Odair Santos. Competindo nos 5000m rasos categoria T11, exclusiva para deficientes visuais, o brasileiro esteve muito próximo de subir no lugar mais alto do pódio, no entanto, foi ultrapassado nos últimos metros pelo queniano Samwel Kimani e acabou cruzando a linha de chegada na segunda posição, ficando com a prata. Na altura da metade da prova Odair Santos trocou seu guia e indicava que iria dar seu último gás no trecho final para assegurar o primeiro ouro do Brasil nessas Paralimpíadas. Figurando entre os primeiros colocados, o atleta assumiu a frente faltando duas voltas para completar os 5000m. O desempenho de Odair empolgou a torcida que compareceu neste primeiro dia de disputas no Engenhão e seguiu lutando pelo ouro até a curva dos últimos 100m, ponto em que foi superado por Samwel Kimani e acabou vendo suas chances de subir no lugar mais alto do pódio pela primeira vez em uma Paralimpíada irem embora. Essa foi a quarta medalha de prata paralímpica conquistada por Odair. O atleta de Limeira também já faturou quatro bronzes e agora contabiliza no total 8 medalhas em participações no principal evento esportivo para deficientes físicos do planeta.

Revelações

Uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro de 2016, Vitor Bueno se consolidou como titular do Santos e vem sendo destaque pelo faro de gol. Com oito tentos marcados, é o artilheiro do Peixe no torneio. Esse número só foi alcançado pois o meia não tem medo de arriscar. Com 26 chutes certos na direção das redes, ele é o melhor finalizador da competição. “O professor (Dorival Júnior) pede, porque sabe que eu tenho um bom chute, tanto perto, como longe da área. Isso é bom porque me passa confiança para finalizar. Os números mostram isso. É claro que se tiver um companheiro melhor colocado, vou passar. Mas se tiver possibilidade, não tenho medo de arriscar”, explicou o camisa 18 do Peixe. Apesar de ser destro, Bueno credita o bom desempenho nas finalizações ao aprimoramento nos chutes com a perna esquerda.

Finalizando

“Desde pequeno, eu sempre treinei a perna esquerda. Meu pai falava para eu chutar contra a parede de casa. Isso me ajuda até hoje. Claro que finalizo melhor com a perda direita. Mas, se cair na perna esquerda, eu também chuto bem”, afirmou. Uma boa oportunidade para Vitor Bueno acertar o pé acontece nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), quando o Santos encara o Internacional, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia será titular da equipe de Dorival Júnior e quer manter a boa média. “Vou seguir finalizando, se os gols saírem e eu conseguir essa artilharia, vai ser algo muito positivo para minha carreira. Mas não é algo que mexe comigo. O que mexe comigo é a chance de ser campeão. O que almejo é o título e a classificação para a Libertadores”, completou.

Clássico

Embora estejam em situações diferentes no Campeonato Brasileiro, o duelo entre América-MG e Cruzeiro, na noite desta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), no Independência, pela 23ª rodada, é o clássico das equipes que lutam na parte inferior da tabela. A Raposa, mesmo em ascensão no torneio com cinco jogos sem saber o que é uma derrota, segue próximo à zona de rebaixamento, com 26 pontos, dois tentos a mais que o grupo dos últimos quatro. Já o Coelho está dentro de um mar de lama lutando para manter sua cabeça fora e ainda respirar, mas vê, a cada rodada, as chances se esgotarem: o time alviverde é o lanterna, com apenas 13 pontos conquistados. Para o confronto, o América tem um desfalque garantido. O lateral-esquerdo, Gilson, ex-Cruzeiro, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não entra em campo. No seu lugar, o técnico Enderson Moreira entendeu por escalar Danilo, que já atuou pelo lado e tem experiência no setor – sendo inclusive um dos artilheiros do time na temporada.

Reavaliação

Ainda restam algumas duvidas para escalar a equipe, sem a certeza que Nilson poderá ir para o jogo contra o Cruzeiro, após sentir dores na coxa direita. O jogador passará por reavaliação antes do clássico para saber se conseguirá atuar. Se ele não for para o campo, o atacante Michael será mantido. Outro problema é Matheusinho, que serve a Seleção Brasileira sub-20 e ainda não sabe se terá tempo para chegar a Belo Horizonte. “Desde o começo da semana já temos uma ideia do que será feito. Mas eu costumo falar que um time de futebol é como um ser vivo, pois você não tem tanto controle sobre ele como as pessoas acreditam. Às vezes você está pensando em uma situação e aí uma sequência de treinamentos te leva a mais dúvidas ou certezas sobre algumas coisas. Nós tivemos esse problema com o Nilson, que vai fazer exame e esperamos que não seja nada que o impeça de jogar. Vamos também conversar com o Matheusinho para saber como ele chegou, fazer uma avaliação em campo para ver como ele se apresentará. Mas a nossa ideia é sempre não mudar tanto a formação diante daquilo que temos feito”, analisou o treinador.

Substituto

Para o confronto diante do América, o técnico Mano Menezes estuda quem será o substituto ideal para a vaga de Rafael Sóbis. O jogador foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá entrar em campo. Com isso, Alisson e Rafinha disputam a vaga. Mas o atacante Willian e o meia-atacante, Elber, também correm por fora na luta pela posição. A boa notícia para o treinador ficou a cargo do zagueiro Manoel. O jogador sentiu um desconforto no tornozelo, após a partida diante do Botafogo, vencida por 5 a 2, pela Copa do Brasil, e passou os dois primeiros dias da semana em tratamento. Ele, porém, retornou aos trabalhos e não sentiu mais problemas. “Também não sei ainda, mas acho que o Manoel volta. Ele ficou dolorido, mas para tirar ele de um jogo, tem que ser algo muito sério. Vamos esperar”, brincou o companheiro de Manoel, o zagueiro Bruno Rodrigo.

Rodada

O Santa Cruz começou perdendo, conquistou a virada no segundo tempo, mas faltando cinco minutos para o apito final sofreu o empate após o juiz marcar pênalti para a Chapecoense neste domingo. Um empate com sabor de derrota para os tricolores, que chegaram à nona rodada sem somar três pontos e seguem em situação delicada neste Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado adverso, o lateral-direito Léo Moura se disse satisfeito com o que a equipe deixou dentro de campo. Superiores na maior parte do tempo, os jogadores do time coral agora já focam no clássico contra o Sport, no próximo domingo, na Ilha do Retiro. “A gente fica feliz porque a equipe hoje conseguiu jogar o futebol que o Doriva tem pedido, com a infelicidade de sair daqui com esse empate. Mas agora é pensar no domingo para a gente sair dessa situação”, disse o ex-flamenguista. O experiente jogador do Santa Cruz também alertou para o fato de que a equipe terá pouco tempo de descanso, já que possui outro importante compromisso pelo Brasileirão. Atualmente na vice-lanterna, com apenas 20 pontos, o Santa Cruz poderá mudar o ambiente pesado do Arruda caso supere seu principal rival e quebre a longa sequência sem triunfos na competição.

Procedimento

O meia-atacante Ederson passou por uma artroscopia no joelho esquerdo nesta quarta-feira, no hospital Samaritano, na Barra da Tijuca. O procedimento cirúrgico foi realizado pelo Dr. José Luiz Runco, que foi médico do Flamengo por 35 anos. Após a cirurgia, realizado no período da manhã, o chefe do departamento médico do Rubro-Negro, Dr. Márcio Tannure, comentou sobre o procedimento e confirmou que o atleta deve receber alta nesta quinta-feira. “A cirurgia do Ederson correu bem, dentro do esperado. A alta está prevista para amanhã (quinta-feira) de manhã. Será avaliado no dia a dia e esperamos que ele possa iniciar o tratamento fisioterápico na sexta-feira no CT. O atleta passou por uma artroscopia, pois tinha uma pequena lesão no menisco medial e após o tratamento conservador a dor persistiu. Por isso optamos pelo procedimento, que ocorreu bem e agora é iniciar a recuperação”, declarou. Ederson está fora dos gramados desde o último dia 03 de julho, na derrota do Flamengo para o Corinthians, na Arena de Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o meia-atacante sofreu uma forte entrada do lateral direito Fagner e teve que ser substituído.

Grávida

Dois torcedores do Espanyol de Barcelona, da Primeira Divisão do futebol da Espanha, foram detidos por terem agredido uma grávida de oito meses que usava um véu muçulmano que deixa apenas os olhos à mostra. A agressão aconteceu na segunda-feira da semana passada quando a mulher passeava pelo centro de Barcelona junto com seu marido e seus dois filhos e foi agredida pelos dois torcedores porque usava o nicab. O marido da mulher reagiu às provocações e também foi agredido pelos dois homens vinculados à torcida radical de extrema-direita Brigadas Blanquiazuis do Espanyol de Barcelona, que teve, em 2010, proibida sua entrada nos estádios. A mulher tentou interferir na briga quando um dos torcedores chutou sua barriga. A polícia chegou e deteve os agressores. A mulher foi internada, mas passa bem. Os dois agressores são acusados por crime de ódio, discriminação e agressão. Segundo Mounir Benjelloun, presidente da Federação Espanhola de Entidades Religiosas Islâmicas, este tipo de agressão acontece todos os dias no país, mas não é noticiada. Segundo um relatório publicado em abril pela Plataforma Cidadã contra a Islamofobia, os atos islamofóbicos se multiplicaram por dez em um ano, passando de 48 em 2014 a 534 em 2015. Segundo o governo, as agressões por motivos religiosos e racistas nesse período passaram de 538 a 575.

Suspenso

Após a confusão na qual se envolveu durante os Jogos Olímpicos no Rio, o nadador norte-americano Ryan Lochte será suspenso do esporte por dez meses pelo Comitê Olímpico dos EUA (USOC), informou a imprensa do país nesta quarta-feira. A informação, atribuída a “uma pessoa próxima a Lochte”, foi primeiramente veiculada pelo site “TMZ” e depois confirmada pelo jornal USA Today. Com a provável suspensão até junho de 2017, Lochte perderia o Mundial de natação do ano que vem, em Budapeste. O USOC ainda não se pronunciou sobre o caso. No final de agosto, a entidade chegou a negar a aplicação de uma punição ao atleta. O nadador, dono de 12 medalhas olímpicas, mentiu sobre um assalto sofrido no Rio de Janeiro ao lado de Gunnar Bentz, Jack Conger e James Feigen, também medalhistas olímpicos. Os norte-americanos alegaram ter sido vítimas de um assalto por homens que passavam por policiais armados após saírem de um posto de gasolina no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Dias depois, a Polícia Civil analisou imagens do circuito interno do posto e viu um policial apontando uma arma para deter Lochte, que estava embriagado e havia vandalizado o banheiro do estabelecimento. Lochte foi indiciado por falsa comunicação de crime e detido para depoimento no Rio. O comportamento do nadador foi motivo de críticas em todo o mundo, e ele chegou a perder o apoio de quatro de seus patrocinadores após os incidentes.