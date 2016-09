Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Eliminatórias

No primeiro jogo de Tite em território nacional, a Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo 2018. Na tarde deste domingo, com o meio-campista Renato Augusto à disposição, o técnico treinou na Arena da Amazônia o mesmo time que bateu o Equador na última rodada. Poupado dos trabalhos com bola no sábado, o ex-jogador do Corinthians foi utilizado normalmente. Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; William, Neymar e Gabriel Jesus treinaram em campo reduzido como titulares. Tite armou a equipe reserva com a seguinte formação: Marcelo Grohe (Weverton); Fágner, Geromel, Gil e Filipe Luís; Rafael Carioca, Giuliano e Lucas Lima; Philippe Coutinho, Taison e Gabriel Barbosa.

Repescagem

Diferentemente do treino de sábado, marcado por várias invasões de campo, a movimentação de domingo foi realizada sem torcida. Na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Colômbia bateu a Venezuela por 2 a 0, em Barranquilla. Já a Seleção Brasileira, na estreia do técnico Tite, ganhou do Equador por 3 a 0, em Quito. As duas equipes se enfrentam às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira, na Arena da Amazônia. Com 12 pontos ganhos em sete partidas, o Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias Sul-Americanas, posição que levaria a Seleção à repescagem para o Mundial da Rússia 2018. A Argentina, com 14 pontos, lidera a disputa, seguida por Uruguai, Colômbia e Equador, todos com 13.

Equilibrado

Pelas quartas de final dos Jogos do Rio de Janeiro, em uma partida com lances violentos, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 0, no Itaquerão. Companheiros na equipe olímpica, o atacante Gabriel Jesus e o meio-campista Renato Augusto preveem um duelo diferente entre as seleções principais pelas Eliminatórias Sul-Americanas. “Acho que vai ser um jogo equilibrado, porque a Colômbia tem um estilo parecido com o nosso, de toque de bola. Uma equipe com jogadores de alto nível normalmente não fica só na defesa e sai mais. Espero uma partida diferente das Olimpíadas, mais jogada e bonita de se ver”, afirmou Renato Augusto. Gabriel Jesus seguiu a mesma linha do companheiro. “Nas Olimpíadas, o jogo foi muito duro, mas agora são as seleções principais e acho que vai ser diferente. Espero que seja uma partida mais tranquila e que não tenham muitas pancadas, com os dois times querendo jogar”, afirmou.

Rodada

A Seleção treinou na Arena da Amazônia, sede da partida contra a Colômbia, na tarde de domingo e Tite repetiu o time utilizado para bater o Equador na última rodada, formado por Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; William, Neymar e Gabriel Jesus. “É muito importante (repetir a escalação), porque, além do ritmo, você vai pegando confiança e os jogadores podem se conhecer melhor. Assim, fica mais fácil de entrar em campo e fazer o que o professor pede. A continuidade ajuda bastante”, afirmou Gabriel Jesus. Na Colômbia, o técnico argentino José Pekerman não poderá manter o mesmo time que bateu a Venezuela na última rodada, já que o meio-campista Daniel Torres está suspenso. Por outro lado, o lateral direito Santiago Arias, livre de gancho, volta a ficar à disposição.

Remarcado

O Botafogo fez uma boa partida na tarde deste domingo na Arena Botafogo, no Rio de Janeiro, e venceu o Grêmio por 2 a 1, em jogo adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, remarcado por conta dos Jogos Olímpicos. No primeiro tempo, Camilo abriu o placar do jogo com um golaço de bicicleta, e Sassá ampliou pouco depois, se igualando a Gabriel Jesus na artilharia do Brasileiro, com 10 gols. O Grêmio reagiu no segundo tempo com um gol de Batista. O resultado afastou ainda mais o Botafogo da zona do rebaixamento. Agora com 29 pontos, o Alvinegro é o 11º colocado na tabela da competição, tendo ultrapassado Sport e São Paulo. O Grêmio, por sua vez, chega a terceira partida sem vitória, e segue fora do G4, sem conseguir superar o Corinthians. O Tricolor Gaúcho está em sexto lugar, com 36 pontos. Na próxima quarta-feira, o Botafogo vai receber o Fluminense em seu estádio, para o clássico carioca da 23ª rodada do Brasileirão, às 16 horas. Já o Grêmio, joga novamente fora de casa, e encara o Coritiba no Couto Pereira, às 21h45. Ambos os jogos serão no horário de Brasília.

Críticas

Ídolo do Corinthians, Vampeta não concorda com as críticas por parte da torcida alvinegra sobre Cristóvão Borges, que assumiu o cargo de técnico da agremiação de Parque São Jorge no mês de junho. Durante o programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, no último domingo, o ex-jogador classificou os protestos como “cornetagem anormal”. “A exigência é muito grande em cima do Cristóvão. Uma cornetagem anormal”, disse Vampeta, campeão do Mundial de 2000 e duas vezes vencedor do Campeonato Brasileiro com o Timão, em 1998 e 1999. A pressão existe desde que Cristóvão foi o escolhido para substituir Tite, que foi chamado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para treinar a Seleção. Após empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Pacaembu, no último dia 8, o atual técnico corintiano deixou o estádio municipal sob vaias. Para aumentar ainda mais a cobrança, o Timão venceu apenas um dos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. No entanto, a equipe segue no G4 do torneio, mesma posição em que se encontrava quando Tite trocou o Parque São Jorge pela Seleção. Por isso, Vampeta minimiza a responsabilidade de Cristóvão pelos resultados recentes do Corinthians, apegando-se também ao desmanche que o elenco alvinegro sofre desde o início da temporada.

Suspenso

O volante Arouca não poderá defender as cores do Palmeiras nos próximos 30 dias. Foi suspenso preventivamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva após ter sido flagrado no exame antidoping – textou positivo na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, logo depois de duelo contra o Internacional. O julgamento ainda não tem data definida, mas clube e jogador têm cinco dias – contados a partir desta sexta-feira, para apresentar uma defesa. Os médicos do Verdão já se adiantaram em dizer que não será solicitada a contraprova por ter certeza da inocência do jogador. O comunicado oficial do Tribunal foi enviado ao Palmeiras na última quinta-feira. Nele, consta o resultado do relatório técnico emitido pelo laboratório, cuja substância Hidroxytriamcinolone acetonide foi encontrada no corpo do atleta – proibida pelo regulamento de doping da Fifa, pela CBF e pela Agência Mundial Antidoping, a WADA. Arouca fez uso do anti-inflamatório Triancil. Segundo os médicos, o medicamento é proibido quando ingerido de algumas formas, mas não pela via intra-articular, como teria sido feito o procedimento no volante para curar uma inflamação no joelho.

Relaxaram

O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, fazendo 3 a 2 no Figueirense. Mas não foi fácil. Depois de um bom primeiro tempo, os cariocas relaxaram e viram o jogo se complicar. Já nos minutos finais, Magno Alves apareceu para garantir o triunfo do Tricolor, em partida remarcada da 18ª rodada do Nacional. Em Édson Passos, além do Magnata, Gustavo Scarpa e Renato Chaves marcaram para o Flu, que chegou a 34 pontos. Carlos Alberto e Nirley fizeram para o Figueira, que segue na zona de rebaixamento, com 24. A partida marcou mais um reencontro entre Carlos Alberto e o Fluminense, clube em que foi revelado. E o meia foi um dos personagens da partida. Além de um belo gol marcado, o jogador teve um desentendimento com alguns atletas do rival no intervalo. Na próxima quarta-feira, o Fluminense tem o clássico contra o Botafogo, fora de casa. No mesmo dia, os catarinenses recebem o Atlético-PR. Ambos os jogos serão válidos pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogadores

O diretor adjunto de futebol do Corinthians, Eduardo Ferreira, usou uma metáfora para explicar as saídas de jogadores. O dirigente comparou a debandada a uma diarreia. “A diretoria sabe o que vem sendo feito. Temos que entender que, às vezes, é melhor ter uma dor de barriga forte, ou seja, uma boa diarreia, de grande volume, e logo sanar isso, do que ficar tendo essa dor de barriga por dias e dias, anos e anos. Estamos passando um pouco de sufoco agora para que nos próximos anos o clube tenha uma situação financeira melhor, que não precise e dependa mais de ninguém”, afirmou o dirigente, à Rádio Globo/CBN. O Corinthians perdeu nas últimas semanas dois volantes titulares e dois atacantes. Bruno Henrique foi negociado com o Palermo (ITA), Elias e André foram para o Sporting (POR), e Luciano foi emprestado ao Leganés (ESP). Entre vendas, liberações gratuitas e empréstimos, o Corinthians “abriu mão” de 20 jogadores ao longo desta temporada, e arrecadou um valor próximo de R$ 125 milhões com todas as transferências.

Situação

O Vasco está longe de viver sua melhor fase na Série B do Campeonato Brasileiro. Já são cinco rodadas sem vitória e, para piorar a situação, a equipe saiu derrotada nos dois últimos confrontos, contra Vila Nova, em pleno São Januário, e Bahia, em Salvador. O técnico Jorginho pediu perseverança aos seus atletas. Segundo o comandante, é muito importante que os cariocas não se abalem pela sequência ruim. “Temos que ter perseverança. Se ainda estamos em primeiro, é porque trabalhamos para isso. Não podemos nos abater, precisamos dar a volta por cima”, declarou, em coletiva. O treinador também analisou a atuação de seus comandados diante do Bahia, e fez um balanço positivo do jogo. “Acho que fizemos um bom jogo e pecamos no detalhe da bola parada, não faltou intensidade. Contra o Vila Nova, não poderíamos entrar daquele jeito, mas contra o Bahia não vejo desse jeito”, explicou Jorginho. Agora, o comandante tem mais uma semana livre para trabalhar e corrigir os erros de sua equipe. O Vasco volta a campo no próximo sábado, em São Januário, para encarar o Oeste, às 16h30 (de Brasília). Com 41 pontos, os cariocas perderam a folga na ponta, e correm risco de perder a liderança na próxima rodada, caso tropecem diante da equipe paulista, comandada por Fernando Diniz.

Treinador

Alexandre Gallo não é mais treinador do Náutico. Ele não resistiu à derrota do Timbu para o Sampaio Corrêa, no último sábado, e deixa o comando da equipe em meio à disputa da Série B. Treinador foi demitido após uma reunião da direção do Timbu, neste domingo. A informação foi confirmada pelo clube por meio de suas redes sociais. O pernambucano Givanildo Oliveira está na mira do clube para ser o substituto de Gallo. Contratado pelo Náutico após a queda no Pernambuco, Gallo comandou a equipe em 25 jogos. Foram 11 vitórias, quatro empates e 10 derrotas. Outro fator pode ter influenciado a decisão da diretoria: as seis mudanças que o treinador fez no último jogo. Gallo decidiu barrar atletas importantes para a partida diante do Sampaio Corrêa, como Júlio César, Rafael Pereira, Bergson e João Ananias. As mudanças não surtiram efeito e não pegaram bem dentro do grupo. O Timbu acabou derrotado pelo lanterna da Série B – mesmo com as alterações de Gallo.

Estrangeiros

Ex-técnico do São Paulo, Muricy Ramalho acredita que as saídas precoces de Juan Carlos Osorio e Edgardo Bauza para as seleções de México e Argentina, respectivamente, levaram a equipe à crise vivida atualmente. Em entrevista ao jornal “Agora”, o treinador aposentado afirmou que as mudanças bruscas de filosofia prejudicaram o planejamento tricolor. “O São Paulo vem de trocas de treinadores. Não está nessa situação pelo clube, o clube não tem problema. Os estrangeiros saíram e prejudicaram demais o planejamento, porque mudam a maneira de jogar e a filosofia de trabalho. Isso mexe, sim, com os atletas. Não é problema da diretoria, é dos técnicos” disse Muricy. “O planejamento foi feito lá atrás. Desde o Osorio, que preferiu ir para o México. O Bauza não tem nada a ver com o Osorio, a maneira de trabalhar era totalmente outra. Ele teve desempenho razoável, apesar de o aproveitamento não ter sido bom, mas pelo menos conhecia o elenco. Depois vem outro treinador. Isso, para o jogador, é a pior coisa, não funciona. Complicou muito”. No momento, o São Paulo é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. Está a quatro do Internacional, primeiro time da zona de rebaixamento. Muricy admite o risco de queda e avisa: o Tricolor tem de se conscientizar que vai lutar na parte inferior da tabela.

Atacante

Contratado para defender o Manchester City a partir de 2017, o atacante Gabriel Jesus evita pensar no futuro. Concentrado no Palmeiras e na Seleção, o atacante de apenas 19 anos revelou que, apesar da estreia bem-sucedida pelo Brasil, acabou cobrado por sua mãe. Escalado pelo técnico Tite como titular no confronto com o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, Gabriel Jesus sofreu o pênalti convertido por Neymar e ainda marcou dois gols. O desempenho, no entanto, não foi suficiente para evitar críticas da mãe Vera. “Depois do jogo, peguei o celular e fui direto ler a mensagem dela, falando para eu não ficar impedido”, contou Gabriel Jesus neste domingo, arrancando risos durante a entrevista. “Em vez de dar os parabéns, ela falou do impedimento. Sempre cobra mais do que elogia”, disse o garoto, sorrindo.

Conquistou

Promovido ao time profissional do Palmeiras em 2015, Gabriel Jesus rapidamente conquistou uma posição entre os titulares e participou do título da Copa do Brasil. Atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi campeão olímpico e ganhou a camisa 9 na Seleção principal. “Apesar de ser um garoto de 19 anos, tenho uma responsabilidade grande desde cedo. A família ajuda bastante e minha mãe está sempre pegando no meu pé. Costumo dizer que é o pior zagueiro que já enfrentei, mas sei que é para o meu bem. Sou simples, gosto de coisas simples e quero sempre melhorar”, afirmou. Em grande fase no Palmeiras e na Seleção Brasileira, Gabriel Jesus procura não dar grande atenção aos comentários da imprensa para manter o foco em seu trabalho. Atraído pelo técnico Pep Guardiola, ele defenderá o Manchester City em 2017, algo em que evita pensar no momento.

Sequência

O Vitória tem novo reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante Zé Love chegou a um acordo com o clube baiano e será mais uma opção de ataque para o técnico Vagner Mancini. O jogador, campeão da Libertadores pelo Santos, em 2011, deve desembarcar em Salvador ainda nesta sexta-feira. Depois de realizar os exames médicos, o atacante assinará contrato, que será válido até o fim da temporada. Zé Love estava defendendo o Al Shaab, dos Emirados Árabes Unidos, de onde saiu em julho, ficando livre para assinar com outro clube. Aos 28 anos, ele chega ao Vitória após passagens por equipes importantes do Brasil, como Palmeiras, Grêmio, Coritiba e Goiás, entre outros. “Quando recebi o convite do Vitória, não pensei duas vezes. É um clube grande, com estrutura fantástica e uma torcida maravilhosa. Podem esperar de mim muita raça e entrega. Estou muito motivado em ajudar o clube nesta Série A. Vou dar a vida em cada jogo”, afirmou o novo reforço do Leão.

Relacionado

Contratado, regularizado, apresentado… Gustavo já cumpriu quase todas as etapas do início de sua passagem no Corinthians e tem grande chance de estrear com a camisa alvinegra na quinta-feira, em partida contra o Sport, na Arena. O jogador de 22 anos, contratado do Criciúma, será relacionado para o jogo e pode até mesmo ganhar oportunidade como titular. Além de André e Luciano, que deixaram o clube, o Timão não deve contar com Guilherme, que sente dores na coxa direita. Romero, outra opção para o setor, voltará da seleção paraguaia, mas precisará ser avaliado fisicamente. A carência de jogadores para a posição e a falta de contratações de peso no Corinthians fazem com que a pressão sobre o novo camisa 9 seja grande. A expectativa por parte da torcida cresceu nos últimos dias com o bom desempenho do atleta em treinamentos. Contudo, diretoria e comissão técnica do Timão trabalham para aliviar a tensão e a cobrança sobre o jogador.

Diretoria

“É um trabalho no dia a dia, com o treinador, com a diretoria, os atletas. O Gustavo assume, sim, uma importância, porque a instituição Corinthians exige uma responsabilidade natural para quem veste a camisa. Ele pode nos ajudar bastante, mas tudo ao seu tempo. Falamos para ele trabalhar com bastante afinco, que as coisas vão acontecer. Não é só chegar, colocar a 9 e falar para ele ser artilheiro do time no segundo semestre. Não é assim. Ele vai ter as oportunidades, vai trabalhar, mas nenhum tipo de cobrança excessiva sobre um jovem de 22 anos que estava disputando a Série B” destacou o gerente de futebol do clube, Alessandro Nunes. O técnico Cristóvão Borges vai começar a definir a equipe que enfrentará a Ponte nesta segunda-feira, em atividade sem acesso aos jornalistas. Dentre os titulares, o único desfalque confirmado é o zagueiro Balbuena, suspenso.

Confronto

O Atlético-MG segue se preparando para a partida de quarta-feira, no Independência, diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o técnico Marcelo Oliveira comandou mais uma atividade visando este confronto. O trabalho desta manhã contou com treinos técnicos e táticos, realizados no campo 1. E, para ajudar o treinador do Galo, alguns atletas importantes, poupados durante semana, participaram normalmente, dando mostras de que estarão à disposição para o jogo de quarta. O volante Leandro Donizete, o zagueiro Ronaldo e o lateral Carlos César trabalharam normalmente, e não devem ser problema para encarar o Vitória. Além deles, o goleiro Victor continua sua transição após se recuperar de lesão, e está liberado pelo departamento médico. Seguindo o planejamento para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG volta a treinar, desta vez pela tarde, nesta segunda-feira. Com 39 pontos, o Galo ocupa o terceiro lugar, e busca a vitória em casa para tentar se aproximar do Palmeiras, que lidera com 43. Na última rodada, os mineiros empataram com o Grêmio por 1 a 1, fora de casa, conquistando bom resultado.

Declarações

O Figueirense segue em situação difícil na tabela, após mais uma derrota, dessa vez para o Fluminense, por 3 a 2. Mas o que tomou conta da discussão após a partida foram declarações fortes do meia Carlos Alberto, revelado pelos cariocas, e autor de um dos gols dos catarinenses. O atleta, de 31 anos, acusou o técnico do Flu, Levir Culpi, de ter mandado o lateral Wellington Silva bater em Carlos. Segundo o meia, o treinador não vai assumir, mas foi o que aconteceu. “A guerra é só no jogo. O Levir mandou o Wellington me dar porrada. Quero ver ele assumir em público. O jogador não vai admitir, mas quero ver ele”, disparou o camisa 19 do Figueirense, ao canal Premiere. O jogador do Figueirense foi enfático ao afirmar que a atitude de Culpi é de alguém que não tem caráter. “Ele mandar o cara bater é coisa de mau caráter”, declarou. O meia também relembrou sua história no Flu, onde foi revelado. “Sou ídolo desse clube (Fluminense), fui criado aqui. Guerra é dentro de campo”, declarou Carlos Alberto. O Figueirense saiu perdendo por 2 a 0 e buscou o empate. Porém, com gol de Magno Alves, já na parte final do jogo, os catarinenses estagnaram nos 24 pontos, permanecendo na zona da degola do Brasileirão.

Contusões

Embora tenha jogadores servindo as seleções, como Lucas Pratto, Otero e Rafael Carioca, a pausa no Campeonato Brasileiro para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 foi um importante aliado do Atlético-MG. Aos poucos, a equipe que ia ficando desfigurada pelo excesso de contusões, tem atletas recuperados e poderá contar com retornos importantes para o jogo contra o Vitória, na próxima quarta-feira, no Independência. O principal deles é o goleiro Victor, apesar de Uilson não ter feito papel ruim nos jogos em que foi exigido e, por mais que tenha sofrido gols, jogou bem nas partidas. O camisa 1 do Galo sofreu uma lesão lombar e desfalcou a equipe nas duas últimas semanas. Nos treinamentos do fim de semana, porém, ele foi para o campo e se sentiu bem, sendo um dos prováveis reforços de Marcelo Oliveira para a partida diante do Leão. Outra situação que deu tranquilidade ao treinador alvinegro foi o retorno ao campo dos atletas que vinham sendo poupados. O lateral direito Carlos César, o volante Leandro Donizete e o zagueiro Ronaldo também foram liberados nos trabalhos do fim de semana e vão para o jogo na quarta-feira. Os três sentiram desconforto muscular e preocuparam o treinador. Os dias de treinamentos sem jogos, entretanto, deram a possibilidade de descanso e, consequentemente, recuperação para esses jogadores.

Bicicleta

Uma pintura. Assim pode ser caracterizada a bicicleta de Camilo na vitória do Botafogo por 2 a 1, contra o Grêmio, na sua Arena na Ilha do Governador. E o próprio jogador admitiu que a finalização de primeira foi o gol mais bonito que ele já marcou nos seus quase 13 anos de carreira até o momento: “Nunca tinha feito um gol assim não, de primeira. É o gol mais bonito da minha carreira. Acreditei um pouco, é aquela bola que pega na veia, do jeito que a gente quer” enalteceu o camisa 10 do Botafogo na saída do campo. Camilo aproveitou também para destacar a partida feita por todo o grupo. Isso logo depois de uma partida traumática como fora a da quinta-feira, quando o Glorioso foi derrotado por 5 a 2 pelo Cruzeiro, na própria Arena: “No segundo tempo, foi na garra, por estarmos mais desgastados já que jogamos segunda e quinta-feira. Tivemos que sofrer para sairmos com a vitória, 2 a 0 era um placar perigoso. O gol foi bonito, ajudou a equipe, é o mais bonito da minha carreira, mas o mais importante foi a vitória” completou Camilo.

Arbitragem

A polêmica que entrou em campo na Série C não passará em branco. No dia seguinte à atuação da arbitragem render broncas e até invasão de campo da diretoria do Juventude durante o revés por 3 a 0 para o Tombense, o árbitro Paulo Henrique de Melo Salmazio denunciou na súmula um dos dirigentes do clube gaúcho. Na súmula, o juiz afirmou que o diretor do Juventude, Carlos Chiles, teria invadido o campo e ido na direção dos vestiários para dar notas de dinheiro e direcionar ofensas. O árbitro apontou que o dirigente teria proferido palavras como “Seu ladrão, vagabundo, toma esse cem reais para você, pegando o bolo de dinheiro e mostrando a nota de cem reais”. Na derrota por 3 a 0, dois jogadores do Juventude foram expulsos, e a atuação deixou o clube de Caxias do Sul com 24 pontos, na sexta colocação do Grupo B. No seu site, o clube definiu a situação como “O principal personagem do jogo foi Paulo Henrique de Melo Salmazio-MS que, acompanhado de seus auxilares, protagonizou a pior atuação de um árbitro vista nos últimos anos”.

Ofensivos

Após a derrota da Portuguesa por 2 a 0 para o Boa Esporte, na manhã deste domingo, no Canindé, parte da torcida entoou gritos ofensivos e até partiu para a violência. O carro do volante Mateus foi atingido por uma pedra que amassou parte do capô, no estacionamento do estádio. De acordo com reportagem da ESPN, o local do estacionamento do carro é privado a funcionários e jogadores. Assim, a pedra teria sido arremessada pelo lado de fora, por cima do muro. Não há informações de quem jogou a pedra. Ao mesmo tempo, perto dali, um grupo de torcedores se reuniu para protestar contra a situação da Lusa, que está a um passo da Série D. “Raça, c.., a Lusa é tradição”, gritavam os torcedores. Mateus, que estava dentro do vestiário quando a confusão ocorreu, só soube do dano quase meia hora depois, avisado por um colega de equipe. Transtornado com o fato, ele saiu rapidamente para observar a gravidade do problema, reclamando bastante. “É brincadeira isso”, bradou o meio-campista, inconformado com a cena que acabara de ver.

Colocado

O Fluminense quase se complicou, mas conseguiu vencer o Figueirense, em Edson Passos, no último sábado. Com isso, ficou mais próximo do G4 do Campeonato Brasileiro. O Tricolor agora está a três pontos do Corinthians, quarto colocado. Para o técnico Levir Culpi, a vitória suada por 3 a 2 contra o time catarinense confirma que o Flu está na briga por uma vaga no grupo que dá acesso à Libertadores. “Olha, eu sempre achei que estávamos na briga, desde o início. Se levarmos em conta algumas coisas, como não jogar no Maracanã, as dificuldades de logísticas, nós estamos aí a poucos pontos do G4. Eu acho que estamos perfeitamente na luta. Vamos chegar” disse o técnico. Um dos motivos que fazem Levir acreditar que pode terminar entre os quatro primeiros é o equilíbrio do Brasileirão. Para o treinador, não tem nenhum time muito superior na competição. Além disso, o treinador aposta no estádio Giulite Coutinho, que virou um trunfo da equipe, para encostar nos líderes. Depois de rodar muitas praças, com o Maracanã entregue para a Olimpíada, o Fluminense fez do estádio a sua casa e a química aconteceu. Contando sempre com apoio da torcida, o Tricolor ainda não perdeu no local. Foram três vitórias pelo Campeonato Brasileiro e um empate pela Copa do Brasil.

Lamentou

Após a derrota do Grêmio por 2 a 1 diante do Botafogo, na tarde deste domingo, na Ilha do Governador, o atacante Luan lamentou o fato de o Tricolor gaúcho não ter aproveitado a oportunidade para voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. O empate garantiria à agremiação de Porto Alegre o quarto lugar da competição, ultrapassando Santos e Corinthians, respectivamente. Já uma vitória faria com que a equipe gaúcha superasse o Atlético-MG e assumisse a terceira colocação. Na avaliação de Luan, o Grêmio foi castigado justamente por adotar uma postura incomum em campo. “A gente tinha grande chance de voltar ao G4, mas fizemos uma partida hoje que fugiu das nossas características, de colocar a bola no chão, de tentar jogar”, explicou ao canal Sportv. “Estava muito difícil, a gente tentou fazer nosso jogo, mas a bola deles era só nos contra-ataques e conseguiram fazer o gol numa bobeira nossa. Isso não pode acontecer”, reclamou o atleta campeão dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com a Seleção Brasileira, em agosto. Sexto colocado, com 36 pontos, o Grêmio não vence no Brasileirão há três rodadas. A chance para a reabilitação será nesta quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira.

Divisão

O domingo foi decepcionante para o Ceará. A equipe, que iniciou a 23ª rodada da Série B no G4, não conseguiu vencer o Avaí em casa e, após o empate sem gols, perdeu sua vaga na zona de acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Com um final de segundo tempo intenso, ambas as equipes viram seus jogadores sendo expulsos: Fábio Sanches e Bill acabaram recebendo dois cartões amarelos. O mérito, entretanto, fica para o time catarinense, que suportou a pressão de jogar com um homem a menos pela maior parte do tempo. O Vovô falhou em reagir e garantir os três pontos no Castelão. O time cearense, que agora soma seis partidas sem vitória, precisa ligar o sinal de alerta se não quiser perder o acesso para Série A, que já esteve em suas mãos ao longo do torneio. Para o Avaí, entretanto, o empate desceu mais doce. A equipe, invicta há três rodadas, pode comemorar a resistência à pressão do Ceará e vem se reerguendo na competição. Na próxima rodada, o Avaí, na 12ª posição, recebe o Criciúma na Ressacada, no sábado, para o clássico catarinense. Já o Ceará, agora quinto colocado, visita o Goiás, primeiro time fora da zona rebaixamento, que deverá entregar tudo em casa para se afastar da degola.

Temporada

O atacante Bruno Mineiro foi o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2012 e cativou os torcedores da Portuguesa, mantida à época por mais uma temporada na elite do futebol nacional. Apenas quatro anos depois, porém, o atleta amarga junto com o clube do Canindé um presente de derrotas em sequência e quase rebaixamento para a Série D, bem longe da lembrança de sucesso na primeira passagem. “Eu nunca tinha vivido isso, só tinha vivido alegrias aqui na Lusa em 2012. É triste demais isso, fico triste mesmo. Lamento muito”, afirmou mostrando muito abatimento o jogador, em entrevista concedida à Gazeta Esportiva logo após a derrota por 2 a 0 para o Boa Esporte, no último domingo, no próprio Canindé. Sem querer apontar culpados, o jogador deixou claro que a trajetória recente do clube já apontava para a possibilidade de uma tragédia. “Cheguei no final da (Série) A2 aqui e ali já tinha acontecido essa mesma coisa, já tínhamos quase caído. Ali já tinha que ter visto o problema, mas não enxergaram, não resolveram. Está vindo, se arrastando, se arrastando… E futebol, gente, se você não tiver o básico, complica. Com o básico já é difícil, imagina sem. Futebol não se faz assim”, reclamou.

Campanha

Para o jogador, a rotação incrível de jogadores e técnicos em 2016 é a principal causa da campanha errante na terceira divisão nacional. Com apenas 11 pontos conquistados em 16 jogos disputados, o time rubro-verde está quatro pontos atrás do Macaé, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, restando apenas duas rodadas para o encerramento do torneio. “Todos que estão de fora estão vendo o que acontece com o clube hoje. É muita troca. Desde quando eu estou aqui já passaram 72 jogadores e 5 técnicos, então não tem como ir bem. Se você não parar um pouco e ver o que está acontecendo, desde lá de cima, nenhuma equipe consegue ir para frente. Todos têm culpa, não só os jogadores. É cada um pegar a sua parte, assumir e tentar pelo menos manter a Lusa na Série C”, analisou. No duelo contra os mineiros, ele fez dupla com o centroavante Nunes, outro jogador experiente, mas não tem explicação para uma dupla com passagens marcantes no futebol nacional não conseguir engrenar na Série C. “Ninguém aqui está bem, o time não se encaixa porque cada dia chega um, você pega um padrão de jogo eles vão lá e trocam. Não é assim que a Lusa vai ser grande como era em 2012”, apontou.

Indefinido

O treino realizado pelo Corinthians no CT Joaquim Grava na manhã deste domingo teve uma novidade. O atacante Rildo, que segue com futuro indefinido no Timão, voltou a treinar com bola após se recuperar de lesão muscular na coxa esquerda. Rildo realizou apenas duas partidas pelo Corinthians neste Campeonato Brasileiro e pode deixar o clube nos próximos dias. Ainda neste domingo, o gerente de futebol Alessandro Nunes confirmou uma sondagem do Botafogo pelo jogador de 27 anos, mas não garantiu se o atacante irá deixar o clube. Emprestado pela Ponte Preta até dezembro, Rildo pode deixar o Timão até o dia 15 de setembro, data que se fecha a janela de transferências do futebol nacional. Caso as negociações pelo jogador avancem, a diretoria do Corinthians não deve fazer jogo duro para liberar o atleta. Neste domingo, ficaram de fora da atividade comandada pelo técnico Cristóvão Borges o meia Danilo, entregue ao Departamento Médico e que só deve voltar a atuar em 2017, e o meia Guilherme, que sofre com dores musculares. O próximo treino do Corinthians acontece na tarde desta segunda-feira. Com 37 pontos e na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, o Timão volta a campo para enfrentar o Sport na quinta-feira, na Arena Corinthians, em jogo válido pela 23ª rodada.

Ingressos

No último domingo, foi batida a marca de 1,5 milhão de ingressos vendidos na Paralimpíada, que começa na próxima quarta-feira, com a Cerimônia de Abertura no Maracanã. As finais de diversos esportes já estão completamente esgotadas. A três dias da cerimônia de abertura, restam cerca de um milhão de bilhetes disponíveis ao público, mas devido ao ritmo alcançado pelas vendas, a tendência é que as entradas se esgotem. As vendas de ingressos vêm crescendo significativamente nas últimas semanas. Apenas no dia 24 de agosto, foram vendidos 145 mil bilhetes, um recorde nos Jogos. Quatro dias depois, a marca de um milhão de entradas comercializadas foi alcançada. “Houve uma mudança importante no padrão de vendas” diz o diretor executivo do Comitê Rio 2016, Mario Andrada. “Primeiro vimos uma energia muito grande vinda dos Jogos Olímpicos e pessoas que simplesmente queriam estar no Parque Olímpico da Barra. Agora, vemos torcedores que estão buscando por atletas e partidas específicos. Ver que o esporte se tornou a principal razão pela qual os ingressos são comprados é muito animador”.

Tricolor

Só falta o anúncio oficial do São Paulo para Jean Carlos ser oficializado como reforço do clube. Isso porque neste domingo o meia concluiu os exames médicos, assinou até o fim do Paulista 2017 e já vestiu a camisa tricolor. Jean Carlos esteve no CT da Barra Funda neste domingo, quando a equipe treinou mirando o clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira. O jogador de 23 anos chega por empréstimo, com opção de compra em definitivo, e deve ser apresentado no início da próxima semana. O meia, no entanto, ainda não deve estrar tão rapidamente. Ele se recupera de um problema muscular considerado leve. Assim que estiver em condições, ficará à disposição do técnico Ricardo Gomes. O Tricolor pagará R$ 400 mil ao São Bernardo por 40% dos direitos econômicos do atleta. Para tirá-lo do Vila Nova, foram mais R$ 200 mil e um contrato de empréstimo com a possibilidade de devolução no fim mas mantendo o percentual adquirido.

Problemas

Disposto a mudar a sina de brigar por título apenas no primeiro semestre, o Santos abriu os cofres e foi atrás de reforços para formar um elenco forte e capaz de dividir Brasileiro e Copa do Brasil. Mesmo mais encorpado que anos anteriores, o Peixe ainda sofre com antigos problemas, sendo o principal deles pontuar fora de casa. Para o jogo contra o Internacional, na próxima quinta-feira, no Beira-Rio, a equipe pode voltar ao G4 do torneio em caso de vitória. Mas para isso terá de se superar. Por diferentes fatores, o técnico Dorival Júnior não consegue repetir o time desde a 12 rodada, na derrota para o Grêmio, coincidentemente também em Porto Alegre. Desde então, lesões, suspensões, negociações e convocações forçaram substituições nos titulares. Diante do Inter, desesperado para voltar a vencer e deixar a zona de rebaixamento, Dorival terá novamente alterações a fazer. Com Thiago Maia suspenso, o meia Léo Cittadini deve ser promovido. Na zaga, Luiz Felipe retorna de suspensão e recupera vaga de David Braz. Além disso, o colombiano Copete não participou dos últimos treinos e o Lucas Lima, na Seleção, também é dúvida.

Categorias

A derrota do Sport para o Santa Cruz, na Copa Sul-Americana, na última quarta-feira, foi marcada por uma cena incomum na Ilha do Retiro até pouco tempo atrás. Nenhum dos 14 jogadores utilizados pelo técnico Oswaldo de Oliveira foi formado nas categorias de base do clube. O fato vai de encontro à filosofia do presidente João Humberto Martorelli, que desde o primeiro dia de gestão trata o aproveitamento de atletas forjados no Leão como uma prioridade. Nos tempos do técnico Eduardo Baptista, o discurso era repetido reiteradas vezes como um dos pontos positivos da gestão Martorelli. Apesar de a utilização dos jogadores das categorias de base ter diminuído neste final de ano, Martorelli não vê problemas no trabalho que o técnico Oswaldo de Oliveira tem desenvolvido. Para ele, o treinador merece elogios. “Temos um planejamento de aproveitamento de jogadores da base, e Oswaldo vem fazendo isso, embora não seja uma coisa visível para a grande maioria da população. É um trabalho intenso que vem sendo feito. Ele está fazendo de acordo com a filosofia que nós combinamos”. Questionado sobre como era esse trabalho do técnico Oswaldo de Oliveira, o presidente do Sport garante que o processo, no momento, passa pela análise dos que têm condições de entrar em campo.

Competição

Depois de dez anos longe da Série A, o Santa Cruz volta a disputar a competição mais importante do futebol brasileiro. As expectativas da diretoria eram muitas. Principalmente porque o clube se acostumou a empilhar troféus das divisões inferiores, nos últimos anos, e ver a torcida encher o Arruda em momentos cruciais desde a saída da Série D. Após oito meses de disputa na elite, uma certa frustração tomou conta dos dirigentes, que esperavam uma situação financeira apertada. Mas não como agora. Entre os diretores, é consenso que existia uma expectativa grande por maior público nos jogos, o que renderia um dinheiro considerável. E também em patrocínios. O vice-presidente Constantino Júnior afirmou que o clube conseguiu mais dinheiro em patrocinadores – os estampados na camisa coral – na época da Série D do que nos dias atuais. “Em patrocínio de camisa, sim. É um valor substancialmente maior do que hoje na Série A” afirmou em entrevista à Rádio Transamérica. O bicampeonato pernambucano – quinto título estadual conquistado desde 2011 – e a conquista da Copa do Nordeste deste ano aumentaram a expectativa. Mas a “seca”, aumentada pela crise econômica que assola o país, foi maior do que o clube pensava.