Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Comando

Assim como fazia nos tempos de Corinthians, o técnico Tite abdicou do mistério para a sua primeira partida sob o comando da Seleção Brasileira – contra o Equador, nesta quinta-feira, em Quito. A principal novidade em relação à equipe que era utilizada por Dunga será a presença de Gabriel Jesus, palmeirense vendido ao inglês Manchester City, no comando do ataque. “O Gabriel Jesus é o goleados nor do Brasileiro, atuando como um jogador terminal. O treinador procurou respeitar como os atletas jogam em seus clubes”, justificou Tite, lembrando que, assim como o veterano Robinho, do Atlético-MG, Jesus já tem dez gols marcado Campeonato Brasileiro. Tite não falou apenas sobre Gabriel Jesus. Logo que se posicionou diante das câmeras de televisão, o técnico escalou a Seleção Brasileira para o confronto com o Equador: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Willian, Renato Augusto e Neymar; Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, portanto, dividirá a atenção com outros integrantes da Seleção Brasileira, como o volante Paulinho, aposta de Tite apesar de estar no futebol chinês, e o próprio ex-treinador corintiano. “Sou um ser humano. Tenho uma expectativa muito grande, até porque me preparei a vida toda para esse momento. Trabalhei muito. Queremos proporcionar um grande jogo”, discursou Tite.

Capitão

A Seleção Brasileira já tem um novo capitão. Após o atacante Neymar anunciar que não ostentaria mais a braçadeira, com a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro assegurada, o técnico Tite incumbiu o zagueiro Miranda de liderar a sua equipe nacional dentro de campo. “A Seleção tem vários líderes. Agora, mais uma vez, terei a felicidade de representá-los como capitão”, discursou Miranda, que já havia exercido essa função em dez jogos sob o comando de Dunga. A estreia de Tite na Seleção e consequentemente a de Miranda como substituto de Neymar na função de capitão será diante do Equador, nesta quinta-feira, em Quito. Para que o time seja bem-sucedido, o defensor tem se apegado ao trabalho do seu novo comandante. “O Tite é um grande treinador. Mas, por enquanto, só treinamos durante três dias. Ainda não dá para avaliar o seu estilo. Ainda assim, todos confiam nele. Vamos tentar fazer o melhor pela Seleção”, bradou o capitão Miranda.

Título

Atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras iniciou a defesa de seu título na noite desta quarta-feira. Na primeira partida pelas oitavas de final do torneio, o técnico Cuca escalou força máxima e teve algum trabalho para ganhar do Botafogo-PB por 3 a 0, no Estádio Palestra Itália. Trajados com o novo uniforme do clube, em homenagem ao título da Copa do Brasil 2015, Jean, Rafael Marques e Tchê Tchê marcaram os gols do Palmeiras. Com o resultado, a equipe alviverde se classifica às quartas de final mesmo com derrota por dois gols de diferença na partida de volta, marcada para o dia 21 de setembro, em João Pessoa. Após estrear com vitória na Copa do Brasil, o líder Palmeiras retoma a disputa do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, contra o São Paulo, no Palestra Itália. Já o Botafogo-PB, pela Série C, volta a campo neste domingo para pegar o Confiança, no Almeidão. Sem correr riscos no campo de defesa, Cuca resolveu colocar o garoto Vitinho no lugar de Erik. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Allione recebeu de Dudu pela direita e tocou para Tchê Tchê na entrada da área. O meio-campista limpou a marcação e chutou no canto esquerdo de Michel Alves para fazer seu primeiro gol pelo Palmeiras.

Resultado

O Corinthians não tinha o seu time ideal e esteve longe de fazer um grande jogo na noite desta quarta-feira, no estádio de Edson Passos, em Mesquita (RJ), mas conseguiu um bom resultado diante do Fluminense, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após sair atrás com gol de Marquinho, em falha de Cássio, os paulistas correram atrás e Rodriguinho selou o empate por 1 a 1. Com o resultado conquistado na casa do adversário, o Timão vai iniciar o duelo da volta classificado, pois passa com um empate por 0 a 0. Novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis, enquanto de 2 a 2 para a cima, a vaga fica com os cariocas. Se houver ganhador, este se classifica. O jogo de volta entre as duas equipes está marcado para o dia 21 de setembro, às 21h45 (de Brasília), no estádio de Itaquera. A próxima vez que ambos entram em campo, no entanto, será no meio da próxima semana: enquanto o Flu faz um clássico contra o Botafogo, na quarta, o Timão recebe o Sport, na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Itaquera. Até o encerramento da partida, o Corinthians poderia ter melhorado ainda mais o resultado, mas não pareceu tão disposto a isso. Cristóvão optou por alterações defensivas, colocando Giovanni Augusto e Willians em campo nas vagas de Marlone e Camacho.

Trajetória

Felipe Massa anunciou nesta quinta-feira que não permanecerá na Fórmula 1 após o fim da atual temporada. Aos 35 anos, o piloto brasileiro não atravessa boa fase com a Williams, ocupando apenas a décima colocação do Mundial, com 39 pontos. Massa encerra uma trajetória de 14 anos na principal categoria do automobilismo, tendo como melhor resultado o vice-campeonato mundial em 2008. Com 242 aparições na Fórmula 1, Massa acumula 11 vitórias e 14 polepositions. Atuando na categoria desde 2002, o brasileiro teve seu auge em 2008, quando era o virtual campeão mundial até a última curva de Interlagos, último GP do ano, onde Hamilton conseguiu a ultrapassagem necessária na última curva do circuito para terminar a corrida em quinto e garantir o título. Felipe Massa iniciou sua trajetória na Fórmula 1 com a Sauber, onde permaneceu por três temporadas – em 2003 teve um hiato após desentendimentos com o chefe da equipe, que pediu a ele para ceder sua posição a Nick Heidfeld, fato negado pelo brasileiro. Posteriormente, assumiu o lugar de Rubens Barrichello na Ferrari, escuderia em que viveu seus momentos mais vitoriosos, ajudando Kimi Raikkonen a vencer o campeonato de 2007 e faturando o vice no ano seguinte.

Desesperados

O elenco do Santos sabe que precisa perder a síndrome de Robin Hood se quiser brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe já perdeu 14 pontos para times que brigam para fugir do rebaixamento e uma nova série contra os desesperados ligou o sinal de alerta na Vila Belmiro. “A conta é bem simples. Temos de buscar os três pontos. Precisamos dos pontos fora de casa depois de perder em casa. Contra o Inter, vamos para vencer”, avisou o zagueiro Luiz Felipe, preocupado com a chance do Peixe reabilitar um rival que não vence há 14 rodadas. “É mais difícil, porque eles vão fazer de tudo para ganhar pela situação em que se encontram, pela grandeza do clube”, comentou o defensor, incomodado com a situação. “A gente não esperava essas derrotas, mas sabíamos que eram jogos difíceis. As equipes que estão lá embaixo são complicadas. Agora temos de buscar os pontos fora de casa”. Aos tentar diagnosticar o motivo do Santos ter tanta dificuldade para superar adversários que, na teoria, deveriam dar menos trabalho para o elenco alvinegro, Luiz Felipe não titubeou e cravou o “medo” de encarar o Peixe de igual para igual como principal fator para os obstáculos do atual campeão Paulista. “É difícil de explicar. Acredito que seja pela dificuldade que esses times impõem por jogarem acuados, por uma bola. O Figueirense chutou só três bolas e nós chutamos 25. É difícil jogar contra quem vem só para se defender”, avaliou, refutando jogar a culpa nos ataques.

Invadiram

Crise e luta contra o rebaixamento eram temas evitados e combatidos dentro do São Paulo até a semana passada, quando o clube foi sacudido por um protesto violento de torcedores que invadiram o CT da Barra Funda e chegaram até a agredir alguns jogadores. No dia seguinte, um novo tropeço no Morumbi. Se tornou inevitável. Logo após o empate sem gols com o Coritiba, Ricardo Gomes admitiu o clima tenso e os atletas se renderam à realidade do clube ter de lutar para não entrar na zona da degola. Com isso, veio primeiro a decisão de isolar todo o grupo. Os treinos têm sido feitos à portas fechadas e nem mesmo as famosas e rotineiras entrevistas coletivas foram autorizadas. Dirigentes, comissão técnica e atletas ainda fizeram um pacto de silêncio para que ninguém atendesse a imprensa nesse período, mesmo que por telefone. Todas as informações internas do clube estão sendo emitidas apenas via assessoria de imprensa. Mas, nos bastidores, a movimentação tem sido frenética. Apesar de relutar em admitir em público, a cúpula tricolor sabe que os quatro pontos que separam o time da zona de rebaixamento são perigosos, principalmente às vésperas de um clássico contra o líder Palmeiras, na casa do rival. Por isso, o presidente Leco ainda busca por reforços.

Decisivo

O técnico Cristóvão Borges não escondeu a felicidade com o resultado de 1 a 1 na partida entre Corinthians e Fluminense, na noite desta quarta-feira, no estádio de Edson Passos, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o treinador, o gol marcado fora de casa pode ser decisivo na busca por uma vaga na próxima fase. “Foi um jogo em que as equipes se empenharam muito na marcação. Jogamos pressionando, isso induz ao erro. O resultado é bom. O gol fora de casa tem um peso grande. Conseguimos empatar com esse gol e significa bastante”, avaliou o comandante, contente com a possibilidade da boa performance inspirar o time a reagir também no Campeonato Brasileiro. “É uma possibilidade, conseguimos aqui um bom resultado e fizemos um bom jogo, isso dá esperança e motivação para que a gente continue. A equipe precisa dar uma evoluída, ganhar essa confiança, ela vem com boas atuações e resultados positivos”, analisou. Para Cristóvão, a entrada de Lucca como centroavante, no lugar de Guilherme, foi determinante na melhora em busca do 1 a 1. O time foi para os vestiários perdendo por 1 a 0 e, de acordo com o treinador, Guilherme ainda reclamou de um desconforto muscular na coxa, abrindo caminho para alteração.

Polêmica

A polêmica acusação de doping incomodou Arouca. Na noite desta quarta-feira, o volante do Palmeiras usou uma rede social para se manifestar publicamente sobre o caso. O atleta garantiu que nunca fez uso de substância proibida para otimizar seu desempenho e que sempre procurou os médicos dos clubes em que atuou para orientá-lo com medicamentos. “Na tarde de ontem, fui surpreendido com a notícia de que havia testado positivo no exame antidoping. Foi um grande choque para mim, já que prezo pelo jogo limpo e jamais usei qualquer substância ilícita ou tomei qualquer tipo de medicamento sem conhecimento do departamento médico. Sempre me cuidei e procurei saber dos médicos do clube a respeito de remédios, injeções e tudo que precisei usar em tratamentos de contusões, justamente para não ter esse tipo de problema”, escreveu o jogador. O suposto caso de doping de Arouca seria por causa do uso do medicamento Triancil, que contém a substância anti-inflamatória proibida hexacetonida de triancinolona. Em entrevista coletiva realizada na Academia de Futebol, o médico do Palmeiras, Dr. Rubens Sampaio, negou que remédio represente dopagem. O volante palmeirense foi submetido a uma cirurgia no menisco lateral do joelho esquerdo em junho e, quando se preparava para voltar a jogar, apresentou um processo inflamatório no local, agravado no dia 13 de julho, quando o Palmeiras se preparava para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jogador foi pego no exame antidoping.

Confronto

O Palmeiras encontrou dificuldades durante o primeiro tempo do confronto com o Botafogo-PB, disputado na noite desta quarta-feira, e chegou a ouvir vaias no Estádio Palestra Itália. Insatisfeito com a postura de alguns torcedores na estreia pela Copa do Brasil, o técnico Cuca valorizou o apoio das organizadas. “A organizada, que é sempre criticada, puxa até o fim, perdendo ou ganhando. Esses, estão de parabéns. Os caras que ficam atrás do banco, com tudo que o time tem dado (é o líder do Campeonato Brasileiro), deveriam ter vergonha de vaiar porque não jogou bem no primeiro tempo. Ficaram xingando. Que absurdo”, afirmou Cuca. Após ouvir algumas vaias na saída para o intervalo, o Palmeiras dominou a etapa complementar e construiu a vitória com gols de Jean (em cobrança de pênalti), Rafael Marques e Tchê Tchê diante do Botafogo-PB, integrante da Série C do Campeonato Brasileiro. “Eles deveriam colocar a mão na consciência e desfrutar do momento que vivem e do time que têm”, disse Cuca sobre os torcedores que vaiaram o Palmeiras. “Eu não faria o que estão fazendo. É uma minoria. Sinceramente, não entendo como fazem isso”, acrescentou. De acordo com o treinador, a postura adotada por alguns torcedores na noite desta quarta-feira repercute entre os atletas – no vestiário, ele falou sobre o assunto com o zagueiro Vitor Hugo. Se o Botafogo-PB fizesse o primeiro gol, o público poderia até ter atrapalhado o time da casa, segundo Cuca.

Treinador

Se a fase do Santa Cruz já não era boa, a chegada de Doriva, pelo menos a princípio, não foi capaz de mudar a maré. O time acumulou nove jogos sem vencer – três sob o comando do treinador. Inclusive, desde que ele chegou, os corais ainda não tinham marcado nenhum gol. Todos os tabus foram quebrados quando Bruno Moraes empurrou a bola para dentro do gol do Sport e eliminou o rival da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, na Arena de Pernambuco. “O gol foi importante. A vitória foi importante. Como eu disse, é uma vitória em uma competição internacional que serve de motivação para a gente reagir dentro da Série A. Precisamos das vitórias na Série A e isso vai fazer a gente subir na tabela e mostrar que temos condições de sair lá de baixo” disse Doriva. Ele enxergou a situação do Santa Cruz de forma ampla: valeu a classificação na Copa Sul-Americana, a primeira competição internacional da história do clube. Só que o Tricolor precisa mesmo é de uma reação rápida na Série A – é o 19º, com 19 pontos. Doriva também espera que agora, com a classificação, a torcida volte a comparecer em bom número ao Arruda. O próximo jogo do Santa é em casa, às 16h da próxima quarta-feira, 7 de setembro, contra a Chapecoense.

Classificação

O técnico Oswaldo de Oliveira usou poucas palavras para justificar a eliminação do Sport na Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira, depois de perder por 1 a 0, para o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco. Ao contrário das habituais longas entrevistas coletivas, o comandante foi mais direto e viu a classificação dos rivais conquistada no detalhe. “Foi um jogo muito igual, muito parelho e com as duas equipes lutando muito e marcando muito. Num lance fortuito, no final, eles fizeram o gol. Poucos minutos antes tivemos a chance de fazer. Foi um jogo disputado, assim como foi o primeiro”. Questionado como fica o sentimento da equipe depois da eliminação na Copa Sul-Americana, o técnico Oswaldo de Oliveira tratou a situação com naturalidade. “Quem trabalha com futebol tem que estar habituado com vitória e derrota. Não pode ficar lamentando. Tem que cumprir o Campeonato Brasileiro e melhorar a performance para procurar um bom lugar na tabela. Não dá para ficar lamentando. Seria ótimo se tivesse classificado, mas não aconteceu”.

Americana

O Coritiba venceu o Vitória por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Couto Pereira, pela partida da volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Com o triunfo simples, o time paranaense reverteu o duelo do primeiro jogo (2×1) e se classificou para as oitavas de final da competição. A primeira etapa começou movimentada. Aos 4, Welison cruzou da direita na área e Marcelo, vindo de trás e sozinho, cabeceou nas mãos de Wilson. Na sequência do lance, Amaral recebeu da entrada da área e chutou para defesa do arqueiro alviverde. A resposta foi com 7, quando Neto Berola acionou Benítez, que ajeitou na meia lua e tocou rasteiro para Fernando Miguel espalmar para fora. Com a vitória simples, após perder por 2 a 1 em Salvador, o Coritiba avançou para a fase internacional. O clube brasileiro agora aguarda o vencedor do confronto argentino entre Estudiantes e Belgrano.

Confirmação

Foram três dias de treinos e uma espera de pouco mais de dois meses desde a confirmação de que seria o novo treinador da Seleção. Chegou o dia da estreia de Tite. Será longe da torcida brasileira, com altitude e contra uma das seleções que estão no topo das Eliminatórias: o Equador, às 18h (de Brasília), no estádio Atahualpa. Tite, que conseguiu “quebrar o gelo” durante a semana, admite ser muito grande a expectativa dele mesmo por um bom começo de trabalho à frente da equipe. “Desde o início da minha carreira, convivi a vida toda com a pressão. Minha cobrança interna permanece a mesma. A diferença é que 200 milhões acompanham e torcem, mas sei que tenho que ficar focado no meu trabalho. Chegou alguém que não caiu do céu, que ralou muito para chegar. Tenho minhas ambições profissionais. Espero que seja um grande jogo. Tomara que eu tenha competência”, disse o treinador. Ao mesmo tempo, Tite vê uma esperança além do comum em torno do que a Seleção Brasileira irá mostrar sob a batuta de um treinador que virou unanimidade nacional para o cargo. O técnico da Seleção mais uma vez citou que, com pouco tempo para treinar, tentou otimizar o trabalho com conversa e uma relação intensa com os jogadores. Na escolha das peças e tática para colocar em prática, a aposta é na familiaridade com as funções que os convocados já executam, sem inventar moda.

Situação

Apesar da crise dentro de campo, externada pela situação ruim na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, fora dele o São Paulo encontra motivo para comemorar. Na próxima segunda-feira, o departamento financeiro apresentará números expressivos na reunião do Conselho Deliberativo. Em todas as esferas, a dívida do clube diminuiu de maneira substancial na gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva. O levantamento tem como base dezembro do ano passado ao mês de de agosto, que acabou ontem. A dívida bancária, por exemplo, a mais fundamental para o funcionamento imediato do clube, caiu de R$ 91 milhões para R$ 48 milhões. Uma redução de 47%. A dívida total, sem contar a parte tributária, que é financiada no Profut, também caiu consideravelmente. Era de R$ 170 milhões em dezembro e passou a R$ 116 milhões, redução de 32%. Aí entra a parte operacional, com os gastos gerais no futebol, no social… No que diz respeito aos encargos tributários, o montante a ser quitado é de R$ 77 milhões. No entanto, o clube obteve facilidades no financiamento da dívida ao aderir à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Retorno

Celso Roth, enfim, teve uma noite de sossego. Também pudera. Na primeira vitória pelo Inter em seu retorno, que culminou com o fim da sequência de 14 partidas sem os três pontos, viu sua decisão dar certo. Aylon e Nico López marcaram e quebraram o hiato do ataque nos 3 a 0 sobre o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A atuação da dupla deu tão certo, mas tão certo, que Roth chegou a apontar uma mudança na equipe. Cheio de orgulho, elogiou os pupilos e indicou a sequência de ambos como titulares. “O Nico e o Aylon foram bem. Fizeram uma partida muito boa. Nico estava na quele processo de integração, interação. Está se envolvendo. Estava precisando desse ambiente. Futebol é assim. Tem que aproveitar as oportunidades. Os jogadores se escalam nas partidas, mas antes nos treinamentos. Esse é o nosso método. Quem aproveita a oportunidade continua” destacou. Fazia tempo, aliás, que os atacantes do time não marcavam. Mais de um mês. Foram exatos 38 dias, seis partidas ou 598 minutos. Então, Aylon mostrou a razão de ser o escolhido pelo treinador para ser o homem de frente. Ao perceber o cruzamento de William, deu um peixinho para superar Ricardo Berna.

Equilíbrio

Com intensidade e equilíbrio, como pedia Zé Ricardo na véspera da partida, mas com ainda mais emoção que nos 4 a 2 de ida, o Flamengo virou o jogo contra o Figueirense, inverteu a vantagem e conseguiu a classificação na Copa Sul-Americana, em Cariacica (ES), na noite desta quarta-feira. Após sofrer um gol com apenas cinco minutos, quando Rafael Silva marcou, o Rubro-negro jogou com um a mais desde os 28 minutos do primeiro tempo – Rafael foi expulso – e marcou três golaços para garantir a vaga nas oitavas de final. O Flamengo vai enfrentar o vencedor de Real Garcilaso (Peru) e Palestino (Chile). Os times sul-americanos empataram no Peru na primeira partida. O jogo de volta será realizado dia 15 de setembro, no Chile. Nos dias 21 e 28 de setembro, os classificados disputam as oitavas de final. Segundo colocado no Brasileiro, o Flamengo volta a campo somente no dia 7 de setembro, contra a Ponte Preta, também em Cariacica, às 21h45. Na mesma data, mas um pouco mais cedo (16h), o Figueirense recebe o Atlético-PR, no estádio Orlando Scarpelli. Os catarinenses estão na 18ª posição, na zona de rebaixamento.

Diretoria

A Procuradoria-Geral da Suíça (OAG) confirmou nesta quinta-feira que está conduzindo uma investigação criminal sobre a Federação Alemã de Futebol (DFB) envolvendo o ex-jogador Franz Beckenbauer. Além do ídolo alemão, outros três membros da diretoria executiva do Comitê Organizador da Copa de 2006 estão sendo investigados.De acordo com comunicado da Procuradoria-Geral, Franz Beckenbauer, Wolfgang Niersbach Horst Rudolf Schmidt e Theo Zwanziger são investigados sob quatro alegações, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. As investigações começaram no dia 6 de novembro de 2015 e estão focadas no financiamento de um evento de gala orçado inicialmente em € 7 milhões e depois reduzido para € 6,7 milhões. A suspeita é de que os quatro sabiam que a soma não seria usada para financiar o evento, mas para pagar uma dívida que não pertencia à DFB, causando prejuízo à federação. O comunicado, no entanto, não detalha para que seria usado o dinheiro. O caso é conduzido pela Procuradoria-Geral da Suíça porque alguns dos fatos teriam acontecido no país, mas as investigações têm sido feitas em conjunto com autoridades da Alemanha e da Áustria, com buscas realizadas em oito locais diferentes nesta quinta-feira.

Ovacionado

A derrota para o Vila Nova em São Januário diminuiu a paciência da torcida e acentuou o momento vivido pelo Vasco, mas também houve boa notícia na partida. O volante Douglas Luiz, de 18 anos, fez sua estreia como titular e saiu de campo ovacionado pelos presentes nas arquibancadas – dos raros a receber tais mesuras. Autor de um golaço, o menino recebeu elogios de Jorginho e, aos poucos, vê sua vida se transformar. Morador da comunidade de Nova Holanda, na zona norte do Rio de Janeiro, Douglas, há dois meses, chegou a deixar de ir a treinos do time sub-20 do Vasco devido a tiroteios perto de sua casa. Atentos a isso, o Vasco e o empresário do menino, Carlos Leite, providenciam a mudança do jogador. Seu contrato vai até junho de 2018 com o Cruz-Maltino. Douglas foi relacionado pela primeira vez por Jorginho para o jogo contra o Luverdense, em julho, numa partida em que o treinador escalou diversos reservas e jovens da base. O volante não saiu do banco, mas nos treinamentos impressionou o técnico, que o manteve. Outro jovem convocado para aquela compromisso, Hugo Borges, voltou da viagem e entrou de férias com os juniores. Douglas permaneceu no elenco profissional.

Trilogia

Botafogo e Cruzeiro protagonizam nesta quinta-feira, às 20h, no Estádio Luso-Brasileiro, o primeiro capítulo da trilogia que promete agitar os dois clubes. Nos próximos 20 dias, os times se enfrentarão três vezes por duas competições. O pontapé inicial, nesta noite, será pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto de volta está marcado para o dia 21. Antes, as equipes se enfrentam no dia 11, em Belo Horizonte, pelo Brasileiro. O confronto desta noite não é inédito para o Botafogo em 2016. No início de junho, o Alvinegro perdeu por 1 a 0 para a equipe mineira, no Mané Garrincha, em Brasília. Nos últimos três meses, no entanto, quase tudo mudou: jogadores, estádio e até novo treinador dão uma nova perspectiva à equipe carioca, que ainda tenta embalar uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Reforços foram contratados, as lesões deram um tempo, e hoje Jair Ventura tem quase todo o elenco à disposição. Em relação ao último encontro com o Cruzeiro, o Botafogo ganhou forma, a Arena e mudou bastante. Dos 11 jogadores que começaram a partida em Brasília, apenas Bruno Silva e Emerson devem ser titulares nesta noite. Na ocasião, ainda sob o comando de Ricardo Gomes, o Alvinegro iniciou com Sidão, Diego, Emerson Silva, Emerson, Victor Luís; Diérson, Bruno Silva, Fernandes, Salgueiro, Anderson Aquino e Ribamar. Não será surpresa, porém, se na escalação desta quinta houver novidade. Jair Ventura fechou a parte final do treino, nesta quarta-feira, e deixou aberta a possibilidade de mudanças. Recuperados de dores, Airton e Neilton estão à disposição. Emerson foi poupado da parte inicial, mas deve jogar. A tendência, entretanto, é que o Botafogo seja o mesmo que iniciou contra o Atlético-PR.

Formação

O novo formato tático do Grêmio de Roger Machado mudou não só a forma de o time jogar, como também alterou o status de alguns jogadores do elenco. A troca na formação, com três volantes e três atacantes, faz com que novas funções sejam valorizadas para substituições, além de criar novas opções para o time titular. Nomes como o jovem Lincoln e o centroavante Henrique Almeida, por exemplo, devem passar a ser figuras mais frequentes em campo. A mudança causa um novo clima de disputa por posições no elenco. Além disso, também leva uma dúvida para a cabeça do treinador… rival. Desde o jogo com o Atlético-PR, especialmente, o Tricolor conta com dois esquemas definidos e montados. Em qualquer momento, Roger pode lançar mão da quebra dos “três volantes” para tentar tornar a equipe mais agressiva. “O Roger deixa muito claro que ninguém tem vaga cativa, ele cobra bastante. A gente é monitorado nos dias de treinamento, se vê a intensidade que cada um trabalha no dia a dia e nos jogos. O mais importante é o jogo, se não jogar outro entra e ganha a posição. Mas é um esquema também para surpreender o adversário, se tiver ruim, podem mudar para o outro esquema que estamos acostumados. Todo mundo teve chances aqui, Jaílson apareceu muito bem, aproveitou e ficou a dor de cabeça ao treinador, que tem que escolher. Mas isso só fortalece o grupo, quem entrar vai corresponder ao que o Roger pede” avalia o capitão Maicon.

Igualdade

O Fluminense empatou em 1 a 1 com o Corinthians o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite de quarta-feira, em Edson Passos, a igualdade deu ligeira vantagem ao time paulista – a volta é no dia 21 de setembro. Novo empate por 1 a 1 leva a partida para os pênaltis. Empate sem gols é do Timão. Igualdade com mais gols dá a vaga ao Fluminense. A vitória, é claro, garante o time vencedor nas quartas de final. Para apoiar o time, a torcida foi em bom número a Edson Passos – total de 7.420 pessoas. Antes de o jogo começar, recebeu a delegação com sinalizadores do lado de fora do estádio. Um bonito espetáculo. Gustavo Scarpa é a referência no atual Fluminense. Foi dele a melhor atuação no jogo. E quase saiu dele o primeiro gol do jogo, em chute de fora da área. Ficou no “uh”. No quarto jogo pelo Flu em 2016, Marquinho voltou a marcar. O último gol dele havia sido em 2011: dia 20 de novembro, contra o Figueirense, pelo Brasileirão. Mostrou bom posicionamento, ao aproveitar falha de Cássio, que largou a bola após péssima saída do gol. De resto, teve atuação apenas regular. Wellington Silva não voltou para marcar. Gum saiu errado, tentando fazer a linha de impedimento. Henrique ficou, deu condição. Um erro coletivo da defesa tricolor proporcionou a Rodriguinho ficar livre, invadir a área e, na saída de Diego Cavalieri, empatar o jogo.

Explorar

A guerra do Flamengo à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) segue a todo vapor. No mesmo dia em que ajuizou ação cobrando prestação de contas da entidade, o clube moveu outro processo: exige o direito de explorar as placas de publicidade no próximo Campeonato Carioca, condição atualmente conferida somente à Ferj. O Rubro-Negro discorda do atual modelo, no qual a Ferj vende as propriedades disponíveis nos estádio e posteriormente repassa verba aos clubes federados. O clube acredita que há uma perda substancial de dinheiro nestas condições. “O Flamengo busca uma decisão judicial que o declare como detentor do direito de exploração da publicidade nos estádios em que for atuar, o que lhe garante, por consequência, o direito de negociar diretamente com as empresas interessadas, sem a necessidade de intermediação da Federação. Esse direito é extraído da Lei Pelé, como decorrência do direito de arena. É pleito antigo do Flamengo e de interesse de todos os clubes, creio, não obtido de forma amigável” afirmou Flávio Willeman, vice-presidente jurídico. O dirigente do departamento jurídico rubro-negro diz que o clube esgotou as tentativas “amigáveis de entendimento” e por isso recorreu à Justiça nestas duas ações.

Volante

Richarlyson é o novo reforço do FC Goa, time comandado por Zico, para a disputa da Superliga da Índia. Aos 33 anos, o volante que é irmão do atacante Alecsandro, do Palmeiras, assinou contrato nesta quarta-feira e já se juntou ao elenco, que faz pré-temporada no Rio de Janeiro. O vínculo é válido até 20 de dezembro, quando acaba o torneio.Tricampeão brasileiro pelo São Paulo de 2006 a 2008, onde venceu também o Mundial em 2005, e campeão da Taça Libertadores pelo Atlético-MG em 2013, Richarlyson disputou o Paulistão pelo Grêmio Novorizontino. Ele será companheiro de Reinaldo, de 37 anos, atacante que atuou por clubes como Flamengo, São Paulo e Santos. Esta é a terceira passagem de Zico no comando do FC Goa. Ele também comandou a equipe em 2014 e 2015. Seu melhor resultado foi o vice-campeonato da temporada passada, quando perdeu a decisão por 3 a 2 para o Chennaiyin FC. Em 2014, porém, caiu na semifinal para o Atlético de Kolkata, que acabou campeão.

Chorado

Foi nos acréscimos, sofrido e chorado, mas o Corinthians venceu o Internacional e está na final do Brasileirão Sub-20. Com gols de Rodrigo Figueiredo e Carlinhos, o Timão fez 2 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Barueri, e garantiu a classificação. Na decisão, a equipe enfrenta o Botafogo, que superou o Coritiba. A CBF ainda não confirmou as datas das finais, mas elas devem ser disputadas nos dias 7 e 14 de setembro. Com derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Timão foi ao ataque e abriu o placar cedo, com um golaço de Rodrigo Figueiredo. Após toque de calcanhar do atacante Léo Jabá, o camisa 10 encheu o pé e acertou o ângulo. Com o resultado, a decisão da vaga seria decidida nos pênaltis. Seria… No último lance do segundo tempo, já nos acréscimos, Dhawan cobrou falta na barreira e a bola sobrou para o atacante Carlinhos, que bateu firme e superou o goleiro do Colorado, para delírio dos corintianos presentes no estádio. Foi o quinto gol dele na competição.

Atacante

Bruno Moraes foi o herói improvável do Santa Cruz na noite desta quarta-feira, na Arena Pernambuco. O atacante que só estava na reserva em função de uma lesão de Wallyson substituiu o veterano Grafite, também machucado, diante do Sport e anotou o gol da vitória aos 36 minutos do segundo tempo. “Dedico o gol à minha família. Precisávamos da classificação. Fizemos um belo jogo. Todo o mundo lutou, e o gol veio para coroar essa atuação”, vibrou Bruno Moraes, que fez questão de comemorar com a torcida do Santa Cruz. O resultado dá confiança para o Santa Cruz reagir no Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira da próxima semana, a equipe de Bruno Moraes enfrentará a Chapecoense, também classificada na Copa Sul-americana, outra vez na Arena Pernambuco. Pelo torneio continental, o Santa enfrentará o vencedor do confronto entre Independiente Medellín, da Colômbia, e Sportivo Luqueño, do Paraguai. O time colombiano venceu o jogo de ida por 3 a 0. A volta será somente no dia 15.

Avançaram

O Flamengo lutou muito e conquistou a classificação para a fase internacional da Copa Sul-Americana ao vencer o Figueirense na noite desta quarta-feira. Os rubro-negros avançaram na competição por conta do número de gols marcador fora de casa. O herói da partida foi o atacante Fernandinho, que marcou o terceiro gol dos cariocas, seu primeiro pelo clube. “Estou muito feliz por ter marcado este gol, que foi muito importante. Estava buscando este gol há muito tempo, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que queremos. Tomara que este seja o primeiro de muitos gols pelo Flamengo”, afirmou o atacante. O meia Diego destacou a força do elenco, que viu o Figueirense abrir o placar, mas teve a capacidade de buscar o resultado positivo em Cariacica. “Este era um jogo para mostrar a força do nosso grupo. Passamos por muitas adversidades durante a partida, mas soubemos passar por todas e sair de campo com a classificação”, declarou. Pela Sul-Americana, o Flamengo espera o vencedor do confronto entre Palestino-CHI e Real Garcilaso-PER.

Inesperada

Após sofrer uma inesperada baixa com a saída repentina de Elias para o Sporting, o técnico Cristóvão Borges adotou um discurso conciliador ao tratar das incessantes vendas de jogadores pela diretoria do Corinthians na atual temporada. Mesmo reconhecendo a dificuldade em formar um time com 20 atletas deixando o elenco, ele disse entender a situação dos dirigentes. Para o treinador, o fato de não ter a totalidade dos direitos econômicos dos atletas negociados desde que ele chegou ao clube (80% de André, 50% de Elias, 25% de Bruno Henrique e Luciano) atrapalhou bastante o poder de barganha do Timão nas negociações. “O Elias, não só ele, como outros jogadores, são atletas dos quais o clube não detém os direitos totais. Aí não tem poder para decidir só ele. O desejo de todos seria que ficasse, mas, quando tem uma proposta assim, a saída acontece”, comentou Cristóvão, contente com o fechamento da janela de transferências dos clubes europeus.

Remontagem

“O bom é que agora fechou a janela, quem foi, foi, e quem fica aqui vai junto até o final. São muitos jogadores que saíram, o trabalho já era de remontagem, agora vai continuar”, avaliou o treinador, contente pelo fato de, ainda assim, estar em quarto lugar no Campeonato Brasileiro e ter conseguido um bom resultado diante do Fluminense, 1 a 1 fora de casa, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil . “Mesmo com tudo isso, estamos fazendo uma campanha elogiável, a resposta é boa, oscilações naturais. Outras equipes estão com o plantel definido e nós brigando junto. Precisamos melhorar um pouco mais no campeonato que estaremos aí brigando. Mesmo com essa circunstância estamos entre os quatro primeiros, então vamos brigar”, assegurou. Apesar do ânimo em contar com todos atletas atualmente no elenco, o técnico ainda pode ter de lidar com a perda de Rildo, atacante que pouco atuou na temporada. O atleta interessa a Botafogo e São Paulo, não atingiu o limite de partidas do Brasileiro e deve ser negociado até 16 de setembro, data-limite para inscrições de novos atletas no torneio.

Negociação

No dia 20 de junho de 2015 o Atlético-MG bateu o martelo e confirmou a compra do jovem lateral esquerdo, Douglas Santos, junto a Udinese-ITA. Pouco mais de um ano após adquirir o jogador, o ala foi vendido para o Hamburgo-ALE, em negociação fechada nesta quarta-feira, e rende ao Galo mais de 100% de lucro em todo o negócio. Douglas chegou ao clube há dois, inicialmente para contrato de empréstimo de um ano, mas com direitos fixados. Na época o Galo vivia grandes problemas na posição e Douglas rapidamente corrigiu a situação garantindo sua titularidade na equipe. Após conquistar o torcedor alvinegro e com o contrato chegando ao fim, em junho de 2015 o Galo exerceu o direito de compra do atleta desembolsando cerca de 3 milhões de euros (R$10,2 milhões). Valorizado pelos bons jogos com a camisa do Atlético-MG, convocações para a Seleção Brasileira e a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o jogador rendeu agora aos cofres alvinegros cerca de 8 milhões de euros (R$ 28 milhões), em contrato de cinco temporadas com o Hamburgo.

Permanece

Vale destacar que parte da venda vai para o Supermercados BH, um dos patrocinadores do Galo, empresa que detém cerca de 4% do jogador. Outro detalhe é que a equipe alvinegra permanece com uma porcentagem do jogador para eventuais negociações futuras. Detalhes, porém, não foram revelados. Confirmada a negociação, já como jogador do Hamburgo, Douglas agradeceu ao Atlético pelo tempo que viveu em Belo Horizonte. “Tenho acompanhado o Campeonato Alemão. Eu sou um grande fã e agradeço a Deus que eu possa fazer parte dele agora. Agradeço também a minha família e ao meu antigo clube, Atlético Mineiro, que mesmo com todos os momentos difíceis que tive, eles sempre me apoiaram”, destacou. Douglas chegou ao Galo em 2014, fez 102 jogos e conquistou três títulos: a Copa do Brasil, um Campeonato Mineiro e a Copa Flórida.

Surpresa

A grande surpresa do último dia da janela de transferências foi, sem dúvida, a volta de David Luiz ao Chelsea, dois anos após deixar o clube londrino. O brasileiro voltou para a equipe onde conseguiu diversos títulos, entre eles, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa, e já mira repetir o sucesso de conquistas que teve em sua primeira passagem pelos Blues. “Isso é o passado. Nós precisamos vencer novamente. Eu tenho fome de vitórias. É claro que queremos vencer o Campeonato Inglês e todos os outros títulos novamente. Eu estou aqui pois tenho ambição de jogar por um grande clube, pois é quando você precisa pensar em vencer todos os jogos”, disse o zagueiro. Sem esconder a grande felicidade por retornar ao Chelsea, David Luiz ainda demonstrou ansiedade para atuar de novo pelo clube inglês, o qual nutre um grande carinho. “Estou muito feliz de estar aqui de novo. É fantástico ter essa segunda oportunidade de jogar nesta equipe. Eu amo esse clube e é por isso que estou aqui. Vamos tentar continuar uma ótima história com muitas alegrias e tentar o sucesso. Será uma incrível oportunidade de mostrar aos torcedores como eu amo esse clube e amo jogar aqui. Mal posso esperar para vestir a camisa e jogar no Stamford Bridge de novo”, explicou.

Possibilidade

Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras estreou na Copa do Brasil com uma vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-PB na noite de quarta-feira. O meio-campista Moisés deixou o Estádio Palestra Itália mancando, e o técnico Cuca admitiu a possibilidade de priorizar um torneio em breve. Algoz do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no último domingo, o Palmeiras entrou com força máxima na Copa do Brasil para enfrentar o Botafogo-PB, já que terá uma semana antes do confronto com o São Paulo. Questionado sobre os dois torneios, Cuca citou o lesionado Moisés. “Eu acho que mais adiante é necessário priorizar alguma competição. Se houvesse jogo no final de semana, teríamos perdido uma peça chave. Não tem quem aguente essa batida. Dizem que é time de Terceira Divisão, mas viram o desgaste que tivemos?”, questionou o técnico. Moisés deixou a partida contra o Fluminense com cãibras no final de semana, mas conseguiu reunir condições para permanecer na equipe titular diante do Botafogo-PB. Ainda no primeiro tempo, o meio-campista sentiu lesão e acabou substituído pelo volante Gabriel. “Se tiver necessidade, vamos priorizar”, reiterou Cuca, sem abrir mão de um dos torneios. “Isso não significa dizer ‘não’ ao campeonato, mas sim colocar jogadores que de repente não vêm tendo tantas oportunidades”, acrescentou o técnico. Após estrear com vitória na Copa do Brasil, o Palmeiras treina na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta-feira, quando Moisés será reavaliado pelo departamento médico do clube. Na temporada de 2016, o jogador de 28 anos acumula 24 partidas e três gols.