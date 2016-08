Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Seleção

Aos poucos, o elenco da Seleção Brasileira começa a se dirigir a Quito para se concentrar para a partida diante do Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018. No final da tarde deste domingo, o técnico Tite, o coordenador técnico Edu Gaspar e um grupo de jogadores que se encontravam em solo brasileiro partiram do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, rumo ao local do duelo da próxima quinta-feira. Antes do voo, os atletas se reuniram no Saguão Nobre do aeroporto, o que promoveu o reencontro de velhos companheiros de clube e Seleção. O grupo, além de Tite e Edu Gaspar, contava com os atacantes Neymar e Gabriel, os meias Renato Augusto, Paulinho e Lucas Lima, os zagueiros Gil e Pedro Geromel, além do lateral direito Fagner e do goleiro Weverton.

Europa

O voo da Seleção Brasileira deve durar cerca de seis horas e dez minutos e tem previsão de chegada em Quito, no Equador, por volta das 23h45 no horário local (1h45 de Brasília). O elenco do Brasil ficará hospedado no Hotel Sheraton. Alguns dos jogadores que atuam na Europa já se encontram no local da partida. É o caso dos meias Philippe Coutinho e Giuliano, do volante Casemiro e dos laterais Daniel Alves, Filipe Luís e Marcelo, que chegaram em Quito já nesta noite de domingo. Com a previsão de que todos os jogadores chegarão em Quito até a tarde desta segunda-feira, a Seleção Brasileira já tem treino marcado no Equador. Às 18h (de Brasília), o elenco canarinho realizará uma atividade no Estádio da LDU. O jogo da próxima quinta-feira, diante do Equador, no entanto, acontece no Estádio Olímpico de Atahualpa, às 18h (de Brasília).

Retrospecto

Após ficar marcado pelo regularidade na campanha do hexa brasileiro em 2015, o Corinthians não tem conseguido repetir uma boa sequência no campeonato deste ano. Já são oito partidas sem ganhar duas vezes seguidas. O técnico Cristóvão Borges já comandou o time em 13 jogos. Depois de quatro vitórias seguidas nos cinco primeiros duelos, o treinador viu sua equipe oscilar. Nas últimas oito partidas, o Timão venceu duas, empatou três e perdeu outras três. Apesar deste retrospecto, o Corinthians segue no G4 do Brasileirão. Graças à oscilação também dos outros times que estão no pelotão da frente. Os 37 pontos conquistados em 22 jogos e o consequente aproveitamento de 56,1% são frutos de duas ótimas sequências do Timão no campeonato. A primeira, inclusive, teve início contra a Ponte Preta, no primeiro turno. Após derrotar a Macaca, foram outras três vitórias seguidas: sobre Sport, Coritiba e Santos.

Artilheiro

Na volta do artilheiro Gabriel Jesus, o Palmeiras contou com gols de Dudu e Jean para vencer o Fluminense por 2 a 0, neste domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com os tropeços da maioria dos rivais diretos na briga pelo título, o Verdão encerra a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro com três pontos de diferença para o Flamengo – novo vice-líder. O time treinado por Cuca ocupa a primeira colocação da competição, com 43 pontos somados. Gabriel Jesus fez a primeira partida pelo Palmeiras desde que conquistou a medalha de ouro olímpica com a Seleção Brasileira, mas teve atuação apagada. Com o gol de Robinho no empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e Grêmio, o atacante palmeirense passou a dividir a artilharia do Brasileirão com o jogador do Galo. Os dois atletas têm 10 gols marcados no campeonato. O destaque do Palmeiras ficou mais uma vez com o goleiro Jailson, dono de atuação segura no gol alviverde. Já o volante Gabriel, recuperado fisicamente, ganhou a chance de ser titular neste domingo e fez o primeiro jogo pela equipe no campeonato nacional.

Disputado

O Brasileiro voltará a ser disputado só no dia 7 de setembro. Na próxima rodada, o Verdão enfrentará o arquirrival São Paulo, no estádio Palestra Itália. Já o Fluminense, atual oitavo colocado, com 31 pontos, medirá forças com o Botafogo, no estádio Luso-Brasileiro. Antes, o Palmeiras enfrentará o Botafogo-PB, enquanto o Fluminense terá o Corinthians pela frente. Os jogos serão disputados na próxima quarta-feira e serão válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No final desta semana, o Brasileirão terá uma pausa devido às Eliminatórias à Copa do Mundo de 2018. Com o jogo controlado, Cuca optou por preservar os titulares com as substituições. Saíram Erik, Moisés e Gabriel para as entradas de Róger Guedes, Cleiton Xavier e Arouca. Aos 30 minutos, o meia Cícero cabeceou sem força e Jailson praticou mais uma defesa. Na última chance da partida, aos 42, Gabriel Jesus enfiou a bola na frente e Dudu driblou Cavalieri antes de concluir, mas Wellington Silva impediu o terceiro gol alviverde.

Angústia

Não foi desta vez que o São Paulo acabou com angústia de seu torcedor e saiu de campo com uma vitória no Morumbi. Pela quinta vez consecutiva, o quarto jogo seguido pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor tropeçou no Cícero Pompeu de Toledo. Desta vez, o empate por 0 a 0 com o Coritiba, que briga apenas para fugir do rebaixamento, expôs, além de tantas deficiências técnicas da equipe, o abatimento de um elenco que sofreu até agressões na véspera da 22ª rodada, em protesto de torcedores organizados. Aliás, torcida é um fator que o São Paulo terá de se acostumar a não ter enquanto não apresentar uma reação, pelo que ficou evidenciado neste domingo. Apenas 7.836 pessoas foram ao palco tricolor, a princípio, para apoiar, mas também não deixou de manifestar suas insatisfações com vaias e xingamentos pontuais a Michel Bastos, mais uma vez principal alvo das arquibancadas. A igualdade deixa a equipe de Ricardo Gomes estacionada na 11ª posição, agora com 28 pontos, cada vez mais perto da zona de rebaixamento. O Coxa Branca, que praticamente só se defendeu no confronto, apesar de ter desperdiçado uma chance incrível que parou nos pés de Denis, também não tem muito o que comemorar. Os paranaenses ficam com 26 pontos, na 15ª colocação.

Clássico

A próxima rodada está marcada apenas para o dia 7 de setembro, uma quarta-feira, para os dois clubes. O São Paulo terá o clássico contra o Palmeiras, no Palestra Itália, às 21h45. No mesmo dia e horário, o Coritiba receberá o Grêmio no estádio Couto Pereira. Buffarini, suspenso, e Mena e Cueva, convocados por suas seleções, já serão desfalques certos para Ricardo Gomes, que também não deverá ter Bruno e Rodrigo Caio por causa de lesões. O clima no Morumbi era pesado já antes da bola rolar. O protesto violento de alguns torcedores na véspera da partida, como não podia de ser, se refletia no semblante e no futebol dos atletas tricolores, que não tiveram o apoio que seu capitão Maicon tanto cobrou durante uma rápida e tensa reunião com alguns organizados no CT da Barra Funda. Os poucos que se dirigiram ao estádio Cícero Pompeu de Toledo ainda se mostraram dispostas a tentar ajudar a tirar o time da lama. O hino foi cantado e os tradicionais cânticos também, mesmo que com um ímpeto não tão empolgante.

Despedida

No jogo de despedida do atacante Gabriel, que acertou a sua ida à italiana Internazionale e foi a campo apenas no segundo tempo, o Santos acabou surpreendido pelo Figueirense na Vila Belmiro, na manhã deste domingo. O time da casa atacou durante quase todo o tempo, mas sofreu um gol em pênalti convertido pelo centroavante Rafael Moura, no princípio da etapa complementar, e amargou a derrota por 1 a 0. O resultado manteve o Santos com 36 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro e fora da zona de classificação à Copa Libertadores da América. Já o Figueirense, que evoluiu sob o comando do técnico Tuca Guimarães, subiu para 24 pontos e ganhou um respiro na luta travada contra o rebaixamento. O Santos terá tempo para se reabilitar do tropeço diante da equipe catarinense. Voltará a atuar pelo Brasileiro apenas em 8 de setembro, contra o Internacional, no Beira-Rio. Pela Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Vasco será no dia 21, em São Januário – a ida terminou com vitória santista, por 3 a 1. Por sua vez, o Figueirense terá compromisso pela Copa Sul-americana logo nesta quarta-feira. Após fazer 4 a 2 sobre o Flamengo em Florianópolis, o time de Tuca Guimarães reencontrará o oponente carioca em Cariacica. Pelo Brasileiro, o duelo com o também rubro-negro Atlético-PR será em 7 de setembro, no Orlando Scarpelli.

Empate

O jejum de vitórias do Internacional no Campeonato Brasileiro parece não ter fim. Neste domingo, o Colorado visitou o Sport, na Arena Pernambuco, e administrou a vitória até os 44 minutos do segundo tempo. A equipe gaúcha, no entanto, viu o Leão da Ilha arrancar um empate na raça e terminar o duelo com resultado de 1 a 1. Com o resultado, o Colorado chegou ao 14ª jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro termina a 22ª rodada do torneio na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 24 pontos. Já o Leão da Ilha é o 12º colocado, com 27. O Inter abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti do meia Seijas, e teve boas chances para ampliar ainda na etapa inicial. No entanto, o Colorado não conseguiu converter em gol. O jogo voltou para a etapa final morno, mas extremamente aberto. Com isso, o Sport conseguiu aproveitar uma pressão no fim e chegar ao empate aos 44 minutos do segundo tempo, em gol de Vinícius Araújo. Com a pausa do Campeonato Brasileiro em virtude dos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, as duas equipes voltam a jogar somente no dia 08 de setembro, uma quinta-feira. Às 19h30, o Sport visita o Corinthians, na Arena de Itaquera. Já às 21 horas é a vez do Internacional receber o Santos, no Beira-Rio.

Complica

Em duelo bastante disputado em Porto Alegre, o Grêmio empatou com o Atlético-MG, por 1 a 1, na tarde deste domingo. O resultado complica a vida do clube tricolor, que tinha planejamento de subir ao grupo dos quatro primeiros e segue estacionado na sexta colocação, com 36 pontos. Já o Galo, que chegou ao sul do país repleto de desfalques, conseguiu se manter no G4, com 39 pontos. A partida foi dura para os dois lados. O Grêmio foi melhor na maior parte do jogo. O Galo entrou em campo com uma proposta de jogar mais fechado e conseguiu manter o resultado até o inicio do segundo tempo. Após sofrer o gol, o clube mineiro desfez do esquema com três volantes em busca de, pelo menos, o empate. Em uma única bola que teve clara oportunidade, o Atlético-MG conseguiu a igualdade. As equipes terão agora mais de uma semana de descanso, por causa da pausa no Campeonato Brasileiro para as partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Atlético, embora levasse alguns sustos, seguir tentando chegar ao ataque, sempre carregado por Robinho e Maicosuel. Aos 41, o Galo chegou ao empate: após boa chegada na o ponta esquerda, a bola é cruzada na área e Robinho aproveitou a única chance clara de gol para empatar a contagem. Depois de conseguir o empate, o Atlético começou a acreditar na vitória. Em boa jogada do ataque, Pratto recebeu bola na área e quase virou a partida.

Lanterna

O Vitória venceu o América-MG por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Rubro Negro conseguiu sair da zona de rebaixamento e afundou ainda mais o clube mineiro na lanterna da competição. Depois de perder muitas chances de gol, o Coelho viu o Vitória marcar duas vezes com Marcelo, aos 36 minutos do primeiro tempo, após acertar um belo chute no ângulo, e com David, aos 18 da segunda etapa. Assim, o time baiano chegou aos 26 pontos e subiu para a 16ª posição, saindo da zona de rebaixamento. O América segue em situação muito delicada. Com apenas 13 pontos, o time está na última colocação e precisa descontar mais 13 pontos para conseguir alcançar a primeira equipe que não cairia para a segunda divisão. Na próxima rodada, o Rubro Negro terá um confronto difícil contra o Atlético-MG, no Independência, na próxima quarta-feira. O América também não terá vida fácil e fará o clássico mineiro contra o Cruzeiro, também no Independência, na quinta-feira. Quando tudo já parecia decidido, o América mostrou que não estava entregue. Aos 39, Nilson recebeu passe na entrada da área, dominou no peito e tocou para Danilo Barcelos, que bateu de primeira, vencendo o goleiro Fernando Miguel. Apesar disso, o Coelho não conseguiu correr atrás do empate e Daronco apitou o final da partida, selando o triunfo do Vitória.

Degola

A expectativa do público que encheu o Mineirão se confirmou: o Cruzeiro não vacilou e venceu o Santa Cruz, por 2 a 0, em jogo na manhã deste domingo, em Belo Horizonte. A equipe mineira fez segundo tempo cirúrgico e chegou aos gols necessários para seguir fora da zona da degola para a série B, agora com 26 pontos, na 14ª colocação. O Santinha segue na penúltima colocação com 19 tentos. O Cruzeiro vinha de vitória sobre o Figueirense, no último domingo, fora de casa. A boa forma de jogar se repetiu nesta manhã contra o Santa Cruz. Embora não tenha feito um bom primeiro tempo, com os adversários melhores em campo, o time de Mano Menezes marcou os tentos necessários na etapa complementar e soube administrar o restante do jogo. Outro destaque da partida foi à presença de Sandro Meira Ricci como árbitro do jogo. Ele foi figura principal de uma polêmica há seis anos, em jogo entre Corinthians e Cruzeiro, duelo que os celestes consideram principais para não conquistarem o título brasileiro de 2010, mas, desta vez, ele não comprometeu e fez bom trabalho. O Campeonato Brasileiro que agora tem um descanso, já que no próximo fim de semana as equipes param para as eliminatórias para a Copa do Mundo. O Cruzeiro, no entanto, segue sua rotina de treinamentos, pois na próxima quinta-feira enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil. Na 23ª rodada do Brasileirão, a Raposa enfrenta o América, em BH, e o Santa Cruz recebe a Chapecoense, em casa.

Atacante

A tranquila vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo, no Mané Garrincha, não amenizou uma queixa de Gabriel Jesus após a partida. O atacante do Palmeiras reclamou bastante da marcação violenta do time adversário, principalmente por causa de um lance envolvendo o zagueiro Gum. “Imaginava que seria assim, mas hoje foi brincadeira. Rasgaram até a minha chuteira. Depois, eles vêm reclamar comigo. Não tenho culpa se me batem”, protestou Gabriel Jesus, quando deixava o gramado. Apesar de ser um alvo recorrente dos defensores rivais, o prata da casa já adiantou que não teme sofrer uma contusão mais grave antes de se apresentar para o Manchester City, da Inglaterra, clube para o qual foi vendido. A partida contra o Fluminense foi a primeira dele pelo Palmeiras depois da concretização do negócio e da campanha vitoriosa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, pela Seleção Brasileira. Ferrenho protetor de Gabriel Jesus, o técnico Cuca evitou polemizar em cima da crítica do atacante. “O que aconteceu é do jogo. Não houve um lance mais desleal. Isso ocorre por uma vontade até maior do que a normal de ganhar a bola. A gente tem que entender. Se o Fluminense vence, aproxima-se muito do G4. Do nosso lado, disputando o título, também estamos dando a vida”, argumentou.

Competição

A vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo, em Brasília, fez o técnico Cuca estipular uma nova meta para o Palmeiras assegurar o título do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o time precisará conquistar ao menos 30 pontos para comemorar o fim do jejum de 22 anos sem erguer o troféu da competição nacional. O triunfo diante dos cariocas levou o Verdão aos 43 pontos, aumentando para três a vantagem que o time nutre para o vice-líder Flamengo. “Cada um tem uma luta. Não é porque estamos na frente com três pontos que temos que pensar que as coisas já aconteceram. Temos muito chão ainda pela frente, muita coisa para rolar. Esta é uma vantagem muito curta”, afirmou. “Eu não fico pensando em quantos pontos tenho na frente do adversário. Eu estou mirando lá na frente. O alvo são os 72, 73, 74 pontos. Eu imagino que o campeão deste ano sairá entre os 72 e 74 pontos”, acrescentou o treinador. Discurso semelhante ao do técnico foi adotado pelo lateral esquerdo Zé Roberto. Considerado um dos líderes do elenco, o veterano afirmou que “é muito cedo para falar que o Palmeiras será campeão”. “É muito cedo porque o Brasileirão é equilibrado, com várias equipes próximas umas às outras. Mas essa vitória de hoje foi um passo para seguir em busca do objetivo principal, que é o título”, opinou.

Calvário

O calvário são-paulino parece não ter fim. Neste domingo, uma nova oportunidade de reagir no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, no Morumbi. Mas novamente o time falhou e se manteve em crise profunda com um empate por 0 a 0. Após o apito final, muitas vaias dos pouco menos de oito mil torcedores que compareceram ao estádio nesta 22ª rodada. Carlinhos, um dos três jogadores agredidos no protesto da véspera, não entrou em campo, mas foi muito hostilizado ao retardar sua ida ao vestiário para conversar com um amigo que defende o Coxa Branca. “O momento agora é nem falar disso, focar no campo, porque a situação não está boa. Quanto mais falar, mais aparece coisas. Então, precisamos focar nos jogos e vencer para sair dessa situação”, disse o lateral, tentando se mostrar tranquilo, enquanto via alguns torcedores o ofender efusivamente. “Não vai balançar o barco, não. O São Paulo é um time grande. A pressão é normal. Lógico que o aconteceu ontem eu não tinha visto no futebol brasileiro”, ponderou o volante Hudson, que teve discurso parecido ao de Denis.

Tropeço

Pela terceira vez seguida, Ricardo Gomes deve de dar explicações depois de mais um tropeço do São Paulo. O técnico evitou entrar na questão sobre o protesto de sábado que culminou em jogadores agredidos no CT da Barra Funda e focou suas respostas sobre a equipe e a incômoda situação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E para o comandante, neste domingo, o nervosismo dos atletas foi crucial para o Tricolor ficar apenas no empate por 0 a 0 com o Coritiba, no Morumbi. “Não tenha dúvida. Foi exatamente isso. Começamos muito bem e com o passar do tempo perdemos a fluidez do jogo. A partir daí só cruzamos na área, como no jogo anterior. Não teve mais nada. O tempo passou e trouxe uma pressão normal, que precisa ser superada”, explicou Gomes, que até enxergou uma evolução depois da derrota na Copa do Brasil. “Achei melhor o São Paulo de hoje no primeiro tempo, com domínio total. Contra o Juventude tivemos domínio, mas sem perigo. E dominar sem infiltrar não adianta. Hoje mudamos isso no primeiro tempo”, avaliou. Agora já são 18 pontos desperdiçados dentro de casa e uma aproximação evidente do São Paulo à zona de rebaixamento. Fatores que incomodam Ricardo Gomes, mas não tiram sua confiança, que tem a experiência de já ter dirigido do clube seis anos atrás com um cenário semelhante.

Ambiente

Nem parecia que o Santos havia acabado de perder por 1 a 0 (com gol de pênalti do centroavante Rafael Moura) para o Figueirense, neste domingo, na Vila Belmiro. Assim que a partida acabou, o clube do litoral paulista criou um ambiente festivo em seu estádio para se despedir do atacante Gabriel, vendido para a Internazionale, da Itália. Gabriel viu imagens de sua trajetória pelo Santos serem exibidas no telão da Vila, foi saudado pelo rapper Emicida ainda no gramado, onde um bandeirão com a sua imagem era aberto, e ganhou uma placa do presidente Modesto Roma Júnior. Aplaudindo o público, que retribuía prontamente, o prata da casa ainda pegou um microfone para discursar. “Muito obrigado. Estou indo embora, mas lodo estarei de volta porque aqui é a minha casa, o meu lugar”, bradou Gabriel, levando as mãos aos olhos, como se fosse chorar, porém sorridente. O jogador ainda lembrou que a sua saída será financeiramente benéfica para o Santos, uma vez que a Inter de Milão investiu € 29,5 milhões (R$ 108 milhões) no negócio. “É um momento difícil para o clube, e isso também pesou na minha decisão. O Santos me ajudou aos oito anos, e agora é a minha hora de ajudar. Estou indo embora e deixando o clube muito bem. Muito obrigado por tudo. Amo vocês e logo estarei de volta”, despediu-se Gabriel.

Comandante

O empate por 1 a 1 diante do Grêmio, em Porto Alegre, na tarde deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, foi muito comemorado pelo técnico do Atlético-MG, Marcelo Oliveira. Segundo o comandante, por tudo que aconteceu na partida, inclusive, sendo batido antes, a igualdade no placar deve ser bastante exaltada. “Sem dúvida pode fazer diferença lá na frente. Pelas circunstâncias do jogo, o que se passou, a gente tem que comemorar mesmo, viemos para ganhar, mas o concorrente direto, empate é bom, temos que comemorar muito. O Grêmio impôs dificuldades para o nosso time marcar e para jogar”, destacou o treinador. Embora tenha tido poucas chances na partida e com o Grêmio sendo superior a maior parte do tempo, Marcelo afirma que o time tricolor teve volume, mas o Galo suportou bem. “O Grêmio teve mais volume, mas não teve chances claras, muitos chutes e finalizações, cruzamentos, não foi um bom jogo do Atlético, o Grêmio encurtou muito e não deixou jogar, mas o resultado é grande para quem está na disputa”, acrescentou.

Atendidos

Uma torcida organizada do Coritiba sofreu uma emboscada a caminho do Morumbi, antes do jogo contra o São Paulo, na tarde deste domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão. Três torcedores ficaram feridos, foram atendidos no ambulatório do estádio e encaminhados para o Hospital do Campo Limpo. Os relatos são de que o ataque aconteceu em uma rodovia federal, mas as vítimas se recusaram a falar sobre o assunto até mesmo com a Polícia Militar. A emboscada não foi feita por alguma organizada do São Paulo. “Recebemos três pacientes trazidos pelo serviço de emergência. Dois deles com escoriações em dorso, com queimaduras de segundo e terceiro grau, por estilhaços de uma bomba caseira. E um terceiro com a mesma característica de ferimentos, porém com estilhaços em face, e queimaduras de terceiro grau em face também. Foram encaminhados para hospital para atendimento e avaliação com urgência” afirmou o médico responsável pelo ambulatório do Morumbi, Pedro Baptista. As vítimas se recusaram a fazer um Boletim de Ocorrência. Um dos feridos, inclusive, irritou-se ao ser fotografado pela reportagem do LANCE! no ambulatório do Morumbi. Eles não quiseram conceder entrevista.

Atuação

Com a possibilidade de igualar a pontuação do líder Palmeiras em caso de uma vitória, o Corinthians não entrou em campo na tarde deste sábado. Já a Ponte Preta aproveitou a péssima atuação do Timão, que teve Balbuena expulso aos 18 minutos do primeiro tempo, e venceu por 2 a 0 no Moisés Lucarelli. Mesmo quando tinha 11 jogadores em campo, o Corinthians sofria com as chegadas da Ponte. Antes dos dez minutos, Roger já havia perdido chance incrível na frente de Cássio. O centroavante, aliás, cansou de receber bolas em boas situações e se complicar. Mas redenção dele não demorou. Ainda no primeiro tempo, aproveitou hesitação de Pedro Henrique e Cássio após desvio em cruzamento para abrir o placar. Se a situação já estava complicada para o Corinthians, o gol praticamente acabou com a esperança de conquistar ao menos um ponto em Campinas. Cristóvão Borges sacrificou Guilherme para recompor a zaga com Pedro Henrique. Com isso, Marquinhos Gabriel e Marlone ficaram responsáveis por puxar contra-ataques, mas não tiveram sucesso.

Arremate

A vitória do Cruzeiro sobre o Santa Cruz, por 2 a 0, na manhã deste domingo, no Mineirão, começou pelos pés do meia Robinho. Logo no início do segundo tempo, com um belo arremate de fora da área, o camisa 19 soltou um chutão e guardou a redonda no fundo das redes. O gol lembrou de longe aquele tento marcado por ele sobre o São Paulo, de cobertura, quando ainda estava no Palmeiras. Robinho, porém, evitou polêmicas com Rogério Ceni e apenas falou de seu gol. “Não, não foi o Rogério, nem quero falar muito disso (risos). Sempre dá polêmica. Ele é um grande goleiro e fico feliz de fazer um gol aqui no Santa”, comentou sorrindo após questionamento dos jornalistas. O gol sobre o Santa Cruz, na manhã deste domingo, foi o primeiro de Robinho desde quando chegou ao Cruzeiro, há quatro meses. O meia disse que já estava ansioso para marcar.

Sequência

O Luverdense encerrou sua sequência de oito jogos sem vitória na Série B de forma magistral. Jogando em seu estádio, o Passo das Emas, o LEC não tomou conhecimento do Bragantino e goleou a equipe paulista pelo placar de 4 a 0, mesmo estando grande parte do jogo com um jogador a menos. A vitória do Luverdense começou a se desenhar aos oito minutos do primeiro tempo, em um golaço do zagueiro Luiz Otávio em chute no ângulo. O LEC, no entanto, teve Paulinho expulso aos 38 e parecia que ia sofrer para conseguir a vitória. A expectativa de equilíbrio, porém, foi destruída com uma segunda etapa avassaladora dos donos da casa. Mesmo com um a menos, a equipe alviverde se impôs e fez mais três gols, aos sete, aos 10 e aos 26 minutos, em boa participação do atacante Hugo, que foi o autor de todos os tentos, o que excluiu qualquer chance de reação do Bragantino. Com a vitória, o Luverdense saltou na tabela de classificação e alcançou o 11º lugar, com 28 pontos. Já o Bragantino segue na 17ª posição, com 21. Ambas as equipes voltam a campo pela Série B na próxima terça-feira. O Luverdense visita o Avaí, na Ressacada, às 19h15. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Bragantino recebe o Brasil de Pelotas, no Nabi Abi Chedid.

Importante

Fora de casa, o Náutico bateu o Vila Nova por 2 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi muito importante para a equipe pernambucana que consegue se manter no sonho de chegar ao G4. Depois de uma primeira etapa truncada, Jefferson Nem, logo aos 6 minutos do segundo tempo, e Hugo, aos 19, colocaram o Timbu à frente no placar e garantiram o triunfo, que fez o clube chegar aos 31 pontos – três a menos do que o CRB, quarto colocado. A partida também ficou marcada pela estreia de Vinícius. Recém-chegado do Atlético-PR, o meia entrou aos 13 minutos do segundo tempo e mostrou serviço rapidamente, dando assistência para o Hugo fazer o segundo da partida seis minutos depois. O Vila Nova, por sua vez, começa a ligar o sinal de alerta. Derrotado em casa, o time estacionou nos 26 pontos e soma apenas seis pontos a mais do que o Bragantino, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento e que ainda jogará na rodada. Para se manter no sonho de entrar no G4, o Náutico voltará a entrar em campo pela Série B na próxima terça-feira, quando receberá o Londrina, adversário direto na parte de cima da tabela. O Vila Nova terá um complicado confronto contra o Vasco no mesmo dia, em São Januário.

Retomar

Depois do terceiro jogo do Vasco sem vitória no Campeonato Brasileiro Série B, o técnico Jorginho espera que a equipe tenha tranquilidade para retomar o caminho das vitórias na competição. Na entrevista coletiva após o empate diante do Tupi, o treinador cruz-maltino lamentou os gols sofridos em lances de bola parada e disse que o Vasco precisa voltar a jogar bem. “Todo time atravessa um momento difícil dentro de um campeonato. É hora de se ter tranquilidade. O Vasco criou uma boa gordura e não pode desperdiçá-la”, declarou. Jorginho disse que Nenê foi poupado porque não está 100% fisicamente e criticou o gramado do estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. O treinador disse que o campo irregular prejudicou o desempenho do Vasco, principalmente por ter dificultado a troca de passes. Para Jorginho, não se pode esquecer que o Vasco é o líder do Brasileiro da série B com boa vantagem sobre o segundo colocado. O treinador cruz-maltino elogiou a atuação do meia Fellype Gabriel, que estreou com a camisa do Vasco depois de longos meses de inatividade.

Trabalho

Toda a expectativa em torno da estreia de Tite na seleção brasileira terá de ser resolvida em três dias de treinamentos no Equador. É curtíssimo o prazo de trabalho em campo para quebrar o tabu de 33 anos sem vitórias em Quito. A última foi em 1983, por 1 a 0. A “era Tite” começa, de fato, nesta segunda-feira, às 18h30 (de Brasília), com um treino no campo da LDU. O técnico já trabalha há quase dois meses e meio na confecção de sua equipe, com observações de jogos in loco, por vídeos e conversas com mais de 20 treinadores de clubes, no Brasil e no exterior. Esses, aliás, serão quase “auxiliares” de Tite nesse seu início na Seleção. O pouco tempo de treino não é novidade, mas, ao contrário de Dunga, que tem mais experiência como comandante da seleção brasileira (quase seis anos) do que em clubes (só dirigiu o Internacional por nove meses em 2013), Tite sempre teve o dia-a-dia como aliado dos resultados. Sem essa possibilidade, as informações colhidas com os colegas sobre preferências dos jogadores convocados, como posicionamentos e movimentações, serão a base, o suporte dos primeiros dias de Tite no cargo. “Buscar o maior número de informações possíveis e ter um pouquinho de feeling e percepção para deixar os atletas confortáveis nas posições que exercem nos clubes” afirmou o treinador quando questionado sobre o que poderia fazer em somente três dias.

Negociação

Lucão tem uma proposta para sair do São Paulo por empréstimo. O zagueiro não revelou o nome do clube da Europa, mas tratou a chance como uma grande oportunidade na carreira. A equipe vai jogar a Liga dos Campeões, algo que agrada muito o jogador. “Recebi e o São Paulo está em negociação agora. É uma grande oportunidade, um clube que vai disputar a Liga dos Campeões. Por mais que seja por empréstimo, é uma grande possibilidade de dar a volta por cima, de poder jogar, que é o que todo jogador quer. Acho que seria uma boa, sim, e o São Paulo está vendo o que é melhor” disse Lucão. O defensor de 20 anos não tem sido usado pelo técnico Ricardo Gomes e não joga desde o dia primeiro de junho, quando o Tricolor perdeu para o Figueirense por 1 a 0. Desde então, o time fez 21 partidas sem usá-lo. Lucão foi avaliado pelo São Paulo em 6 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) na negociação com o Porto que culminou na compra de Maicon. O Tricolor cedeu 50% dos direitos do lateral-esquerdo Inácio e passaria 50% do defensor, mas o clube europeu não quis o atleta. Por isso, tem até junho de 2017 para definir quem será o segundo jogador, em acordo com o clube do Morumbi. Segundo Lucão, a invasão ao CT da Barra Funda, no último sábado, não influenciou na vontade de se transferir. A oferta foi recebida na última sexta-feira.

Comissão

Grande parte do elenco da seleção brasileira já está em Quito, palco da partida da próxima quinta-feira contra o Equador pela 7ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. O confronto vai marcar a estreia do técnico Tite. No início da madrugada desta segunda, o próprio Tite, membros da comissão técnica e mais 11 jogadores desembarcaram na capital equatoriana. Entre eles o camisa 10 Neymar, que entrou no hotel do Brasil acompanhado de perto por um policial fortemente armado. Ao todo, 17 dos 23 atletas já estão no Equador. Daniel Alves, Marcelo, Filipe Luis, Casemiro, Giuliano e Philippe Coutinho chegaram ainda na tarde de domingo. A segunda leva apareceu já nas primeiras horas de segunda: Neymar, Pedro Geromel, Taison, Weverton, Gabriel Barbosa, Renato Augusto, Willian, Lucas Lima, Gil, Fágner e Paulinho. A chegada da terceira e última parte do grupo, formada por mais seis jogadores (Marcelo Grohe, Gabriel Jesus, Rafael Carioca, Alisson, Miranda e Marquinhos), está programada para a tarde desta segunda. O primeiro treino está marcado para às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, da LDU, mesmo local da atividade de terça. Na quarta, a Seleção vai trabalhar no palco do jogo, o estádio Olímpico de Atahualpa, que fica a poucos metros do hotel onde está hospedada. A estreia de Tite está marcada para quinta-feira, às 18h (de Brasília). Com nove pontos, o Brasil ocupa a sexta posição nas eliminatórias.

Libertadores

Em 2006, Grafite deixava o São Paulo depois da conquista da Libertadores e do Mundial Interclubes para viver o sonho europeu. O auge da sua carreira ainda estava por vir quando venceu o Campeonato Alemão na temporada 2008/2009, sendo artilheiro do torneio pelo Wolfsburg. Ele ainda disputaria a Copa do Mundo de 2010 e passaria por Emirados Árabes e Catar. Em pouquíssimas vezes a fase foi tão ruim quanto a atual, que vive no Santa Cruz. Após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro (veja lances da partida no vídeo), o jogador acumula dez jogos sem marcar. E o camisa 23 só conviveu com uma seca semelhante outras duas vezes desde 2006. Caso não volte a encontrar o caminho das redes na próxima quarta-feira, contra o Sport, pela Sul-Americana, será sua pior fase nos últimos dez anos. Uma dos jejuns foi na temporada 2010/ 2011, seu último ano no Wolfsburg, e outro na temporada 2014/2015. Esta última contando com jogos acumulados por dois clubes (sete pelo Al-Ahli, dos Emirados Árabes, e três pelo Al-Saadd, do Catar). “Difícil. A fase do time também não é boa. Não conseguimos criar, nem finalizar. A gente trabalha buscando soluções, mas encontramos dificuldades. Contra o Cruzeiro, fomos bem, mas entregamos tudo com oito minutos do segundo tempo. Eles se aproveitaram de dois vacilos nossos. Mas não podemos desistir, não” disse o atacante.

Centroavante

Depois de perder peças importantes em 2016, o Corinthians buscou na Série B do Campeonato Brasileiro dois jogadores para, pelo menos, sonhar com uma vaga na Taça Libertadores do próximo ano. Apesar da expectativa que cerca a chegada do volante Jean e do centroavante Gustavo, o Timão está preocupado com a cobrança que eles podem sofrer para suprir as carências da equipe imediatamente. A maior pressão estará sobre Gustavo, de 22 anos. O jogador marcou 11 gols pelo Criciúma na Série B e vinha dividindo a artilharia com Nenê, do Vasco. O Corinthians não conseguiu encaixar um jogador na posição desde a saída de Vagner Love no fim do ano passado. André, Luciano, Danilo e Romero passaram pela função durante a temporada, mas nenhum deles correspondeu. A contratação de Gustavo, aliás, precisou de um longo debate entre os dirigentes. Uma ala da cúpula do futebol não via o jogador pronto para assumir a responsabilidade de ser a principal referência ofensiva do Timão. Outra parte acreditava que o investimento era necessário pelo aproveitamento do centroavante na temporada (18 gols) e pela falta de opções no mercado.

Possibilidades

“Eu já conversei um pouco com os jogadores sobre isso. Claro que nós vamos procurar protegê-los e não colocá-los como salvadores da pátria. Eles têm possibilidades e vão nos ajudar. Precisamos de conjunto e de força coletiva. Eles têm capacidade e serão uma ajuda muito grande” afirmou o técnico Cristóvão Borges. Jean, de 21 anos, também chega ao Corinthians cercado de expectativa pelo bom desempenho no Paraná Clube. A diretoria entende que o volante tem um enorme potencial para ser uma espécie de “novo Ralf” por conta de sua qualidade na marcação. Com a saída de Bruno Henrique para o Palermo, da Itália, a vaga ficou aberta. Cristian já não tem vigor físico para fazer a função, enquanto Willians sequer vem sendo relacionado. Gustavo e Jean não poderão atuar contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Eles atuaram no torneio por seus clubes anteriores. Com isso, devem estar à disposição para a partida contra o Sport, dia 8 de setembro, em Itaquera, pelo Brasileirão. Mesmo com a pressão da torcida para contratar, a diretoria do Corinthians optou por investimentos mais modestos para não criar novas dívidas. O Timão desembolsou R$ 3 milhões por 45% dos direitos econômicos de Gustavo e outros R$ 400 mil por 80% de Jean – ainda pagará mais um valor a um empresário. A intenção do departamento de futebol é varrer o mercado neste segundo semestre para buscar reforços de mais nome no fim de 2016. O grande alvo voltou a ser a América do Sul, onde recentemente o clube buscou o zagueiro Balbuena no Libertad, do Paraguai.

Enfrentar

Embalado pelos 100% de Jair Ventura, o Botafogo chega para enfrentar o Atlético-PR na noite desta segunda-feira, às 20h (de Brasília) na Arena da Baixada, em Curitiba, fechando a 22ª rodada e vivendo o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Se ganhar, chegará a três vitórias seguidas e poderá dar início à uma nova arrancada, feito que já alcançou duas vezes na temporada. A primeira foi logo na largada de 2016: foram seis vitórias consecutivas nas seis primeiras rodadas da primeira fase do Campeonato Carioca. Já a segunda durou um pouco menos, mas obteve quatro triunfos seguidos entre a primeira fase da Copa do Brasil, o final da Taça Guanabara e a semifinal do estadual. Para iniciar a arrancada, o Botafogo tem dois adversários pela frente: o time do Atlético-PR em crise, depois de quatro derrotas seguidas e a saída de Walter para o Goiás; e o campo da Arena da Baixada, que passou a ter grama sintética esse ano e será uma experiência inédita para a maioria dos alvinegros. Jair usou campo molhado nos treinos da semana para tentar simular o gramado artificial do adversário. Quanto à escalação, o técnico resolveu repetir a equipe que vem dando resultado, mudando só a entrada de Bruno Silva, que volta de suspensão no lugar de Fernandes. A aposta está na dupla de artilheiros Neilton e Sassá, enquanto Canales, que vinha sendo titular, sequer foi relacionado após perder alguns dias de treino para uma viagem ao Chile.

Aberração

O torcedor do Vasco ficou mal acostumado em 2016. A sequência invicta, o título carioca e a liderança da Série B transformaram a atual série de quatro jogos sem vencer em uma aberração numa temporada positiva. Por isso, o momento em São Januário é de atenção para evitar maiores prejuízos. A busca para entender a atual seca passa por questões físicas e de concentração, principalmente. Assim como os torcedores, o elenco cruz-maltino ficou mal acostumado. Com um início tão bom e a liderança folgada da Série B, a conclusão em São Januário é de que os jogadores perderam o foco nas últimas partidas, principalmente relativas à segunda divisão. A proximidade do confronto com o Santos pela Copa do Brasil também contribuiu para que a guarda ficasse baixa. Depois de empates com Ceará e Sampaio Corrêa e a derrota para o Peixe, Jorginho fez mudanças no time. O treinador ainda tateia para achar o componente que completará o meio-campo vascaíno, pela direita do losango – William e Fellype Gabriel foram os últimos testados. Na lateral direita, sacou Madson. No ataque, testou novamente Leandrão, com Ederson em papel mais recuado. Contra o Tupi, pouca coisa funcionou. Nenê resume a queda de rendimento do Vasco. O camisa 10 teve uma fibrose na coxa esquerda e, desde que retornou, contra o Ceará, esteve abaixo do esperado nas últimas partidas. Ele representa outro fator que explica o atual momento cruz-maltino: foi poupado contra o Tupi e também ficará fora da partida diante do Vila Nova para recuperar a melhor forma física, que o prejudicou nos últimos compromissos.

Negociação

Com a negociação de Gabigol para o Inter de Milão, o Santos agiu rápido e já definiu quem vai vestir a camisa 10: Lucas Lima. O meia deve utilizar o número que já foi de Pelé, Giovanni e Ganso já no próximo compromisso do Peixe, contra o Internacional, no dia 8 de setembro, no estádio Beira Rio. Gabriel usava a 10 desde 2014, quando Robinho voltou e ganhou a 7. Já Lucas Lima utilizava a camisa 20 há dois anos, quando foi contratado do Internacional. O armador brincou em algumas entrevistas que era “o 10 duas vezes”. O Alvinegro utiliza numeração fixa desde abril de 2014. O clube entende que, desta forma, o número de venda de camisas aumenta e a identificação do torcedor é facilitada.

Superar

Não bastasse a má fase e a sequência de apenas duas vitórias em 11 partidas, o São Paulo precisa superar quase um time de problemas para enfrentar o Palmeiras. O clássico no Allianz Parque está marcado para 7 de setembro, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, e o Tricolor pode ter até nove desfalques. Três já estão fora: Buffarini, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba ontem, Bruno e Rodrigo Caio, ambos com lesão muscular. Com os dois laterais-direitos fora de combate, pode sobrar para Auro, de 20 anos, ocupar a posição no Choque-Rei, mas o garoto perderá toda a preparação por participar dos treinos da Seleção Brasileira principal nas Eliminatórias. O zagueiro Lucão também foi chamado por Tite para a experiência e o retorno da dupla pode acontecer somente no dia do clássico. Na mesma data, mas com muito menos chances de enfrentar o Palmeiras, voltarão Mena e Cueva, que defenderão Chile e Peru, respectivamente. Já no dia 6 deve voltar o zagueiro Lyanco, que defenderá o Brasil sub-20 em amistosos em Londres contra a seleção da Inglaterra. A lista de problemas ainda pode aumentar se o centroavante Gilberto não se recuperar de dores na panturrilha direita, sem falar no goleiro Renan Ribeiro, que segue no Reffis tratando lombalgia. Por isso, o técnico Ricardo Gomes espera que a diretoria consiga reforçar o elenco.

Crescimento

Após vencer o Santa Cruz na manhã deste domingo, por 2 a 0, no Mineirão, Mano Menezes fez questão de confirmar o crescimento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Por ser um triunfo sobre o penúltimo colocado do torneio nacional, o treinador usou o histórico recente para falar da vitória. “Viemos de uma vitória fora de casa. Pareceu normal, mas já vimos que o Figueirense foi a Santos e venceu, venceu bem o Flamengo no meio da semana (pela Sul-Americana), então já dá uma ideia de que melhoramos, produzindo com capacidade para fazer melhor do que vínhamos fazendo”, observou. Apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz, a partida não foi fácil. O Cruzeiro encontrou bastante dificuldade no primeiro tempo para infiltrar na defesa adversária e viu nos contra-ataques o perigo de sofrer gols dentro de sua casa. Na volta do intervalo, o meia Robinho, com belo chute, marcou o primeiro gol da Raposa e a situação ficou mais tranquila. Na leitura de Mano Menezes, as dificuldades ocorreram por causa da ansiedade de sua equipe. “Talvez por isso tenha sido um pouco mais difícil vencer em casa. O mandante sempre leva vantagem, nossa equipe tentou mais na empolgação e desperdiçamos oportunidades de construir jogadas. É um adversário que a gente tinha estudado. Neutralizamos bem as jogadas pelo lado, eles chegaram com perigo algumas vezes que descuidamos, mas decidimos o jogo rapidamente na volta e isso deu tranquilidade. É importante demais vencer o jogo sem sofrer gols, precisamos jogar em alto nível assim”, destacou.

Invasão

A invasão de torcedores no CT da Barra Funda no último sábado ainda deve render muitos capítulos nos próximos dias. Um dia depois do incidente, que terminou com três jogadores agredidos, o Tricolor disse ter notificado a Polícia Militar de que o contingente do Choque foi reduzido pouco antes da entrada da torcida no local e sem nenhuma justificativa. A PM agora investiga o caso. Logo após o empate sem gols com o Coritiba neste domingo, no Morumbi, a Rádio Globo informou que seguranças do clube ficaram indignados com a saída de viaturas por volta das 10h. Segundo os funcionários, o contingente de PMs era muito maior às 8h do que no momento da invasão (dois carros). Há ainda a reclamação de que mesmo o efetivo inicial não seria suficiente para o caso. Depois de analisar a situação, o São Paulo afirma ter avisado a Polícia Militar sobre as dúvidas de quem ordenou a saída dos veículos e que o órgão se prontificou a investigar os acontecimentos. Uma sindicância, ainda segundo o clube paulista, foi aberta para descobrir de quem partiu a ordem para que o contingente no CT fosse reduzido antes do protesto começar.

Gramado

Mais do que a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, foi a “falta de educação” dos jogadores que estiveram no gramado do Mané Garrincha neste domingo que chateou o técnico Levir Culpi, do Fluminense. O treinador fez duras críticas aos dois times, que, na visão de Levir, protagonizaram um “festival de simulações”. “Houve exagero das duas partes. Foi um festival de simulações. Eu tinha dito aos jogadores que esperava um jogo assim, e pedi para não ver jogador reclamando, abrindo os braços, cavando falta. Mas foi exatamente o que vi. Foram de cinco a dez lances de simulações vergonhosas” disse Levir Culpi. A chateação do técnico do Fluminense não parou por aí. Levir Culpi afirmou que os hábitos dos jogadores brasileiros precisam mudar o quanto antes. “É uma questão de educação. Somos educados para tirar vantagem e precisamos lutar contra isso. Eu acho que (o jogador que tenta cavar faltas) está sendo desonesto e mentiroso. E eu me incluo nessa, fui criado assim. O número de faltas também foi um pouco alto, mas o que me deixou chateado foi um monte de simulação barata que a gente tem que engolir” completou. A partida entre Fluminense e Palmeiras, válida pela 22ª rodada do Brasileirão e apitada pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG), terminou com nada menos que 12 cartões amarelos, sete para o Fluminense e cinco para o Palmeiras. Durante os 90 minutos mais os acréscimos, foram 36 faltas – 17 cometidas pela equipe de Levir Culpi, 19 pelo time de Cuca.

Temporada

Villareal e Sevilla, equipes que geram expectativas na temporada por conta dos bons resultados na última campanha e pelos investimentos, fecharam a segunda rodada do Campeonato Espanhol neste domingo com uma partida movimentada no estádio El Madrigal, mas com placar de 0 a 0. O jogo poderia ter sido uma oportunidade para a torcida brasileira, principalmente a do São Paulo, rever Alexandre Pato e Paulo Henrique Ganso. No entanto, o atacante sentiu um problema físico e foi substituído ainda no primeiro tempo no ‘Submarino Amarelo’, enquanto o meia permaneceu no banco do time andaluz durante os 90 minutos. Dessa forma, o único brasileiro em campo foi o lateral-direito Mariano, campeão nacional pelo Fluminense em 2010. O jogador teve atuação segura na defesa e criou boas oportunidades para o Sevilla pela ponta no ataque. A equipe visitante teve amplo domínio na posse de bola (62% a 38%), mas as melhores chances de gol foram do Villarreal, que, contudo, parou em atuação inspirada do goleiro Sergio Rico. Foi o segundo empate do ‘Submarino’ no Espanhol, depois do 1 a 1 com o Granada na estreia. Já o Sevilla, agora dirigido pelo argentino Jorge Sampaoli, vinha de um triunfo por 6 a 4 sobre o Espanyol.