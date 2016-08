Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Protestos

O técnico Ricardo Gomes mexeu na escalação para a estreia do São Paulo na Copa do Brasil, mas a equipe não correspondeu dentro de campo e perdeu para o Juventude, por 2 a 1, em pleno Morumbi, na fria noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final. A derrota para o time da terceira divisão do futebol nacional irritou a torcida tricolor que compareceu em pequeno número no estádio e os jogadores deixaram o gramado sob vaias e protestos. Buscando armar um São Paulo mais agressivo diante do time gaúcho, Gomes começou com Carlinhos e Bruno nas laterais esquerda e direita, já que ambos são considerados mais ofensivos que seus respectivos titulares. Michel Bastos iniciou o confronto no banco de reservas, entrou durante o segundo tempo e pouco pôde fazer para ajudar a equipe da casa.

Intervalo

Com um 4-1-4-1 ainda desorganizado, o Tricolor viu o atacante Roberson aproveitar bobeada de Bruno e Maicon para abrir o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo. Após tanto insistir nas bolas aéreas, o argentino Andres Chavez deixou tudo igual antes do intervalo. O São Paulo voltou melhor para a segunda etapa, mas quando tinha o maior domínio da partida viu Thiago Mendes cometer pênalti desnecessário, convertido por Roberson, o algoz tricolor da noite. Agora, o São Paulo precisa vencer o Juventude por dois gols de diferença na partida de volta, marcada para o dia 21 de setembro, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. Caso devolva o placar sofrido em casa, o Tricolor definirá a vaga às quartas de final na disputa por pênaltis. Este foi o quarto jogo consecutivo em que o São Paulo não venceu no Morumbi, já que empatara com a Chapecoense (2 a 2), e perdera para Atlético-MG (2 a 1) e Botafogo (1 a 0), todos resultados pelo Campeonato Brasileiro, pelo qual voltará a jogar neste domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Coritiba, pela 22ª rodada, novamente em casa.

Confronto

O Santos não tomou conhecimento do Vasco da Gama no primeiro confronto entre os alvinegros pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com muita facilidade, o Peixe fez 3 a 0 nos cariocas e parecia encaminhar sua vaga às quartas de final da competição por mata-mata. Mas, um gol dos cariocas aos 50 minutos do segundo tempo deixou a pulga atrás da orelha dos santistas. As duas equipes voltam a se enfrentar dia 21 de setembro, às 21h45, em São Januário, no Rio de Janeiro e, se antes só uma goleada histórica reverteria a situação para colocar os cruzmaltinos na próxima fase, agora uma simples vitória por 2 a 0 classifica o Vasco em casa. A partida marcou os retornos de Gabriel, Thiago Maia e Zeca ao time santista depois da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, mas, quem brilhou na noite desta quarta-feira na Vila Belmiro foi Lucas Lima, que após muitas cobranças, sobrou em campo. O camisa 20 criou muitas jogadas de perigo, cruzou a bola para o gol de cabeça de Renato – outro em noite inspirada – e fechou a vitória. Antes, Ricardo Oliveira deixou ao colocar a bola na gaveta de Martin Silva em cobrança de falta. O gol que manteve o Vasco vivo no confronto saiu no último lance, com Éder Luiz.

Motivar

Apesar do balde de água fria no fim, a vitória contundente pode motivar o Santos a reagir no Campeonato Brasileiro depois da derrota para o Curitiba, que derrubou o time para a 5ª colocação. No domingo, às 11 horas, o Alvinegro Praiano recebe o Figueirense de novo na Vila famosa. Já o Vasco vê sua série de seis jogos de invencibilidade ser quebrada. Líder da Série B, os cariocas agora somam três jogos sem sair de campo com os três pontos e no próximo sábado visitam o Tupi, às 16h30, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A festa só não foi completa porque a arbitragem anulou de forma muita duvidosa o que seria o quarto gol do Santos no jogo, o segundo de Ricardo Oliveira, que assim poderia comemorar seu 300º gol na carreira. Para piorar, no último minuto do jogo, o Vasco tentou sua última investida e foi feliz. Éderson chutou cruzado, Vanderlei espalmou e Éder Luiz mandou para as redes, já de carrinho. É o gol que mantém o Vasco vivo na briga por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Empate

Quem esperava uma partida fácil para o Atlético-MG por fazer sua estreia pela Copa do Brasil em casa se enganou. O duelo disputado na noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mineirão, foi duro para a equipe mandante, e o empate por 1 a 1 com a Ponte Preta teve sabor de vitória para um dos gigantes de Belo Horizonte. A Ponte chegou a Belo Horizonte com uma proposta de jogo que se mostrou bastante eficiente. A equipe do técnico Eduardo Baptista esperou o Galo, boa parte do tempo, atrás da linha da bola – em momentos com os 11 atletas no campo de defesa. Isso deixava a partida com pouca criatividade, o Atlético em busca de infiltrações na defesa adversária e a Macaca esperando o momento certo de sair. E aconteceu: em vários momentos a equipe de Campinas conseguiu surpreender o Atlético e chegar com rápidas saídas. Em uma delas, na sequência da jogada, a Ponte abriu o placar ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, porém, Marcelo Oliveira fez uma boa substituição, e Maicosuel foi o diferencial para o Galo conseguir o empate. A Ponte agora leva vantagem para Campinas, por ter feito gol fora de casa. O duelo de volta será no dia 21 de setembro, às 19h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli.

Vantagem

As oitavas de final da Copa do Brasil 2016 começaram mal para o Atlético Paranaense, que foi derrotado por 1 a 0 para o Grêmio, em plena Arena da Baixada. Com a vitória, o Tricolor conquistou a vantagem de poder empatar na volta e seguir na competição. A equipe gaúcha marcou logo, aos seis minutos do primeiro tempo, com Bolaños, que recebeu de Douglas e tocou na saída do goleiro para abrir o placar e garantir um grande resultado. As duas equipes voltam a campo no dia 21 de setembro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. João Pedro, que entrou bem na partida, encontrou André Lima entrando na área, aos 12 minutos, mas o atacante desviou direto pela linha de fundo. Aos 26 minutos, Walace voltou a aparecer, mas o chute saiu rasteiro, fácil para Weverton. O troco veio aos 30, com André Lima atestando para grande defesa de Grohe. O torcedor, nas arquibancadas, revoltados com a diretoria, arrancavam as faixas. Aos 42 minutos, André Lima chutou cruzado, Juninho desviou, mas não era dia do ataque rubro-negro.

Avançar

Em sua quarta participação na Copa Sul-Americana, o Figueirense conseguiu sua primeira vitória. Nesta quarta-feira, os catarinenses fizeram valer o mando de campo e venceram por 4 a 2 o Flamengo, no Orlando Scarpelli. Com o resultado, os alvinegros vão para o duelo de volta, na próxima semana, em Cariacica, podendo perder por um gol de diferença para avançar à próxima fase. Os donos da casa fora superiores durante a maior parte da partida, que foi muito movimentada. Tanto que o primeiro tempo terminou com 3 a 1 para o Figueirense. Na etapa final, cada equipe fez mais um gol para dar números finais ao confronto. O destaque do jogo foi o atacante Rafael Moura, autor de três gols dos catarinenses. Marquinhos fez o outro gol da equipe da casa. Pelo lado rubro-negro, Alan Patrick e Marcelo Cirino marcaram. O gol animou o Flamengo, que quase marcou o terceiro aos 32 minutos. Alan Patrick cobrou falta e acertou o travessão de Gatito Fernández. Quando os visitantes pressionavam, parte da iluminação do Orlando Scarpelli apagou, o que fez com que jogo ficasse paralisado por alguns minutos. Nos minutos finais, o Figueirense aproveitou a paralisação para administrar o resultado. O Flamengo perdeu o embalo e não teve força para diminuir a desvantagem.

Vencedor

Santa Cruz e Sport iniciaram o confronto regional válido pela segunda fase da Copa Sul-americana com um monótono empate sem gols na Arena Pernambuco, na noite desta quarta-feira.

Com o resultado, a decisão fica aberta para o jogo de volta, na próxima quarta-feira, na Ilha do Retiro. O vencedor do duelo pernambucano enfrentará o classificado do confronto entre Independiente Medellín, da Colômbia, e Sportivo Luqueño, do Paraguai, na próxima fase do torneio continental. Antes, contudo, haverá preocupação com o Campeonato Brasileiro. Na penúltima colocação, o Santa Cruz buscará se reabilitar diante do Cruzeiro, no domingo, no Mineirão. No mesmo dia, o Sport voltará à Arena Pernambuco para enfrentar o Internacional. O jogo, no entanto, voltou a ser truncado, sem chances claras de gol. As últimas apostas de Oswaldo foram Lenis e Mark González, incapazes de evitar o 0 a 0. Assim como Wallyson e Marion, mandados a campo por Doriva.

Vaiando

A torcida do São Paulo não fez questão de esconder sua ira após a derrota, por 2 a 1, para o Juventude, em pleno Morumbi, na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Começou vaiando o lateral esquerdo Carlinhos, gritou “olé” mesmo com o placar desfavorável e terminou cobrando a diretoria tricolor. “Perder pra Série C já virou humilhação”, protestavam os torcedores na entrada do portão principal do Morumbi. A revolta aumenta porque o Juventude disputa a terceira divisão nacional, em que não ocupa nem a zona de classificação à segunda fase. No entanto, a equipe de Caxias do Sul acumula, agora, 12 partidas de invencibilidade.

Intervalo

O primeiro alvo foi Carlinhos, que após cruzar para Andres Chavez empatar a partida ainda no primeiro tempo, cobrou aplausos da torcida, fazendo gestos à beira do campo. O pedido, porém, se transformou em vaias. No intervalo, o lateral se explicou. “A minha volta hoje, o gol de empate. Só pedi que apoiassem da mesma forma que estavam vaiando”, explicou o jogador, que começou a partida entre os titulares. Depois que levou o segundo gol na etapa final, a ironia foi a resposta da torcida. A cada passe do time da casa, gritava “olé”, embora os mandantes estivessem perdendo por 2 a 1. Após a consolidação da derrota, os pouco mais de 6 mil torcedores vaiaram em uníssono a equipe.

Coletiva

O técnico Dorival Júnior foi para a coletiva de imprensa depois da vitória do Santos sobre o Vasco na Vila Belmiro preparado para as perguntas sobre o gol que tirou uma larga vantagem que a equipe da Baixada teria para o segundo jogo diante dos cariocas, dia 21 de setembro, na briga por uma vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Éder Luiz marcou aos 50 minutos do segundo tempo e definiu o placar de 3 a 1 favorável ao Peixe, mas que manteve o time de São Januário vivo na disputa. “Futebol é assim. A atenção vai até a última ação. Por outro lado, nos deixa ainda mais atentos. Tem os dois lados. Estamos enfrentando uma grande equipe, que exigiu muito, e construímos um resultado maravilhoso, criando, envolvendo, com jogadas bonitas. Do outro lado há um grande treinador e grandes jogadores, uma equipe bem definida. O gol saiu, fazer o quê? Tenho que olhar muito mais pelo resultado, parabenizar, incentivar, e mostrar que estaremos mais atentos ainda. Já seria complicado com 3 a 0, com 3 a 1 dá outra posição, outra conotação, mas não vou deixar de enaltecer a apresentação”, avaliou o técnico santista.

Diretoria

O técnico do São Paulo, Ricardo Gomes, isentou a diretoria do clube de culpa pela crise em que o time se colocou depois de perder, na noite desta quarta-feira, para o Juventude, em pleno Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a derrota por 2 a 1, o novo treinador do Tricolor fez um breve diagnóstico e descartou, ao menos por enquanto, problemas internos no elenco são-paulino. “A comissão técnica e os jogadores são o mais importante. A diretoria é o suporte. Os problemas de agora não são por causa da diretoria. O São Paulo dá tudo do bom e do melhor para os jogadores. A pressão tem que ser entre os jogadores e a comissão técnica, a diretoria faz o melhor para o São Paulo”, avaliou o técnico, durante entrevista coletiva concedida no Morumbi. Com apenas dois jogos à frente da equipe, Ricardo Gomes ainda minimizou a declaração de Maicon após mais um tropeço em casa. O zagueiro reclamou do futebol apresentado pelo Tricolor e pediu à diretoria que intervisse na situação. Fez o mesmo sobre a permanência de Julio Buffarini e Diego Lugano no banco de reservas mesmo depois de todos os jogadores terem deixado o gramado. O argentino e o uruguaio, que não atuaram nesta noite, disseram que ficaram debatendo o que poderia ser feito para tirar o time do mau momento.

Torcedores

O meia Marlone é talvez o jogador que mais rapidamente se tornou “xodó” da torcida do Corinthians. Pedido incessantemente na equipe titular, principalmente após os gols marcados contra o Cobresal-CHI, na Libertadores, ele parece bem perto do feito após a atuação decisiva no 2 a 1 contra o Vitória, no estádio de Itaquera. Ainda assim, porém, não consegue entender por que, durante tanto tempo, foi pedido pelos torcedores durante os jogos da equipe. “Eu sei lá, cara (risos). Capaz de nego (sic) pensar que eu estou até pagando torcida para gritar meu nome”, brincou o jogador, escolhido para falar com a imprensa após o treino da tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, mostrando muita desenvoltura para analisar os motivos que levam os corintianos a gostar de seu futebol. “Não sei de onde surgiu isso aí, campanha, é algo impactante mesmo. Tenho nem palavra para falar, sabe?”, continuou. O jogador já havia deixado claro que não faz ideia do motivo pelo qual seu nome ecoou no estádio do Pacaembu, há duas semanas, quando o clube empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro. Para ele, os 18 jogos disputados com a camisa alvinegra e os três gols marcados estão bem longe de motivarem tantas manifestações.

Proposta

O conselheiro do São Paulo, José Alfredo Madeira, irá sugerir a ideia de agregar uma terceira estrela dourada ao escudo do clube, em homenagem ao ouro olímpico do zagueiro Rodrigo Caio, campeão com a Seleção Brasileira no Rio 2016. A proposta poderá ser avaliada em reunião do Conselho nas próximas semanas. O clube vê o defensor como símbolo do trabalho realizado nas categorias de base do CT de Cotia. Com 23 anos, Rodrigo Caio foi o primeiro atleta do centro de for a subir para o profissional. As duas estrelas douradas já presentes no escudo tricolor referem-se aos recordes mundiais do saltador Adhemar Ferreira da Silva, que era do clube. As marcas do bicampeão olímpico foram registradas nas Olimpíadas de Helsinque, em 1952, e nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México, em 1955. Desfalque do duelo desta quarta contra o Juventude, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Rodrigo Caio viajou à Itália para tirar o passaporte europeu. Após voltar do Rio de Janeiro, o zagueiro não escondeu em entrevista o desejo de jogar por um clube do Velho Continente.

Acréscimos

O técnico Jorginho admitiu que chegou a dar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil como perdida, mas o gol marcado por Eder Luis nos acréscimos da partida contra o Santos, que venceu por 3 a 1, devolveu a sua confiança. Ele fez questão de convocar a torcida para o jogo da volta, em 21 de setembro, em São Januário. “O gol foi muito importante, colocou a gente de novo na competição”, definiu Jorginho, que viu o Vasco ser dominado pelo Santos na Baixada Santista. Ainda assim, apostou que, se o seu time abrir o placar no Rio de Janeiro, a torcida irá ajudar a construir uma vitória por dois gols de diferença na volta. “O torcedor terá que fazer a diferença. É o incentivo que a equipe vai precisar para o jogo de volta”, concluiu o técnico vascaíno.

Empolgado

Tuca Guimarães ficou bastante empolgado com a vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-americana. O substituto interino de Argel Fucks, que se desligou do Figueirense, já ouviu até pedidos da torcida para permanecer no cargo. “Fizemos dois treinos e conseguimos elaborar uma proposta de jogo que deu resultado. Foi uma vitória significativa contra um time que está brigando pelo título do Brasileiro, de forma contundente. Fomos superiores ao Flamengo. Fiquei muito feliz”, comentou Tuca. Apesar da felicidade, o interino garantiu que não se deixou levar em relação ao seu futuro profissional. “Não estou pensando nisso agora. Estou realizado pela vitória. Amanhã, vamos conversar com o presidente. Farei o que for determinado. Não estou preocupado”, disse. O fato é que o Figueirense ganhou outro ânimo com o bom resultado. Tuca fez questão de exaltar os seus comandados: “Eles se entregam muito. É um grupo honesto, de qualidade. Não esperava outra resposta”.

Experiência

Próximo de ser anunciado pelo Corinthians, o volante Jean conta com a experiência argentina para ganhar a Fiel. O jogador, de apenas 21 anos, atuou por 20 meses nas categorias de base do Estudiantes (ARG), em 2012. Depois disso, chegou ao Paraná e subiu ao time profissional em 2014, promovido pelo técnico Claudinei Oliveira. “A gente teve um treino com o sub-20, e o Jean me chamou atenção pela disposição e vontade dele, que são acima da média. Ele fazia até umas faltas meio bruscas. Na minha segunda passagem pelo Paraná neste ano, ele foi muito bem. Evoluiu muito, aprendeu a esperar um pouco mais antes de chegar na dividida. Ele é jovem ainda, e vai ganhando maturidade”, analisa Claudinei Oliveira, que acertou quarta-feira com o Avaí, ao LANCE!. O próprio Jean afirmou em entrevistas recentes que o tempo no futebol argentino foi fundamental para a sua carreira. Com o espírito argentino, o volante sabe como fazer a torcida corintiana não sentir falta de Bruno Henrique.

Desvantagem

O Flamengo não repetiu as boas atuações que o levaram a ser um dos líderes do Campeonato Brasileiro e foi derrotado por 4 a 2 pelo Figueirense, nesta quarta-feira, pela Copa Sul-americana. O meia Adryan, que entrou no segundo tempo, admitiu que os rubro-negros tiveram fraco desempenho, mas preferiu focar na recuperação no confronto de volta. “Teremos que jogar mais do que mostramos hoje. Principalmente no primeiro tempo, quando demos muitos espaços e erramos muito. Agora, temos que correr atrás para reverter essa desvantagem e conquistar a classificação”, disse Adryan. Flamengo e Figueirense voltarão se encontrar na próxima quarta-feira, em Cariacica, pelo duelo da volta. Os catarinenses podem perder por um gol de diferença para avançar. Para os rubro-negros, somente um triunfo por dois ou mais gols serve para a classificação.

Entorse

Convocado pelo técnico Tite para a Seleção Brasileira, o volante Rafael Carioca poderá desfalcar o escrete canarinho nas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, ambas no mês de setembro. Durante o jogo contra a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o camisa 5 saiu de campo com uma entorse no tornozelo esquerdo. “Vamos fazer mais exames amanhã (quinta-feira) para ver melhor o que aconteceu, para ter um melhor diagnostico, mas a preocupação não é só para o jogo de domingo, mas também para a Seleção Brasileira”, alertou o médico do Atlético, Rodrigo Lasmar, que trabalha também para a Seleção. O lance de Rafael Carioca aconteceu quando a partida já estava quase no fim. O volante subiu para disputar uma bola e, quando desceu, pisou em falso, virando o pé esquerdo. O jogador ficou caído do gramado e saiu imediatamente da partida. Como o técnico Marcelo Oliveira já tinha feito todas as substituições, o Galo terminou o jogo com 10 atletas em campo.

Escancarou

A derrota para o Grêmio no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, por 1 a 0, na Arena da Baixada, escancarou de vez a crise no Atlético Paranaense. O torcedor se revoltou nas arquibancadas, mas o técnico Paulo Autuori, mantendo sua serenidade, garantiu que não foram os desfalques ou problemas internos que influenciaram na má apresentação. “Sem lamentações. Chance zero de eu falar isso. Seria fugir do assunto principal, que é o jogo, em que o adversário foi melhor e ganhou. Logicamente, a vantagem é do Grêmio em relação à possibilidade de passar”, avaliou o treinador, que minimizou os protestos da torcida. “Pressão é a coisa mais vulgar que existe no futebol. Temos que trabalhar os jogadores mentalmente. O torcedor vai de acordo com a equipe. Hoje foi um jogo diferente em que não fomos bem em geral”, completou. O comandante rubro-negro comparou as últimas derrotas, vendo circunstâncias bem diferentes, mas admite que as mudanças no elenco estão pesando, mas naturalmente. “Foi ruim. Contra o Palmeiras, foi um jogo equilibradíssimo. Contra o Flamengo, os 15 minutos do primeiro tempo. Agora, tivemos alterações, construção normal, entradas e saídas, que têm que ser encaradas com naturalidade. É um ciclo”.

Adversário

Assim que a partida contra o Sport acabou – com empate por 0 a 0 na Arena Pernambuco, pela Copa Sul-americana, o lateral direito Leonardo Moura já começou a se preocupar com outro adversário. O Santa Cruz precisará esquecer momentaneamente o rival para buscar a sua reação no Campeonato Brasileiro diante do Cruzeiro, no domingo, no Mineirão. “Sabemos que são 180 minutos na Sul-americana. A primeira página passou, e não conseguimos a vitória. Infelizmente, a bola não entrou. Mas já temos o jogo do Brasileiro no domingo. Só depois voltaremos a pensar na Sul-americana”, pregou Léo Moura. A inquietação não é sem motivo. O Santa Cruz é o penúltimo colocado no Brasileiro, com 19 pontos ganhos, e convive com a ameaça de rebaixamento. O jogo de volta contra o Sport será na próxima quarta-feira, na Ilha do Retiro.

Companheiro

Técnico da Seleção Brasileira, Tite aproveitou a última terça-feira, dia 23, para se encontrar com um antigo companheiro de profissão: Mário Zagallo. Junto com Edu Gaspar, coordenador da Seleção, e Carlos Alberto Parreira, Tite visitou a casa do Velho Lobo e se referiu a ele como um “símbolo para o futebol brasileiro”. “Fiquei muito feliz com o encontro. Considero o Zagallo um exemplo e tenho muita admiração por ele. Acredito que seja um símbolo para o futebol brasileiro por toda a sua história e um exemplo de paixão naquilo que faz. Ele transmite isso”, disse o treinador do Brasil. A ideia da reunião surgiu durante a divulgação da primeira lista de convocados de Tite na última segunda-feira. Sem perder tempo, no dia seguinte o técnico já visitou Zagallo, que foi o ponta-esquerda do time bicampeão mundial nos anos de 1958 e 62. Em 1970 e 1994, o Velho Lobo repetiu o feito como técnico, conquistando a Copa do Mundo pela terceira e quarta vez, respectivamente, marcas inéditas na época, sendo esta última ao lado do companheiro Parreira. Com 85 anos de idade, Zagallo voltou aos holofotes no início de agosto deste ano, quando participou do revezamento da tocha olímpica no Rio de Janeiro. De cadeira de rodas, o tetracampeão mundial chamou a atenção pelo seu estado físico. Pouco depois, ele foi internado no hospital para tratar de um problema de saúde não divulgado e teve alta há uma semana.

Contratação

Aos 41 anos, Marcelinho Paraíba é a mais nova contratação do Ypiranga-RS da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de passagem pelo Inter de Lages, o atacante foi anunciado pelo clube de Erechim nesta terça-feira. 21º clube diferente na carreira do atleta, o Ypiranga briga para conquistar o acesso à Série B do Braisileirão. Atualmente, o time ocupa a quarta colocação do grupo B, com 23 pontos. Anteriormente, Marcelinho estava no Inter de Lages, da Série D. Revelado pelo Campinense-PB, em 1991, Marcelinho Paraíba teve atuações marcantes por, entre outros, São Paulo, Santos, Grêmio e Flamengo. No exterior, o atacante fez sucesso vestindo a camisa do Hertha Berlin e do Wolfsburg, da Alemanha. O atacante já deve estrear pelo Ypiranga no próximo sábado, contra o Maceió. Ainda restam mais quatro rodadas para o fim da primeira fase da Série C e a diretoria do clube de Erechim espera que a chegada de Marcelinho ajude a confirmar um lugar no G4 para seguir às quartas de final.

Retornará

Quase dez anos após deixar o Real Madrid, Ronaldo retornará ao clube que defendeu por cinco temporadas. Entretanto, dessa vez, ocupará uma posição diferente. A partir de setembro, o Fenômeno será embaixador mundial da entidade, além de assessor do presidente Florentino Pérez. De acordo com o jornal Marca, a ideia do regresso do brasileiro não é novidade. O presidente e o ex-jogador já vinham discutindo o assunto há dois anos, mas os dois grandes eventos esportivos sediados no Brasil neste período – a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio 2016 – impediram o desenrolar dos planos. Ainda segundo a publicação, a vontade de voltar ao clube que, segundo o próprio Ronaldo, o ajudou a ser universal, foi definitiva para que Pérez o convidasse para retomar a dupla criada há 14 anos, quando no dia 31 de agosto de 2002 o Real acertou a contratação do atacante, vindo da Internazionale.

Concorrência

Titular indiscutível do técnico Zinedine Zidane, Casemiro vem se destacando no Real Madrid. A boa fase do volante, entretanto, trouxe concorrência para o Santiago Bernabéu. As atuações do brasileiro chamaram a atenção de outros gigantes do futebol europeu, dispostos a ultrapassar a marca dos 50 milhões de euros (R$ 182 milhões) para contar com seus serviços. De acordo com as informações do jornal Marca, duas equipes, uma italiana e outra inglesa (os times não foram divulgados), enviaram ofertas à diretoria merengue. A resposta, entretanto, não agradou: segundo o clube, o ex-jogador do São Paulo é intransferível. Outro fator que dificulta a transferência do atleta é o alto valor de sua multa rescisória, que beira os 200 milhões de euros (R$ 728 milhões). Ademais, o desejo do meio-campista é ficar no time, atual detentor do título da Liga dos Campeões. Revelado nas categorias de base do Tricolor, o jogador de 24 anos chegou ao Real Madrid em 2013 pelo valor de 6 milhões de euros (na época, aproximadamente R$ 15,9 milhões). Jogou no Porto na temporada de 2014/15, quando retornou à equipe espanhola.

Abatimento

O Santos construiu uma bela vantagem sobre o Vasco no primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. A vitória por 3 a 1, no entanto, não deixou torcedores e jogadores tranquilos depois do gol vascaíno aos 50 minutos do segundo tempo. Se antes os cariocas necessitariam de uma goleada em São Januário, agora se classificam com um simples 2 a 0. O abatimento dos atletas após o apito final foi notório, mas todos fizeram questão de ressaltar a vantagem construída. “A gente não quer tomar gol nunca. A gente fica com muita raiva. A gente sabe que esse gol tem um peso por ser fora de casa, mas vamos jogar lá para ganhar”, avisou Victor Ferraz, com discurso compartilhado por Vitor Bueno. “Não dá tranquilidade. Tomamos um gol agora no final, mas vamos valorizar. Aqui é o Santos. Nós vamos lá em busca da vitória também. Não vamos nos preocupar se podemos perder de dois ou três”, explicou o meia.

Ofensivo

Após a derrota do São Paulo para o Juventude, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, em pleno Morumbi, o zagueiro Maicon disse que a diretoria do Tricolor precisa “intervir” na crise em que a equipe se colocou ao perder em casa para um time que disputa a terceira divisão nacional. O duelo foi válido pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. “A gente tem feito partidas de baixo nível. Às vezes o poder ofensivo não tem ajudado, tantas vezes que a bola vem no nosso gol, uma hora vamos tomar. Temos que ver onde estamos errando. A diretoria precisa intervir, descobrir onde está o erro, isso passa pelos jogadores e pela comissão técnica também”, esbravejou o defensor, um dos líderes do elenco são-paulino. “Pouco tempo de trabalho do Ricardo Gomes, tem feito bom trabalho, mas não estamos assimilando da melhor maneira possível. Futebol péssimo, sem intensidade, por isso saímos com a derrota”, acrescentou.

Formação

Foi em 6 de maio que o Fluminense, em conjunto com a Confederação Brasileira de Clubes, nas Laranjeiras, promoveu uma cerimônia para marcar a captação de R$2.375.310,06, quantia destinada a promover a formação de atletas olímpicos. Passados mais de três meses, o dinheiro público ainda não entrou na conta do Tricolor. O motivo: o estatuto do clube precisa ser atualizado, de acordo com novas determinações em três leis: Pelé, Profut e Código Civil. Marcada para sábado, a Assembleia Geral convocada para aprovar as alterações gera debate interno, em um ano de eleição à presidência. O candidato Pedro Trengouse ingressou com ação na Justiça, na tarde desta quarta-feira, solicitando que a direção informe quais os sócios aptos a votar. Há temor de que a judicialização do tema cause atraso e, por tabela, perda dos recursos – o total, em mais de um projeto aprovado, beira os R$ 4 milhões. O prazo para atender as exigências legais é a próxima segunda-feira.

Eliminatórias

A estreia de Edgardo Bauza no comando técnico da Argentina pode não ser única grande novidade para o duelo com o líder Uruguai, dia 1º de setembro em Mendoza, recomeço das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018. Pensando na melhor formação para o difícil encontro com a Celeste, o treinador não descarta uma linha ofensiva com Lucas Pratto ao lado de Lionel Messi, Sergio Agüero e Ángel Di María, apesar de admitir o pouco tempo para testar a formação. Para El Patón, a entrada do centroavante do Atlético Mineiro passa a ser uma importante alternativa a fim de vitaminar o poder de fogo da Albiceleste, que após encarar os uruguaios terá a lanterna Venezuela, fora de casa, como compromisso pelo torneio qualificatório para o Mundial da Rússia. Admirador confesso do estilo do Urso atleticano, Bauza lembrou o ótimo momento vivido pelo jogador, pela primeira vez chamado para defender a esquadra argentina. Aos 28 anos, Pratto é indiscutível e ídolo para a torcida do Galo.

Volante

A saída de Bruno Henrique para o Palermo, da Itália, deixa aberta pela segunda vez no ano a vaga de primeiro volante no Corinthians. Função fundamental, principalmente, para um time no esquema 4-1-4-1, antes com Tite e agora com Cristóvão Borges. Bruno ainda treina com o elenco, mas deve selar sua transferência nos próximos dias. Antes dele, ainda no início do ano, Ralf foi negociado com o Beijing Guoan, da China. Cristóvão tem quatro opções para a função a partir do jogo deste sábado contra a Ponte Preta, às 16h (de Brasília), em Campinas. A primeira delas é Cristian, experiente, líder do elenco e substituto natural de Bruno Henrique. Ele vinha sendo titular no Brasileirão até uma lesão muscular na coxa esquerda. Recuperado, ele tem ficado no banco de reservas. Mesmo sem jogar, Cristian tem sua parcela de contribuição. Contra o Vitória, por exemplo, deu força aos titulares no intervalo – quando o Timão perdia por 1 a 0. Depois, saiu em defesa de Cristóvão Borges. “É o menos culpado, coloca a gente para jogar e temos de mostrar em campo, mas sempre sobra para o treinador. Temos nossa parcela de culpa, todo mundo sabe que a gente precisa melhorar muito” disse o volante, na ocasião.

Oitavas

Torcedores de Santos e Vasco entraram em confronto no lado externo da Vila Belmiro durante o duelo entre os dois times nesta quarta-feira à noite, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em seis ônibus, vascaínos chegaram ao estádio durante o segundo tempo e brigaram com santistas que os esperavam na Praça da Bíblia, nos arredores da Vila. Garrafas e rojões foram usados pelos torcedores, e a Polícia Militar teve de conter os dois lados com bombas e gás de pimenta. Depois da primeira confusão entre torcedores dos dois times, santistas entraram em conflito com policiais na Rua Princesa Isabel. Os bares próximos a Vila fecharam as portas no momento da briga e um consultório odontológico teve a porta quebrada. Para evitar que a baderna avançasse, a PM usou gás de pimenta. O gás, inclusive, chegou a ser sentido dentro do estádio por alguns torcedores, membros da imprensa e até jogadores. O árbitro Heber Roberto Lopes paralisou a partida por cerca de três minutos para que o efeito se dissipasse. Depois da partida, Jorginho, treinador do Vasco, lamentou o ocorrido.

Situação

A janela europeia de transferências fecha na próxima quarta-feira, e a situação do atacante Gabriel, do Santos, permanece indefinida. O jogador tem pressa em resolver a questão. Domingo, ele viaja com a Seleção para jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e espera já ter tudo definido até lá. “Estamos conversando. Acho que vai ser resolvido isso, até porque não tem muito tempo. Ainda não havíamos resolvido porque estávamos na Olimpíada. Eu estava no foco. Agora é conversar. Tem uma semana. Domingo já tem viagem com a Seleção. Logo, logo vai ser resolvido” disse o jogador, após a vitória do Peixe sobre o Vasco, por 3 a 1, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos recebeu quatro propostas por Gabriel: Leicester (Inglaterra) ofereceu R$ 98 milhões; Juventus (Itália), R$ 72 milhões; Internazionale (Itália), R$ 90,7 milhões; Atlético de Madrid (Espanha), R$ 90,7 milhões.

Oportunidade

Mesmo depois de ser confirmado e chegar com status de ídolo no Goiás, o atacante Walter não perdeu a oportunidade de assistir a um jogo do seu ex-time. Ele foi visto nos camarotes do Atlético-PR na partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, quando o Furacão perdeu por 1 a 0 e se complicou no campeonato. A próxima partida está prevista na Arena da Grêmio, na próxima quarta-feira. A saída repentina de Walter do Atlético-PR surpreendeu até mesmo o jogador, que em entrevista ao Globo Esporte, disse que não sabia da negociação entre os clubes. No tempo que ficou no Furacão, o jogador ganhou a simpatia da torcida, mas sua temporada não vinha como esperado e planejado pela diretoria. Depois de perder peso, os gols de Walter também desapareceram e até a mudança de camisa da 18 para 19 foi tentada para fazer o jogador voltar à melhor forma. Walter deve reestrear pelo Goiás na próxima semana, na Série B do Brasileiro. O Esmeraldino venceu o Londrina por 1 a 0 na última terça-feira e faz uma campanha de recuperação no campeonato. O atacante chegou ao clube goiano na última segunda-feira, quando assinou contrato e fez exames médicos. Ele está em Curitiba para resolver os últimos detalhes de sua mudança para Goiânia.

Competição

As chegadas do atacante Gustavo e do volante Jean, que devem ser confirmadas pelo Corinthians nesta quinta-feira, servem para suprir um problema de elenco do clube na disputa do Campeonato Brasileiro, competição na qual ocupa a terceira posição e tem chances reais de ficar ao menos entre os quatro primeiros. Para a Copa do Brasil, torneio que se inicia na quarta-feira, dia 31, no entanto, Cristóvão Borges terá exatamente o elenco que treinou durante esta semana no CT Joaquim Grava. A dupla já atuou no torneio mata-mata por Criciúma e Paraná, respectivamente, não podendo defender outra equipe no certame. O fato se torna ainda mais impressionante por causa das declarações do técnico Cristóvão Borges quando pedia reforços para o seu ataque. Nas ocasiões em que o fez, Cristóvão dizia que apenas André para função era “muito pouco” com Brasileiro e Copa do Brasil. Agora, nem André ele terá na disputa eliminatória.

Negociado

Como o camisa 9 foi negociado com o Sporting-POR, Luciano acabou emprestado ao Leganés-ESP e Bruno Henrique será reforço do Palermo-ITA, Cristóvão terá um decréscimo até nos pontos corridos, já que perde três para ganhar apenas dois. Em suma, o treinador terá que achar no atual grupo ou nas categorias de base jogadores que aumentem sua capacidade tática e técnica. Para piorar a situação de Cristóvão, no primeiro duelo da Copa, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, ele não terá o lateral direito Fagner, convocado para a Seleção Brasileira, o lateral esquerdo Guilherme Arana, a serviço da Seleção sub-20, e o atacante Ángel Romero, chamado para representar o Paraguai. “A nossa profissão está sujeita a isso, o Corinthians é um clube grande que está sempre visado. Se você fizer um campeonato bom, claro que vai estar sujeito a sair. Você estar num momento bom e vir propostas é normal”, avaliou o meia Marlone, um dos que deve ganhar mais espaço na nova fase da equipe, com menos concorrentes na briga por uma vaga.

Decisivo

Ele raramente entra na área adversária, não tem a obrigação de ser decisivo no ataque, mas tem sido um dos jogadores mais regulares do Botafogo neste Campeonato Brasileiro. Aos 32 anos, Luis Ricardo se destaca por ser um dos mais experientes jogadores do elenco, mas, de forma discreta, vem se tornando uma referência também técnica para a briga contra o rebaixamento. Em números de jogos disputados são 18, empatado com Bruno Silva. Ambos com um a menos que Neilton. Os 620 passes certos fazem do lateral-direito o segundo melhor do elenco neste atributo, perdendo apenas para o volante citado acima. Luis Ricardo tem quatro assistências, assim como Camilo. Foi também o camisa 4 quem deu mais passes que resultaram em finalizações de companheiros: 22 vezes. O número 22 também é o de cruzamentos certos. Como comparação, são dez a mais que Diogo Barbosa, lateral-esquerdo. Nem tudo são flores, é verdade. Como é bastante participativo e um dos que mais entra em campo, ele é também o que mais erra cruzamentos na equipe: 76. Os dados são do Footstats, relativos a duelos neste Brasileirão.

Goleada

O brasileiro Raffael foi o grande destaque da classificação do Borussia Mönchengladbach à fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, o meia-atacante marcou três vezes e deu duas assistências na goleada por 6 a 1 sobre o Young Boys. Os outros três foram marcados por Thorgan Hazard, irmão do astro do Chelsea. No jogo de ida, na Suíça, o Gladbach já havia vencido por 3 a 1, com dois gols de Raffael. O jogador brasileiro celebrou esse bom início de temporada e diz que estar novamente na Liga dos Campeões era um desejo do clube. O atacante disse que uma vitória dessas pode dar moral para o time na sequência da temporada, inclusive para a Bundesliga, que começa na sexta-feira. “Para um atacante, fazer gols é sempre importante, e quando são cinco em dois jogos de Liga dos Campeões é duplamente satisfatório. Fizemos dois grandes jogos e isso nos dá confiança para encarar a fase de grupos da competição. Queremos ir longe nessa Champions e, quem sabe, poder surpreender e buscar o título. Além disso, o Campeonato Alemão já está perto de começar, e esse bom início de temporada pode nos dar forças para ir em busca de grandes resultados” afirmou.

Colocará

Neste meio de semana, começa a participação dos brasileiros na Copa Sul-Americana. Entre os confrontos, um colocará frente a frente um time de Série A e outro da terceira divisão nacional. Em Cuiabá, nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), na Arena Pantanal, os donos da casa encaram a Chapecoense, na partida de ida da segunda fase da competição. Jogando fora de casa, o objetivo dos catarinenses é fazer valer a superioridade técnica da equipe, para chegar tranquilo ao segundo jogo, que acontece na próxima quarta-feira, dia 31. O técnico Caio Júnior terá a volta de alguns atletas que estiveram lesionados para esta partida. O meia Arthur Maia e o zagueiro Neto se recuperaram e estão entre os relacionados para o duelo. O lateral Alan Ruschel também está treinando com o grupo, mas não participará do encontro. Quem pode fazer sua reestreia pela Chape é Caramelo. Recém-chegado do São Paulo, ele deve ser o lateral direito titular, já que o técnico deve usar uma formação mista, diferente dos 11 que vêm jogando no Brasileiro.

Julgamento

Cumprindo uma pena de 6 anos de afastamento de qualquer atividade ligada ao futebol, o ex-presidente da Fifa Joseph Blatter tem nesta quinta-feira um dia importante para definir seu julgamento. O TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, julgará o recurso apresentado por Blatter contra a sentença inicial, devendo definir se o dirigente será absolvido ou terá a pena mantida. Diante da situação em que se encontra, Blatter afirmou estar confiante com o desfecho do julgamento, mas garante que irá acatar aquilo que for dado a ele como punição. “Meu nome não seria Sepp Blatter se eu não tivesse fé, se não fosse otimista. Eu vou aceitar o veredito pois, no futebol, nós aprendemos a vencer, é fácil, mas também aprendemos a perder. O que não é algo bom, pois eu não quero perder”, disse o ex-presidente para repórteres antes de chegar até a sede do tribunal, em Lausanne, na Suíça. Blatter ainda reafirmou que o polêmico pagamento feito ao ex-presidente da Uefa, Michel Platini, que também cumpre afastamento do futebol, não correspondia a uma transação ilegal, mas sim a um vencimento que de fato era de direito do diretor francês.

Acidente

Bradley Smith passa a ser dúvida para as próximas etapas da MotoGP. Nesta quinta-feira o piloto britânico da equipe Tech 3 sofreu um forte acidente durante o primeiro treino livre para as 8 Horas de Orchersleben, na Alemanha. Vencedor das 8 Horas de Suzuka no ano passado pela equipe da Yamaha – ao lado de Pol Espargaró e Katsuyuki Nakasuga – Smith havia sido convidado para participar desta prova pelo australiano Broc Parkes, ex-MotoGP e seu amigo. O trio da Yamaha Austria Racing Team era composto pelos dois e Marvin Fritz. Entretanto, no primeiro treino livre para a corrida, a ser disputada neste sábado, Smith acabou sofrendo um forte acidente. Segundo relatos, Bradley bateu em um piloto mais lento que jogou sua moto pata a linha de dentro em uma curva para a esquerda para não atrapalhar o piloto inglês, que vinha por fora. No entanto, Smith mudou de direção e acertou o piloto em cheio. Após a queda, Bradley acabou sendo atropelado pelo piloto, que passou com a moto por cima de sua perna. O inglês manteve a consciência, mas teve de ser levado ao hospital. Smith escapou de fraturas, mas sofreu um corte profundo em sua perna.

Valorizado

A Ponte Preta fez uma boa partida diante do Atlético-MG na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e poderia até ter voltado do Mineirão com uma vitória. Ao final, o empate por 1 a 1 foi valorizado. “Não é um resultado ruim, mas a gente sabe que poderia ter vencido. Além do gol, tivemos outras oportunidades. Mas a equipe do Atlético é muito forte, principalmente dentro de casa. Ficou de bom tamanho”, aprovou o goleiro Aranha. Com a igualdade, a Ponte Preta poderá avançar na Copa do Brasil até com um 0 a 0 na partida de volta, em 21 de setembro, no Moisés Lucarelli. “Agora, é ter ainda mais atenção dentro de casa”, cobrou Aranha. Neste sábado, a Ponte Preta voltará as suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O adversário será o Corinthians, no Moisés Lucarelli.

Treinador

Após sofrer uma derrota em meio a muitas falhas da zaga, o técnico Zé Ricardo fez uma análise do desempenho do Flamengo diante do Figueirense. O placar de 4 a 2 deixou clara a superioridade dos donos da casa. O treinador rubro-negro evitou fazer críticas individuais, mas admitiu que a equipe carioca deixou muito a desejar. “Sofremos dois gols muito rápido. A equipe do Figueirense teve méritos, mas fizemos uma partida abaixo da nossa crítica. Os primeiros a se cobrar são os próprios jogadores. Eles sabem do esforço que a direção fez para montar este elenco. Alguns destes jogadores vinham jogando, não vejo esta diferença tão grande (de titulares para reservas), vejo um dia ruim” analisou o treinador, que falou também em aprendizado. “Fica a lição para entrar um pouco mais ligado, sempre se condicionando. Faltou um pouquinho de competitividade, mas a responsabilidade é minha, da comissão” comentou.

Resistência

Martine Grael tinha apenas 7 anos quando seu tio, Lars Grael, se envolveu num acidente de barco em Vitória e teve uma perna mutilada. A tragédia, em si, não alterou muito a sua rotina, uma vez que ela foi blindada pelos pais para evitar a angústia de longos dias em que a família Grael convivia com dúvidas sobre a resistência de Lars. O risco de morte era evidente. Após várias cirurgias e inúmeros tratamentos específicos, o ex-medalhista olímpico em Seul (1988) e Atlanta (1996), dava sinais claros de recuperação. Com força de vontade e uma rede de apoios, ele se restabelecia, na medida do possível. Essa volta por cima de Lars foi marcante para Martine. Filha do multicampeão Torben Grael, ela subiu ao pódio na quinta (19) para receber o ouro, ao lado de Kahena Kunze, na categoria 49erFX. Nesta sexta, durante entrevista na casa Time Brasil, na Barra, a velejadora falou com carinho e gratidão do tio.

Preservar

“Quando tudo aquilo aconteceu, a família sofreu uma chacoalhada. Mas meus pais esconderam de mim muitas coisas para me preservar. Depois, fui entendendo tudo e a força do meu tio me inspirou muito para aprender a suportar todas as adversidades e vencer. Ele e meu pai são minhas principais referências no esporte”. O acidente de Lars ocorreu no momento em que disputava uma regata em Vitória, em 1998. Uma lancha, pilotada pelo empresário Carlos Guilherme de Abreu e Lima, invadiu a área de competição e colidiu com o barco do atleta. A Justiça condenou Carlos a pagar uma indenização de R$ 2, 4 milhões e também a arcar com uma pensão vitalícia para Lars. O atleta voltaria a competir anos depois e passou a ter atuação na administração do esporte. Ele sempre disse que teve uma segunda oportunidade de viver e que isso era o mais importante.