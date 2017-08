Palestras orientam mães sobre amamentação de recém nascidos

Na tarde desta terça-feira, 1,mães de bebês de até um mês de vida participaram de uma palestra sobre os cuidados coma amamentação. O evento aconteceu na sede do programa Família que Acolhe, no bairro Pintolândia.

A enfermeira do Centro de Recuperação Nutricional Infantil (Cernutri), Valéria Renbold, abordou vários pontos importantes do ato de amamentar. Comentou sobre a possibilidade e causas de algumas mães sentirem dores, falta ou excesso de produção de leite.

Aproveitou para apontar as possíveis causas e sugeriu as medidas a serem tomadas para evitar os problemas. “Muitas vezes a mãe deixa de amamentar os seus bebês, e tudo isso por não conhecer as maneiras corretas. Dores nos mamilos, diminuição do leite faz com que muitas mães introduzam a mamadeira fornecendo chazinho, água, chupeta e outros produtos no lugar do leite materno. E tudo isso por falta de informação” explicou.

A moradora do bairro Araceli, Helena Gomes, mãe de um bebê de 11 dias, acompanhou as explicações e destacou a importância da palestra. “Tenho três filhos, mas só agora tive a oportunidade de receber orientação sobre a melhor maneira de amamentar. Foi muito importante saber a maneira correta de amamentar”, relatou.

Agosto Dourado

A Prefeitura de Boa Vista por meio do Programa Família que Acolhe – FQA e com apoio do CERNUTRI, está promovendo uma vasta programação dentro da Semana de Aleitamento Materno que vai até o próximo dia nove. Todas as atividades fazem parte do Agosto Dourado, mês em que acontecem várias ações de incentivo ao aleitamento materno, orientações sobre os benefícios e a proteção à amamentação são alguns dos temas debatidos amplamente em mais de 150 países.

Agosto Dourado, que envolve as unidades básicas de saúde – UBS, o CERNUTRI e FQA. A ideia é repassar, durante toda a programação, a importância da amamentação exclusiva até os seis meses de vida do bebê, e complementado até os 2 anos de idade.

Nesta quarta-feira a programação continua:

9h – Paletra Apoio as mães que amamentam –

Palestrante, doutora Sônia Salviano

Local – Centro de Ciências, Tecnologia e Informação (CCTI)

15h – Palestra HIV e Aleitamento

Palestrante, doutora Sônia Salviano

Local – Aditório do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré

16h – Palestra Importância do Aleitamento Materno

Palestrante – Enfermeira Leila Agra Félix

Local – Auditório do SESC

Edson Rodrigues