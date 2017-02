Palestra aborda o uso ético de animais em pesquisas

A Embrapa promoverá nesta segunda-feira, 20, a palestra ‘Normativas sobre o uso ético de animais em experimentação’, ministrada pelo pesquisador Rui Machado, Chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste e representante do Concea (Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal). O evento é aberto ao público e acontece às 19h, no Tribunal do Júri da Faculdade Cathedral.

A temática da palestra envolve o atual momento de adequação à normatização pelas instituições que utilizam animais para ensino ou experimentação científica no Brasil. A Embrapa Roraima, sendo uma dessas instituições, consolidou em 2016 sua Comissão de Ética para o Uso de Animais (CEUA), que tem a finalidade de examinar previamente os protocolos aplicáveis aos projetos de pesquisa científica com animais e sua compatibilidade com a legislação vigente. Atualmente a Unidade realiza estudos com peixes e ovinos da raça barriga-negra em sua Sede e Campos Experimentais.

Para o veterinário e responsável pela CEUA da Embrapa Roraima, Carlos D’Alencar, é importante que sejam respeitadas as regras para vigilância das atividades científicas, uma forma de promover a segurança e bem estar dos animais. “É uma grande satisfação trazermos ao Estado um dos representantes do CONCEA, órgão maior de normatização, que trará informações e esclarecimentos importantes sobre a aplicação da legislação às instituições que desenvolvem trabalhos com animais em Roraima”, comenta.

Conheça o Concea

O Concea é órgão integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, responsável também pelo credenciamento das instituições que desenvolvam atividades com animais, além de administrar o cadastro de protocolos experimentais ou pedagógicos aplicáveis aos procedimentos de ensino e projetos de pesquisa científica realizados ou em andamento no país. Dentre as suas competências, destacam-se a formulação de normas relativas à utilização humanitária de animais com finalidade de ensino e pesquisa científica e o estabelecimento de procedimentos para instalação e funcionamento de centros de criação, de biotérios e de laboratórios de experimentação animal.

Conheça o Palestrante

Dr. Rui Machado é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia, com doutorado em Medicina Veterinária na área de reprodução animal pela Universidade de São Paulo. Desde 1987 é Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária com experiência médico-veterinária em fisiologia e farmacologia da reprodução, manejo reprodutivo animal e em biotécnicas avançadas da reprodução assistida em ruminantes de interesse comercial. Atualmente exerce a Chefia Geral da Embrapa Pecuária Sudeste e é conselheiro representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Concea.

