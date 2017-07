Palco Giratório: Sesc recebe mais um espetáculo neste sábado

O Palco Giratório voltou a girar! Com classificação de 16 anos, o espetáculo “Women`s”, do grupo Experiência Subterrânea, de Florianópolis (Santa Catarina), será neste sábado, 29, às 20h, Teatro Jaber Xaud, (Sesc Mecejana). Entrada franca!

Durante a apresentação, todo o público conhecerá um drama, a história de uma faxineira que trabalha em um necrotério e dialoga com seus fantasmas pessoais enquanto realiza a sua tarefa cotidiana. Exaltada por vozes que escuta, ela começa a conversar sobre um suposto crime e seus vínculos familiares com um cadáver que espera autópsia, até que manipula este corpo dando vida aos diferentes personagens de sua vida recente.

Adair, a faxineira, constrói uma relação de violência com o corpo que por momentos representa sua irmã. Women’s visita o tema da morte e dos afetos a partir da exploração do risco físico que é experimentado na cena. O corpo manipulado é um elemento central do espetáculo que coloca em jogo os limites do pudor.

Grupo Experiência Subterrânea

Fundado, em 1995, o grupo tem desenvolvido um rigoroso trabalho centrado nos limites do ator entre eles o risco físico na cena, o domínio emocional através de um treinamento baseado na atuação por estados emocionais e na experimentação com o espaço cênico, particularmente, com a cidade como Lugar. Em seus 21 anos de existência o grupo ganhou diversos prêmios nacionais, tem apresentado seus espetáculos em diferentes países da América Latina e esteve em contato com vários artistas para fomentar a formação de seus atores. Além de Women’s, o grupo possui no seu repertório os espetáculos Guardachuva, Mierda Bonita e Agatha.

Palco Giratório

O projeto possui uma grande variedade de gêneros e linguagens artísticas para um público diversificado de mais de 4.5 milhões de pessoas. São apresentações com grupos de teatro de rua, circo, dança entre outras linguagens artísticas já foram realizadas em instalações do Sesc, praças e outros espaços urbanos. Ainda para este ano, vamos conferir outros três espetáculos: “Abrazo”(RN), “Fui”(PR) e “O Quadro de Todos Juntos” (MG). A data para a próxima apresentação será no dia 3 de agosto, às 20h, no teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana), com “Abrazo”, uma obra voltada para o público infanto-juvenil, que pode ser assistido por crianças e adultos de todas as idades.

Larissa Mello