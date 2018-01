Palavradeiros: concurso literário realiza solenidade de premiação e sarau

O II Concurso Literário Internacional Palavradeiros premiará os finalistas, do primeiro ao terceiro lugar, nas categorias Conto e Poesia. O concurso faz parte da programação do Festival Literário Harmonia e Ritmo, no dia 26 de janeiro, no Espaço União Operária. Os prêmios serão em dinheiro e em livros.

A categoria Conto do concurso foi aberta ao público em geral. Poesia foi exclusivamente para alunos do ensino fundamental e médio de Roraima. Os profissionais das escolas que orientaram os poemas finalistas também receberão prêmio em dinheiro.

Está previsto ainda o lançamento da antologia composta pelos seis poemas e contos finalistas no concurso, além de textos literários dos poetas convidados Zanny Adairalba e Rodrigo Mebs. O livro será disponibilizado gratuitamente na internet. Esta edição do concurso literário foi parcialmente custeada por recursos de angariados em financiamento coletivo.

Eliane Araújo

O objetivo do concurso é incentivar a produção literária e descobrir novos talentos da literatura. Esta edição do concurso literário homenageia a professora Eliane Araújo, por sua atuação de incentivo à leitura, no ensino de Língua Portuguesa e Literatura, em Juiz de Fora (MG) e Boa Vista (RR), durante cerca de 30 anos de magistério, nos séculos XX e XXI.

Sarau

Após a solenidade de premiação, está previsto um sarau literário. O microfone estará aberto para participações dos interessados. “Quem quiser, pode declamar ou ler um poema, contar uma história, cantar, dançar. Toda arte será bem vinda”, declarou um dos organizadores da programação, Aldenor Pimentel. Haverá ainda na programação exibição de filmes curta-metragem, apresentações de dança e esquetes teatrais.

Depois de turnê pelo Brasil, escritor roraimense lança livro em Boa Vista

‘Livrinho da Silva’ é o primeiro livro de contos de Aldenor Pimentel. Em 2017, a obra foi lançada em São Paulo, São Leopoldo (RS), Brasília, Catalão (GO) e Rio de Janeiro. O lançamento integra a programação do II Festival Literário Harmonia e Ritmo, no dia 26 de janeiro, no Espaço União Operária.

Livrinho da Silva é uma coletânea de contos que se desenvolvem em torno do universo da leitura, do livro, da figura do escritor e da experiência da escrita. São histórias de vidas transformadas a partir do contato com o livro e da experiência da leitura ou que lancem novos olhares sobre a presença do ler e do escrever no cotidiano das pessoas.

Alguns contos foram premiados em concursos literários nacionais, com destaque para as histórias ‘Tráfico’ e ‘O Dia em que Meus Escritos Já Não Eram Meus’, respectivamente, primeiro colocado no 5º Prêmio Literário Sérgio Farina, categoria Prata da Casa, e terceiro no I Concurso Literário ICBIE 2015. Além disso, a antologia foi finalista em 2016 do Concurso Nacional de Criação Literária – Prêmio Editora Kazuá, categoria Prêmio Tatu de Contos e Crônicas.

Aldenor Pimentel

Natural de Boa Vista (RR), Aldenor Pimentel é jornalista, poeta e escritor. Recebeu mais de 30 prêmios e menções honrosas em concursos literários nacionais e internacionais. Também é autor da obra Deus para Presidência (2015), selecionada em chamada pública e lançada originalmente em Portugal.

Mantém o blog O Estado da Arte de Aldenor Pimentel, escreve para a coluna Letras Políticas, do Portal da Escrita, e é colaborador da Revista Pacheco, revista literária on-line. Organiza ainda o Concurso Literário Internacional Palavradeiros, na sua segunda edição.