Pais recorrem à Defensoria Pública para conseguir vaga em creche

O direito à educação é assegurado a todos pela Constituição Federal, porém, às vezes, o cidadão não tem esse direito efetivado. A Defensoria Pública do Estado (DPE) consegue assegurar aos pais a oportunidade de matricular os filhos em escola da rede pública, e em muitos casos, perto de casa. Uma das queixas dos assistidos é que cada vez mais os filhos tendem a estudar mais longe de casa.

Deyziane Franco, moradora do bairro Pérola, buscou a Defensoria Pública para conseguir a transferência do filho de quatro anos, para uma creche mais próxima de casa. A criança estudava em uma creche no Bairro Dos Estados, na zona norte, contudo, o garoto mora com a família na zona oeste, extremidades distintas da capital.

A mãe conta que experimentou uma via-crúcis até a solução do caso, que conseguiu por intermédio da DPE. “Depois de ter o pedido negado pela Secretaria responsável para a mudança de creche, alegando falta de vaga disponível. Procurei a Defensoria para solucionar esse problema e foi a melhor coisa que fiz, porque matriculei ele com apenas uma ligação da Defensoria. Ele estudava muito longe e eu não tinha condições para levá-lo e trazê-lo”, relatou Deyziane.

Quem também conseguiu estudar perto de casa, foram os filhos do autônomo, Natanael Souza, que precisava de duas vagas para os filhos de 5 e 12 anos de idade, na rede municipal e estadual, respectivamente. “Estava à procura de vagas para os meus dois filhos em escolas próximas de onde moro, então busquei as escolas e me disseram que não tinham vaga, e a partir disso, levei o caso para os órgãos competentes, porque meus filhos não poderiam ficar prejudicados”, destacou Souza.

Após a Defensoria entrar em contato com as respectivas Secretarias de Educação, logo os casos foram solucionados. “Consegui matricular meus filhos graças o intermédio da Defensoria. Estou feliz, pois como não foi necessário entrar com ação judicial, foi um atendimento rápido, e eu recomendo”, comemorou o pai.

“Regularmente pais nos procuram em busca de vagas em creches e escolas próximas de onde moram. Procuramos resolver da forma mais harmônica possível, sem que haja necessidade de entrarmos com um processo judicial, e isso é bom para ambas as partes, mas principalmente para os pais que conseguem a solução em um tempo relativamente curto”, informou o defensor público, Francisco Francelino, atuante junto à Vara da Infância e Juventude da DPE.

Celton Ramos