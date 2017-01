Pais devem prestar atenção em lista de material escolar, alerta Procon Assembleia

Após as festas de final de ano, muitos pais retornam ao comércio da cidade, mas dessa vez em busca de material escolar. E para não pesar no bolso, a dica do Procon Assembleia é, antes de efetuar qualquer compra, observar a lista fornecida pelas escolas, verificar se tem pedidos incompatíveis com a Lei Estadual nº 872/2012 e pesquisar preços.

A jornalista Déborah Alves, mãe de uma criança de três anos que vai a escola pela primeira vez, acredita que o momento seja para pesquisar, “não só em várias lojas, como em bairros diferentes. Existem bairros que o preço é um e no outro é diferente. Aqui no Centro as coisas tendem a ser mais caras do que na zona Oeste”, exemplificou. Para ela, na hora da compra, vale de tudo para economizar e mesmo assim garantir a felicidade da criança.

A empresária do ramo de papelaria, Benedita Lira, contou que para 2017 o comércio buscou adequação ao momento de crise financeira do País e, para isso, reduziu pedidos com o intuito de evitar sobra ao final da temporada. “Mas nossos clientes não ficarão sem material escolar porque aquele excesso que a gente comprava, reduzimos. Fizemos uma programação bem mesmo em cima do que vendemos todos os anos”, completou.

Em Roraima, existe a Lei Estadual nº 872/2012 que estabelece critérios para adoção de material escolar nas escolas privadas no Estado e adverte sobre a cobrança indevida de alguns materiais de uso coletivo. A economia está, além da procura pelo menor preço, na não aquisição de itens descritos na lista.

Entre os materiais vetados pela lei estão: itens de limpeza, higiene e expediente como álcool, apagador, copo descartável, talher, CD/DVD, pincel para quadro, giz, grampeador, grampo, medicamento, papel higiênico, absorvente, esponja, saco para lixo, entre outros. Fora a lista, a escola tem a opção de ofertar aos pais uma taxa de material escolar, desde que o uso do dinheiro seja detalhado pela gestão da Unidade de Ensino.

O diretor do Procon Assembleia, Lindomar Coutinho, explicou que a cobrança de material de uso coletivo é vedado por lei. “As escolas da Rede Privada de Ensino não podem cobrar esse tipo de material dos pais e os pais que se sentirem lesados com essas cobranças podem questionar na direção das escolas ou na sede do Procon Assembleia”, contou. O Procon Assembleia funciona na rua Agnelo Bittencourt, no Centro de Boa Vista.

Yasmin Guedes