Pagamento dos valores referente às URP’s encerra dia 15 de setembro

Quem ainda tem saldo para receber referente às Unidades de Referência de Preços (URP’s) tem até esta sexta-feira, 15 de setembro, para receber na sede do Sitram. Para saber se você é um beneficiário da ação judicial basta ir ao Sindicato (Avenida Princesa Isabel, 3776, Santa Tereza) ou ligar para os telefones 3224-0268. O Sindicato funciona das 8h às 12h e das 14h às 16h.

O Sitram ainda conta com a quantia de R$ 200 mil, e uma lista com pouco mais de 150 servidores que têm direito ao benefício. Caso contrário, o saldo retornará aos cofres do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Em janeiro de 2017 o Sitram ganhou a ação judicial onde foram depositados R$ 1.061.000,00 em sua conta para que esse valor fosse repassado aos servidores de direito.

Camila Souza