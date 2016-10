Pagamento da URP: Sitram convoca servidores para atualização de dedos

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Boa Vista (Sitram) solicita que os servidores que têm direito a receber o benefício correspondente a Unidade de Referência de Preços (URP) que compareçam urgentemente na sede própria, localizada na Avenida Princesa Isabel, 3776, Santa Tereza, para atualização de dados pessoais. Após a atualização dos dados dos beneficiários será feito o pagamento dos servidores, conforme informações do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

São mais de 350 servidores que têm direito ao benefício. Até o momento menos da metade realizaram o procedimento. O valor total é de mais de R$ 1 milhão de reais. “Mas para emissão dos alvarás os dados dos servidores devem ser atualizados, por isso a diretoria convoca os que esperam receber o benefício para esta atualização”, informou Sueli Cardozo.

Os dados solicitados são RG, CPF, comprovante de residência e telefones para contato. Para os que são representantes é preciso levar a documentação que comprove a representação. O pagamento só será feito após esta atualização.

“Desde 2014, O Sitram solicita os documentos pessoais dos beneficiários da ação. Mas uma grande parcela ainda não apresentou os dados. Por isso estamos fazendo novamente essa solicitação”, completou Sueli. Os servidores que não estão na lista ou que estão com saldo negativo o Sitram irá recorrer.

Para resolver a situação dos servidores que já apresentaram os dados, na segunda-feira, 24, as diretoras terão uma reunião com o juiz Izan Alves Miranda Filho, titular da 1ª Vara do Trabalho em Boa Vista. “Iremos pedir prioridade no pagamento daqueles que já apresentaram a documentação”, destacou Lucinalda Coelho, vice-presidente do Sitram.

O Sitram funciona das 8h às 12h e das 14h às 16h, na Avenida Princesa Isabel, 3776, Santa Tereza. O telefone para mais informações é o 3224-2737 ou 99124-5602.

URP

Unidade de Referência de Preço (URP) é um mecanismo de correção salarial criado para repor perdas inflacionárias. “A URP nada mais é que um saldo de salário dos servidores de 1999 que o prefeito da época não corrigiu os salários. Percebendo isso, o Sitram cobrou na Justiça do Trabalho esse reajuste que o prefeito não concedeu”, explicou Sueli.