Pacientes com Lúpus fazem manifestação para garantir tratamento

Os integrantes da Associação de Pacientes de Lúpus de Roraima realizam nesta terça-feira, 27, às 9h30, manifestação na Secretaria Estadual de Saúde para reivindicar o acesso a um tratamento digno, com mais especialista na área de reumatologia – pois em Roraima só tem um médico especialista nessa área – e a disponibilização dos medicamentos necessários para o tratamento desses pacientes, que é de responsabilidade do Estado, e que sempre estão em falta.

O caso mais pontual de falta de medicamento está sendo o ‘ciclofosfamida’ usado para pacientes lúpicos com complicações renais e que está em falta no Estado há um ano. Atualmente existe uma paciente internada no Hospital Geral de Roraima que está em estado greve, necessitando desse medicamento e o Estado não disponibilizou até o momento, o que acarretar o óbito dessa paciente.

Além dos associados lúpicos, familiares e amigos estarão reforçando a manifestação que acontece nesta terça-feira, 27, às 9h30, na Secretaria Estadual de Saúde, onde eles tentarão ser recebidos pelo secretário estadual de Saúde.

Gostaríamos de contar com o apoio deste renomado veiculo de comunicação para acompanhar e saber mais sobre as necessidades de tratamento desses pacientes com lúpus. Tive a informação ainda que somente no último mês foram registrados quatro óbitos de pacientes com lúpus no Hospital Geral de Roraima. Essa informação pode ser confirmar com a Associação de Pacientes de Lúpus e com Sesau (claro que a Sesau vai negar, mas podem pegar o nome e motivo do óbito dessas quatro pacientes com a presidente da Associação).

Neuraci Soares