Paciente Seguro: projeto apresenta resultados positivos na redução de eventos adversos

Durante o encerramento do Projeto Paciente Seguro – implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), representantes do HGR (Hospital Geral de Roraima) e outros 14 hospitais compartilham os resultados e experiências obtidas ao longo do projeto, que busca soluções para prevenir eventos adversos e melhorar a segurança de usuários nos hospitais públicos. O encontro encerrou nesta quarta-feira, 29.

Desenvolvido por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde, o projeto foi realizado em parceria com o Hospital Moinhos de Vento (RS). De 2016 a 2017, a equipe composta por enfermeiros e farmacêuticos realizou o diagnóstico e desenvolveu atividades voltadas para melhoria dos processos assistenciais relacionadas às metas de segurança do paciente.

Levantamento realizado em setembro deste ano apontou uma média de redução de 33% na taxa de quedas de pacientes e 15% nos índices de lesão por pressão, metas prioritárias dentre as demais estabelecidas.

“É uma oportunidade celebrar as importantes conquistas. Estimular a sustentabilidade do trabalho e avançar nas perspectivas futuras. Todos avançaram e houve uma grande mobilização dos profissionais em prol da segurança do paciente. Temos muito orgulho do trabalho desenvolvido”, ressalta a coordenadora do projeto, Elenara Ribas.

Entre as instituições que integram a iniciativa, estão os hospitais públicos e filantrópicos que têm mais de 100 leitos, hospitais com Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e os que realizam procedimentos de alta complexidade e são referência regional.

Durante um ano e três meses de trabalho foram realizadas ações como produção de materiais educativos, formação de profissionais com competências para executar Ciclos de Melhoria Contínua nos hospitais, integração das instituições participantes para promover a troca de experiências e aprendizado, além da educação de usuários do SUS.

No segundo semestre de 2017 foram realizadas oficinas em Brasília, São Paulo, Curitiba, Manaus e Natal que permitiram que os profissionais de saúde compartilhassem soluções de melhorias na segurança do paciente.

O evento conta com a presença de representantes do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde, dos Hospitais de Excelência, do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, além de especialistas do Hospital Moinhos de Vento e convidados.