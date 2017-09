Pacaraima: venezuelano é preso com drogas pelo Exército

Nesta teça-feira, as tropas da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, que realizam a Operação Escudo”, com apoio da Polícia Militar de Roraima, Agência de Defesa Agropecuária de Roraima e Polícia Civil, abordaram um cidadão venezuelano de iniciais D.A.G.M., que transitava em uma trilha que liga o Brasil à Venezuela, em Pacaraima, e constataram que o cidadão transportava cinco invólucros (trouxas) com suposto material entorpecente (maconha).

O cidadão foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.