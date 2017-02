Pacaraima: Sefaz leva orientação aos contribuintes sobre legislação tributária

A Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda) realizou uma reunião com os contribuintes do município de Pacaraima, como parte do calendário de palestras preventivas promovidas pela secretaria. Foram abordados temas como obrigações fiscais e tributárias. A ação é desenvolvida pelo Departamento da Receita da Sefaz, e até dezembro, os 15 municípios de Roraima Serão atendidos.

Pelo menos 70 empresários participaram da reunião em Pacaraima. O ciclo de palestra e sensibilização junto aos empresários será realizado uma vez por mês. Em janeiro foi em Rorainópolis.

O objetivo é atura de forma preventiva, levando ao contribuinte, informações sobre a legislação tributária e a importância do pagamento dos tributos, e também explicar como é feita a fiscalização.

Segundo Adilma Rosa Castro, diretora do Departamento da Receita, a idéia principal é promover a aproximação do fisco ao empresário. “Nas reuniões os contribuintes podem tirar dúvidas, saber sobre deveres e critérios para atuar de forma regular e não ter problemas com fisco estadual”, explicou.

Após os encontros, a ideia é que os empresários procurem as agências da Sefaz dos respectivos municípios, para realizar um atendimento individual. “É a oportunidade de analisar caso a caso”, finalizou Adilma.

Calendário de próximas palestras

Município | Data

Caracaraí | 07/03/17

Mucajaí | 21/03/17

Caroebe | 04/04/17

São João da Baliza | 25/04/17

São Luiz | 09/05/17

Alto Alegre | 23/05/17

Cantá | 06/06/17

Bonfim | 20/06/17

Normandia | 04/07/17

Iracema | 18/07/17

Uiramutã | 08/08/17

Amajarí | 22/08/17

São Luis do Anauá | 05/09/17

Charlene Ferreira