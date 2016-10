Pacaraima receberá ajuda do Ministério da Saúde para atender a venezuelanos refugiados

Em cinco dias, o município de Pacaraima, que faz fronteira com a cidade de Santa Elena de Uairén, na Venezuela, receberá uma doação de insumos, medicamentos e materiais para que as autoridades possam manter o atendimento à população que reside na localidade, bem como aos cidadãos venezuelanos, que estão buscando assistência na fronteira com o Brasil.

A articulação foi feita pelo deputado federal, Hiran Gonçalves (PP-RR), que intercedeu junto ao Ministério da Saúde para que enviasse no mês de setembro, uma equipe da Força Nacional de Saúde, para verificar a situação in loco, e que conseguisse a ajuda necessária para amenizar o problema naquele município.

“Em decorrência da crise política e principalmente financeira, instalada na Venezuela, fez com que um grande número de cidadãos venezuelanos imigrassem para o Brasil, devido à escassez de gêneros alimentícios.Com esse crescimento migratório em Pacaraima, diversos problemas foram ocasionados, entre eles, a superlotação no hospital da localidade. A unidade hospitalar passou a atuar com baixo estoque de medicamentos, que consequentemente está dificultando a manutenção das ações e serviços de atenção à saúde. Mas graças a atuação do ministro da Saúde, Ricardo Barros, estamos trazendo esses insumos e medicamentos para atender a todos”, explicou o deputado.

Para o parlamentar, a ajuda humanitária será importante, principalmente para a unidade hospitalar que já atua com o limite de medicamentos e insumos necessários para atender aos brasileiros e aos venezuelanos que vieram em busca de refúgio no país. “Fico muito satisfeito em saber que o Governo Federal se sensibilizou com a triste situação vivida em Pacaraima com o aumento da entrada de venezuelanos, que infelizmente estão vivendo em situação desumana. Acredito que com essa ajuda poderemos solucionar parte dessas problemas”, garantiu Hiran Gonçalves.

Itens

Com base em informações fornecidas pelo Ministério da Saúde, será encaminhado ao Governo do Estado e ao Município de Pacaraima os seguintes itens: Doação de 2 (dois) kits para atender as necessidades mais urgente de saúde. Cada um é composto por 0,5 toneladas de medicamentos, materiais e insumos. Um deles atenderá até 1.500 pessoas por até 30 dias, sendo que cada kit é compôs por 48 itens deferentes. Os materiais vão atender os casos de atenção básica. Também será doada uma ambulância para o município de Pacaraima totalmente equipada.

Cada Kit é composto pelos seguintes materiais:

Acido Acetilsalicílico comprimido 100mg | 500

Albendazol comprimido mastigável 400mg | 300

Amoxicilina cápsula 500 mg | 1.500

Amoxicilina pó para suspensão oral 50mg/ml, frasco 60ml | 150

Benzilpenicilina benzatina pó para suspensão injetável 1.200.000 UI | 50

Cloreto de sódio solução injetável 0,9 % (0,154mEq/mL) fr 500ml | 100

Cloridrato de metoclopramida comprimido 10mg | 100

Cloridrato de ranitidina comprimido 150 mg | 500

Glicose solução injetável 50 mg/mL (5%) frasco 5000ml | 50

Hidroclorotiazida comprimido 25 mg | 1.000

Hipoclorito de Sódio solução 2,5% | 250

Ibuprofeno comprimido 200mg | 1.000

Paracetamol comprimido 500 mg | 1.000

Permetrina loção 5% | 50

Prednisona comprimido 5 mg | 500

Sulfametoxazol + trimetoprima susp oral (40 mg + 8 mg)/ml Fr 60 ml | 50

Sulfametoxazol + trimetoprima comprimido 400 mg + 80 mg | 500

Atadura de crepom 10 cm | 12

Atadura de crepom 15 cm | 12

Atadura de crepom 30 cm | 12

Cateter de punção intravenosa 18 | 50

Cateter de punção intravenosa 20 | 50

Cateter de punção intravenosa 22 | 50

Cateter de punção intravenosa 24 | 50

Cateter de punção tipo borboleta 21 | 100

Cateter de punção tipo borboleta 23 | 100

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 | 1.000

Equipo para soro Macrogotas | 200

Esparadrapo 100 mm x 4,5 m | 12

Luva para procedimento tamanho grande | 200

Luva para procedimento tamanho pequeno | 300

Máscara descartável | 100

Seringa descartável com agulha 25 x 7 – 5 ml | 700

Jânio Tavares