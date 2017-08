Pacaraima recebe agroindústria para processamento do cupuaçu

A Embrapa Roraima inaugura neste sábado, 5, em Pacaraima, a primeira agroindústria do município voltada para o beneficiamento pós-colheita do cupuaçu. Com capacidade para processar até 100 quilos de polpa por hora, a iniciativa beneficiará mais de 80 produtores do município por meio da agregação de valor e comercialização de produtos a base de cupuaçu, como geleias, doces e biscoitos.

A construção da Agroindústria foi possível graças ao projeto da Embrapa ‘Fortalecimento da Produção de Cupuaçu e de seus Subprodutos no Extremo Norte do Brasil ’, realizado em parceria com a Aliança de Integração e Desenvolvimento das Comunidades Indígenas de Roraima (ALIDCIRR), Prefeitura de Pacaraima, Sebrae e patrocínio Petrobras. Foram investidos aproximadamente 100 mil reais na construção, instalação e compra de maquinário da unidade.

Localizada na Feira do Produtor de Pacaraima, em uma área de 49 m2, a Agroindústria ‘Cupuaçu Forte’ conta com três ambientes, sendo um espaço para recepção de frutos, destinado à lavagem e higienização, uma área para processamento, com despolpadeira, fogões e equipamentos para extração de óleo, e uma área de comercialização e escritório.

De acordo com a pesquisadora Maria Fernanda Durigan, o local também funcionará como espaço para realização de treinamentos e cursos visando o repasse das técnicas e receitas já desenvolvidas na Embrapa para aproveitamento do fruto. Também serão realizadas capacitações sobre empreendedorismo e possibilidades de negócio para os subprodutos do cupuaçu no Estado. “Queremos mostrar como a exploração do cupuaçuzeiro é viável economicamente através da produção de alimentos com valor agregado”, conta a pesquisadora.

Maria Fernanda explica ainda que o cupuaçu já é valorizado no mercado regional devido às várias possibilidades de utilização pela agroindústria. “A polpa do cupuaçu, por exemplo, pode ser utilizada no preparo de sucos, sorvetes, tortas, licores e geleias. As sementes também são aproveitadas, sendo indicadas para extração de óleo”, completa.

Pesquisas

A Embrapa Roraima vem desenvolvendo trabalhos de pesquisa que buscam solucionar o déficit tecnológico na produção e processamento do cupuaçuzeiro, bem como o aproveitamento dos resíduos, através da incorporação de tecnologias que sejam eficientes no aumento da produtividade da cultura.

Entre as pesquisas realizadas estão as que envolvem o manejo e controle da doença vassoura-de-bruxa por meio de podas fitossanitárias, plantio de mudas tolerantes, tratos culturais adequados e aproveitamento dos resíduos das podas para produção de composto orgânico. Também são realizados estudos para desenvolver ou aprimorar técnicas de pós-colheita e boas práticas para fabricação e industrialização de produtos a base de cupuaçu.

Serviço

Evento: Inauguração da Agroindústria Cupuaçu Forte

Data: 05/08/2017 (sábado)

Horário: 10h

Local: Feira do Produtor de Pacaraima

Aliny Melo