Pacaraima: Operação Curaretinga X apreende carga de contrabando e descaminho

Nesta terça-feira, 19, no contexto da Operação Curaretinga X, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, por meio do 7º Batalhão de Infantaria de Selva (7º BIS), realizou um Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) em Pacaraima, onde foi apreendido um caminhão que deslocava-se no sentido Venezuela-Brasil conduzindo milhares de materiais provenientes de contrabando e descaminho, contabilizados da seguinte forma:

– 31 Caixas de materiais de Beleza com 60 itens cada, totalizando 1.860 caixas de maquiagens diversas;

– 500 caixas de creme dental, contendo 144 itens cada, totalizando 72.000 itens;

– 300 milheiros de sacolas plásticas;

– 31 caixas contendo 12 vassouras cada, totalizando 372 vassouras;

– 684 kg de castanha de caju;

Valor estimado da apreensão: R$ 758.000,00

A Polícia Exército foi acionado por meio da ação de cão farejador, para averiguação e revista minuciosa da carga e da carreta, porém nada foi encontrado.

O referido material foi encaminhado à Receita Federal do Brasil. O condutor do caminhão foi conduzido à Polícia Federal para ser autuado pelo crime de descaminho, tendo em vista o valor da carga ultrapassar R$20.000,00.