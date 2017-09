Pacaraima: obras da Caerr garantem melhoria do abastecimento de água

O abastecimento de água no município de Pacaraima recebeu investimentos significativos. Mais um poço artesiano foi perfurado pela Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) na área próxima ao local onde é realizado o Micaraima, ampliando a produção em 5.600 litros por hora, além da reativação de outro poço, com capacidade superior, produzindo 19.800 litros de água por hora.

As obras de melhoria seguem o plano de ação estabelecido pela governadora Suely Campos, que tem se empenhado em atender as demandas dos moradores do município.

Desde 2015, Pacaraima recebeu melhorias no sistema de rede de água, com a substituição de bombas, garantindo estabilidade na prestação dos serviços. Além disto, o município contava com apenas seis poços artesianos. Porém, em 2016, a Caerr perfurou mais quatro poços.

Este ano foram instalados clorodores pastilha, equipamento utilizado no processo de dosagem de cloro e tratamento da água, além do cloro gás, que é um sistema moderno, também utilizado no tratamento da água.

“A perfuração do novo poço é uma ação estruturadora e garante o aumento da produção de água para os moradores. Antigamente, o abastecimento em Pacaraima era muito complicado e hoje conseguimos ampliar”, comemorou o presidente da Companhia, Danque Esbell.

As melhorias não param por ai. Este ano a CAERR construiu o novo escritório na sede do município e ganhará um laboratório de análise da água que entrará em funcionamento junto com entrega da obra.

O laboratório garantirá maior agilidade no controle da qualidade da água fornecida aos clientes. A previsão é que o novo prédio seja inaugurado em outubro, em data ainda a ser definida.