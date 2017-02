Pacaraima: Governo reforma e equipa sala de raio-x no Hospital Délio Tupinambá

O Hospital Délio de Oliveira Tupinambá, no município de Pacaraima, fronteira com a Venezuela, conta agora com uma nova sala de raio-x. É a primeira vez que o setor passa por adequações e a primeira troca de aparelho desde a inauguração da unidade, que tem mais de 25 anos. Com isso, o hospital terá capacidade de dobrar o número de exames realizados por dia.

De acordo com diretor do Departamento de Políticas de Apoio ao Diagnóstico por Imagem, Tarciso Meyra, com a reformulação do serviço de radiologia, a expectativa é realizar de 15 a 20 exames por dia. “Com isso o hospital de Pacaraima poderá atender com mais agilidade a população do município e os venezuelanos que precisarem realizar o exame de raio-x”, explicou.

Meyra também explicou que o aparelho que estava em uso era obsoleto, que de tão antigo, já não possuía mais peças de reposição no mercado. “Além disso, com o novo aparelho, os exames serão mais precisos, pois a qualidade da imagem é melhor”, disse, ao salientar que a sala da unidade recebeu readequações como o revestimento com argamassa baritada [utilizada para proteção radiológica do ambiente] e a troca da porta pequena por uma maior.

Outras unidades

Para atender a demanda expressiva do exame de raio-x, a Sesau adquiriu novos aparelhos para unidades do interior do Estado. Foram investidos R$ 1,7 milhão na compra de aparelhos e insumos. Em 2016 foram realizados 493 mil exames de raio-x em todo o Estado, sendo 262 mil de urgência e emergência e 231 mil ambulatoriais.

Os municípios já contemplados com os equipamentos novos foram: São Luiz, Caroebe e Uiramutã. Nos próximos meses os municípios de Amajari, Iracema, São João da Baliza, além da Vila Santa Maria do Boiaçú e, possivelmente o Cantá, também serão atendidos com os aparelhos.

Além disso, os aparelhos das unidades de Bonfim e Normandia, que estão em situação precária, serão substituídos. Caracaraí e Alto Alegre também receberão aparelhos novos após a reforma nas unidades. Além de serem contempladas com aparelhos, as unidades receberão reformas nas salas de raio-x.

Hoje, toda a Capital e parte do Interior já contam com aparelho de raio-x com sistema de impressão semi-digital, que constitui avanço significativo em relação à radiografia tradicional, sendo vantajosa para o meio ambiente, à saúde dos usuários e trabalhadores, além de promover economia por meio da redução de gastos.