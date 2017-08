Pacaraima: Governo inicia reforma em galpão para Casa de Passagem de venezuelanos

A reforma no galpão do Corpo de Bombeiros cedido pelo governo para funcionamento da Casa de Passagem para abrigar venezuelanos no município de Pacaraima já começou. Máquinas e operários iniciaram as obras na quinta-feira, 23, e a previsão é que o serviço seja concluído em 30 dias.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Doriedson Ribeiro, esteve em Pacaraima para inspecionar o início dos trabalhos, por determinação da governadora Suely Campos. “A obra contempla a construção de banheiros, espaço para utilização de redes, instalação de barracas, além de ajustes nas instalações elétricas, sanitárias e hidráulicas”, informou.

Riberio explicou que a governadora Suely Campos cedeu o galpão para funcionamento do abrigo, durante reunião realizada esta semana, no Palácio Senador Hélio Campos, com o prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato, e representantes da Acnur (Alto Comissionado das Nações Unidas para Refugiados), e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em Boa Vista, o governo mantém um abrigo há quase um ano para atender aos venezuelanos.

A Casa de Passagem será um local de recepção de índios venezuelanos para que eles fiquem em Pacaraima e depois retornem para o País de origem, sem que precise se deslocar até Boa Vista, que está com as ruas tomadas por idosos, mulheres e crianças principalmente indígenas da etnia Warao.

“Pacaraima é a porta de entrada dessas pessoas. O objetivo do governo em ceder esse espaço é para que os venezuelanos sejam acolhidos ali mesmo na linha de fronteira e depois, retornem para a Venezuela”, explicou o comandante.

Pelo acordo, a entidade religiosa vai arcar com os custos da obra, a Prefeitura vai contratar a mão de obra e o governo, por meio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, vai coordenar as ações de recepção e acolhimento dos venezuelanos.

O galpão, com 867 metros quadrados, está localizado em uma área de 2.757 metros quadrados e a 500 metros da rodoviária de Pacaraima, na rua Ester de Oliveira Seabra, sem número, bairro Vila Velha. Tem capacidade para atender 250 pessoas diariamente.

Previsão é que a obra seja concluída em 30 dias, para permitir o acolhimento dos imigrantes até que eles possam retornar para o país de origem – Foto:Secom