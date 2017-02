Pacaraima: governadora inaugura feira e vicinal na comunidade indígena de Sorocaima

A Feira de Sorocaima, primeira feira livre indígena de Roraima, foi inaugurada neste domingo, dia 12, pela governadora Suely Campos. Localizada às margens da BR-174, no município de Pacaraima, a estrutura possui quatro blocos, com espaços para comercialização da produção agrícola da região. A estrutura será usada de forma rotativa pelos produtores das comunidades de Guariba, Sorocaima I e Bananal.

Para a governadora Suely Campos, o trabalho realizado ressalta o compromisso do Governo do Estado com o setor primário. “Precisamos cada vez mais investir no setor produtivo. A agricultura familiar é muito forte em Roraima e vem crescendo a cada ano, gerando renda e proporcionando desenvolvimento”, ressaltou.

Ela frisou ainda que a partir de agora os produtores da região contam com uma estrutura completa, padronizada e dentro das normas. “Essa feira irá impulsionar as vendas e atrair turistas, pois fica às margens da rodovia”, esclareceu.

A parceria entre Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), vai garantir serviços e produtos de qualidade, com a oferta de um curso de higiene e manipulação de alimentos para os produtores da região. O titular da pasta, Gilzimar Barbosa, informou que as aulas devem começar já na próxima semana.

“Nós ofertamos este mesmo curso na Feira do Produtor, em Boa Vista, e os resultados foram excelentes. Isso garante qualidade nos serviços e nos produtos. Sai ganhando tanto o cliente quanto o feirante”, pontuou.

Investimento

O investimento para a construção da feira foi de R$ 639.145,17. Nos blocos das extremidades estão concentrados dois boxes destinados a açougues, atividade já desenvolvida na região e que agora terá um espaço adequado atendendo às normas sanitárias vigentes, inclusive com câmara frigorífica para conservação das carnes.

Os outros dois blocos possuem em conjunto oito boxes destinados à comercialização de artesanato, frutas, hortaliças, doces e outros produtos da comunidade. O quarto bloco possui duas lanchonetes, com área para mesas. Na parte posterior foram construídos sanitários masculino e feminino, além de um específico para PNE (Portadores de Necessidade Especiais).

Estrada

Além da Feira de Sorocaima, a governadora Suely Campos também inaugurou a obra de revitalização da vicinal do Bananal. “Essa estrada estava em péssimas condições, o que dificultava até mesmo o escoamento da produção. Os moradores reivindicaram melhorias por mais de 18 anos e agora foram atendidos” disse a chefe do executivo estadual.

A obra teve um investimento de R$ 1,4 milhão, destinados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Gabriel Picanço. Além de recuperação da via, quatro das cinco pontes foram substituídas por galerias e a outra foi reformada. Também foram instaladas placas de sinalização, proporcionando maior segurança no tráfego.

O tuxaua da comunidade do Bananal, Tércio Sarlim da Silva, da etnia Ingarikó, destacou que o trabalhado promovido pelo Governo do Estado é de fundamental importância. “Temos tudo para desenvolver nossa região. Uma feira e uma estrada recuperada. Isso já era um pleito antigo, há mais de 18 anos que reivindicamos por isso. Somos imensamente gratos”, disse.

Na inauguração da feira, a governadora Suely Campos anunciou que a Seapa irá disponibilizar um caminhão para auxiliar os produtores da região no escoamento da produção. “Nos próximos meses eles já poderão contar com mais essa ferramenta”, finalizou.

Isaque Santiago