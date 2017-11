Pacaraima ganha novas instalações da Caerr

O Governo de Roraima inaugurou, nesta quarta-feira, 1º, as novas instalações da agência de atendimento da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), no município de Pacaraima. Seguindo as diretrizes da governadora Suely Campos, o novo prédio beneficiará os quase 1.500 usuários existentes na cidade, melhorando o atendimento e trazendo mais comodidade à população. Participaram da solenidade de inauguração, a governadora, autoridades políticas do município, diretores da Companhia, líderes indígenas e comunidade em geral.

A unidade contempla uma área de atendimento a clientes, sala do agente, um banheiro e copa, perfazendo um total de 86,00 m². Além disso, contém reservatório elevado, casa de química, casa de apoio e muro. O investimento foi de quase R$ 400 mil, com recursos próprios da Companhia.

“Fizemos investimentos consideráveis para garantir um serviço público de qualidade, seguindo as determinações da governadora Suely, que prioriza o bem-estar da população. Sempre digo que a Caerr é um patrimônio do povo e é nossa meta sempre atender bem nossos clientes”, destacou o presidente da Companhia, Danque Esbell.

Para a governadora, os investimentos foram imprescindíveis e vão garantir eficiência e presteza aos moradores da cidade. “Resolvemos o problema constante de falta de água, perfuramos poços, executamos obras de extensão de rede, tudo para garantir cada vez mais qualidade de vida para nossa população. Essas são preocupações do governo que levamos como prioridade número um. Queremos levar esse padrão para todos os municípios e com a dedicação do presidente Danque, vamos levar esse pensamento adiante”, afirmou Suely Campos.

Além da agência modernizada, um laboratório de análise já está em funcionamento e garante maior agilidade no controle da qualidade da água fornecida aos usuários.

Melhorias

Até 2015, o município contava com seis poços artesianos. Em 2016, foram perfurados quatro poços extras, somando dez poços ao todo. Em 2016, foram instalados pouco mais de 300 hidrômetros, somando um total de 1.241 residências com hidrômetros. Também em 2017, foram instalados clorodores pastilha e cloro gás – equipamento e sistema modernos utilizados no processo de tratamento da água. A Caerr também adquiriu novas bombas, garantindo a estabilidade na prestação dos serviços em Pacaraima.

“Gosto muito da cidade e moro há muitos anos aqui. Percebo que as melhorias já trouxeram bons frutos e isso é muito importante para a comunidade como um todo”, disse César Andrade, morador há 15 anos e proprietário de uma pequena venda em Pacaraima.

A agência funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h30, e oferece todos os serviços das demais agências de atendimento, como pagamento de faturas, parcelamento da dívida – contemplando a campanha de negociação de débito, esclarecimento referente ao consumo de água, atualização cadastral, segunda via de fatura e ligações de água, dentre outros.