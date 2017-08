Pacaraima: Exército realiza apreensões na fronteira

Na madrugada do desta terça-feira, 30, no município de Pacaraima, no escopo da Operação Escudo, integrantes do 3º Pelotão Especial de Fronteira (3º PEF), que realizaram vigilância nas vicinais e trilhas que desbordam os posto de vigilância da BR-174.

A ação foi realizada com a utilização de Óculos de Visão Noturna (OVN) com a finalidade de identificar a prática de prováveis ilícitos na região aproveitando-se da escuridão local.

Na oportunidade, 01 cidadão foi encontrado transportando fardos de materiais embalados. Foi dada advertência e ordem para parada para o cidadão, o qual evadiu-se para o interior da trilha e utilizou um veículo marca Chevrolet e modelo Montana de cor prata, Placa N** 1*5* para evadir-se do local.

Quando emitida a ordem de parada, o veículo evadiu-se direção Pacaraima e foi surpreendido pelo Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) instalado no posto da SEFAZ. Ao avistar o PBCE o veículo deu meia volta e se evadiu-se direção BV. Nesse momento, ao passar pelos militares que guarneciam a entrada da trilha, o infrator acelerou o veículo em direção aos mesmos, mesmo com diversas advertências verbais e de gestos para parar o veículo.

A fim de defender a integridade física dos integrantes da patrulha e com a finalidade de parar o movimento do veículo, foi executado 01 (um) disparo de espingarda calibre 12 na região frontal do carro com a finalidade de atingir os pneus.

O veículo não obedeceu a ordem de parada e seguiu direção Boa Vista em alta velocidade. Após o fato a 1ª Brigada de Infantaria de Selva iniciou as buscas na área da faixa de fronteira com o Pelotão de Exploradores e com apoio da Polícia Militar de Roraima.

O material constante nos referidos fardos eram combustíveis e sacos plásticos e a placa do veículo foi preservada para não atrapalhar as buscas.

Qualquer cidadão que avistar o referido veículo com essas características, principalmente com marcas de tiro, podem denunciar a Polícia Militar por meio do telefone 190.