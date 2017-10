Pacaraima: Caerr soluciona problema de abastecimento de água

A Caerr (Companhia de Águas e Esgoto de Roraima), informou nesta quarta-feira, 4, que os problemas de abastecimento de água em Pacaraima foram solucionados, com a perfuração de um novo poço artesiano e reativação de um poço antigo.

Desde o início do ano, o município recebeu melhorias no sistema de abastecimento, com a substituição de bombas e instalação de cloradores pastilha, equipamento utilizado no processo de dosagem de cloro e tratamento da água, além do cloro gás, que é um sistema moderno, também utilizado no tratamento da água.

Este ano a Caerr construiu o novo escritório na sede do município, o qual ganhará também um laboratório de análise de água que entrará em funcionamento junto com a entrega da obra, prevista para outubro desse ano. Ao todo, foram investidos quase 700 mil reais na localidade, que sempre foi um desafio para a Caerr, tendo em vista a ausência de rios e a geografia serrana.